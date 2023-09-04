أخبار الجزائر ليوم الإثنين 04 سبتمبر 2023

العثور على جثة الغريق المفقود بشاطئ بن زويت في سكيكدة، رفع 2.658 طن من النفايات منذ منتصف أوت بعين الدفلى

“الملكة الأخيرة” يدخل مسابقة الجمهور في مهرجان روتردام للفيلم العربي

زهية. م

أعلن مهرجان روتردام للفيلم العربي مشاركة فيلم “الملكة الأخيرة” لعيدلة بن ديمراد وداميان أنوري خلال فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان، المزمع انطلاقها اليوم، وتستمر إلى غاية العاشر من الشهر الجاري، حيث ينافس فيلم الملكة على جائزة الجمهور إلى جانب ثلاثة أفلام عربية أخرى وقع عليها الاختيار منها “سطار” للسعودي عبد الله العراك، و«رحلة يوسف” للسوري جود سعيد.

وكشف بيان لفريق المهرجان على الموقع الرسمي تن برنامج هذه الدورة يضم 39 فيلما، منها 21 فيلما طويلا و18 فيلما قصيرا، من إنتاج 11 دولة عربية، بالإضافة إلى شراكات إنتاجية مع 8 دول غربية، حيث ستعرف منافسات المهرجان مشاركة 15 فيلما، منها خمسة أعمال في مسابقة الفيلم الطويل وخمسة في منافسة الوثائقي ومثلها في مسابقة الفيلم القصير.

ونجد من بين الأعمال المشاركة فيلم “19 ب « لأحمد عبد الله السيد من مصر، و«بركة العروس” لباسم بريش، وهو من إنتاج لبناني قطري، و«علم” للمخرج فراس خوري (فلسطين، فرنسا، تونس، السعودية، قطر)، و«إن شاء الله ولد” للمخرج الأردني أمجد الرشيد. في مسابقة الأفلام الطويلة فيما ستعرف مسابقة الأفلام الوثائقية مشاركة عدد من الأعمال منها “تحت الشجرة” للتونسية أريج السحيري، و«مش زيهم” للمصرية نادية فارس، و«بعيداً عن النيل” للمصري شريف القشطة، و«مافيا البرغر اللبنانية” لعمر مواليم (كندا)، و«طفولة عماد” لزهافي سانجافي (العراق، السويد، ليتوانيا). وتنشط مسابقة الأفلام القصيرة عدة أعمال منها “حمزة أطارد شبحاً يطاردني” لورد كيال من فلسطين، و«عبد” لعبد السلام الحاج من الأردن، و«شريط فيديو تبدل” للسعودية مها الساعاتي، و«ترينو” لنجيب كثيري من تونس.

ويتزامن انعقاد مهرجان روتردام مع ذكرى مرور قرن على رحيل الملحن المصري السيد درويش وقد خصص له المهرجان وقفة خاصة ضمن حفل يتم فيه أيضا الاحتفاء ب بالفنان الهولندي مارتن فوندس.

والجدير بالذكر، أن فيلم الملكة الأخيرة الذي ينافس على جوائز الجمهور بمهرجان روتردام يشارك أيضا في منافسات أيام المؤلفين ضمن فعاليات الدورة 79 لمهرجان البندقية بإيطاليا، التي تتواصل إلى 10 سبتمبر الجاري، حيث يشارك العمل بصفته العمل الأول للمخرجين داميان انوري وعديلة بن ديمراد في مسابقة جوائز لويجي دي لورنتس” و«أسد المستقبل”.

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قتيل وجريح في اصطدام خطير على خط “الترام” بوهران

سيد احمد فلاحي

لا تزال مؤسسة ـ سيترام وهران ـ تحصد يوميا خسائر جراء حوادث المرور الجسمانية التي تستهدف قاطراتها، والسبب راجع إلى عدم احترام قواعد المرور والسير الجنوني على مسار الترامواي، ما ينتهي في الكثير من المرات بحوادث مرور أليمة، آخرها الحادث المأساوي الذي شهده الخط المار على مستوى حي المقري، والذي راح ضحيته شاب توفي بعين المكان، فيما نقل مرافقه إلى قسم الإنعاش، بعد أن اصطدمت دراجتهما بإحدى قاطرات الترامواي.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر من المؤسسة الوطنية، عن تسجيل 123 حادث مادي، استهدف قاطرات الترام خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أي بمعدل 4.7 حادث شهريا، وهو رقم مقلق، خاصة إذا علمنا أن تكاليف إعادة صيانة القاطرات مكلف للغاية، زيادة على المساس بجودة السكك الحديدية التي يتم صيانتها بصفة دورية حتى تكون على أحسن حال، وبالتالي يتم تفادي حوادث مادية لا قدر الله، ولعل أبرز ما يمكن الإشارة إليه هو بعض المناورات الخطيرة التي بات أصحاب الدراجات النارية وحتى السيارات يمارسونها على خط الترام، معرضين حياتهم وحياة ركاب الترامواي للخطر، وهي الظاهرة التي رصدتها وترصدها كاميرات المراقبة بشكل يومي لدراجات نارية، وحتى مركبات نفعية، يفضل أصحابها السير بأقصى سرعة على مسار الترام لاختزال الوقت وتفادي الوقوع في فخ الاحتباس المروري.

والأكثر من كل ذلك، يسجل في عدة مرات قيام أطفال مشاغبين بحركات خطيرة من باب التسلية واللعب، غير مبالين بخطورة الفعل، حين يتسلقون خلف القاطرات وهي تسير للتنقل من مكان لآخر، من دون تسديد مستحقات التذكرة، وهي ممارسات يتطلب على أولياء هؤلاء الأطفال التدخل وردع أبنائهم قبل وقوع ما لا يحمد عقباه.

بينما هناك الشق المتعلق بالأفعال التخريبية التي تستهدف المنشأة الحيوية، فقد سجلت الشركة خلال نفس الفترة 166 اعتداء على الترامواي، سواء بالرشق أو غلق الطريق بمعيقات، وهي كلها تجاوزات يعاقب عليها القانون، زيادة على الخسائر الجسيمة التي صارت تتكبدها خزينة المؤسسة من أجل إعادة تصليح ما خربته أيادي العبث.

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تنصيب 138 أستاذ جديد بجامعة سوق أهراس

أحمد. ع

أشرفت البروفيسور نورة موسى مديرة جامعة محمد الشريف مساعدية بسوق أهراس، أول أمس، على تنظيم لقاء بمناسبة استقبال الأساتذة حديثي التوظيف، ويتعلق الأمر بـ138 أستاذ مساعد قسم ب.

وتطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء للعديد من المحاور التي تصب في إطار مشروع الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية اندماج الأساتذة حديثي التوظيف في المساعي الرامية للرفع من مرئية الجامعة، عن طريق فتح حسابات على المواقع البحثية الدولية وتحديث بياناتها دوريا، إضافة إلى المساهمة الفعالة في إثراء المستودع الرقمي للجامعة بالأعمال العلمية للأساتذة، من أجل زيادة عدد الزيارات لموقع الجامعة.

كما تم حث الأساتذة على استغلال هياكل الجامعة في المجال السمعي البصري لإنتاج مواد سمعية بصرية تدعم التكوين البيداغوجي للطالب، وتساهم في تقدم عملية التعليم عن بعد، وزيادة جودتها، مع التركيز على التكوين في اللغة الانجليزية، عبر البرامج التي توفرها الوزارة، حضوريا أو عن بعد. كما تطرقت السيدة مديرة الجامعة إلى ضرورة انخراط الأساتذة في تفعيل مشاريع التوأمة بين الجامعة والجامعات التونسية في إطار مشروع 5+5 وكذا جامعة “أفيلا” الأمريكية، وانضمامهم لمشاريع البحث الدولية مثل erasmus .

أما في الجانب المقاولاتي، فقد تم تسليط الضوء على أهمية مشاركة الأساتذة في تأطير والإشراف على مشاريع تخرج طلبة حاضنة الأعمال وكذا دار المقاولاتية، لدعم رصيد الجامعة من براءات الاختراع والمؤسسات الناشئة، وكذا ضرورة العمل على فتح مؤسسات فرعية تسمح لهم بتجسيد مشاريعهم الاقتصادية.

وفي الختام تم إمضاء الأساتذة على محاضر التنصيب وميثاق آداب وأخلاقيات المهنة، واستلام البريد المهني، وحساب أرضية بروغرس، للتمكن من الانطلاق في أداء مهامهم البيداغوجية والبحثية على أكمل وجه.

وأكدت البروفيسور نورة موسى مديرة جامعة محمد الشريف مساعدية، أن الجامعة تهدف لتحقيق قفزة نوعية للتحسين الدائم والمستمر من جودة ونوعية التعليم، داعية الأساتذة الجدد للاطلاع على السياسة الجديدة للجامعة المتعلقة بالانفتاح على المحيط السياسي والاقتصادي وخلق الثروات.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو سياسة الرقمنة امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي من اجل ضمان الشفافية وسرعة وصول المعلومة، مضيفة أن هذا العدد من الأساتذة سيساهم في تحقيق دخول اجتماعي مريح لاسيما وأن الجامعة تستعد لاستقبال 8000 مقعد بيداغوجي، وهو ما سيسمح بدوره بإنشاء عروض تكوين جديدة تتماشى وطبيعة جامعة سوق اهراس باعتبارها جامعة حدودية في ولاية ذات نمط سياسي تاريخي خاص.

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عرض مسرحية “نوستالجيا” هذا الأربعاء بالقاهرة

زهية. م

تعرض مسرحية “نوستالجيا” من إخراج لخضر منصوري، يومي الأربعاء 6 والخميس 7 سبتمبر الجاري في إطار مشاركته في الطبعة 30 للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة.

وتعتبر مسرحية “نوستالجيا” آخر إنتاجات مسرح النقطة تحت إشراف لخضر منصوري، وهو العمل الذي قدم عرضها الشرفي مطلع العام الجاري، قبل تنظيم جولة عروض بعدة مسارح عبر الوطن.

العمل مقتبس عن نص للكاتب الفرنكو-روماني، ماتيي فيسنيك، وترجمها عبد الحميد هواس عن مسرحية “قصة دببة الباندا”، التي يرويها عازف وجسد أدوار المسرحية كل من أسماء شيخ وفتحي مباركي، موسيقى أمين دهان وتصميم الإنارة مختار موفق.

وتمثل مسرحية “نوستالجيا” الجزائر في مهرجان المسرح التجريبي بالقاهرة، إلى جانب عدة عروض عربية وقع عليها اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية التابعة لإدارة المهرجان، وعددها 8 عروض من أصل 87 عرضا تقدمت بطلبات للمشاركة في المهرجان، من بينها أيضا “الروبة” (تونس)، “السيد والعبد” (البحرين)، “صادق النمك” (السعودية)، “فنتولين العودة” (فلسطين) و«ملف 12″ (العراق.

والجدير بالذكر، أن تعاونية “مسرح النقطة” المنتجة لعرض نوستالجيا، تأسست سنة 1995 بوهران، وفي رصيدها العديد من الأعمال المسرحية، على غرار “قلعة الكرامة” (2013) و”مرة مرة” (2002) و”كانت ليلة” (1997) و”القناع” (1995.

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الإطاحة بشبكة مختصة في تنظيم “الحرقة” بوهران

وأج

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران، من خلال عمليات متفرقة، من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في تدبير رحلات الإبحار السري مع إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية وتوقيف 35 شخصا ينحدرون من مختلف ولايات الوطن من بينهم شخصان مبحوث عنهما من طرف العدالة وحجز قارب مطاطي وقارب نزهة.

وجاءت العمليات عقب تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المماثلة، والتي تمت بفضل وضع نقاط مراقبة وتسطير برنامج دوريات من طرف الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة على طول الشريط الساحلي لولاية وهران.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية المختصة بتهم جناية الشروع في تهريب المهاجرين بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني مقابل منفعة مالية وجنحة عدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين، يضيف نفس البيان.

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تفكيك ورشة سرية لصناعة الأسلحة والذخائر ببريكة في باتنة

طاهر حليسي

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببريكة، نهاية الأسبوع، من توقيف شبكة إجرامية قامت بإنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة على مستوى إقليم بلدية الجزار.

وحجزت مصالح الدرك الوطني، سلاحا ناريا من الصنف الخامس، بالإضافة لأوراق التبغ الجاف من دون حيازة سند قانوني.

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات تفيد بوجود كميات معتبرة من أوراق التبغ الجاف المعدة للبيع من دون امتلاك أصحابها لسند قانوني يسمح لهم بممارسة هذا النشاط، ليتم وضع خطة محكمة من أجل توقيف المشتبه فيهم، حيث مكنت العملية من حجز 19,8 قنطار من أوراق التبغ الجاف، وسلاح ناري من الصنف الخامس، بندقية صيد أجنبية الصنع عيار 16 ملم، و160 خرطوشة فارغة عيار 16 ملم، و 10 خراطيش جاهزة عيار 16 ملم، و110 فلينة خاصة بغلق الخراطيش، و22 طلقة نارية، و9 كريات حديدية من مختلف الأحجام، و85 كبسولة و95 طلقة خلابية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى أدوات تعمير، ومواد متفجرة مختلفة الألوان بوزن 240 غرام.

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سجل أكثر من 12 بإقليم ولاية تيزي وزو

حرائق سبتمبر تلتهم 100 هكتار من الغابات في ظرف ساعات

رانية. م

أتت الحرائق التي اندلعت الأحد وامتدت لساعات متأخرة من فجر أمس، على ما لا يقل عن 100 هكتار من الغطاء الغابي بولاية تيزي وزو، وكذا الأحراش والأشجار المثمرة، حيث جندت السلطات المعنية جميع الإمكانات المادية والبشرية لمواجهة النيران ومنعها من بلوغ عتبات المنازل وتسجيل خسائر في الأرواح، وسهلت الاستعانة بالإطفاء الجوي من مهمة الأعوان في إخماد الحرائق التي لم تكن لتخمد في ظرف قياسي لكثافة الغطاء الغابي وهبوب الرياح.

أحصت ولاية تيزي وزو أول أمس ولغاية فجر أمس، ما لا يقل عن 12 حريقا مس ما لا يقل عن 10 بلديات في مختلف مناطق إقليم ولاية تيزي وزو، وصف اغلبها بالخطيرة اندلاعها في القرى غير بعيد عن المنازل وصعب هبوب الرياح القوية مهمة رجال الإطفاء، ما جعل مصالح الحماية المدنية تضع خطا مباشرا لسكان القرى القريبة من الغابات وحقول الأشجار المثمرة، للتبليغ عن أي حريق يسجل، قصد التدخل السريع وتفادي المحظور.

ومن بين المناطق التي عاشت ليلة رعب أول أمس، نجد قرية منصورة ببني زيكي، قرية بوبهير ببلدية ايفيغا، زوبقة بإيليلتن، معمر بذراع الميزان، تيزي اوجعبوب ببوغني، احميل في ياكوران، امسونان بافليسن، ابهلال بتيرمتين وغيرها من المناطق التي مستها النيران، حيث تجندت مصالح الحماية المدينة بالتنسيق مع محافظة الغابات البلديات والسكان، لإخمادها وحماية السكنات منها، وقد ساعدت طائرات الإخماد في التقليل من نسبة الخسائر رغم وصفها بالثقيلة، كما ساهم السكان عبر إمداد أعوان الإطفاء بصهاريج المياه والتواجد في الميدان جنبا لجنب معهم.

وأفاد محافظ الغابات بولاية تيزي وزو، “يوسف ولد محمد” في اتصال بـ”الشروق اليومي” أن النسبة الأولية للخسائر المسجلة تقدر بـ100 هكتار ما بين الغابات، الأحراش والأشجار المثمرة.

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حرائق تلتهم غابات بالثنية وسوق الحد ببومرداس

سعيدة. م

تسببت الحرائق التي شبت منذ ليلة الأحد على مستوى عدة مناطق جبلية بولاية بومرداس، في التهام مساحات من النسيج الغابي، وكادت ألسنة النيران تصل إلى المساكن المجاورة لولا تدخل مصالح الحماية المدنية في الوقت المناسب.

وحسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية لولاية بومرداس، فإنه تم تسجيل 21 حريقا منها 6 حرائق مهمة عبر عدة نقاط على مستوى إقليم الولاية، وقد تم إخماد 19 حريقا كليا ومنعه من الانتشار إلى السكنات والممتلكات، فيما يبقى إخماد حريقين متواصلا لحد الساعة، وذلك على مستوى منطقة قدارة بلدية سوق الحد، منطقة أولاد صالح الثنية، حيث تم تسخير جميع المعدات البشرية والمادية بما فيها الرتل المتنقل لحرائق الغابات، بدون تسجيل خسائر بشرية، كما تم تدعيم وحدات التدخل المتواجدة في عين المكان بطائرتين للوحدة الجوية للحماية المدنية الجزائرية، مع وصول الرتل المتنقل لحرائق الغابات التابع للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل.

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العثور على جثة الغريق المفقود بشاطئ بن زويت في سكيكدة

إ. بوشليق

عثر، ليلة الأحد، في حدود الساعة الثامنة وأربعين دقيقة، فرق الغطس التابعة للحماية المدنية لولاية سكيكدة والفرق الراجلة لأعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، على جثة الغريق المفقود منذ 6 أيام، ويتعلق الأمر بالضحية حمادة مسعود بن عيسى، البالغ من العمر 28 سنة، والمنحدر من ولاية غرداية، والذي فقد الثلاثاء الماضي بالشاطئ الصخري بن زويت، ببلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، أثناء قضائه إجازة مع بعض أصدقائه في الشاطئ المذكور، هذا وعبر رفقاء الضحية عن حزنهم العميق لفقدان صديقهم الخلوق الدائم الابتسامة، موقظهم كل يوم لصلاة الفجر جماعة مع الإمام، وهو من حفظة كتاب الله، وصرحوا أن الضحية طبخ الغداء بيديه وبعد نزولهم للشاطئ للراحة وفي رمشة عين وعند نزوله للسباحة سحبه الموج إلى مكان بعيد في البحر هو وصديق ثان، حيث نجا هذا الأخير، أما الضحية مسعود حمادة ابتلعته أمواج البحر وتقاذفت جثته إلى مكان مجهول، ليتم ليلة أمس الأول العثور على جثته بنفس الشاطئ، أين تم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية لدائرة تمالوس إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، في انتظار تحويلها إلى مقر إقامته بغرداية.

للإشارة يعتبر الغريق رقم 17 بولاية سكيكدة، ويذكر أن شواطئ الولاية البترولية تعتبر من بين اخطر الشواطئ بالجزائر إما صخرية وإما مفتوحة ذات تيارات قوية.

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الدرك يفكك عصابة تتاجر بالأسلحة النارية بدون رخصة في قالمة

عصام بن منية

أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، نهار أول أمس، بإيداع شخصين رهن الحبس المؤقت، فيما أمر بوضع متهم ثالث تحت الرقابة القضائية، إلى حين جلسة المحاكمة، بعد تورطهم في قضية الحيازة والمتاجرة بالأسلحة النارية.

المتهمون الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم بين 40 و57 سنة، ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسوق أهراس، وتمت الإطاحة بهم من طرف أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بتاملوكة الواقعة بأقصى الجهة الجنوبية لإقليم ولاية قالمة على حدودها مع ولاية أم البواقي، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود مركبة مشبوهة من نوع رونو، قادمة من بلدية عين الديس بولاية أم البواقي باتجاه بلدية تاملوكة في ولاية قالمة، ليتم على إثر ذلك التنسيق مع وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بوضع تشكيل أمني، على مستوى كل الطرقات التي من المحتمل أن تسلكها السيارة المشبوهة، ما أسفر عن توقيف المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 40 سنة، والمشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 57 سنة واللذان ينحدران من ولاية سوق أهراس، بعد أن تم ضبط بندقية صيد غبر مرخصّة.

المشتبه فيهما تم على الفور تم تحويلهما برفقة البندقية المحجوزة إلى مقر فرقة الأمن والتحري للتحقيق معهما، والذي أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه الثالث المقيم بولاية أم البواقي، وبعد تمديد دائرة الاختصاص بإذن نيابة الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، تم التنقل إلى ولاية ام البواقي اين تم توقيفه.

الموقوفون الثلاثة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن جناية حيازة والمتاجرة بالسلاح من الصنف الخامس، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي والذي أحالهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري أين تم إيداع مشتبه فيهما رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المشتبه فيه الثالث تحت الرقابة القضائية إلى حين المحاكمة.

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العثور على ابن “مير” سابق مقتولا بالبليدة

فيصل. ن

عثر الاثنين بحي سيدي درويش ببلدية بوعرفة جنوب ولاية البليدة، على جثة شاب يبلغ 32 سنة مقتولا.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى “الشروق اليومي”، فإن الضحية يدعى “محمد الأمين. ك” ينحدر من حي 5 جويلية ببلدية موزاية، وهو ابن رئيس المجلس الشعبي البلدي الأسبق المتوفى لذات البلدية، حيث عثر عليه جثة مكبلة الأطراف على مستوى الصندوق الخلفي لسيارته بمنطقة معزولة بحي دريوش، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، من جهة أخرى تم نقل الضحية نحو مصلحة الطب الشرعي لإجراء التشريح، وفتحت مصالح الدرك تحقيقا ولاتزال ملابسات الجريمة غامضة.

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رفع 2.658 طن من النفايات منذ منتصف أوت بعين الدفلى

ق. م

سجلت ولاية عين الدفلى رفع كمية إجمالية تقدر بـ 2.658 طنا من النفايات في إطار حملة تنظيف واسعة أطلقتها السلطات المحلية منذ منتصف أوت الماضي، تحسبا لفصل الشتاء، وفق ما علم من مديرية البيئة والطاقات المتجددة.

وأوضحت المكلفة بمصلحة حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية بالمديرية، هيفاء سبع، أنه تم رفع هذه الكمية من النفايات المنزلية والصلبة، عقب ثلاث عمليات تنظيف، نظمتها مصالح الولاية بمدن حمام ريغة وخميس مليانة والعطاف، تحسبا لموسم الشتاء. كما سمحت العملية، وفق نفس المسؤولة، بتنظيف أزيد من 70 بالوعة والقضاء على أكثر من عشرين نقطة سوداء ومفرغات فوضوية بالبلديات المستهدفة بهذه الحملة.

وبمدينة العطاف، استهدفت عمليات التنظيف يوم الخميس الفارط مجرى وادي بوغبال والبالوعات بالعديد من الأحياء والتجزئات السكنية المعرضة لخطر الفيضانات، وأسفرت هذه العمليات على رفع 1065 طن من النفايات.

أما بخميس مليانة، فتوجت هذه الحملة برفع 1320 طن من النفايات والقضاء على 12 نقطة سوداء ومفرغة فوضوية، بعد تنظيف مجاري العديد من الأودية العابرة للمناطق الحضرية، على غرار واد ريحان وواد عجا وواد سوفاي، بالإضافة إلى نقط سوداء أخرى أحصتها المصالح المعنية، وفق نفس المصدر.

واستفادت مدينة حمام ريغة يوم 17 أوت الفارط من عملية تنظيف كبيرة استهدفت عدة نقاط سوداء، عبر الشوارع الكبرى وجوانب الطرقات الوطنية والبلدية وبالفضاء الغابي، ما سمح برفع 270 طن من النفايات.

وجندت الولاية وسائل مادية وبشرية كبيرة من أجل “إنجاح هذه الحملة المتواصلة، والتي تشارك فيها مختلف مديريات وهيئات الولاية المعنية، بحسب المصدر نفسه.

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إعادة دراسة ملفات طلب رخص حفر الآبار في المناطق المحظورة بالمسيلة

أحمد قرطي

أكد نجيب فرجلي، مدير الموارد المائية بولاية المسيلة، عن الانطلاق في إعادة دراسة ملفات طلب رخص الآبار التي كانت محل رفض بسبب تواجدها في مناطق حمراء، وذلك تنفيذا للقرار المعدل من طرف الوالي الخاص بتحديد محيطات الحماية لحقول استغلال المياه الصالحة للشرب عبر ولاية المسيلة، وفقا للدراسة التي قامت بها كل من مديرية الموارد المائية ووكالة الموارد المائية بالتنسيق مع جامعة محمد بوضياف المسيلة.

وبحسب ذات المسؤول، فإن دراسة الملفات تتم من طرف لجنة الشباك الموحد من الأحد إلى الخميس باستثناء يوم الأربعاء الذي هو مخصص لاستقبال المواطنين، وذلك من أجل التسريع في دراسة الملفات والفصل فيها، من قبل الجهات المختصة، بغرض منح المعنيين رخص حفر الآبار، في إطار الجهود المبذولة لتشجيع الفلاحين والمستثمرين في هذا المجال، على النشاط وتطوير تلك المستثمرات وبالأخص الأشجار المثمرة والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات الموسمية.

ووفقاً لذات المتحدث، وفي ما يتعلق بالمناطق التي تم إبقاء الحظر عليها، بعد هذا القرار المتخذ من قبل المسؤول الأول بالولاية، بناء على نتائج تحيين خارطة محيطات الحماية والمناطق الحمراء الصادر سنة 2005، فإنه يمكن الترخيص استثنائيا لأصحاب الأراضي الفلاحية، المنتجة قبل تاريخ صدور هذا القرار، التي تكون مهددة بالجفاف، ولا يملك أصحابها رخص حفر سابقة، بإنجاز آبار استخلافية، بعد خضوع الطلب المقدم بالترخيص باستعمال الموارد المائية إلى معاينة ميدانية لإبداء الرأي فيه من طرف اللجنة المحددة بنفس القرار سالف الذكر.

للإشارة، فقد تم قبل خلال الأيام الماضية، اتخاذ قرار برفع الحظر عن 50 بالمائة من المساحة التي كانت ممنوعة من الحفر، على مستوى عدة بلديات، بعد تحيين خريطة محيطات الحماية والمناطق الحمراء، وهو الأمر الذي أثار ارتياحا واسعا لدى الفلاحين، الذين حرموا من رخص الحفر، وهو القرار الذي من شأنه رفع نسبة المساحات المغروسة والمسقية ويساهم في زيادة الإنتاج السنوي في النشاط الفلاحي، خاصة وأن مصالح الولاية وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، منحت قرابة 7 آلاف رخصة حفر جديدة.

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محاور وطنية ببجاية تشكو من نقص الإنارة العمومية

ن. أوهاب

تشهد العديد من المحاور الوطنية بولاية بجاية، نقصا وغيابا للإنارة العمومية، بأجزاء عدة منها، ما خلف استياء كبيرا وسط مستعمليها، الذين أكدوا أن الوضع يشكل خطرا على حياتهم.

اشتكى العديد من مستعملي الطريق الوطني رقم 09 الرابطة بجاية بولاية سطيف، من مشكل نقص الإنارة العمومية على هذا الشريان الحيوي والهام جدا بالولاية خاصة، على مستوى أنفاق خراطة، التي هي اليوم بحاجة إلى عملية تكفل حقيقية وجدية بالنظر إلى تدهور أنظمة التهوية والإنارة بها، ناهيك عن التسربات المسجلة، حيث أصبحت هذه الأخيرة غير قادر على الاستجابة للعدد الكبير من المركبات، العابرة لها، التي تصب نحو 40 ألف مركبة، خاصة خلال فصل الصيف، في حين إن طاقتها لا تتجاوز 11 ألف مركبة. مستعملو هذا المحور، نددوا، في مرات عدة، بمشكل نقص الإنارة بالأنفاق، الذي يؤثر على وضوح الرؤية، وبالتالي، وقوع حوادث مميتة، حتى أصبح يطلق عليها تسمية أنفاق الموت، الأمر الذي دفع بالمصالح المختصة إلى غلق النفق بصفة دورية، من أجل إنجاز أشغال التهيئة وإصلاح الأعطاب، الخاصة بمشكل الإنارة والتهوية. هذا، في الوقت الذي ناشد فيه السكان ضرورة إطلاق مشروع تحديث وعصرنة حقيقي، ينهي المشكل بصورة كلية، بعيدا عن عمليات الصيانة الدورية، خاصة أن النفق تم تجسيده خلال سنة 1988، ما يجعله اليوم بحاجة لمواكبة متطلبات الحركة والسيولة.

وفي سياق متصل، تشكو مقاطع من الطريق الوطني رقم 26 الرابطة بجاية بوسط البلاد، من غياب ونقص الإنارة العمومية، على غرار الشطر الممتد من سيدي عيش إلى منطقة الشط، ما جعل الحركة به جد صعبة، خاصة بالنسبة لأصحاب مركبات الوزن الثقيل، الذين يضطرون إلى التنقل ليلا، قاصدين الولايات المجاورة، موضحين أن الحل بحسبهم يكمن في تسجيل مشروع ازدواجية لهذا المحور، يعمل على القضاء على كل المشاكل والنقائص المسجلة به حاليا، والوضع ذاته يعرفه الطريق الوطني رقم 24 الرابط بجاية بولاية تيزي وزو، أين يشهد المقطع الممتد من بوليماط إلى الساكت على سبيل المثال، من نقص الإنارة العمومية بالرغم من كون المنطقة، تشهد توافدا كبيرا للمصطافين والسياح خلال الفترة الصيفية، وما يزيد من خطورة الوضع، هو وضعية الطريق الذي يعرف تدهورا كبيرا، في الوقت الذي لم يتم فيه بعد إطلاق أشغال ازدواجية هذا المحور بالولاية، بخلاف ما هو مسجل بالمقاطع الأخرى.

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استلام 9 منشآت مدرسية ووضعها حيز الخدمة لهذا الموسم بالبويرة

أحسن حراش

كشفت مديرية التجهيزات العمومية لولاية البويرة، عن استلام 9 منشآت مدرسية جديدة ووضعها حيز الخدمة بداية من هذا الموسم الدراسي، إضافة إلى استلام 78 منشأة أخرى لها علاقة بالجانب المدرسي.

واستنادا إلى تصريح المدير الولائي للتجهيزات العمومية الذي كان ضيفا لدى الإذاعة المحلية بالبويرة، فإن قطاع التربية تعزز للموسم الدراسي المقبل بـ 9 منشآت مدرسية تتمثل في ثانوية بعاصمة الولاية و3 متوسطات بكل من البويرة، سور الغزلان، وسوق الخميس، فضلا عن 5 ابتدائيات واحدة بعاصمة الولاية و4 بالأخضرية منها 2 تم إعادة تأهيلها بعد تركها منذ سنوات عدة.

وأضاف ذات المسؤول في تصريحه أن القطاع تعزز كذلك بعنوان الموسم الدراسي المقبل بـ 78 منشأة إضافية أخرى تتمثل في 6 نصف داخلي، 3 مطاعم مدرسية، 63 قسما توسعيا، و6 وحدات للكشف والمتابعة عبر كامل بلديات الولاية، حيث ستساهم هذه المنشآت الجديدة في الحد من الاكتظاظ الحاصل بالعديد من المؤسسات التربوية جراء تزايد عدد التلاميذ وكذا مواكبة للتحولات العمرانية والأحياء الجديدة بعد توزيع عديد السكنات الجديدة عبر مختلف البلديات في المرحلة الأخيرة.