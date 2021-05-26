أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 ماي 2021

مدينة جديدة من دون بنك، ماء زمزم بـ18 ألف دج

مدينة جديدة من دون بنك

تثبت المدينة الجديدة بوعينان بولاية البليدة، أنها لا تحمل من اسمها شيئا، وأبسط دليل على ذلك، أنه لا توجد وكالة للقرض الشعبي الجزائري، وهو البنك الوحيد على المستوى الوطني الذي يمكن للمكتتبين دفع إيجار سكنات “عدل”، رغم أن ما يسمى بالمدينة الجديدة تم إنجازها خصيصا لإقامة سكنات “عدل”، ما يضطر المكتتبين لقطع مسافات طويلة من أجل دفع تكلفة الإيجار.

والغريب كذلك، أن مكتب “جاست ايمو” المكلف بتسيير الأحياء السكنية لـ”عدل” والذي يقبض أتعابه من المكتتبين، لا يضمن عملية الدفع الالكتروني، رغم الهالة المحيطة بهذه الخدمة من الحكومة.

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ماء زمزم بـ18 ألف دج

ق. م

وصل سعر عبوة (5 لترات) من میاه زمزم إلى 18 ألف دج، حسب ما أكده أحد المواطنين للشروق، معتبرا أن عدم تنقل الجزائريين إلى البقاع المقدسة سواء لأداء العمرة أو فريضة الحج وراء ارتفاع ثمن عبوات ماء زمزم، وأضاف محدثنا أن سعره العادي في السعودية لا يتجاوز 15 ريالا سعوديا أي حوالي 600 دج.

ويعد ماء زمزم واحدا من المنتجات التي يمنع تصديرها من السعودية لأغراض تجارية، هذا يعني أي نشاط تجاري لتصديره فهو ممنوع منعا باتا.

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بلاغ فيسبوكي بوقوع جريمة

قبل عشرة أيام نشرت فتاة من ولاية باتنة، نداء استغاثة أكدت فيه أن شقيقها، وهو سائق سيارة أجرة، اتصل بها، مخبرا إياها أنه يتعرض لاعتداء من طرف مجهولين يريدون الإجهاز عليه، مشيرا أنه يتقيأ دماء، قبل أن ينقطع الاتصال بصفة نهائية، راجية طلب المساعدة لشخص في حالة خطر، ليطرأ جدل قانوني عن كيفية تبليغ المصالح الأمنية بين ولايتي الإقامة باتنة ومكان وقوع الجريمة بعين صالح، فضاع الوقت قبل استصدار البحث عن مفقود والذي يستغرق في العادة 48 ساعة، وتشعبت الإجراءات الإدارية بين الولايتين عدة أيام، بحكم أن القانون يفرض التبليغ بمحل الإقامة، قبل أن يعثر الأربعاء، على جثة الفقيد في النقطة الكيلومترية 140 جنوب عين صالح على بعد أمتار من سيارته، والسؤال المطروح ألا يعتبر التبليغ عبر وسائط الاتصال الاجتماعي تبليغا رسميا في عصر مجتمع المعلومة، أم أن الإجراءات يجب أن تبقى “ورقية” ولا تتطور بتطور الزمن؟

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طالبوا مديرة الوكالة باستقبالهم ووالي العاصمة بالتدخل

مستفيدون من أراض بالدويرة يحتجون أمام “لاجيرفا” بزرالدة الاثنين المقبل

أحمد عليوة

قرر المستفيدون من قطع أراض بالدويرة، العودة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، أمام مقر وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر “لاجيرفا”، بزرالدة، بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك بسبب تماطل السلطات المعنية في التكفل بانشغالهم وعدم إيجاد حل لقضيتهم العالقة منذ أكثر من 25 سنة، تعاقب خلالها عشرات المديرين على وكالة “لاجيرفا”، انتهى المطاف ببعضهم داخل السجون.

وتتمثل مطالب المحتجين في منحهم قطع أراضيهم التي استفادوا منها في سنة 1994، أو التعويض المادي، وهو الأمر الذي تماطلت فيه الوكالة، رغم سلسلة الاعتصامات السلمية التي قام بها ضحايا “لاجيرفا”، وإرسالية والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ القاضية بضرورة تسوية الملف.

وقال ممثل عن المحتجين، في تصريح لـ”الشروق”، إن المديرين المتعاقبين على وكالة “لاجيرفا” رفضوا استقبالهم، رغم تقدمهم بعشرات الطلبات، من أجل نقل انشغالهم وحجم معاناتهم التي تتواصل منذ أكثر من 25 سنة، مضيفين أن أحد مديري “لاجيرفا السابقين عقد لقاء واحدا معهم عقب تنصيبه على رأس الوكالة، وبعدها أضحى “يتهرب” من ملاقاتهم، ويكتفي بتحويلهم كل يوم اثنين خلال اعتصامهم أمام مقر الوكالة، على أحد الموظفين الذي يتماطل– بحسبهم- في حل قضيتهم رغم كل المراسلات السابقة التي وجهتها مصالح ولاية الجزائر إلى مسؤولي الوكالة ورغم أيضا كل الأحكام القضائية التي كانت في صالحهم، متسائلين في الوقت ذاته عن سبب هذا التماطل والتهرب في حل مشكلتهم.

وتساءل المحتجون حول مصير ملفهم العالق منذ 25 سنة، مستغربين تماطل الوكالة، وضرب تعليمة مصالح ولاية الجزائر عرض الحائط، بالتكفل بانشغالاتهم، بعد وعود مسؤولي الوكالة بتسوية متابعة الملف، حيث اعتبروها كسبا للوقت، وأن الحل يكمن في إيجاد حل فوري للخروج بنتائج لصالح المستفيدين.

وقال ممثل عن المحتجين إن اعتصاماتهم أمام مقر الوكالة لن تتوقف، وستنقل إلى مقر ولاية الجزائر ووزارة السكن، حتى تفي الوكالة بوعودها لصالح المحتجين.

كما وجه المحتجون نداء استغاثة للوالي الجديد للعاصمة يوسف شرفة، ملتمسين منه التدخل العاجل للنظر في قضيتهم التي تعاقب عليها عدة ولاة دون أن تجد طريقها إلى الحل.

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المشكل يتكرر كل مرة وكبار السن والمرضى أكثر المتضررين

تعطل المصاعد بعمارات سيدي عبد الله يثير استياء السكان

راضية مرباح

يشتكي قاطنو العديد من العمارات المتواجدة بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، من سيناريو تعطل المصاعد الكهربائية خاصة منهم أصحاب الطوابق العليا وحتى كبار السن والمرضى الذين يجدون صعوبة للصعود إلى شققهم، حيث يضطر هؤلاء إلى الخروج مرة واحدة في اليوم من اجل قضاء حوائجهم، في ظل تجدد الاعطاب التي قد تدوم لأسبوع وهو ما يتطلب مرافقة مثل هذه الأحياء التي تضم عمارات ذات طوابق عليا بمؤسسات لتصليح المصاعد من أجل التدخل في الحين.

قاطنو سيدي عبد الله الذين يشتكون في كل مرة من مشاكل يومية أرهقت كاهلهم، أكدوا أن أكبر المعضلات التي تواجههم هي انقطاع المياه ثم تعطل المصاعد، هذه الأخيرة التي باتت أكثر من هاجس يطارد راحتهم بعمارات تضم طوابق علوية تفوق 9، حيث يصعب حتى على الأصحاء والشباب ذوي البنية القوية الصعود والنزول مرة أو مرتين في اليوم عبر السلالم العادية، فكيف يكون حال المرضى وكبار السن الذين يجدون أنفسهم مضطرين إلى ملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

ومن بين العمارات التي تعرف أعطابا دورية L1 بمنطقة Q 28 و29 حيث يمتد الإشكال منذ شهور قبل أن يتم إصلاح العطب ليتجدد الإشكال مرة أخرى، محولا حياة سكان العمارة المعنية إلى جحيم حقيقي، المشكل نفسه تشهده العمارة رقم 154 بموقع C، حيث لا يزال المصعد معطلا لمدة قد تصل السنة ولنا أن نتصور حجم معاناة السكان بعمارات تحمل 9 طوابق، العمارة رقم 9 هي الأخرى تعرف بعض المشاكل في المصعد الكهربائي الذي يتعطل في كل مرة، الأمر الذي دفع بالعديد من السكان إلى توجيه نداء إلى الجهات المعنية وعلى رأسها وكالة “عدل” من أجل التدخل لإيجاد حلول سريعة لمثل هذه المشاكل التي يمكن الحد منها أو القضاء عليها بتشكيل مؤسسات مصغرة مكونة تشرف على التدخل لإصلاح المصاعد يكون مقرها بكل حي أو بمقاطعة إدارية لضمان التدخل السريع.

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حجز شاحنات استعملت لتسطيح أراض دون رخصة ببجاية

توفيق بن يحيى

قامت وحدات الدرك الوطني ببجاية، بحجز جرافة وثلاث شاحنات كانت تستعمل في أشغال تهيئة وتسطيح الأراضي دون رخصة.

وتأتي وقائع القضية بناء على معلومات واردة إلى قائد المجموعة، مفادها وجود أشخاص يقومون بتهيئة وتسطيح قطعة أرضية ملك للدولة قصد الاستيلاء عليها بقرية إغيل أوجلبان بلدية بجاية، على إثرها تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، وعند الوصول تم معاينة وجود جرافة وثلاث شاحنات يقوم سواقها الذين ينحدرون من ولاية بجاية بتهيئة وتسطيح قطعة أرضية ملك للدولة دون رخصة، وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة ووضع الجرافة والشاحنات بالمحشر.

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توبع بتهمة استغلال الوظيفة حول منح عقارات

البراءة للمدير السابق للوكالة العقارية بالبويرة

أحسن حراش

نطقت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء البويرة، الأربعاء، بحكمها الصادر في حق المدير السابق للوكالة العقارية بالولاية، المتمثل في البراءة من تهمة سوء استغلال الوظيفة في القضية المتعلقة بمنح عقارات لأقاربه ومعارفه بطريقة غير قانونية.

تفاصيل القضية، التي توبع فيها المدير السابق للوكالة العقارية بالبويرة، تعود تفاصيلها إلى سنة 2018، حين فتحت الجهات المختصة تحقيقا حول تهم فساد داخل الوكالة متعلقة بمديرها آنذاك، وهي منح عقارات وامتيازات لأشخاص من أقربائه وآخرين، إضافة إلى حيازته عقارات بالخارج، على غرار تركيا وإسبانيا، ليتم وضع المعني تحت الرقابة القضائية في ذلك الوقت، مع توقيفه تحفظيا من منصبه من طرف والي الولاية.

وبعد استكمال مجريات القضية، عرضت الأخيرة على محكمة الجنح بالبويرة، التي نطقت بحكمها الأول المتمثل في البراءة، قبل أن تستأنف مصالح النيابة في الأخير، ويعاد جدولة القضية على مستوى مجلس القضاء، حيث دافع المتهم عن براءته بحكم منصبه وكفاءته التي شهد بها حتى وزير السكن آنذاك، ليتم في الأخير تأييد الحكم الأول والنطق ببراءته من التهم المنسوبة إليه.

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وفاة رئيس بلدية أميزور في بجاية

ت. ع

توفي، مساء الثلاثاء، زهير خزار، رئيس بلدية أميزور في بجاية، عن عمر ناهز 63 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان الفقيد طريح الفراش بمستشفى “فرانس فانون” بأعالي مدينة بجاية، أين كان يتلقى العلاج قبل وفاته.

وكان لخزار مواقف شجاعة، حيث كان من بين المنتخبين الأوائل الذين أعلنوا رفضهم للعهدة الخامسة، رغم انتمائه إلى حزب الموالاة آنذاك، الذي استقال منه فيما بعد.

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فقدان شاب بساحل سكيكدة

إسلام. ب

شرع، صباح الأربعاء، غطاسو الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بولاية سكيكدة والوحدة البحرية، في عملية بحث واسعة وسط مياه البحر، عن جثة غريق مفقود بالمكان المسمى شاطئ واد ريغة ببلدية فلفلة، بولاية سكيكدة، وهو شاطئ صخري.

وحسب ما علمناه، فإن الضحية يبلغ من العمر 26 سنة، ويقطن في ولاية ميلة قصد الشاطئ المذكور للسباحة، لكن البحر كان هائجا جراء الرياح القوية، حيث جرفته الأمواج.

وفور تلقي رجال الدرك بلاغا بالحادثة تم الانتقال إلى عين المكان وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات الأولية لكشف ملابسات هذه الحادثة، للإشارة يعتبر الضحية هو الغريق الخامس قبل انطلاق موسم الاصطياف بسكيكدة، مع العلم أن جل الغرقى ينحدرون من الولايات الداخلية كسطيف وميلة وأم البواقي.

وأمام تزايد حالات الغرق قبيل بداية موسم الاصطياف، أصدر والي ولاية سكيكدة قبل يومين قرارا يقضي بالغلق المؤقت لشواطئ الولاية، إلى حين انطلاق موسم الاصطياف.

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محتال ينتحل صفة إطار بالأمن في الشلف

م. قورين

تمكنت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري ببلدية الصبحة بالشلف، الأربعاء، من توقيف رجل في العقد الرابع، ينحدر من بلدية واد الفضة، ينتحل صفة إطار سام بالمديرية العامة للأمن الوطني بالجزائر العاصمة، التوقيف حسب مصادر موثوقة للشروق، تم على خلفية سلسلة من عمليات الابتزاز لمجموعة أشخاص وإيهامهم بتسوية ملفاتهم الإدارية ومساعدة أبنائهم على توظيفهم بالجهاز نظير مبالغ مالية كبيرة، وكان النصاب يتظاهر بالتواصل مع المديرية بواسطة جهاز لاسلكي متطور.

وتقدم أحد الضحايا بشكوى إلى مصالح الأمن التي قامت بتوقيفه وهو بصدد الاحتيال على أحد الأشخاص وبحوزته جهاز لاسلكي، وبعد توقيفه وتفتيش مسكنه، تم العثور على جهاز لاسلكي ثان.

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عون أمن يعتدي على طالب بجامعة تيزي وزو

فروجة. م

تعرض طلبة جامعي الأربعاء، إلى اعتداء جسدي، داخل كلية “باسطوس” بجامعة تيزي وزو، على يد عون أمن أسقطه أرضا، ووجه له عدة ضربات على الوجه والرأس. الحادثة وقعت حسب شاهد عيان، عندما طلب العون من الضحية، استظهار بطاقة الطالب، فرد هذا الأخير على العون، مطالبا إياه بدوره، باستظهار ما يثبت انه عون أمن، ليقوم العون بطرحه أرضا، وينهال عليه بالضرب، كما مُنع زميله من نقله بسيارته للإسعاف. ونُقل المصاب بعدها إلى المستشفى الجامعي نذير محمد من اجل تقديم العلاج. وخلفت الحادثة استياء وسط الطلبة.

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العثور على هياكل عظمية تعود إلى العهد الروماني

الطيب بوداود

تم اكتشاف 8 هياكل عظمية وجماجم، الثلاثاء، يعتقد انها مقبرة تعود للعهد الروماني وذلك بالمنطقة المعروفة بوادي بربارة ببلدية المطارفة بالمسيلة، وتبعا للمعلومات التي أكدها رئيس البلدية للشروق ان مجموعة من المواطنين كانوا على مقربة من المنطقة المشار إليها، فتبينوا الأمر فقاموا بتبليغ الجهات المعنية، فتم التحرك على مستوى كافة المصالح والجهات ذات الصلة وفي مقدمتها مديرية الثقافة والآثار، حيث تم تكثيف جهود البحث والمتابعة ليتضح انها هياكل عظمية وجماجم بالعدد المشار إليه سلفا، ويعتقد أن الأمر مرتبط بوجود مقبرة جماعية تعود إلى العهد الروماني، ومما تجدر اليه الإشارة أن عملية البحث والتحري لاتزال قائمة إلى غاية يوم الأربعاء.

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جمعية فسيلة تدعو الجهات المعنية إلى تبني الجائزة ودعمها

تتويج عبد الغني داود بالجائزة الكبرى لأدب الرحلة عن كتابه “الرحلة الشامية”

زهية.م

توّج الكاتب عبد الغني داود بالجائزة الكبرى لأدب الرحلة عن كتابه “الرحلة الشامية”، وهي الجائزة التي أطلقتها جمعية فسيلة لبرج بوعريرج.

وكانت الرحلة الفائزة قد تأهلت ضمن القائمة القصيرة التي ضمت أيضا “لنعش الحب في حلب” لصباح أبقى. و”رحلة تندوف في زمن الكورونا” لعبد القادر مسكي. و”رحلتي إلى القاهرة” لليندة طرودي، حيث أشرفت لجنة تحكيم تكونت من الكاتب والرحالة الكردي جان دوست والكاتب والرحالة التونسي نور الدين بالطيّب والإعلامية نبيلة سنجاق والشاعر والمترجم محمد بوطغان برئاسة البروفيسور والباحث المتخصص في أدب الرحلة محمد بشير بويجرة من جامعة وهران على تحكيم الأعمال وتقييمها.

وقال بيان الجهة المنظمة إن الرواية الفائزة ستصدر لاحقا في طبعتين واحدة جزائرية والأخرى عربية ويحظى الكاتب بتوقيع الكتاب في دولتين عربيتين مع درع فسيلة للتميز الإبداعي وفقا لبيان الجائزة، والذي أكد أن الدورة الأولى للجائزة “أبانت عن إمكانية التأسيس لأدب رحلة وازن في المشهد الأدبي الجزائري؛ بصفته جنسا يقوم على الشغف باكتشاف المكان والإنسان بكل ما يترتب عن ذلك من تعارف وتعريف ومعرفة”. ودعت جمعية فسيلة “الجهات المعنية حكوميا ومدنيا لدعم المبادرة وتبني الجائزة ودعمها ماليا لإطلاق الدورة الثانية” وهذا “تكريسا لقيمتيها الأدبية والمعنوية”.

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أشاد بها النقاد والقراء وصدرت في عدة طبعات

تتويج “دفاتر الورّاق” لجلال برجس بجائزة البوكر العربية

زهية.م

حازت رواية “دفاتر الورّاق” للكاتب السوري جلال برجس على جائزة البوكر العربية في دورتها 14.

خبر الفوز أعلنه رئيس لجنة التحكيم شوقي بزيع خلال حفل افتراضي نزرا لاستمرار الحظر الجزئي على الفعاليات الثقافية الكبرى الذي فرضته كورونا.

وقال شوقي بزيع: في بيان التتويج: “قد تكون الميزة الأهم للعمل الفائز، فضلاً عن لغته العالية وحبكته المحْكمة والمشوقة، هي قدرته الفائقة على تعرية الواقع الكارثي من أقنعته المختلفة، حيث يقدم المؤلف أشد البورتريهات قتامة عن عالم التشرد والفقر وفقدان المعنى واقتلاع الأمل من جذوره، بما يحول الحياة إلى أرخبيل من الكوابيس”.

وبدوره، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس أمناء الجائزة عن العمل الفائز “تلتقي عوالم البؤس والتشرد في دفاتر الورّاق في ثنائية ينشبك فيها التسجيل والتمثيل، تسجيل ما يدور وتمثيل ما كان، فتختلط الأزمنة والأمكنة، إلّا أنّها تبقى تراوح مكانها في عالم تندمج فيه الحقيقة والخيال. وعلى الرغم من محليّة البؤس والتشرد في الرواية، إلّا أنهما يبقيان أزمة إنسانية ينهل منها الأدب كلما فاض التهميش والتشظي في عوالم الفساد والإقصاء والخواء.

تدور أحداث “دفاتر الورّاق” المتوجة بالبوكر في الأردن وموسكو، خلال الفترة بين 1947 و2019، وتروي الرواية قصة إبراهيم، بائع الكتب والقارئ النهم، الذي يفقد كشكَه ويجد نفسه أسيرَ حياة التشرّد. وبعد إصابته بالفصام، يستدعي إبراهيم أبطالَ الروايات التي كان يحبها ليتخفّى وراء أقنعتهم وهو ينفِّذُ سلسلةً من عمليات السطو والسرقة والقتل، ويحاول الانتحار قبل أن يلتقي بالمرأة التي تغيّر مصيره.

للإشارة كانت القائمة القصيرة للجائزة قد ضمت رواية الجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله” عين حمو رابي، وتوجت العام الماضي الكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي عن عمله “الديوان الاسبرطي”.

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وفاة طفل تحت عجلات دراجة نارية في سوق أهراس

نادية طـلحي

لفظ مساء الثلاثاء، الطفل “إ. ز” البالغ من العمر 7 سنوات، أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها على مستوى الرأس، عندما صدمته دراجة نارية من نوع سوزوكي، على مستوى الطريق المزدوج بحي صالح مشنتل بوسط مدينة سوق أهراس.

وقد تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة السابعة مساء، لنقل الطفل الضحية الذي كان فاقدا للوعي ومتعدد الإصابات، على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، إلاّ أن القدر كان أسرع ليلفظ أنفاسه الأخيرة، ما خلّف صدمة وسط أهله وعائلته وجيرانه، في وقت تدخل فيه عناصر الأمن وباشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.