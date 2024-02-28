أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 28 فيفري 2024

"مير" يمنح سكنين وظيفيين بغير وجه حق لسيدتين، وفاة أحد مصابي حادثة انفجار الغاز بتبسة

“جنايات وهران” أدانته بـ10 سنوات سجنا

“مير” يمنح سكنين وظيفيين بغير وجه حق لسيدتين

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، مطلع الأسبوع الجاري، بإدانة الرئيس السابق لبلدية العنصر، الموضوع تحت الرقابة القضائية، بعشر سنوات سجنا نافذا، عن تورطه في قضية تزوير محررات رسمية واستغلال السلطة لتمرير صفقة عمومية بطريقة مخالفة للتشريع.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 22-08-2017، عندما ورد تقرير إلى مصالح الدرك الوطني بوهران، معزز بمعطيات ووثائق رسمية، يتحدث عن تفشي حالة من سوء التسيير على الصعيدين المالي والإداري على مستوى بلدية العنصر، ليتم على أساس ذلك إرسال ملف القضية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، الذي أمر بفتح تحقيق بخصوص المعاملات المتعلقة بالمخيم الصيفي الواقع بمنتجع الأندلسيات، ومنه تم الكشف عن قيام المتهم في قضية الحال المدعو (ت. ع)، بتزوير وثيقة إدارية عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية العنصر، حيث أقدم وقتها على تغيير قيمة إيجار المخيم الصيفي طيلة ثلاث سنوات من 4.500.000 دج إلى 5.000.000 دج، وهي الوقائع التي أكدتها أقوال أحد الشهود عند سماعه أثناء التحقيق، وكذلك جاءت على لسان الممثلة القانونية للبلدية، التي شهدت هي الأخرى على قيام “المير” المنتخب في تلك العهدة بتغيير مبالغ الإيجار رغم عدم وجود ما يشير إلى ذلك على سجلات المداولات، إلى جانب اختفاء النسخة الأصلية لعقد الإيجار.

كما اتضح أيضا أن الرئيس السابق للمجلس الشعبي لبلدية العنصر استغل صلاحياته في توزيع السكنات الوظيفية، بمنحه إحداها دون وجه حق إلى المسماة (ح. ر)، في حين أن حق الاستفادة يعود في الأصل إلى الأمين العام للبلدية، مثلما مكن امرأة أخرى تدعى (أ. خ) من سكن بنفس الصيغة، وكلتاهما سجل عنهما أنهما كانتا معفيتين من دفع مستحقات استهلاك الكهرباء والماء، فيما كانت البلدية تتحمل على عاتقها تسديد تلك الأعباء بدلا عنهما.

ليس هذا فحسب، بل إن التحريات الأمنية توصلت إلى عدم احترام “المير” الضوابط المحددة لمنح المزادات الخاصة بتأجير مواقف السيارات على مستوى البلدية، منها صفقة مسجلة باسم (أ. س)، في حين أن الحظيرة المعنية بها كانت مستغلة من المسماة (ب. خ)، الوضع الذي أثار آنذاك صراعات داخل البلدية، ذلك أن جميع العروض المبرمة على مستواها لم تكن خاضعة للإجراءات القانونية المعمول بها.

أمام هيئة المحكمة، قدّم المتهم توضيحات بدت لها غير مقنعة في تبرير موقفه ومحاولته تبرئة نفسه، حيث صرح أن ما فعله كان فقط تنفيذا لتوجيهات الوالي السابق الذي كان على رأس الجهاز التنفيذي خلال تلك الفترة، وأنه لا علاقة له بكل تلك التجاوزات المذكورة.

في مقابل ذلك، أوضح ممثل الولاية أن التوجيهات التي تحدث عنها المتهم يتم تقديمها كتابيًا، بينما الثابت إداريا أنه لم يتم إرسال أي تعليمات أو توجيهات مكتوبة إليه في ذلك السياق من قبل الوالي، لتلتمس النيابة العامة إدانة الرئيس السابق لبلدية العنصر بعشرين سنة سجنا قبل أن يتم تخفيف مدة العقوبة إلى النصف عند النطق بالحكم بعد المداولة.

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العائلة تعيش في الشارع بعد تدمير مسكنها

وفاة أحد مصابي حادثة انفجار الغاز بتبسة

ب. دريد

لفظ بوجمعة عياشي، البالغ من العمر 67 سنة الثلاثاء، أنفاسه الأخيرة، بمصلحة معالجة الحروق بالمستشفى الجامعي بعنابة، متأثرا بالإصابات والحروق الخطيرة التي تعرض لها صبيحة السبت الماضي، إثر انفجار للغاز المتبوع باندلاع حريق داخل مسكنه العائلي بحي البياضة في مدينة الونزة بولاية تبسة.

حادثة الانفجار وقعت حسب ما ذكره ابن الضحية الشاب “عياشي، ر” للشروق، عندما كان كل أفراد العائلة متواجدين كضيوف في بيت آخر لدى الأقارب، بقي الجد الضحية برفقة حفيده فقط في البيت، وعند صباح الفاجعة توجه الضحية إلى المسجد لأداء صلاة الصبح، وعند عودته مع الساعات الأولى للصباح، دخل إلى المطبخ، لتحضير وجبة الفطور له ولحفيده الذي قضى معه الليلة، غير أن تسربا للغاز لم ينتبه له الضحية، تسبب في حدوث انفجار عنيف بعد أن امتلأ البيت بالغاز المتسرب، لتندلع بعدها النيران، فيما تسببت قوة الانفجار بقذف الحفيد الذي كان متواجدا في رواق المنزل إلى خارج البيت، الذي تحول في لمح البصر إلى حطام. وقد سارع وقتها الجيران الذين هزّ مسمعهم دوي الانفجار الذي سُمع على مسافة بعيدة وعناصر الحماية المدنية لإجلاء الشيخ وحفيده وتحويلهما إلى مستشفى الدكتور بوغرارة بمدينة الونزة، أين أمر الأطباء بضرورة تحويلهما إلى المستشفى الجامعي بعنابة، أين مكث الجد الضحية ثلاثة أيام قبل أن يفارق الحياة متأثرا بالإصابات والحروق التي تعرض لها، على مستوى الوجه والرأس واليدين والساقين، فيما لايزال حفيده يمكث بمصلحة معالجة الحروق في حالة صحية حرجة حسب ما ذكرت مصادرنا.

الحادثة الأليمة تسببت في انهيار بيت العائلة الذي تحولت أركانه وجدرانه إلى حطام وأنقاض، وبقاء العائلة المتكونة من الأم وسبعة أبناء من بينهم 5 بنات، تحت خيمة تم نصبها في الشارع للاحتماء فيها بحي البياضة في ظروف جد قاهرة تزامنا مع موجة البرد الشديد والمصحوبة بالتساقط الغزير للأمطار هذه الأيام، وما زاد من مأساة العائلة أنها لم تجد مكانا تقيم فيه مراسيم العزاء في الوالد الضحية، دون أفرشة ولا أغطية ولا أوان للطبخ بعد أن التهمت النيران كل محتويات المنزل.

وعلى الرغم من التضامن الواسع من طرف أهل الخير بالمنطقة، مع العائلة المصدومة، غير أن ذلك لم يوفر لها الرعاية الكاملة، حيث لايزال أفرادها الذين يبلغ أصغرهم الست سنوات من عمره، يقيمون في الشارع تحت سقف خيمة لم تحميهم من برد الشتاء.

وقد ناشد الابن السلطات المعنية وفي مقدمتها والي ولاية تبسة التدخل العاجل والتكفل بالحالة الاجتماعية المزرية للعائلة التي تشردت بسبب هاته الحادثة المأساوية، وتشتت في تنقلها اليومي إلى مدينة عنابة للاطمئنان على حالة حفيدها الذي لايزال في المستشفى.

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سحب منحة سيدة متوفاة بواسطة التزوير

تأجيل قضية 13 موظفا بقطاع البريد في الشلف

م. ق

أجلت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف الأربعاء النظر في قضية 13 موظفا بقطاع البريد منهم موظف في مديرية البريد وتكنولوجيات الاتصال متابعين في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وإساءة استغلال الوظيفة، والإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية، عملية التوقيف حسب أطوار المحاكمة تمت على اثر بلاغ من قبل إحدى الفتيات إلى عناصر الفرقة الاقتصادية مفادها اختفاء أزيد من 180 مليون سنتيم من حساب منحة التقاعد لأمها، فكشفت التحريات بأن ابن السيدة المتوفاة المعنية بالمنحة هو من قام بسحب المنحة من حسابها البريدي بتواطؤ من أحد موظفي المؤسسة البريدية باستعمال الصكوك البريدية الخاصة بها وتقليد توقيعها، حيث بلغ المبلغ المالي الذي تم سحبه من الحساب البريدي للمعنية أزيد من 180 مليون سنتيم، بعد إتمام التحقيقات تبين بأن موظفا في القطاع استغل ثقته بين عمال البريد لسحب أموال احد أقاربه فتم توقيفه عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة السرقة وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت إلى باقي أطراف القضية جنحة الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية، حيث خصت محكمة الجنح اثنان منهم بثلاثة سنوات حبسا نافذا والبقية بـ18 شهرا حبسا، منها سنة نافذة.

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خلّف حالة استنفار قصوى وسط المواطنين والسلطات

خسائر بالملايير في حريق التهم 6 محلات تجارية بقسنطينة

عبد العالي لرقط

لم تكن أمسية الثلاثاء عادية لمرتادي الطريق الوطني 27 في نقطة منحدر المنية، ففي حدود الساعة الثالثة والنصف زوالا تعالت سحب الدخان وألسنة النيران من ستة محلات تجارية.

الحادثة الواقعة بمنحدر المنية عند مدخل حي بن الشرقي الشعبي، أثارت في بدايتها هلعا كبيرا، بالنظر لحجم الدخان وألسنة النيران التي كانت تتعالى من المحلات التجارية الستة المتخصصة في بيع تجهيزات العرائس وبيع قطع غيار الأجهزة الكهرومنزلية ومحل لبيع الأسلاك الكهربائية.

وتم غلق الطريق الذي يعرف حركية عالية في وجه حركة المرور لمدة ساعتين حتى انتهاء عملية الإطفاء، مما تسبب في حالة اختناق كبيرة في حركة المرور على مستوى طريق باب القنطرة بكيرة بسبب تحول حركة المرور نحوه، خصوصا أن الحادثة تزامنت وتوقيت العودة المسائي للعمال والطلبة من مقرات عملهم والجامعات نحو بلدية الحامة وبلدية ديدوش وبلدية زيغود وبلدية بن زياد وحتى خارج الولاية نحو سكيكدة وجيجل، ولم تسجل مصالح الحماية المدنية أي خسائر بشرية في الحادثة التي لا تزال مسبباتها مجهولة، بخلاف خسائر مادية، حيث أتت ألسنة النيران على كامل محتويات المحلات الستة.

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إقصاء فريق الطارف من منافسات كرة اليد الجامعية

وفد رياضي يعتدي على عون أمن بجامعة خنشلة

طارق. م

قررت اللجنة المحلية لترقية الممارسة الرياضية، بالوسط الجامعي، بولاية خنشلة، الأربعاء، في جلسة طارئة عُقدت على مستوى مقر مديرية الشبيبة والرياضة بالولاية، إقصاء فريق المدينة الجامعية لولاية الطارف نهائيا من فعاليات المنافسة الجهوية لكرة اليد، “ذكور وإناث”، المنظمة من طرف المدينة الجامعية بولاية خنشلة، هذه الأيام.

قرار اللجنة المحلية لترقية الممارسة الرياضية في الوسط الجامعي، جاء على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها إقامة جامعية بخنشلة، مساء الثلاثاء، عقب تناول الوفود المشاركة لوجبة العشاء في فعاليات التصفيات الجهوية لكرة اليد “إناث وذكور”، حيث أنه وبعد أن غادرت كل الوفود مطعم الإقامة الجامعية الخاصة بالبنات، باتجاه مقرات إقامتهم المحدّدة وفق لائحة تنظيم المنافسة، بقي وفد المدينة الجامعية لولاية الطارف في المطعم ورفض المغادرة، رغم إلحاح العاملين في المطعم عليهم بضرورة المغادرة لتأخر الوقت، غير أن الأمور تطورت بعد دخول وفد ولاية الطارف في مشاحنات كلامية وشجارات انتهت بالاعتداء الجسدي بالضرب من قبل عدد من أعضاء الوفد، على أحد أعوان الأمن العاملين في الإقامة الجامعية “عشي الكاملة”، حسب تقرير مناجير الإقامة وما وثقّته كاميرات المراقبة الموضوعة في المطعم، وهو ما خلّف حالة من الفوضى وتعالي الأصوات، ما تسبّب في حالة من الفزع والهلع وسط الطالبات المقيمات، قبل تدخل بعض إطارات مديرية الخدمات الجامعية يتقدمهم المدير الولائي للخدمات الجامعية، للسيطرة على الوضع، وتهدئة الأمور مع رفع تقارير مفصّلة عن الحادثة، تمت دراستها أمس من طرف اللجنة المحلية لترقية الممارسة الرياضية بالوسط الجامعي، التي قررت إقصاء فريق المدينة الجامعية لولاية الطارف من المنافسة نهائيا.

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خلاف مالي وراء الاعتداء

إدانة شاب حاول قتل تاجر وسرق سيارته بوهران

خ. غ

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، الأربعاء، إدانة شاب بأربع سنوات حبسا نافذا، عن تورطه في جناية محاولة قتل تاجر وسرقة سيارته، وبـ18 شهرا حبسا نافذا لزميله عن تهمة السرقة.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 10-02-2022 في حي سيدي الهواري بوسط مدينة وهران، أين تعرض وسيط تجاري ينشط في بيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط، يسمى (ب. ح)، للطعن من داخل سيارته بخنجر على مستوى الصدر، أحدث له جرحا غائرا بعمق سنتيمترات، وكاد أن يفقد بسببه حياته، لولا تمكنه من الفرار ممن اعتدى عليه، قاطعا بجرح نازف ونابض بالألم، مسافة لا يستهان بها على رجلين متثاقلتين قادتاه بعناء إلى غاية المستشفى الجامعي، وهناك خضع للتدخل الجراحي، وتم إنقاذه بعناية إلهية من موت محقق.

في الجانب الآخر، مكن تقديم الضحية أوصاف الشخص الذي اعتدى عليه ومرافقه، وكذا نوع مركبته التي فر بها هذان الأخيران وترقيم تسجيلها، من العثور في بداية الأمر على هذه الأخيرة مركونة بدون سائق على جانب الطريق بولاية مستغانم، قبل أن يتم توقيف المتهم (ب. ع)، وبعده المدعو (ج. ص)، حيث اتضح أن كليهما ينحد من ولاية غليزان.

أمام الضبطية القضائية، أنكر المتهمان القصد الجنائي في ارتكاب جريمتهما في حق الضحية، موضحين أن هذا الأخير هو من نصب على زميلهما في العمل المنحدر من ولاية بجاية، عندما استدرجه في معاملة تجارية على أساس أنه يبيع تجهيزات كهرومنزلية بالتقسيط، واستلم منه أقساطا مالية بلغت قيمتها الإجمالية 120 مليون سنتيم، ثم أخذ يتماطل في تسليمه الطلبية التي روجها له، حتى أخذت الشكوك تنال منه، إلى أن أيقن أنه وقع فريسة المعني، من خلال سلب أمواله بطريقة احتيالية في مقابل سلع وهمية، وبسبب علاقة هذا الزبون بالمتهمين، وتأثرهما بشكاواه إليهما ممن استغفله ونهب ماله، فإنهما قررا استدراجه لإرجاع حق زميلهما الضائع على طريقتهما الخاصة، مضيفين أن نيتهما لم تكن أبدا الاعتداء على التاجر ولا سرقة مركبته، حيث استدل المتهم الرئيسي بجناية محاولة قتل الضحية المدعو (ج. ص) بتركه تلك المركبة على الطريق بمجرد أن ابتعدا كثيرا عن مكان الواقعة وعن الخطر الذي كان يحدق بهما، واستقلا وسيلة نقل بالأجرة لبلوغ وجهتهما بولاية غليزان، وكذلك صرح المتحدث أنه تخلص من مفتاح محرك السيارة، برميه في محيط شجرة هناك، وهو ما عثرت عليه مصالح الأمن بالفعل في ذات الموقع المحدد.

وعن مجريات الواقعة التي وردت على لسان المتهمين، فإن البداية كانت بضربهما موعدا مع الضحية للقاء به في وسط مدينة وهران على أساس أنهما زبونان جديدان، ثم ركبا معه في سيارته، وعندما بلغ ثلاثتهم شارعا خاليا من المارة بحي سيدي الهواري، قالا إنهما فاتحاه في موضوع زميلهما البجاوي، وطلبا منه تسليمه طلبية الأجهزة أو إيفائه كافة مستحقاته المالية، لكن الضحية أخذ في المراوغة إلى أن تحول الكلام إلى شجار بين الطرفين، حيث صرح المدعو (ج. ص)، الذي كان جالسا في الكرسي الخلفي للسيارة أن الضحية سعى للاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض، لكنه أفشل محاولته تلك، وباغته بطعنة من الأمام رغم أنه كان جالسا في الخلف، مدافعا بذلك عن نفسه وعن صديقه من غدر التاجر، مضيفا أن هذا الأخير بعد الإصابة التي تعرض لها وفشله في النيل منهما، فضل الفرار، ليخلفه هو على كرسي القيادة، ويقلع بسيارته تاركا إياه يواجه مصيره.

أمام هيئة المحكمة، أتى المتهم الرئيسي بتفاصيل جديدة لم يذكرها من قبل، منها أنه قدم رفقة صديقه (ب. ع) إلى وهران لاسترجاع سلفة من الضحية الذي تماطل في دفعها، وأيضا تأكيده على أن السكين التي ضرب بها الضحية تعود لهذا الأخير، متمسكا بالقول أنه لم تكن له نية مسبقة في طعنه، وكذلك صرح المتهم الثاني (ب. ع) بأن الغرض من لقائهما بالضحية ولو كان عن طريق الاستدراج، إنما كان لأجل التفاهم والاتفاق الودي بشأن الأموال التي استفاد منها بالاحتيال على زميلهما البجاوي دون أن يسلمه طلبيته من التجهيزات الكهرومنزلية، نافيا تماما علمه المسبق بوجود خطة من المتهم الرئيسي للاعتداء عليه وأذيته بالطريقة تلك، مثلما أنكر تواطؤه في سرقة مركبة المجني عليه، وظل المتهمان مصرين على أقوالهما أثناء المحاكمة، رغم محاولات رئيسة الجلسة المتكررة لإقناعهما بالإدلاء بالحقيقة.

في المقابل، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المتهمين، مبرزا أن الغاية من الاعتداء على الضحية كانت سرقة سيارته، وهي الجريمة الثانية التي ارتكبت في حقه، ليلتمس إدانتهما، مع تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا للمدعو (ج. ص) عن جناية محاولة القتل والسرقة، و3 سنوات حبسا مع الأمر بالإيداع بالنسبة لصديقه (ب. ع) المتهم بالسرقة.

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صعقة كهربائية تودي بحياة رضيع في سكيكدة

إسلام. ب

فجعت، ليلة الثلاثاء، في حدود الساعة الثامنة وواحد وعشرون دقيقة، عائلة بونور القاطنة بقرية مزاتة، ببلدية أولاد أعطية، بغرب ولاية سكيكدة، إثر وفاة ابنها الرضيع عبد الخالد، البالغ من العمر 18 شهرا، الذي لقي حتفه بسبب صعقة كهربائية، جراء ملامسته أسلاك الكهرباء بمنزله العائلي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة على مستوى مصلحة الاستعجالات الطبية بأولاد أعطية، ليتم نقله على متن سيارة إسعاف تابعة لذات المؤسسة الاستشفائية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “عبد القادر نطور” بالقل.

من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها المعمّقة لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية، يذكر أن الضحية ووري الثرى بمقبرة القرية، أمس، في جو مهيب، حيث تأثّر سكان القرية لحالة الوالدة التي لم تصدق خبر وفاة ابنها ورفضت تسليمه إلى إدارة المستشفى لتحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث.

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قطار يقتل كهلا ببجاية

ع. تڤمونت

تسبب حادث سير مأساوي وقع مساء الثلاثاء في حدود الساعة الثامنة إلا خمس دقائق، بالجهة المقابلة لملعب بن علواش البلدي، وسط مدينة بجاية، في مقتل كهل يبلع من العمر 56 سنة، في ظروف تبقى غامضة، وقد تم نقل جثة الضحية “عبد الرحمان. أ” الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان، من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في هذا الحادث الذي يضاف إلى القائمة الطويلة لحوادث القطارات بتراب الولاية والتي أزهقت للأسف أرواح ثلاثة أبرياء فقط منذ بداية السنة الجارية، ويبقى الحذر مطلوبا وذلك إلى حين الانتهاء من مشروع عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدية، الأمر الذي سيسمح بإزالة كل التقاطعات.