أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 28 سبتمبر 2022

إدانة والي سكيكدة السابق بعامين حبسا نافذا، حجز 100 ألف مفرقعة

إدانة والي سكيكدة السابق بعامين حبسا نافذا!

مريم. ز

وقعت محكمة القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الأربعاء، عقوبة عامين حبسا نافذا ومبلغ 100 ألف دج غرامة مالية نافذة، في حق والي سكيكدة السابق المدعو “بن حسين فوزي”، و توقيع ذات العقوبة في حق كل من رئيس بلدية سكيكدة السابق “ك.ط” و المستثمر “ح.ف”.

وسلطت المحكمة بعد المداولات في الملف عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، في حق رئيس دائرة السابق لولاية سكيكدة”ع.ع”، فيما تراوحت الأحكام في حق باقي المتهمين بين البراءة وعام حبسا نافذا، إلى جانب ذلك أصدرت المحكمة أمرا بإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويض قيمته 100 ألف دج لفائدة الخزينة العمومية عن كافة الأضرار التي لحقت بها.

و يذكر أن المتهمين مثلوا الأسبوع الفارط أمام قاضي القطب لمحاكمتهم حول وقائع تورطهم في ملف فساد، طال صفقة عمومية لتجهيز بلدية سكيكدة بمصابيح للإنارة العمومية وآلات تنظيف، من خلال منح الصفقة لمستثمر عن طريق المحاباة.

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حجز 100 ألف مفرقعة عشية المولد النبوي بسطيف

سمير منصوري

في إطار مكافحة ظاهرة المتاجرة بالمواد محظورة الاستيراد، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، الثلاثاء، من حجز 72 ألف وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام أجنبية محظورة الاستيراد، وذلك خلال عملية مداهمة للمحلات المشبوهة التي تبيع المفرقعات بالجملة عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وفي ذات السياق، تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف، من حجز 27 ألف وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام دخلت إلى سطيف عن طريق التهريب.

هذه العملية تأتي ضمن المخطط الأمني الذي يهدف إلى الحد من ظاهرة الاستعمال العشوائي للمفرقعات والألعاب النارية، التي أضحت تشكل خطرا على سلامة وصحة مستعمليها، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعلمة بسطيف بتفتيش المركبات التي تكون محل شبهة ليتم العثور على الكمية السالفة الذكر داخل سيارة من نوع رونو كان يقودها المسمى (س – ع) البالغ من العمر 40 سنة، والذي تم تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده وإحالته على العدالة.

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قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب أمر بإيداعهما الحبس

شابان يخبئان 12 ألف قرص مهلوّس في أكياس القمامة بقسنطينة

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، بإيداع شابين يبلغان من العمر 24 و48 سنة، رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما، بعد تورطهما في قضية تهريب كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بغرض ترويجها وسط مستهلكي المخدرات بمدينة الخروب.

المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما من طرف عناصر فرقة قمع الإجرام بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، على إثر المعلومات التي وردت إليهم، بشأن النشاط المشبوه لشخصين يحتمل أنهما يقومان بترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي عين نحاس بالخروب، حيث تم على إثر ذلك مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية، التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما، ومكان تواجدهما، ليتم الترصد لهما، قبل توقيفهما بمدخل إحدى العمارات على مستوى حي عين نحاس، أين حاولا الفرار بمجرد مشاهدتهما لعناصر الشرطة، وكذا التخلص من كيس بلاستيكي يستخدم لجمع النفايات كان بحوزتهما، ويستعملانه للتمويه، على أساس أنه للقمامة، وبعد أن تمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيهما واسترجاع الكيس البلاستيكي، تبين بأن بداخله كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ11460 كبسولة من دواء “بريغابالين” شديد المفعول نوع 300 ملغ، المعروف في أوساط مستهلكي ومروجي المخدرات بتسمية “الصاروخ”، كما تم العثور بحوزة أحد الموقوفين على مبلغ مالي، كما تم استرجاع خلال تفتيش مسكن أحدهما مجموعة من الأكياس البلاستيكية وعلب خاصة بغلاف شفاف تستعمل لتغليف المؤثرات العقلية.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة، الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة، عدم احترام الأحكام المتعلقة بالمراقبة الأمنية والإدارية لأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب الذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما.

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توقيف محامية حاولت تسريب أقراص”الصاروخ” إلى موكلها

مريم. ز

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، بإيداع محامية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، بعد تورطها في إدخال مواد ممنوعة ومخدرات إلى محبوس بسجن الحراش خلال زيارتها لموكليها بذات المؤسسة في إطار التحقيق.

وحسب المعلومات المتوفرة حول الملف، فقد تم توقيف المتهمة وتعلق الأمر بمحامية بنقابة بومرداس، من قبل الأمن الداخلي للمؤسسة العقابية بالحراش، وضبطها في حالة تلبس بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع”بريڨابلين” أو ماتعرف بأقراص”الصاروخ” تجاوزت 60 قرصا، إلى جانب قطعة من القنب الهندي، وتشير المعلومات إلى أن عناصر الأمن ترصدت المتهمة بعد الاشتباه في قيامها بمحاولة تسليم مواد ممنوعة لسجين، مستغلة بذلك زيارتها لعدد من المحبوسين كانت قد تأسس في حقهم بملف قضائي يخص تهمة المخدرات.

وأفضت التحريات الأولية في الحادثة، إلى أن المتهمة تحصلت على عمولة مالية معتبرة مقابل تسريب كمية من المؤثرات العقلية لموكلها المتواجد في سجن الحراش بعد الاتفاق المسبق معه، ووضع خطة محكمة لتمريرها ولفها داخل قطع قماشية وتقسيمها لحزم صغيرة ليسهل إخفاؤها، قبل أن يتفطن لها أعوان السجن ويتم توقيفها وإحالتها للتحقيق الأمني والقضائي، في انتظار استكمال إجراءات محاكمتها خلال الأيام المقبلة.

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في عمليتين منفصلتين أسفرتا عن توقيف 5 أشخاص

حجز أوراق نقدية مزورة وكمية من المؤثرات العقلية بالجلفة

أحمد خلفاوي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بأمن ولاية الجلفة، بداية الأسبوع الجاري، من توقيف خمسة أشخاص إثر تورطهم في توزيع أوراق نقدية مزورة وحيازة مؤثرات عقلية قصد الترويج.

العملية الأولى تمت إثر تلقي عناصر الفرقة لنداء عبر الرقم الأخضر 1548، يفيد بتلقي أحد التجار وسط مدينة الجلفة لمبلغ مالي قدره 6000 دج مشكوك في صحته، على إثر بيعه لبعض الأغراض، ليتم بعد التحقيق المعمق في القضية توقيف ثلاثة مشتبه فيهم مع حجز مبلغ مالي إجمالي قدره 26000 دج من العملة الوطنية مزورة بالإضافة إلى 40 قرصا مهلوسا بعد عملية تفتيش لمساكن الموقوفين، وتمت العملية الثانية إثر دوريات شرطية تم على إثرها توقيف شخصين والعثور بحوزتهما على 22 قرصا مهلوسا، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضيتين، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، الحكم بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج، مع الأمر بالإيداع للمتورط الثاني والإفراج عن الثالث عن قضية توزيع أوراق نقدية مزورة، أما بخصوص القضية الثانية فقد تم الحكم على أحدهما بشهرين حبسا موقوف النافذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج مع إيداع الثاني رهن الحبس المؤقت عن قضية حيازة مؤثرات عقلية قصد المتاجرة .

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جرافات البلدية تتحرك و”المير” يحذّر من استغلال العقار الفلاحي

هدم 28 بناية في طور الإنجاز بدون رخصة بحي الشاطئ بالرغاية

منير ركاب

تعكف السلطات المحلية لبلدية الرغاية في العاصمة، على مباشرة عمليات التفتيش والمراقبة لمعاينة البنايات المنشأة بدون رخصة على أراض فلاحية وسياحية مملوكة من طرف الدولة أو الخواص، بتعليمات من والي العاصمة بعد التقارير التي رفعت إليه مؤخرا، والتي تم على إثرها إيفاد لجنة مكونة من ممثلين عن مديرية الفلاحة والبناء والتعمير، ومصالح الأمن والدرك، وكذا ممثلي المصلحة التقنية بالبلدية والدائرة.

وكان المجلس البلدي للرغاية، قد باشر نهاية الأسبوع الماضي، عملية هدم 28 بناية في طور الإنجاز على مستوى حي الشاطئ، بمبرّر البناء بدون رخصة، على حد تصريح رئيس المجلس البلدي، زهير ورياشي لـ”الشروق” الذي أكد منح مصالحه تسخيرة الهدم بتعليمات من الوالي، بعد التقارير المرفوعة إليه سابقا، ناهيك عن لجنة المعاينة التي تواصل عملها لحماية العقار الفلاحي والسياحي من الاستغلال من طرف الخواص.

وأضاف رئيس البلدية، أن مصالحه أعلمت المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأرضية التي تم استغلالها بحي الشاطئ غير صالحة للبناء، وهي مملوكة من طرف الخواص، كما نبّه “المير”، مواطنيه الراغبين في الاستفادة من قطع أرضية، التوجّه إلى مصالحه التقنية للاستعلام والاستفسار عن الوضعية القانونية للمساحة الأرضية المختارة من طرفهم، حتى لا يقعوا ضحية احتيال من طرف “بزناسية”، من دون اعتبار للعواقب التي ستنجم عن البناء بدون رخصة، وسيتم الهدم الفوري بعد المعاينة والتحقيق في كل بناية غير قانونية مع متابعات قضائية ضد أصحابها.