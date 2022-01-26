أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 جانفي 2022

حجز تسعة أطنان من السكر، حجز 49 قطعة نقدية رومانية

حجز تسعة أطنان من السكر الموجه إلى المضاربة بسطيف

س. منصوري

تمكن عناصر الأمن بسطيف، الأربعاء، من وضع حد لممارسات شخص كان يحتكر أزيد من 9 أطنان من مادة السكر داخل ورشته المختصة في تصنيع الشوكولاتة، مع مصادرة كمية هامة من الشوكولاتة التي كانت تصنع في ظروف لم تحترم شروط النظافة الصحية، وهي الكميات التي وضعت تحت تصرف المصالح المختصة لإتلافها وتوجيه كميات السكر للمنفعة العامة.

العملية جاءت إثر استغلال معلومات تفيد بقيام شخص بتخزين كميات هامة من مادة السكر داخل ورشة كائنة بحي يحياوي بسطيف وكونها ممارسات غير قانونية تساهم في إحداث ندرة لتلك المادة بالسوق، حيث تم وضع المكان تحت المراقبة من طرف أفراد المصلحة الولائية للشرطة العامة بمعية أعوان التجارة، الذين حجزوا ما يفوق الـ 9 أطنان من مادة السكر، دون حيازته فواتير شراء لها، إلى جانب الوقوف على أن المعني يقوم بتصنيع منتجاته الغذائية في فضاء متسخ يفتقر لأدنى شروط النظافة والنظافة الصحية، ليتم حجز كميات السكر وأيضا المنتجات، لتسلم القضية لأفراد الفرقة الاقتصادية والمالية التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية.

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دعم الخط الجوي جانت – إيليزي – الوادي

ب. طواهرية

سيتدعم الخط الجوي الذي يربط مدينة جانت بالوادي حاليا وكل ثلاثاء برحلة أسبوعية، بدلا عن رحلة كل أسبوعين، كما هو الأمر حاليا.

وكشفت مصادر من الخطوط الجوية أن رحلة جانت مع وادي سوف ستصبح ابتداء من الفاتح من شهر فيفري الداخل، رحلة أسبوعية كل ثلاثاء ذهابا وإيابا، حيث سيكون مسار الرحلة الجزائر– وادي سوف– جانت والعودة على نفس المسار نحو العاصمة مرورا بوادي سوف. من جهة أخرى، سيتدعم الخط الجوي الذي يربط ايليزي بوادي سوف برحلة أسبوعية بدلا عن رحلة كل أسبوعين، كما هو الأمر حاليا، فيما سيكون يوم الرحلة بالنسبة لايليزي يوم الاثنين بدل الثلاثاء. من جهة أخرى يسمح الخط الجوي نحو جانت وحتى ايليزي للمسافرين بالتنقل من وإلى الجزائر العاصمة عن نفس الخطين الجويين، وسيدخل الخط الجديد الاستغلال يوم الثلاثاء الفاتح فيفري الداخل بالنسبة لجانت و07 فيفري بالنسبة لرحلة ايليزي وادي سوف.

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قتيل و21 جريحا في انقلاب حافلة ببشار

ن. مازري

قتل شخص وأصيب 21 آخر، في حادث سير وقع في حدود الرابعة وعشرين دقيقة من صبيحة الأربعاء بالطريق الوطني رقم (06) باتجاه بلدية العبادلة في بشار، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع (هيڨر)، تعمل على الخط الرابط بين ولايتي بشار وتندوف، ما خلف وفاة ضحية بعين المكان، من جنس ذكر، يبلغ من العمر 48 سنة، وإصابة 21 آخر بإصابات متفاوتة الخطورة، قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان، ثم نقلوا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى ترابي بوجمعة ببشار، أين قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة، وقد أكدت مصادر لـ”الشروق اليومي” أنهم سيغادرون المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم.

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شابان يبتزان عائلتين بمقاطع فيديو في باتنة

ط. حليسي

ألقت مصالح فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، لأمن ولاية باتنة، القبض على شابين، يبلغان من العمر 34 و37 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضيتي تشهير وقذف، في حق أفراد عائلتين، حاولا ابتزازهما بنشر مقاطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أفراد العائلتين قد تلقوا تهديدات من قبل الشابين، بنشر محتويات فيديوهات خاصة عبر الفيسبوك، ما دفعهم إلى التعجيل برفع شكوى ضد المساومين الإثنين، لتنطلق بعدها تحريات تقنية من قبل فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن الولاية، ما مكن من تحديد حسابي الشابين واثبات ملكيتها من قبل المشتكى منهما، ومواجهتهما بالمعطيات التقنية، التي أكدت وقوع الجرم المنسوب إليهما، ليتم ملاحقتهما جزائيا عن تهم التهديد والابتزاز بالتشهير والقذف.

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كشك يروج الأقراص المهلوسة ببجاية

توفيق بن يحيى

وضعت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري السادس التابعة لأمن ولاية بجاية، حدا لشخص اتخذ محله متعدد الخدمات “كشك” مكانا لترويج الأقراص المهلوسة وسط حي شعبي.

تفاصيل العملية، جاءت بعد ورود معلومات لعناصر الشرطة باستغلال محل تجاري لترويج السموم للشباب بالحي الشعبي المسمى (تيزي)، مباشرة تم وضع خطة محكمة، وبعد أخذ جميع الاحتياطات الأمنية والقانونية اللازمة، تم مداهمة المكان وتفتيش المحل ليتم العثور بأحد أدراج الواجهة الخاصة بعرض السلع على علبة عطور بداخلها 26 قرصا من المؤثرات العقلية، تتمثل في مشطين من أقراص مهلوسة من نوع بريقابالين، كما تم العثور بذات العلبة على كيتور يستعمل للتقطيع، وبعد إخضاع المشتبه فيه لعملية التلمس الجسدي عثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ 17000 دج، يعد من عائدات الترويج.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.

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حجز 49 قطعة نقدية رومانية بباتنة

ط. ح

حجزت فرقة البحث والتدخل مؤخرا 49 قطعة نقدية رومانية، بدائرة مروانة غرب ولاية باتنة. وتلقت ذات المصالح معلومات أفادت استعداد شخص 41 سنة لإجراء عملية بيع لقطع أثرية مصنفة، فتم الترصد له وتوقيفه متلبسا بالجرم المشهود، حيث عثر لديه بعد تفتيشه للقطع النقدية المذكورة آنفا، التي تأكد بعد عرضها على فريق خبراء تابعين للمصنفات المحمية لدى مديرية الثقافة أنها أصلية ومحمية، ليتم ملاحقة الشاب أمام النيابة المحلية طبقا للقوانين سارية المفعول.

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المتهم كان محل بحث حثيث

توقيف بارون مختص في تنظيم رحلات “الحراقة” بوهران

وجهت قوات الشرطة في وهران، ضربة موجعة أخرى لمافيا تنظيم رحلات “الحرقة” إلى الضفة الأخرى من المتوسط، وذلك بعد أقل من أربعة أيام على تفكيك عصابة مشكلة من أربعة أفراد يمتهنون جريمة تسفير الحراقة مقابل أموال بالعملة الأجنبية “الأورو”.

وبحسب مصادر أمنية، فإن مصالح الأمن الحضري الأول في وهران، نجحت في فرملة تحركات بارون خطير يبلغ 32 عاما موضوع بحث واسع ضمن قائمة المبحوث عنهم في سياق جهود الأمن في كبح نشاط الهجرة غير الشرعية، إذ اختص البارون الموقوف في تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر الإسبانية، حيث تم القبض عليه متلبسا بصدد الإعداد لرحلة إبحار سري من خلال اتخاذه مستودع مسكنه كوكر للتخطيط وتخزين عتاد الإبحار نحو بلاد الأندلس، إذ كللت العملية النوعية بضبط قارب طوله 5.5 أمتار مزود بمحرك قوة دفعه (90حصانا)، إلى جانب معدات وأغراض كانت تستعمل في الهجرة غير الشرعية.

وأورد المصدر، أن عملية توقيف البارون، جاءت على إثر ورود تقارير استعلاماتية دقيقة، تفيد بوجود شخص على مستوى إقليم الاختصاص الأمني، يقوم بالإعداد لرحلة إبحار سري، متخذا من مستودع مسكنه العائلي وكرا لتخزين معدات “الحرقة” والتخطيط لها مقابل مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، ليتم تعميق التحري الميداني الاستعلاماتي، الذي أفضى إلى تحديد مقر إقامته في حي شعبي في وهران.

وفور استيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن قضائي بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أثمرت عملية الدهم وضع اليد على البارون مع حجز وسائل وعتاد يستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية داخل مستودع مسكنه العائلي، تتشكل المضبوطات من حجز قارب صيد بحري طوله 5.5 متر مزود بمحرك (90 حصانا بخاريا) من نوع “ماركوري” عداد السرعة خاص بالقوارب البحرية مع لوازمه (كوابل)، إضافة إلى عداد كمية الوقود خاص بالمحركات البحرية وحجز مروحة محرك بحري داخل علبتها، إلى جانب ضبط مروحة محرك بحري داخل علبتها، ومبدل سرعة خاص بمحرك بحري، كما تم حجز مصفى يستعمل في مادتي الماء والمازوت ومحجوزات أخرى تتمثل في كوابل تشغيل خاصة بمحرك بحري غير مستعملة، وشاحن بطاريات خاص بالمحركات البحرية غير مستعمل داخل علبته الخاصة من نوع وعربة جر خاصة بالقوارب ذات عجلتين والتي كان فوقها القارب البحري.

فور اتخاذ التدابير القانونية في قضية الحال، تم تحرير إجراء قضائي بحق البارون الموقوف عن قضية الإعداد لجرم تهريب البشر وتنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى، مع تعريض حياة الناس للخطر، وذلك تمهيدا لتقديم المتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وتشكل هذه القضية الهامة، امتدادا لجهود الأجهزة الأمنية في التصدي لعصابات التهريب التي وجدت ضالتها في شواطئ غرب الوطن على وجه التحديد لتحقيق الثراء الفاحش على حساب أرواح البشر، حيث نفذت قوات الأمن منذ بداية العام الجديد خطة شاملة ضد هذه العصابات المنظمة، في مقاربة جديدة تقوم على قطع رؤوس المافيا وتحديد الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، للتقليل من منسوب الهجرة غير النظامية من الشريط الساحلي الجزائري إلى شبه الجزيرة الإيبيرية.

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استعين فيها بنظام “افيس” للتعرف على البصمات

فكّ لغز قتل شيخ في 2015 وإحالة الفاعلين على العدالة بخميس مليانة

م. المهداوي

تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة ممثلة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة الشرطة العلمية والتقنية، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و35 سنة، أحدهم ينحدر من مدينة خميس مليانة والآخران من ولاية الشلف، على خلفية تمكنها من فك خيوط لغز قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد راح ضحيتها شخص مسن يبلغ من العمر 76 سنة خلال سنة 2015، وهي القضية التي ظلت غامضة لسنوات وفاعلوها مجهولون.

وقائع القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2015، بعد اكتشاف جثة الضحية بمسكنه الكائن بحي “الصوامع” بخميس مليانة، مجريات التحقيق الذي باشرته الفرقة الأمنية بالتنسيق مع النيابة المختصة بعد صدور نتائج الخبرة العلمية وتحديد هوية أحد الجناة في القضية، وهو شاب في عقده الثاني من العمر يقيم بذات الحي “الصوامع”، هذا الأخير الذي كان حينها قاصرا يبلغ من العمر 16 سنة، تطابقت بصمته مع واحدة تم رفعها من مسرح الجريمة بأحد الأدلة الجنائية متمثلة في شريط لاصق استعمله الجناة في تكبيل يدي ورجلي الضحية، أوقف يوم 19 جانفي الجاري وتم استغلال بصمته لتورطه في قضية إجرامية أخرى خلال سنة2021، بعد التحقيق معه واستغلاله، كشف عن شريكين له في فعله الإجرامي، وتعلق الأمر بشابين في عقدهما الثالث من العمر ينحدران من ولاية الشلف المجاورة، تم توقيفهما يومي 21 و23 جانفي الجاري بعد تمديد الاختصاص إلى محكمة مدينة بوقادير، حيث بينت التحقيقات أن المشتبه بهم الجناة قاموا بفعلهم الإجرامي بعد التخطيط للقيام بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدربـحوالي200 مليون سنتيم من مسكن الضحية، حيث قاموا بقتله عن طريق خنقه بعد عدم تمكنهم من غرضهم الإجرامي آنذاك. وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة، التي أصدرت في حقهم أمر إيداع عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

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المعنيون اعترضوا على ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

مقاضاة 07 أشخاص بتهمة “زرع البلبلة” بالمساجد في خنشلة

طارق. م

كشفت الأربعاء، مصادر من مديرية الشؤون الدينية، والأوقاف بولاية خنشلة، عن تحريك مكتب المنازعات والمتابعات القضائية بالمديرية، دعوى قضائية، ضد 07 أشخاص من المتشددين، بتهمة زرع البلبلة والفوضى داخل المساجد، والإخلال بالبروتوكول الصحي، المعد في إطار التدابير الوقائية، لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تحويل الشكوى، أمام المحققين بالضبطية القضائية، وتم ترسيمها من قبل الممثل القانوني، للمديرية على أن تستمر التحقيقات مع المشتبه فيهم بشأن الإدعاءات لموجهة ضدهم، قبل إحالتهم على العدالة.

وذكر المصدر ذاته أن المعنيين يعملون في كل مرة على “زرع البلبلة والفوضى داخل العديد من المساجد الكبرى والرئيسية، بمقر عاصمة الولاية”، على حد تعبيره، وعدّد هنا مساجد الأمير عبد القادر، وابن باديس، وأبي بكر الصديق، والرحمان والفلاح وغيرها، من خلال ما وصفه محدثنا بـ “محاولة يث أفكار بعيدة عن السنة النبوية والدين الحنيف وسط المصلين، وهو ما يتسبب في خلق أجواء من الفوضى بين المشتكى منهم وجموع المصلين”.

وأضاف المصدر أن المعنيين متهمون بخرق البرتوكول الصحي الخاص بمجابهة وباء كورونا، لاسيما ما يتعلق بالتباعد الجسدي، وقال إنهم يفرضون على المصلين التراص في الصفوف، “وغيرها من الأمور التي تخلّ بقدسية المسجد والمرجعية الدينية، كمنع الكمامة أثناء التكبير والصلاة”، ورغم تحذيرهم من قبل أئمة المساجد، يقول محدثنا بطرق ودية “غير أنهم تمادوا في ذلك”، ما أستدعى، حسبه، رفع تقارير إلى المديرية، التي لجأت إلى إيداع شكوى رسمية أمام القضاء، “في خطوة منها لوضع حد لمثل هكذا تصرفات، لاسيما بعدما وجد الأئمة أنفاسهم أمام مشاكل كبيرة يعيشونها، خلال كل تدخل في مثل هذه القضايا” على حد قوله.