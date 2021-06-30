أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 30 جوان 2021

أغرب حملة تبرع في التاريخ، حبس برلماني سابق

حبس برلماني سابق بتهمة الاحتيال في البليدة

سفيان. ع

يواجه نائب برلماني سابق عن ولاية البليدة، تهما تتعلق بالنصب والاحتيال وتلقي مزية غير مستحقة. وتفيد المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، أن أحد المواطنين تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن يتهم فيها النائب المنتهية عهدته، باستلام 70 مليون سنتبم منه، بعدما وعده بالتوسط لدى معارفه من اجل قريب له يوجد رهن الحبس بولاية سطيف. ومع مرور الوقت تبين أن النائب، لم يف بوعده. وتقدم الضحية بشكوى ليتم إحالة المتهم على التحقيق. وأثبتت التحريات بالأدلة تلقيه الرشوة فجرى إيداعه رهن الحبس، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة العفرون.

وللإشارة، فإن النائب السابق المحبوس، صدرت في حقه، قبل دخوله البرلمان، عقوبة سالبه للحرية في قضية رشوة، ضبط متلبسا باستلامها لما كان نائبا بأحد المجالس البلدية. كما سبق وتوبع في قضية تزوير هي محل طعن بالنقض لدى المحكمة العليا، فضلا عن قضية ثالثة اتهم فيها بتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة، حيث أدانه مجلس قضاء البليدة بعقوبة سنة حبسا غير نافذ شهر ديسمبر سنة 2016.

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أغرب حملة تبرع في التاريخ!

تعيش مصالح الدم في مستشفيات العاصمة نقصا كبيرا في أكياس الدم الضرورية لعمليات التبرع. ولاحظت “الشروق”، الأربعاء، نقص تلك الأكياس في مصلحة الدم بمستشفى مصطفى الجامعي، حيث فوجئ المواطنون الذين قدموا إلى المصلحة للتبرع بجواب العمال الذين طلبوا منهم العودة صبيحة الغد قبل الثامنة صباحا، لأن المصلحة تستقبل 24 متبرعا في اليوم الواحد بعدد الأكياس التي تصلها من الصيدلية المركزية.

ولدى استفسارنا في باقي المستشفيات، علمنا أن جميع مصالح استقبال الدم من المتبرعين تواجه نفس الإشكال وتتلقى نفس العدد الأكياس يوميا، ما يجعل كل حملات وزارة الصحة في الأشهر الأخيرة التي دقت ناقوس الخطر بسبب نقص الدم في المستشفيات وخطر ذلك على صحة المرضى، كلاما لا معنى له، مادامت المستشفيات لا تملك أكياسا كافية لتخزين الدم، وإذا كانت هذه وضعية مصالح التبرع بالدم في أكبر مستشفيات العاصمة، فكيف يكون الحال في باقي الولايات يا مصالح وزارة الصحة؟

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الأعراس ممنوعة على المواطنين فقط

لم يفهم سكان ولاية سكيكدة، كيف تمنع الأعراس عليهم بحجة فيروس كورونا ولا تمنع على المسؤولين، بدليل ما قام به أحد رؤساء البلديات الساحلية في الولاية الذي أقام أمس عرسا، كبيرا جدا في أحد الفنادق، أكل فيه المدعوون ما لذّ وطاب ورقصوا تزامنا مع زواج ابنة رئيس البلدية التي تمتلك العديد من الشواطئ المشهورة في الولاية ومنها شاطئ جاندارك الذي شهد طوال الأيام الأخيرة مطاردة رجال الأمن، للمصطافين بعد منع السباحة قبل الفاتح من شهر جويلية بسبب انتشار فيروس كورونا، أصحاب الألسن الطويلة والأذان التي تشبه الرادار أبرقوا للشروق لغز الحكاية، وهو أن صاحب الفندق الذي أقيم فيه العرس تحصل على شاطئ عريض وطويل من رئيس البلدية فكان رده استقبال عرس ابنة المير في عز كورونا.

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المجاهد النعيمي بالعمري في ذمة الله

وُوري بمقبرة سيدي يانس بمدينة الأغواط، الأربعاء، المجاهد النعيمي بالعمري عن عمر ناهز 116 سنة بعد أن وافته المنية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، حسب ما أفاد به أقارب المرحوم.

وأضاف ذات المصدر أن المجاهد المرحوم ولد سنة 1905 بعرش الأرباع بمدينة الأغواط وترعرع فيها والتحق بالمقاومة الشعبية لولاية الأغواط في ثلاثينيات القرن الماضي وساهم في الكثير من المعارك بالمنطقة السهبية من بوسعادة في الشمال الشرقي إلى المنيعة جنوبا.

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الغش في الامتحانات يرفع حصيلة الجرائم الالكترونية

أحصت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية، بأمن ولاية تبسة، خلال امتحانات شهادة البكالوريا لهذا العام 54 قضية، تتعلق بالغش باستعمال وسائل الاتصال، خاصة الاجتماعية منها، وقد تم إلى غاية نهار أمس، معالجة 14 قضية، صدرت ضد أصحابها أحكام قضائية بين السجن النافذ والإفراج، وقد تم كشف جرائم الأشخاص بواسطة مختلف الآلات والتجهيزات المحلية والمركزية، وقد اعترف المتهمون بالجرائم المنسوبة إليهم سواء ما تعلق بمحاولة الغش أو تسريب مواضيع أو نشرها، وهي المخالفات التي يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى عقوبات أخرى تتمثل في الحرمان من المشاركة في الامتحان لمدة تصل 5 سنوات من الحرمان.

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لصوص يقطعون الكهرباء عن بلدية بالطارف

سعاد. ك

تسببت عصابة مختصة في سرقة الكوابل النحاسية بولاية الطارف، في حرمان الآلاف من سكان بلدية عصفور من الطاقة الكهربائية وإغراق المنطقة في الظلام الدامس، بعدما سرقت كابل كهرباء بطول 650 متر.

وأكد مدير مؤسسة “سونلغاز” بالطارف السيد مجاهد للشروق اليومي، أن انقطاع التيار بمنطقة تفاحة ببلدية عصفور أول أمس، لم يكن أبدا بسبب الضغط الكبير على استهلاك هذه الطاقة الحيوية، بل بسبب إقدام مجهولين على قطع التموين بالكهرباء وسرقة سلك نحاسي بطول 650 متر، مضيفا بأن أعوان المقاطعة التقنية للكهرباء بدائرة الذرعان، وفور الاتصال بهم من طرف أحد المواطنين وإعلامهم بالقضية قاموا بالتدخل مباشرة لإصلاح العطب وإرجاع الكهرباء إلى سكان المنطقة، مؤكدا في ذات السياق أن مصالح “سونلغاز” قامت بإيداع شكوى لدى مصالح الدرك الوطني ضد مجهول.

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12 جريحا في حادث سير بسكيكدة

إسلام. ب

شهد الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين ولايتي عنابة وسكيكدة، الأربعاء، حادث مرور خطيرا، إثر اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوطا كواستر وسيارتين سياحيتين، ما خلّف إصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.

الحادث وقع على مستوى منطقة وادي الكبير ببلدية عين شرشار بولاية سكيكدة، عندما كانت الحافلة التي تعمل على خط عزابة ـ عنابة في طريقها إلى ولاية عنابة، أين اصطدمت بالسيارتين.

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فقأ عين مواطن وحاول قتل آخر

حبس شاب ارتكب سرقات واعتداءات بـ”الجملة” في قسنطينة

عصام بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، مساء الثلاثاء، بإيداع شاب يبلغ من العمر 25 سنة، لتورطه في جملة من القضايا الإجرامية الخطيرة، والمصنفة في خانة الجنايات، خاصة ما تعلق منها بالاعتداء على الأشخاص بالأسلحة البيضاء وسرقة محلات بيع المجوهرات بالعنف.

المشتبه فيه والذي صنفته مصالح أمن ولاية قسنطينة بالخطير، تمت الإطاحة به من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي الثالث بأمن دائرة علي منجلي بأمن ولاية قسنطينة، بعد تلقي عدّة شكاوى من طرف عدد من الضحايا الذين تعرض بعضهم للاعتداء الجسدي بسكين، أحدهم فقد إثرها بصره وآخرون أصيبوا بجروح خطيرة كادت تتسبب في إزهاق أرواحهم، بينما آخرون تعرضت محلاتهم المتخصصة في مجال بيع المجوهرات إلى السرقة ومحاولة السرقة بالعنف والكسر، من خلال إقدام المتهم على تحطيم الواجهة الأمامية للمحل والمخصصة لعرض المصوغات والمجوهرات باستعمال مطرقة والاستيلاء على المجوهرات المعروضة للبيع.

وقد أفضت التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بشأن شكاوى الضحايا إلى تحديد هوية الفاعل، الذي تبين أنه من معتادي الإجرام بالمنطقة، كما أنه محل أمر قضائي لتورطه في جريمة حمل أسلحة بيضاء، وبعد استصدار إذن النيابة بتفتيش مسكنه، عثر رجال الشرطة على مجموعة من الأسلحة البيضاء التي استخدمها في ارتكاب جرائمه، وكذا الألبسة التي كان يرتديها للتمويه والتي رصدتها كاميرات مراقبة بعض المحلات التي استهدفها، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معه، والذي كشف تورطه في خمس قضايا بينها الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة، متمثلة في فقدان الإبصار بإحدى العينين، مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قضية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح أبيض محظور، بالإضافة إلى قضية السرقة بالعنف متبوعة بالتحطيم العمدي لملك الغير، وقضية السرقة الموصوفة المقترنة بظرفي الكسر واستعمال سلاح أبيض ظاهر متمثل في مطرقة، ومحاولة السرقة بالتهديد، كما أنه محل أمر قضائي بحكم نهائي للحبس عن قضية حمل أسلحة بيضاء.

وقد أنجزت ضده ملفات جزائية عن القضايا المتورط فيها وقدم بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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انقطعت أخبارهما بعد خروجهما للتسوق

اختفاء مراهقتين في ظروف غامضة بالبليدة

حسناء. ب

اختفت قاصران، 14 سنة في ظروف غامضة ببلدية العفرون إلى الغرب من ولاية البليدة، وباشرت عائلتهما عملية بحث مكثف، غير أنه لم يتم العثور عليهما ما فاقم حالة القلق والتوتر لدى أوليائهما.

أودعت عائلة الفتاة ياسمين .ك من العفرون بلاغا لدى مصالح الأمن عن اختفاء هاته الأخيرة، وقال والدها الذي يوجد طريح الفراش في تصريح لـ”لشروق”، إن ابنته غادرت المسكن العائلي الكائن بحي 120 مسكن وسط العفرون، بتاريخ 28 جوان على الساعة العاشرة صباحا، رفقة صديقة لهاـ حيث كانت ترتدي فستانا أبيض وأسود، وترتدي حذاء رياضيا أبيض، ولم تعد من حينها. كما قالت زوجة عم الفتاة المختفية إن ياسمين كانت نائمة بمنزلها وفي حدود الساعة العاشرة سمعوا طرقا على الباب وتبين أن صديقة ابنتهم وزميلتها بالمتوسطة جاءت بحثا عنها، فخرجت ياسمين وتحدثت معها قليلا عند الباب ومن ثم عادت وطلبت من والدتها مالا لتشتري حاجيات خاصة، وغادرت رفقة شقيقتها الصغرى وصديقتها.

وبعد مدة عادت شقيقة ياسمين الصغرى إلى المنزل بمفردها، ولم تنتبه عائلتها إلى غيابها كونها معتادة على أن ترافق صديقتها إلى منزلهم. وفي حدود الساعة الرابعة مساء قلقت والدة ياسمين فاتصلت بوالدة صديقة ابنتها للاستفسار، فتبين أن هذه الأخرى ليست بمنزلها. وباشرت العائلتان عملية بحث لدى المعارف والأهل بالمنطقة دون أن يُعثر لهما على أثر. وقالت زوجة عم المراهقة المفقودة إن هاته الأخيرة يوم اختفائها المفقودة كانت عادية، ولا تعاني من أي مشاكل أسرية أو ضغوط، وأبدت محدثتنا قلقها من أن تكون الفتاة قد تعرضت لمكروه سيما وأنها المرة الأولى التي تغيب فيها عن منزلها.

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بعد إقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات

7 أشخاص في إضراب عن الطعام ببجاية

ن. أوهاب

دخل 7 أشخاص وأرباب عائلات على مستوى بلدية سيدي عيش بولاية بجاية، في إضراب عن الطعام للتنديد بإقصائهم من قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية بالمنطقة.

المحتجون، الذين عمدوا إلى تنظيم حركتهم الاحتجاجية هذه أمام مقر الدائرة، أكدوا أن أسماءهم وردت في القائمة الأولى المعلنة سنة 2019، قبل أن يتم إقصاؤهم في القائمة التي تم نشرها مؤخرا بعد دراسة الطعون المقدمة، مشيرين إلى وجود إجحاف كبير في حقهم، الذي يطالبون اليوم باسترجاعه، بالنظر إلى الظروف المزرية التي يحيونها.

وأكد المحتجون، أنه سبق لهم تنظيم حركة مماثلة خلال الأيام المنصرمة والتي قاموا بتوقيفها، بعد الوعود المقدمة لهم بإعادة النظر في انشغالهم وإنصافهم – يضيفون – غير أن لاشيء تحقق، الأمر الذي دفعهم إلى معاودة معركة الأمعاء الخاوية.

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من شأنها التخفيف عن التلاميذ خلال الدخول المدرسي المقبل

تسليم مجمّعات مدرسية بالسويدانية وزرالدة هذه الصائفة

حورية. ب

عبّر سكان الأحياء الجديدة ببلدية السويدانية والقرية الفلاحية بزرالدة، عن ارتياحهم من المشاريع المبرمجة على مستوى أحيائهم والمتعلقة بالمجمّعات المدرسية من الابتدائيات والمتوسطات التي من شأنها تخفيف العبء الذي كان على الأولياء، على غرار التلاميذ الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مؤسساتهم التربوية.

عانى المرحلون الجدد إلى بلدية السويدانية وسكان القرية الفلاحية بزرالدة من نقص المؤسسات التربوية بأحيائهم، ما جعل بعض الأولياء يضطرون إلى نقل أبنائهم إلى مدارس بمناطق مجاورة، ويقطع التلاميذ مسافة عدة كيلومترات لمزاولة دراستهم، وحسب بعض العائلات أكدت أن فلذات أكبادها تعرضوا للإرهاق والتعب ما جعل تحصيلهم الدراسي ينخفض. وبعد عدة شكاوى رفعها ممثلو الأحياء المتضررة لحل المشكل على مستوى السلطات المحلية على غرار البلدية والمقاطعة الإدارية لزرالدة، تمت الاستجابة لانشغالها وبرمجت مشاريع قطاع التربية بالمنطقتين.

وفي سياق متصل فقد وقفت الوالي المنتدب على مدى جاهزيتها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل، بحضور كل من رئيس الديوان للمقاطعة، رئيسي المجلس الشعبي البلدي لبلدية زرالدة والسويدانية وممثلي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى جانب رؤساء قسيمة التجهيزات العمومية، والموارد المائية والتعمير بزرالدة، حيث تمت معاينة مشروع إنجاز مجمّعين مدرسيين صنف “د” بحي 2000 وحي 3780 مسكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري حسين داي والذي انتهت كل الأشغال بهما وسيتم وضعهما حيز الاستغلال خلال الموسم الدراسي المقبل، ما سيمكن التلاميذ من التمدرس في ظروف جيدة دون عناء التنقل، ومجمّع مدرسي ومتوسطة بحي 260 وحي 368 مسكن ترقوي ببلدية السويدانية المكلفة بإنجازه المؤسسة الوطنية للترقية العقارية والذي وصلت نسبة إنجازه 90 من المائة، وقد التزمت المؤسسة بإنهاء الأشغال وتسليم المشروع بتاريخ 12 جويلية المقبل.

أما بخصوص مشروع المتوسطة فقد وصلت نسبة تقدم أشغاله 70 من المئة والتزمت نفس المؤسسة بإنهائه في 20 أوت المقبل، بالإضافة إلى مشروع إنجاز متوسطة قاعدة 6 بالقرية الفلاحية لزرالدة.

وعلى هذا الأساس أسدت الوالي المنتدب تعليمات للمؤسستين بضرورة تكثيف العمل وتدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية لتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم المشاريع في الآجال الملتزم بها، لدخولها حيز الاستغلال خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع إنجاز متوسطة قاعدة 6 بالقرية الفلاحية زرالدة التي وصلت نسبة تقدم الأشغال فيه 75 من المئة، فقد التزمت مديرية التجهيزات العمومية المكلفة بإنجازه بتسليمه في 15 أوت المقبل.

وشدّدت الوالي المنتدب على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع في الآجال الملتزم بها نظرا لأهميته وتخفيف الضغط على مستوى المؤسسات التربوية المجاورة.

ويذكر أن استلام المؤسسات سيساهم في تقليص الضغط الذي تعرفه بعض المدارس وتقليص عبء التنقل على التلاميذ خاصة من خلال تدعيم البلديات بإنجاز متوسطات جديدة والتي من شأنها تدعيم الخريطة التربوية على مستوى المقاطعة.

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نظمتها مديرية البيئة بالتعاون مع سفارة الدانمارك

تتويج التلاميذ الفائزين في مسابقة الرسكلة والتدوير بالعاصمة

ق. م

قامت مديرية البيئة لولاية الجزائر، بتوزيع جوائز على التلاميذ الفائزين في مسابقة رسكلة وتدوير، نظمت بالتعاون مع سفارة الدانمارك بالجزائر ومديريات التربية، حسبما أعلنت عنه المديرية الجهوية عبر موقعها الرسمي.

ونظمت مديرية البيئة لولاية الجزائر، على مستوى مركز الردم التقني للنفايات حميسي (جيسيتال)، حفلا لتوزيع الجوائز على الخمسة الأوائل من تلاميذ الإكماليات التابعة لمديريات التربية وسط وغرب وشرق ولاية الجزائر، والذين تم اختيار أعمالهم في مسابقة الرسكلة والتدوير المنظمة بالتعاون مع سفارة الدانمارك في الجزائر ومؤسسة نوفو نورديسك.

وشهدت هذه المسابقة مشاركة 45 تلميذا ترشحوا للمنافسة منذ ماي المنصرم، حيث أظهروا قدرة إبداعية للتعبير عن فكرة الرسكلة باستعمال المواد المستعملة.

كما استفاد المتوّجون من جوائز “معتبرة”، يضيف المصدر، ووزعت على التلاميذ 45 شهادة مشاركة ورواية الكاتب الشهير الدانماركي أندرسون، علاوة عن تنظيم زيارة ميدانية للمركز التقني للردم، حيث قدمت لهم شروحات حول عملية جمع وفرز النفايات وكيفية تحضير السماد من النفايات الخضراء.

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وفاة شاب إثر انقلاب سيارته بقالمة

نادية طلحي

خلّف حادث مرور خطير وقع ليلة الثلاثاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين مدينتي قالمة وبوشقوف وفاة شاب يبلغ من العمر 36 سنة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها.

الحادث المميت وقع في حدود الساعة الثامنة إلاّ ربع من مساء الأربعاء، عندما انحرفت سيارة سياحية من نوع رونو سامبول بمدخل مشتة دواخة ببلدية بومهرة أحمد على مستوى الطريق الوطني رقم 20 في جزئه الرابط بين قالمة وبوشقوف، ما تسبب في إصابة سائقها بجروح وإصابات متعددة وخطيرة، تم إسعافه ونقله على إثرها من طرف عناصر الحماية إلى مستشفى الحكيم عقبي بقالمة، وعند معاينته من طرف الطبيب تبين أنه قد فارق الحياة.

وقد تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني ببومهرة أحمد وفتحوا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث الأليم.

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سقوط مميت لشاب من أعلى بناية بالبويرة

أحسن حراش

تدخلت، نهار الأربعاء، عناصر وحدة 140 مسكن ببلدية البويرة من أجل نقل جثة شاب سقط من أعلى بناية في طور الإنجاز بمنطقة الريش بعاصمة الولاية، وبحسب المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية بالبويرة الملازم الأول يوسف عبدات، فإن تدخل عناصر الوحدة جاء بعد ورود حادثة سقوط شاب يبلغ من العمر 42 سنة يدعى “ز.ع” من الطابق الثالث لبناية في طور الإنجاز بمنطقة الريش على أطراف المدينة، حيث تبين بأنه متوفى في عين المكان في حين تجهل ملابسات حادثة السقوط، ليتم تحويل الجثة إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة مع فتح الجهات المختصة لتحقيقاتها حول ملابسات الحادثة .

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“ليالي سيرتا” تخرج الفعل الثقافي من القاعات إلى الساحات

أسبوع الفيلم الثوري وأطباق فنية مختلفة

زهية. م

قال الفنان حكيم دكار إن تظاهرة “ليالي سيرتا” التي تنظمها لجنة النشاطات الثقافية لمدينة قسنطينة ترمي إلى إخراج الفعل الثقافي من القاعات المغلقة إلى الفضاءات والساحات العمومية، وهذا بهدف توقير وصناعة جو ثقافي في المدينة العريقة من جهة وتمكين السكان من التنفس بعد عامين من الإغلاق والحجر المفروض جراء الوباء.

وتقوم التظاهرة حسب رئيس لجنة النشاطات الثقافية على تسطير برنامج متنوع ينطلق في 3 جويلية الداخل ويستمر إلى غاية نهاية أوت يجمع بين العروض السينمائية وعروض مسرح الشارع، إضافة إلى الحفلات الفنية حيث ستكون ساحات وأزقة المدينة مسرحا لعدد من النشطات.

وكشف دكار أنه وفي إطار البرنامج المسطر تحتضن مدينة الجسور المعلقة أسبوع الفيلم الثوري خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و8 جويلية، حيث ستعرف الساحات وجدران المدينة عروض عدة أفلام على غرار دورية نحو الشرق، البوغي، وسط الدار، هروب حسان طيرو، ابن باديس، معركة الجزائر وغيرها، وهذا بمساهمة المركز الجزائري لتطوير السينما الذي وفر حافلة للعروض السينمائية. وستكون القافلة السينمائية جزءا من برنامج مسطر للاحتفال بعيد الاستقلال والشباب المصادفة لـ 5 جويلية. وأفاد دكار في هذا الإطار أن المناسبة ستعرف أيضا تنظيم عروض بهلوانية وفلكلورية للفرق التي ستجوب شوارع المدينة إضافة إلى 6 بلاتوهات مختلفة في نفس التوقيت من مختلف ساحات وأزقة قسنطينة.

ويرمي أيضا البرنامج المسطر حسب دكار إلى إرضاء جميع الأذواق الجماهيرية مع الأخذ بعين الاعتبار فئة الأطفال التي ستستفيد من عروض كشفية وترفيهية متنوعة تنشطها الفرق البهلوانية وهذا بشكل يومي قبل انطلاق الفقرة المخصصة للكبار على الساعة الثامنة ليلا بمسرح الهواء الطلق “محمد وشن”.

وبخصوص الأسماء التي ستنشط التظاهرة قال دكار إن الأولوية ستكون لفناني المدينة إضافة إلى فنانين آخرين من مختلف ربوع الوطن، حيث تجمع السهرات بين مختلف الطبوع الفنية للبلاد.

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أطلقته جمعية “فسيلة” لبرج بوعريريج

“زهرة” مقهى ثقافي يبعث الأمل في مرضى السرطان

زهية. م

أضافت “جمعية فسيلة للإبداع الثقافي” في برج بوعريريج إلى سلسلة المقاهي الثقافية التي تشرف عليها مقهى جديدا خاصا بمرضى السرطان حمل اسم “مقهى زهرة الثقافي” لمرضى السرطان نسبة للناشطة “زهرة عريبي” التي كافحت سرطان الحنجرة وتغلبت عليه حتى باتت تجربتها نموذجا يحتذى به في قوة الإرادة والعزيمة.

يقوم مشروع المقهى الجديد على إنشاء مكتبات في مصالح السرطان وتنظيم ورشات للمرضى في مختلف الفنون منها ورشة التصوير وورشة كتابة اليوميات وتنظيم خرجات سياحية تكون مرفوقة بوجبات ثقافية وفنية وأدبية ومداخلات نفسية. مثلما حدث في العدد الأول الذي نشطه الكاتب والناشط الثقافي عبد الرزاق بوكبة واحتضنته مزرعة سيغون التعليمية في برج بوعريريج، حيث استمتع جمهور المقهى المتكوّن أساسا من المصابين بالسرطان وعائلاتهم بقراءات شعرية لرشيد بلمومن وعرض فكاهي لرياض سقني ومداخلتين نفسيتين للمختصين قوادر وباشن وألعاب خفة لرامي بلعمري وعزف موسيقي وغناء لمحمد بوحدوش ومحمد شعبي وعروض أطفال لصالح عقاب المعروف بقفريطة بالإضافة إلى توزيع مجموعة من الكتب.

وحسب المشرفة على المشروع الناشطة “زهرة عريبي”، فإنه يهدف إلى فكّ الحصار النفسي والثقافي عن شريحة تعوّد الجزائريون على التعامل معها على أساس أنها شريحة تنتظر الموت، بينما هي شريحة تستهلك وتنتج الفنون في نفس الوقت، وعلى المنظومة الثقافية أن تدرجها ضمن حساباتها. واقترحت عريبي على وزارات الصحة والثقافة والسياحة والتضامن إطلاق مشاريع ثقافية مشتركة لصالح المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. فمن غير المعقول حسبها أن تتصرف كل وزارة بمعزل عن الأخرى وكأنها لا تنتمي إلى نفس الحكومة.

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مشاركة 31 فيلما من 16 دولة

مهرجان “البوابة الرقمية للفيلم القصير” يعلن عن نتائجه اليوم

زهية. م

يختتم مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير اليوم الخميس دورة جوان بشكل حضوري في قاعة السينماتيك بعنابة وهو الموعد الثاني الذي ينظم حضوريا بعد حفل اختتام دورة شهر ماي.

وينتظر عرض الأفلام الثلاثة الفائزة في دورة شهر جوان والتي عرفت مشاركة 31 فيلما من 16 دولة، ليبيا فيلم واحد، فيلمان من الهند، مصر أربعة أفلام، البرازيل فيلم واحد، إيطاليا ثلاثة أفلام، إسبانيا أربعة أفلام، فرنسا ثلاثة أفلام، لبنان فيلمان، العراق فيلم واحد، الجزائر ثلاثة أفلام، جمهورية الكونغو الديمقراطية فيلم واحد، بلجيكا فيلم واحد، إنجلترا فيلم واحد، روسيا فيلمان، الولايات المتحدة الأمريكية فيلم واحد، كندا فيلم واحد.

وكانت لجنة الانتقاء الدولية برئاسة المخرجة ياسمين شويخ قد اختارت 15 فيلما للتنافس إلى جوائز الدورة.

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ضلّوا طريقهم خلال رحلة سياحية

وفاة ثلاثة شباب عطشا في صحراء ايليزي

معتز روابح

يتواصل مسلسل وفاة الأشخاص عطشا في الصحارى القاحلة، فقد استيقظت بلدية برج عمر إدريس شمال ولاية ايليزي صباح الأربعاء، على فاجعة فقدان ثلاثة أشخاص لحياتهم وهم في ريعان شبابهم، بسبب العطش في الصحراء.

تفاصيل هذه المأساة الأليمة، بدأت قبل ثلاثة أيام، عندما قرر ستة شباب القيام بخرجة صحراوية استكشافية، فخرجوا على متن أربع دراجات نارية، وتوجهوا نحو منطقة “أغرغر” التي تبعد بحوالي ثمانين كيلومترا عن بلدية برج عمر إدريس باتجاه منطقة أمقيد، ليقوموا بوضع أمتعتهم في مكان معين، ثم يواصلوا جولتهم على أن يعودوا، وعندما نفد منهم الماء ونال منهم التعب، قرروا العودة إلى مكان أمتعتهم، ويرجح أن يكونوا قد ضلوا طريق العودة، ليقرروا الانقسام إلى مجموعتين، تضم ثلاثة شباب في كل مجموعة على أمل العثور على طريق العودة إلى متاعهم، وهذا ما لم يحدث، أين تاهوا في الصحراء قبل أن ينفد منهم البنزين.

وفي برج عمر إدريس وبعد قلق عائلاتهم بسبب طول مدة بقائهم في الصحراء، قرر مواطنون الخروج في سيارة للبحث عنهم، وفي مساء أول أمس، عثر على ثلاثة منهم وهم في حالة سيئة، أين قاموا بإنقاذهم وإسعافهم ونقلهم على جناح السرعة نحو المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، لتتواصل عملية البحث، أين تم في حدود منتصف ليلة أول البارحة، العثور على شقيقين وقد فارقا الحياة، وبعدها بحوالي ساعتين تم العثور على جثة الشاب الثالث. فيما خرجت في صباح اليوم الموالي عناصر الحماية المدنية لنقل جثث الضحايا نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية، فيما قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات هذه المأساة.

ويدعو العارفون بالصحراء، إلى تجنب الخروج في هذه الرحلات الصحراوية البعيدة والتي تكون غالبا من أجل الاستكشاف أو صيد الغزال وغيرها، خاصة في هذه الأيام الحارة من فصل الصيف، حيث يتم تسجيل العديد من الضحايا في فصل الصيف بسبب العطش في هذه الصحارى التي لا ترحم من لا يتخذ احتياطاته اللازمة.