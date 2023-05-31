أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 31 ماي 2023

حجز رطل كوكايين، توقيف "مير" هارب من العدالة

حجز رطل كوكايين بسطيف

س. منصوري

حوّل الأربعاء ملف شبكة خطيرة تتكون من 7 أفراد ينشطون في مجال ترويج المخدرات والمهلوسات على مستوى المنطقة الجنوبية لولاية سطيف، إلى قاضي القطب الجزائي بقسنطينة.

وحسب مصادر “الشروق”، أن أفراد هذه الشبكة تم القبض عليهم من طرف أفراد الشرطة بأمن دائرة عين ولمان، وهذا بعد استغلال معلومات تفيد بتورط أشخاص في عمليات ترويج للمخدرات الصلبة المتمثلة في مادة الكوكايين، بالمنطقة الجنوبية للولاية، ليتم الترصد لتحركات 3 أشخاص منهم وسط مدينة عين ولمان، ما سمح بتوقيفهم مع ضبط كمية أولية من المخدرات الصلبة وحتى المؤثرات العقلية، ليتم بعد التعمق في التحريات تحديد هويات أشخاص آخرين بما فيهم هوية الممون الرئيسي وأفراد الشبكة، مع توقيفهم جميعا وحجز كمية إجمالية من المخدرات الصلبة “كوكايين” بوزن 541.06 غرام و 3222 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” إلى جانب مبلغ مالي جد معتبر فاق الـ158 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم إلى جانب أسلحة بيضاء “ساطور، سكين، شفرات حادة، وقارورة غاز مسيل للدموع”.

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شاحنة تخرق جدار مسجد في باتنة

ط. حليسي

اصطدمت، الثلاثاء شاحنة بحائط مسجد ببلدية بومية دائرة الشمرة الواقعة على بعد 60 كلم شمال شرقي باتنة.

واخترقت الشاحنة جدار المسجد بالكامل، محدثة ثقبا كبيرا ومخلفة أضرارا في أرضية المسجد الذي كان شاغرا وقت حدوث الواقعة.

ولم تعرف الأسباب التي أدت إلى انفلات الشاحنة التي تكون فقدت الفرامل أو أن سائقها كان نائما، في انتظار ما ستظهره تحقيقات الدرك.

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رش الضحايا بمادة حارقة خلف فقدانهم البصر

عصابة تعتدي على عمال بورشة مشروع تهيئة واد الحراش

مريم. ز

تعرض أعوان حراسة بشركة “أمنهيد” المكلفة بأشغال مشروع تهيئة واد الحراش في العاصمة، لاعتداء من قبل 6 عمال مفصولين، الذين قرروا الانتقام من زملائهم الجدد بعد اقتحام المكان، ورشهم بمادة “روح الملح” والتسبب في عاهات وإصابات خطيرة لدى الضحايا.

وقائع الملف التي عالجتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، راح ضحيتها عاملون على مستوى ورشة واد أوشايح، بعد اقتحامها من قبل مجموعة من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء وقارورات تحتوي على مادة حارقة، أين تعرض الأعوان إلى الضرب مع إصابتهم بحروق خطيرة على مستوى الوجه بعد صب مادة روح الملح عليهم، الأمر الذي خلف فقدانهم البصر بإحدى العينين وعاهات مستديمة وأضرار جسدية ونفسية بالغة حسب تقارير الطبيب الشرعي.

التحقيقات الأولية بملف الحال، انطلقت من نداء تلقته قاعة العمليات بأمن ولاية الجزائر، يفيد بتعرض أعوان حراسة تابعين لشركة “أمنهيد” المشرفة على أشغال تهيئة واد الحراش لاعتداء خطير وإصابات بالغة، وتمكنت مصالح الأمن بعد فتح تحريات مكثفة من تحديد هوية الجناة، واتضح أن أغلبهم كانوا يعملون بذات الورشة قبل فصلهم من مناصبهم وإحالتهم إلى المجلس التأديبي، بعد الاشتباه في استيلائهم على آلات حفر واستغلالها لأغراض شخصية، كما كشف الضحايا والشهود أمام مصالح الضبطية القضائية، أن المشتبه فيهم قرروا الانتقام منهم بعد توظيفهم بالمناصب التي كانوا يشغلونها سابقا قبل طردهم، وخططوا للاعتداء عليهم بعد أيام من المراقبة والترصد، وهي الوقائع التي أنكرها المتهمون خلال استجوابهم، أين صرح المتهم الرئيسي المدعو “ن. سفيان” أنه فصل من عمله كرئيس فوج حراسة بعد 7 سنوات من العمل دون أن يعلم سبب توقيفه، مضيفا أنه لا تربطه أي علاقة بالضحايا.

والتمس النائب العام توقيع عقوبات تراوحت بين 7 و10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين المتابعين بجناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية، جناية الضرب والجرح، مع سبق الإصرار والترصد المفضي إلى عاهة مستديمة، جنحة حمل أسلحة بيضاء والضرب والجرح العمدي مع سبق الإصرار.

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توقيف “مير” هارب من العدالة بوهران

ب. يعقوب

أوقفت، مساء الثلاثاء، المصالح الأمنية في وهران، الرئيس السابق لبلدية بئر الجير شرق وهران، لكونه محل مذكرات بحث قضائي، وذلك بعد الحكم عليه غيابيا في قضية فساد بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في قضية تخص مشتريات.

وبحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن فرقة أمنية تابعة لفرقة إيسطو 24 في بئر الجير، ألقت القبض على الرئيس السابق للمجلس الشعبي لذات البلدية المسمى “ق م” لارتباطه بتحقيق قضائي جديد على مستوى محكمة السانيا، حيث ظل المتهم الموقوف في حال فرار، رافضا مواجهة القضاء مجددا أو استئناف الحكم الصادر في حقه.

المشتبه فيه، سيتم إحالته من جديد على الجهات القضائية المختصة في وهران، لإتمام الإجراءات القانونية في حقه، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الملفات التي يتابع فيها وكذا تحديد كافة الأفعال المنسوبة إلى الشخص المعني، وأفادت مصادر الشروق أنه سيتم عرض الموقوف الأربعاء على النيابة بمحكمة أرزيو بوهران.

وأعاد خبر توقيف الرئيس السابق لذات البلدية، النقاش مجددا حول محاربة الفساد إلى الواجهة بوهران، في ظل تقديم عديد المنتخبين السابقين والحاليين في الفترة الأخيرة أمام القضاء للاشتباه بوقوفهم وراء شبهات فساد.

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مسبوق يرّوج المؤثرات العقلية وسط التلاميذ في قسنطينة

ف. ن

تمكن مؤخرا عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي بكيرة بأمن دائرة حامة بوزيان في ولاية قسنطينة، من توقيف شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 39 سنة، لتورطه في قضية ترويج المؤثرات العقلية.

المشتبه فيه تم توقيفه إثر استغلال عناصر الفرقة للمعلومات التي وردت إليهم والتي تفيد بقيام أحد المسبوقين قضائيا بترويج المؤثرات العقلية بالقرب من مؤسستين تربويتين، على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي كللت بعد غلق جميع المنافذ المحيطة بالمؤسستين، من رصد تحركات المشتبه فيه، الذي تم توقيفه في حالة تلبس، بعد ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية وكذا مبلغ مالي يرجح أنه من عائدات البيع والترويج، على يتم مباشرة تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه وإنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة وترويج المؤثرات العقلية، تم بموجبه تقديمه امام النيابة المحلية.

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المركبة كان على متنها خمسة أشخاص

مياه الأمطار تجرف سيارة وتغمر عشرات المنازل في ميلة

نسيم. ع

جرفت مياه الأمطار الرعدية المتساقطة، مساء الثلاثاء، على ولاية ميلة، وبالضبط بالقرب من قنطرة الخمسين ببلدية شلغوم العيد سيارة سياحية من نوع “رونو 5″، ما أدى إلى تحطمها نهائيا، فيما لم تسجل لحسن الحظ، خسائر بشرية، بعد فرار الأشخاص الذين كانوا على متنها نحو اليابسة. كما تسبب التساقط الغزير للأمطار مساء الثلاثاء في تسرب مياه الأمطار إلى منزل، حيث بلغ ارتفاع المياه 20 سنتم بمشتة أولاد يعقوب التابعة لبلدية التلاغمة، وسقوط جزئي للسقف مع تشققات في الجدران، كما أتلفت مياه الأمطار أغطية وأفرشة العائلة.

أما بمشتة المرج الكبير في بلدية بوحاتم، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية لمعاينة مسكنين وظيفيين تسربت مياه الأمطار إليهما، وأضحت سلالمهما مهددة بالسقوط في أي لحظة، فيما غمرت مياه الأمطار بحي 140 مسكن اجتماعي ببلدية سيدي خليفة ثلاثة منازل بالطابق الأرضي لعمارة. وبمشتة الهنشير في بوحاتم، تمت معاينة أربعة منازل بلغ منسوب المياه المترسبة إليها 25 سنتم، وفي مشتة عين الكحلة بذات البلدية تسربت مياه الأمطار إلى مسكن وأتلفت الأغطية والأفرشة، كما غمرت المياه بمشتة المرج الكبير ابتدائية الشهيد زغمار الطيب وأحد المستودعات. من جهتهم، سارع أعوان الحماية المدنية للتدخل من اجل شفط مياه الأمطار واستخراج الأوحال من منزل، قارب منسوب المياه فيه المتر، مع إتلاف أغطية وأفرشة، كما سجلت صعوبة في حركة السير على الطريق الوطني رقم 5 أمام جسر الخمسين ببلدية شلغوم العيد، بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي إلى حوالي 1 متر.