أخبار الجزائر ليوم الإثنين 03 جويلية 2023

مسبوق يقود عصابة لسرقة السيارات، حجز 61 كيلوغراما من الكيف

نفذت سلسلة جرائم سرقة باستغلال أطفال قصر

مسبوق يقود عصابة لسرقة السيارات بالعاصمة !

م.م

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، مسبوقا قضائيا بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة، عقب اتهامه بالمشاركة رفقة عصابة إجرامية تتكون من 8 أشخاص في سلسلة جرائم سرقة استهدفت سيارات المواطنين على مستوى أحياء شعبية وسط العاصمة.

وانطلقت التحريات الأمنية في الملف من معلومات وشكاوي وردت مصالح الأمن حول عمليات سرقة طالت عشرات المركبات في ظروف غامضة على مستوى أحياء وسط العاصمة، إذ أسفر التحقيق في ملابسات الجريمة استنادا لتقرير الخبرة العلمية عن عينة من البصمات المجرمة رفعت من مركبة أحد الضحايا عن مطابقتها لبصمات مشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمدعو “م.ح”، الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه هو من قام بتحطيم المركبات محل السرقة، إلى جانب تصريحات الضحايا التي كشفت عن تفاصيل عمليات السرقة و استخدام المتهمين للطريقة نفسها، بعد تحطيم زجاج المركبات المستهدفة ليلا والسطو على محتوياتها.

وبعد تحقيقات مكثفة توصلت عناصر الشرطة إلى هويات خمسة أشخاص متورطين من بينهم قصر لم يتجاوزا 16 سنة وآخرين في حالة فرار، رفقة المتهم السالف ذكره والذي تم توقيفه مؤخرا إفراغا لأمر قبض صدر في حقه عن محكمة الجنايات.

المتهم “ب. لطفي” وخلال مثوله للرد على أسئِلة المحكمة، أنكر علاقته بالجرائم المرتكبة، قائلا أنها نسبت إليه فقط لكونه مسبوق في ملفات قضائية، مضيفا أنه لم يكن متواجدا بالأحياء المذكورة خلال التحقيق، بعد انتقاله لمكان آخر رفقة أسرته و اضطر للعيش في الشارع والمطالبة بالتكفل بحالته الاجتماعية، قبل أن تصدر المحكمة حكما يقضي ببراءته من روابط التهم الموجهة له.

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مشعوذ بغليزان يحتال على فتاة بمساعدة زوجته وابنته

ن. بلقاسم

كشف مصدر أمني للشروق أن مصالح الأمن الحضري السادس بأمن ولاية غليزان، أطاحت الأحد بشخص في الستينيات من العمر، يقوم بالنصب مع ممارسة طقوس الشعوذة بمساعدة أفراد عائلته بمنزله الكائن بأحد أحياء مدينة غليزان، في القضية التي تعود حيثياتها إلى تلقي الضبطية القضائية بالأمن الحضري السادس بغليزان لشكوى تقدمت بها إحدى الفتيات مفادها أنها تعرضت إلى النصب من طرف شخص وزوجته وابنته، وسلبوا منها مبلغا ماليا وكذا كمية من المجوهرات، حيث تم فتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة، أين تم تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه وضبط وحجز مجموعة من الحروز وكتب قديمة تستعمل في طقوس الشعوذة، بالإضافة إلى أعشاب وشموع وصور فوتوغرافية لإحدى الضحايا، ومبلغ مالي من عائدات ممارسة النصب والشعوذة، ليتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهم.

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القطب الجزائي بقسنطينة يفصل الثلاثاء في الملف

استدعاءات جديدة في قضية الخدمات الاجتماعية لميناء سكيكدة

ب. يعقوب

تفصل، الثلاثاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية في قسنطينة، في قضية أموال الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة، وذلك بعد تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة ومن معه لمرتين متتاليتين.

وبحسب مصادر الشروق، فإن هيأة المحكمة ذاتها، قررت استدعاء ثلاثة أشخاص لم يجر استدعائهم من قبل لجلسة الرابع من جويلية، وهم مسؤولون سابقون في مجمع تسيير الموانئ، يتعلق الأمر بالرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” “ج ع” وكذا إطارين آخرين، إضافة إلى “ط ع ج” وهو المتهم الرئيس في ملف الحال، باعتباره مسؤولا سابقا لميناء سكيكدة وكذا الموقوف “ل ب” رئيس لجنة المشاركة السابق ونائبه “أ ب”.

وتقرر توجيه الاستدعاء لهؤلاء الأشخاص الجدد، من ضمنهم “ع ج” الموقوف في قضية فساد منفصلة في مستغانم، والمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مدتها خمس سنوات، وذلك بعد الإفادات التي حصلت عليها المحكمة بشأن ما بات يسمى بالهدايا الموزعة بطرق غير مشروعة على أشخاص غرباء عن ميناء سكيكدة.

وأعلن القاضي في الجلسة السابقة المؤجلة، أن جلسة 4 جويلية ستكون موعدا للبت في الملف دون قبول أي مبرر آخر بتأخير المحاكمة، لكونها تأتي موازاة مع قرب العطلة السنوية لإطارات سلك القضاء.

ويتابع المتهمون الستة بتهم عديدة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06، لاسيما المادة 33 منه، التي تخص جنح التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي، اختلاس أموال عمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تلقي هدايا، المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة حال وقوعها.

وتكشف الوقائع الجزائية، عن الاشتباه بتورط إطارات في مؤسسة ميناء سكيكدة، بتبديد ما يقرب عن 100 مليون دينار جزائري خاصة بصندوق الخدمات الاجتماعية لعمال ميناء سكيكدة، حسب الخبرة القضائية المعتمدة التي أقرها القضاء للكشف عن الحجم الحقيقي للأموال المبددة، وتحديد المسؤوليات وراء ضياع أموال الدولة وصرفها بطرق ملتوية.

وكان قرار الإحالة استند على تقرير الخبرة المحاسبية المنجزة من قبل خبير معتمد بموجب قرار قضائي لجمع أدلة الإثبات حول استغلال المنصب لتوزيع أموال الدولة في عمليات هامشية لا معنى لها، خاصة ما تعلق بمنح مزايا تقدر بملايين الدينارات إلى أشخاص غرباء عن الميناء في الفترة الممتدة بين “2020/2022” وكذا الحجوزات في الفنادق الفاخرة تحت مسمى “مواعيد رسمية” بأوامر مهمة غير مبررة، علاوة على ما كشف عنه التحقيق بالسحوبات النقدية والهدايا المتنوعة على غرار الأثاث الفخم والمعدات الرياضية.

وكانت النيابة العامة لمجلس قضاء سكيكدة، أحالت الملف على القطب الجزائي المتخصص في قسنطينة، بحكم الاختصاص القضائي لهذا الأخير في القضايا المتصلة بالجرائم المالية والاقتصادية.

حري بالذكر أن الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء سكيكدة، كان دون طعنه بالنقض من خلال دفاعه في عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا التي قضتها محكمة الإستئناف في سكيكدة بحقه، أمام قسم المخالفات والجنح بالمحكمة العليا، على أمل إعادة محاكمته في قضية الفساد الشهيرة التي فصل فيها مجلس قضاء سكيكدة، بإدانة 29 شخصا من أصل 34 متابعا في ملف تبديد المال العام، حيث تم الحكم بعقوبات تتفاوت بين 5 سنوات إلى 12 شهرا حبسا نافذا، من ضمنهم نجل مسؤول سياسي سابق، تم الحكم عليه بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وتسليط غرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري بحقه.

كما تم في المدة الأخيرة، إنهاء مهام المدير العام لشركة التنسيق اللوجستيكي للميناء الجاف بسكيكدة، بعد انعقاد الجمعية العامة العادية والإعلان عن تعيين مدير العمليات بذات الشركة خلفا له في مهام مدير عام بالنيابة لتسيير شؤون الشركة، وذلك بعد ورود اسم المدير المقال في قضية سوء تسيير على مستوى محكمة جنح مستغانم.

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الجمارك تحجز 61 كيلوغراما من الكيف بعين وسارة

نورين. ع

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الفرقة المتنقلة للجمارك تمكنت من حجز 61 كيلوغراما من الكيف المعالج في عملية ميدانية مشتركة مع الجيش الوطني الشعبي.

وأفادت مصادر “الشروق” أن العملية جاءت اثر معلومات واردة لذات الجهات، تفيد بوجود شاحنة تحمل هذه الكميات، وبعد عمليات التنسيق ووضع خطة محكمة تم توقيف شاحنة ذات مقطورة وبعد عملية تفتيش دقيقة جدا عثر على الكمية المذكورة مخبأة بإحكام داخل تجاويف الشاحنة، حيث تم حجز كميات الكيف المعالج مع توقيف الشخص، وتم انجاز ملف قضائي وتم تحويله للجهات القضائية.

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أتلف 65 هكتارا.. وإخماده استغرق ثلاثة أيام

الاشتباه في وقوف مراهقين وراء حريق غابة سبكتور ببلبعباس

زواوية. ق

كشفت، رئيسة مصلحة حماية النباتات والحيوانات بمحافظة الغابات، لولاية سيدي بلعباس الاثنين، أن التحقيق جار مع مراهقين يشتبه في وقوفهما وراء حريق غابة السبكتور، بمنطقة واد امبر ببلدية عين البرد، والذي اندلع عشية عيد الأضحى، وأدى إلى تضرر 65 هكتارا من المساحة الغابية، منها 95% صنوبر حلبي، 1% ضرو أخضر، إضافة إلى 4 % من الحلفاء والقندول. وكشفت ذات المتحدثة عن إصابة عونين بحالة اختناق، وإصابة آخر بحروق على مستوى اليد لا يزال يخضع للعلاج.

الجدير بالذكر، أن حريق غابة سبكتور اندلع مساء الثلاثاء الماضي، أين استعانت مصالح الحماية المدنية بالرتل المتحرك لأربع ولايات غربية على غرار سعيدة، وهران، معسكر وعين تيموشنت الذين شاركوا جميعا في إخماد الحريق، الذي ساهمت الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة في عدم مقدرة الأعوان على السيطرة على ألسنة النيران التي استمر لهيبها لثلاثة أيام قضت على الأخضر واليابس في غابة سبكتور.

بالمقابل صاحب عملية الإطفاء التي تزامنت مع عيد الأضحى المبارك هبة تضامنية لفعاليات المجتمع المدني من جمعية شباب بلعباس، جمعية آفاق شبانية، الفرج الخيرية، حيث ساهم عناصرها في إخماد الحريق بشتى الطرق، وتكفلوا بتوفير الأكل والمشروبات لجنود الإطفاء.

للإشارة فإن هذا الحريق يعد الثاني من نوعه في أقل من شهر بغابة سبكتور، فقد سبق وأن قامت عناصر الحماية المدنية بإطفاء حريق مماثل بنفس المنطقة قضى على 2 هكتار من الغابة، ولم تحدد أسبابه بعد .

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حبس عنصرين من شبكة دولية تتاجر بالكوكايين في تبسة

ب. دريد

فككت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأمن ولاية تبسة الأحد شبكة دولية مختصّة في ترويج وتهريب المخدرات الصلبة، وذلك بعد أن نجح عناصر الفرقة في توقيف عنصرين من أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي يمتد نشاطها إلى خارج حدود الوطن، مع حجز كمية من مادة الكوكايين يقدر وزنها الإجمالي بـ130 غرام.

وحسب ما ذكرت مصادر أمنية للشروق اليومي، فإن المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما إثر استغلال عناصر فرقة مكافحة المخدرات للمعلومات التي وردت إليهم بشأن النشاط الإجرامي لشبكة مختصة في تهريب وترويج المخدرات الصلبة، وبعد التحري والتأكد من تلك المعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيهما، واللذان تم توقيفهما إثر كمين محكم لعناصر الشرطة، وبعد استصدار إذن من النيابة تم تفتيش مسكنيهما ما أسفر عن حجز 130 غرام من المسحوق الأبيض لمادة الكوكايين، بالإضافة إلى قنينة من دواء مؤثر عقلي، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ9.5 مليون سنتيم وآخر بالعملة التونسية يقدر بـ300 دينار تونسي.

المشتبه فيهما تم انجاز ملف قضائي ضدهما وتم تقديمهما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصّة والتي أمرت بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.

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غرق مراهق بشاطئ غير محروس بجيجل

وأج

انتشلت فرق الغطس وحراس الشواطئ لمصالح الحماية المدنية لولاية جيجل جثة غريق بالمنطقة الصخرية بشاطئ صخر البلح 2 ببلدية سيدي عبد العزيز، حسب ما علم، الإثنين، من مصالح ذات السلك النظامي. واستنادا لنفس المصدر، فإن “الغريق المتوفي يبلغ من العمر 15 سنة، وينحدر من بلدية فرجيوة ولاية ميلة كان يسبح في المنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة بجانب شاطئ صخر البلح 2 ببلدية سيدي عبد العزيز قبل أن يتعرض للغرق الأحد” .

وأشار إلى أن الضحية يعد ثاني حالة وفاة غرقا منذ افتتاح موسم الاصطياف بولاية جيجل في 17 من شهر يونيو الماضي، حيث سجلت مصالح الحماية المدنية هلاك أول ضحية لشاب يبلغ من العمر 20 سنة على مستوى الشاطئ المحروس الصخر الأسود ببلدية العوانة.