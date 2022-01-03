أخبار الجزائر ليوم الإثنين 03 جانفي 2022

اكتشاف ورشة سرية لتوضيب التوابل بوهران، ضبط 26 ألف كبسولة مهلوسة بالوادي

مهرجانات متنقلة في حقول جني الزيتون بالبويرة

فاطمة عكوش

يرافق موسم جني الزيتون في قرى ومداشر ولاية البويرة، عادات كثيرة وجميلة، بعضها متعتها خرافية، لا يعرفها إلاّ من عايشها، منها جلسات الغذاء الجماعية على الهواء الطلق بين الأشجار المثمرة والأغاني الشعبية “أشويق” التي ترددها العجائز اللواتي يحتفلن بطريقتهن الخاصة عن طريق إطلاق العنان لحناجرهن وترديد أغان قديمة خاصة بموسم الجني الذي يكثر فيه الخير من زيت الزيتون والأمطار.

وتفضل أغلبية العائلات التي تتوجه كل صباح في الأيام المشمسة إلى حقول الزيتون المنتشرة بكل المناطق تحضير وجبات غذائية متنوعة باكرا لتناولها في الحقول خلال فترات الاستراحة أو حتى بعد نهاية يوم متعب، فيما يفضل آخرون تحضير تلك الوجبات بعين المكان، خاصة البسيطة منها مثل، ثغريفين أو ما يسمى الغرايف، الخفاف وحتى وجبة الطعام اللذيذة التي يتناولها المشاركون في عملية جني الزيتون والعمل في الحقول كونهم يحتاجون إلى هذا النوع من الأكلات التي تمدهم بالطاقة اللازمة وتساعدهم على القيام بمجهودات أكبر، كما أنّ تلك الأكلات تعتبر وجبات غير مكلفة تحتاج فقط إلى الدقيق والزيت وغالبا تستهلك بزيت الزيتون الذي يكثر عليه الطلب في موسم البرد.

وخلال موسم جني الزيتون تتحول الحقول إلى مهرجانات متنقلة يقوم فيها الرجال بإشعال النيران بواسطة الحطب وأغصان الأشجار للتدفئة وتسخين الطعام، وخاصة لتحضير القهوة والشاي على الهواء الطلق تختتم بتصوير فيديوهات رائعة يتبادلها الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي.

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آلاء تناشد القلوب الرحيمة مساعدتها لإجراء عملية زرع الكلى

تعاني الطفلة آلاء عمري، البالغة من العمر11 عاما، من التهاب في الأوعية الدموية تسبب لها في فشل كلوي تام وإصابة في الرئتين، وهي في حاجة ماسة إلى علاج خاص ورعاية لم تحصل عليها للأسف..

ومع مرور الوقت، زادت حاجة الطفلة إلى زرع كلية لإنهاء معاناتها مع الغسيل الكلوي الذي بات لا يناسب جسمها الهزيل وسبب لها مشاكل صحية وتعقيدات لم تعد تقوى على تحمل آلامها، غير أنّ الأطباء في الجزائر وجدوا صعوبة في التعامل مع حالتها ومع مرضها النادر، ما جعلهم ينصحونها بالبحث عن الخلاص في مستشفيات أجنبية أكثر تطوّرا.

وعقب ذلك، تواصلت العائلات مع بعض المستشفيات التركية التي أكّدت إمكانية التكفل بها مقابل مبلغ مالي يناهز 17 ألف أورو يشمل مختلف الفحوصات والتحاليل والعملية، غير أنّه تعذّر على العائلة جمعه بالنظر إلى ظروفها المادية واحتياجات الطفلة المريضة.

وتناشد العائلة المحسنين والخيرين وذوي القلوب الرحيمة النظر بعين الرأفة إلى طفلتها الصغيرة، وإنقاذها من الجحيم الذي تعانيه يوميا في مصالح تصفية الدم، ما جعلها تتحطم معنويا، وهي المفعمة بالحيوية والحياة والأمل..

للراغبين في الاتصال التواصل مع العائلة عبر رقم الهاتف 0781653703

الحساب الجاري 0007031908 المفتاح 42

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انطلاق الأيام الثقافية stand up studio بسيدي بلعباس

محمود بن شعبان

تنطلق مساء الثلاثاء بدار الثقافة كاتب ياسين لسيدي بلعباس فعاليات الدورة الخامسة للايام الوطنية الثقافية stand up studio التي تنظمها التعاونية الثقافية اكسيلانس لإبداعات الشباب برعاية من وزارة الثقافة والفنون وإشراف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ومديرية الثقافة والفنون لسيدي بلعباس.

وتهدف التظاهرة حسب ما صرح به رئيس تعاونية اكسيلانس لإبداعات الشباب وليد عابد في اتصاله بالشروق اليومي الى اكتشاف المواهب والرقي بفن المسرح الكوميدي في طابع stand UP من جهة والعزف الموسيقي الفردي على مختلف الالات الموسيقية الى جانب فتح ابواب المشاركة أمام المواهب الشابة وذوي الهمم عبر كامل التراب الوطني، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و35 سنة لإبراز مواهبهم بغية تنشيط الحركة الثقافية وكذا تبادل الخبرات بين المواهب في مجالي المسرح الكوميدي والموسيقى.

وكشف وليد عابد في تصريحه بأن التظاهرة التي ستحتضنها دار الثقافة كاتب ياسين بسيدي ستتواصل على مدار ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم، والتي ستشهد تنظيم مسابقة يتم من خلالها اختيار أحسن عرض مسرحي وأحسن معزوفة موسيقية من طرف لجنة تحكيم تضم عدة أساتذة ومختصين في المجال، مشيرا إلى تأهل أزيد من 12 مشاركا من أصل 37 مترشحا من مختلف ولايات الوطن قادمين من سطيف، سوق اهراس، تيارت، سيدي بلعباس وتيارت لخوض منافسات مسابقة العزف الفردي على غرار أنور سلطاني، سعدي نصرو، زناقي عبد الحكيم، حجاج وليد، معاد بن سنوسي، فيما سيشارك كل من دحماني مختار، رغيس هارون، محمد وعار، بوكلي ندير، زوبير زروال، وخليل قديري ضمن مسابقة الاداء المسرحي الفردي.

كما ستفتح التظاهرة باب المنافسة على خشبة مسرح دار الثقافة امام الجمهور للمشاركة إلى جانب مختلف الفنانين المحترفين من خلال برنامج مواز خارج المنافسة بهدف تشجيعهم، بالاضافة إلى تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية واللقاءات الفكرية والمداخلات لصالح المواهب الشبابية والمولعين بالمسرح في مناطق الظل من تقديم أساتذة ومختصين في المجال، كما سيستفيد المشاركون في التظاهرة من سلسلة الخرجات الميدانية والجولات السياحية التي برمجتها هيئة التنظيم على هامش التظاهرة.

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أفلام البوابة الرقمية متاحة على منصة “وي شورت” العالمية

زهية. م

تصدّر الفيلم الجزائري “أنا صريح معك” لمخرجه الشاب مختاري سمير من بلدية العجيبة ولاية البويرة، تصويت الجمهور في ختام الدورة العشرين لمهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير الدولي دورة شهر ديسمبر 2021.

وحاز الفيلم المذكور على الجائزة الكبرى بعد حصوله على أكبر تصويت من الجمهور المتابع لصفحات المهرجان على الفيسبوك وقناة اليوتوب والتي تجاوزت 270 ألف تصفح مع أكثر من 47 ألف تفاعل حسبما أشار إليه بيان صادر عن محافظة المهرجان.

وعرفت الطبعة العشرين من المهرجان تتويج الفيلم القصير “دو باكاج” “الأمتعة” لزينة شمبتوفا من روسيا بجائزة أحسن إخراج في صنف الأفلام التحريكية. كما فاز فيلم “البدلة الوطنية” لأولقا لبتيفا من روسيا بجائزة أحسن إخراج في فئة الوثائقية القصيرة وعادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم “تقاليد برازيلية” لرودريقو سينا من البرازيل.

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة فقدت توّجت هذه الطبعة كولين ستراتين من فرنسا عن فيلمه “الجوف” بجائزة أحسن سيناريو فيما عادت جائزة أحسن إخراج لعمر بيومي من قطر عن فيلم “المحطة 49”. وتوج بالجائزة الكبرى لهذا الصنف من الأفلام فيلم “الدببة” لشريفوف بيراف من طاجكستان.

للإشارة تلقت الهيئة المنضمة للمهرجان والتي يترأسها المخرج الجزائري السيد دليل بلخودير مدير ومؤسس المهرجان 55 فيلماً من 28 دولة مختلفة حول العالم، تأهل منها 26 فيلماً ضمن برئاسة المخرجة الجزائرية ياسمين شويخ.

وكانت لجنة الانتقاء والاختيار الدولية الدائمة قد أعلنت قائمة الأفلام التي اختيرت ضمن القائمة القصيرة يوم 26 ديسمبر الفارط.

وستكون الأفلام الفائزة مرشحة لدخول المنصة الرقمية العالمية “وي شورت” والانضمام إلى باقة الأفلام التي تعرضها هذه المنصة مقابل مبالغ مالية تحددها عدد المشاهدات، وفقا لما أوضحه مؤسس المهرجان دليل بلخوذير والذي اعتبر هذه الخطوة تجسيدا لاتفاق التعاون الذي أبرم بين إدارة مهرجان البوابة الرقمية لعنابة وهذه المنصة الرقمية العالمية المتواجدة بإيطاليا.

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“مليكة داودي” أفضل روائية جزائرية بالفرنسية لسنة 2021

زهية. م

عادت جائزة أفضل رواية جزائرية مكتوبة باللغة الفرنسية لسنة2021 لمليكة شيتور داودي عن روايتها ” لا كافرادو.. بداية جديدة” الصادرة عن منشورات القصبة، وهذا في ختام المسابقة التي أطلقها قسم اللغة الفرنسية بجامعة الإخوة منتوري بقسنطينة حيث رشحت تسعة أعمال خمسة منها صادرة عن منشورات القصبة، حيث جاءت المبادرة من قسم اللغة الفرنسية بغرض الترويج للأدب الجزائري ودفع الطلاب لمقاربة هذه النصوص نقديا حيث ترأست الكاتبة مايسا باي لجنة التحكيم التي تكفلت بإدارة أطوار هذه المسابقة.

وينتظر أن توزع الجائزة بعد استئناف الدروس بالجامعة وقال بيان الجائزة نشر من قبل القائمين عليها إن المسابقة سمحت للطلاب تسليط الضوء على هذه التجربة الأدبية الأولى لمليكة شيتور الداودي من ناحية الأفكار والأسلوب وجودة النص.

للإشارة أصدرت مليكة شيتور الداودي أولى تجاربها الروائية عن منشورات القصبة وهي تروي قصة الشابة فرانشيسكا من صقلية، حيث فرت هروبا من قصة حب فاشلة، وتأتي لتستقر في عنابة مع صديقتها الجديدة دراتو، وهي جارية تبنتها بعد شرائها لها ثم تحريرها. وستحصل في مدينتها التي تبنتها على عقار كبير ستطلق عليه اسم كافرادو، وهو عبارة عن مجموعة من الأحرف الأولى من الشخصيات التي أصبحت الآن قريبة جدًا والتي سيتعين عليها أن تعيش معها جميع المغامرات والعقبات والضربات التي واجهت البطلة.

الحب الإثارة العنف الغدر كلها مشاعر تتواجه داخل هذا العمل الروائي، كما دمعت مختلف الثقافات والأعراق في حوض المتوسط. الرواية تغوص بقارئها في عالم الغرائبية والصراع واختلاف الهويات والثقافات والحقب التاريخية مغامرة أدبية تستحق المغامرة والقراءة وأكيد الجائزة.

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ملتقى دولي يدعو لتوثيق الممارسات الصهيونية المسيئة للإسلام في فلسطين

شريف داوي

أوصى المشاركون في الملتقى الدولي الموسوم “الإساءة إلى المقدسات الإسلامية بين سياقات حرية التعبير وخطاب الكراهية”، الذي احتضنه مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط. بضرورة التأكيد على تبني المنهج القرآني في معالجة القضايا المتعلقة بالإساءة إلى الأديان والمقدسات عموما والإسلامية على وجه الخصوص، وفق رؤية واضحة وإستراتيجية متواصلة بعيدا عن ردود الأفعال الارتجالية الآنية، مع العمل على فضح وتوثيق الممارسات الصهيونية التي تمس بالمقدسات الإسلامية في فلسطين، وحمايتها والدفاع عنها، وضرورة استغلال الإعلام والإنتاج السينمائي والأعمال الدرامية والأفلام الكرتونية ووسائل التواصل الاجتماعي لتصحيح صورة الإسلام لدى الآخرين، وللتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وسماحة الإسلام، ولمجابهة حملات الإساءة الممنهجة.

الملتقى الذي جرت فعالياته يومي 28 و29 ديسمبر 2021 تحت رئاسة الدكتور عمراني بلخير. دعا إلى إقامة ملتقيات علمية بين أتباع الأديان لتجريم الإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، في إطار الحوار بين أتباع الأديان، وإلى ضرورة الوعي بالمضامين الحقيقية أو خلفية خطاب الإعلام الغربي وتفكيك الازدواجية وتحليلها وتمحيصها وتوجيهها. باتجاه التفكير البناء بدل استهلاك مفاهيم ومصطلحات لا تخدم غير مهندسيها. فيما جاءت إشارة أخرى في توصيات الملتقى تدعو إلى استخدام الترجمة كوسيلة للتصدي للإساءة إلى المقدسات الإسلامية، وإبراز دورها الايجابي الذي يمكن أن تضطلع به في صد خطاب الكراهية.

وأما الضغط على الدول والهيئات الأممية، فذاك لإصدار قوانين تجرم ازدراء الأديان وتفعيل المتابعات القضائية، وحشد جهود المنظمات الرسمية والمدنية الدولية للخروج برؤى متقاربة، تصاغ في ميثاق شرف يرفض ازدراء الأديان والمقدسات ويدعو إلى الاحترام والحوار وينبذ العنف مهما كانت أشكاله ومبرراته، في حين رأى نخبة الأساتذة والباحثين المشاركين من مختلف الأقطار الإسلامية والعربية حضوريا أو عبر تقنية التحاضر عن بعد أنه من الواجب بحث مرجعية إسلامية موحدة في الغرب لمواجهة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية، والشروع في تأسيس مراصد لتوثيق أعمال الإساءة للمقدسات الإسلامية، بجميع أشكالها ومصادرها من أجل التوصل إلى أنجع السبل للرد عليها وتجفيف منابعها، مع بذل المزيد من الجهود في تأليف الكتب وعقد المحاضرات والفعاليات العلمية التي ترد على الشبهات وتصحح صورة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال بعيدا عن الغلو والعنف وسوء الفهم وتفعيل أسلوب المقاطعة الاقتصادية وتقليص التمثيل الدبلوماسي للبلدان التي تمارس الإساءة للمقدسات الإسلامية.

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مئة لوحة و30 فنانا يروون تاريخ الحركة التشكيلية في الجزائر

زهية. م

تتواصل فعاليات معرض “شيوخ الفن الجزائري” برواق محمد راسم بالعاصمة إلى غاية التاسع من شهر جانفي الجاري، حيث يجمع المعرض في مائة لوحة توقيع قرابة 30 فنانا ممن كانت لهم بصمة في تاريخ الحركة التشكيلية الجزائرية على غرار صالح هيون لزهر حكار، بوزيد راسم، خدة، ومان رمضان وغيرهم.

المعرض الذي يحمل عنوان “لوحة شيوخ الفن الجزائري” جاء بمبادرة من السيد جلال الدين بوقشال هاوي جمع اللوحات الفنية والبطاقات البريدية والعملات النقدية الجزائرية. وجاءت هذه المبادرة حسب القائم عليها بهدف تكريم شيوخ الفن الجزائري وتقديم نظرة للجمهور عن ثراء وغني الحركة التشكيلية الجزائرية فمثلا الفنان لزهر حكار هو الفنان الوحيد المعترف به في قاموس بنيزيت الدولي للفنانين لكنه غير معروف جماهيريا.

ورغم اختلاف المدارس والاتجاهات الفنية للوحات المعروض لكنها تقدّم صورة عن غني وتنوّع الحركة التشكيلية الجزائرية فالعديد من هذه الأسماء كانت بينها روابط وعلاقات وتعرف بعضها البعض رغم أن انتشارها جماهيريا متفاوت من اسم إلى آخر.

ويعوز صاحب المبادرة قلة الاهتمام بالمعارض التشكيلية إلى تغيب هذا الفن من طرف الإعلام الذي لا يغطي ولا يروج للمعارض ولا يتعاطى مع اللوحة التشكيلية. وقد ولد عدم الاهتمام الإعلامي عدم إقبال المواطن الذي لا يمكنه طبعا أن يقبل على معرض في غياب المعلومة.

وحتى الجهات الوصية لا تعطي هذا الجانب من الثقافة الجزائرية ما يستحق من اهتمام فمنصة لوحتي التي أطلقتها وزارة الثقافة بغية استهلاك الفن متوقفة ولا يمكن الولوج إليها.

جزء من العمل الذي يقوم به بوقشال في جمع اللوحات الفنية يندرج في إطار الحفاظ على الهوية الفنية الجزائرية والتاريخ للحركة الفنية في بلادنا رغم غياب سوق الفن واستهلاكه من طرف المواطنين.

وعكس ما يعتقد البعض أن غياب الإقبال واستهلاك الفن التشكيلي يعود لأسباب مادية يقول جلال الدين بوقشال إن الأمر لا يرتبط بالمال فقط بل يرتبط بغياب سوق يتواجد فيها الفنان ففي حال أراد المواطن شراء لوحة بسعر معقول أين يمكنه أن يجدها إذا لم تكن له علاقة بدوائر الفنية على نطاق ضيق والنتيجة أنه سيلجأ حتما إلى المحلات التجارية، حيث تنتشر اللوحات المطبوعة على الأوراق والتي لا تمثل أي قيمة فنية معينة.

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أكاديمي جزائري يصمّم خريطة البنية الجينية للسكان العرب

محمد. م

كشف فريق بحث دولي بقيادة الباحث الجزائري في مؤسسة سدرة للطب في قطر، الدكتور يونس مكراب، خريطة عالية الدقة للبنية الجينية للسكان العرب والشرق الأوسطيين، مما يوفر رؤىً جديدة لتاريخ البشرية في المنطقة وأنماط الأسلاف التي قد تسهم في تفسير السمات البشرية المحلية وتساعد على درء مخاطر الأمراض.

وقد عمل الفريق الدولي بالتعاون مع قطر جينوم على تطوير ما يُعد أول تحليلٍ جيني واسع النطاق للسكان العرب والشرق الأوسطيين، حيث اشتمل على فحص الحمض النووي الكامل لأكثر من 6000 شخص في قطر، ومقارنة جينوماتهم مع تلك الخاصة بمجموعات سكانية حالية من أنحاء العالم حاليا، بالإضافة إلى أحماض نووية لأفراد تعود لأحقاب زمنية قديمة.

ويُسهم فهم جينات الأفراد في هذه الدراسة والذين لم تتم دراستهم من قبل، في كسر الحواجز التي لطالما شكّلت تحديًا أمام منظومة الطب الدقيق المصمم للتعامل مع مخاطر الأمراض الفريدة لذوي الأصول الشرق أوسطية.

وتهدف نتائج هذه الدراسة لتكون معيارًا لتوفير الطب الدقيق لشعوب الشرق الأوسط والعالم العربي. لذا استخدم الباحثون البيانات لبناء لوحة مرجعية لإدراك التنوعات الجينية، وهي الأولى من نوعها على الإطلاق المخصصة للعرب.

ومن المتوقع أن تكون هذه الدراسة استكمالا للمعارف المتوفرة حاليا لزيادة القدرة على اكتشاف الجينات المسببة للأمراض في هذه المجموعات السكانية التي لم تخضع من قبل لدراسات مكثفة.

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العثور على جثة أربعيني داخل بئر بتبسة

ب. دريد

بعد غياب لمدة 4 أيام، تمكن نهار أول أمس، عناصر من الحماية المدنية، وبدعم من فرقة التعرف والإنقاذ في الأماكن الوعرة بتبسة، من العثور على الضحية، “م. ع. ق”، والبالغ من العمر 42 سنة، والذي تم العثور عليه جثة هامدة داخل بئر قديمة، عمقها 20 مترا، منها 10 أمتار مياه ملوثة وفضلات، بقرية بوشبكة، ببلدية الحويجبات الحدودية، وقد أمر السيد وكيل الجمهورية، لدى محكمة تبسة، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الأليم، خاصة أن الضحية، كما أكد للشروق اليومي كل من عرفه مصاب بمرض عقلي وكان متواجدا بعاصمة الولاية تبسة يجوب شوارعها، قبل أن يختفي عن الأنظار.

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75 حادث مرور في المدن خلال يومين

ق. م

سجلت مصالح الأمن الوطني 75 حادث مرور جسمانيا على مستوى المناطق الحضرية خلال يومين، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 95 آخر بجروح، حسبما أفاد به الاثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح ذات المصدر أن المعطيات ذات الصلة تشير إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة، بالإضافة إلى الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة. وفي هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

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حجز 1800 وحدة من الأقراص المهلوسة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية البويرة بحر هذا الأسبوع من توقيف شخصين متهمين بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة ضبطت بحوزتهما أكثر من 1800 قرص تم حجزها رفقة المركبة المستعملة من طرفهما في العملية. واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن العملية كانت بناء على معلومات وردت للمصالح الأمنية حول قيام شخصين بالمتاجرة في المهلوسات وسط الشباب، ليتم ترصد المعنيين إلى غاية الإيقاع بهما، حيث كانا على متن مركبة تم توقيفها وتفتيشها، أين تم العثور بداخلها على 1803 قرص مهلوس كان معدا للترويج وسط الشباب، ليتم حجز الكمية رفقة المركبة مع توقيف الشخصين اللذين حول ملفهما إلى الجهات القضائية المختصة.

وتمكنت عناصر الشرطة لأمن البويرة كذلك بعد عدة مداهمات في إطار تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية من توقيف 7 أشخاص متورطين في أعمال متعلقة بالمخدرات و5 آخرين في أعمال متعلقة بحمل أسلحة بيضاء وكذا شخصين في أعمال متعلقة بالمتاجرة بالمشروبات الكحولية مع حجز كميات هامة منها.

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عنابة تحتضن الصالون الدولي للبناء والتهيئة “باتيميكس”

أحمد. ع

تنظم مؤسسة “نوفاكريياتيس”، بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة “سيبوس” والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، في الفترة الممتدة من 18 إلى 20 جانفي الجاري، الطبعة الأولى للصالون الدولي للبناء والتهيئة”باتيميكس”، والذي سيقام بالفندق الدولي شيراتون عنابة، حيث سيجمع أكبر المجمعات الصناعية والشركات التي تنشط في قطاع البناء.

ويعد صالون “باتيميكس” الذي سيشهد أكثر من 10 آلاف زائر، وينظم على مساحة إجمالية تزيد عن 2000 متر مربع، أكبر ملتقى للمهنيين العاملين في قطاع البناء والمهن ذات الصلة، حيث سيستضيف أكثر من 100 مشارك لعرض أحدث التقنيات المعتمدة في القطاع.

وتحت شعار “برنامج الإنعاش الاقتصادي في قطاع البناء”، سيشكل صالون “باتيميكس” قطبا لجذب أكبر المستثمرين في قطاع البناء والعمران والتهيئة لعرض خدماتهم وإبراز أحدث التكنولوجيات والأساليب المتطورة في تصنيع مواد البناء، كما يمثل الصالون نقطة التقاء بين أكبر المتعاملين الاقتصاديين من أصحاب القرار ومهندسين معماريين ومكاتب دراسات مختصة لخلق فرص للتعامل والاستثمار.

وستكون مؤسسة “ابيك المدينة الجديدة ذراع الريش” من بين أبرز المشاركين المحليين في الصالون، حيث ستعرض من خلال محاضرة أهدافها وأهم مشاريعها لتنمية الولاية المنتدبة. وينظم صالون” باتيميكس” برعاية المجمع الصناعي “ايميتال” من خلال شركتي “باتيميتال” والمؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية.

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حجز كميات من زيت المائدة الموجهة إلى المضاربة بسطيف

سمير مخربش

قامت عناصر المجموعة الإقليمية لفرقة الدرك الوطني بولاية سطيف، بحجز 600 وحدة من زيت المائدة، كانت موجهة للمضاربة بالجهة الجنوبية للولاية. العملية تمت على مستوى بلدية بيضاء برج جنوب شرق ولاية سطيف الت عرفت ندرة حادة في هذه المادة منذ نهاية السنة الماضية، أين نصبت عناصر الدرك حاجزا أمنيا لتفقد المركبات، أوقفت خلاله سيارة نفعية من نوع بيجو، وعند إخضاعها للتفتيش تم العثور على 600 وحدة من زيت المائدة من سعة 5 لترات. واتضح أن صاحبها البالغ من العمر 30 سنة، لا يملك سجلا تجاريا ولم تكن بحوزته أي وثيقة تبين مصدر البضاعة التي تم حجزها على الفور وإعداد ملف جزائي ضد المعني، وإحالته على الجهات القضائية.

يذكر أن مادة الزيت لا زالت محل ندرة نسبية بولاية سطيف، وتعرف اضطرابا في التوزيع بسبب جشع المضاربين الذين يحولون مساره بحثا عن الربح السريع. وهو ما دفع بعناصر الدرك والأمن إلى فرض رقابة على حركة المركبات التجارية التي تخضع للتفتيش عبر مختلف الطرقات الحيوية. كما يتعمد بعض التجار بيع هذه المادة الحيوية تحت الطاولة وبأسعار غير مقننة وأحيانا يرغمون الزبون على اقتناء مواد إضافية كشرط للحصول على قنينة الزيت، بينما فضل بعض التجار العزوف عن اقتناء الزيت وعدم إدراجه مع البضاعة المعروضة، نظرا للتبعات والتعقيدات التي ترافق تسويق هذه المادة.

ويؤكد بعض التجار لـ”الشروق اليومي”، أن عليهم التسجيل في نقطة بيع الزيت بالجملة وانتظار الدور لعدة أيام، كما تفرض عليهم كمية محددة لا تغطي حاجيات الزبائن، ولذلك يضطرون إلى بيعه لفئة معينة من زبائنهم الأوفياء. في حين يقوم بعض التجار ببيع هذه المادة بصفة عادية، وتجدها متوفرة وموضوعة في رفوف الفضاءات الواسعة في متناول كافة الزبائن، في صورة تعكس التناقضات التي تعرفها عملية توزيع الزيت، التي تنطبق على كل العلامات الموجودة في السوق، ليبقى المستهلك يدفع فاتورة هذا الاضطراب المتعمد ويناشد وزارة التجارة من أجل التدخل ووضع حد لهذه الظاهرة التي أحدثت خللا في سير العملية التجارية.

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البراءة لرئيس مركز الامتحان ونائبيه في قضية البكالوريا بوهران

خ. غ

برّأت محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، مطلع الأسبوع الجاري، المتهمين الثلاثة في قضية الغش، التزوير واستعمال المزور في محاضر حراسة وأوراق امتحانات لصالح مترشح حر في بكالوريا 2020، منهم رئيس مركز الإجراء الذي صدر في حقه حكم ابتدائي يدينه بسنتين حبسا نافذا، وعام حبسا نافذا لنائبيه.

تعود وقائع هذا الملف إلى سنة 2020 بمركز تجميع وإغفال أوراق مترشحي البكالوريا لولاية وهران بغليزان، أين اكتشف وجود ورقتي إجابة في امتحان مادة اللغة الفرنسية تحملان نفس اسم المترشح الحر في شعبة التسيير والاقتصاد (ب. خ)، في حين سجل ضياع ورقة التلميذة (ب. ق) من نفس الشعبة والفئة، رغم حضورها المثبت داخل قاعة الإجراء.

وبعد التحري في الموضوع، ثبت لدى جهات التحقيق حدوث عمليات غش وتزوير في جريمة مكتملة الأركان بغرض إنجاح أحد المترشحين، ليتم تحميل مسؤولية هذه المحاولة وما سبقها من أفعال مجرمة قانونا إلى المتهمين في قضية الحال، ويتعلق الأمر برئيس المركز المدعو (ن. ب. م)، ونائبيه (ب. ب) و(م. ي)، حيث جاء في محاضر الضبطية القضائية أن التلاعبات حدثت باحترافية في إطار عمل جماعي ومنسق، ومن ذلك توزيع مهندسها الأدوار على كل عنصر من هذه الجماعة، منهم من كلف بتحرير الأجوبة النموذجية عن كل موضوع امتحان، ومنهم من أسندت لهم مهمة تزوير توقيعات الأساتذة الحراس، وآخرين تيسر لهم التلاعب بأظرفة أوراق الإجابة.

للتذكير، فإن المتهم الرئيسي (ن. ب. م) كان قد أنكر علاقته بالفضيحة، مصرحا خلال جلسة الاستئناف أن مرضه أثناء دورة البكالوريا، وبخاصة تعرضه للإغماء، استغله الفاعلون لتنفيذ خطتهم، وعن عدم تفطنه للأمر رغم أنه المسؤول الأول على أمانة المركز ومصير الممتحنين، قال إنه كان يقوم بعدّ أوراق إجابة المترشحين في كل ظرف، وكان في كل مرة يجدها كاملة بتعداد 20 ورقة، مثلما نفى تردده على القاعة التي تتواجد فيها الخزانة المحصنة والمودع فيها أظرفة إجابات المترشحين، في غياب أي دليل ضده في هذا السياق، خاصة في وجود كاميرات مراقبة بالقاعة.

كما أشار دفاع المتهم إلى أن اكتشاف تلك التجاوزات تم خلال الفترة المسائية في امتحان اللغة الفرنسية، حيث اتضح أن المترشح المستفيد من الغش كان رقمه التسلسلي مطابقا من اليمين إلى اليسار للرقم التسلسلي للتلميذة الضحية، ولا يختلفان إلا عند المنتصف، وهو ما لم يميزه الفاعل في إحدى المحاولات، وبدلا من ذهابه إلى القسم 15، الذي به ورقة المترشح المستفيد من الغش، أخطأ مساره، واتجه إلى القسم رقم 5 ليسحب الورقة الخطأ للتلميذة (ب. ق) ويعوضها بالإجابة النموذجية باسم (ب. خ).

أما نائبا رئيس مركز الامتحان، اللذان وجهت لهما تهمة المشاركة في ارتكاب جنحة، فقد صرحا أنهما أُبعدا من مكتب أمانة المركز طيلة أيام الدورة، رغم أنهما معنيان بالقيام بمهامهما على مستواه، مبررين إهمالهما لوظيفتهما بالقول إن ذلك تم امتثالا لأوامر رئيس المركز الذي قام بتوزيع المهام على أعضاء الأمانة، منها متابعة سير البروتوكول الصحي للوقاية من كورونا، ليلتمس ممثل الحق العام في حق كافة المتهمين تشديد العقوبة قبل النطق بالحكم المذكور.

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إدانة سيدة أحرقت أكبر مركز تسوّق في البليدة

سفيان.ع

توصل المحققون إلى أن الحريق المهول الذي أتى على أكبر مركز للتسوق العائلي بالبليدة، وأدى إلى إصابة 11 شخصا بين عمال وعناصر الحماية المدنية وتسجيل خسائر مادية معتبرة قدرت بـ21 مليار سنتيم، لم يكن حادثا عرضيا وإنما بفعل فاعل، حيث وجه الاتهام إلى عاملة تشتغل بالمركز التجاري. الحادث الذي تزامن مع نهاية الدوام صبيحة تاريخ الواقعة والمعاينة الدقيقة للفيديوهات المستخرجة من كاميرات المراقبة، المنصبة بالمركز التجاري الكائن بحي عبودي 13 في زعبانة، بالبليدة أثار الشكوك حول أن الحادث لم يكن عرضيا، وإنما بفعل فاعل. وتوصل المحققون إلى أن ثلاث كاميرات تم حجبها بالألبسة، في حين أظهر مقطع فيديو ملتقط من كاميرا أخرى، تصرفات غير عادية للعاملة المشتبه فيها، حيث كانت بتاريخ الواقعة التي تعود ليوم الجمعة 24 جوان 2016، تقوم بتجهيز ألبسة على طاولة عمل رفقة زميلاتها، وتتفقد هاتفها النقال، كما أنها كانت تشتغل بيد واحدة وتضع يدها الأخرى بجيبها وكأن شيئا بداخله. وبالتدقيق في المقطع قامت العاملة المشتبه فيها بالتوجه نحو الرف الأخير، واتجهت يمينا وفي ست ثوان اتجهت يسارا ويلاحظ انها تحمل شيئا بيدها، ثم دخلت للرواق الذي شب فيه الحريق، وبقيت 20 ثانية، ثم خرجت.

كما يكشف مقطع الفيديو أمرا غريبا وهو أن هذه العاملة كانت تتظاهر بترتيب الألبسة بالرفوف، رغم إنها كانت مرتبة، وبدت مرتبكة وطلبت من العاملات اللواتي كن بالمكان، الخروج فورا وكأن شيئا سيحدث. وبالفعل خرجن وبعد أقل من دقيقة، بدأت ألسنة النار تظهر في آخر رف، ولم تعد إلى مكان الحريق أية عاملة، عدا المشتبه فيها. بعدها توقفت كاميرا التسجيل رغم انه لا يوجد انقطاع في الكهرباء.

وكشف تقرير الخبرة أن معاينة مكان الحريق والتدقيق في الفيديوهات المستخرجة من كاميرات المراقبة، ودراسة المخطط الكهربائي، كلها تؤكد أن الحريق ليس ناتجا عن سبب مرتبط بالكهرباء، لأن محول المركز التجاري، يتوفر على استطاعة كافية لتغذية الأجهزة، كما أن الخزانة الكهربائية مجهزة بقاطع تفاضلي مخصص لحماية الأجهزة من التوتر العالي، أو ارتفاع درجة الحرارة، فضلا عن عدم مرور الأسلاك الكهربائية بين رفوف الملابس، مكان الحريق، وخلص التقرير إلى آن سبب الحريق ناتج عن فعل فاعل متعمد، لاسيما مع وجود آثار لمادة المازوت بمسرح الجريمة.

القضية نظرت فيها محكمة الجنايات بالبليدة أول أمس، أين أنكرت المتهمة “40 سنة”، ما نُسب إليها، مؤكدة أنها رجعت إلى مسرح الجريمة، لأن أحد المسؤولين ناداها، لغرض رمي النفايات، وهو ما نفاه الشهود، ليتم إدانتها بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، عن تهمة وضع النار عمدا في أماكن غير مسكونة. للإشارة فقد أتى الحريق على مساحة 4660 متر مربع، وتسبب في إصابة 11 شخصا وخسائر مادية معتبرة قدرت بـ21 مليار سنتيم.

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حرائق الصيف تشعل أسعار زيت الزيتون

إسلام.ب

سجلت أسعار زيت الزيتون ارتفاعاً كبيراً خلال الموسم الحالي بمختلف معاصر الزيتون بولاية سكيكدة، حيث يتراوح سعر اللتر الواحد ما بين 800 إلى 1200 دج، وأرجع مختصون سبب هذا الارتفاع المنتظر حسبهم إلى الإبادة، التي تعرضت لها ثروة الزيتون، إثر حرائق الصيف الماضي، فضلا عن تراجع بسبب شيخوخة الأشجار، حيث أن معظمها ناهز عمره القرن، وأدى ذلك إلى انخفاض المحصول وبالتالي قلة العرض، دون أن ننسى عوامل أخرى أهمها عدم العناية بشجرة الزيتون، وكذا طريقة الجني التقليدية التي تعتمد على النفض بالعصي وكثيرا ما تؤدي إلى تلف كمية كبيرة من المحصول، حيث أن أغلبية مزارعي الزيتون يقومون بقطفه بأنفسهم كعمل عائلي ويحرثون الأرض بأنفسهم ويقلمون الأشجار بأيديهم.

مع العلم أن هذا الارتفاع سيكون على حساب المستهلك الذي يعاني ارتفاع أسعار جميع المواد، كما أن الفلاح في حد ذاته لا يعتبر رابحاً، فهو بالكاد يسترجع تكاليف إنتاجه إن لم يكن خاسراً، ويشتكي أيضا من تراجع كميات إنتاج زيت الزيتون في المعاصر ويقابله رفع أجور عصر ثمار الزيتون، أين وصل سعر عصر القنطار الواحد حدود ألف دج، بعد ما كان بالأمس لا يفوق 850 دج، وعمد أصحاب المعاصر إلى رفع الأسعار مع انطلاق عصره، معللين ذلك إلى ارتفاع سعر الوقود والكهرباء، حيث كشف احدهم للشروق اليومي قائلا “ليس لدينا القدرة على مواصلة العمل بالأسعار القديمة”، مشيرا إلى أن رفع سعر العصر كان بسيطا ولا يشكل أية خسائر للفلاحين، يذكر أن الرفع من أسعار عصر الزيتون يساهم في تقليل المردود أثناء عملية العصر، ولم يتجاوز الموسم الحالي عصر القنطار الواحد 17 لترا، بعدما وصل الموسم الماضي سقف 20 لترا، أي بفارق قدره 3 لترات، وهو ما يعادل 3 آلاف دج سعر تسويقه، وأثر سلبا خصوصا على الأسر التي لديها عدد قليل من الأشجار والتي أصبحت تفضل ترك الزيتون على الشجر هروبا من تكاليف عصره الباهظة.

وفي سياق متصل، اشتكى المعنيون، من عمليات السرقة ومزج زيت الزيتون الصافي مع زيت المائدة في بعض المعاصر القليلة جدا التي تعد على أصابع اليد الواحدة، خاصة في حالة غياب صاحب الزيتون، الأمر الذي أدى بالفلاحين إلى متابعة محصولهم أثناء عملية العصر حرصا على جودة الزيت، هذا وحذر بعض الفلاحين الباحثين على زيت الزيتون ذو الجودة العالية من الوقوع في قبضة الغشاشين والمضاربين عند شرائهم الزيت، حيث نصحهم شراء الزيت من مصادر معروفة وموثوقة ومن عند تجار اعتادوا التعامل معهم على مدى سنوات، ما زرع بينهم نوعا من الثقة التي تخول لهم تحقيق الحد الأدنى من الجودة، وعدم خلط زيت الزيتون بزيت المائدة.

ويلجأ البعض من أصحاب المعاصر اللجوء إلى غش الزيت عن طريق خلطه بزيت المائدة، ويصعب على المشتري اكتشاف ذلك، كما أن للمضاربين الذين يتلاعبون بسعره دورا كبيرا في غلائه، ويبررون ذلك بفعل قانون العرض والطلب، ورغم ذلك فإن الموائد السكيكدية لم ولن تستغني أبدا عنه طيلة السنة، وهذا ما أثار استياء كبيرا لدى مستهلكي هذه المادة الضرورية فلا يعقل أن يقدم الطعام من دون إضافة زيت الزيتون الذي يعطي له نكهة فريدة من نوعها.

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اكتشاف ورشة سرية لتوضيب التوابل بوهران

سفيان.ع

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بالتنسيق مع مديرية التجارة، من اكتشاف ورشة غير شرعية لإنتاج وتحضير التوابل (البهارات للطبخ) مختلفة الأنواع موجه للاستهلاك وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة، مع حجز معدات ومستلزمات تعليب وطحن، حجز كمية من التوابل والبهارات موجهة للاستهلاك البشري، من أجل توزيعها وبيعها للمحلات التجارية.

هذه العملية كانت بناء على معلومات وردت لعناصر الفرقة سالفة الذكر حول قيام أحد الأشخاص بتحويل مستودع لورشة لإنتاج وتحضير التوابل (البهارات للطبخ) وتعليبها باستعمال علامة تجارية مقلدة على مستوى أحد الأحياء الشعبية بحي خالدية “صافينيو”، من أجل توزيعها وإعادة بيعها للمحلات التجارية، بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، من أجل عملية مداهمة للمكان من قبل عناصر الفرقة بحضور ممثلين عن مديرية التجارة، أين كانت النتائج إيجابية ليتم حجز معدات ومواد التعليب والطحن وكمية من التوابل متمثلة في أكثر من 10طن و4 قناطير و80 كلغ من التوابل وبهارات الطبخ مختلفة الأنواع، التين مخصصة للطحن والتعليب، علبة كارتونية فارغة تحمل علامات تجارية معروفة بالسوق المحلية، أكياس فارغة مجهزة للتعبئة، إضافة إلى أكياس معبأة مقلدة لعلامة وطنية كان مهيأة للبيع، حجز أوسمة تجارية لعلامات معروفة بالسوق، أين تم اتخاذ الإجراءات القضائية في هذا الشأن ضد صاحب المخزن البالغ من العمر 28سنة، يتعلق موضوعه: “جنحة تقليد علامة تجارية، استعمال علامة تجارية دون إيداع أو تسجيل، انعدام الفوترة، عدم احترام إلزامية النظافة الصحية، عدم احترام إلزامية المستهلك لغياب البيانات الإجبارية (انعدام الوسم التجاري -وانعدام رخصة الاستغلال التجاري)”.

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وفاة ثلاثة “حرّاقة” وفقدان ثمانية بساحل سكيكدة

أحمد زقاري

اهتزت ولاية سكيكدة، صباح الإثنين على وقع فاجعة مروعة، كان مسرحا لها سواحل الولاية، حيث هلك ثلاثة شباب “حرّاقة”، لفظتهم أمواج البحر، بشاطئ قرابلو التابع إقليميا لبلدية كركرة غرب الولاية، وذلك إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 14 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و43 سنة، بعد ساعات من إبحارهم من ذات الشاطئ قرابلو، حيث أخطر عدد من الصيادين وحدات الحماية المدنية وقوات البحرية، في ساعة مبكرة من صباح نهار أمس، إثر عثورهم على جثث تطفو فوق سطح البحر بإقليم شاطئ قرابلو، وبعد تدخل ذات المصالح، تبين بأن الأمر يتعلق بمجموعة من الحراقة ينحدرون من عدة ولايات، انقلب قاربهم بعد مدة قليلة من إبحارهم، ما تسبب في هلاك ثلاثة منهم، لفظتهم أمواج البحر.

ونجحت الوحدات المشتركة ممثلة في قوات البحرية ورجال الحماية المدنية في إنقاذ ثلاثة آخرين، بينما يجري البحث عن ثمانية آخرين لازالوا في عداد المفقودين، تتضارب التصريحات بشأنهم، بين من يقول بأنهم غرقوا إثر انقلاب القارب في عرض البحر، ومن يقول بأنهم تمكنوا من السباحة لليابسة وقد يكونون في المنطقة الغابية المحاذية للشاطئ، بينما يبقى مجرد احتمال ضعيف لذات الجهات، بينما تتواصل عملية البحث من قبل وحدات البحرية ورجال الحماية المدنية بشأنهم.

من جهتها، أعلنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، أنها تمكنت من إنقاذ عدد من الحراقة، وإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية لـ20 شابا، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و37 سنة، وذلك على مستوى شاطئ الزمامرية بإقليم بلدية قنواع، تم تحويلهم لمستشفى عبد القادر نطور بالقل.

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اعتراض عشرات “الحرّاقة” بوهران ليلة رأس السنة

ب. يعقوب

كشفت مصادر مطلعة لـ “الشروق”، أن شواطئ الساحل الغربي لوهران، عاشت حالة طوارئ، ليلة الأحد، بعدما حاول عشرات المهاجرين غير الشرعيين، الهروب الجماعي، في رحلات إبحار سريع، على متن قوارب سريعة مختلفة الماركات والأحجام، مستغلين ظرفية احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، لكن الجهات الأمنية المختصة، قامت بإجهاض ما لا يقل عن 8 محاولات هجرة غير نظامية في كل من رأس فالكون، سان روك والبراديس في شواطئ عين الترك، الأكثر إقبالا من قبل المرشحين للإبحار السري نحو السواحل الإسبانية.

وفي سياق ذي صلة، أعلن الحرس المدني الإسباني، قيام فرق الخدمة البحرية بملاحقات واسعة في عرض البحر في كل من كاربونيراس بساحل ألميريا وكارتخينا وموتريل في الجنوب الإسباني، ونجاحها في اعتراض أكثر من 60 مهاجرا غير شرعي حسبما ذكرت ذات المصادر. كما تمّ إنقاذ ستة أشخاص من موت محقق على بعد 35 ميلا بحريا شمالي ساحل ألميريا بعد تدخل قوات الإنقاذ الإسباني فجر أمس السبت، التي استعانت بمروحية إنقاذ، يتعلق الأمر بامرأة وابنها وعائلة أخرى مكونة من أربعة أفراد.

وتشير المعلومات التي بحوزتنا، إلى أن الإنزال الأمني لقوات الشرطة وخفر السواحل الجزائرية في نقاط بحرية واسعة في الساحل الوهراني، جاء بعد ورود تقارير دقيقة تفيد بمحاولات هروب جماعي من شواطئ عين الترك على متن قوارب سريعة أو ما بات يسمى بـ ” فانتوم” في أوساط الحراقة، يشتبه أنها ملك لرجال أعمال ونافذين في وهران وولايات مجاورة، وجدوا ضالتهم في جريمة تهريب الحراقة مقابل أموال معتبرة تزيد عن 4000 أورو للحراق الواحد، أي إن المرشح لبلوغ بلاد الأندلس، يكون مجبرا على دفع زهاء 80 مليون سنتيم للدليل الذي يتوسط عند عصابة التهريب وسماسرة ينشطون في ولايات داخلية لهم علاقات سرية مع بارونات التهريب في وهران.

وتلفت المعطيات إلى أن القوات الأمنية تمكنت في إحدى عملياتها الأخيرة، من القبض على عدد هام من الحراقة وبعض أعضاء شبكات التهريب خلال اجتماع سري في مسكن موسمي، بحيث قدموا من أكثر من 9 ولايات في وسط وشرق الوطن لتنفيذ “حرقة جماعية”، وعززت السلطات الأمنية وجودها بالعديد من أفراد الشرطة وقوات الدرك، إضافة إلى حالة استنفار قصوى عاشتها الوحدات العائمة مرفقة بفرق الإنقاذ البحري، تحسبا لمحاولة تسلل كبيرة إلى عرض البحر صوب سواحل قادش وطريفة الإسبانية، تزامنا مع انشغال الفرق الأمنية بتأمين رأس السنة الجديدة.

وتتوافر معلومات دقيقة لمصالح الأمن المختصة في مكافحة التهريب، في وهران، بتورط نافذين كبار معروفين في وهران أغلبهم أصحاب شركات خاصة، منهم مستغلو وكالات عقارية ومجوهراتيين وتجار عملة، في امتلاك قوارب سريعة “ڨليسور، أور بور وطاكسي البحر” أو “الشبح”، لتحقيق الربح السريعة على حساب أرواح البشر، بحيث تضمن هذه القوارب رحلاتت بحرية سريعة تستغرق أقل من 180 دقيقة لبلوغ شبه الجزيرة الإيبيرية بمبالغ مالية تفوق أحيانا 4000 أورو.

وتشير المصادر الخاصة إلى أن هذا النشاط الإجرامي الخطير العابر للحدود، بات يضمن مداخيل ضخمة لا تضمنها حتى شركات النقل البحري الوطنية والأجنبية، لكون رحلة الحرقة الواحدة توفر لعصابات التهريب أكثر من 1.2 مليار سنتيم مقابل تسفير 13 حراقا على متن القوارب السريعة.

ودخلت عشرات المقاولات وعدد من مطربي كباريهات والعلب الليلية في مدن ساحلية في غرب البلاد، على الخط في تهريب الحراقة بشراء قوارب سريعة ووضعها تحت تصرف عصابات التهريب مقابل ضمان نسب أرباح خيالية، وتتسرب معلومات عن وقوف مغنية كباريه في وهران وراء تهريب العديد من الحراقة على متن قاربها الذي قامت ببيعه وفرت إلى إسبانيا.

وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي عددا كبيرا من المرشحين للهجرة غير النظامية وهم يتسابقون في قوارب نزهة مزودة بمحركات قوة دفعها أكثر من 250 حصان، متجهين صوب المياه الدولية، وذلك عشية رأس سنة 2022”.

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ضبط 26 ألف كبسولة مهلوسة بالوادي

وليد ع

تمكن أعوان الفرقة المُتنقلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي مؤخرا، من التصدي وإحباط عملية تهريب، نهاية الأسبوع المنصرم، أسفرت عن حجز 26 ألفا و250 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، و3 سيارات من نوع ”أكسنت”، وتوقيف مخالف في القضية. تفاصيل القضية تعود ليوم الخميس من الأسبوع المنصرم، إثر قيام أعوان الفرقة المتنقلة بالوادي، بدورية على مستوى الطريق الرابط بين عاصمة الولاية، وبلدية الطريفاوي الواقعة شرقها على بعد 15 كلم، وفي حدود الساعة الـ 11 ونصف صباحا، تم ملاحقة سيارتين من نوع ”أكسنت”، لآذت إحداهما بالفرار، فيما حجز في الأخرى 22 ألف و500 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

ومواصلة لذات العملية، تم العثور في نفس اليوم في حدود الساعة الـ 14 والنصف بعد الظهيرة، على السيارة التي كانت في حالة فرار صباحا ومعها سيارة أخرى، وبعد التفتيش الجمركي، عثر على 3 آلاف و750 كبسولة أخرى من مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، لتسفر العملية في مجملها على حجز 26750 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، وحجز 3 سيارات من نوع ”أكسنت”، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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توقيف 14 متورطا وحجز أسلحة بيضاء وخمور بالبويرة

رحاب. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية البويرة، بالتنسيق مع عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، قصد تأمين احتفالات رأس السنة، من تنفيذ 24 عملية مداهمة مشتركة بين الجهازين للأماكن المشبوهة، يومي 30 و31 ديسمبر 2021، عبر الإقليمين الحضري وشبه الحضري للولاية، مكنت من تفتيش وتعريف 547 شخص، 310 مركبة، 11 دراجة نارية، وأسفرت عن توقيف 14 شخصا منهم 7 أشخاص متورطين في قضايا تتعلق بالمخدرات، و5 أشخاص في قضايا تتعلق بحمل سلاح أبيض محظور، بالإضافة إلى شخصين متورطين في بيع مشروبات كحولية دون رخصة، بالإضافة إلى حجز كمية من مختلف المشروبات الكحولية، والمخدرات، وعدد من الأسلحة البيضاء.

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عمليات جديدة لصيانة شبكة الطرقات الوطنية والولائية بالبليدة

سفيان. ع

برمجت مديرية الأشغال العمومية لولاية البليدة عمليات جديدة تخص صيانة شبكة الطرقات الوطنية والولائية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة الجارية، بحسب ما كشف عنه رئيس مكتب صيانة المنشآت القاعدية.

وأوضح سليم زاوش لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه استكمالا لعمليات صيانة شبكة الطرقات الوطنية والولائية التي تم القيام بها خلال السنة الفارطة بهدف تأمين سلامة مستخدميها والحفاظ على مركباتهم، برمجت عمليات جديدة تخص صيانة عدد من محاور الطرقات الوطنية والولائية.

ويتعلق الأمر، وفقا للسيد زاوش، بالطريق الولائي رقم 112 الرابط بين بلديتي الصومعة (شرق) وبوفاريك (شمال) على مسافة 5 كلم، الذي رصد له غلاف مالي قدر بـ 95 مليون دج، والطريق الولائي رقم 9 على مسافة 1 كلم في شطره الرابط بين بلديتي البليدة وبني تامو (شمال)، الذي خصص له مبلغ مالي قدر بـ 20 مليون دج.

وإلى جانب الطرق الولائية، ستمس هذه العمليات التنموية أيضا شبكة الطرقات الوطنية، على غرار جزء من الطريق الوطني رقم 29 الرابط بين البليدة ومفتاح “شرق”، الممتد على مسافة 5 كلم. وهي العملية التي ستكلف نحو 50 مليون دج، إلى جانب الطريق الوطني رقم 4، الرابط بين بوفاريك ووادي العلايق (شمال)، على مسافة 7 كلم، التي خصص لها 130 مليون دج.

ومن بين شبكة الطرقات المتضررة والمهترئة التي تحتاج إلى عمليات صيانة، وفقا لتقارير الفرق التقنية، الطريق الوطني رقم 42 على مسافة 5ر1 كلم الرابط بين موزاية والشفة (غرب)، وفقا لذات المصدر.

يذكر، أن طول شبكة الطرقات الوطنية والولائية التي تم صيانتها السنة الماضية ناهز 50 كلم، كلفت خزينة الدولة مبالغ معتبرة منها الطريق المؤدية إلى مشروع القطب السكني سيدي سرحان، الواقع أعالي المدينة الجديدة بوينان (شرق)، المرتقب استلامه هذه السنة، بحسب السيد زاوش.

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3 كلم فقط تعزل القرى والمداشر ببلدية البواعيش بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تشهد نحو ثلاثة كيلومترات من الطريق الرابط بين بلدية البواعيش والطريق الوطني رقم 40 أقصى جنوب غربي ولاية المدية حالة كارثية، أرّقت مستعمليه، وذلك مرورا بعديد القرى والمداشر ذات الكثافة السكانية المعتبرة التي تستعمل هذا الطريق بشكل كبير جدّا، الذي منه تتفرع طرق ومسالك كثيرة، ما يعكس حيوية وأهمية هذا الطريق الذي يعتبر شريانا حقيقا بالمنطقة، وهو الذي ينتهي إلى البواعيش مركز، حيث يستعمله التجار والموالون الذين يقصدون الطريق الوطني رقم 40، كما يستعمله فلاحو المنطقة والتلاميذ، ناهيك عن الساكنة بكلّ أطيافهم وبشكل يومي وآنيّ، حيث يجدون بالغ الصعوبة في استعماله، خاصة في الحالات المرضية والمستعجلة. وهو ما جعل سكان البواعيش يلحون على إعادة تأهيله لفكّ العزلة عنهم وتسهيل تنقلاتهم عبره على اعتبار أنّه المخرج الوحيد لساكنة المنطقة المنتشرين عبر عشرات القرى والمداشر المتنائية.

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الإطاحة بشبكة إجرامية سطت على سيارة في المسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، بشبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 20 و27 سنة لتورطهم في قضية سرقة مركبة سياحية، حسب بيان صادر عن خلية الاتصال تلقت “الشروق” نسخة منه.

ووفق الجهات التي أوردت الخبر، فإن وقائع القضية بدأت على إثر شكوى تقدم بها الضحية، إلى ذات الفرقة مفادها تعرض مركبته لفعل السرقة من أمام مسكنه العائلي الواقع بمدينة المسيلة، ليتم استغلال المعلومات الأولية المتوفرة وتكثيف التحريات الميدانية، التي مكنت تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة في فعل السرقة وتوقيفهم في ظرف وجيز، مع استرجاع المركبة محل السرقة، بالإضافة إلى أدوات مستعملة في عملية السرقة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي بدوره أحال الملف والأطراف على جلسة المثول الفوري أين أمر قاضي الجلسة بإيداع اثنين منهم بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.