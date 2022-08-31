أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 31 أوت 2022

حجز 21 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة، إحباط محاولة هجرة غير شرعية

إضافة إلى الحجم غير الصحي والمحظور صيده لكثير منها

حجز أسماك متفسخة كانت موجهة للبيع في سوق فوضوي بوهران

خيرة غانو

أحبطت عملية تفتيش ومراقبة قامت بها فرقة الدرك الوطني بإقليم بئر الجير، في ولاية وهران مرفقة بممثلين عن المكتب البلدي للصحة والنظافة العمومية، مصالح البيطرة والمكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك لوهران، أول أمس، عملية تسويق قرابة 40 كيلوغراما من أسماك غير صالحة تماما للاستهلاك، والتي تم ضبطها على متن مركبتين نفعيتين كانتا محل اشتباه، قبل أن يتبين النشاط غير الشرعي لصاحبيهما، ويحرر على أساس ذلك ملف متابعة قضائية ضدهما عن ارتكابهما جملة من المخالفات.

ويفيد رئيس مكتب المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك لولاية وهران بأن تدخل المصالح سالفة الذكر تم على مستوى الطريق المؤدي لدوار سيدي البشير، أين تم الوقوف على شاحنتين من ـ نوع شانا ـ بمقطورتين ملتصقتين من الخلف، الأمر الذي لفت انتباه فرقة الدرك، ليتضح من خلال تفتيش الحمولة وفحص الوثائق أن سائقيهما لا يحوزان سجلا تجاريا، وينشطان في تجارة السمك على الطريق العام، مستعينان بمركبتيهما في عمليات النقل والبيع رغم أن الأخيرتين غير مهيأتين بنظام التبريد، إضافة إلى ما قادت إليه المعاينة من انعدام النظافة على ظهري الشاحنتين، حيث تجلى ذلك ـ بحسب محدثنا ـ في الروائح الكريهة المنبعثة من المكان وأيضا تطاير الذباب الأزرق وتشكيله هالة على محيط صناديق السمك، التي تمثل نوعيتها هي الأخرى مخالفة قانونية، كونها من الخشب الممنوع استعماله في تعبئة المنتجات الصيدية، ومعروف عنه أنه سهل القابلية للتلوث ونقل الجراثيم، والأخطر من ذلك أن الأسماك المضبوطة، ممثلة في 30 كلغ من السردين، و8 كيلوغرامات من نوع ـ البونيط ـ، كانت جميعها فاسدة، وتمثل محصول صيد استنفد مدة صلاحيته للاستهلاك البشري بحسب ما أكده الفحص البيطري للعينات المراقبة، وكذلك يشير مسؤول منظمة المستهلك إلى أن منظر التفسخ واللون الباهت للسمك كانا واضحين تماما، إضافة إلى الوقوف على صغر حجم سمك السردين، الذي لم يتجاوز أكبره الـ6 سنتيمترات، ما يعني أنه في طور النمو ووزنه غير صحي، ليتم على أساس كافة المخالفات المرصودة، وأيضا بعد سماع البائعين غير الشرعيين من طرف مصالح الدرك لبئر الجير تحرير ملف قضائي ضدهما، مع إخضاع المحجوزات من السمك للإتلاف الصحي.

…

حجز 21 قنطارا من اللحوم البيضاء الفاسدة بسطيف

سمير منصوري

تمكن، عناصر الأمن بسطيف، من حجز 21 قنطارا من اللحوم البيضاء والتي شملت كمية هامة من الدجاج والديك الرومي الذي كان محفوظا في مرآب منزل من قبل شخص استغل اسم مؤسسة مصنفة من دون حيازته للرخص المطلوبة.

العملية أطرت من قبل أفراد الأمن الحضري الخارجي بقلال بعين ولمان بجنوب ولاية سطيف، وجاءت عقب معطيات تفيد باستغلال شخص مرآبًا كائنا بمسكنه كمذبح للدواجن من دون حيازة التراخيص المطلوبة، ليتم التدخل بمعية المصالح المختصة والتأكد من أن المعني لا يحوز أي قيد في السجل التجاري، حيث تم حجز صناديق بلاستيكية معبأة بالدجاج والديك الرومي والمهيأ للتسويق والذي لا يتوفر على أي وسم أو شهادة بيطرية تثبت سلامته، فضلا عن تضليل المستهلك من خلال إدراج اسم مؤسسة مصنفة بدون الحصول على أي إذن أو رخصة تتيح عمليات توضيب المنتجات الاستهلاكية المماثلة.

وبعد استكمال الإجراءات اللازمة، بما فيها تسليم المحجوزات للمصالح المختصة والكفيلة بتحديد وجهتها إما للاستهلاك الحيواني أو الإتلاف، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، أرسل إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

…

فوج عمل لوضع خطة تخفيف الضغط بالموانئ

60 يوما لإطلاق مشروع ميناء نموذجي متخصص

فاتح. ل

أمر وزير النقل، منجي عبد الله، بإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة نموذجية لتنفيذ عملية تخصص الموانئ وفق مؤهلات ومقومات وكثافة النشاط وتوفر كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية.

وصدرت التعليمات، مثلما أفاد بيان للوزارة، الثلاثاء، لدى ترؤس الوزير اجتماعا نظم في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، بحضور إطارات من الوزارة وعدد من مسيري الموانئ التجارية والمؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري.

وخصص الاجتماع لدراسة “تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى عن طريق إطلاق مشروع ميناء متخصص على الأقل كتجربة نموذجية”.

وأحال الوزير على إشكالية “اختلال توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ واحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى”، مشيرا إلى “ما ينجر عن ذلك من تكاليف معتبرة تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف موانئنا”.

وأسدى عبد الله تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (ساربور) تتضمن “تشكيل فوج عمل من إطارات وكفاءات ذوي خبرة من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط عن الموانئ التي تشهد ازدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام”.

أما فيما يتعلق بتخصص نشاط الموانئ وتنفيذا للقرارات السابقة، حدد الوزير “مدة شهرين لتعيين ميناء نموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات ومقومات وكثافة النشاط وتوفر كل الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يومًا”.

…

إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 14 حراقا في سكيكدة

إسلام. ب

أحبط حراس السواحل بسكيكدة، في حدود الساعة الثامنة من صباح الأربعاء، محاولة هجرة سرية لفوج من الحراقة، يقدر عددهم بـ 14 شخصا، ينحدرون من ولايتي سكيكدة وعنابة، تتراوح أعمارهم ما بين 21 و33 سنة، منهم بطالون وتجار، وذلك بعرض البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت مصادرنا أن وحدات البحرية والمصالح الأمنية بسكيكدة تلقت معلومات دقيقة مفادها وجود قارب مشبوه يعبر أصحابه الساحل السكيكدي، الممتد عبر 130 كلم، ليتم مطاردتهم وتوقيف القارب الذي كانت على متنه مجموعة معتبرة من الحراقة، الذين أقلعوا من أحد شواطئ الولاية، متوجهين نحو السواحل الإيطالية، حيث تم توقيفهم من طرف فرقة الدرك الوطني بسكيكدة، وتم فتح تحقيق معهم في انتظار تقديمهم إلى مصالح العدالة بمحكمة سكيكدة، بتهمة الهجرة السرية.

…

سيارة تدهس امرأتين وتقتل طفلا ببجاية

ت. ع

شهد، مساء الاثنين، شارع كريم بلقاسم، وسط مدينة بحاية، حادث سير مأساويا، راح ضحيته طفل يبلغ من العمر ست سنوات، بعدما دهسته سيارة كان يقودها مراهق يبلغ من العمر 18 سنة.

وبحسب معلومات “الشروق”، فإن سيارة من نوع “بيجو 3008” قد دهست ثلاثة أشخاص بالمكان المسمى “شريعة”. ويتعلق الأمر بامرأتين، 26 و41 سنة وطفل يبلغ من العمر 6 سنوات كان برفقتهما، ولسوء الحظ، فقد لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها، وقد تم فتح تحقيق في الحادث.

…

آلة حفر تبتر ساق عامل فرجيوة في ميلة

نسيم. ع

تعرض عامل يدعى “د. ح” يبلغ من العمر 42 سنة، يعمل داخل ورشة بناء سكنات الترقوي المدعم بحي 105 مسكن ببلدية فرجيوة غرب ميلة، صبيحة أمس، إلى بتر ساقه اليسرى بسبب التفاف سلك معدني لآلة الحفر على رجله أثناء القيام بأشغال البناء.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الضحية تعرض لحادث عمل تسبب في بتر على مستوى الرجل اليسرى فوق كعب القدم، حيث تدخل أعوان الحماية لإسعافه في عين المكان وتحويله على الفور نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة لتلقي العلاج اللازم، من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

…

انتشال جثة غريق بشاطئ زاقور في سكيكدة

إسلام. ب

انتشلت، في حدود الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، فرقة الغطس بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تمالوس، غرب ولاية سكيكدة، وبالتنسيق مع حراس السواحل، جثة غريق يبلغ من العمر 35 سنة، ينحدر من ولاية ميلة، وذلك على بعد مترين من سطح البحر بشاطئ زاقور، بقرية أحمد سالم، ببلدية تمالوس، وهو شاطئ غير محروس وممنوع للسباحة بقرار ولائي، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نور بالقل، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة. للإشارة فقد أحصت مصالح الحماية المدنية 26 غريقا في البحر والمسطحات المائية قبل وبعد إعلان فتح موسم الاصطياف، منهم 22 غريقا في البحر أغلبهم في الشواطئ الممنوعة، و4 غرقى في المسطحات والبرك المائية.

…

مقتل شاب مجهول سقط من جسر سيدي مسيد بقسنطينة

عصام بن منية

لازالت جسور مدينة قسنطينة، تشهد حوادث مميتة، بعد إقدام أشخاص على الانتحار ووضع حد لحياتهم بإلقاء أنفسهم من تلك الجسور، أو جرّاء السقوط لضحايا آخرين يفضلون أخذ صور تذكارية على المناظر الهوائية على الجسور، فتهوي أقدامهم ويسقطون من تلك الجسور المرتفعة في مشاهد مأساوية.

وتدخل عناصر الحماية المدنية نهار الثلاثاء، مدعومين بفرقة التسلق والتعرف في الأماكن الوعرة وفرقة الغطاسين، لانتشال جثّة شاب مجهول الهوية، يبلغ من العمر حوالي 30 سنة، من أسفل مجرى وادي الرمال بمدينة قسنطينة، بعد سقوطه من جسر سيدي مسيد.

وفي الوقت الذي تم فيه تحويل الجثّة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، باشر عناصر الأمن تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة، والتي تعتبر واحدة من عشرات الحوادث المميتة التي تشهدها الجسور المعلقّة بمدينة الصخر العتيق سنويا، حيث تحصي مصالح الحماية المدنية سنويا عشرات حوادث انتحار لأشخاص من أعمار مختلفة ومن كلا الجنسين، بعضهم لازالوا مجهولي الهوية منذ عدّة أشهر، لعدم حيازتهم لأية وثائق ثبوتية عن هوياتهم.