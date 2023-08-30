أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 30 أوت 2023

انتحار شاب شنقا في حمام قرقور، العثور على جثة غريق

انتحار شاب شنقا في حمام قرقور بسطيف

سمير منصوري

اهتزت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قرية وادي السبت ببلدية عين قرقور، الواقعة شمال ولاية سطيف، على وقع انتشار خبر إقدام الشاب “عمر. ل”، البالغ من العمر 23 سنة، على وضع حد لحياته والانتحار شنقا، بعدما عثر عليه شقيقه الأصغر جثة هامدة معلقة بسلك معدني، في غصن شجرة بلوط بنواحي قرية وادي السبت، حيث سارع إلى إخطار الأهالي ومصالح الحماية المدنية التي تنقل عناصرها إلى تلك المنطقة الجبلية، أين قاموا بإجلاء الجثة وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “السعيد عوامري” ببوقاعة، تزامنا مع تواجد أفراد فرقة الدرك الوطني وعناصر من فرقة الشرطة العلمية، في عين المكان لإجراء المعاينة اللازمة، وباشروا بفتح تحقيق معمّق لمعرفة ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة التي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان المنطقة، والتي لازالت أسبابها مجهولة في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات.

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أحدهم محل 10 أوامر بالقبض

توقيف 13 شخصا محل أوامر بالقبض بمستغانم ووهران

ق. ج

أفاد، نهار الأربعاء، بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية مستغانم، بأن قوات الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، نجحت في إيقاف 12 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 سنة، ينحدرون من ولاية مستغانم وغليزان، مبحوثا عنهم بموجب أوامر بالقبض صادرة عن محكمة مستغانم، غليزان، واد ارهيو والغزوات، عن قضايا السرقة، الممارسة غير الشرعية لمهنة صيدلي، المتاجرة في المخدرات، السرقة الموصوفة، إنشاء والانخراط في عصابة أحياء، الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض المحظور، التحطيم العمدي لملك الغير، السرقة الموصوفة وقضية نصب واحتيال.

وأفاد البيان أن سالفي الذكر تم توقيفهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي السياق نفسه، أفاد بيان لأمن ولاية وهران، بأن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لحي بوعمامة بوهران تمكنت من الإيقاع بشخص كان محل بحث طبقا لـ10 أوامر بالقبض، يبلغ من العمر 32 سنة.

هذه العملية جاءت بعد عملية مراقبة لعناصر الفرقة لتأمين قطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم شخص مشبوه على متن مركبة، بعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والتفتيش الدقيق عثر بحوزة المشتبه فيه، على قطعة مخدرات، و02 غرام من المخدرات الصلبة، صحن صغير، وأنبوب يستعمل لاستنشاق المخدرات، و10 لوحات ترقيم، رخصة سياقة مزورة، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية .

التحريات الأولية مكنت من تحديد هويته، بعد تنقيطه على مستوى مكتب المحفوظات المحلية، تبين أنه محل بحث طبقا لـ10 أوامر بالقبض صادرة عن عدة محاكم عبر التراب الوطني، في عدة قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضده سيحال بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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توقيف 3 أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء

الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة بالعاصمة

نوارة باشوش

أطاحت مصالح الدرك الوطني لسيدي موسى بالعاصمة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في السطو على مخزن للمشروبات الغازية تابع لإحدى العلامات التجارية.

وأوضح قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببراقي الرائد عادل عيادي أنه بناء على شكوى مفادها تعرض مخزن للمشروبات الغازية لإحدى العلامات التجارية، لعملية سطو مسلح نفذته مجموعة من المجرمين مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء وسرقة مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدر بــ276 مليون سنتيم وكذا سرقة سيارة من نوع “ايسوزو”.

وأضاف الرائد عيادي “فور تلقي الشكوى، تم تشكيل فريق من المحققين وبمعية خلية الشرطة التقنية والعلمية، تم التنقل إلى المخزن المستهدف لإجراء المعاينات الأولية ورفع قرائن ودلائل من مسرح الجريمة”.

وقد أسفرت عملية استغلال كاميرات المراقبة التابعة لمختلف الخواص والمؤسسات العمومية – حسب ذات الضابط الأمني – من تم توقيف 3 أشخاص وحجز وسائل عبارة عن آلات قطع كهربائية، قفازات، معدات مختلفة، كما تم حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع وهواتف نقالة، كما تم استرجاع سيارة مسروقة نوع إيسوزو.

وبعد استيفاء جميع مراحل التحقيق والإجراءات القانونية، سيتم تقديم أطراف القضية أمام الجهات القضائية.

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توقيف شبكة تنقّب عن الذهب بطريقة غير قانونية بتقرت

م. س

تمكّن عناصر الدرك الوطني بتقرت، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تقوم بالتنقيب وحيازة الذهب بطريقة غير قانونية، مع حجز أزيد من 4.7 كلغ من هذا المعدن النفيس، حسب ما أورده، أمس، بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته، أن العملية جاءت إثر انتشار عناصر الدرك الوطني بعد غلق جميع المحاور والطرقات المنتهجة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية، مضيفا أنه بعد التفتيش الدقيق لإحدى المركبات السياحية القادمة من أقصى الولايات الجنوبية باتجاه إحدى الولايات الشمالية، تم حجز 4.7 كلغ من مادة الذهب من مختلف الأشكال والأحجام ومبلغ مالي قدره 300.000 دج، مع توقيف شخصين وحجز المركبة المستعملة في الجريمة.

وقد تم إثرها، مباشرة التحقيق في القضية وإحالة المتورطين أمام نيابة محكمة تقرت، يتابع نفس المصدر.

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العثور على جثة غريق مختفية منذ يومين في بومرداس

س. م

تمكّنت مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، الأربعاء، من العثور على الغريق المفقود منذ يومين، بشاطئ “المرجة” في بلدية كاب جنات، وهذا بعد عملية البحث التي انطلقت فور الإعلان عن فقدانه .

الغريق المفقود -حسب ذات المصالح- يبلغ من العمر 22 سنة وينحدر من ولاية البليدة، وقد عثر عليه على مستوى شاطئ “المساكن” السياحي ببلدية رأس جنات بعد يومين من البحث المستمر، حيث تم تحويله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى برج منايل.

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وفاة طفل بصعقة كهربائية بتمنراست

ش. بن إيعيش

توفي، صباح الأربعاء، طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، بصعقة كهربائية بحي السكنات الفوضوية بالقرية المهجورة بالحي الشعبي قطع الواد بمدينة تمنراست.

ووقع الحادث حينما لمس الضحية أحد الكوابل الكهربائية الملقاة على الأرض على مستوى الحي، وسط تجمع لمياه الأمطار، بعدما كان يلعب مع أقرانه عائدا من المدرسة القرآنية، مما تسبّب في دخوله في حالة إغماء شديد مع ظهور بقع زرقاء على مستوى الوجه والأطراف، ليتم نقله إلى مستشفى “بغدادي”، حيث فارق الحياة في طريقه إلى العيادة، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث، في انتظار استكمال التحقيقات التي فتحتها مصالح الأمن حول ملابسات الحادث الأليم.

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وفاة شاب إثر اصطدام بين دراجته النارية وشاحنة بجيجل

عصام بن منية

لفظ في حدود الساعة الحادية عشر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي أصيب بها إثر تعرضه لحادث مرور مميت بولاية جيجل.

الحادث الأليم وقع على مستوى محور الدوران بالكيلومتر الخامس على الطريق الوطني رقم 77 عندما كان الضحية الذي ينحدر من بلدية قاوس، برفقة صديقه على متن دراجة نارية اصطدمت بشاحنة، ما تسبب في وفاته في عين المكان، متأثرا بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها، فيما أصيب مرافقه بجروح متفاوتة تم إسعافه ونقله على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى، تزامنا مع تحويل جثة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث، في وقت تدخلت مصالح الأمن وباشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

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عدد الجثث المتعفنة المستخرجة من شواطئها وصل إلى 10

الحماية المدنية تنتشل جثتي غريقين بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، مساء الثلاثاء، جثتي غريقين أحدهما في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ صخري ببلدية فوكة والثاني بالمنطقة الصخرية كارشات ببوهارون.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة شرقي ولاية تيبازة في حدود الخامسة من مساء الثلاثاء، لانتشال جثة من جنس ذكر في حالة متقدمة من التعفن بالمنطقة الصخرية المحاذية لمحطة تحلية المياه الجديدة ببلدية دواودة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

وقبلها بنحو نصف ساعة تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل لنقل غريق متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة وينحدر من ولاية المدية، بعد انتشاله من طرف المواطنين بالمنطقة الصخرية “كاراشات” بالمدخل الغربي لمدينة بوهارون وتم نقله إلى الفضاء المتعدد الخدمات ببوسماعيل.

وارتفع عدد الجثث المتعفنة التي تم انتشالها على مستوى شواطئ تيبازة إلى 10 جثث مجهولة الهوية خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عدد الغرقى منذ افتتاح موسم الاصطياف إلى 15 غريقا.

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عدد الجثث المتعفنة المستخرجة من شواطئها وصل إلى 10

الحماية المدنية تنتشل جثتي غريقين بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة، مساء الثلاثاء، جثتي غريقين أحدهما في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ صخري ببلدية فوكة والثاني بالمنطقة الصخرية كارشات ببوهارون.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة شرقي ولاية تيبازة في حدود الخامسة من مساء الثلاثاء، لانتشال جثة من جنس ذكر في حالة متقدمة من التعفن بالمنطقة الصخرية المحاذية لمحطة تحلية المياه الجديدة ببلدية دواودة ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

وقبلها بنحو نصف ساعة تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل لنقل غريق متوفى من جنس ذكر يبلغ من العمر 35 سنة وينحدر من ولاية المدية، بعد انتشاله من طرف المواطنين بالمنطقة الصخرية “كاراشات” بالمدخل الغربي لمدينة بوهارون وتم نقله إلى الفضاء المتعدد الخدمات ببوسماعيل.

وارتفع عدد الجثث المتعفنة التي تم انتشالها على مستوى شواطئ تيبازة إلى 10 جثث مجهولة الهوية خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عدد الغرقى منذ افتتاح موسم الاصطياف إلى 15 غريقا.

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وفاة أربعة أشخاص في حادث مرور بإيليزي

ب. طواهرية

توفي أربعة أشخاص، وهم ثلاث نساء ورجل، فيما أصيب ثلاثة آخرين، إثر حادث مرور وقع صباح الأربعاء بإيليزي، وتحديدا على مستوى الطريق الوطني رقم 3، في شقه الرابط بين قريتي أوهانت وتيافتي، 20 كلم عن قرية تيافتي، بإقليم بلدية برج عمر إدريس.

ونجم الحادث عن اصطدام سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” جزائرية بسيارة من نوع “مارسيدس” ليبية كانتا في اتجاهين مختلفين، وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لنقل جثت المتوفين والجرحى الذين تفاوتت إصاباتهم، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا ميدانيا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.

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تجسيدا لخارطة طريق جديدة لتحسين النشاط المينائي

تعيين مدير عام جديد لمؤسسة ميناء وهران

ب. يعقوب

قرر، مساء الثلاثاء، مجمع تسيير الموانئ الجزائرية، تعيين شارب ناصر، مديرا عاما جديدا لمؤسسة ميناء وهران، خلفا للأول المقال “ب.م”، الذي أنهيت مهامه في اجتماع رسمي قاده وزير النقل يوسف شرفة في نهاية الأسبوع الماضي، مثل ما انفردت به جريدة “الشروق”.

وتم تعيين “شارب ناصر” متصرف سابق في “صوفاك”، الشركة المسؤولة في ميدان تسويق وتركيب السيارات، على ضوء مخرجات الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدتها المديرية العامة لمجمع “سير بور”، خصيصا لبحث شغور منصب رئيس مدير عام مؤسسة ميناء وهران، وتقرر بعد مشاورات موسعة، الإجماع على شخص المدير الجديد، الذي يشغل في آن واحد، منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المينائية لسكيكدة.

ووافقت وزارة النقل على التعيين الجديد، في سياق الاستراتيجية الجديدة، التي أقرها الوزير شرفة، ضمن سلسلة تعيينات مست سابقا موانئ سكيكدة، بجاية، عنابة، مستغانم، لأجل ضخ دماء جديدة في قطاع الموانئ الجزائرية، من خلال الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التسيير لكفاءات مهنية عالية التكوين والتأهيل وقادرة على تجسيد مخططات العمل الرامية إلى تحسين أداء الموانئ، وتسجيل نمو على كافة المؤشرات لجعلها تتنافس على دور ريادي على مستوى موانئ البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية.

ويرتقب أن تطال ثورة التغيير التي أحدثتها وزارة النقل في المدة الأخيرة، مسؤوليات على مستوى مجالس الإدارة، في إطار ما وصفه الوزير بمشروع “هيكلة” دوائر قطاعه وتغيير أنماط تسيير الماضي بوضع حد لعقلية احتكار “المناصب” ورفض تجديد أخرى في مجالس الإدارة.

وخاضت وزارة النقل في المدة الأخيرة، معركة تفتيشية واسعة على ضوء تقارير إخبارية دقيقة تفيد بوجود اختلالات تسيير في عدد من موانئ الوطن، سمحت بوضع اليد على مكامن ضعف النشاط المينائي في مجالات مختلفة، الأمر الذي عجل برحيل مسؤولين مباشرين على موانئ كبيرة في البلاد.

كما تم في السياق نفسه، توقيف كل المسؤولين المتابعين قضائيا في ملفات فساد مختلفة مسجلة على مستوى محاكم الجمهورية، حيث أبرقت مديرية المنازعات القانونية في وزارة النقل في المدة الأخيرة، مراسلة إلى كل الموانئ تحت إشراف مجمع الموانئ الجزائرية، بغرض توقيف كل من تم الحكم عليهم بأحكام ابتدائية أو قرارات جزائية، وذلك تنفيذا للمادة 64 من قانون العمل.

ووضع وزير النقل في آخر اجتماع قاده في مقر الوزارة وجمعه بمديري موانئ الوطن، خارطة طريق جديدة 2023/2026، تتأسس على محو عقليات تسيير الماضي بإبعاد كل من كانوا سببا مباشرا في تعطيل النشاط المينائي وإيقاف المشتبه في تورطهم في قضايا فساد جديدة أو تلك التي تعود إلى العهد القديم، والاعتماد على مقاربة جديدة ترتكز على رفع تنافسية الموانئ الجزائرية وإعادة تنشيط المبادلات التجارية مع موانئ في القارة الإفريقية، كون أن نشاط تجارة البضائع، يمثل قطاعا حيويا في الاقتصاد الوطني، وبالتالي التأثير في النمو الاقتصادي، مع العمل على تقوية حركة الملاحة البحرية الدولية، وتسجيل أرقام قياسية في معالجة الحاويات بكامل المراكب المينائية، لتحقيق معدلات نمو جديدة.

وتتوخى الخارطة تعزيز حضور الموانئ الجزائرية في الحوض المتوسطي وتوصيلها بمراكب مينائية عالمية، مع تحويلها إلى أقطاب صناعية في ظل التواجد القوي لشركات عالمية في الجزائر تنشط في مجالات مختلفة، خاصة صناعات السيارات، النسيج واللوجستيك والخدمات والسياحة.