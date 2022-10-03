أخبار الجزائر ليوم الإثنين 03 أكتوبر 2022

توقيف شقيقتين متهمتين بالاحتيال والشعوذة بتبسة، قتيل في حادث بمنحدر الجباحية في البويرة

تأييد الحكم الصادر في حق مدير الوكالة العقارية بوهران

ب. يعقوب

قضت الاثنين الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، بتأييد القرار الجزائي الصادر في حق مباركي محمد، المدير السابق للوكالة العقارية لوهران بثلاث سنوات حبسا نافذا وتأييد عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق “ح.ك” مديرة المحافظة العقارية السابقة للسانيا المتهمة في نفس قضية الفساد العقاري .

وجاء القرار الجزائي الجديد الصادر في حق المدير السابق للوكالة العقارية الذي قضى محكومية ثلاث سنوات حبسا نافذا، مؤيدا للقرار الأول الذي نطقت به نفس الغرفة في ديسمبر 2020 في حق المتهمين الاثنين اللذين كانا قررا الطعن بالنقض أمام غرفة المخالفات والجنح بالمحكمة العليا، محاولة للنظر في العقوبة السالبة للحرية التي قضياها في سجني وهران والغزوات في تلمسان.

وكانت النيابة العامة في جلسة محاكمة المدير السابق لوكالة التنظيم والتسيير العقاري لوهران، التي تمت بتاريخ 26 سبتمبر من الشهر المنقضي، التمست تشديد العقوبة في حق هذا الأخير والتصدي لبراءة المتهم التي حصل عليها في جنحة الإثراء غير المشروع .

هذا الملف الذي طوت فصوله نهائيا محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، كان عاد من القسم الخامس للجنح والمخالفات على مستوى المحكمة العليا في أعقاب الطعن بالنقض الذي أودعه دفاع مباركي للنظر في عقوبة 3 سنوات كان حصل عليها من مجلس القضاء، الذي خفض عقوبته الابتدائية الصادرة في 8/9/2020 بسبع سنوات حبسا نافذا، لتقضي المحكمة العليا بإعادة محاكمته من جديد بتركيبة قضائية مغايرة، إذ تم تأجيل النظر في ملفه 8 مرات لأسباب مختلفة، قبل أن تنظر الغرفة الجزائية بتاريخ 26 سبتمبر في المنسوب إليه.

مع العلم أن رئيس الجلسة كان رفض تأسيس المبلغ عن الفساد، كطرف مدني والامتناع عن سماع أقواله لاسيما طلبيات دفاعه بمصادرة أملاك مباركي وإظهار نتائج الإنابة القضائية الدولية حول رصيده البنكي في إسبانيا، في أعقاب إقراره أمام هيئات التحقيق أنه يملك رصيدا في إسبانيا لا يعرف قيمته المالية الحقيقية، كما تم رفض تأسيس ممثل الخزينة العمومية، بينما طالبت الوكالة العقارية بتعويض قدره 50 مليون دينار جزائري وتحقيق تكميلي لتقويم الأضرار التي سببها المتهم الرئيس منذ تنصيبه على رأس الوكالة العقارية 2016/2019.

حري بالذكر أن الوكالة العقارية التي تقوم حاليا بتحيين أسعار القطع الأرضية التي باعها المدير السابق بالدينار الرمزي 1000 دج، خاصة العقارات التي تصرف فيها هذا الأخير، كانت دافعت عن حقوقها أمام هيئة المحكمة، وعرت كافة الأفعال الخطيرة التي مارسها هذا الأخير في حق عقارات الدولة وتسببه في إفقاد الخزينة العمومية ما مقداره 630,601,051،05 دج، كما أبرز الدفاع أنه “في الوقت الذي خسرت فيه الوكالة هذا المبلغ الضخم، على النقيض كان يعيش المتهم الرئيس في ثراء فاحش ويحوز عقارات تقدر بمئات الملايير”.

جدير بالذكر أن قضية الحال كانت سببا في إدانة المدير السابق لأمن وهران بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومصادرة أملاكه إلى جانب القضاء برفع عقوبة يمني هامل شقيق المدير العام الأسبق للأمن الوطني من 4 إلى 5 سنوات ومصادرة أملاكه في صبرة في تلمسان وإدانة كافة رؤساء البلديات الذين توبعوا في ملف الفساد العقاري مع حجز ممتلكاتهم العقارية.

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قتيلان و18 جريحا إثر انقلاب حافلة بغرداية

عبد المالك. م

قتل الإثنين شخصان وأصيب 17 بجراح، إثر حادث انحراف حافلة بولاية غرداية ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم 1، في شطره العابر لإقليم بلدية المنصورة، وتحديدا في منطقة عين اللاصيق، التي تبعد حوالي 80 كلم جنوب عاصمة الولاية. وذكر أحد المصابين في اتصال مع “الشروق”، أن الحادث وقع عند محاولة سائق الحافلة، التي تعمل على خط أدرار ـ حاسي مسعود، تجاوز سيارة لتواجهه سيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، وعند محاولته تجنبها انحرفت الحافلة، ما أفضى إلى وفاة شخصين، وإصابة 17 آخر لديهم بدرجات متفاوتة الخطورة، جرى إسعافهم في عين المكان من قبل الحماية المدنية، ونقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بالمنصورة، ليتم بعدها تحويل 6 مصابين إلى مستشفى متليلي وهذا لإصابتهم بكسور خطيرة، تستوجب التدخل الجراحي.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني بدائرة المنصورة، تحقيقا في ملابسات الحادث، الذي وقع على طريق تشهد الحوادث بصفة شبه يومية، ما يستوجب تدخل السلطات من أجل الاسراع في تجسيد مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين غرداية والمنيعة، لدرء خطر الحوادث على هذا المحور الذي يشهد حركية كبيرة في مجال نقل الأشخاص والسلع بين الشمال والجنوب الكبير.

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“تحرير” مسجد أثري بالبويرة بعد تحويله إلى سكنات

أحسن حراش

أمر والي البويرة عبد الكريم لعموري مؤخرا، المسؤولين المحليين على مستوى سور الغزلان، جنوب الولاية، إضافة إلى مديرة الثقافة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية لترحيل العائلات القاطنة داخل المسجد العتيق بالمدينة منذ سنوات، وهذا للتمكن من ترميمه باعتباره معلما تاريخيا وصرحا حضاريا للمنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المسجد العتيق بسور الغزلان يعود تاريخ إنشاء بنايته الموجودة بحي الشهيد سي حميدو بسور الغزلان إلى سنة 1753، حيث بناه الأتراك وظل لقرون منارة علم وإيمان، إلى أن حوله الاستعمار سنة 1904 إلى إسطبل لتربية الخيول “التهجين والتكاثر”، وبعد الاستقلال تم احتلاله من قبل عدة عائلات إلى غاية كتابة هذه الأسطر.

وكان والي البويرة الجديد قد تلقى انشغالا من مواطنين بسور الغزلان حول الحالة المتدهورة المتواجد عليها المسجد العتيق وسط المدينة، حيث تقطنه عائلات جعلت منه مسكنا لها منذ سنوات عدة رغم أهميته التاريخية والحضارية، ليأمر الرجل الأول للجهاز التنفيذي بداية الأسبوع الفارط، بإيفاد لجنة ولائية للنظر في وضعية هذا المسجد والمعلم القديم، حيث أكد في تصريح له بأن الأخير هو معلم تاريخي ومحطة للذاكرة الجماعية، مضيفا بأنه من غير المقبول أن يبقى الأمر على ما هو عليه، مشيرا في ذات السياق إلى توجيه أوامر لرئيسي البلدية والدائرة وكذا مديرة الثقافة قصد اتخاذ كل الإجراءات لترحيل العائلات القاطنة داخل المسجد في أقرب الآجال، بما يمكن من الانطلاق كما قال في ترميم المعلم التاريخي والصرح الحضاري.

وكانت عدة أطراف حزبية وكذا بعض الجمعيات قد سعت لإعادة الاعتبار لهذا المكان المقدس والتابع قانونيا لإدارة الشؤون الدينية بالولاية، حيث تم طرح القضية على أعلى مستوى من قبل بعض النواب بالمجلس الشعبي الوطني والتي صاحبتها تعليمات وزير الشؤون الدينية في 2002، التي تضمنت إخلاء البناية من السكان وإعادتها إلى طابعها الأصلي كمسجد، مع تكليف مصلحة الآثار بترميمه، لاسيما أن المسجد لايزال قائما بمحرابه ونوافذه وشكله الخارجي، غير أن تماطل الجهات الوصية المكلفة بتنفيذ القرار أجل عودة المشروع إلى أصله ومكانته التاريخية والحضارية.

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قتيل في حادث بمنحدر الجباحية في البويرة

أ. حراش

لقي، نهار الإثنين ، شاب يبلغ من العمر 21 سنة مصرعه، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضه لحادث مرور بمنحدر الجباحية بالبويرة، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمنحدر الخطير في تجاه العاصمة ونتج عن اصطدام بين سيارة سياحية من نوع سامبول بشاحنة للجر، مخلفا وفاة الشاب صاحب السيارة على الفور، ليتم تحويل جثته إلى مستشفى الأخضرية مع فتح تحقيق حول الحادث الذي يعتبر الأول من نوعه بالمنحدر الخطير للطريق السيار بعد منع سير شاحنات الوزن الثقيل بهذا المقطع الذي بات يسمى بمنحدر الموت.

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مقتل مراهق إثر اعتداء بالسلاح الأبيض في باتنة

طاهر حليسي

لفظ، مؤخرا مراهق لا يتعدى عمره 19 عاما، أنفاسه بالمستشفى الجامعي بباتنة، متأثرا بإصابات خطيرة جراء اعتداء تعرض له من قبل شاب ذي سوابق، بمدينة عين التوتة، الواقعة على بعد 35 كلم جنوب باتنة. وكان الشاب خ.ب، يتيم الأب، تلقى عدة ضربات على مستوى الحوض بواسطة آلة حادة، لدوافع تجهل أسبابها، ما استدعى تحويله من عيادة عين التوتة إلى مصلحة الاستعجالات والإنعاش بالمستشفى الجامعي بن فليس التهامي بباتنة، لتعقد وخطورة حالته، وتلف اجزاء من المثانة والمستقيم نتيجة تلك الطعنة، ليلفظ أنفاسه بعد مكوثه لأيام تحت الرقابة الطبية.

وشنت مصالح الشرطة حملة بحث عن الجاني بعد وقوع الاعتداء وتدهور صحة الضحية، في وقت نشر مواطنون ما قالوا أنها صورة المشتبه فيه المفترض في ارتكاب هذه الجريمة، بغرض المساعدة على توقيفه.

يذكر أن شابا من بلدية أولاد سلام دائرة رأس العيون غرب باتنة، كان لفظ هو الآخر، أنفاسه بالمستشفى متأثرا بإصابات تعرض لها من قبل مجهولين، طالبوه بتوصيلهم من محطة المسافرين أذرار الهارة في المخرج الجنوبي للمدينة إلى وجهة أخرى، حيث اعتاد ممارسة عمله في النقل غير المرخص بسيارته، التي يتكسب منها مالا، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب بغرض تجريده من سيارته، ثم عمدوا إلى رميه على قارعة الطريق. ونقل الشاب للمستشفى الذي مكث به عدة أيام قبل موته بفعل ما تعرض له من اعتداء وتعنيف.

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والي البويرة يأمر بترحيل عاجل لسكان محتشد قالوص بعمر محطة

أحسن حراش

أمر والي البويرة عبد الكريم لعموري بضرورة ترحيل العائلات القاطنة بمحتشد قالوص الواقع بإقليم بلدية عمر محطة في أقرب الآجال، وذلك بعد أن ظلت العملية عالقة منذ سنوات رغم الكشف عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية الجاهزة والمكتملة .

وعقد والي الولاية اجتماعا بمقر الولاية رفقة السلطات المحلية وممثلين عن سكان محتشد قالوص الذي شيد إبان الثورة التحريرية، حيث رفع هؤلاء مطلبهم بضرورة الترحيل من تلك السكنات التي لم تعد تصلح للسكن، حيث كان النقاش حول عديد العراقيل التي حالت دون المبادرة إلى ترحيل السكان المستفيدين من السكنات الاجتماعية إلى سكناتها الجديدة والمكتملة بمحاذاة المحتشد ، ليأمر الرجل الأول للجهاز التنفيذي بالولاية، كل من رئيسي البلدية والدائرة بضرورة رفع كل العراقيل واقتراح التاريخ المناسب لتنفيذ عملية الترحيل وفق الأطر القانونية وفي أقرب الآجال .

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البويرة تتواجد بها 7 محتشدات يعود تاريخ تشييدها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث يظل سكانها يعانون من مختلف المشاكل وعدم الاستفادة من الترحيل أو تسوية الوضعية لأسباب عديدة منها طبيعة ملكية الأرضية المتواجدة عليها، إذ تم تنصيب لجنة ولائية خاصة سنة 2018 قصد إحصاء ودراسة وضعية تلك المحتشدات، غير أن نتائج عمل تلك اللجنة لم تر النور إلى غاية اليوم وبقيت معها معاناة سكان تلك التجمعات السكنية الهشة والقديمة .

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اطلاق مسابقة أحسن قصيدة في مدح النبي بالبويرة

فاطمة عكوش

اطلق قطاع الثقافة والفنون لولاية البويرة بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف المصادف للثامن اكتوبر الجاري، عددا من المسابقات التي تتماشى وهذه المناسبة الدينية، لصالح مختلف الفئات العمرية عبر كافة إقليم الولاية، بداية بمسابقة أحسن قصيدة شعرية في مدح النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، والتي تم تخصيصها للفئة الشبانية الموهوبة في الشعر والقصيدة، لتتغنى بخير خلق الله والإشادة بصفات وخصال الرسول صلى الله عليه وسلم في أبيات شعرية لا تتعدى 30 بيتا، حيث دعت مديرية الثقافة والفنون بالبويرة الشباب الموهوب للمشاركة بقصيدة واحدة فقط، والتسجيل في المسابقة، عن طريق الالتحاق بمقر المديرية أو دار الثقافة، لملء استمارة تأكيد المشاركة، وذلك قبل تاريخ 05 أكتوبر الجاري الذي حدد كموعد لإجراء المسابقة التي سيتم إجراؤها بدار الثقافة علي زعموم.

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توقيف شخصين بحوزتهما قطع أثرية من الحضارة الرومانية في بوسعادة بالمسيلة

أحـمد. ق

تمكن عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني لأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، من توقيف شخصين لتورطهما في فعل الحيازة والمتاجرة في أشياء وقطع أثرية متأتية من التنقيب بدون ترخيص.

وحسب ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة، فإن وقائع القضية، بدأت على إثر ورود معلومات، إلى المصلحة مفادها وجود شخص بقطاع الاختصاص، يحوز قطعا أثرية وعملات نقدية تعود للحقبة الرومانية، ليتم إعداد خطة عمل محكمة مكنت فريق التحقيق، من توقيفه رفقة شريكه وبحوزته ثلاث قطع نقدية أثرية، ذات اللون الأصفر تعود إلى الحضارة الرومانية، بالإضافة إلى خاتم من المعدن الأصفر يعود للحقبة الاستعمارية الفرنسية.

ليتم في الأخير تشكيل ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن تهمة الحيازة والمتاجرة في أشياء وقطع أثرية متأتية من التنقيب بدون ترخيص.

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عنابة تحتضن الدورة الثانية لملتقى الأدب الجزائري المهاجر

محمود بن شعبان

اعلنت مديرية الثقافة والفنون لولاية عنابة عن تنظيم الدورة الثانية لملتقى الأدب الجزائري المهاجر بالتنسيق مع كلية الاداب واللغات لجامعة باجي مختار بعنابة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للهجرة المصادف لـ17 اكتوبر.

ويندرج الملتقى الذي سيحتضنه المسرح الجهوي عزالدين مجوبي بعنابة يومي 15 و16 اكتوبر الجاري ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، حيث سيسلط الضوء على الأدب الجزائري المهاجر بتنوع اشكاله بين الشعر والقصة والرواية والمسرحية نظرا لثراء مضامينه التي واكبت مختلف التحولات التي عاشها المجتمع الجزائري فنتج عنها كتابة الأدب بعدة لغات، كما وزع بين مختلف قارات العالم بعد نجاح الأدب الجزائري المهاجر في مشارق الأرض ومغاربها من تحقيق شهرة ومجد الثقافة الجزائرية التي تكللت بترشيح الكاتبة آسيا جبار لنيل جائزة نوبل اربع مرات متتالية كدليل على المكانة المرموقة اضافة إلى ما حققته الكاتبة الروائية احلام مستغانمي وياسمينة خضرا وقبلهما كاتب ياسين ومحمد ديب وغيرهم ممن احتفى النقد العالمي بنصوصهم وانتاجاتهم وتحولت ابداعاتهم إلى فنون مشهدية تجسدت في اعمال سينمائية، مسرحية وغيرها.

ويأتي ملتقى الأدب الجزائري المهاجر حسب القائمين عليه لنفض الغبار عن الثقافة الجزائرية المهاجرة والتعريف بها ودراستها، وبحث قضاياها ومعرفة مكانتها في خارطة الثقافة الوطنية، العربية والعالمية، حيث سيتناول الملتقى في دورته الثانية عدة محاور أبرزها “الذاكرة الوطنية في الأدب الجزائري المهاجر” بالإضافة إلى “إعلام ومعالم الأدب الجزائري المهاجر” ، و”الأدب الجزائري المهاجر ودوره في التعريف بالقضية الوطنية”، “الأدب الجزائري المهاجر وقضايا ما بعد الكولونيالية”، “الأدب الجزائري المهاجر والترجمة والنقد الاكاديمي”، “الأدب الجزائري المهاجر والفنون المشهدية (مسرح، سينما وتلفزيون)”.

للإشارة، تضم اللجنة العلمية للملتقى كلا من الدكاترة اسماعيل بن صفية وعلي خفيف، كما تضم اللجنة التنظيمية مدير الثقافة لولاية عنابة الدكتور احسن تليلاني إلى جانب رئيس قسم اللغة العربية وادابها بجامعة باجي مختار الدكتور عبد الكريم شلبي، والدكتور مانع محمد بصفته رئيسا شرفيا للملتقى الذي سيعرف حضور الشاعرة الدكتورة رشيدة حمدي كضيف شرف الدورة الثانية لملتقى الأدب الجزائري المهاجر المزمع تنظيمه يومي 15 و16 اكتوبر الجاري بمناسبة اليوم الوطني للهجرة.

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المسرح الوطني يكشف عن برنامجه الثقافي لشهر أكتوبر

محمود بن شعبان

كشفت إدارة المسرح الوطني الجزائري عن برنامجها المسرحي والفني الخاص بشهر اكتوبر والذي يضم مختلف النشاطات الموجهة للكبار والصغار من عروض مسرحية، سهرات فنية ولقاءات أدبية ومعارض فنية على مدار شهر كامل وذلك تزامنا مع افتتاح الموسم الثقافي الجديد.

سطر المسرح الوطني برنامجا ثريا لأبرز العروض المسرحية الموجهة للكبار على غرار مسرحية “روزة حنيني” لمخرجها احمد خودي وانتاج المسرح الجهوي كاتب ياسين لتيزي وزو والتي ستعرض يومي 05 و06 اكتوبر الجاري، حيث ستتناول أحداث المسرحية قصة عائلة رجل الأعمال الثري “بولعقاب”، التي تنقلب حياتها رأسا على عقب، بعد اقتحام مفتش شرطة غامض منزلها اثناء مأدبة عشاء نظمت على شرف خطيب ابنتهم بشرى، ليجدوا انفسهم في دوامة تحقيق في قضية انتحار فتاة باستعمال الحمض لفظت آخر انفاسها في المستشفى، فيصطدمون بأسئلة المفتش المحرجة التي تكشف عن الجانب الخفي للعائلة وعلاقة افرادها بانتحار الفتاة.

كما سيكون الجمهور على موعد مع العرض الحائز على جائزة لجنة التحكيم في المهرجان الوطني لمسرح الهواة بمستغانم “هنا ولهيه” من انتاج جمعية محفوظ طواهري لمليانة واخراج فخر الدين لونيس، بالإضافة إلى عرض مسرحية “باسطا” التي انتجها المسرح الوطني الجزائري واخرجها ابراهيم شرقي بالإضافة إلى عرض بعنوان “اندروينا” لدين الهناني محمد جهيد وانتاج المسرح الجهوي لسوق اهراس.

وسيكون جمهور المسرح الوطني على موعد مع عرض مسرحية “جلجامش… كما لم تسمع عنه” من اداء عبد الحليم زريبيع وانتاج التعاونية الثقافية “أساطير” وتأليف الدكتور سعيد الناجي تحت قيادة المخرج العراقي رسول الصغير، بالإضافة إلى عرض مسرحية “اسدرفف” لكاتبها ومخرجها صادق يوسفي وإنتاج التعاونية المسرحية “ماشاهو” من تيزي وزو، ومسرحية “شجرة الموز” لشاهيناز نغواش وانتاج المسرح الجهوي لولاية سكيكدة، يختتم برنامج العروض المسرحية الموجهة للكبار بمسرحية العازب من انتاج المسرح الجهوي لوهران واخراج مولاي ملياني محمد مراد.

كما سطرت ادارة المسرح الوطني الجزائري برنامجا خاصا بالأعمال المسرحية الموجهة للصغار على غرار مسرحية “مملكة الحشرات” من اخراج سهيل بوخضرة وانتاج المسرح الجهوي العلمة إلى جانب عرض مسرحية “حساب فارس” لمخرجها محمد بريك شاوش وانتاج الجمعية الثقافية لنشاطات الهواء الطلق لبومرداس، كما سيكون الأطفال على موعد مع عرض مسرحية “حلم لنغم” لجمعية “ناس الفن للثقافة والإبداع” من المدية واخراج حليم علال.

وسيتخلل برنامج المسرح الوطني لشهر اكتوبر عدة سهرات فنية تحييها اسماء وفرق موسيقية متنوعة على غرار “الفخارجية”، “اهل الفن”، بالاضافة إلى حفل فني بعنوان “للحب” الذي ستحييه المطربة منال غربي، فيما ستواصل جمعية الألفية الثالثة في سلسلة تكريماتها للموسم الجديد من خلال حفل فني لتكريم الفنانين رشيد بركاني، مصطفى سحنون وغانم يوسف طوطاح وذلك بتاريخ 08 اكتوبر الجاري.

من جهتها، ستقدم الجمعية الثقافية “بروفيل” عرضا كوريغرافيا بعنوان “ايماءات” من تصميم واخراج فايزة معمري، كما سينظم المسرح الوطني عروضا خاصة بمسرح الشارع والرقص الفلكلوري بمناسبة افتتاح الموسم الثقافي الجديد وذلك خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 اكتوبر، بالإضافة إلى معرض للصور تحت عنوان “الفرقة الفنية لجبهة التحرير.. سيرة نضال ومسارات ابطال” إلى جانب ندوة حول “صدى الثورة الجزائرية في المسرح العربي.. قراءة في عروض مسرحية” من تنشيط الدكتور مخلوف بوكروح ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري محمد بوكراس والكاتب احميدة العياشي.

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القواعد الإجرائيّة في جرائم الفساد في التّشريع الجزائري

ع. ع

أصدر الباحث الجامعي الدكتور عبد الفـتاح قـادري كتابه الجديد بعنوان “القواعد الإجرائيّة في جرائم الفساد في التّشريع الجزائري”، عن دار “ألفا دوك” بقسنطينة، وتتمحور دراسته لهذا الموضوع حول القواعد الإجرائية التي وضعها المشرع الجزائري لمكافحة جرائم الفساد خلال المراحل المختلفة للدعوى العمومية، أي قبل وبعد تحريكها، إضافة لآليات التعاون الدولي في المجالين القانوني والقضائي، على ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويهدف الباحث من هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى نجاعة السياسة الجنائية في مكافحة الفساد في شقها الإجرائي والبحث عن مختلف العوامل التي تؤدي أو تساهم في انتشار جرائم الفساد وكذا مختلف الآليات المكرسة قانونا لمكافحة هذه الجرائم، والبحث عن مدى فعاليتها في الوصول للأهداف المرجوة منها، إضافة للبحث في مدى تأثير العقاب والزجر في محاربة الفساد، وهو الدور المنوط بالجهات القضائية خلال جميع مراحل الدعوى، بدءا بمرحلة البحث والتحري، مرورا بمرحلة التحقيق، ثم المحاكمة لتوقيع الجزاء المناسب عند ثبوت قيام الجريمة في حق المتهم، من أجل صيانة المال العام.

كما تسعى هذه الدراسة لإعطاء نظرة شاملة حول القواعد الإجرائية لجرائم الفساد، وجمعها في مرجع واحد يمكن للدارس أو الممارس الانطلاق منه للوصول إلى مغزاه العلمي أو كيفية تطبيق النصوص المتشعبة.

وسعى الكاتب إلى طرح الإشكالات التي تعترض القضاة العاملين سواء كانوا من فئة النيابة، أو التحقيق، أو حتى قضاة حكم، لاسيما أن المشرع في الآونة الأخيرة قد خص جرائم الفساد بقانون خاص، مما أدى إلى وضع نصوص جزائية تحد من استفحال جرائم الفساد، تماشيا مع تطور القواعد الإجرائية التي جاء بها من خلال القانون رقم 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 الذي أجاز تمديد اختصاص وكيل الجمهورية وقاضى التحقيق والمحكمة في بعض المحاكم إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى في جرائم المخدرات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، وجرائم الفساد والذي تم تعديله مؤخرا بموجب الأمر رقم 20/04 المؤرخ في 30 أوت سنة 2020 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية.

وعمد الباحث المتخصص إلى إبراز جانب من الدور الفعال لإنشاء التشريعات وتطويرها للأنظمة القانونية المقارنة في تعزيز وسائل البحث والتحري الخاصة في مجال جرائم الفساد، التي استمد منها المشرع الجزائري الكثير من الأحكام بعد تكييفها مع نظامنا القانوني من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.

كما ركز على تقييم القانون 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا من خلال تبيان النتائج التي حققها هذا القانون على الصعيدين النظري والعملي، استنادا للتقارير والدراسات الدولية التي تعمل على مكافحة الفساد، خاصة وأنه قد مر على قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وقت كاف لتقييم مدى نجاعة أحكامه من عدمها.

ثم وقف المؤلف عند إبراز أهمية التعاون الدولي في المجالين القانوني والقضائي في مواجهة جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، وبذلك يعتبر هذا العمل البحثي مرجعا مهمّا للمختصين والممارسين على السواء.

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عارضو التاسيلي والهقار يفوزون بجائزة الجناح الأكثر جاذبية

ب. طواهرية

نالت معروضات جناحي ولايات جانت، تمنراست، ايليزي، التي تمثل إقليمي التاسيلي نازجر والهقار، المرتبة والجائزة الأولى في الصالون الدولي للسياحة والأسفار المنظم بقصر المعارض، بالصنوبر البحري بالعاصمة في الفترة الممتدة بين 29 سبتمبر و2 اكتوبر الجاري، وبذلك نالت معروضات المنطقة جائزة “الجناح الأكثر جاذبية” في الطبعة الواحدة والعشرين للمعرض. ويعد نيل هذه الجائزة مكسبا حقيقيا للسياحة الصحراوية بمنطقة التاسيلي والهقار، رغم مشاركة أزيد من 200 متعامل من وكالات سياحية وأسفار وأصحاب فنادق، إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية، أين كانت المملكة السعودية ضيف شرف المعرض.

ولاقت أجنحة ولايات جانت وتمنراست وايليزي تفاعلا لافتا لزوار المعرض، حيث تضمنت تلك الأجنحة جوانب ومقومات السياحة بمنطقتي التاسيلي والهقار في جانب نوعية الخدمات المقدمة من طرف عدد من المتعاملين في القطاع السياحي من أصحاب وكالات السياحة الناشطة في تنظيم الرحلات السياحية بالجهة، فضلا عن معارض تبين الثراء الذي تمتاز به المنطقة في جانب الصناعة التقليدية، وقد ساهمت كل من مديريات السياحة والصناعة التقليدية ودواوين السياحة المحلية، بالولاية المعنية في تنسيق جهود العارضين، ومرافقة العارضين خلال هذه المناسبة التي لاقت نجاحا يؤكده النجاح في نيل الترتيب الأول في الصالون.

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توقيف شقيقتين متهمتين بالاحتيال والشعوذة بتبسة

ب. دريد

وجهت مصالح أمن ولاية تبسة، نداء إلى المواطنين خاصة الذين تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شقيقتين تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن، تقيمان بحي الوئام بالمخرج الغربي لمدينة تبسة، للتقدم إلى مقرات الأمن، لسماعهم كضحايا أو شهود على غرار المواطنين الخمسة، الذين تم سماع تصريحاتهم نهاية الأسبوع الماضي ونهار أمس، حول قضية تعرضهم للنصب والاحتيال، من طرف الشقيقتين باستعمال السحر والشعوذة.

وقد جاءت العملية بناء على شكوى تقدمت بها سيدة في العقد الرابع من العمر إلى مصالح الأمن الحضري الخامس، أكدت فيها بأنها وقعت ضحية احتيال من طرف سيدتين، حيث تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن، وبعد إذن من النيابة تم تفتيش منزل المتهمتين، أين تم استرجاع كتب وحروز وطلاسم، ومواد مختلفة تستعمل في الشعوذة بالإضافة إلى قطع من المصوغات الذهبية، والتي أخذتها المشتبه فيهما من أشخاص تعرضوا للنصب بعد إيهامهم من طرف الموقوفتين بقدرتهما على حل مشاكلهم المختلفة، وتخليصهم من آثار العين والحسد والسحر الذي تعرضوا له، خاصة ما يتعلق بالتأخر في الزواج والإنجاب والعقم.

الشقيقتان وبعد توقيفهما تم تحويلهما إلى مقر الأمن وإعداد ملف جزائي ضدهما، تم بموجبه إحالتهما على وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، بتهم النصب والاحتيال والشعوذة والاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة، حيث أحال الملف على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت، فيما لازالت التحقيقات متواصلة في القضية، باحتمال وجود ضحايا آخرين من خارج ولاية تبسة للشقيقتين المشعوذتين، حيث عملت مصالح أمن ولاية تبسة وطبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بالإذن الصادر من نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة، على توجيه نداء إلى المواطنين مرفوقا بصورتي ا

لشقيقتين، دعت فيه كل شخص يكون قد وقع ضحية المشتبه فيهما، سواء التقاهما شخصيا أو تعامل معهما أو له أية معلومات بوصفه شاهدا، التوجه إلى محكمة تبسة أو التقرب من مقر أمن ولاية تبسة، أو إلى أقرب مقر للشرطة عبر التراب الوطني، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادته في القضية.

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توقيف فتاة ومسبوق قضائيا تورطا في حيازة وترويج المهلوسات ببجاية

ق. م

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الخامس التابعة لأمن ولاية بجاية مسبوقا قضائيا وفتاة تبلغ من العمر 28 سنة تورطا في قضية حيازة وترويج المهلوسات.

تفاصيل العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها قيام المدعو “ز. ل” البالغ من العمر 46 سنة، ببيع وترويج المهلوسات في أوساط الشباب، متخذا من حي صوماكوب مكانا للبيع والترويج، فور ذلك تم تنقل عناصر الشرطة بالزي المدني إلى عين المكان وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه تبين صحة المعلومات وأنه يقوم بإخفاء كيس صغير الحجم بمزهرية متواجدة على الرصيف بالقرب من مدخل مؤسسة التصدير والاستيراد ويتردد إلى نفس المكان من حين لآخر لتسليم الأقراص المهلوسة إلى زبائنه بعد استلام مبلغ مالي، وبعد اختيار الوقت المناسب تم مداهمة المكان وتوقيف المشتبه فيه، بالإضافة إلى توقيف زبونة على متن سيارة بعد شرائها مباشرة قرصين مهلوسين بمبلغ 1000 دج، خلال العملية تم ضبط وحجز 28 قرصا مهلوسا كانت مخبأة داخل المزهرية المتواجدة على الرصيف، كما تم استرجاع 25 ظرفا فارغا من المؤثرات العقلية.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية لأجل البيع بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهما أمر إيداع.

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انفجار المفرقعات قرب المسجد الأعظم فضح المهربين

مريم. ز

استمعت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، أمس إلى أقوال 4 أشخاص، ينحدرون من ولاية قسنطينة، وجهت لهم أصابع الاتهام في ملف انفجار واحتراق شاحنة من المفرقعات على مستوى الطريق السريع بمحاذاة المسجد الأعظم، عن تهم التهريب.

تفاصيل القضية حسب ما أفادت به المناقشات بالجلسة امس، تعود لحادثة نشوب حريق مهول تعرضت له شاحنة كان على متنها كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية أثناء مرورها على الطريق السريع بالقرب من جامع الجزائر، منذ عدة أشهر واستدعى الأمر تدخلا فوريا لأفراد الحماية المدنية وحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد الحريق، الذي تسبب في أزمة سير خانقة خاصة وأنه وقع في حدود الساعة السادسة صباحا من تاريخ الوقائع، قبل أن تفتح عناصر الشرطة تحقيقات معمقة حول مصدر المفرقعات، وملاحقة صاحب المركبة الذي لاذ بالفرار بعد انفجار الشاحنة نحو مدينة قسنطينة.

وكشفت التحريات الأولية في الملف، بأن شحنة المفرقعات كانت متوجهة إلى السوق الشعبي بجامع كتشاوة من أجل بيعها لمناصرين الذين كانوا سيحضرون مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني، واستكمالا للتحقيق توصلت عناصر الشرطة إلى متهمين آخرين تبيّن ضلوعهما في بيع المركبة التي استعملت في نقل الألعاب النارية للمتهم الرئيسي، من دون تسوية إجراءات بيع المركبة.

بالمقابل، أنكر المتهمون تهريبهم للألعاب النارية التي ثبت أنها أجنبية الصنع، وصرح المتهم الرئيسي أنه اشترى ما يقارب 16 صندوقا من المفرقعات من سوق بالعلمة بولاية سطيف ولم يقم بتهريبها من الخارج، وأمام ما ناقشته المحكمة، طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذأ.