أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021

قاصر ضمن شبكة إجرامية بقالمة، البحر يلفظ جثتين بشاطئ المرسى في الشلف

الإنتاج التجاري للمحروقات يرتفع بنسبة 16.1 بالمائة

خ.م

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب أن الإنتاج التجاري للمحروقات بالجزائر سجل ارتفاعا بنسبة 16.1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وأوضح عرقاب في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن الإنتاج التجاري للمحروقات يكون بذلك قد انتقل من 7. 104% مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2020 إلى 5. 121 مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2021. ويتعلق الأمر “بانتعاش كبير” للنشاطات في فرع المحروقات يأتي عقب سنة 2020 التي “عرفت تراجعا في الاستثمارات وتباطؤا في وتيرة النشاط”.

وسجل هذا الأداء أساسا بفضل ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول المميع على التوالي بـ+ 31 بالمائة و4 بالمائة، وفيما يتعلق بحجم الصادرات، أشار الوزير إلى تسجيل توجه تصاعدي قدر بـ72 مليون طن معادل نفط أي زيادة بنسبة 22 بالمائة.

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قاصر ضمن شبكة إجرامية بقالمة

ناديـة طلحـي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومهرة أحمد بقالمة، بحر الأسبوع الجاري، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، متكونة من 4 أشخاص من بينهم طفل قاصر، بعدما تورطوا في سرقة 11 رأسا من الأغنام من أحد الإسطبلات. وحسب بيان خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن وقائع هذه القضية تعود إلى الجمعة الماضية، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد، مكالمة هاتفية مفادها أن مجهولين تمكنوا من السطو على اسطبل لتربية المواشي وسرقة 11 رأسا من الأغنام بإقليم بلدية بومهرة أحمد، ليتم على إثر ذلك تفعيل المخطط الخاص بسرقة المواشي مع تنشيط عنصر الاستعلام، ما أسفر عن تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و30 سنة، ليتم توقيفهم تباعا واقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم، وتكوين ملف قضائي ضدهم، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداع ثلاثة منهم المؤسسة العقابية بقالمة، فيما تم تحويل المشتبه فيه القاصر على قاضي الأحداث الذي أمر بإيداعه بمؤسسة إعادة التربية ببن جراح إلى حين استكمال التحقيق القضائي معهم، قبل إحالتهم على هيئة المحكمة. جدير بالذكر أن عصابات سرقة المواشي بولاية قالمة، تستغل برودة الطقس ومغادرة بعض المربين لإسطبلاتهم المنتشرة عبر الأرياف والمداشر النائية ليلا، للسطو على تلك الإسطبلات تحت جنح الظلام الدامس، وبيعها لبعض أصحاب محلات الجزارة، بأسعار منخفضة. ما زرع الخوف والرعب في أوساط الفلاحين والمربين في القرى والمشاتي عبر إقليم الولاية، خاصة بعد تزايد نشاط هذه العصابات في السنوات الأخيرة.

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وفاة طفلة إثر سقوط سيارة من أعلى جسر في المسيلة

أحمد. ق

لقيت، الأربعاء، طفلة مصرعها وأصيبت امرأة إثر حادث سير في المسيلة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة من نوع “رونو ميقان” وسقوطها من أعلى جسر في منطقة بانيو التابعة إداريا لبلدية المعاريف على محور الطريق الوطني رقم 45، تسبب في مصرع طفلة تبلغ من العمر نحو 16 سنة، وإصابة امرأة بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافها في عين المكان من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية في الشلال، ومنه أجلاؤها إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي لاستكمال العلاج، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم.

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البحر يلفظ جثتين بشاطئ المرسى في الشلف

م. قورين

تدخلت، الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية لنقل جثتين لفظتهما أمواج البحر بشاطئ صخري بالجهة الشرقية لمدينة المرسى، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تنس.

وحسب مصادر موثوقة، فإن الجثتين تعودان لشخصين تتراوح أعمراهما ما بين 40 و50 سنة، من المرجح أن يكونا من ضحايا انقلاب زورق الحراقة الذين انطلقوا مؤخرا من الجهة الغربية لمدينة مستغانم، وللتعرف عليهما، فتحت مصالح مستشفى زيغوت يوسف أبوابها لذوي المفقودين في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس.

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تشققات وتصدعات بالمنازل ببلديتي رمضان جمال وسكيكدة

إسلام. ب

تسببت الهزة الأرضية التي سجلت ليلة الثلاثاء ببلدية زردازة، جنوب ولاية سكيكدة، في تشققات وتصدعات في أعمدة وجدران وأسقف المنازل، دون أن تسجل خسائر في الأرواح، حسبما علم من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية بسكيكدة.

وأفاد نفس المصدر بأن الهزة الأرضية تسببت في تشققات وتصدعات بعمق 100 سم في جدران منزل متكون من طابق أرضي وآخر علوي يقع بمزرعة السعيد بوسكين ببلدية رمضان جمال، كما تم تسجيل انهيار شبه سقف بنسبة 0.5 متر مربع بمنزل آخر يتكون من طابق أرضي وآخر علوي يقع بحي مكي اورتيلاني السويقة سابقا، الواقع بعاصمة الولاية سكيكدة، إضافة إلى انهيار شبه سقف أي نحو 3 متر مربع فوق سلالم بناية مكونة من طابق أرضي وطابقين علويين تسمى بالمنزل الروماني، تقع بحي سطورة بعاصمة الولاية سكيكدة، وأدت هذه التشققات والتصدعات في المنازل بخروج المواطنين من بيوتهم، أين قضوا ساعات من ليلة الثلاثاء وصباح الأربعاء الماضيين بالشوارع والطرقات. وسجلت الهزة ليلة الثلاثاء، ببلدية زردازة، جنوب شرق ولاية سكيكدة، في حدود الساعة الثامنة وخمسة وعشرين دقيقة، قوتها 3.8 درجات على سلم ريشتر، وقد سجل مركزها 6 كلم جنوب غرب البلدية، مع العلم أن سكان ولاية سكيكدة شعروا بها وخرج غالبيتهم إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى لأن المنطقة الجنوبية لولاية سكيكدة شهدت عدة هزات ولحسن الحظ لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية غير حالات الهلع والخوف، هذا وأكدت مصادر أنه بمجرد تسجيل الهزة نصبت خلية أزمة على مستوى المناطق المتضررة، حيث تمت معاينة التشققات والتصدعات على مستوى عدة مساكن ومنشآت عمومية، علما أن خلية الأزمة تواصل عملها للوقوف على مخلفات هذه الهزة وذلك بإعداد تقارير مفصلة بهذا الشأن لتقديمها للجهات الوصية.

وقد امتد صدى الهزّة الأرضية التي سجلتها ولاية سكيكدة ليلة أمس، إلى بعض الولايات المجاورة وشعر بها بعض سكان ولايات قالمة، عنابة وقسنطينة لكن بدرجة أقل من تلك التي شعر بها سكان ولاية سكيكدة والذين تملكهم الخوف والرعب.

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توقيف شاب بحوزته مسدس تقليدي في قسنطينة

عـصام بـن منـية

تمكن عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتنسيق مع الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف شاب يبلغ من العمر 29 سنة، لتورطه في حيازة مسدس تقليدي الصنع دون رخصة قانونية.

المشتبه فيه تم توقيفه على إثر المعلومات التي وردت إلى مصلحة الأمن الحضري الثامن، والتي مفادها أن شخصا يحوز سلاحا ناريا تقليديا، حيث إنه وبعد التأكد من تلك المعلومات تم إخطار قاعة العمليات للتنسيق مع الفرقة الجنائية والفرق العملياتية للشرطة القضائية بأمن الولاية، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه، والذي تم توقيفه على متن سيارته، التي وخلال إخضاعها للتفتيش تم العثور على أسلحة بيضاء محظورة وخرطوشة فارغة عيار 16 ملم، بالإضافة إلى 23 قنينة زجاجية من المشروبات الكحولية، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، والذي كشف بأن المشتبه فيه يحوز سلاحا ناريا يتمثل في مسدس تقليدي كان يخفيه على مستوى أحد الأماكن الأثرية بمدينة قسنطينة، بالإضافة إلى 9 خراطيش معبأة عيار 16 ملم، وكذا خرطوشة فارغة من نفس العيار، وبمواصلة التحقيق في القضية تم استصدار إذن النيابة بتفتيش مسكن المشتبه فيه، والذي عثر رجال الشرطة بداخله على ثلاثة أسلحة بيضاء محظورة من الحجم الكبير.

المشتبه فيه تم تكوين ملف قضائي ضده، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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المؤبد لقاتل صديقه من أجل “برّاكة” تبغ بوهران

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم بقتل صديقه وابن حيه عمدا، بسبب “برّاكة” لبيع السجائر كان قد حصل عليها الضحية، ونازعه الجاني على أحقية الاسترزاق منها في وجوده.. لتكتب النهاية لعمر البراكة وصاحبها، وأيضا لرزق الجاني منها وحريته في لحظة تهور..

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 01-02-2018 بقرية عين البيضاء في ولاية وهران، أين دارت أحداث جريمة قتل بشعة نفذها بدم بارد وغل وحقد دفين صديق غادر يدعى (ب. س) في حق ابن حيه الضحية أمين، فقط، لأن هذا الأخير سعى للاسترزاق من كشك فوضوي في شكل برّاكة لبيع التبغ وبعض الحلوى، والتي قالت والدته أن أصحابه الأوفياء من أبناء القرية تكافلوا فيما بينهم لتوفيره له، الأمر الذي استشاط له المتهم غضبا، مدعيا أن البرّاكة تعود له، ودونما سابق إشارة ولا إيماءة، نجح الجاني إلى حد كبير في إخفاء سريرته والشرر الذي كان يتوهج من عينيه أمام الجميع، وراح يلبس ثوب الصديق الحميم، قاصدا منزل الضحية، وهناك نادى عليه، لتخرج والدته وتخبره أنه دخل لتوه للاستحمام، لكن المتهم أصر على مقابلته بداعي أنه يريده في مشوار له فيه مصلحة لا تليق إلا بابنها الذي يكّن له كل مشاعر الأخوة والمحبة، لتشرب الأم الطعم المسموم، وتعجل الضحية للخروج إلى قاتله الغادر، قبل أن تسمع جلبة غير عادية وصراخ النسوة والأطفال في الخارج، ثم تطرق بابها إحدى الجارات لتسوق لها أسوأ خبر لها في الوجود.. المدعو (ب. س) يلوح بخنجر ملطخ بالدم أمام أبناء الحي، معلنا قتله أمين وتحطيمه البراكة التي كان يسترزق منها.

وحسب أم الضحية فإنها لم تصدق قول الجارة على الإطلاق، حيث قالت خلال المحاكمة، وهي تذرف دموعا حارة، أن خيبة ظنونها وعظم مصيبتها لا توصف، حيث روت أنها كانت متيقنة من أن الطارقة تتحدث عن الشخص الخطأ، وأن من تزعم أنه قتل ابنها، إنما جاء لتوه إلى بيتها باسم الثغر، هادئ الطبع، ثم أخذ فلذة كبدها مربتا على كتفه بحنو الأخ لأخيه لقضاء شأن يرضيه، قبل أن يسوقها الفضول إلى مسرح الجريمة، وتتلقى صدمة العمر.. قتيل الحي ابنها.. والقاتل فنان في الغدر والتمثيل..

وتضيف الأم الثكلى أيضا أن الجاني لم يكتف بذلك العدد من الطعنات التي مزقت جسد ابنها على مستوى كتفه، ذراعه الأيسر، فخذه وصدره، وأكثرها غلا وفتكا، تلك التي تلقاها في قلبه، واستلّت منه روحه في لمح البصر.. بل أنه توجه إليها متوعدا في حال محاولة إسعاف أمين والنجاة به من الموت، فإنه سيلحق به حتما إلى المستشفى لقتله والتخلص منه إلى الأبد.

وخلال المناقشة، حاول المتهم التخفيف من خطورة جرمه، بالقول أنه لم يقصد إزهاق روح الضحية الذي كان يعتبره صديقا بمثابة الأخ، لكنه وبسبب استفزازه وسلبه طاولة بيع التبغ خاصته، قال أنه سعى لاستردادها، قبل أن يجد نفسه في وضعية الدفاع عن النفس، عندما باغته أمين بسلاح حاد، ما اضطره لتخويفه بأداة قطع من نوع – كيتور – ثم تطورت المشادة ليقع ما وقع، لكن النيابة العامة واجهت المتهم بتصريحات الشهود التي أجمعت على أن الضحية كان أعزل، وأنه خطط لقتله وفق سيناريو محبك مكّنه من استدراجه إلى مكان معزول حتى ينفرد به وينفذ جريمته دون أن يجد له حامٍ أو مغيث، كما أنه استعمل سكينا من نوع بوسبعة وجّه له به 8 طعنات، كانت إحداها قاتلة بعدها غرزها مباشرة في قلبه، لتنطبق أوصاف جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار على التكييف الجنائي للقضية المتورط فيها لوحده وبشكل كامل، ملتمسة على هذا الأساس معاقبته بالسجن المؤبد.

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حصاد 2021 العاصمة

عمليات ترحيل قليلة.. كوارث طبيعية وأمل في التغيير بتنصيب الوالي الجديد

راضية مرباح

توالت الأحداث على عاصمة البلاد طيلة 2021، سنة كاملة مرت محملة بوقائع ومشاهد منها السلبية والأخرى الايجابية، بفترة لم تكن بالهينة خاصة وأنها تزامنت واستمرار جائحة كورونا، فالمجالس المنتخبة التي اعتبر دورها، بالباهت لأسباب متباينة ومنها الإعلان عن عقد انتخابات محلية مسبقة من السنة نفسها، تراجعت معها عمليات الترحيل بشكل ملفت مقابل الإفراج عن قوائم “السوسيال”، كما سجلت كوارث طبيعية بسبب الفيضانات، في وقت شهدت الفترة تغييرات على الساحة المحلية وفي مقدمتها تنصيب الوالي معبد على رأس الولاية خلفا لشرفة، فيما عينت امرأة على رأس “الابيوي” لأول مرة منذ الاستقلال.

عرفت العاصمة طيلة سنة 2021، تغيرات ومشاهد منها ما هي استمرار للسنة التي قبلها بسبب تواصل الجائحة وأخرى أحداث جديدة مع بروز وجوه جديدة على الساحة المحلية، فالوالي أحمد معبد المعين على رأس الولاية خلفا لشرفة الذي استدعي لمهام أخرى، يعلق عليه المواطن العاصمي، آمالا كبيرة من أجل إحداث تغييرات على مستوى عاصمة البلاد التي لا تزال تعاني النقائص والمشاكل في شتى المجالات، انطلاقا من البنية التحتية التي أظهرتها الأمطار الكثيفة المتساقطة طيلة شهر نوفمبر الفارط والتي خلفت قتلى وخسائر مادية في مناطق متفرقة من العاصمة، وهو الشهر ذاته الذي عرف تنصيب الوالي احمد معبد قادما من تيبازة وكذا تم تنظيم انتخابات محلية مسبقة في 27 من الشهر نفسه، أسفرت عن تنصيب “أميار” جدد لم يسبق لهم خوض تجربة قيادة المجالس المنتخبة غير أن كفاءة بعضهم وسنهم الشبابي يمكناهم من اجتياز هذا التحدي حسب المتتبعين للشأن المحلي، ولم تخل الاستحقاقات الماضية من عودة الوجوه القديمة لرؤساء المجالس، منهم للعهدة السابقة وآخرون لعهدات ما قبل الماضية، كبلديات برج البحري، وعين الطاية، والدار البيضاء، والقبة، وبلوزداد، وجسر قسنطينة وغيرها..

ويبقى الدور الباهت والركود أهم ما ميز المجالس المنتخبة خلال السنة الماضية بحيث عادت مشاهد الأوساخ بقوة رغم أن فترة الجائحة لم تنقض بعد فيما غابت معها عمليات التعقيم والترميمات، أما التهيئة فلم يظهر لها أثر ببعض البلديات، فلا مشاريع ولا تنمية وكأن الكل انتهت مهامهم في انتظار الانتخابات الجديدة.

وعرفت السنة الفارطة تراجعا كبيرا في عمليات الترحيل لأسباب تقنية وأخرى تنظيمية، فلم تزد عن عمليات تعد على الإصبع، آخرها تلك التي شملت مواقع بأحياء القصبة في مراحلها 27، في وقت ينتظر أصحاب الهش والأحياء القصديرية تحديد موعد لترحيلهم في أقرب الآجال بعدما تأجلت عمليات سابقة، أخرجت بعضهم للشارع من أجل الاحتجاج، كما عرفت الفترة الإفراج عن قوائم السكن الاجتماعي بعدد كبير من البلديات، ووزعت بعضها على أصحابها بعد انتظار دام لسنوات، مقابل تجميد قوائمها ببلديات أخرى تعد على الإصبع، لأسباب عديدة وعلى رأسها التخوف من ردات فعل المقصيين وضآلة عدد السكنات مقارنة بملف الطلبات.

المجلس الشعبي الولائي للعاصمة، عرف تنصيب امرأة لأول مرة على كرسي “الابيوي” بعد الاستقلال، والتي ينتظر منها الكثير رفقة الوالي معبد الوافد التنفيذي الجديد على رأس العاصمة من أجل تغيير المشاهد السلبية التي لا تزال تلازم البلديات، لاسيما منها الفقيرة مع وضع مخطط للمنتخبين الجدد لخلق ديناميكية غير تلك الكلاسيكية المعتادة بالعهدات السابقة.

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محتجون يغلقون الطريق للمطالبة بالسكن في عين الحجل بالمسيلة

أحمد قرطي

احتج صبيحة الأربعاء، العشرات من المواطنين طالبي السكن العمومي الإيجاري، كما قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 8 في عين الحجل شمال شرق المسيلة، للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن في أقرب وقت.

المحتجون وحسب ما علمته “الشروق”، قاموا بغلق الطريق المذكور في شطره المؤدي نحو مقر الدائرة، باستعمال الحجارة والمتاريس، تعبيرا عن استيائهم من التماطل في الكشف عن القائمة الأولية للمستفيدين، بعد سنوات من الانتظار والوعود المؤجلة، مؤكدين حاجتهم الماسة إلى سكنات تأويهم رفقة أفراد عائلاتهم، خاصة وأن السواد الأعظم منهم، يعانون من التنقل من مسكن لآخر ومن الضيق ويتحملون مصاريف الإيجار التي أثقلت كاهلهم، بالرغم من قلة الحصة المقرر الكشف عنها والتي لا تتجاوز 100 وحدة، وهو ما دفعهم إلى إتباع هذا الأسلوب للفت أنظار سلطات الولاية التي يأملون أن تتدخل لفائدتهم والنظر في هذا الانشغال المشروع على حد قولهم.

وفي الإطار ذاته، علمت “الشروق” بأن رئيسا البلدية والدائرة تنقلا إلى موقع الاحتجاج، كما تم الإصغاء إلى المطالب المرفوعة من طرف المحتجين، داعين الجميع إلى التحلي بالمزيد من الصبر والانتظار إلى استكمال عملية دراسة الملفات التي تتجاوز حسب ذات الجهات المسؤولة 4 آلاف، على أن تنتهي في غضون أسابيع قليلة، وعلى أقصى حد شهرين اثنين.

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حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف وسط الشباب بالبويرة

أحسن حراش

باشر نفسانيون تابعون لمديرية الصحة بولاية البويرة حملات تحسيسية وسط الشباب، لاسيما الجمعيات المحلية، قصد تكوينهم في مجال التعامل النفسي مع الشباب المنحرف سلوكه بالأحياء، وذلك بحكم احتكاكهم اليومي بهم، حيث تدخل هذه الحملات في إطار سعي مديرية الصحة وباقي السلطات الولائية لمحاربة ظاهرة العنف المنتشر وسط الأحياء.

وكانت انطلاقة تلك الحملات التحسيسية نهار أمس من بلدية الأخضرية بحضور الدكتورة النفسانية حلوان زوينة، على أن تمس باقي المناطق من الولاية، ثم تختتم بلقاء ويوم دراسي وطني حسب الطبيب النفساني واله رضوان من مستشفى الأخضرية، والذي أكد بأن هذه الحملات التحسيسية تدخل في إطار برنامج مديرية الصحة والولاية لمحاربة ظاهرة العنف وسط الشباب بالأحياء بعنوان “ظاهرة الانحراف السلوكي والعنف وسط الشباب”، حيث تهدف حسبه بالدرجة الأولى إلى إشراك وتكوين الجمعيات المحلية في هذا المجال، حتى تكون شريكا في مسعى محاربة الظاهرة التي باتت تهدد النسيج المجتمعي ككل، مضيفا بأن هذه اللقاءات تمكن تلك الجمعيات من معرفة أساليب التعامل مع الشباب المنحرف وإنقاذه من عالم الانحراف والأهم من ذلك – كما قال – هو تجنيبه الوقوع فيه باحتضانه و توجيهه .

وأبرزت الدكتورة النفسانية حلوان زوينة في مداخلتها ضرورة الاهتمام والرعاية بالأبناء مع توفير لهم كل الحنان والجو النفسي الملائم للتنشئة السوية، مع مراقبة سلوكياتهم وتوجيهها بكل حذر ودون ضغط زائد، هذا الأخير الذي قد يكون كما قالت عاملا لانحراف الشاب هروبا من واقع لا يتحمله بالمنزل أو بحثا عن اهتمام لم يجده بين العائلة، فيما تحدث أحد الأئمة المتدخلين حول أسباب الظاهرة وعددها في نقص الوازع الديني وسط الشباب والانحلال الخلقي، فضلا عن مشكل الطلاق الذي يجد أمامه الطفل والشاب المراهق وحيدا تتلقفه كل الأيدي بالشارع ومنها أيادي الانحراف .

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توقيف 5 أشخاص انشأوا محلا للفسق والدعارة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن بأمن ولاية بجاية، من توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و40 سنة، تورطوا في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة.

وجاءت العملية بعد تلقي طلب تدخل من سكان حي سيدي علي لبحر والتبليغ عن تواجد في إحدى الشقق لنساء وأشخاص غرباء عن حيهم، على الفور تم تدخل قوات الشرطة والتقرب من المسكن أين تم ضبط داخل الشقة خمسة أشخاص (ذكر وأربعة نساء، اثنتين منهن متزوجات وأخرى مطلقة)، بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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حجز 19 ألف وحدة من الخمور ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية دون رخصة على متن شاحنة قادمة من مدينة أقبو، وعلى إثر هذه المعلومة تم وضع تشكيل أمني ونقاط مراقبة على جميع المنافذ والمسالك المحتمل أن تسلكها الشاحنة، حيث أسفرت العملية على توقيفها والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، وبعد تفتيشها تم العثور على كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام تقدر بــــ19340 وحدة، ليتم توقيف السائق ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.

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موضوع يوم دراسي حول راهن الأدب الجزائر

تواصلت بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة فعاليات اليوم الدراسي حول “حقول الأدب الجزائري 2010 /2020 -الراهن والتحولات”، بتقديم عدد من المداخلات التي تمحورت حول علاقة الصحافة بالمشهد الأدبي في الجزائر.

وتحت عنوان “الصحافة الأدبية وتأثيرها في المشهد الأدبي”، أكد الروائي والكاتب الصحفي اسماعيل يبرير “ضرورة تأسيس صحافة أدبية متخصصة لتأهيل المشهد الأدبي، ولتكريس تقاليد أدبية وكذا تحديد سمات الخطاب الأدبي الجزائري”. كما شدد المتدخل على ضرورة “منح شيفرات هذا الخطاب للقارئ من كل المستويات والفصل في مسالة الأجناس الأدبية وفق منظور معرفي”.

واعتبر صاحب رواية “وصية المعتوه” أن ذلك ضروري في ظل المشهد الإعلامي الجديد، وتمركز فضاءات التواصل الاجتماعي التي سمحت بتواجد ظواهر كتابية غير أدبية تقدم تحت أجناس أدبية معروفة، مثل الرواية والشعر وغيرها. واعتبر في هذا السياق أن غياب الصحافة الأدبية المتخصصة في الجزائر أثر على انتشار مثل هذا “الأدب”.

كما أشار المتحدث إلى النقص الكبير للملاحق الأدبية المتخصصة في “الساحة الأدبية الجزائرية، وهو ما يعيق تشكل مشهد أدبي رصين”. وقال بخصوص دور الصحافة الأدبية المتخصصة في تحقيق المشهد الأدبي، إن هذا الأخير لا يقوم دون منصات محترفة تؤطر وتمنح الشرعية الأدبية للمنتج في أي بلد.

وتطرق الصحافي والكاتب امزيان فرحاني في مداخلته التي تضمنت شهادته وتجربته في الصحافة الأدبية الحالية، وتساءل في البداية قائلا: هل هناك فعلا نقاد الصحافة الأدبية والثقافية، في ظل استمرار تقليل البعض من أهمية صحافيي الأقسام الثقافية.

وأكد فرحاني من جهة أخرى، ضرورة الذهاب نحو التخصص في المجال الثقافي والأدبي، لتمكين الصحافي من التمكن من عمله وتقديم عمل متكامل، لأنه يعرف خصوصيات الميدان الذي يتحدث عنه. وقال بخصوص التعددية اللغوية في الكتابة التي طرحت من بعض المتدخلين، إن ذلك يرث الحقل الإبداعي، ولكن لا يجب التركيز عليه، إنما العمل على إبراز العوامل المشتركة في هذا الأدب.

ولفت المتحدث أيضا إلى اكتساح المرأة، في المدة الأخيرة، مجال الكتابة، كما برزت أيضا في الساحة الأدبية الكثير من الأسماء الشابة، التي تؤكد- كما قال- وجود اهتمام من هذه الفئة بالجانب الإبداعي.

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فيلم الرسالة قريبا في نسخة أمازيغية

محمود بن شعبان

احتضنت قاعة ابن زيدون برياض الفتح، أول أمس، العرض الشرفي الأول لفيلم “الأفيون والعصا”، للمخرج أحمد راشدي، الذي تمت دبلجته إلى الأمازيغية من طرف المنتج والمخرج سمير آيت بلقاسم، بدعم من وزارة الثقافة والفنون، ومرافقة وإشراف المحافظة السامية للأمازيغية.

ويتناول فيلم “الأفيون والعصا”، للكاتب مولود معمري، قصة قرية جزائرية بمختلف مظاهرها أثناء فترة المقاومة الشعبية، حيث صور الأحداث من منظور أبطالها الذين عاشوها بكل تفاصيلها بقرية “ثالة” التي شهدت أوضاعا قاسية أدت بسكانها إلى مواجهات مؤلمة مع الاستعمار، رغم تباين موازين القوى بين قوات الاحتلال والسكان المجاهدين.

وقد اعتمد المخرج أحمد راشدي على نخبة مميزة من الممثلين في أداء أدوار الفيلم، على غرار الممثل الراحل سيد علي كويرات، الذي تفنن في تقديم شخصية “علي”، إلى جانب الراحلين رويشد، حسن الحسني، العربي زكال، مصطفى كاتب، عبد الحليم رايس، بالإضافة إلى هنري كوقان وجون كلود بيرسك والممثلة ماري جوزيه نات في دور فروجة، ليشرف المنتج والمخرج سمير آيت بلقاسم على تقديم الفيلم في نسخته الأمازيغية، مؤكدا أن “هذا العمل سيفتح آفاقا جديدة للإنتاج السينمائي الوطني، بفضل الدبلجة الاحترافية لمنح الجمهور العريض فرصة إعادة اكتشاف الأعمال السينمائية الكبيرة التي تحمل أبعادا تاريخية ولغوية وثقافية وتراثية لا يستهان بها”.مشيرا إلى اعتماده واحترامه المعايير الدولية في الانتقال من اللغة العربية الأصلية للفيلم إلى الأمازيغية في الدبلجة.

كما كشف سمير آيت بلقاسم، على هامش العرض، أن مشروع دبلجة فيلم “الأفيون والعصا” يعد الأول من نوعه في مشواره الذي يضم أزيد من 25 تجربة في دبلجة الأفلام التحريكية، قبل أن يخوض تجربة الدبلجة الاحترافية للفيلم، الذي يعتبره واحدا من أفضل الأعمال السينمائية الجزائرية من جهة، بالإضافة إلى اغتنامه الفرصة من خلال هذا المشروع لتكريم أحد أعمدة الأدب الجزائري، مولود معمري، من خلال دبلجة أعماله بإشراف من المحافظة السامية للأمازيغية، في انتظار الضوء الأخضر للانطلاق في دبلجة الفيلم التاريخي “الرسالة” وتقديمه إلى الجمهور باللغة الأمازيغية.

هذا، وحضر العرض كل من وزيرة الثقافة والفنون، وفاء شعلال، إلى جانب الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية، سي الهاشمي عصاد، وإطارات من الوزارة، والأسرة الفنية والإعلامية، حيث أثنت الوزيرة شعلال بالمناسبة على حسن اختيار المحافظة السامية للأمازيغية لتاريخ عرض هذا الفيلم، تزامنا والذكرى الـ104 لميلاد الكاتب الأديب مولود معمري- رحمه الله. كما ألحت على دعمها الدائم للإبداع والإنتاج السينمائي بجميع اللغات، خاصة الأمازيغية، لربط جسور التواصل مع جزء مهم من الجزائريين الناطقين بالأمازيغية، تجسيدا لسياسة الدولة في دعم وتطوير الأمازيغية وتعزيز مكانتها في المجتمع كأحد مكونات الهوية الوطنية المنصوص عليها في الدستور، مؤكدة أن إعادة عرض فيلم “الأفيون والعصا” في نسخته الأمازيغية، يعد أيضا تكريما للممثلين الذين شاركوا في الفيلم، باعتبارهم عمالقة الفن السينمائي في الجزائر، الذين خلدوا أسماءهم في الذاكرة الفنية.

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اختتام برنامج العروض المفتوحة لمناطق الظل الخميس بعنابة

زهية.م

يختتم الخميس برنامج عروض الفضاءات المفتوحة في مناطق الظل، الذي نظمه المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة، الذي انطلق في 26 من الشهر الجاري، حيث جابت قافلة البرنامج مختلف مناطق الظل في عنابة بعروض ترفيهية ومسرحية، استهدفت العائلات والأطفال، خاصة أنه جاء بالتزامن مع العطلة المدرسية.

وسيكون اليوم جمهور الأطفال على موعد مع فرقة “عمو رفيق”، في تقديم عرض ترفيهي واستعراضي بالمدينة الجديدة بمنطقة ذراع الريش، بداية من العاشرة صباحا، ستحضر فيها أيضا الحكواتية حكمية، التي ينتظر أن تقدم مجموعة عروض للأطفال.

وكانت هذه الفرقة قد جابت خمس مناطق من المدن والمناطق الداخلية لعنابة، خلال أسبوع، كل خمسة أيام، قدمت فيها عروضا ترفيهية واستعراضية، شاركت في تنشيطها جمعيات وتعاونيات، على غرار “جمعية الركح الذهبية”، وجمعية لؤلؤة الشرق الثقافية، إضافة إلى عدد من الحكواتيين الذين جابوا عدة مناطق ظل في عنابة، على غرار سيدي سالم، ذراع الريش، الحريشة وغيرها. وقد كانت هذه التظاهرة تحت رعاية مسرح عنابة تحت شعار “أيام عنابة المسرحية للطفولة”.

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تلقى دعوة من مهرجان جندوبة لتقديم مسرحية رمادة شوقي بوزيد:

هل تقديم عمل فني إلى لجنة الاختيار في تظاهرة يتطلب ترخيصا من الوزيرة شخصيا؟

زهية.م

قال المخرج المسرحي شوقي بوزيد إنه تلقى دعوة لمشاركة مسرحيته الأخيرة “رمادة19″ في مهرجان المسرح لجندوبة” بتونس. وحتى تدخل هذه المسرحية للجنة الاختيار قبل تأكيد مشاركتها، قال شوقي بوزيد إنه اتصل بالمسرح الوطني لكونه منتج العرض، بغرض إبلاغه عن الأمر، لكن المسرح الوطني أبلغ المخرج أن الأمر يجب أن تفصل فيه وزارة الثقافة.

وقال شوقي بوزيد، في اتصال مع “الشروق”، إن إدارة المسرح، وهو شخصيا اتصل بوزارة الثقافة، بغية إعلامها بدخول عمله للجنة الانتقاء في مهرجان جندوبة، ولكنه يقول إنه تفاجأ، لأن مديرية الفنون أخبرته أن الأمر يجب أن تفصل فيه الوزيرة شخصيا.

وأوضح شوقي بوزيد أن العمل المسرحي سيدخل لجنة الانتقاء، يعني أنه يمكن أن يقبل ويمكن أنه لا. واعتبر أن تدخل الوزيرة شخصيا من أجل السماح لعمل فني بدخول لجنة الاختيار غير مبرر، لأن العمل لم يتم اختياره حتى الآن لدخول المسابقة رسميا.

ووصف شوقي بوزيد الأمر بالغريب، الذي لا يحدث إلا عندنا. ويضيف المتحدث أنه، في الوقت الذي يدعو فيه المسؤولون إلى ضرورة الترويج للثقافة الجزائرية والعمل على تسويق الفنان والمثقف الجزائري خارج الحدود، يجتهد البعض في وضع العراقيل في طريق من يعمل على ذلك.

ودعا صاحب مسرحية “المينة” القائمين على المشاركات الجزائرية خارج الحدود إلى وضع معايير واضحة ونشرها للعلن، حتى يتم احترامها والأخذ بها من طرف الجميع، وحتى تجري الأمور بشفافية. وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”الشروق”، أن البيروقراطية لا تخدم لا الفعل الثقافي ولا الفنان. وتساءل شوقي بوزيد فيما إذا كان مجرد دخول عمل فني لجنة اختيار تظاهرة يستدعي فعلا موافقة الوزيرة؟ وهل الوزيرة مخولة فنيا ومسرحيا لإعطاء الموافقة ليس للمشاركة ودخول المنافسة بل فقط لتقديم العمل للجنة اختيار يمكن في النهاية ألا تقبل العمل.

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وفاة إمام متطوع أثناء صلاة الفجر

توفي فجر الأربعاء، الإمام الخطيب ومعلم القرآن الشيخ عبد الحق خباطي، والذي يعمل كمتطوع في مسجد العتيق ببلدية عين مخلوف بقالمة. المرحوم الذي وافته المنية عن عمر ناهز 65 سنة، توفي مباشرة بعد أدائه لصلاة الصبح، أين تعرض لوعكة صحية مفاجئة أجبرته على إتمام الركعة الثانية لصلاة الصبح جالسا، وعند استعادة أنفاسه بعد الصلاة، ومحاولته مغادرة المسجد الذي ارتبط به اسمه كمتطوع وفاعل للخير، سقط أرضا في باب المسجد وأسلم روحه لبارئها، وسط دهشة الحاضرين. وقد تركت وفاة الشيخ عبد الحق خباطي داخل المسجد خلال صلاة الصبح، أثرا بالغا وسط المصلين وكل سكان المنطقة، الذين امتزج شعورهم ما بين الحزن على فراقه والغبطة بنهاية سعيدة كتبت له بحسن الخاتمة، فرحمه الله وأسكنه فسيح جناته.