أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 جوان 2022

وزير الصحة ينهي الجدل بخصوص مستشفى بجاية، ثلاثة أشقاء يتورطون في مقتل شاب

توقيف شخصين متهمين بحرق بستان نخيل في المسيلة

أحمد. ق

أوقف، عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني في المسيلة، شخصين أضرما النار في أشجار النخيل في منطقة قمرة أقصى جنوب الولاية، حسب ما علمته الشروق من مصدر موثوق به. واستنادً إلى مصادرنا، فإن حيثيات القضية، تعود لنشوب النار في مجموعة من أشجار النخيل بمنطقة قمرة ببلدية عين الريش التابعة إداريا لدائرة عين الملح، مما تسبب في حرق وإتلاف حوالي 30 نخلة، ليتم فتح تحقيق بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الملح، وتكليف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، نجح في الإطاحة بالمشتبه فيهما البالغين ما بين 28 و34 سنة، وتشكيل ملف قضائي ومنه إحالتهما على الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضدهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة، بتهمة جناية إضرام النار عمدا في مقاطع أشجار.

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بعد انتظار دام طويلا

وزير الصحة ينهي الجدل بخصوص المستشفى الجامعي لبجاية

ع. تڤمونت

أنهى عبد الرحمان بن بوزيد، وزير الصحة، الجدل بخصوص مستقبل المستشفى الجامعي لبجاية، الذي ظل لسنوات طويلة حبرا على ورق، مؤكدا في هذا الصدد دعم ولاية بجاية بمركز استشفائي جامعي جديد، وذلك بعدما تم مؤخرا الفصل في الأرضية التي ستحتويه.

وفي هذا الخصوص أشار بن بوزيد في رده على مساءلة برلمانية كتابية تساءل صاحبها عن إمكانية التعجيل بتشكيل لجنة وزارية قصد الوقوف على معاناة قطاع الصحة بولاية بجاية، أنه يشرف شخصيا على متابعة المستجدات وعلى مدى الاستجابة للاحتياجات والتكفل بها بغية توفير أحسن الخدمات مع صيانة كرامة المواطن.

وأضاف الوزير أن مصالحه بعد إعطائها التعليمات، قد باشرت برصد وتخصيص غلاف مالي معتبر لفائدة ولاية بجاية سواء في إطار مخططات التنمية غير الممركزة أو المخططات الممركزة وذلك من أجل إعادة تهيئة المؤسسات الصحية واقتناء التجهيزات الطبية والمعدات المختلفة وسيارات الإسعاف وكذا السيارات النفعية.

وذكر الوزير أن ولاية بجاية قد تدعمت بهياكل صحية جديدة منها التي تم استلامها مثل مستشفى 60 سريرا بسوق الاثنين ومستشفى الأمراض العقلية 120 سرير بواد غير ومستشفى تازمالت بـ60 سريرا ومنها ما تم المباشرة في إنجازها، على غرار مركز مكافحة السرطان بأميزور، مؤكدا في نفس الوقت أن الولاية ستتدعم بمشروع انجاز المركز الاستشفائي الجامعي الجديد وذلك بعدما تم مؤخرا الفصل في الأرضية التي ستحتويه.

وجاء رد وزير الصحة لينهي الجدل الذي أحدثه المستشفى الجامعي مؤخرا بالولاية، وذلك بعدما سعت بعض الأطراف إلى تحويل محلات تجارية كائنة بمنطقة سيد علي لبحر بضواحي مطار بجاية، إلى فرع من فروع المستشفى الجامعي، الذي أضحى اليوم مشتتا بداعي الضرورة بعد استحداث كلية الطب، بين أعمريو وتارڤة أوزمور وأعالي المدينة القديمة، وكان الهدف من هذه الفكرة طبعا تخفيف الضغط على مستشفى “خليل عمران” وذلك في انتظار تجسيد المركز الاستشفائي الجامعي بكل مواصفاته وهو ما يتطلب الكثير من الوقت.

وشهد مسلسل المركز الاستشفائي لبجاية فصول عديدة جراء الصراعات من جهة والتجميد من جهة أخرى، إذ ومنذ لحظة الكشف عن استفادة ولاية بجاية من مركز استشفائي جامعي بدأت معه الصراعات حول الأرضية التي ستحتويه، ليجوب هذا الأخير بلديات عدة منها واد غير والقصر وأميزور، وذلك قبل أن يستقر الاختيار الأخير بمنطقة جبيرة التابعة لبلدية بوخليفة، ومنذ ذلك الوقت ظل المشروع مجمدا إلى غاية الإعلان مؤخرا عن رفع التجميد على مشاريع قطاع الصحة بقرار من رئيس الجمهورية، وهو القرار الذي أعادة الصراعات مرة أخرى إلى الواجهة بخصوص المشروع على مستوى ولاية بجاية فمنهم من يطالب بتهيئة محلات سيد علي لبحر مع الشروع في تجسيد المركز الاستشفائي الجامعي ومنهم من يريد التجسيد المباشر للمشروع خوفا من تضييعه مجددا، وحسب معلومات “الشروق” فإن لجنة وزارة تابعة للقطاع قد حلت بالولاية مؤخرا من أجل الفصل في المقترحين وذلك قبل أن يقع الاختيار على مقترح تجسيد المركز الاستشفائي الجامعي كما كان مبرمجا منذ البداية.

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المتهمان كانا بصدد إنتاج الفحم

الحبس النافذ لشابين أشعلا النار في غابة بخنشلة

مامن. ط

أوقف أفراد فرقة الدرك الوطني بطامزة في ولاية خنشلة، شابين يبلغان من العمر 27 سنة و32 سنة، على مستوى غابة الدولة بمنطقة عين ميمون ببلدية طامزة غرب متلبسين بحرق الغابة، مع حجز مجموعة من الدلاء مملوءة بمادة البنزين، وأزيد من 80 كيسا من مادة الفحم، وحمارين استعملهما المشتبه فيهما للتنقل وسط التضاريس الصعبة للمنطقة الغابية. كما مكّن تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وسط الغابة من اكتشاف مفحمتين سريتين بقلب الغابة لتحضير وإنتاج مادة الفحم تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، كما تم العثور على بعض العتاد الخاص بالمفحمة.

وذكر بيان صادر عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، بأنه وعلى إثر تلقي بلاغ عبر الرقم الهاتفي الأخضر، بشأن نشوب حريق غابي، على مستوى غابة ايغراس بقرية عين ميمون، سارعت فرق الدرك الوطني، إلى تفعيل مخطط مكافحة الحرائق، مع التنقل إلى عين المكان، رفقة أفراد الشرطة التقنية والعلمية، ما مكّن من توقيف المشتبه فيهما، في حالة تلبس داخل الغابة، يقفان وراء جرم الحريق، ليتم تحويلهما إلى مقر فرقة الدرك، وخلال عملية تمشيط مسرح الجريمة، تم اكتشاف مفحمتين سريتين مموهة وسط الغابة مشتعلتين، ونصف جاهزتين للتفحيم، تستغل من طرف المشتبه فيهما بإضرام النار، وتحضير الفحم، مع استرجاع أزيد من 80 كيسا من مادة الفحم، بعين المكان ملك للموقوفين، ومجموعة من الدلاء من مختلف الأحجام، مملوءة بمادة البنزين ومحملة على ظهر حمارين تستعمل في إشعال النار.

كما تم اكتشاف حريق ثان بمنطقة ذراع الحمراء، بقرية عين ميمون، تسبب في حرق مساحة كبيرة من أشجار البلوط الأخضر، ومساحة مماثلة من الحشائش والأحراش اليابسة، بفعل فاعل بغرض توسيع محيط الاستغلال، حيث وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم إعداد محضر جزائي ضد المشتبه فيهما عن تهمة تخريب أغراس نمت طبيعيا وتفحيم أخشاب ونباتات دون رخصة، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية الذي أحالهما على جلسة المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حق أحدهما حكم بالحبس النافذة لمدة ثلاث سنوات، فيما أدين المتهم الثاني بعام حبسا نافذا.

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ضبط منفذ جريمة مروانة مختبئا وسط غابة

ثلاثة أشقاء يتورطون في مقتل شاب بباتنة

طاهر حليسي

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، ثلاثة أشقاء، يبلغون من العمر تباعا 18 سنة و28 سنة و34 سنة، لتورطهم في جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها الشاب “أ. ش”، البالغ من العمر 19 سنة، إثر تعرضه ليلة 26 جوان الجاري، لطعن بواسطة خنجر كبير بحي باركافوراح. وكانت مصالح الفرقة الجنائية سارعت إلى توقيف الفاعل الرئيس في ظرف وجيز، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 28 سنة مسبوق قضائيا، رفقة شقيقيه البالغين من العمر 18 و34 سنة.

وفي موضوع متصل بجريمة القتل التي راح ضحيتها المدعو “ق. ص”، البالغ من العمر 31 سنة بحي 98 مسكنا بمدينة مروانة، بتاريخ 23 جوان الجاري، جراء تعرضه لطعنات بواسطة سلاح أبيض، عبارة عن سكين ذي ثلاثة نجوم، أصابته في أنحاء متفرقة من جسده، تم توقيف الجاني الفار البالغ من العمر 25 سنة، بعد تحريات مكنت من تحديد موقعه، حيث لجأ إلى الاختباء بإحدى الغابات المجاورة لمدينة مروانة. وأوضحت مصالح الشرطة أن المعني عثر بحوزته على ثلاث قطع من المخدرات وكبسولة بريقابلين 300 ملغ.

يذكر أن ولاية باتنة شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في عدد الجرائم المرتكبة، التي بلغت ست جرائم في ظرف وجيز لا يتعدى الشهرين، وأثار ذلك موجة قلق وسط المجتمع لغياب مقاربات اجتماعية واقتصادية ونفسية تساهم في تفكيك الانفجار الإجرامي الذي ينخر شبكة المجتمع ويثير الهلع لفقدان الأمن والأمان.

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العثور على جثة عجوز بسد بني هارون في ميلة

نسيم. ع

عثر، عشية الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة و3 دقائق، بحافة سد بني هارون بالقرب من محطة تصفية المياه القذرة بإقليم بلدية سيدي مروان بالمكان المسمى مشتة مخناش شمال ولاية ميلة، على جثة عجوز تدعى “ب. ن”، تبلغ من العمر 61 سنة، متوفاة بالقرب حافة سد بني هارون، ولا توجد على جثتها آثار للعنف.

وبحسب مصادر “الشروق”، فقد تم اكتشاف جثة الضحية من طرف أحد المواطنين الذي كان بالقرب من السد، حيث تم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الأخوة مغلاوي بميلة.

وتضاربت الروايات حول وفاتها، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، في حين تم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

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كان بصدد توصيل الكهرباء إلى مناطق الظل بالمنطقة

وفاة عامل إثر سقوطه من عمود كهربائي في ميلة

نسيم. ع

لفظ رب عائلة، في العقد الخامس من عمره، ينحدر من مشتة تامدة ببلدية احمد راشدي، آخر أنفاسه بمستشفى وادي العثمانية بولاية ميلة، مساء أول أمس، متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس بعد سقوطه من عمود كهربائي علو 11 مترا، بمشتة القرامش التابعة لبلدية اعميرة اراس بميلة. الحادث وقع عندما كان الضحية بصدد القيام بأشغال توصيل خطوط الكهرباء لمناطق الظل ويعمل لدى مؤسسة خاصة، ليسقط المسمى “ع. ع” البالغ من العمر 55 سنة أب لـ4 أطفال القاطن بمشتة تامدة التابعة لبلدية احمد راشدي 21 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، لأسباب مازالت غامضة، من أعلى العمود الكهربائي ليصطدم جسمه بالأرض مباشرة ما تسبب له بجروح عميقة على مستوى الرأس نقل على إثرها من عمال المؤسسة الى مستوصف البلدية ليحول بعدها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى العيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء. ونظرا لخطورة إصابته، تم تحويله مباشرة إلى مستشفى وادي العثمانية في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن الأجل وافاه نظرا لعمق الإصابة. وفور انتشار خبر وفاة الضحية “عمار”، خيم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة خاصة أن بعض أفراد أسرته لم يصدقوا ما حدث، حيث إن الضحية يشهد له أصدقائه بالاستقامة والسيرة والسلوك الحسن وكان مضرب مثل في المنطقة.

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اكتشاف حقل طماطم مسقية بالمياه القذرة في قالمة

نادية طلحي

أقدمت مصالح بلدية هيليوبوليس بقالمة، مدعومة بأفراد فرقة الدرك الوطني، الأربعاء، بإتلاف حقل زراعي يتربع على مساحة خمسة هكتارات من الطماطم الزراعية، كان صاحبها يقوم بسقيها بالمياه القذرة، من إحدى البرك المائية الراكدة بمشتة بوزيتون ببلدية هيليوبوليس، حيث تم تسخير آليات متمثلة في جرافتين لاتلاف المحصول. وقد عمد بعض الفلاحين بولاية قالمة هذه السنة إلى الاعتماد على بعض المجاري المائية والأودية المحاذية لأراضيهم الفلاحية في السقي بزعم تأثرهم بالجفاف.

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موظفون يختلسون مليار سنتيم من مؤسسة عمومية ببسكرة

م. ع

فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، وبالتنسيق مع النيابة المحلية المختصة إقليميا، تحقيقا مع 04 موظفين يشتبه تورطهم في إحداث عجز مالي بإحدى المؤسسات العمومية الناشطة بتراب ولاية بسكرة، خلال السنة المالية لسنة 2020، حيث إنه وبعد التفطن لوجود عملية مسّ بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بحسابات بالمؤسسة، تم إبلاغ مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمقا، أسفر عن اكتشاف هذه الثغرة المالية التي قدرت بـأكثر من 965 مليون سنتيم، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الأمن، وبعد استيفاء كافة الإجراءات الجزائية تم تقديم الموظفين الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بسكرة الذي أحالهم على قاضي التحقيق بتهمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية وجنحة اختلاس أموال عمومية فضلا عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، ليصدر في حق المشتبه فيهم الموقوفين أوامر بالوضع تحت الرقابة القضائية، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية التي تندرج في إطار قانون محاربة الفساد والوقاية منه.