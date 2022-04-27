أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 أفريل 2022

إحباط محاولة فرار مطلوبين للقضاء، ضياع طفل وسط العواصف الرملية

استعانا بشبكة لتهريب “الحراقة” في الطارف

إحباط محاولة فرار مطلوبين للقضاء عبر البحر

س. ك

تمكنت مصالح الشرطة بأمن دائرة القالة في ولاية الطارف، نهار الثلاثاء، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر بطريقة غير شرعية متكونة من شخصين ينحدران من بلدية القالة بولاية الطارف، وتتراوح أعمارهما بين 32 سنة و41 سنة، يقومان بترحيل وتهريب الأشخاص المبحوث عنهم من طرف الجهات الأمنية والقضائية والذي هم محل أوامر قضائية، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيف خلال نفس العملية، شخصين ينحدران من إحدى ولايات الوسط، مبحوث عنهما من طرف العدالة بعد صدور أمر بالقبض ضدهما لتورطهما في قضايا إجرامية متعلقة بترويج المخدرات، وقد مكّنت هذه العملية من حجز قارب نزهة من الحجم الكبير بقوة 260 حصان.

وقد تمت هذه العملية على إثر تلقي مصالح الأمن لمعلومات مؤكدة مفادها وجود مجموعة من الشباب بصدد التحضير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير مشروعة انطلاقا من مدينة القالة على متن قارب نزهة يتميز بسرعة جد فائقة أين قاموا بالاتصال مع أشخاص بمدينة القالة مشبوهين في قضايا تتعلق بتنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر مقابل دفعهم مبالغ مالية، على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية للإطاحة بالمشتبه فيهم في حالة تلبس أين تم الترصد للمعنيين ومداهمة المكان، ما مكّن من توقيف أربعة أشخاص كانوا بصدد الخروج من التراب الوطني تعلق الأمر برئيس الشبكة وشريكه بالإضافة إلى الشخصين الآخرين المبحوث عنهما كما تم خلال العملية حجز قارب نزهة من الحجم الكبير ليتم تحويل جميع الأطراف إلى مقر الآمن لاستكمال الإجراءات القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا بعد الانتهاء من التحقيق معهم أنجز ضدهم ملف قضائي قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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ضياع طفل وسط العواصف الرملية بالوادي

يوسف رزاق سالم

لا تزال عمليات البحث عن الطفل ذي الأربع سنوات، الذي تاه منذ عشية الثلاثاء في صحراء بلدية دوار الماء الواقعة على بعد 120 كلم جنوب شرقي عاصمة ولاية الوادي.

وتعود ظروف ضياع الطفل ”بن دويم” الذي يقطن في إحدى بوادي بلدية دوار الماء، إلى غفلة خاله عنه، عندما اصطحبه إلى مزرعته بمنطقة اميه الشيخ، حيث انشغل الخال بشؤون المزرعة تاركا الطفل يلعب بمفرده، ليكتشف بعد مدة من الزمن بأنه غير موجود، لتبدأ رحلة البحث، التي عقدتها العواصف الرملية الهوجاء التي مسحت آثار قدميه.

وكان الطفل المفقود رفقة والدته في زيارة عائلية لأهلها في مركز بلدية دوار الماء، التي تبعد عن مكان إقامتهم بالبادية حوالي 100 كلم، ولقد استنفرت المصالح الأمنية والإدارية بالجهة يتقدمها والي ولاية الوادي والسلطات المرافقة له بالتنقل إلى منطقة دوار الماء الحدودية للوقوف على عملية البحث، كما تطوع العشرات من المواطنين للمشاركة في العملية في سباق مع الزمن للحاق به قبل فوات الأوان، خوفا من أن يكون قد تعب ونام فدفنته الرمال أو أن يكون قد اتجه شرقا، حيث الحيوانات المفترسة كالذئاب والكلاب الضالة وغيرها.

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وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي بوهران

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي يعمل بطريقة سرية وحجز قنطارين من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، حسب ما استفيد الأربعاء من ذات السلك الأمني.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد جاءت هذه العملية اثر معلومات مؤكدة مفادها وجود مذبح غير شرعي متواجد على مستوى مزرعة بحي بوعمامة بعاصمة الولاية يحتوي على لحوم موجهة للبيع وغير صالحة للاستهلاك البشري.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم مداهمة المكان حيث تم معاينة الانعدام التام لشروط النظافة وحجز قنطارين من اللحوم البيضاء (ديك رومي) والتي تبين بعد عرضها على الطبيب البيطري أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تم أيضا حجز 70 ديكا روميا كان موجها للذبح، والعتاد المستعمل داخل المذبح الذي تبين بأن صاحبه لا يحوز على أي وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط. وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد صاحب المذبح وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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وفاة طفل من بين ثلاثة مصابين بتسمم في غرداية

ف. ن

أصيب ثلاثة أطفال من عائلة واحدة قاطنة ببريان (45 كلم شمال غرداية) بتسمم من بينهم حالة وفاة، حسب ما علم الأربعاء لدى مدير الصحة والسكان، عامر بن عيسى.

وسجلت حالة وفاة أحد الضحايا (7 سنوات) لدى إجلائها إلى المستشفى، فيما نقل الإثنان الآخران (4 و5 سنوات) إلى مصلحة الاستعجالات، حيث تلقيا الإسعافات الأولية والفحص الطبي، وحالتهم مستقرة لا تدعو إلى القلق، حسب ما أفادت ذات المصلحة. ويقوم حاليا فريق من الطب الشرعي بمستشفى “إبراهيم تيرشين” بغرداية بعملية تشريح طبي لتحديد سبب وفاة ضحية التسمم، حسب مدير الصحة والسكان، وفتح تحقيق قضائي من قبل المصالح المختصة لتحديد الأسباب الحقيقية لهذا التسمم.

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محتال في الشلف يوهم ضحاياه بمضاعفة أموالهم

إبراهيم. ج

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوقادير بولاية الشلف مؤخرا، من توقيف مسبوق قضائيا من سكان الولاية، يقوم بالنصب والاحتيال لسلب أموال الغير مع حيازته والاحتفاظ بمواد ومعدات لتقليد النقود.

العملية حسب بيان لخلية الإيصال والعلاقات العامة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف جاءت بناء على استغلال لمعلومات واردة لذات الفرقة حول نشاط هذا الأخير، الذي يقوم بالنصب والاحتيال على ضحاياه، عن طريق استدراجهم هاتفيا وإيهامهم بأنه سيقوم بمضاعفة المبالغ المالية المقدمة له عن طريق نسخها بمستحضرات يملكها، وفي الأخير يقوم بالاحتيال عليهم ويسلبهم أموالهم، ليتم على الفور تحديد هوية ومكان تواجده مع وضع خطة محكمة للإطاحة به.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم توقيفه، مع حجز 537 قصاصة ورقية بحجم الأوراق النقدية فئة 2000 دج مهيأة للتزوير، 189 أربطة مطاطية، 01 محلول لغرض التزوير، ورقة نقدية من فئة ألفي 2000 دج وقصاصتي ورقتين مهيأتين للتقليد، سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة وهذا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية في شأنه.

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حارس حظيرة سيارات تولى رصد الضحية

خلاف حول الأموال يكشف عصابة للسرقة بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، حارس حظيرة سيارات بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات عن تورطه في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة التي طالت أموالا تفوق قيمتها 150 مليون سنتيم من داخل مسكن. وجاءت الإطاحة بالعصابة، بسبب خلاف بين أفرادها، حول تقاسم الغنيمة.

وقائع هذه القضية تعود إلى شهر مارس من سنة 2020 بمنطقة بوسفر الساحلية، أين تعرض مسكن لعملية سطو وسرقة بالتسلق في غياب أصحابه، استهدفت أزيد من 150 مليون سنتيم من قيمة المسروقات، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن فور تلقيها شكوى في الموضوع من طرف الضحية، تم توقيف أحد المشتبه فيهم، وهو مسبوق قضائي، الذي قدم تفاصيل دقيقة عن تنفيذ خطة السرقة وكشف عن هوية باقي شركائه، ليتضح أن الأمر يتعلق بعصابة مكونة من عدة أشخاص تم القبض عليهم تباعا.

ومن خلال التحقيق مع الموقوفين، أجمع هؤلاء على وجود طرف رئيسي لعب دورا محوريا في ارتكاب الجريمة، والذي نسبوا إليه فكرة التخطيط للعملية والعمل على إنجاحها من خلال مراقبة المكان المستهدف لعدة أيام، وتوفير كل الظروف المواتية لشروعهم في التنفيذ، حيث صرح شركاء المعني الذين تمت إدانتهم في قضية الحال في محاكمة سابقة أن هذا الأخير ينحدر من ولاية الجزائر، التي قدم منها قبل مدة وعمل في حراسة السيارات على مستوى حظيرة تقع بالقرب من مسكن الضحية، وبسبب تنقلات هذا الأخير التي لفتت انتباه المتهم الرئيسي، وهو المدعو (ش. ع)، فقد اقترح عليهم – حسب أقوالهم – السطو على الموقع في غياب صاحبه، كما حدد لهم على ذلك الأساس موعد التنفيذ.

لكنهم بعد ظفرهم بالغنيمة، اختلف الشركاء على حصص كل واحد منهم وصدرت عنهم تصرفات أثارت الشكوك من طرف جيران الضحية، الأمر الذي عجل بسقوط العصابة والتبليغ عن كافة المتورطين في الجريمة.

المتهم (ش. ع) أنكر خلال جلسة المحاكمة علاقته بالسرقة وبالمحكوم عليهم فيها، خاصة أن لا أحد من هؤلاء قدم، حسبه، هويته الكاملة، وأن كل ما اعتمد عليه في التحقيق للإطاحة به كان مجرد ذكر اسمه الثاني دون لقبه، وفي غياب أي دليل مادي يقيم عليه الحجة وفقه، محاولا الدفاع عن نفسه أيضا بالقول أن سعيه للرزق الحلال الذي أوصدت أبوابه في وجهه بالعاصمة هو الذي اضطره للتنقل لأجله والبحث عنه في وهران في سبيل تأمين قوت عائلته.

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تباهى بحمل رشاش وهاتف ثريا

صور فوتوغرافية تطيح بناقل إرهابيين بإيليزي

لبوز شوقي

أدانت، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء ورقلة، الثلاثاء، متهما في العقد الرابع من العمر بـسنتين حبسا نافذا. وذلك بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وجناية تنظيم سفر أشخاص إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية، بالإضافة إلى جنحة التزوير في محررات تصدرها الإدارات العمومية. وكانت النيابة قد التمست الحكم بـ 12 سنة سجنا نافذا.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ جويلية 2020، حيث وإثر ورود معلومات لدى مصالح الأمن مفادها أن المتهم بالإرهاب المدعو “ا.أ” متواجد في حي تهقارت بتمنراست، ليتم بعدها تطويق المكان وتفتيشه، وتوقيف المتهم وتفتيش منزله وهاتفه أين وجدت مصالح الأمن مجموعة من الصور لهذا الأخير وهو يحمل سلاحا رشاشا، ومجموعة من الصور الأخرى يظهر فيها وهو يحمل هاتفا من نوع ثريا.

وبعد سماع المشتبه فيه، وبحسب ما ورد في قرار الإحالة الذي تلته هيئة المحكمة، فإن المتهم صرح أنه يزاول نشاط نقل المسافرين بطريقة غير شرعية، انطلاقا من مدينة إليزي إلى بعض المدن الحدودية التابعة لدولة ليبيا، وذلك منذ سنة 2018 حيث كان يعمل ضمن مجموعة إجرامية منظمة متخصصة في هذا المجال، كما كان يتلقى مبلغا شهريا قدره 30 مليون سنتيم، ويتعامل مع 04 أشخاص ينتمون إلى جماعات إرهابية، نافيا علمه بأن لهم صلة بالإرهاب.

وأما بخصوص الصور التي وجدت في هاتفه ويظهر فيها وهو يحمل السلاح، أردف المتهم قائلا إنها تعود إلى أحد معارفه، يعمل في الجيش النظامي الليبي، وأنه عرض عليه شراءها إلا أنه لم تكن لديه نية لشراء أي سلاح ناري وليس لديه أي نية للانخراط في الجماعات الإرهابية حسب اعترافه أمام هيئة المحكمة.

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العثور على المفقودين بين جانت وتمنراست

ب. طواهرية

تم، صباح الثلاثاء، العثور على الأشخاص الثلاثة، الذين ضلوا طريقهم بين جانت ومدينة تمنراست، وهذا بمنطقة “تين جيجرن” التابعة لإقليم بلدية إدلس بولاية تمنراست، الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع نوع نيسان، وكشف أقارب المفقودين الذين كانوا في صحة جيدة، أن خروجهم عن مسار المسلك المؤدي نحو جانت وتعطل المركبة التي يقلونها وراء الحادثة.

وكان أقارب المفقودين قد سخروا أكثر من 10 سيارات رباعية الدفع للبحث عنهم، حيث توزعت هذه المركبات على العديد من المناطق القريبة من الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولايتي تمنراست وجانت، قبل أن يتم مرافقتهم لمدينة إدلس بولاية تمنراست، إلى حين تسوية المشاكل الميكانيكية التي أصابت مركبتهم.

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بعد أسبوع من حادثة الحفل الغنائي وإمام المسجد

إفطار جماعي بحضور السلطات والمجتمع المدني بمشدالة

أحسن حراش

أشرفت الثلاثاء، السلطات المحلية والولائية بالبويرة، رفقة فعاليات وأعيان المجتمع المدني بمشدالة شرق الولاية على تنظيم مأدبة إفطار جماعي بالساحة العمومية وسط المدينة التي شهدت منذ أسبوع حادثة الحفل الغنائي وإمام المسجد وما خلفتها من تداعيات تم احتوائؤها بصفة مباشرة.

وكانت مصالح بلدية مشدالة قد برمجت عملية الإفطار الجماعي بالساحة العمومية وسط المدينة ضمن برنامج احتفالات الشهر الفضيل، وذلك بالتنسيق مع جمعية رياضية محلية وفعاليات المجتمع المدني، وعرفت مأدبة الإفطار حضور السلطات المحلية والولائية المدنية والعسكرية يتقدمها والي الولاية، لكحل عياط عبد السلام، الذي شارك سكان ومختلف أعيان المنطقة المبادرة التي ثمنها الرجل الأول بالولاية، حيث اعتبرها بيان مصالحه بأنها تدخل ضمن المساعي الطيبة للم الشمل والتلاحم، وكذا تعزيز روح التضامن بين مختلف مكونات الشعب الواحد، أين تقاسم المئات من المواطنين من كل الفئات أجواء التآخي والنفحات الرمضانية.

تجدر الإشارة إلى أن مأدبة الإفطار الجماعية قد تم تنظيمها بنفس الساحة العمومية الملقبة بساحة الشهداء، التي شهدت منذ أسبوع حادثة الحفل الغنائي وما تبعه من رد فعل إمام مسجد الهداية المجاور، لاسيما تداعيات محاولة البعض استغلال الحادثة لبث الفتنة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، قبل أن تسارع السلطات المحلية والولائية مباشرة لوأد نارها واحتواء الوضع عبر تنظيم جلسة صلح داخل المسجد قدم خلالها الإمام اعتذاره وقبله أعيان المنطقة في جو أخوي هدأت بعده النفوس، وعادت الأمور إلى طبيعتها المعهودة.

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وفاة ثلاثة أشخاص في حادث سير بعين صالح

م. عبد المالك

قتل ثلاثة أشخاص، في حادث مرور وقع صباح الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 01 الرابط بين المنيعة وعين صالح وبالتحديد في النقطة الكيلومترية 70 عن مدخل ولاية عين صالح.

وتوفي الثلاثة على الفور بحسب شهود عيان، إثر اصطدام شاحنتين وجها لوجه. ليتم نقل الضحايا إلى مستشفى عين صالح، ويتم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لولاية عين صالح لمعرفة ملابسات الحادث، الذي يعد الثاني على التوالي بالطريق الوطني رقم واحد في ظرف 24 ساعة حيث خلف 7 ضحايا، ما يتطلب التدخل العاجل للسلطات العليا في البلاد، بغية تسريع وتيرة الطريق المزدوج لتقليل حصيلة حوادث المرور المميتة بالجنوب.