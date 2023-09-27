أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023

حجز أزيد من30 ألف وحدة من المفرقعات بالطارف، قتيل في حادث انقلاب سيارة في ميلة

حملة تحسيسية للجمارك بشعار “مولد نبوي بدون مفرقعات”

ق. م

أطلقت المديرية العامة للجمارك حملة وطنية تحسيسية تحت شعار “من أجل مولد نبوي بدون مفرقعات”، انخرطت فيها كافة المصالح الجمركية على المستوى الوطني.

وطبع الحملة التحسيسية حسب بيان الجمارك برنامج ثري تم تسطيره بهدف تسليط الضوء على الدور الحمائي للجمارك الجزائرية وإسهامها في المهام الأمنية، وهذا من خلال تكثيف النشاط الميداني للفرق الجمركية العملياتية المرابطة عبر كافة الحدود الوطنية البحرية والجوية والمعابر الحدودية البرية وكذا التغطية الميدانية للإقليم الوطني عن طريق تنفيذ برامج الرقابة الميدانية من حواجز ودوريات وكمائن وهذا بالتنسيق المحكم مع مختلف الأجهزة الأمنية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

كما تضمنت الحملة تنظيم نشاطات توعوية لفائدة تلاميذ مختلف الأطوار التعليمية ومستعملي الطرق العمومية والأكشاك والمحلات ومختلف نقاط البيع…

وضمانا للتغطية الواسعة لفعاليات الحملة التحسيسية وتعميم استفادة مختلف شرائح المجتمع,، يضيف البيان، أسهمت المصالح الجمركية عبر التراب الوطني بمداخلات عبر مختلف قنوات الإذاعة الجزائرية والقنوات التلفزيونية والإلكترونية، العمومية منها والخاصة، وقدم إطارات الجمارك الجزائرية من خلال هذه المداخلات، “مهام الجهاز في إطار مكافحة الظاهرة والمخاطر الناجمة عنها ناهيك عن العقوبات المترتبة قانونا عن حيازة مثل هذه البضائع المحظورة حظرا مطلقا”.

كما اشار المصدر ذاته إلى أن معظم النشاطات المسطرة في إطار الحملة التحسيسية الوطنية عبر عدة ولايات، شهدت “تنسيقا محكما للمصالح الجمركية مع مختلف الأجهزة الأمنية والمدنية من قطاعات فاعلة في مكافحة الظاهرة وتطويق الخناق على مهربي المفرقعات والألعاب النارية ومروجيها”.

وفي الأخير، لفت البيان إلى أن فعاليات الحملة التحسيسية تكرس “الانخراط التام للمؤسسة الجمركية والتجند المستمر لمنتسبيها في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على أمن وسلامة المواطن وممتلكاته وكذا الإسهام الفعال في حفظ الأمن والنظام العموميين”.

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طالب ثانوي يبتكر منصة “رقمنتي” التعليمية بأدرار

ب. العربي

تمكن الطالب الثانوي عصام صالحي إبن قصر تمنطيط العتيق ولاية أدرار من ابتكار منصة “رقمنتي”، التي تتميز بعدة مزايا تساهم في فعالية العملية التربوية، وقد انفردت بها ثانوية أبي حامد الغزالي بمدينة أدرار حيث تساعد هذه المنصة الفريدة من نوعها في التخطيط التدريجي من خلال تقديم الدعم لتجسيد وفقاً لاحتياجات المستخدمين وخططهم التعليمية، تسجيل الحضور والغياب تلقائيًا بواسطة نظام RFID، متابعة الأداء بتمكين الأساتذة والتلاميذ من الوصول إلى إحصائيات مخصصة لتقييم الأداء واتخاذ القرارات المستنيرة، كما تمكن المنصة من تكييف تجربة التعلم بشكل كامل مع هوايات واحتياجات أفراد الأسرة التربوية، وكذا توفير التدريب والدعم لضمان أقصى استفادة من المنصة، كما تمكن من التواصل التلقائي مع أولياء التلاميذ وجميع الموظفين، مما يعزز التفاعل ويسهل عملية التواصل، وكشف عصام صالحي صاحب 20 اختراعا، أن منصة “رقمنتي” فرصة لتطوير التعليم وتحسين الاتصال بين الأطراف، وهي بيئة تعليمية تعتمد على التكنولوجيا تهدف إلى تسهيل عملية التعلم وزيادة فعاليتها ومن شان تعميمها عبر كافة المؤسسات التعليمية دعم جهود نجاح المنظومة التربوية بالوطن.

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تدعيم دينامكية الحظيرة الفندقية وتحويلها كمصدر دخل بالعاصمة

منير ركاب

شهدت ولاية الجزائر تدشين فنادق جديدة ببعض البلديات من شأنها المساهمة في تدعيم الحظيرة الفندقية بالعاصمة .

وقد استهلت عمليات التدشين التي أشرف عليها وزير السياحة والصناعة التقليدية، رفقة والي الجزائر كل من فندق “أفريكانا” ببلدية عين البنيان، الذي يضم 152 غرفة، بقدرة استيعاب لـ304 سرير، علاوة على تدشين فندق “AD HOTELS” ببلدية حيدرة، الذي استفاد من رخصة استغلال من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية، حيث يحتوي على 57 غرفة، بقدرة استيعاب لـ114 سرير، بالإضافة إلى تدشين فندقين تابعين للقطاع الخاص، بمقاييس دولية، مصنفان في خانة 4 و5 نجوم بقدرة استيعاب تفوق 400 سرير.

ويرى مختصون في قطاع الفندقة أن التسيير الرشيد للمؤسسات الفندقية، خاصة بالبلديات الساحلية للعاصمة يترتب عنه السعي الحثيث من اجل إيجاد حلول تساهم في رفع كفاءة وجودة الخدمة الفندقية الشاملة مع المنافسة النزيهة.

وكانت تصريحات سابقة لمسؤولين بمديرية السياحة لولاية الجزائر، أفادت بأن حظيرة الهياكل الفندقية ستتدعم بقرابة 60 مشروعا سياحيا جديدا تعزيزا للمخطط الاستراتيجي للعاصمة إلى غاية 2035 من أجل تدعيم حظيرة الهياكل الفندقية وتوسيع قدرات الاستيعاب وخلق مناصب شغل.

وأكدت المصادر أنه لزاما على مسؤولي المصالح الوصية بالقطاع بولاية الجزائر تخصيص جولات ميدانية لدراسة مستوى تقدم أو تأخر أشغال المشاريع الفندقية على مستوى العاصمة لتحديث المعطيات وتشخيص وضعيتها والوقوف عند نوعية العراقيل التي تعرفها هذه المشاريع، هل يتعلق الأمر بمشاكل إدارية أو تقنية أو مالية يضيف المصدر.

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سبع سنوات حبسا للمضاربين بالبقوليات في سطيف

سمير مخربش

أصدرت الأربعاء محكمة عين ولمان بولاية سطيف، حكما بـ7 سنوات حبسا نافذا في حق شخصين، بتهمة المضاربة في البقوليات والمواد ذات الاستهلاك الواسع، والتي كانت مخبأة في مستودع غير مصرح به، بغرض إحداث ندرة في السوق.

المحاكمة جاءت بعد تحركات فرقة البحث والتحري التابعة لمجموعة الدرك الوطني بسطيف، التي تحصلت على معلومات حول حركة مشبوهة لمواد غذائية ذات استهلاك واسع. وفور ضبط الإجراءات القانونية قامت الفرقة المختصة باستصدار إذن بالتفتيش، لتقوم بمداهمة مستودع به كميات هائلة من البقوليات منها الحمص والعدس والفاصوليا، بالإضافة الى مواد غذائية أخرى قدرت في مجملها بحوالي 18000 كلغ، والتي كانت مخزنة بطريقة غير شرعية.

وبينت التحريات أن هذه البضاعة سُحبت من السوق ومُنعت من التداول العادي بغرض التحكم في الأسعار والمضاربة غير الشرعية. وفور حجز البضاعة أعدت فرقة الدرك ملفا جزائيا ضد شخصين تورطا في العملية، أحيلا على الجهات القضائية التي أخضعتهما للمثول الفوري أمام محكمة عين ولمان. وانتهت المحاكمة بإصدار حكم بـ7 سنوات سجنا نافذا في حق كل متهم. يذكر أن المحاكمة تزامنت مع الاختلالات التي أحدثها بعض المضاربين في بيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، ويتعلق الأمر خاصة بالبقوليات التي غابت عن العديد من الفضاءات التجارية، وسبقها تهافت كبير لبعض المواطنين على هذه المواد الحساسة، الأمر الذي دفع بالمصالح الأمنية الى مراقبة الوضع بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة، خاصة أن العديد من التجار وأصحاب محلات المواد الغذائية لم يتمكنوا من توفير هذه المواد لزبائنهم، ووجدوا أنفسهم أمام رفوف فارغة أثارت عدة تساؤلات حول وجهة البقوليات التي دخلت تحت سيطرة المضاربين، الذين أضافوا أزمة جديدة للمستهلك الجزائري.

وأمام هذه الوضعية غير العادية قررت السلطات القضائية بولاية سطيف الضرب بيد من حديد ومعاقبة المتورطين في التلاعب بقوت الجزائريين، وذلك وفق إجراءات قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في مثل هذه الجرائم، والتي قد تصل إلى 30 سنة سجنا، وكذلك السجن المؤبد إذا ارتكبت في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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توقيف عجوز ستينية لممارسة السحر والشعوذة بعين التوتة بباتنة

ط. ح

أوقفت مصالح أمن دائرة عين التوتة ولاية باتنة، امرأة، عن تهمة ممارسة مهنة العرافة وتعاطي طقوس السحر والشعوذة، مستغلة في ذلك مسكنها العائلي بعين التوتة.

وبادرت مصالح الشرطة عملية مداهمة بيت المعنية البالغة من العمر 60 سنة، بناء على أمر تفتيش نيابي أعقب شكوى مواطنين، حيث تم توقيفها بحيازة نسخة من المصحف الشريف ممزقة ومدنسة، ومجموعة من الطلاسم والحروز، وقطع قماشية مختلفة الألوان. وضبط محققو الشرطة، أيضا، مجموعة متنوعة من العقاقير، وملابس وعظام، بالإضافة إلى صور لأشخاص من كلا الجنسين وبمختلف الأعمار، وقناني بلاستيك بهما مستحضرات وسوائل مجهولة المكون، سلاح أبيض مدون عليه عبارات وطلاسم، مبلغ مالي من عائدات ممارسة السحر والشعوذة. وأوضح بيان لشرطة باتنة الثلاثاء بأن الموقوفة قدمت للنيابة المحلية لدى محكمة عين التوتة المختصة إقليميا بعد الانتهاء من التحقيق معها.

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رخروخ يعاين شطر الطريق السيّار بقسنطينة ويعلن:

استلام النفق الأيسر لجبل الوحش خلال الثلاثي الأول من 2024

واج

صرح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الثلاثاء بقسنطينة أنه سيتم استلام الشطر الأيسر لنفق جبل الوحش “خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2024” على أن يتم استلام الأنبوب الأيمن الذي تجري أشغال إعادة تهيئته وترميمه “خلال الثلاثي الأخير من ذات السنة”.

وفي تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية لمشاريع قطاعه بهذه الولاية، أفاد السيد رخروخ بأنه” تم الانتهاء من أشغال إعادة الحفر ووضع الحواجز لوقف انزلاق التربة والتشققات وملء الفراغات وترميم الجدران المندرجة في إطار عملية إعادة التهيئة، على أن يتم عما قريب استكمال باقي الأشغال ذات الصلة على وجه الخصوص بإنجاز الشبكات، تسوية الطريق والتهيئة الخارجية وكذا التحقق من وسائل السلامة المرورية وذلك حتى يتسنى فتح الأنبوب الأيسر في الاتجاهين أمام مستعملي الطريق خلال الأشهر الأولى من السنة المقبلة 2024″.

وأضاف أن هذه العملية “معقدة وتتطلب أشغالا دقيقة من أجل ضمان سلامة مستعملي الطرقات، حيث عرف الشطر الأيمن عبر هذا النفق تأخرا في أشغال إعادة التهيئة نظرا لوجود عدة مشاكل جيوتقنية وأخرى إدارية، لاسيما تأخر مؤسسات الإنجاز، مما أدى إلى تلاشي التربة وتضرر الجدران وهو الأمر الذي استدعى أخذ المزيد من الوقت لصيانته وإنجاز أشغال تدعيم وتعزيز للجدران المخرسنة وحتى الأجزاء المحيطة بهذه المنشأة”، مشيرا إلى أن “هذا الجزء من النفق سيتم تسليمه قبل حلول سنة 2025”.

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توافد 5000 سائح أجنبي و21 ألف وطني على جانت

ق.م/واج

سجل توافد ما لا يقل عن 5.335 سائح أجنبي من 37 جنسية مختلفة وأكثر من 21.000 آخر وطني على مختلف المناطق السياحية والأثرية بولاية جانت خلال موسم السياحة الصحراوية 2023/2022، حسب ما علم الثلاثاء لدى مديرية السياحة والصناعة التقليدية. وسجل القطاع ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح الوافدين إلى ولاية جانت خلال الموسم المنقضي مقارنة بالموسم الذي سبقه، حيث سجلت ذات المصالح توافد 3.200 سائح أجنبي من 34 جنسية و19 ألف سائح محلي خلال الموسم السياحي 2022/2021، كما أوضح لوأج مدير القطاع ألمين حمادي.

وأشار إلى أن تسجيل هذا المنحى التصاعدي لتعداد السياح الوافدين إلى المنطقة تحقق بفضل التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لترقية السياحة الصحراوية على غرار فتح الخط الجوي الأسبوعي المباشر من مطار شارل ديغول بباريس (فرنسا) إلى مطار الشيخ أمود بن المختار بجانت (جنوب الجزائر).

بالإضافة إلى ذلك تبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الأجانب القادمين إلى جنوب البلاد، حيث أصبح بإمكانهم الحصول على التأشيرة فور وصولهم إلى المطارات والمعابر الحدودية، وفق ذات المسؤول. وأردف السيد حمادي بالقول أن الشباك الموحد ساهم بشكل كبير في تسهيل وصول السياح إلى مناطق الجذب السياحي، حيث تم توحيد جميع الخدمات والإجراءات المتعلقة بهذه العملية في هيكل واحد عكس ما كان معمولا به سابقا.

وتعد المسارات السياحية الكبرى ”تادرارت الحمراء” و”إسنديلن” وواحة ”إهرير” من أبرز المناطق السياحية التي زارها ضيوف ولاية جانت خلال الموسم السياحي الماضي بمساهمة الوكالات السياحية التي سخرت لهم كافة الإمكانات لضمان إقامة سياحية مريحة.

كما تميز الموسم السياحي الماضي باستحداث مسار سياحي جديد يبدأ من مركز الصناعة التقليدية بحي ”زلواز” وصولا إلى متحف المنبع الطبيعي للماء العذب “تلمزايس” مرورا بسوق ”تاجكال” ومتحف الحظيرة الثقافية والقصور الثلاثة للولاية (قصر زلواز، قصر الميزان، قصر أجاهيل).

يذكر أن حوالي 50 وكالة سياحية أطلقت في وقت سابق حملة تطوعية لتنظيف المواقع السياحية بالتعاون مع مديرية السياحة وجمعيات ناشطة في المجال وأصحاب المؤسسات الفندقية وذلك تحسبا للموسم السياحي 2024/2023. تجدر الإشارة إلى أن صحراء “الطاسيلي ن آزجر” تعد من بين أكبر المتاحف في الهواء الطلق والذي يضم رسومات ونقوشا تعود إلى فترات قديمة بالإضافة إلى مناظر طبيعية خلابة، حيث تحكي هذه المواقع الفريدة قصة تفاعل رائع بين الجبال الصخرية السوداء والبنية والرمال الحمراء والصفراء مما يخلق لوحة فنية تجمع بين جمال الطبيعة بشكل استثنائي.

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فلسطين ضيف شرف وتكريم خاص لفاطمة حليلو

زهية. م

أعلنت جمعية الستار للإبداع المسرحي أن تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان المونودرام النسائي، من 6 إلى 10 نوفمبر المقبل، تحت شعار “المونودراما… والموروث الثقافي العالمي”، بمشاركة 17دولة واستضافة فلسطين كضيف شرف ومنح لقب الدورة للفنانة القديرة فاطمة حليلو. وستعرف الدورة، بحسب المنظمين، مشاركة 17 بلدا من بينها “تونس. ليبيا. مصر. فلسطين. العراق. مملكة البحرين. السعوديه. اليمن. الأردن. سوريا. إيران. مالي. فرنسا. الولايات المتحدة الأمريكية. السودان. كوت ديفوار”.

وقد ضمت لجنة تحكيم كلا من الفنان خالد بوزيد من تونس والفنانة منال سلامة مصر والدكتور بشير غريب من الجزائرو السعودية مريم الغامدي، إضافة إلى الفنانة فضيلة حشماوي.

وسيعرف المهرجان، إضافة إلى العروض المسرحية، عدة تكريمات لفنانات ومبدعات من بعض الدول العربية، على غرار سمية بوناب، سميرة صحراوي، ياسمن عبد المؤمن صبرينة قريشي والدكتورة رشيدة محامدي من الجزائر ومن ليبيا ستعرف المهرجان حضور وتكريم الفنانة روز صالح ابراهيم، ومن تونس هناء الوسلاتي، إضافة إلى الدكتورة جميلة الوطني من البحرين.

وفضلا عن العروض المسرحية، تمت برمجة عدة ورشات تكوينية على هامش المهرجان، منها ورشة الإخراج المسرحي، التي ينشطها عمر فطموش وورشة التعبير الجسماني التي يؤطرها الأستاذ سهيل شلبي وورشة مسرح الشارع التي ستكون تحت إدارة هشام غاندي وورشة الكتابة الدرامية التي ستمنح فيها شارة القيادة للأستاذ وجدي القايدي، ورشة الممثل المبدع وبناء الشخصية المسرحية التي ستكون تحت قيادة الأستاذة كلثوم أمين.

وبالموازاة مع الفعاليات الفنية، سيعرف المهرجان حضور عدة وجوه فنية كضيوف شرف من الجزائر وخارجها على غرار الفنان جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين والفنان رامي الطمباري من مصر. من الجزائر يستضيف المهرجان المسرحي العمري كعوان، حكيم دكار فوزي بن براهيم ولطفي سبع.

وفي الشق الأكاديمي، سيعرف المهرجان تنظيم عدد من المحاضرات والموائد المستديرة تتولى إدارتها مجموعة من الأسماء المختصة، على غرار حميدة ايت الحاج من الجزائر وصفوان الكشباطي من تونس، وسعد المغربي من ليبيا.

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المؤرخ الراحل عبد المجيد مرداسي يعود إلى مسقط رأسه

محمود بن شعبان

تحتضن المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور لولاية قسنطينة، يوم الفاتح أكتوبر المقبل، ندوة لتقديم ترجمة كتاب “خمسون مفتاحا للخمسينية” للبروفيسور الراحل عبد المجيد مرداسي، الذي قدم من خلاله أبرز المحطات التاريخية في الثورة التحريرية المجيدة.

ويندرج هذا اللقاء ضمن برنامج منتدى الكتاب الذي تنظمه المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بقسنطينة، تجسيدا لسياسة قطاع الثقافة والفنون الرامية إلى ترقية المطالعة والمقروئية والمساهمة في التعريف بمختلف الكتاب والمؤلفين الجزائريين، حيث سيستضيف المنتدى في عدده المقبل كلا من الأساتذة خالصة غومازي واسماعيل محند، إلى جانب ابنة الراحل عبد المجيد مرداسي الوزيرة السابقة مريم مرداسي، الذين سيقدمون ترجمة لكتاب المؤرخ الراحل عبد المجيد مرداسي بعنوان “خمسون مفتاحا للخمسينية” الذي ترجمته الأستاذة خالصة غومازي إلى العربية واصدرته منشورات الحبر، كما سينظم على هامش المنتدى معرض لأعمال الراحل، بالإضافة إلى جلسة بيع الكتاب بالتوقيع.

ويقف كتاب “خمسون مفتاحا للخمسينية”، الذي جمع فيه الراحل بين الأسلوب الأكاديمي والتعليمي، عند أبرز المحطات التاريخية في الثورة التحريرية المجيدة، حيث استعان مرداسي في بعض مقاطع الكتاب بقبعة الصحفي وطورا بصرامة الباحث وأخرى بأسلوب المعلم في تقديم مادة تاريخية مبسطة ومختصرة، من خلال خمسين عنوان ومقالا تناول فيها الكاتب مختلف المحطات التاريخية والثورية، منها “التيار الاستقلالي وحركة الانتصار للحريات الديمقراطية / مجموعة 22، المنظمة الخاصة، مؤتمر باندونج، القوات الخاصة، إضراب الطلبة، مؤتمر الصومام، المجلس الوطني للثورة، فدرالية جبهة التحرير الوطني، وغيرها من المحطات التاريخية في حرب التحرير المجيدة.

كما يوفر الكتاب مجموعة ملاحق لأهم المحطات والأسماء والوثائق، على غرار بيان أول نوفمبر وقائمة أعضاء الحكومة المؤقتة ورسائل بين عبد الرحمان فارس والجنرال دغول. وقد سبق وأن دعا عبد المجيد مرداسي، عبر هذا الكتاب، إلى فتح أرشيف حرب الاستقلال دون خوف أو رهبة، فبعد نصف قرن من الاستقلال، فقد حان الوقت لنعود إلى تلك الصفحات من تاريخنا، الذي “لن يزداد عتمة إلا بتعتيم صفحاته أكثر فأكثر بالصمت والمصالح القذرة فلبلويت أو الزرق والحركي وحرب الإخوة بين جبهة التحرير والحركة الوطنية مثلا، لا يمكن أن تبقى إلى الأبد نقاطا سوداء في تاريخ التحرير الوطني”.

للتذكير، تم إطلاق النسخة العربية لكتاب “خمسون مفتاحا للخمسينية” في الـ 24 جوان الفارط، حيث اختارت عائلة المؤرخ الراحل عبد المجيد مرداسي هذا التاريخ لكونه يصادف ذكرى الاجتماع التاريخي لمجموعة 22 التاريخية والذي كان في 23 جوان من عام 1954م بصالومبي.

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إيطاليا ضيف شرف مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي

زهية. م

أعلنت محافظة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي اختيار ايطاليا كضيف شرف الطبعة الرابعة المزمع انعقادها من 3 إلى 9 نوفمبر المقبل بالمسرح الجهوي عز الدين مجبوبي، بحضور أسماء سينمائية من البلد المضيف والذي يوقع حضوره بنشاطات متنوعة.

وقال محافظ المهرجان، محمد علال، إن حضور إيطاليا كضيف شرف يعتبر شيئا مهما، “لأن السينما الإيطالية تعتبر من الأكبر والأهم تاريخا وإبداعا في العالم، وقد ألهمت أجيالا عديدة من السينمائيين والفنانين العالميين. كلاسيكيات مهمة لمخرجين مثل فليني وانطونيوني وفيسكونتي وايتوري سكولا” وغيرها، وأضاف محافظ المهرجان: “تعتبر أفلامهم علامات مهمة من التراث السينمائي العالمي. لهذا، من خلال هذا البرنامج نسعى لإحياء ذكرى القامات الفنية الخالدة في الفن السابع الإيطالي، دون أن ننسى العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع البلدين منذ حرب التحرير، والإنتاجات السينمائية المشتركة بين الجزائر وإيطاليا.”

وينتظر أن تعلن المحافظة عن قائمة الأفلام المرشحة لخوض غمار المنافسة على جوائز الدورة الرابعة، التي قدرت قيمتها المالية بـ 40 ألف دولار، في حدود 500 مليون سنتيم، موزعة على 15 جائزة في 10 مسابقات، كما تم برمجة زهاء 30 ندوة إضافة إلى ورشات تكوينية، إضافة إلى عرض ستين فيلما.

كما أعلن المهرجان عن إطلاق مسابقات في دعم إنتاج الأفلام القصيرة في مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج.

وكان محافظ المهرجان، محمد علال، قد أفاد، في تصريح سابق لـ”الشروق”، بأن شعار الطبعة “الرؤية الجديدة”، التي يرفعها فريق التظاهرة للإعلان عن العودة، تعني شعارا جديدا، ميثاقا وهوية بصرية جديدة للمهرجان، وفريقا جديدا، وأيضا طموحات جديدة. ووعد المحافظ الجديد للمهرجان بأنه يطمح “إلى أن يكون موعدا سينمائيا دوليا قارا ومحترما، حيث سيتم ابتداء من هذه الطبعة إقرار لجنة دولية لاختيار الأفلام، التي سيتم عرضها، إضافة إلى مساع أخرى، منها السعي للرفع من القيمة المالية للجوائز. وهذا، في ظل المنافسة القوية للمواعيد السينمائية عربيا وإقليميا، حيث لم يعد ثمة مهرجان محترم يرضى بالجوائز الرمزية، إضافة إلى مساع أخرى لدعم صناعة الأفلام التي تكون في مرحلة الإنجاز، وهو التقليد الذي تعتمده عدد من المهرجانات العربية الساعية لتكون سوقا جالبا للأفلام. وأوضح محافظ التظاهرة أن الاقتراح تم رفعه للوزارة الوصية، وهو قيد النقاش والدراسة، مؤكدا أن الفريق سيعمل على استغلال خبرته عبر عدد من التظاهرات والمهرجانات في إرساء تقاليد جديدة، تسعى للارتقاء بهذا الموعد السينمائي.

كما أوضح المتحدث أن التظاهرة أيضا ستستثمر في التكنولوجيات الجديدة، حيث سيتم الاعتماد على التطبيقات الحديثة في الترويج وتسيير الحدث.

كما أعرب علال عن آماله في أن تجد التظاهرة الدعم المطلوب، سواء من السلطات العمومية أم من المتعاملين الخواص، لأن تنظيم تظاهرة محترمة سيتطلب أيضا إمكانيات محترمة، خاصة وأن مهرجان عنابة هو أول مهرجان سينمائي دولي تحتضنه الجزائر بعد 2018 والقطيعة التي فرضتها كورونا

للإشارة، كانت آخر طبعة للمهرجان عقدت في مارس 2018 وعرفت مشاركة 14 دولة.

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جامعة سطيف تبرم اتفاقية هامة مع المجمع الصيني للبناء

سمير مخربش

أبرمت الأربعاء، جامعة فرحات عباس بسطيف، اتفاقية تعاون وتبادل علمي وتكنولوجي مع المجمع الصيني لمواد البناء، الذي يصنف مع المؤسسات العالمية الرائدة في مجال البناء والتكنولوجيا والطاقات المتجددة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها في الجزائر، الى تعزيز وتنفيذ التعاون في مجالات البحث والتطوير والتعاون الدولي والابتكار التكنولوجي، لاسيما في مجالات البناء والزجاج والطاقات المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون. وستسمح الاتفاقية بالاستفادة من خبرة هذا المجمع الصيني العملاق، الذي يعد من المجمعات الرائدة على المستوى العامي في قطاع البناء، واسمه مدرج في الترتيب السنوي لأكبر 500 شركة في جميع أنحاء العالم لمدة 13 سنة متتالية، كما يمتلك 26 معهدا للبحث العلمي والتصميم، و11 مختبرا وطنيا، وقد أنشأ 196 مؤسسة خارجية في 76 دولة انتشرت فيها مشاريعه واستثماراته الخارجية، بالإضافة إلى أنظمة سلسلة التوريد الدولية في جميع أنحاء العالم.

وينتظر أن تساهم هذه الاتفاقية في انفتاح الجامعة على المحيط الاقتصادي الدولي، الذي يعرف تطورات عملاقة، من روادها جمهورية الصين التي تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويظهر هذا التفوق خاصة على الصعيد التكنولوجي، وكذا المجالات المتعلقة بالبناء والطاقات المتجددة التي أصبحت تشكل تحديا بالنسبة للجامعات، التي تبقى مطالبة باللحاق بهذا الركب والزخم العلمي المتطور. وستسعى جامعة سطيف من خلال هذه الاتفاقية الى تعزيز الأبحاث المشتركة ذات المستوى العالي، ونقل التكنولوجيا التي يمتلكها المجمع الصيني الذي فتح فرعا له في الجزائر تمثله شركة “سي بي أم آي”، الأمر الذي سيساهم في انفتاح جامعة سطيف على المجتمع الدولي ودعم التعاون التكنولوجي بين الجزائر والصين.

يذكر أن جامعة فرحات عباس بسطيف، دخلت مؤخرا تصنيفات عالمية مرموقة تبعا لترتيب مجلة تايمز للتعليم العالي، باحتلالها المرتبة الأولى وطنيا ضمن الفئة 401 – 500 المتضمنة أحسن 500 جامعة على الصعيد العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 100 جامعة فتية في العالم، والتي يقل عمرها عن 50 عام، أين احتلت المرتبة 98 عالميا والأولى وطنيا ومغاربيا، والثانية إفريقيا. وقد وجهت اهتمامها هذه المرة الى قارة آسيا للاستفادة من الخبرة الصينية في المجال التكنولوجي.

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حجز أزيد من30 ألف وحدة من المفرقعات بالطارف

س. ك

تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف،تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية الطارف أمس،من حجز أزيد من 30 الف وحدة من الالعاب النارية و المفرقعات، من مختلف الأصناف والأحجام، عبر كامل قطاع اختصاص أمن الولاية مع لتخاذ الاجراءات القانونية ضد عشرة أشخاص ينحدرون من الطارف ،تتراوح اعمارهم ما بين 20 و 37 سنة،حيث تم خلال هذه العملية حجز ازيد من 30000 وحدة من المفرقعات تم ضبطها عبر مختلف نقاط البيع والأسواق المنشرة باقليم اختصاص أمن ولاية الطارف.

من جهة اخرى، تعكف مصالح الأمن عموما على تكثيف الحملات التحسيسية و التوعوية على مستوى الساحات العمومية، الفضاءات و المحلات التجارية، المؤسسات التربوية لنشر الوعي بين كل شرائح المجتمع حول المخاطر الناجمة عن استعمال هذه المواد الخطيرة التي تشكل خطرا كبيرا على سلامة وصحة المواطنين خاصة الاطفال.

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قتيل في حادث انقلاب سيارة في ميلة

نسيم. ع

لقي، ليلة الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر23 سنة مصرعه في حادث مرور مروع نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع رونو كليو على الطريق الوطني رقم 100 الرابط بين شلغوم العيد وفرجيوة، على مستوى المنطقة المسماة مشتة لجوانج التابعة لبلدية شلغوم العيد جنوب ميلة، في حدود الساعة الثامنة و50 دقيقة، وحسب مصدر للشروق اليومي فإن الحادث وقع اثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع رونو كليو تحمل ترقيم ولاية ميلة، الأمر الذي تسبب في وفاة المسمى “أ.ع” في العقد الثاني من عمره بمصلحة الأستعجالات بمستشفى هواري بومدين بشلغوم العيد، وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني لمباشرة إجراءات التحقيق والمعاينة فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية.

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حجز مفرقعات وألعاب نارية ببرج بوعريريج وتبسة

وردة. ب / ب. دريد

قامت عناصر شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية برج بوعريريج بحجز 8870 وحدة مفرقعات وألعاب نارية كانت معروضتين للبيع على طاولات بمركز الولاية.

تفاصيل القضية تعود الى قيام مصالح الامن بدوريات رقابية عشية مناسبة المولد النبوي الشريف، بشوارع مركز الولاية، أين وجدا شخصين يقومان بعرض مفرقعات وألعاب نارية على طاولتين في الطريق العام، حيث قامت مصالح الامن بحجزها وتحويل صاحبيها الى القضاء. كما تمكن نهار أول امس، عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بنڨرين بولاية تبسة، من احباط محاولة تهريب كميات معتبرة من المفرقعات والالعاب النارية والسجائر ذات الصنع الاجنبي.

وجاءت العملية بناء على معلومات حول محاولة شبكة تعمل على اغراق السوق المحلي بمختلف الممنوعات، ليتم نصب كمين حيث تم توقيف مركبة نفعية، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على 865200 وحدة من المفرقعات والالعاب النارية، من مختلف الاحجام والانواع بالإضافة الى 5 ألاف علبة سجائر أجنبية الصنع، حيث تم اعداد محضر لتقديمه امام النيابة المحلية على مستوى محكمة بئر العاتر.

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حجز مفرقعات وتوقيف 8 مخالفين بتيزي وزو

رانية. م

حجزت قوات الشرطة ومصالح الدرك الوطني والجمارك بولاية تيزي وزو، في عمليات مداهمة مشتركة لمختلف المواقع والنقاط التي تعرض فيها المفرقعات للبيع، عشية المولد النبوي الشريف، ما لا يقل عن 14000 وحدة مفرقعات من مختلف الأصناف والأحجام، وأوقفت 8 اشخاص مخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم، حيث يمنع عرض هذه الألعاب للبيع.

وفي ذات السياق، وجهت السلطات المعنية نداءها للأولياء بعدم اقتناء هذه الألعاب، والمخاطرة بصحة وحياة ابنائهم، وعدم تحويل هذه المناسبة الدينية لعادة دموية.

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خمسيني يضع حدا لحياته شنقا بقسنطينة

عبد العالي. ل

اهتز حي 750 مسكن تطوري بقطاع صالح دراجي التابع إقليميا ببلدية الخروب بقسنطينة أمس، على وقع خبر انتحار أحد سكان الحي.

وحسب مصادر للشروق، فإن “ب ب” وهو خمسيني متقاعد من شركة سوناكوم عثر عليه جثة هامدة بمقر سكناه من طرف أهله، بعد أن قام بشنق نفسه بواسطة حبل، وأفادت مصادرنا أن الضحية شخص عادي في تصرفاته وأحواله، وتجهل أسباب الحقيقية من وراء الحادث، مرجحة أنه قد تكون ظروف وفاة أخته وابنها مؤخرا سببا في إقدامه على الانتحار.