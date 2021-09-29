أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021

خفر السواحل الإيطالي يعترض 15 "حرّاقا"، مجهولون يحرقون 31 رأس غنم،

مجهولون يحرقون 31 رأس غنم

ب. منى

في حادثة لغز، قام مجهولون، الثلاثاء، بحرق إسطبل يضم أكثر من 30 رأس غنم، ملك لأحد الفلاحين ببلدية سلمى بن زيادة بجيجل.

وقال المعني، في حديث إلى “الشروق”، إنه تفاجأ عند قدومه إلى إسطبله، الواقع بمشتة المقيل التابعة لبلدية سلمى بن زيادة الجبلية كعادته، منتصف نهار أول أمس، بألسنة النيران وقد أتت على كل ما في الإسطبل، بما فيه 31 رأس غنم، مرجحا أن يكون الفاعلون قد قاموا بالعملية ليلا.

وقام صاحب الإسطبل بعدها مباشرة بإبلاغ سلطات بلدية سلمى بن زيادة ومصالح الدرك الوطني، الذين حلوا بعين المكان للوقوف على هذه الحادثة، وفتح تحقيق معمق في ملابساتها قصد الوصول إلى من يقف وراءها، التي وقعت في منطقة عانت كثيرا إثر العشرية السوداء وقد شرع سكانها في خدمة أراضيها وإعادة الحياة إليها من جديد خلال السنوات الأخيرة، بعد استقرار الوضعية الأمنية.

وقد عبر الضحية عن استيائه وخيبة أمله الكبيرة إثر هذا الفعل الذي وصفه بالدنيء، مؤكدا أن جهد وتعب سنوات ذهب هباء في لحظة، آملا أن يتم مساعدته وتعويضه عن هذه الخسائر الكبيرة التي لحقت به.

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خفر السواحل الإيطالي يعترض 15 “حرّاقا” جزائريا

إسلام. ب

تمكن، صباح الثلاثاء، 15 شابا أعمارهم تتراوح ما بين 22 و39 سنة، 9 منهم ينحدرون من ولاية قسنطينة، وبالضبط من دائرة الخروب، وخمسة من دائرة القل بسكيكدة، وواحد من ولاية جيجل، من بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، وبالتحديد جزيرة سردينيا الإيطالية، وحطّوا الرحال بها صباح الثلاثاء ، بعد وصولهم بسلام، إثر مغامرة هجرة غير شرعية جماعية، انطلاقا من شاطئ صخري بالقل، غرب ولاية سكيكدة، على متن قارب صيد تقليدي الصنع مزوّد بمحرك.

وأضافت مصادرنا أن بعض الحراڤة الذين وصلوا إلى جزيرة سردينيا جنوب إيطاليا قد اتصلوا بذويهم ساعات بعد وصولهم وأخبروهم ببلوغهم هدفهم بعد ساعات من الإبحار، أين قطعوا المسافة التي تفصل بين شواطئ ولاية سكيكدة ومدينة سردينيا بإيطاليا ثم طمأنت أهاليهم على أحوالهم وتأكيد خبر الوصول لاسيما وأن الأحوال الجوية كانت مناسبة، ولكن واجهتهم مشكلة نفاد البنزين على بعد حوالي 40 كيلومترا، في عرض البحر من اليابسة، أين تم إجلاءهم من طرف قوات خفر السواحل الإيطالية.

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انتحار كهل شنقا في تبسة

ب. دريد

عثر، نهار الأربعاء، مجموعة من المواطنين بقرية الخشين، ببلدية مرسط بولاية تبسة، على جثة كهل يدعى “س. ع”، البالغ من العمر 43 سنة، جثة هامدة ملقاة على الأرض، بجانب عمود كهربائي، ذي ضغط عال.

وبحسب شهود عيان من أبناء المنطقة، اتصلوا بعناصر الدرك الوطني، والحماية المدنية، فإن الضحية وجد معلقا بحبل ملفوف حول رقبته، معلقا بالعمود الكهربائي، وقد تم نقل الجثة من طرف سيارة الإسعاف للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى علي هوام، وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات بفتح تحقيق لمعرفة حيثيات القضية التي هزت سكان المنطقة، حيث تحدث معارف الضحية عن انزوائه في الفترة الأخيرة وحيدا بعد معاناة من البطالة على وجه الخصوص.

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حجز 11 ألف وحدة من الخمور ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام.

تعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى وحدات المجموعة، مفادها تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن شاحنة قادمة من مدينة أوقاس ومتوجهة إلى مدينة بجاية، على إثرها تم وضع تشكيل أمني ثابت ومتحرك مع غلق جميع المنافذ المحتمل أن تسلكها الشاحنة، ليتم توقيفها وبعد تفتيشها تم العثور على 11124 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام، على إثرها تم توقيف السائق ومرافقه واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة إلى مصالح أملاك الدولة.

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توقيف 5 متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء ومخدرات بعين الدفلى

م. المهداوي

أوقفت قوات الشرطة بالعطاف وخميس مليانة بعين الدفلى 5 أشخاص أعمارهم بين 19 و33 سنة، بينهم مسبوقون قضائيا، ضبطوا متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء من أنواع مختلفة من دون سند شرعي وكميات متفاوتة من المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك الشخصي.

المعنيون أوقفوا خلال عمليات متفرقة بحر هذا الأسبوع، وبالأخص في الفترات المسائية، حيث تم توقيف 3 أشخاص بخميس مليانة و2 بالعطاف إثر تسيير دوريات مراقبة للشرطة مست شوارع وأحياء بذات المدينتين، مع الإشارة إلى أن التدخلات التي تمت بعد تلقي مكالمات من طرف مواطنين عبر الرقم الأخضر 1548 بلّغوا من خلالها عن تحركات مشبوهة لبعض الأشخاص أثمرت عن توقيف عدد منهم متلبسين بجرمهم.

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وفاة شاب جراء صعقة كهربائية بالمنيعة

ع. م

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المنيعة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء من أجل نقل شاب يبلغ من العمر حوالي 17 سنة، وهذا بعد إصابته بصعقة كهربائية من عمود كهربائي ذي ضغط عال، ما أدى إلى سقوطه من علو 10 أمتار، ليتم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب شدة الإصابات التي تعرض لها على مستوى الرأس والصدر.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، خاصة سبب تسلق الشاب للعمود الكهربائي في ساعة متأخرة من الليل.

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محتال يستولي على 500 أنبوب صرف بالجلفة

نورين. ع

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة أربعيني الحبس المؤقت بتهمة النصب قصد الاستيلاء على كميات من الأنابيب الخاصة بالصرف الصحي من إحدى المؤسسات.

واستنادا لمصادر “الشروق” فإن القضية تفجرت اثر شكوى تقدم بها صاحب المؤسسة بعد تعرضه للنصب والاحتيال من طرف أربعيني، حيث استولى على 500 أنبوب صرف صحي تفوق قيمتها 547 مليون سنتيم، لتقوم بعدها فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر بحي بربيح من تكثيف عملية البحث والتحري، لتتمكن ذات المصالح من توقيف المشتبه فيه مع استرجاع كل الأنابيب، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة الذي حوله إلى قاضي التحقيق.

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توبع بتهمة التزوير واستعمال المزوّر

التماس السجن النافذ لسيناتور سابق في سكيكدة

إسلام. ب

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الثلاثاء، عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات في حق برلماني سابق، ينحدر من إحدى البلديات الشرقية لولاية سكيكدة، برفقة مناضل في حزب “تاج”، بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة عرفية.

ويعود ملف هذه القضية التي أصبحت حديث العام والخاص بولاية سكيكدة إلى سنة 2017 حينما أقدم المتهم الرئيسي في القضية وهو عضو سابق في مجلس الأمة على عقد اجتماع لحزبه بالمقر الولائي، حيث كانت النقطة الرئيسية في هذا الاجتماع هي تنحية رئيس المجلس الولائي لحزب تاج بسكيكدة في ذلك الوقت، ومن هنا جاء اتهامه بتزوير إمضاءات المناضلين، ومن بينهم نائب رئيس المجلس الولائي للحزب، مع العلم بأنه غاب عن هذا الاجتماع وبعدها قام بإيداع نسخة من محضر الاجتماع لدى الأمانة الوطنية للحزب الكائن مقره بالعاصمة، أين تم منح الموافقة على تنحية رئيس المكتب الولائي للحزب، ليرفع هذا الأخير شكوى لدى الجهات الأمنية بسكيكدة بتهمة التزوير، حيث أمر آنذاك وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية بفتح تحقيق في القضية أفضى إلى إحالة الجميع على المحاكمة.

وخلال جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها الثلاثاء، نفى جميع الأطراف التهمة الموجهة إليهم غير أن النيابة العامة أكدت أن التهمة ثابتة والتمست عقوبة السجن النافذ لمدة 5 سنوات، فيما أرجأت النطق بالحكم للأسبوع القادم.

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تمويل تنقلات الفنانين الأفارقة في صلب المناقشات

عمار كساب اليوم في باريس لشرح تجربة الصندوق العابر للصحراء

زهية. م

يشارك الخبير الدولي في السياسيات الثقافية، عمار كساب، اليوم الخميس، في أشغال الندوة التي تحتضنها المدينة الدولية للفنون بباريس، حول قضية تنقل الفنانين الأفارقة التي يكون فيها كساب الممثل الوحيد لشمال القارة الإفريقية.

وقال كساب، في اتصال معه، إن لقاء باريس يأتي تتويجا لثلاث جلسات عقدت سابقا وجمعت عددا من المنظمات في أوروبا “أكثر من 100 شخصية في الحقل الثقافي (مديرو الهياكل، ممولين ونشطاء، إلخ) وفنانين من أكثر من 30 دولة أفريقية مع شركاء من أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال كساب إن حضوره في هذا الاجتماع يأتي على خلفية تجربته في إدارة عدد من المبادرات وعضويته في لجان تمويل الفنانين والمتعاملين الثقافيين في عدد من الدول الإفريقية.

وكشف المتحدث أن الإشكالية التي سيتناولها اجتماع باريس تقوم على فكرة الخلاف الموجود حول تمويل المنح الثقافية والفنية من الدول الأوروبية، حيث يعتبرها البعض طريقة لتضليل المعنيين واستخدامهم لأغراض سياسية ودبلوماسية، بينما يرى البعض الآخر بأنها الطريقة لمساعدة الفنانين والعاملين في الحقل الثقافي لتمويل سفرياتهم ومشاريعهم. وعليه، فإن اجتماع باريس يقترح أن تكون هذه المبادرات مستقلة عن الجهات الرسمية وتتولاها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية.

وينتظر، حسب كساب أن يدرس اجتماع باريس شراكة أو تشبيكا بين الصندوق الإفريقي العابر للصحراء الخاص بالجزائر مع عدد من المبادرات في أوروبا. وقال كشاب إن الصندوق العابر للصحراء هو مبادرة أطلقها هو رفقة عدد من النشطاء هنا في الجزائر لتمويل التنقلات وسفريات الفنانين الجزائريين للدول الإفريقية. وقد لقيت المبادرة دعما من عدد من المساهمين ورجال الأعمال المغتربين في أوروبا والخليج العربي. وينتظر رفع الحظر على السفر وعودة التنقلات لتمويل عدد من المنح الفنية للجزائريين في دول القارة الإفريقية. وأضاف عمار كساب بخصوص الصندوق أنه أطلق كمبادرة لدعم التوجه نحو اكتشاف القارة الإفريقية وتعرف الجزائريين على أحد أبعادهم من جهة، وتغير النظرة النمطية من جهة أخرى، التي يحملها العديد منا عن الدول الإفريقية، لأن ثمة تجارب ودولا في القارة جديرة بالاكتشاف.

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بعد انتظار دام أزيد من 10 سنوات

مستفيدون من السكن التساهمي يعودون للاحتجاج في 11 أكتوبر

نسرين برغل

قرّرت جمعية المستفيدين من مشروع 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية في العاصمة، العودة إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية بداية من 11 أكتوبر المقبل، أمام وزارة السكن والعمران والمدينة، للمطالبة بالتسوية الإدارية النهائية لملف مشروع سكناتهم الذي طال أمده.

وحسب البيان الذي تحصلت “الشروق” نسخة منه، فإن جمعية المستفيدين من 563 مسكن اجتماعي تساهمي بالسويدانية تطالب بتدليل العقبات أمام شركة الترقية العقارية المصطفى spim، المكلفة بإنجاز مشروع سكنات اجتماعية تساهمية وليست سكنات ترقوية على حد قولهم، ما جعل المستفيدين، حسب البيان، يشددون على ضرورة العودة إلى سلسلة الوقفات الاحتجاجية بداية 11 أكتوبر المقبل، بعد انتظار طويل دام 10 سنوات دون الإفراج عن موعد استلامهم لسكناتهم التي لطالما انتظروها بالفارغ الصبر، غير أن الوضع لا يزال قائما دون جديد يذكر حسبهم.

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المسكن الواحد يباع لأشخاص عدّة

مرقية عقارية تحتال على عشرات المكتتبين بسيدي بلعباس

م. مراد

أوقفت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس، صاحبة مؤسسة ترقية عقارية بشبهة النصب والاحتيال على عشرات المواطنين، قاموا بالاكتتاب لديها لغرض الحصول على سكن ترقوي مدعم، بالمشروع الذي أسند إليها لإنجاز 40 وحدة سكنية.

وبحسب ما علمته “الشروق”، فإن توقيف المشتبه فيها التي وضعت بالحجز تحت النظر، جاء بناء على الشكاوى التي تقدم بها عشرات المكتتبين، الذين دفعوا مستحقات الحصول على سكن ترقوي مدعم بالمشروع، التي أشرفت عليه لإنجاز 40 سكنا بحي عبد القادر بومليك، إلا أن تماطلها في إتمام الأشغال جعل الكثير من المكتتبين يبحثون عن أسباب التأخر، ليكتشفوا أن صاحبة المقاولة قامت ببيع السكن الواحد لأكثر من مستفيد، ما جعل عدد المكتتبين يتضاعف مقارنة بعدد السكنات التي حملها المشروع، وذكرت مصادر “الشروق” أن التحقيقات الأولية مع المشتبه فيها، أكدت أن صلاحية رخصة البناء الصادرة عن مصلحة البناء والتعمير التابعة لبلدية سيدي بلعباس، قد انتهت منذ مدة طويلة دون أن يتم إنجاز المشروع، علما أن صلاحيتها تحدد بمدة 3 سنوات.

تأتي هذه القضية التي لا زالت التحقيقات الأمنية متواصلة بشأنها، بعد أيام فقط من نزول العشرات من المكتتبين بمختلف الصيغ السكنية، للاحتجاج أمام مقر ولاية سيدي بلعباس، للمطالبة بتدخل الدولة بعدما وقعوا ضحايا نصب واحتيال بعض المؤسسات الخاصة المكلفة ببناء المشاريع السكنية، لاسيما منهم الذين دفعوا أموالهم بمشاريع تبين أنها وهمية، استفاد أصحابها من قطع أرضية دون أن يجسدوا المشاريع على أرض الواقع، ومنهم من حمل أموال ضحاياه وفر إلى الضفة الأخرى، بينما آخرون أودعوا الحبس بينما بقيت مشاريعهم عالقة، ما أبقى على معاناة المكتتبين قائمة دون إيجاد حلول، على غرار ما حدث مع المكتتبين بمشروعي 78 و 59 مسكن تساهمي.

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جراء الإجهاد المائي الذي تشهده البلاد

انخفاض حجم مياه الشرب بالعاصمة إلى 769 ألف متر مكعب يوميا

س. ع

انخفض حجم مياه الشرب المجند خلال شهر سبتمبر 2021 على مستوى العاصمة إلى 769.000 متر مكعب يوميا، مقابل حجم اعتيادي يقدر بـ 1.2 مليون متر مكعب يوميا، جراء الإجهاد المائي الذي تشهده البلاد، بحسب ما أفاد به بالجزائر العاصمة المدير العام للجزائرية للمياه مراد رشيس.

وخلال ندوة حول موضوع تحلية مياه البحر نظم على هامش الطبعة الـ 16 للصالون الدولي للتجهيزات والتكنولوجيات وخدمات الماء (بوليتاك)، أوضح السيد رشيس أن حجم المياه السطحية المجند على مستوى الجزائر الكبرى انخفض من 670.000 متر مكعب يوميا في 2020 إلى 154.600 متر مكعب يوميا في سبتمبر 2021 في حين ارتفع حجم المياه الجوفية من 230.000 متر مكعب يوميا إلى 280.000 متر مكعب يوميا، على غرار حجم تحلية المياه الذي ارتفع هو الآخر من 300.000 متر مكعب يوميا إلى 334.400 متر مكعب يوميا.

ولمواجهة هذا النقص، أكد المسؤول اتخاذ عدة إجراءات لاسيما إنجاز 62 بئرا تلاه برنامج إضافي لإنجاز 35 بئرا إلى جانب برنامج لحفر 120 بئر بادرت به ولاية الجزائر.

كما أشار إلى إنجاز أربعة مشاريع لتوسعة محطات تحلية مياه البحر على مستوى بوسماعيل (ولاية تيبازة) وزرالدة وشاطئ النخيل وعين بنيان (ولاية الجزائر) بطاقة إجمالية تبلغ 37.500 متر مكعب يوميا، فضلا عن ثلاث محطات تحلية أخرى بكل من الجزائر وبومرداس بطاقة إجمالية تبلغ 150.000 متر مكعب يوميا.

من جهته، أشار مدير التزويد بمياه الشرب على مستوى وزارة الموارد المائية والأمن المائي عبد اللطيف موستيري إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة الإجهاد المائي لاسيما برنامج مكافحة تسرب المياه وإطلاق برنامج لتجنيد موارد جديدة، بالإضافة إلى تركيب صنادل عائمة على مستوى السدود وربطها وتعديل برامج التوزيع.

ولدى تطرقه إلى وضع احتياطي سدود البلاد وعددها 80 سدا، لفت المسؤول إلى أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني تبلغ 34 بالمائة في حين ازداد العجز في الاحتياطي بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع 2020، مضيفا أن 20 ولاية تأثرت كثيرا من حيث التزويد بمياه الشرب.

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محسن يتكفل بشراء “سكانير” لمستشفى بالبويرة

أحسن حراش

تكفل أحد المحسنين من ولاية البويرة بشراء جهاز سكانير ومنحه لمستشفى عين بسام غرب الولاية، باعتباره الوحيد الذي لا يتوفر على جهاز مماثل، فيما تكفل كذلك بتكوين العاملين عليه بالتزامن مع تكفل آخرين بشراء وتركيب مولدات الأكسجين بالمستشفيات.

واحتضن، نهار الأربعاء، مستشفى عين بسام بالبويرة حفل تسليم جهاز السكانير الذي تكفل بشرائه والتبرع به أحد المحسنين بالولاية، بمبلغ قارب 6 ملايير سنتيم، وذلك بحضور الأمين العام للولاية الذي أثنى الخطوة كما قال، مشيرا إلى أن الأخيرة ستساهم في توفير الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتحد من معاناتهم في هذا الخصوص.

كما تكفل ذات المحسن بضمان تكوين جميع الأطقم الطبية وشبه الطبية في اختصاص الأشعة عبر تراب الولاية، وذلك بالاتفاق مع الشركة صاحبة الجهاز ضمن اتفاقية تدوم لمدة سنة حسب ذات المصدر، وهو ما يسمح بتكوين العاملين عليه وضمان ديمومة تشغيلها في جميع الظروف، خاصة وأن مستشفى عين بسام الوحيد الذي لا يتوفر على جهاز سكانير وكان أهم مطلب لسكان المنطقة.