أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 جويلية 2023

المؤبد لشاب قتل جاره، انتشال جثّة صياد بسكيكدة

استعان بمدمن مخدرات في ارتكاب الجريمة

المؤبد لشاب قتل جاره ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت مؤخرا، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما بالسجن المؤبد، في حق متهمين اثنين يشكلان جماعة أشرار يتعلق الامر بالمتهم “م.م” صاحب 36 سنة، مرتكب جريمة القتل وشريكه “ب.ع” بعد ان طلبت النيابة بتسليط عقوبة الإعدام عن مجموعة تهم تعلقت بجرم تكوين جماعة أشرار والقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد إلى جانب حيازة مخدرات ومهلوسات، هذا بعد تخطيط من المتهمين لتنفيذ جريمة قتل في حق جار المتهم الرئيسي على خلفية مشاكل اجتماعية بين الطرفين.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن الجريمة شهدها أحد أحياء ضواحي مدينة بودواو، حيث وردت لمصالح الأمن معلومات مفادها العثور على جثة ثلاثيني متزوج وأب لطفلين، تبين أنه تم الاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض وقد تم التنكيل بجثته. وبعد فتح تحقيقات حول خلفيات الجريمة، ومرتكبيها تم التوصل للمشتبه الرئيسي، ويتعلق الامر بـ”م.م” 36 سنة، هذا الأخير اعترف خلال مثوله أمام التحقيق أنه من قام بقتل الضحية طعنا بسكين، كان قد اشتراه من قبل، مضيفا أن الفكرة راودته مسبقا بسبب مشاكل اجتماعية بينه وبين الضحية، ما جعله يخطط لجريمته بمساعدة المتهم الثاني، الذي شجعه وزوده بحبوب مهلوسة تساعده على تنفيذ العملية.

وقام المدان بأخذ زوجته إلى منزل أهلها، ثم قام باستدراج الضحية لأحد الأماكن المعزولة ووجه له ثلاث طعنات أسقطته أرضا ثم استمر في ضربه والتنكيل بجثته ليفر بمساعدة شريكه الذي كان يراقب المكان وقد ساعده في الهرب والاختفاء لغاية توقيفهما في أحد المنازل المهجورة، وحجز لديهما على كمية من المخدرات.

من جهة أخرى، فإن الشاهدة في القضية “الزوجة” أصرت على انكار أصل المشكلة بين الجاني والضحية، موضحة أن زوجها شخص عدواني وكثير المشاكل وقد سبق له أن حوكم في قضايا ضرب وجرح بواسطة سلاح، وأصرت على نفي السبب الذي ساقه لتبرير ارتكابه جريمة القتل وأوضحت ان زوجها تحجج به ليستفيد من ظروف مخففة.

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غرق شاب من المسيلة في ساحل جيجل

الطيب بوداود

عاش الثلاثاء، الشارع المسيلى وبالأخص حي لاروكات في عاصمة الولاية، على وقع خبر مؤلم تمثل في غرق الشاب موسى عيش، ذي الـ 20 ربيعا، في البحر بولاية جيجل، الخبر نزل كالصاعقة على أهله وذويه خاصة وأنه كان من الناجحين هذا العام في شهادة البكالوريا، حيث كما قال عمه عبد الحميد إنه أقام مأدبة عشاء بالمناسبة جمع فيها أعمامه، ثم موسى قرر خوض غمار رحلة إلى شواطئ جيجل لقضاء أيام هناك رفقة شابين من أقاربه، كي يستمع بعطلة استحقها بعد عام مليء بالجهد والكد في مجال الدراسة، ولم يكن يعلم أن الله كتب عليه أن يتوفى هناك، فما لبث أن دخل الماء حتى غرق، وتعالت صيحات مرافقيه طلبا للنجدة، وهرع البعض لإنقاذه، لكنه انتشل جثة هامدة، في مشهد مروع.

وكان موسى يستعد للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بعد فوزه بالبكالوريا، لكنه عاد إلى البيت جثة مسجاة في التابوت، على الخامسة فجرا، ويستقبل بأنهار من الدموع، وموجات من النحيب، سيما والدته التي لم تهضم الفاجعة، وبقيت ذاهلة عما حولها. وشيعت جنازة موسى جموع غفيرة، سارت إلى مقبرة الأشياخ التي ووري بها الثرى.

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انتشال جثّة صياد بسكيكدة

زبيدة بودماغ

انتشل منتصف نهار، الأربعاء، عناصر فرقة الغطس للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالقل في ولاية سكيكدة، جثّة صياد هاو، كان قد اختفى مع الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، وسط مياه شاطئ البرارك الصخري بمدخل مدينة القل.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الصياد الضحية يبلغ من العمر23 سنة، وينحدر من مدينة قسنطينة، كان قد غطس في مياه شاطئ البرارك الصخري وغير المحروس بمدينة القل، لإصطياد السمك باستعمال بندقية صيد بحرية، لكنه وبعد مرور أزيد من ساعتين من عملية الغطس، لم يرجع إلى الشاطئ الذي اتخذه كمكان للتخييم برفقة مجموعة من أصدقائه الذين تنقلوا معه من مدينة قسنطينة إلى مدينة القل بغرص ممارسة هوايتهم في صيد الأسماك والسباحة، تزامنا مع موجّة الحرّ الشديد التي شهدتها مدينة قسنطينة في الأيام الأخيرة، حيث سارعوا إلى إبلاغ مصالح الحماية المدنية باختفائه، لتباشر فرقة الغطاسين عملية مسح شامل لمياه الشاطئ قبل العثور عليه جثّة هامدة وسط المياه على مسافة نحو واحد كيلومتر من مكان اختفائه وتحديدا بالقرب من ميناء القل.

وأضافت مصادرنا بأن الضحية يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بعدما جرفته التيارات البحرية القوية بالشاطئ مع الساعات الأولى من الصباح.

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سقوط مميت لطفلة من شرفة بخنشلة

مامن. ط

لقيت صباح الأربعاء، طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، مصرعها، إثر سقوطها المفاجئ من شرفة مسكن عائلتها الكائن باقامة الياسمين، بعمارات عدل بمدينة خنشلة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الطفلة الضحية هوت فجأة من شرفة مسكن عائلتها ليرتطم رأسها بصحن استقبال القنوات التلفزيونية، قبل أن تسقط، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة في أنحاء متعددة من جسمها، وقد تم نقلها على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى خنشلة، أين أكد الطاقم الطبي، وفاتها متأثرة بالاصابات التي تعرضت لها جرّاء ارتطام جسمها بالأرض.

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قارب نزهة يقتل مصطافا بشاطئ الخروبة في عنابة

نادية طـلحي

لفظ مساء الثلاثاء، شاب ينحدر من ولاية قالمة، أنفاسه الأخيرة عند وصوله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها في كامل أنحاء جسمه، بعد أن صدمه قارب نزهة وسط مياه البحر في شاطئ الخروبة المعروف بتسمية ” لا كاروب” بعنابة، استدعى تدخل عناصر الحماية المدنية من أجل اسعافه وتحويله إلى المستشفى.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الشاب الضحية الذي يبلغ من العمر 35 سنة وينحدر من ولاية قالمة، وكان قد نزل إلى البحر للسباحة هربا من لفح أشعة الشمس الحارقة ودرجة الحرارة المرتفعة، قبل أن يصدمه قارب النزهة الذي تسبب في وفاته، تاركا خلفه طفلين قاصرين.

وقد تدخلت المصالح الأمنية المختصّة لتوقيف صاحب القارب وباشرت تحقيقاتها حول ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت في عزّ موسم الاصطياف.

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تعطل قاربهم بعرض سواحل تنس

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 31 حراقا الشلف

م. قورين

نجحت ليلة الثلاثاء، وحدات خفر السواحل بميناء تنس مدعومة بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس، في إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 31 حراقا بعرض سواحل سيدي عبدالرحمان، بينهم ثلاث فتيات وثلاثة قصر، وتوقيف 11 عشرة متهما بضلوعهم في التدبير واستدراج وجمع الأموال من الراغبين في الهجرة غير شرعية، عملية التوقيف حسب المساعد الأول “فقيه العربي” قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس للشروق، تمت على إثر عملية تدخل وحدات حراس السواحل لإنقاذ 20 حراقا تعطل قاربهم في عرض سواحل تنس على بعد عدة أميال، بينهم ثلاث نساء وثلاثة قصر، أطلق أحدهم نداء استغاثة لمصالح الأمن الذين قاموا بتحديد اتجاههم وإبلاغ وحدات خفر السواحل، فتم إنقاذهم على جناح السرعة وتحويلهم إلى مصالح الدرك الوطني التي قام أفرادها بفتح تحقيق معمق مكنهم من تحديد وتوقيف 11 متورطا في عمليات الهجرة غير شرعية، مع حجز مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر 1445 أورو و120 مليون سنتيم وسيارة سياحية وناقلتين للزوارق، كما بينت التحقيقات بأن بعضهم متورطون في الهجرة غير شرعية مبحوث عنهم في قضية جنائية حاولوا الإفلات من قبضة العدالة بالهروب إلى خارج تراب الوطن عبر قوارب الموت، وبعد إتمام التحقيق تم تحويلهم على أروقة العدالة بمحكمة تنس.

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إحباط محاولة هجرة سرية ببومرداس

سعيدة. م

تمكنت مؤخرا فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بومرداس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية، حيث تم توقيف المتورطين في العملية ويتعلق الأمر بـ10 مشتبه فيهم وبالتالي تحويلهم على الجهات القضائية لعملية جاءت في إطار مكافحة كل الجرائم المتعلقة بالهجرة غير المشروعة والتي يتم تنظيمها بطرق سرية من أجل الإبحار لوجهات مجهولة، حيث قامت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، بإفشال مخطط هجرة سريـة، حيث أن عناصر الشرطة وخلال قيامها بدوريات على مستوى مدينة بومرداس اشتبهت في مجموعــة أشخاص كانوا على متن مركبة.

وبعد عملية التفتيش، تم ضبط مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة المقدرة بـ1460 أورو و32 مليون سنتيم مع حجز المركبة المستعملة، بعد التحقيق معهم تم القبض على مجموعة أخرى من منظمي هذه العملية واستكمالا لإجراءات التحقيق، تم إنجاز ملفات قضائية ضد الأشخاص المشتبه فيهم البالغ عددهم 10 أشخاص وتقديمهم أمام العدالة.