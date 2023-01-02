أخبار الجزائر ليوم الإثنين 02 جانفي 2023

إحباط محاولة هجرة سرية، العثور على شخص مذبوحا

إحباط محاولة هجرة سرية بالشلف

م. قورين

تمكنت الثلاثاء فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بأمن ولاية الشلف، من توقيف 18 شخصا كانوا يتأهبون لركوب قوارب الهجرة غير الشرعية بشاطئ المرسى، العملية حسب مصادر الشروق، تمت على إثر ورود معلومات مفادها استغلال شبكة إجرامية مناسبة رأس السنة، لتنظيم رحلة هجرة غير شرعية عبر البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من الشواطئ الصخرية لبلدية المرسى، فتم نصب كمين محكم مكن من توقيف 18 شخصا كانوا يستعدون لركوب قارب مطاطي، بحوزتهم جوازات السفر ومبالغ مالية بالعملة الصعبة، وبعد توقيفهم تم تحويلهم على أروقة العدالة بمحكمة تنس.

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العثور على شخص مذبوحا أمام دار العجزة بتيارت

لوز محمد أمين

اهتزت، مدينة تيارت، على وقع خبر العثور على جثة شخص مذبوحا من الوريد إلى الوريد، بالقرب من دار العجزة، الحادثة هذه خلفت استياء المواطنين وبثت الرعب في نفوسهم، كون أن الحادثة وقعت بقلب مدينة تيارت، وبالضبط بطريق عين بوشقيف.

الضحية المدعو (ج،ب) في الأربعينيات من العمر، يقطن بالقرب من مسرح الجريمة، بحي 405 والمعروف محليا بحي التفاح، وقد فتحت عناصر الأمن الوطني تحقيقا بالجريمة التي هزت مدينة تيارت، وحسب تصريح أحد سكان حي التفاح، فإن الضحية يعرف بخصاله الحميدة، وطالب بالمناسبة بتوقيف المجرمين المتورطين في هذه القضية التي أثارت الرعب والخوف في نفوس سكان المدينة خاصة، والولاية عامة، كون أن هذه الحوادث لم تسجل إطلاقا بمدينة تيارت، ووصف هذا العمل بالإرهابي والإجرامي.

الشروق تنقلت إلى بيت الضحية، حيث وجدنا العائلة في حالة صدمة كبيرة، والبيت يعج بجمع غفير من المواطنين لتقديم التعازي، في الوقت الذي عبر فيه العديد منهم عن استيائهم لهذه الجريمة التي نفذها المجرمون بأبشع الطرق، لتتوحد مطالبهم في توقيف الجناة وعرضهم على القضاء لنيل جزاء ما اقترفوه في حق مواطن أعزل.

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معرض دولي للفلاحة بوهران

ستقام الطبعة السادسة لمعرض وهران الدولي للفلاحة (أغريبو اكسبو 2023) من 18 إلى 21 جانفي القادم بمركز الاتفاقيات “محمد بن أحمد”، حسب ما استفيد لدى المنظمين.

ويرتقب حضور في هذه التظاهرة المنظمة من طرف مؤسسة الاتصال تنظيم المعارض (انكوب) 50 عارضا مختصا في قطاع الفلاحة ومستثمرين لاكتشاف أحدث التكنولوجيات في المجال الفلاحي والإطلاع على السوق المحلية وإمكانات السوق العالمية في هذا المجال، حسب ما جاء في بيان صحفي للمعرض.

ويكمن الهدف من هذا الموعد الاقتصادي إبراز مؤهلات ولاية وهران في الميدان الفلاحي وتربية المواشي والصناعة الغذائية ومساعدة المشاركين بتحديد فرص العمل والاستثمار والتعرف على التسهيلات الإدارية والمساعدة التقنية المقدمة لتجسيد البرامج في مختلف أنشطة الفلاحة.

وستكون هذه الطبعة منصة فريدة كونها ستسمح بعرض المنتجات الجديدة (عروض تجريبية/تذوق)، وفق البيان.

وتم برمجة على هامش معرض وهران الدولي للفلاحة مداخلات تتناول مواضيع لها صلة بقطاع الفلاحة بالجزائر والتكنولوجيا في خدمة الزراعة من تنشيط خبراء وباحثين ومختصين محليين وأجانب.

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استفحال السرقة بأحد أحياء سحاولة

استفحلت ظاهرة السرقة على مستوى حي 500 مسكن “عدل” بسحاولة بالعاصمة، خلال الفترة الأخيرة، إلى درجة أصبح لا يمر يوم إلا وتتعرض شقة أو شقتان للسطو، رغم تواجد الأعوان التابعين للمؤسسة المكلفة بالحراسة، والتي يدفع لها المستفيدون اشتراكات شهرية ثابتة، ما أقلق السكان الذين باتوا يبحثون عن حلول فردية أو مشتركة مرتبطة باجتهادهم الخاص لمواجهة هذه الظاهرة.

وتسببت عمليات السطو المتكررة للسكنات في خسائر كبيرة للمواطنين، خاصة ما تعلق بالأنابيب النحاسية ومختلف معدات الترصيص الصحي الأخرى، إلى جانب أغراض مختلفة.

ويناشد سكان الحي مصالح الأمن لولاية الجزائر تكثيف الدوريات حول الحي، فضلا عن مطالبة مسؤولي وكالة “عدل” ومؤسسة الحراسة المعنيّة بالتكفل بالانشغال المستعجل.

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بهدف توفير البديل وإسناد الصيرفة الإسلامية

التأمينات.. افتتاح أول وكالة تجارية للجزائرية للتكافل العام

فاتح. ع

أعلنت المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام” المسماة “الجزاير تكافل”، في بيان لها، عن افتتاح أول وكالة تجارية لها، بالجزائر العاصمة، متخصصة حصريا في نشاط التأمين التكافلي العام على الأضرار بمختلف أنواعه.

وأوضح البيان ان هذه الوكالة، المتواجدة بمركز الأعمال ببلدية زرالدة، غرب الجزائر العاصمة، ستقوم تدريجيا بتسويق كل أنواع التأمينات المطروحة حاليا في السوق على غرار التأمين على السيارات، التأمين على المنازل ومختلف الأملاك العقارية، الأملاك المهنية والصناعية أو التجارية، التأمين على أخطار النقل بكل انواعه (البري، البحري، الجوي) وكذا التأمين على مختلف الأخطار الفلاحية.

واضاف ذات المصدر أن “الهدف الاستراتيجي من تسويق منتجات التأمين التكافلي هو توفير البديل لمختلف شرائح المجتمع الجزائري وإسناد البيئة العامة للصيرفة الإسلامية في بلادنا في إطار السياسة العامة والمخطط الحكومي المعتمد من طرف السلطات العليا في البلاد”.

واشار البيان أن المؤسسة العمومية “الجزائرية للتكافل العام” أنشئت مؤخرا بمساهمة كل المتعاملين العموميين في قطاعي التأمينات والبنوك، حيث يشترك في رأس مال هذه المؤسسة كل من شركات التأمين العمومية الأربعة (الشركة الوطنية للتأمينات، “كاش” للتأمينات وشركات “كات” و”كار”) والبنوك العمومية الستة) كناب بنك، البنك الوطني الجزائري، البنك الجزائري الخارجي، بنك بدر، بنك التنمية المحلية، القرض الشعبي الجزائري).

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توقيف موظفة متلبسة بتزوير محررات رسمية في الشلف

م.قورين

تمكنت مؤخرا، فصيلة المساس بالممتلكات بأمن ولاية الشلف، من توقيف موظفة تبلغ من العمر 27 سنة، تعمل بإحدى المديريات التنفيذية، على خلفية تورطها في قضية جزائية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

القضية حسب ما صرح به محافظ الشرطة “الشريف عنقود” للشروق، جاءت على إثر شكوى تقدم بها أحد ضحاياها، مفادها تعرضه لعملية النصب والاحتيال من قبل فتاة موظفة، حيث أوهمته بأن تبيع له قطعة أرض عمومية بوسط المدينة نظير مبالغ مالية كبيرة، وبعد فتح تحقيق معمق تبين أن المشتبه فيها لديها شريكان آخران، ليتم توقيفهما، ولدى مثولهم أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

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وفاة تلميذة بصعقة كهربائية في خنشلة

مامن. ط

لقيت، مساء الاثنين الطفلة هديل رغيس البالغة من العمر 12 سنة، أنفاسها الأخيرة داخل مسكنها العائلي الكائن ببلدية متوسة في ولاية خنشلة، بعد تعرضها لصعقة كهربائية أودت بحياتها في عين المكان.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الضحية تلميذة في السنة الأولى متوسط بإكمالية متوسة، وتوفيت نتيجة إصابتها بصعقة كهربائية، تعرضت لها في ظروف لا تزال تفاصيلها غامضة ومجهولة، وقد خلّفت الحادثة الأليمة التي تزامنت مع أول أيام السنة الجديدة، حالة من الحزن والأسى وسط عائلة التلميذة هديل وجيرانها وزملائها وزميلاتها في الإكمالية والذين تنقل العشرات منهم إلى بيتها لتقديم واجب العزاء وحضور مراسيم تشييع جنازتها، في وقت تواصل مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة الأليمة.

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أحدهم يتواجد في حالة فرار

أربعة أشقاء متهمون بتضخيم فواتير تجهيزات السيارات في باتنة

طاهر حليسي

أدانت، مؤخرا، محكمة الجنح بباتنة، أربعة أشقاء، بعقوبة 7 سنوات نافذة، وغرامة مالية بأكثر من 1.4 مليار سنتيم، عن تهمة تتعلق بمخالفة “التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال عن طريق التصريح الكاذب”.

وكان الأشقاء الأربعة وهم مستثمرون ورجال أعمال يزاولون مهمة العضوية والتسيير في مؤسستين لصناعة السيارات، تمت متابعتهما عقب تحقيقات وتحريات خلصت فيهما مصالح الضبطية القضائية لمصالح الأمن والقضاء، إلى قيامهم بالإدلاء بتصريحات كاذبة تخص مبالغ استيراد مكونات داخلة في تركيب وصناعة سيارات، اتضح بعد مقارنتها بالأسعار الدولية في بلدان المنشأ التصديري أنها مبالغ فيها وتتجاوز ما هو متعارف عليه بأضعاف مضاعفة ليتم تثبيت تضخيم فواتير بالعملة الصعبة، علما أن مصادر أشارت خلال الجلسة العلنية المنعقدة بمحكمة باتنة أنها تراوحت بين 140 و190 فاتورة.

وكانت المحكمة التي نطقت العقوبة سالفة الذكر، أمرت بإيداع ثالث المتهمين الحبس بعدما تم إيداع اثنين في وقت سابق في قضية أخرى، فيما أصدر القاضي أمرا بالبحث وإحضار شخص رابع، اعتبر في حالة فرار لتخلفه عن حضور الجلسة العلنية. يذكر أن المؤسستين الصناعيتين المثارتين في قضية الحال تم حلهما في أعقاب التحريات التي أطلقت في إطار محاربة الفساد بعد 2019 وهو ما اصطلح عليه لدى السلطات العمومية بحملة تفكيك العصابة، كما تمت مصادرة جميع الحسابات البنكية والعقارية للشركتين، وإسنادهما لمتصرف معين من طرف مصالح الدولة.

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وفاة معمرة في حريق بالجلفة

نورين. ع

توفيت، صبيحة الاثنين، معمرة تجاوز سنها القرن إثر نشوب حريق داخل غرفتها بمدينة مسعد جنوب الجلفة، وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بمسعد لإخماد هذا الحريق الذي كان على مستوى غرفة داخل مسكن بحي نواورة بمسعد. وخلف الحريق وفاة الضحية، وخسائر مادية معتبرة داخل المنزل.