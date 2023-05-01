أخبار الجزائر ليوم الإثنين 01 ماي 2023

تفكيك عصابة لتهريب "الحراقة"، انتحار شاب شنقا

إيقاف سبعة مهربين والبحث جار عن آخرين

تفكيك عصابة لتهريب “الحراقة” بوهران

ب. يعقوب

تمكنت، مساء الأحد، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري نحو سواحل الجوار الأوروبي، وذلك انطلاقا من الشواطئ الصخرية للساحل الشرقي الوهراني. وجاءت عملية إيقاف مدبري الهجرة غير النظامية، وأحدهم كان موضوع مذكرة بحث منذ 2021، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح الإستعلامات العامة بخصوص تشكيل عصابي مصغر، اختص أفراده في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية في شرق وهران.

وأوضحت مصادر “الشروق”، أن الأبحاث الأولية، كللت بتوقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، من بينهم شخص محل بحث من طرف العدالة، ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط شخص ثامن في حال فرار، له ضلع في استقطاب المرشحين للحرقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن إجراءات البحث المتواصلة في هذه القضية بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار أذون بالتفتيش، مكنت من حجز قارب مطاطي ومحرك بحري يشتبه في تسخيره في عمليات الهجرة غير الشرعية، قوة دفعه 60 حصان بخاريا، ثلاثة خزانات مملوءة بالوقود المسخر لقوارب الحرقة، وحجز 6 براميل بنزين أخرى، وكذا قناعين أسودي اللون، كمية من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي، إضافة إلى ضبط مصباح ليلي ومعدات أخرى تستعمل في الهجرة السرية.

الموقوفون تم تحرير ضدهم إجراء قضائي موضوعه تهريب المهاجرين عن طريق تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى، حيث تم الاحتفاظ بهم تحت تدبير الحجز النظري، على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف نيابة فلاوسن، لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتفيد مصادر الشروق، أن كافة الأجهزة الأمنية في وهران، دخلت في تنسيق وثيق بينها لتعزيز مستوى يقظتها وحراستها لشواطئ الشريط الساحلي لعاصمة الغرب الجزائري لمنع أنشطة تهريب البشر، مع تلقيها تعليمات على قدر عال من الجدية لتكثيف الحضور في المناطق والنقاط التي تصنف على أنها “سوداء” لانطلاق قوارب الهجرة غير النظامية، من أجل القيام بتدخلات استباقية ومداهمة الورشات السرية لصناعة القوارب المستعملة في هذه العمليات، في إجراءات مشددة لمواجهة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين، في ظل الإستقرار الذي تعرفه الظروف الجوية والارتفاع الذي تسجله درجة الحرارة، ما يشجّع الكثيرين على محاولة العبور نحو الضفة الأخرى.

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انتحار شاب شنقا في سكيكدة

إسلام.ب

انتحر الأحد، شاب يبلغ من العمر27، شنقا داخل مسكنه في حي المفرزة رقم 3، ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، حيث عثر على جثته معلقة إلى عمود، وعلم أن الضحية كان يعاني مشاكل اجتماعية.

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كانت موجهة للترويج في قسنطينة انطلاقا من الوادي

ضبط 45 ألف قرص مهلوس وسط شحنات من الخضر بخنشلة

طارق.م

نجح مؤخرا عناصر الأمن بخنشلة، في إحباط محاولة نقل كمية معتبرة من المهلوسات من الجنوب إلى المدن الشمالية، مع توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 34 و39 سنة،كانوا يستغلون نشاطهم في نقل الخضر والفواكه من ولاية الوادي نحو الشمال لنقل المؤثرات العقلية.

وحسب مصادر أمنية، فإن هذه العملية التي اسفرت عن حجز قرابة 46 ألف قرص مهلوّس، تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت غلى مصالح أمن ولاية خنشلة، بشأن عزم أفراد شبكة إجرامية مختصة في تجارة المخدرات، على نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من ولاية الوادي باتجاه ولاية قسنطينة على متن شاحنات مخصصة لنقل الخضر والفواكه لتمويه الأجهزة الأمنية، مرورا بإقليم ولاية خنشلة، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنّت من تحديد نوع الشاحنتين المستعملتين في العملية وتوقيت عبورهما بإقليم ولاية خنشلة، ما مكّن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بخنشلة،وبالتنسيق مع وحدات الدرك الوطني، بالمجموعة الولائية بخنشلة، بعدمراقبة كافة المنافذ والمسالك المحتملة لعبور الشاحنتين، من توقيفهما بالمنطقة الجنوبية للولاية، وبإخضاعهما للتفتيش تبين أنهما محملتين بالخضر والفواكه.

وبالتدقيق في التفتيش تم العثور على كمية معتبر من المؤثرات العقلية،تقدر بـ 45750 قرص مهلوس، من نوع بريغابلين ذات منشأ أجنبي، و مبلغ مالي يقدر بـ598 مليون سنتيم جزائري، من عائدات البيع والترويج، على الفور تم اقتياد المشتبه فيهم الثلاثة، إلى مقر الأمن، للتحقيق معهم، والذي كشف بأن أفراد هذه الشبكة كانوا يستغلون نشاطهم في تجارة الخضر والفواكه للتمويه ونقل المهلوسات المهربة من الخارج عبر الحدود الجنوبية بطريقة غير شرعية، نحو ولايات الشمال. المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة التهريب على درجة عالية من الخطورة،وتهدد الصحة العمومية، وتهريب مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة من منشأ أجنبي، باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة، والحيازة والتخزين والبيع والنقل لمواد صيدلانية، ذات خصائص مخدرة بطريقة غير مشروعة.

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مصرع مراهق تسلق عمودا كهربائيا بالنعامة

ع. محمدي

عاشت، صباح الأحد، مدينة المشرية بولاية النعامة، أجواء حزن خيمت على المنطقة بعد انتشار خبر وفاة الطفل “ب.أيوب” البالغ من العمر 13 سنة، بصعقة كهربائية.

وحسب المعلومات الأولية، فان التلميذ الذي كان يزاول دراسته بمتوسطة الإخوة “زوجي” يكون قد صعد إلى أعلى عمود كهربائي متواجد بالقرب من محيط المؤسسة التربوية المذكورة، الواقعة بحي تجزئة 51 هكتارا غرب المدينة، ويبدو أن الضحية لم ينتبه لوجود الكابل الكهربائي ليُصعق فجأة ويسقط بذلك مغشيا عليه، وفور ذلك تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية، من أجل نقل جثة الطفل المتوفى بمكان الحادث، وتحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأخوين شنافة.

هذا الحادث أثار تساؤلات عديد المواطنين حول الشبكات الكهربائية عالية ومتوسطة الضغط، التي لا تزال متواجدة داخل النسيج العمراني بمدينة المشرية.

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جرار يقتل طفلا بمعسكر

ق.مزيلة

قتل طفل السبت،تحت عجلات جرار، في حادثة وقعت ببلدية سجرارة في ولاية معسكر. وتوفي الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، بموقع الحادثة في دوار الفراطيس.

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وفاة طالب جامعي سقط من الطابق الرابع بإقامة جامعية ببومرداس

سعيدة. م

لقي مساء الإثنين، طالب جامعي في 23 من العمر حتفه إثر حادث سقوطه من الطابق الرابع بالإقامة الجامعية بوهري_بوعلام بومرداس.

الطالب المتوفى “صالح. ش”، حسب مصادر، ينحدر من ولاية الشلف، ويبلغ من العمر 23 سنة يدرس في قسم الإلكترونيك INELEC بجامعة بومرداس، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد سقوطه من شرفة غرفته بالطابق 04 جناح 02 بالإقامة الجامعية inh.