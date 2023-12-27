أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023

العثور على قنطارين من المخدرات، تسمم عائلة بغاز الكاربون

العثور على قنطارين من المخدرات في شاطئ “ويليس” بمستغانم

ب. يعقوب

نجحت، في الأيام القليلة الماضية، فرقة الدرك ببلدية بن عبد المالك رمضان بشرق ولاية مستغانم، في إجهاض محاولة دخول كمية هائلة من الكيف المعالج مغربي المصدر، انطلاقا من شاطئ “ويليس” الرملي التابع إقليميا إلى بلدية بن عبد المالك.

ووفقا للمعطيات المتوافرة لـ”الشروق”، فقد أسفرت العملية عن حجز أكياس بلاستيكية سوداء من المخدرات مخبأة تحت الرمال بالشاطئ الرملي المذكور.

وقدّرت المصادر ذاتها كمية السموم، بما يقارب 260 كلغ من المخدرات أي قنطارين و60 كلغ من ذات المواد السامة التي سعت شبكات المتاجرة الدولية في الكيف المعالج تعويم المدن الساحلية ومناطق مجاورة بهذه الكميات القادمة من سواحل الجوار.

وبحسب التفاصيل التي بحوزتنا، فإنه تم العثور على هذه الكمية المهمة، ملفوفة في أكياس بطريقة احترافية على مستوى شاطئ “ويليس” في ظروف شكّلت موضوع بحث قضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، لتحديد مصدر كمية المخدرات ووجهتها والجهات التي كانت تقف وراء استيراد مخدرات عبر البحر إلى التراب الوطني.

وذكر المصدر، أن الأبحاث الأولية سمحت بإيقاف شخصين فور تعميق البحث الأمني تحت إشراف قضائي، يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للكيف المعالج عبر المسالك البحرية.

ولفت المصدر إلى أنه تم وضع الموقوفين تحت إجراء الحجز النظري والاستماع إليهما في محضر رسمي، في انتظار الكشف عن متورطين آخرين في هذه الأفعال الإجرامية الخطيرة.

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بعد يوم من وفاة أربعيني اختناقا بغاز “الطابونة”

تسمم عائلة بغاز الكاربون المنبعث من المدفأة في قالمة

نادية طلحي

تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بقالمة، في حدود الساعة منتصف النهار، لإسعاف ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، بعد تعرضهم للتسمم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم العائلي الكائن بحي 130 مسكن بعمارات المدينة الجديدة، بالضاحية الجنوبية لمدينة قالمة.

المصابون الثلاثة ويتعلق الأمر بالأب البالغ من العمر 44 سنة، وزوجته البالغة من العمر 38 سنة بالإضافة إلى ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، كانوا يعانون من بداية الإختناق مع صعوبة في التنفس، وقد تم إسعافهم من طرف عناصر الحماية المدنية في عين المكان وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “الحكيم عقبي”، أين تم إخضاعهم للعلاج اللازم.

وقد جاءت هذه الحادثة بعد يوم فقط، من تسجيل ولاية قالمة لحادثة وفاة شخص يبلغ من العمر 47 سنة، اختناقا بغاز أحادي أوكسيد المنبعث من موقد “طابونة” استعمله الضحية، للتدفئة داخل مسكنه الكائن بحي حملاوي بأعالي مدينة قالمة، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “الحكيم عقبي”.

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استعمل أختاما مقلدة للعديد من الإدارات والهيئات الحكومية

أربعيني يؤسّس جمهورية موازية لإصدار وثائق رسمية مزوّرة بعنابة

نادية طلحي

وضعت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، بأمن ولاية عنابة، حدا لنشاط أربعيني، قام بتأسيس جمهورية موازية لتقليد أختام العديد من الهيئات الرسمية والإدارات والمؤسسات العمومية، وتزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية التي تصدرها مختلف الإدارات العمومية.

المشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة، تمت الإطاحة به، مع حجز المعدات والتجهيزات التي ظل يستعملها في تزوير وتقليد مختلف الوثائق الإدارية، بعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى، بشأن المعلومات التي وردت إليها، بخصوص اكتشاف وجود بعض الوثائق الإدارية المزوّرة في الملفات المودعة لدى بعض الإدارات العمومية والمؤسسات من طرف بعض المواطنين، ليتم تفعيل عنصري التحري والاستعلام، ما مكّن من الوصول إلى أصحاب تلك الملفات ومنه إلى المشتبه فيه الذي تم تحديد هويته ومكان إقامته، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر فرقة مكافحة الجرائم للتحقيق معه.

وبالتعمّق في مجريات التحقيق في هذه القضية، تبين بأن المشتبه لم يكتف بتزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، بل أنه قام حتى بتزوير وتقليد رخص سياقة وجوازات سفر والعديد من الوثائق التي تصدرها الإدارات العمومية.

وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، تم حجز مجموعة من العتاد والتجهيزات المستعملة في التزوير، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الأختام المقلدّة بأشكال متنوعة، لمختلف المؤسسات والهيئات الرسمية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق مع المشتبه فيه، تم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهم عديدة، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.

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الشرطة حجزت قرابة 8000 قرص مهلوّس وكمية من الكوكايين

الإطاحة بمروجي “الكوكايين والإكستازي” في عنابة وقسنطينة

عصام بن منية

تمكّنت مصالح الأمن بولايتي عنابة وقسنطينة، في عمليتين منفصلتين، من إحباط محاولتي ترويج كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، والمخدرات الصلبة من نوع “إكستازي والكوكايين”، مع حجز قرابة 8000 قرص مهلوّس و8 أكياس صغيرة من مسحوق “الكوكايين”، وتوقيف أربعة أشخاص.

وأحبطت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة، محاولة ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي” والمخدرات الصلبة، مع توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و30 سنة. العملية تمت على إثر استغلال عناصر الفرقة للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود شخصيان يحوزان على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة التي هما بصدد ترويجها، ليباشر على إثر ذلك عناصر الفرقة تحرياتهم وتحقيقاتهم الميدانية التي مكنت من رصد تحركات المشتبه فيهما، واللذان تم توقيفهما مع حجز 6750 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، و132 قرص من المخدرات الصلبة من نوع “الإكستازي”، بالإضافة إلى 08 أكياس من المخدرات الصلبة من نوع “كوكايين ومبالغ مالية من العائدات الإجرامية بالعملة الوطنية والأجنبية.

المشتبه فيهما تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة وتخزين وحصول قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية، وتبييض الأموال، وكذا تهريب بضاعة محظورة داخل النطاق الجمركي، مع حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

وفي قسنطينة، تمكّن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالما بأمن الولاية، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 21 و35 سنة، وذلك إثر استغلال المعلومات التي وردت إلى الفرقة بشأن قيام أحد الأشخاص بحيازة ونقل المخدرات الصلبة بصورة غير مشروعة قصد البيع على مستوى محطة نقل المسافرين بالما، ليتقل على إثر ذلك لك عناصر الشرطة إلى عين المكان، أين تم تحديد هوية المشتبه فيه، والذي تبين خلال عملية رصده وتتبع حركاته التأكّد من ترويجه للمخدرات، ليتم تطويق المكان وإلقاء القبض عليه، وبإخضاعه للملامسة الجسدية ضبط بجيب سترته على 95 قطعة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي”، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه والذي أفضى إلى تحديد هوية شريكه الذي تم توقيفه. المشتبه فيهما أنجز ضدهما ملف قضائي عن تهمة حيازة ونقل وحصول وشراء المخدرات الصلبة “إكستازي” قصد البيع بطريقة غير مشروعة، قُدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.