أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 جوان 2024

ضبط كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين بتيبازة، سقوط مميت لعامل بناء

حجز 4 ملايير سنتيم من عائدات الاتجار

ضبط كميات كبيرة من الكوكايين والهيروين بتيبازة

ب. بوجمعة

كشفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرق التابعة لها عبر إقليم اختصاصها، في إطار مكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية واستهلاكها، عن حصيلة مذهلة لنشاط العصابات الإجرامية منذ بداية السنة الجارية وتمكّنت خلالها من ضبط وحجز كميات معتبرة من مختلف أنواع المخدرات والأقراص المهلوسة، ومبالغ مالية طائلة من عائدات الاتجار بالسموم قاربت الـ4 ملايير سنتيم وتوقيف 1433 شخص متورط في 1162 قضية معالجة.

وتوزعت النشاطات الإجرامية لعصابات المخدرات، حسب بيان أمن ولاية تيبازة، عن تورط 490 شخص في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بـ269 قضية و932 شخص في الحيازة والاستهلاك الشخصي بـ893 قضية.

ومكّنت هذه القضايا من ضبط وحجز كميات معتبرة من مختلف الأنواع مقدّرة بقرابة 42 كلغ من القنب الهندي، وأكثر من 13 كلغ من الكوكايين وكمية من مادة الهيروين بالإضافة إلى 19364 قرص من المؤثرات العقلية، كما استرجعت المصالح الأمنية حوالي أربعة ملايير سنتيم من عائدات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقامت مصالح أمن الولاية، في إطار التوعية من مخاطر استهلاك هذه السموم بالتنسيق مع مختلف الشركاء، بتنظيم 55 نشاطا تحسيسيا لمختلف شرائح وفئات المجتمع بهدف الحد من خطورة تعاطي السموم، وتحييد العصابات الإجرامية التي صار نشاطها خطرا محدقا بالمجتمع.

…

محكمة الجنايات أدانتهم ما بين 7 و8 سنوات حبسا نافذا

صداقة عمر تتحول إلى إجرام ودخول السجن معا بعنابة

نادية.ط

بتهم ثقيلة، أدانت، الثلاثاء، محكمة الجنايات الاستئنافية، لدى مجلس قضاء عنابة، أربعة أفراد هم أصدقاء منذ الصغر، في الثلاثينات والأربعينات من العمر، كوّنوا عصابة توّرطت في المتاجرة ونقل المخدرات، تحت عنوان جناية حيازة وتخزين ونقل وعرض للبيع المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة. فكانت الإدانة ما بين سبع وثماني سنوات، وهي نفس الإدانة التي أقرتها المحكمة الابتدائية في وقت سابق.

وكانت الضبطية القضائية لفرقة مكافحة المخدرات بالحجار بولاية عنابة، قد فكت خيوط الجريمة في صائفة 2017، بالحي الشعبي بعنابة، المعروف بجبانة اليهود وجاء تفكيك العصابة باستعمال عنصر أمني محترف، توغل إلى داخل العصابة، وأوهم أفرادها بأنه وسيط في تجارة المخدرات، فاتفق معهم على أن يسلموه كيلوغرامين من القنب الهندي الكيف المعالج، بسعر يقارب 120 مليون سنتيم، وتم تحديد مكان وزمان التسليم في عز حرارة منتصف النهار، وتحت مراقبة أمنية سرّية خفية، حضر جميع الجناة بسياراتهم الفاخرة، وما إن تسلم رجل الأمن المندس وسط العصابة البضاعة وهي دليل تورطهم الملموس والبائن، حتى حاصر رجال الأمن المكان، وأوقفوا جميع المتهمين باستثناء، رابع، فرّ إلى وجهة مجهولة، وتم توقيفه لاحقا، وأوقع الاستدراج أفراد العصابة في الفخ متلبسين وهذا في أواخر شهر أوت من سنة 2017.

المتهمون الأربعة، بدوا مضطربين ومتناقضين في تصريحاتهم، بين النفي والاعتراف، وردّ التهم للآخرين، خلال كل أطوار التحقيق الأمني والقضائي، وزادت الفجوة بينهم وبين تصريحاتهم السابقة، خلال المحاكمة المراطونية التي جرت يوم الإثنين، حيث تبادلوا التهم وكل واحد منهم ينفي ويقول بأن البقية هم المتورطون الذين حاولوا الزج بهم في قضيتهم انتقاما منه، لأنه رفض الانضمام لجماعتهم.

وقد اشترك الجناة في كونهم يمارسون إلى جانب إجرامهم التجارة الفوضوية في السيارات المستعملة والخضر والفواكه والألبسة المستعملة والخردوات في قلب مدينة عنابة وفي الأسواق الأسبوعية وهم من نفس الحي بعنابة، وتجمعهم صداقة عمرها أكثر من ثلث قرن من الزمن.

وبقدر ما حاول محامو المتهمين التماس تخفيف العقوبة والبحث في حالة بعضهم الاجتماعية، بقدر ما كان رأي ممثل النيابة صارما بالحديث عن المضار الجسيمة للسموم البيضاء، ملتمسا عشرين سنة نافذة للجميع، ليتم بعد المداولة، الإبقاء على نفس العقوبة السابقة وهي السجن لمدة تتراوح ما بين السبع والثماني سنوات ستنقضي، خلال أسابيع وأشهر قليلة من متهم إلى آخر.

…

كان يهدد ضحاياه بالأسلحة والكلاب من عدة سلالات

توقيف مبحوث عنه في عدة قضايا إجرامية بعين الملوك بميلة

نسيم.ع

أوقف مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين الملوك جنوب ميلة، الأربعاء، كهلا في العقد الرابع من عمره متهم في عدة قضايا إجرامية من بينها جنحة التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري (بندقية صيد) وأسلحة بيضاء من الحجم الكبير (سيف)، وجنحة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة التي يفرضها القانون أو التنظيم بواسطة كلب.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني بميلة تلقت الشروق نسخة منه، فإن العملية تمت بناء على تقديم شكوى من طرف 07 أشخاص ضحايا قاطنين ببلدية عين الملوك، ضد المشكوك فيه من أجل جنحة التهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري (بندقية صيد) وأسلحة بيضاء، ونظرا لكون المشتبه فيه شخصا خطيرا ومبحوثا عنه في عدة قضايا إجرامية تم تجنيد كل الإمكانات البشرية والمادية من أجل القبض على المشتبه في وقت قياسي وحفظ السكينة العامة وسلامة المواطنين.

حيث تم استغلال المعلومات بدقة من طرف ذات العناصر الأمنية، وتنشيط عنصر الاستعلامات ومن أجل إلقاء القبض على المعني وحجز الأسلحة التي يستعملها في تهديد الضحايا، وبالفعل تم تحديد هوية ومكان المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمسمى (ب-ع ) البالغ من العمر 48 سنة.

على الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة وبواسطة إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه الكائن ببلدية عين الملوك، حيث تم توقيفه بعين المكان، وحجز 08 قطع صغيرة من الكيف المعالج (مخدرات) بوزن 3.6 غرام، وكبسولة واحدة من الأقراص المهلوسة نوع بريقابلين 300 ملغ، قاطع ورق (كيتور) سكين حجم صغير، سكين من الحجم الكبير (سيف)، سكين حجم كبير نوع بوسعادي مع غمده، كما تم العثور بساحة المنزل على ثلاثة كلاب مربوطة الأول نوع راعي ألماني أسود (بارجي)، الثاني نوع مالينوا بلجيكي بني، والثالث كلب محلي، على الفور تم حجز الأشياء السالفة الذكر وتوقيف المشتبه فيه واقتياده لمقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية في حق المشتبه فيه، تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، وتقديمه أمام الجهات العدلية للنظر في قضيته.

…

سقوط مميت لعامل بناء من الطابق الثالث بسطيف

س. م

لقي، مساء الثلاثاء، عامل بناء حتفه إثر سقوطه من الطابق الثالث لبناية في طور الإنجاز ببلدية صالح باي بجنوب ولاية سطيف.

الحادث وقع بحي الحدائق ببلدية صالح باي، أين سقط الضحية البالغ من العمر 39 سنة، والذي كان يقوم بأشغال في الطابق الثالث، وفجأة فقد توازنه ليقع على الأرض في مشهد مفزع حير زملاءه، الذين حاولوا إنقاذ حياته لكنه فارق الحياة بموقع السقوط.

وقد تدخلت عناصر الحماية المدنية لوحدة عين ولمان لنقل جثة الضحية، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف” بعين ولمان.

…

إحباط محاولة تهريب 4000 كبسولة من “البريغابالين” نحو قسنطينة

ع. بن منـيـة

وضعت فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمة للدرك الوطني بقسنطينة، حدا لنشاط شخصين يبلغان 34 و39 سنة، ينشطان في مجال تهريب المؤثرات العقلية من جنوب البلاد نحو الولايات الشمالية. حيث حاول أحدهما تمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من مدينة بسكرة باتجاه مدينة قسنطينة على متن مركبة سياحية، ليتم على إثر ذلك، تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، مما أسفر عن تحديد نوعبة المركبة المستعملة في نقل المخدرات ومسارها، ليتم توقيفها على مستوى إحدى نقاط المراقبة الفجائية حيث كان على متنها المشتبه فيه الأول، أين تم تحويلها إلى مقر فصيلة الأبحاث بغرض إخضاعها للتفتيش الدقيق، فتبين بأنها محمّلة بـ4200 كبسولة من دواء “بريغابالين” المعروف في أوساط تجار ومستهلكي المخدرات بتسمية “الصاروخ” كانت مخبأة بإحكام تحت الغطاء الداخلي الخاص بباب الصندوق الخلفي للمركبة، على إثر ذلك، تم تحويل سائق السيارة إلى التحقيق الأولي والذي أفضى إلى تحديد هوية شخص آخر، يعتبر شريكه في عملية تهريب المهلوسات.

المشتبه فيهما تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة وجنحة التهريب لمواد حسّاسة تتمثل في مؤثرات عقلية باستعمال مركبة، تم بموجبه تقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى المحكمة المختصّة إقليميا.

…

مقتل عشريني بطعنة خنجر في الرقبة بجيجل

ع. بن منـيـة

لفظ، ليلة الثلاثاء، الشاب “ب. شمس الدين” البالغ من العمر 22 سنة، أنفاسه الأخيرة بمصلحة الإنعاش بمستشفى “محمد الصديق بن يحيى” بمدينة جيجل، متأثرا بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها مساء الاثنين، إثر إصابته بطعنة خنجر على مستوى الرقبة تسبّبت له في حدوث نزيف حاد أودى بحياته بعد ساعات من إصابته بالطعنة الغادرة.

وكان حي الكيلومتر الثالث بمدينة جيجل قد اهتز مساء الاثنين الماضي على وقع الاعتداء السافر الذي تعرض له الشاب الضحية من طرف شخص مجهول الهوية، لاذ بعد ارتكابه لجريمته بالفرار نحو وجهة مجهولة، في وقت تم فيه نقل الضحية في حالة صحية حرجة إلى المستشفى، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن والتي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها الميدانية، بهدف تحديد هوية المعتدي والبحث عنه بغرض توقيفه، في وقت أكدت مصادر متطابقة بأن المحققين قاموا بتوقيف عدد من الأشخاص لسماع تصريحاتهم بشأن هذه الجريمة، وقد تم تحديد هوية الجاني الذي لازالت الأبحاث متواصلة بغرض توقيفه والتحقيق معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لهذه الجريمة النكراء.