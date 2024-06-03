أخبار الجزائر ليوم الإثنين 03 جوان 2024

12 سنة سجنا للمعتدي على جاره بخنجر، انتشال جثة شاب جرفته مياه واد بأولاد جلال،

الضحية أخضع لعملية جراحية معقدة

12 سنة سجنا للمعتدي على جاره بخنجر في عنابة

نادية طلحي

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة مؤخرا، بإدانة المتهم “ف، ب”، بارتكاب جناية محاولة القتل العمدي باستعمال السلاح الأبيض، والحكم عليه بـ12 سنة سجنا نافذا، بعد تورطه في الاعتداء على جاره الضحية، بواسطة خنجر والتسبب له في إصابات وجروح خطيرة خضع على إثرها لعملية جراحية معقدة بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، والذي مكث فيه لعدّة أسابيع.

تعود وقائع ملف هذه القضية إلى مطلع شهر أكتوبر من السنة الماضية، عندما اهتز حي البسباسة ببلدية عين الباردة على وقع إقدام المتهم على الاعتداء ليلا على جاره الضحية بطعنة خنجر اخترقت معدته وتسببت له في جروح خطيرة كادت تودي بحياته، قبل أن يتمكن الأطباء من انقاذ حياته بعد إخضاعه لعملية جراحية معقدة انتهت باستئصال الطحال من طرف الأطباء الذين نجحوا في وقف النزيف الحاد الذي تعرض له على مستوى الكليتين، بعد ما اخترقت الطعنة الأولى البطن، والحجاب الحاجز، فيما كانت الطعنة الثانية على الرأس وأخرى على الفخذ الأيمن للضحية، حسب ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي.

خلال جلسة المحاكمة ذكر بأنه وفي ليلة الوقائع غادر مقر مسكنه باتجاه أحد المحلات التجارية بمدينة عين الباردة لاقتناء بعض الأغراض، وفي طريقه التقى بجاره المتهم، ووقع بينهما جدال حاد سرعان ما تحول إلى شجار، لم يتردد خلاله المتهم حسب تصريحات الضحية في إخراج خنجر ووجه له عدة طعنات في مناطق مختلفة من الجسم، كادت تودي بحياته، وخضع اثرها إلى عملية جراحية ومكث في مصلحة الإنعاش الطبي بمستشفى ابن رشد عدة أسابيع قبل ان يستعيد عافيته.

من جهته المتهم “ف، ب” اعترف أمام هيئة المحكمة بوقوع شجار بينه وبين جاره الضحية ليلة الوقائع، مضيفا بأن الضحية هو من بادر بالاعتداء عليه بعد ما ظلّ يستفزه بعبارات مشينة، ما جعله يفقد أعصابه ويدخل معه في مناوشات تطورت إلى شجار بينهما، وأنكر محاولته قتله، مؤكدا بأنه عندما كان جالسا في حدود الساعة منتصف الليل بحي البسباسة رفقة بعض أصدقائه، توقفت بالقرب منهم سيارة سياحية كان يقودها الضحية، وبجانبه شخص آخر، وقد طلب منه الضحية الصعود معه إلى السيارة، غير أنه رفض ذلك، وهو ما جعل الضحية حسبه يوجه له عبارات سب وشتم بسبب خلاف سابق بينهما، مضيفا بأن الضحية هو من أشهر خنجرا وهدده به، غير أنه تمكن من الإمساك بيد الضحية التي كان يحمل بها الخنجر ووجه له بها طعنة على جنبه الأيسر، في محاولة للدفاع عن نفسه، ثم فرّ هاربا، وأنكر ان يكون قد وجه له باقي الطعنات الأخرى. ممثل النيابة وفي مرافعته أكد أن أركان الجريمة قائمة في حق المتهم، ملتمسا تسليط أقصى العقوبات عليه حتى يكون عبرة لغيره ممن يحاول تهديد أمن وسلامة الأشخاص باستعمال الأسلحة البيضاء.

وبعد المداولة القانونية نطقت هيأة المحكمة بإدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه والحكم عليه بـ12 سنة سجنا وغرامة مالية نافذة.

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المنطقة شهدت تقلبات جوية حادة

انتشال جثة شاب جرفته مياه واد بأولاد جلال

م. عبد الرحمان

انتشلت، الاثنين، جثة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، جرفته مياه وادي الصابون، بسيدي خالد بولاية أولاد جلال، إثر التقلبات الجوية التي شهدتها المنطقة مساء الأحد.

الضحية، وبحسب مصادر محلية، يدعى “ب. عبد الجليل” كان برفقة صديقه على متن سيارة نفعية من نوع “مازدا” وأثناء عبورهما مجرى الوادي الذي يقطع الطريق البلدي 51 بالجنوب الغربي لمدينة سيدي خالد والذي يصب في مجرى وادي جدي المجاور، حصرت مياهه سيارة الضحية وصديقه مما اضطرهما للخروج من السيارة التي تعطّلت وسط المجرى، وفيما تمكّن صديقه من الخروج سالما، فقد الضحية داخل مجرى الوادي.

وفور الإعلان عن الحادثة، تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 19 سا 30د من يوم الأحد لتتواصل عملية البحث طوال الليل وحتى الصباح الباكر من يوم أمس الاثنين، أين تم العثور على الضحية في حدود الساعة السادسة صباحا عليه متوفيا غرقا بعد أن قذفته مياه الوادي إلى منطقة الزبيدات حوالي 10 كلم بعيدا عن مكان الحادثة.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أكدت تجنيدها وتسخيرها في عملية التدخل للبحث عن الضحية ثلاث شاحنات و3 سيارات إسعاف، فضلا عن أعوان التدخل، في حين أكدت مصادر محلية بسيدي خالد أن عشرات الشبان من أبناء المدينة تجندوا أيضا منذ الوهلة الأولى للمشاركة في عملية البحث وبالإمكانيات المتاحة لديهم، حيث قضى بعضهم الليلة كلها في عملية البحث على مستوى مجرى وادي الصابون ووادي جدي وحوافهما القريبة والبعيدة، فيما التحق مواطنون آخرون مع ساعات الفجر الأولى بفرق البحث، أين تم العثور على الضحية وانتشاله غريقا وتحويل جثته إلى مصلحة الحفظ، علما أن بعض الأودية ومنها وادي جدي قد فاضت مياهها بشكل مفاجئ وقوي مساء وليلة الأحد بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية أولاد جلال.

وتعتبر حالة الغرق هذه الثالثة المسجلة بولاية أولاد جلال منذ منتصف أفريل الماضي أي في أقل من شهرين بسبب الأودية والبرك التي تشكّلت بعد تساقط الأمطار، فالضحية الأول ويتعلق الأمر بفلاح عشريني، توفي غرقا منتصف أفريل بحوض مائي كبير ببلدية الشعيبة والحالتان الثانية والثالثة وهما تلميذين في الابتدائي، لفظا أنفاسهما غرقا شهر ماي المنقضي، بكل من الدوسن ورأس الميعاد.

وفي مثل هذه الحالات، تتجدّد النداءات والدعوات للحيطة والحذر وتجنّب المجازفة سواء فيما يتعلق بالسباحة بالبرك والأماكن غير المحروسة أو أثناء عبور الأودية أثناء التقلبات الجوية خصوصا في ساعات الظلام، أين تصبح الرؤية غير واضحة وخطر مياه الأودية يتضاعف.

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شاحنة تقتل مراهقين ببجاية والسائق يلوذ بالفرار

ع. تڤمونت

تسبب حادث مأساوي وقع مساء الأحد في حدود الساعة الرابعة والنصف، على الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب، في مقتل مراهقين وذلك على مستوى منطقة بيزيو التابعة لبلدية أمالو بحوض الصومام في بجاية.

وحسب معلومات “الشروق” فإن شاحنة كانت تسير على الطريق المذكور، قد دهست الضحيتين بوهجار عز الدين صاحب الـ19 ربيعا وكذا صديقه مجان ماسي البالغ من العمر 17 سنة، وذلك قبل أن يهم سائق الشاحنة بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وقد تم نقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أقبو، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في هذا الحادث المروع، وذلك بغرض تحديد هوية سائق الشاحنة وتقديمه أمام العدالة.

وخيم حزن كبير على سماء حوض الصومام انطلاقا من أمالو وصولا إلى أقبو، وذلك بعد خبر فقدان اثنين من أبناء المنطقة في عمر الزهور وبطريقة بشعة.

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يرقد بالمستشفى جراء حادث مرور

استحداث مركز “بيام” من أجل تلميذ واحد بخنشلة

مامن. ط

استحدثت مديرية التربية بولاية خنشلة، صباح الإثنين، مركزا إضافيا خاصا باجتياز امتحانات شهادة التعليم الاساسي، وذلك على مستوى مستشفى عاصمة الولاية، وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواكبة المستجدات الطارئة، للامتحانات الرسمية لدورة جوان 2024، حسب ما صرح به بشير بودربالة، مدير التربية الاثنين، للشروق ، على هامش إشراف سلطات الولاية، على الانطلاق الرسمي، للامتحانات من مدينة طامزة، بحضور والي خنسلة، حيث أكد ذات المتحدث، ان فتح هذا المركز الطارئ والاستثنائي، جاء من أجل مرافقة وتوفير الجو المناسب، لمترشح نظامي، في امتحانات شهادة التعليم الأساسي، تعرض لحادث، قبل أيام فقط، وخضوعه لعملية جراحية، ونظرا لحالته الصحية، التي لا تسمح له باجتياز الامتحان بالمراكز العادية، حسب تقرير المجلس الطبي للمستشفى، تم التنسيق مع ادارة المستشفى، لاستحداث المركز، وتمكين التلميذ النظامي، من اجتياز الامتحان بشكل عادي.

من جهة أخرى، أكد عبد الوحيد شبايكي، طبيب مختص في الجراحة العامة ومنسق الأطباء بالمستشفى المحلي، أن مصلحة الاستعجالات الطبية كانت قد استقبلت قبل ايام التلميذ صاحب 15 سنة، في وضع صحي متدهور، نتيجة تعرضه لحادث مرور، أين استدعت حالته الصحية، أنذاك، إجراء عملية جراحية له، ووضعه تحت العناية الطبية، لتعرف حالته الصحية استقرارا ملحوظا حاليا، إلا انه غير قادر على مغادرة المستشفى، حسب ما قرره المجلس، ما يستدعي اجتيازه الامتحان على مستوى المستشفى وتحت أعين الطاقم الطبي، وتم تحرير تقرير طبي بخصوص ذلك، مع إخطار عائلته للمؤسسة التربوية، التي يزاول بها دراسته، اين تم دراسة القضية، والترخيص بفتح واستحداث، مركز طارئ لامتحان التلميذ المصاب، وهو القرار الذي أثنت عليه عائلة التلميذ، وشكرت مسؤولي قطاع التربية، على تفهمهم للوضع، وتوفيرهم كل المتطلبات التي تسمح بخلق جو حسن لابنها.

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حجز غسول شعر ولحوم بيضاء فاسدة بسوق أهراس

نادية طلحي

تمكنت مصالح حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية سوق أهراس، من إحباط محاولة تسويق كمية معتبرة من غسول الشعر غير المطابق من حيث بيانات الوسم، إثر خرجة ميدانية قامت بها، على مستوى الحواجز الأمنية، وتم على الفور حجز تلك المواد لمنع تسويقها في المحلات التجارية، مع استدعاء صاحبها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي عملية أخرى، تمكن أعوان قمع الغشّ بمفتشية التجارة بدائرة مداوروش، خلال خرجة ميادنية لمراقبة مختلف الأنشطة التجارية، من ضبط كمية معتبرة من لحم الدجاج الفاسد تقدر بـ86.21 كلغ، كانت معروضة للبيع بأحد محلات البيع بالتجزئة للدواجن والبيض، ليتم على الفور اتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصّة بالمفرغة العمومية لبلدية امداوروش، وتحرير محضر ضد التاجر المخالف بغرض إحالته على العدالة.

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فتاة ضمن عصابة لترويج المخدرات في تبسة

ب. دريد

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة الونزة في ولاية تبسة، من الإطاحة بـ5 أشخاص وفتاة، تتراوح أعمارهم، بين 40 و23 سنة، وبحوزتهم كميات من الأقراص المهلوسة والصلبة المعدة للترويج، بمختلف أحياء المدينة، حيث تم حجز حوالي 100 قرص مهلوس، منها 11 قرصا من نوع اكستازي، وقنينة دواء من نوع ايزوبتيل 40 ملغ.

المشتبه فيهم الخمسة وبعد تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة تم إعداد محاضر جزائية ضدهم، تم تقديمهم بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات، حيث تم ايداعهم الحبس المؤقت بتهم جناية الحصول والشراء للمؤثرات العقلية والمخدرات، بغرض البيع بطريقة غير مشروعة.