أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 29 مارس 2023

انتحار شيخ شنقا، إحباط محاولة هجرة سرية لـ16 شخصا

انتحار شيخ شنقا في نهار رمضان بسكيكدة

إسلام. ب

اهتز، سكان قرية شعبة زيان، ببلدية صالح بوالشعور، بولاية سكيكدة، عصر، الثلاثاء، على وقع انتشار خبر انتحار شيخ يبلغ عمره 63 سنة، بواسطة رباط بلاستيكي لفه حول عنقه، حيث وجد يتدلى من غصن شجرة بالقرب من مسكنه، وأكدت مصادرنا أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية صالح بوالشعور باشرت تحقيقاتها المعمقة في هذه الحادثة الأليمة، تزامنا مع تدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء الجثّة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمسشتفى الحروش.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف أقل من أسبوع، وتحديدا منذ بداية شهر رمضان الحالي، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 27 سنة، في ثاني يوم من أيام الشهر الفضيل، على وضع حد لحياته شنقا في قرية بوغلبون، ببلدية عين بوزيان، جنوب ولاية سكيكدة. وفي الوقت الذي تم فيه هذا وتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش.

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مائة جامعية يرتدين الحجاب للمرة الأولى في حياتهن

تكريم 20 طالبة حافظة للقرآن بأظرفة مالية في خنشلة

طارق. م

خصص أحد المحسنين من مدينة ششار، جنوب ولاية خنشلة، هو السيد عمران.ب، الثلاثاء، جوائز مالية، لفائدة 20 طالبة جامعية، ينحدرن من مختلف مناطق الوطن، من المتمدرسات، بجامعة الشهيد عباس لغرور، بولاية خنشلة، من حفظة كتاب اللـه الكريم، ومن اللائي حفظن الأحاديث النبوية الشريفة وانتهجن سنة النبي المصطفى، والأربعين النووية، على هامش مسابقة تاج الوقار، المنظمة من طرف نادي الفردوس التابع لجامعة خنشلة، التي اختتمت بارتداء 100 طالبة جامعية الحجاب الشرعي لأول مرة، وسط التبريكات وصيحات التوحيد.

وقد أشار صاحب المبادرة السيد عمران في لقاء مع “الشروق اليومي”، بأنه عمد إلى تشجيع مثل هكذا مبادرات، خاصة في الوسط الجامعي، ودعا كل الخيّرين ومن أعطاهم الله من نعمه المادية أن يشجعوا حملة القرآن الكريم، لأنهم هم من منحوا الرجال العظماء للجزائر، من عبد القادر إلى بن باديس إلى بن مهيدي، ووجب الرد الميداني لما تشهده الجامعات الجزائرية من افعال خيرية، بعد أن أثبتت مجموعة من الطالبات تحت لواء نادي الفردوس بجامعة خنشلة جدارتهن وباستحقاق في تغيير واقع الجامعة، من خلال تنظيم مسابقة لحفظة القرآن، وإقناع 100 طالبة بارتداء الحجاب الشرعي، فاستفدن من 20 جائزة مالية لفائدة الحفظة، خصصت ثلاثة جوائز مالية لكل فئة، الأولى تتعلق بحافظات 60 حزبا، والثانية 30 حزبا، والثالثة 15 حزبا، والرابعة خصصت لحافظات الأربعين نووية، والخامسة للتلاوة، والسادسة لحافظات سورة البقرة، كما تم تكريم رئيسة نادي الفردوس، وناشطة إدارية كانت وراء المبادرة.

وجرى صب المبالغ في الحسابات البريدية للمعنيين بداية الأسبوع، وسط استحسان لكل من سمع بالمبادرة، وكذا الحافظات، حيث قالت إحداهن لـ”الشروق”، بأنها حفظت 15 حزبا وتطلب المزيد من أجل التقرب من الله واتباع سبيل الرشاد، والهدية تبقى مقبولة ومشجعة أيضا في الوقت الذي اكتفت أخرى بالقول: الحمد لله الذي منحني شرف حمل كتابه في قلبي، والشكر لكل من شجعني ولو بكلمة واحدة.

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حجز لحوم وشحوم بإحدى القصابات بسور الغزلان بالبويرة

فاطمة عكوش

قامت، عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن دائرة سور الغزلان، بالتنسيق مع لجنة البلدية المكلفة بحفظ الصحة بسور الغزلان، بولاية البويرة الثلاثاء، بحجز كمية من اللحوم الحمراء قدرت بـ 37 كلغ صالحة للإستهلاك (غير خاضعة للدمغ)، وكذا شحوم مجمدة غير صالحة للإستهلاك البشري قدرت بـ11 كلغ.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فإن الكميات المحجوزة كانت معروضة للبيع بأحد المحلات التجارية المخصصة للقصابة بمدينة سور الغزلان، وبعد عملية المراقبة من طرف عناصر الشرطة ولجنة البلدية المكلفة بحفظ الصحة، تبين أن اللحوم الحمراء صالحة للإستهلاك ولكن (غير خاضعة للدمغ)، فيما تبين أن الشحوم المجمدة المحجوزة غير صالحة للإستهلاك البشري.

عملا بالإجراءات المعمول بها، تم إتلاف الشحوم المحجوزة بمركز الردم التقني بسور الغزلان، فيما تم توجيه اللحوم إلى إحدى الجمعيات المكلفة بحماية الطفولة والأمومة. وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم انجاز ملفات قضائية في حق المخالف، ليتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.

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إحباط محاولة هجرة سرية لـ16 شخصا ببومرداس

سعيدة. م

تمكنت مصالح شرطة بومرداس من إحباط عملية حرقة من أحد شواطئ بومرداس نحو الضفة الأخرى، حيث أسفرت العملية على توقيف منظمي العملية والحراقة 16 وبالتالي تم تحويلهم على العدالة. العملية جاءت على إثر معلومات أمنية تحصلت عليها فرقة مكافحة تهريب المهاجربن والأشخاص الخاصة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس، مفادها عزم بعض الأشخاص على تنفيذ وتنظيم هجرة سرية عبر أحد شواطئ الولاية وعليه تمكنت ذات المصالح وفي الوقت المناسب بتوقيف منظمي العملية مع الأشخاص، هذا إلى جانب قارب نزهة يستعمل للعملية مع مبلغ مالي وهواتف نقالة، كما تم توقيف 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و44 سنة ينحدرون من مناطق مختلفة حيث تم تحويلهم جميعا إلى المصلحة من أجل إنجاز ملفات قضائية، ومع استكمال التحقيقات، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية.

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الاشتباه في فرار المتهم الرئيسي إلى الخارج

تأجيل قضية مرق عقاري احتال على 700 مواطن بوهران

ب. يعقوب

أجلت، مساء الثلاثاء، محكمة فلاوسن في وهران، النظر في قضية نصب واحتيال تتابع فيها شركة الترقية العقارية المسماة “سارل ح” لصاحبها “ح م” في حال فرار والمشتبه بوجوده خارج الوطن، حيث تم تأخير الفصل في الملف إلى غاية 11 أفريل القادم. وكان 10 من الضحايا، الذين يفوق عددهم 710، من ضمنهم أساتذة في جامعة وهران وإطارات في مؤسسات عمومية مختلفة، قيدوا شكوى جماعية في حق أربعة أشخاص من ضمنهم المرقي العقاري الفار وزوجته الموقوفة وكذا شخصان آخران غير موقوفين، حيث حضر الضحايا وغاب المتهم الرئيس، فيما تعذر استخراج حرمه من المؤسسة العقابية، ليتم الإعلان عن تأخير المحاكمة إلى الشهر القادم.

وبحسب الوقائع الجزائية المعروضة على محكمة فلاوسن، فإن الملف يخص ضحايا الشركة ذات المسؤولية المحدودة، التي كانت أوقعت العشرات من الأشخاص في شراكها وسلب أصاحبها الملايير منهم دون تحقيق أحلامهم باستلام مساكن راقية تفوق قيمة الواحدة منها 2.5 مليار سنتيم، إذ بلغ عدد الشكاوى في سنة 2020 مستوى 710 شكوى مقيدة من قبل مغتربين في دول عربية، خليجية، أوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، إضافة إلى إطارات في مؤسسات عمومية وإطارات في هيئات نظامية وقعوا ضحايا نصب واحتيال من قبل شركة الترقية العقارية، التي تسلمت مبالغ مالية قدرت بالملايير دون أن تترجم وعود الضحايا إلى واقع حقيقي.

وكان الضحايا المدعون، تمسكوا بحق المطالبة بتعويض مادي عن الضرر الذي لحق بهم، بسبب إخلال الشركة بوعودها ولم تقم بتسليم سكناتهم في حي قمبيطة الشعبي أو وثائق الملكية، إلى جانب مستندات تثبت العقد المبرم بين المكتتب والشركة المحلة. وشكلت هذه القضية التي يرتقب الفصل فيها الشهر القادم، امتدادا لجلسات عديدة فصلت فيها محاكم مجلس قضاء وهران، تخص مطالب بالتعويض المادي الذي طال أكثر من 700 ضحية سلموا أموالهم لشركة ترقية عقارية، قدمت مخططات هندسية ومجسمات سكنية فاخرة في عدة أحياء، لكن تبين بمرور الوقت أنها تصاميم صورية أوجدها مالك الشركة للاستيلاء على الأموال لا غير، بدليل أن التحقيقات المنجزة أثبتت أن المخططات السكنية التي كانت تعرض كلها فوق عقارات خاصة لا حق لصاحب الشركة فيها.

وكشفت الأبحاث الأمنية أن مالك الشركة قام بغلق مكتبه في عمارة بحي قمبيطة وقطع الاتصال مع الضحايا فور إتمام مسلسله، الذي لا تزال حلقاته موضوع تحقيق قضائي في مجلس قضاء وهران. وكانت العدالة أصدرت أمرا بالقبض على صاحب الشركة للمثول أمام هيئات التحقيق، لكنه غاب عن كل الجلسات، كما رافقت إجراءات متابعته، مذكرة توقيف أخرى في أواخر سنة 2021، لكن دون جدوى في ظل استمرار تهرب المرقي من قبضة العدالة.