أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021

مخالفة مرورية توقع بعصابة، مقتل شاب في شجار

أستاذان من جامعة سطيف ضمن أفضل باحثي العالم

سمير مخربش

أدرجت المنصة العلمية المشهورة سكوبيس اسمي أستاذين من جامعة فرحات عباس بسطيف، ضمن القائمة المرموقة لأفضل 2 بالمائة من باحثي العالم الأكثر تأثيرا، ويتعلق الأمر بالأستاذ عبد المجيد بوحمادو من كلية العلوم، والأستاذ عبد الغاني حراق من معهد البصريات وميكانيك الدقة بجامعة فرحات عباس بسطيف، اللذين دخلا بهذا التصنيف قائمة كبار الباحثين في العالم التي تضم 100 ألف عالم يمثلون 164 دولة، وينتسبون إلى 22 مجالا علميا، و176 شعبة فرعية.

وحسب بيان خلية الاتصال لجامعة فرحات عباس، فإن اختيار الأستاذين جاء تبعا للطبعة الثالثة من قاعدة البيانات العلمية، المنشورة حديثا في المنصة العلمية المشهورة سكوبيس من طرف باحثين ينتسبون إلى جامعة ستانفورد، والمؤسسة العلمية الأمريكية سيتاك ستارتيجيس والمؤسسة العلمية المعروفة Elsevier. وقد تم اختيار الأستاذين وفق معايير علمية دقيقة تتعلق خاصة بمؤشر هيرش الخاص بقياس إنتاجية الباحث، وتأثير البحوث العلمية التي نشرها، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك مع مراعاة نشر الباحث لـ5 أوراق بحثية على الأقل.

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جرعات زائدة من “الديليون” تقتل مراهقا بسطيف

سمير مخربش

توفي مساء الثلاثاء، شاب ببلدية عين ولمان جنوب ولاية سطيف، إثر تناوله لمادة “الديليون” التي أردته جثة هامدة وسط حيرة كبيرة لمرافقيه. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الشاب الضحية يبلغ من العمر 17 سنة، وكان رفقة أصدقائه في جلسة سمر استغلها لشرب مادة “الديليون”، وهي مادة كيميائية متوفرة عند باعة العقاقير تضاف للطلاء والدهن، لكنها تستعمل من طرف البعض كمخدر، والظاهر أن المعني تناول جرعات زائدة تسببت له في وعكة صحية مفاجئة، وكانت وراء سقوطه جثة هامدة في منحدر. ولما حاول أصدقاؤه إنقاذه اكتشفوا أنه قد فارق الحياة قبل تحويله إلى المستشفى.

وقد خلفت الحادثة حالة من الهلع وسط أصدقائه الذين لم يتوقعوا له هذه النهاية المأساوية، كما خلفت الحادثة نوعا من البلبلة بعد ما أشيع أن الشاب تعرض لمطاردة من طرف أفارقة يقطنون بعين ولمان، وهي المعلومة التي كادت أن تحدث فتنة بالمنطقة، ليتضح في نهاية المطاف أنها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة وفق ما أكده أصدقاء الشاب الذين تم تحويلهم إلى مركز الشرطة للاستماع إلى تصريحاتهم.

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وفاة شيخ على حافة الطريق بميلة

نسيم. ع

عثر، مساء الثلاثاء، في حدود الساعة الخامسة، على جثة شيخ يدعى “ع.ل” يبلغ من العمر 58 سنة، متوفي على حافة الطريق، بالمكان المسمى حي الشهداء وسط مدينة ميلة، حيث تدخلت إثرها مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخوة مغلاوي ببلدية ميلة، في انتظار عرضها على الطيب الشرعي، ولا تزال ظروف الوفاة مجهولة، وكشفت مصادرنا أن الضحية لا توجد على جسمه أي آثار للضرب أو العنف، في انتظار نتائج التحقيق الذي فتحته المصالح الأمنية لكشف ملابسات الحادث.

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طالبوا بتدخل المدير العام لحل الخلاف بين الوصاية والمقاولين

مكتتبو 1350 مسكن “عدل” ببوإسماعيل يحتجون أمام المديرية بالبليدة

منير ركاب

ينظم هذا الخميس، مكتتبو “عدل 2″ المستفيدين من موقع 1350 مسكن ببواسماعيل، في الجهتين الغربية والشرقية، وقفة احتجاجية، أمام مقر المديرية الجهوية لعدل وسط بولاية البليدة، بعد اللقاء الأخير الذي جمع ممثلي مكتتبي الجهة الغربية، مع المدير الجهوي، الثلاثاء الماضي، لطرح انشغال تأخر استدعائهم من طرف الموثق، الذي أكد لهم عدم توفر المعلومة حول انشغال الموثق، بعد أن تمت عملية دفع الشطر الرابع، بتاريخ 6 أكتوبر المنصرم، مستغربين تصريحات مسؤولي الوكالة التي تؤكد بأن عملية توزيع سكنات الجهة نفسها، يوم الفاتح نوفمبر المقبل، في وقت لم يتم استدعاؤهم من طرف الموثق المخوّل له تسليمهم العقد الذي سيتم من خلاله تسليهم المفاتيح.

من جهتهم، استنكر مكتتبو الجهة الغربية لمشروع 1350 مسكن ببوإسماعيل، التابع إقليميا لولاية تيبازة، في تصريح لـ” الشروق”، التأخر الحاصل في عملية الاكتتاب عند الموثق، بالرغم من استكمال الدفع المالي، لأربعة أشطر، في انتظار إنهاء العملية القانونية التي على إثرها سيتم توزيع وتسليم مفاتيح الشقق لأصحابها المستفيدين، وهي العملية التي استفاد منها أصحاب المواقع الموزعة بتيكاروشين والحديقة، مستبعدين عملية التوزيع في الفاتح نوفمبر، الذي لا يفصلنا عن موعده سوى يومين اثنين فقط، وهي المدة التي لا تكفي لإكمال ملفات كل مكتتبي الجهة الغربية التي تشهد ورشتهم عملية تهيئة الطريق الخارجي الذي يشرف عليه شركة “PS” الخاصة، منذ شهر ونصف شهر.

في المقابل، ظهرت علامات الغضب بادية على وجوه مكتتبي الجهة الشرقية المتوقفة أشغال تهيئتها الخارجية تماما، وهو ما أرجعت سببه شركة الإنجاز التركية” تركام”، إلى شركة سونلغاز التي كلّفت بدورها شركة مناولة خاصة لاستكمال الأشغال، حيث من غير المعقول – تقول شركة الإنجاز- أن يتم ربط الموقع بشبكة الغاز والكهرباء، بعد الانتهاء من التهيئة الخارجية للمشروع، في وقت بلغت فيه نسبة أشغال البنايات في الجهة الشرقية 90 من المائة، و60 من المائة بالنسبة للبرجين.

وأضاف المحتجون، حسب معلومات تلقوها من مصادر من داخل شركة الإنجاز التركية، بأن هذه الأخيرة لم تستفد من المنحة المالية التي يسلمها صندوق السكن، بالرغم من وعود هذا الأخير، بتسليم حصة مالية للشركة من أجل دفع مستحقات شركات المناولة التي لازالت مدينة لحد الساعة لشركة الإنجاز التي تلقت إعذارا من طرف المديرية العام لعدل بسعيد حمدين في العاصمة.

وكانت لمكتتبي “عدل 2” بذات الموقع عديد الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوكالة بسعيد حمدين في العاصمة، بعد توقف أشغال المشروع، الذي نظم على إثره اجتماعا جمع بين الشركة التركية المنجزة “تركام” وشركات المناولة، في وقت اقترحت فيه هذه الأخيرة من المقاولات 15 منحهم 20 من المائة من قيمة الفواتير غير المدفوعة لمواصلة الأشغال، بينما طالب أصحاب الفواتير منحهم 50 من المائة لاستكمال الأشغال المتوقفة منذ فترة طويلة، بسبب تقاذف المسؤوليات بين الشركة المنجزة وصندوق السكن بشأن منح ميزانية الإنجاز من عدمها.

وطالب مكتتبو 1350 مسكن ببوإسماعيل في الجهتين الشرقية والغربية، من مدير عام وكالة “عدل”، فيصل زيتوني، التدخل العاجل لحل الخلاف بين الوصاية والمقاولين، والإفراج عن المشروع الذي ينتظرونه، بعد الإعذارات التي وجهت للشركة، جراء التأخر الكبير في أشغال التهيئة الخارجية مقارنة بالاتفاق المتضمن في دفتر الشروط، الموسوم بتاريخ نهاية سنة 2018.

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مع إحصاء جميع المشاريع المجمّدة بغرض إعادة بعثها

والي بجاية يأمر باسترجاع العقارات غير المستغلة ويتوعد المقاولات المتقاعسة

ع. تڤمونت

أمر والي بجاية أعضاء اللجنة الولائية لترقية الاستثمار ومرافقة المستثمرين، التي تم تنصيبها مؤخرا، بالشروع في عملية إحصاء جميع المشاريع المجمدة من خلال مراقبة وتطهير العقار الصناعي وذلك بهدف الوقوف على مدى التزام المستفيدين من هذه العقارات بإطلاق مشاريعهم، حيث تهدف هذه الإجراءات حسب بيان خلية الإعلام للولاية- إلى استعادة العقارات غير المستغلة، من أجل إعادة توزيعها على مستثمرين قادرين على إنجاز مشاريعهم، ودعا الوالي بالمناسبة أعضاء اللجنة المذكورة، بالعمل على تقديم مقترحات بغرض إقامة مناطق جديدة للنشاطات المصغرة، حتى يتسنى لأصحاب المشاريع الاستثمارية تقديم ملفاتهم، مجددا في هذا السياق دعوته إلى أهمية إحداث التوازن بين مختلف جهات الولاية في اختيار وإقامة المناطق الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي أسداها خلال الاجتماع الأخير للحكومة مع الولاة، حول ضرورة الدفع بعجلة الاستثمار في جميع مناطق الوطن، والعمل على استحداث مناصب شغل جديدة لصالح الآلاف من الشباب.

من جهة أخرى، منح والي بجاية، خلال خرجة ميدانية، آخر إنذار للمقاولة المكلفة بإنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي بسيدي عيش للالتزام بالموعد المحدد لتسليم المشروع، وجاء قرار الوالي خلال زيارته التفقدية التي قام بها الثلاثاء أين تفقد مدى تقدم أشغال إنجاز المشروع المذكور والذي يعرف نسبة تقدم قدرها بـ65 بالمائة، كما أمر الوالي، أثناء معاينته للأرضية المجهزة لاستقطاب محطة تصفية مياه الصرف الصحي على مستوى بلدية واد غير، بالإسراع في رفع التحفظات المتعلقة بدفتر الشروط من أجل الإعلان عن المناقصة في أقرب الآجال لانتقاء مؤسسة الإنجاز، مع الإشارة إلى أن الولاية قد استفادت مؤخرا من مشروع إنجاز محطة تصفية مياه الصرف الصحي لفائدة القطب الحضري الجديد “إغزر أوزاريف” ببلدية واد غير وقطب سيدي بودرهم وتوجة والقصر.

وقام الوالي بزيارة تفقدية قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة لواد غير، بطاقة استيعاب قدرها 120 سرير، حيث أمر الوالي بتسريع عملية التوظيف التي انطلقت مؤخرا كما أمر بإنهاء أشغال ربط السكنات الوظيفية بالغاز الطبيعي وذلك بغرض استغلال المنشأة الصحية الجديدة في أقرب الآجال، كما شدّد الوالي من جهة أخرى، على ضرورة إنهاء أشغال تهيئة المعهد التكنولوجي للتربية السابق والذي تم تحويله مؤخرا إلى ثانوية جديدة، داعيا المؤسسة المكلفة بأشغال التهيئة وإعادة الترميم إلى ضرورة احترام الآجال المحددة.

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المديرة تنفي وتدعو إلى الحوار

نقابة “سناباس” تستنكر حرمان موظفة من منصبها بالخدمات الجامعية لعنابة

م. ر

طالبت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي التعليم العالي بولاية عنابة، على هامش لقاء سابق جمعها بمديرة الخدمات الجامعية سيدي عمار، بضرورة فتح أبواب الحوار مع ممثليهم في الولاية، لفتح عديد الملفات، وتمكينهم من ممارسة حقهم النقابي المكفول دستوريا تطبيقا لتعليمات الوصاية، إلا أنهم لم يتلقوا ردا واضحا من طرف ذات المسؤولة، -تضيف النقابة- لطرح الانشغال الخاص برسالة التظلم المودعة من طرف رئيسة مصلحة الإيواء بقسم المراقبة والتنسيق بالمديرية “م.ن” التي تم إنهاء مهامها بمقرر مسجل تحت رقم 313 المؤرخ في 3 أوت 2021، وهو ما اعتبرته النقابة “ظلما”، تسبب في حرمانها من منصبها، ناهيك عن حرمانها من الترقية إلى رتبة متصرف، بالرغم من نجاحها في مسابقة التوظيف على أساس الامتحان المهني.

وقالت النقابة، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الموظفة التي تم إنهاء مهامها لم تلتحق بسلك المتصرفين، بالرغم من انتهائها من التكوين التحضيري قبل الترقية، في رتبة متصرف بكلية الحقوق بجامعة باجي مختار بعنابة، لمدة 9 أشهر للسنة الجامعية 2020/2021، والتي تكلّلت – حسب بيان النقابة – بالنجاح وفق المحضر النهائي المؤرخ في 6 سبتمبر 2021، تم تسليمه لرئيس مصلحة التكوين بقسم الموارد البشرية لنفس المديرية، بتاريخ 27 سبتمبر 2021، بغية إمضاء المسؤولة الأولى بالمديرية، المكلفة قانونا بتبليغ وتسليم المحضر إلى مديرية الوظيف العمومي من أجل استكمال الإجراءات القانونية في آجالها المحددة.

وتفاجأت النقابة بما أسمته “رفض” مديرة الخدمات الجامعية لسيدي عمار الإمضاء، وكذا غلق باب الحوار مع المعنية التي طلبت هي الأخرى مقابلة المسؤولة، للاستفسار عن سبب رفضها الإمضاء، رغم قانونية الملف -تقول النقابة- وهذا رغم أن النصوص الإدارية كانت واضحة بخصوص تنظيم مسألة الترقية في الرتبة عن طريق الامتحان المهني في قطاع الوظيفة العمومية، لاسيما أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحددة لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات.

واستغربت، النقابة، رفض الإدارة في وقت سابق، تسديد الفاتورة لتسوية مستحقات تكوين الموظفة التي تم إنهاء مهامها، بالرغم من إبرام اتفاقية تكوين مع الجامعة، علما أنه تم تسليم هذه الفاتورة إلى قسم الموارد البشرية بتاريخ 27 جوان 2021، ودعت النقابة الوصاية للتدخل وفتح تحقيق لإنصاف الموظفة واسترجاع حقوقها.

من جهتها، نفت مديرة الخدمات الجامعية سيدي عمار، مضمون بيان النقابة، وقالت أنها تعتبره من الملفات السرية للإدارة، وإن كانت “مغلوطة”، مضيفة أن إنهاء مهام الموظفة كان قانونيا ولدواع مهنية، حيث كانت ملزمة بتنفيذ الإجراءات الإدارية في إطار القوانين المتعارف عليها في القطاع، وهي إجراءات إدارية تم الفصل فيها بحضور المعنية، وبخصوص تسديد الفاتورة لتسوية مستحقات تكوين الموظفة التي تم إنهاء مهامها، تقول المديرة، بأّن السنة المالية لم تنته بعد ولم يفصل في الملف، حيث يبقى 5 أشهر للنظر في الإجراء المتحدث عنه، مشيرة إلى أن باب مكتبها مفتوح للجميع، وهي مستعدة للحوار مع أي موظف.

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أفرادها أدينوا بسبع سنوات سجنا

مخالفة مرورية توقع بعصابة لسرقة الشاحنات ببجاية

ن. أوهاب

قضت، محكمة الجنايات الإستئنافية مساء الثلاثاء بـ7 سنوات سجنا نافذا، في حق 4 شباب بتهم تكوين جماعة أشرار والسرقة، وهي السرقات التي طالت عددا من الشاحنات بولايتي بجاية والجزائر العاصمة، كما سلطت عقوبة سنة حبسا نافذا وسنة أخرى من الحبس غير النافذ في حق فتاة متابعة في القضية.

وقائع القضية تعود إلى سرقة شاحنة من منطقة “تيشي” بولاية بجاية في شهر ديسمبر من سنة 2019، من قبل شباب قدموا من الجزائر العاصمة، وقادها أحد المتهمين، غير أنه تم التعرف عليها من قبل عناصر الأمن على مستوى حاجز على الطريق الوطني رقم 26، لكن سائق الشاحنة رفض التوقف وواصل السير، ما دفع مصالح الأمن إلى إطلاق النار على العجلات، ومع ذلك لم يتوقف المتهم الذي واصل السير بعجلات معطوبة، مسافة معتبرة، قبل أن يقرر التخلي عنها في الطريق والاتصال بأحد شركائه لنقله بسيارته.

وجرى توقيف أفراد الشبكة، بعد تقدم أحدهم لاسترجاع رخصة سياقته، التي سحبت منه بسبب ارتكابه مخالفة مرورية، فجرى توقيفه، كونه محل بحث، وخلال التحقيق اعترف على شركائه، والعمليات التي نفذوها بالعاصمة وبجاية وعددها 11 عملية سرقة طالت شاحنات وآلات حفر. وكانت المعلومات التي صرّح بها، مطابقة لمعطيات مصالح الأمن، التي كانت تحصي تلك السرقات، في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر من سنة 2019.

وعُثر على وثائق تخص مركبات مسروقة، بمسكن أحد المتهمين.

وخلال جلسة المحاكمة، تراجع المتهمون عن تصريحاتهم، معترفين بسرقة واحدة، تخص شاحنة في بلدية تيشي ببجاية، وقالوا إن العملية كانت صدفة ومن دون تخطيط مسبق. من جهته التمس ممثل الحق العام عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين لتنطق المحكمة بالحكم المكور في حقهم.

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مقتل شاب في شجار بتيزي وزو

ر. م

توفي شاب في العشرينيات في مستشفى عزازقة بتيزي وزو،الثلاثاء، الذي أجلي إليه بعد ما تلقى طعنة سيف خلال شجار، جمع عددا من الشباب في منطقة ياكوران شرق الولاية، استعلموا فيه أسلحة بيضاء تمثلت في السيوف.

وأصيب عدد من المشاركين في الشجار بجروح، بينهم الضحية، الذي تلقى إصابات بليغة، أفضت إلى وفاته بالمستشفى الذي نقل إليه في حالة حرجة.

وقد تدخلت مصالح فرقة الدرك الوطني بياكوران مدعمة بفصائل الأمن والتدخل، للتحقيق في الحادثة، حيث تم توقيف المشتبه فيهم، ضمنهم شخص وًصف بـ”الخطير” مع حجز سلاح ناري. ولا تزال التحقيقات جارية في القضية التي اهتزت على وقعها منطقة ياكوران.

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دخول 11 منقبا الخدمة تدريجيا لضمان ضخ 15 ألف متر مكعب

أزمة المياه تتواصل والشروع في حفر 11 منقبا بقصر البخاري

ب. عبد الرّحيم

لاتزال معاناة ساكنة قصر البخاري جنوب المدية، مع الماء قائمة، فأحسن الأحياء تزودا به، يصلها الماء مرة كل 15 يوما، فيما تصل في بعض الأحياء الأخرى إلى 25 يوما يغيب فيها الماء عن الحنفيات، ما يجعل رحلة البحث عن الماء لسكان المدينة شبه يومية.

وترجع أسباب هذه الأزمة إلى بداية الانخفاض الكبير لمنسوب المياه بسدّ كدية آسردون جرّاء النقص المسجّل في التساقط عبر الوطن، لاسيما بالولايات الوسطى، حيث يتزود حاليا قاطنو قصر البخاري كحل بديل من نظام تزويد منقب أم الريش بالبيرين المخصص لبعض البلديات الجنوب شرقية.

ولم تنتظر السلطات الولائية كثيرا لبعث مخطط استعجالي، وذلك بإطلاق مشاريع حفر لـ11 منقبا مائيا تجري الأشغال بها حاليا على قدم وساق، خمسة منها بمحيط دائرة الشهبونية جنوب الولاية، ستوجه لكل من بوغزول وقصر البخاري، وستة مناقب أخرى بالبيرين في ولاية الجلفة، وستدخل حسب مدير الموارد المائية بالمدية حيّز الخدمة تدريجيا، ويعوّل كثيرا على مناقب بلدية البيرين أكثر للقضاء على الأزمة، حيث ستوفر تدفقا يصل إلى 24 لترا في الثانية ما يوفر – حسب مدير الموارد المائية بالمدية – أزيد من 12 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب والتي ستوجه عبر نظام خاص ومغلق عن البلديات الأخرى نحو مدينة قصر البخاري وحدها وهو ما يعادل تقريبا الكمية التي كانت تستهلكها قصر البخاري من نظام سدّ كدية آسردون.

ولم يغفل مدير الموارد المائية أثناء لقائه بإطارات قطاعه وإطارات الجزائرية للمياه بمعية رئيس الدائرة وممثلي المجتمع المدني، أنّ الأمر يتعلق أيضا بتسيير عقلاني لهذا الكم المعتبر من المياه لضمان تزويد شبه يومي لكل أحياء قصر البخاري.

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بلديات غير مهتمة بالتشجير

بينت إحصائيات محافظة الغابات بولاية الطارف، في حملات تطوعية لغرس 22 نوعا من الأشجار أو ما يعرف بعملية التشجير، حيث شاركت في الحملات التشجيرية 22 بلدية وغابت بلديتان لمدة سنة كاملة، بل ولم تقم بأية عملية بالرغم من تضررهما من الحرائق، ما جعلهما توصفان بالكسل والتقاعس والبخل المفضوح في هكذا عمليات، بل وصفتهما السلطات بأنها ميتتان تماما ولا تقدمان شيئا وقد تم كشفهما بالاسم وهما الشافية الحدودية وشبيطة مختار، بمبرر انهما مصنفتان عمرانية في حين محيطهما ومدارسهما في أمس الحاجة اليها.

للإشارة فقد تم برمجة غرس 5000 شجرة في منطقة بريحان التي مستها الحرائق على أن تستمر العملية من خلال البرنامج المسطر إلى غاية مارس 2022.

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ممنوع زيارة قسنطينة

نصح نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كل من ينوي زيارة قسنطينة في هذه الأيام وخاصة بهدف السياحة، بأن لا يفعل، لأن أكوام الزبالة ستصدمه وقد تؤذيه صحيا أيضا، حيث يلاحظ غير بعيد عن جامع الأمير عبد القادر قرب الجسور المعلقة، أكواما من الزبالة التي تسيء للمدينة وللجزائر عامة على اعتبار أن قسنطينة مصنفة ضمن المتاحف المفتوحة على العالم، وعاصمة للعلم ولكبار الوطن وعلى رأسهم مالك بن نبي وعبد الحميد بن باديس.

الصور الصادمة التي نقلها الفايسبوكيون صدمت الكثيرين وفتحت مجال التغريدات التي تساءلت إن كان للمدينة فعلا مسؤولون يهمهم أمرها، فكيف يرفض جامعو القمامة العمل بحجة مشاكلهم الاجتماعية ولا يجد المسؤولون الحل لأكثر من مليون نسمة غرقوا في أطنان من القمامة.

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وفاة شاب وإصابة آخر في حريق بباتنة

ط. حليسي

لقي شاب حتفه بطريقة مأساوية فيما أصيب رفيقه بحروق من الدرجة الثالثة حتمت نقله على جناح السرعة لمصلحة الاستعجالات لمستشفى نقاوس.

وتفحم شاب 20 سنة، في حريق شب، الأربعاء، في كومة تبن داخل كوخ بمنطقة لحجالة ببلدية نقاوس، في وقت عثر على زميله 28 سنة، في حال خطرة، إثر إصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء مختلفة من جسمه، وتمت معالجته بعين المكان قبل تحويله لمصحة الدائرة، فيما حولت جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث.

وفتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادثة الأليمة.