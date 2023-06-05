أخبار الجزائر ليوم الإثنين 05 جوان 2023

محتال يعرض شققا وهمية على المصطافين، خمس سنوات سجنا لسارقي كوابل النحاس

يستدرج الضحايا عبر حساب على “فايسبوك”

محتال يعرض شققا وهمية على المصطافين بسكيكدة

زبيدة بودماغ

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القل بولاية سكيكدة الاثنين، إدانة متهم يبلغ من العمر 44 سنة، بتهمة النصب والاحتيال والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا.

وحسب ما تضمنه ملف القضية، فإن المتهم الذي لا يزال في حالة فرار، قام مطلع الصيف الماضي، بوضع منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تضمن إعلانا يخص كراء مساكن قريبة من شاطئ البحر بمدينة القل، وقد اتصل به وقتها عشرات المواطنين من ولايات عدّة، من أجل حجز السكنات لقضاء أيام من العطلة الصيفية، من بينهم الضحية المسماة “إ. ب” البالغة من العمر 34 سنة، التي تواصلت معه عبر صفحته، وبعد الاتفاق معها على مبلغ تأجير الشقة المقدر بـ70 ألف دينار جزائري، أرسل لها رقم حسابه البريدي، لتقوم إثرها بتحويل عربون قدره 25 ألف دينار، وحول لها ما زعم أنه موقع المسكن على الخريطة.

ومع اقتراب موعد تنقل عائلتها إلى مدينة القل لشغل المسكن المؤجر، طلبت منه أن يستقبلها في مدينة القل لمعاينة الشقّة واستلام المفاتيح، لكنه ظلّ يتماطل ويتهرب منها، ما أثار الشكوك لديها، لتقرر التنقل إلى مدينة القل، والتوجه إلى المكان الذي حدده لها على الخريطة، أين تفاجأت بعدم وجود السكنات التي وصفها لها، وتأكدت لحظتها بأنها وقعت ضحية نصب واحتيال، لتتوجه بعدها إلى مقر أمن الدائرة وتقديم شكوى رسمية ضده، باشرت على إثرها مصالح الأمن تحقيقاتها التي مكنت من تحديد هوية المتهم. خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم أكدت الضحية بأنها تكبدت أضرارا مادية ومعنوية جراء ما اقترفه المتهم في حقها، ليقرر رئيس الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل.

…

على خلفية شكوى رفعها موظف بالرقابة المالية في خنشلة

التماس الحبس للمديرة الجهوية للميزانية بعنابة

مامن. ط

التمست نيابة مجلس قضاء عنابة، مساء الأحد، تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم، في حق المديرة الجهوية للميزانية بعنابة، عن تهمة التحيز وسوء استغلال الوظيفة، بعد متابعتها قضائيا، رفقة موظفة أخرى بذات المديرية الجهوية، من طرف موظف لدى مصالح الرقابة المالية بولاية خنشلة، كان ضمن الناجحين الاحتياطيين في مسابقة الانتقاء للمنصب العالي، كمراقب مالي مساعد، على مستوى المديرية الجهوية للميزانية، والتي أفضت إلى انتقاء 50 مترشحا ناجحا، وأجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة، النطق بالحكم إلى تاريخ 14 جوان الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية بعنابة قد برأّت ساحة المتهمتين، من التهمة المنسوبة إليهما، وهو الحكم الذي استأنفه الضحية والنيابة أمام مجلس قضاء عنابة، إلى شكوى حركها موظف بالرقابة المالية بولاية خنشلة، عن طريق إجراءات الادعاء المدني، أمام محكمة عنابة، في حق المديرة الجهوية، والتي كانت تشغل منصب مديرة الرقابة المالية بولاية خنشلة، وكذا موظفة أخرى بذات المديرية، اتهمهما فيها بالتزوير واستعمال المزور واستغلال السلطة، وذلك بعد تمكين موظف من مصالح الرقابة المالية بخنشلة، من منصب عالي، كمراقب مالي مساعد، عن طريق التحايل والتزوير وتبديل محاضر رسمية ـ حسب الشكوى ـ، على حساب موظفين آخرين شاركوا في مسابقة انتقاء في المنصب العالي، المعلن عنها من طرف المديرية الجهوية للميزانية بعنابة، لفائدة موظفي الرقابة المالية للولايات الثماني التابعة للمديرية الجهوية، أين تم انتقاء 50 مترشحا ناجحا، حسب درجة الاستحقاقات، وفقا الترتيب التسلسلي.

وتم إعلان النتائج وتأشيرها من قبل الرقابة المالية بعنابة، بتاريخ 13 فيفري 2020، كل هذه الاجراءات تمت في عهد المدير الجهوي السابق المحال على التقاعد، شهر مارس 2020، ليتم تعيين المتهمة، بصفتها مديرة الرقابة المالية بخنشلة آنذاك، على رأس المديرية الجهوية للميزانية بعناية، أين استغلت حسب الشكوى نفوذها وشرعت في تزوير قرار المرشح الأول، من خلال تغيير المصلحة، بغرض تمكين مرشح أخر، حاز المرتبة الثامنة، ولائيا من المنصب الجديد، وعلى حساب بقية المترشحين، والتمس ساعتها الضحية من القضاء فتح تحقيق، وتمكينه من حقوقه، أين برمجت القضية بالمحكمة الابتدائية ونفت المتهمتان التهم المنسوبة إليهما، قبل تبرئتهما ليستأنف الحكم الابتدائي أمام مجلس القضاء.

…

استهدفا منشآت شركة وطنية

خمس سنوات سجنا لسارقي كوابل النحاس بوهران

خ. غ

أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الإثنين، الحكم القاضي بإدانة المتهمين بتكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظروف الليل، التعدد والتسلق، إلى جانب جنحة التحطيم العمدي لملك الغير، إضرارا بالشركة الوطنية لصناعة البلاط (سيرام ديفاندوس)، وذلك بتوقيعها عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما مع التغريم.

تعود وقائع القضية إلى ليلة 03-04-2021 بمنطقة حاسي بن عقبة في ولاية وهران، أين تسلل في حدود الساعة الرابعة صباحا المدعو (ق. ك)، رفقة شخص آخر يدعى (ش. ك) عن طريق التسلق إلى مقر الشركة الوطنية ذات الأسهم، المسماة – سيرام ديفاندوس -، المختصة في صناعة البلاط من أجل سرقة ما بداخلها من كوابل نحاسية، الفعل الذي تفطن له حراس المناوبة داخل المصنع، وبلغوا على الفور المصالح الأمنية المختصة إقليميا بالواقعة، ليمكن تدخل هذه الأخيرة في الوقت المناسب إلى عين المكان من توقيف المعنيين متلبسين بتخريب ممتلكات الشركة وانتزاع كوابل النحاس الموصولة بها، استعدادا لسرقتها، بحيث تمكنا من جمع ما وزنه 140 كيلوغرام من مادة النحاس وجدت على الأرض تأهبا لشحنها، فيما جاء في الملف أيضا أن شخصا ثالثا كان ينتظر المتهمين خارج المقر من أجل نقل المسروقات، لكنه تمكن من الفرار فور مشاهدته عناصر الدرك الوطني تقترب من الموقع.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهمان بالأفعال المنسوبة إليهما، حيث صرح المدعو (ق. ك) بأن صديقه المدعو (ش. ك) كان قد اتصل به قبل تاريخ الواقعة، وأخبره بوجود كمية من النحاس يعلم بمكانها ويمكنهما سرقتها، ليعقدا العزم على الالتقاء في مكان مخصص لرمي النفايات معروف باسم باسورة القريب من الشركة بمنطقة حاسي بن عقبة، مضيفا أنهما تمكنا بالفعل من التسلق والدخول إلى عقر الشركة، أين استخدما عتاد القطع والفك الذي كان بحوزتهما، إلى أن ظفرا بما يتجاوز وزنه القنطار من كوابل النحاس، وقبل أن يهما بالخروج، تفاجآ بعناصر الأمن تضبطهما في حالة تلبس، لتلقي عليهما القبض على الفور، وكذلك جاءت هذه التصريحات متطابقة مع أقوال المتهم الثاني المدعو (ش. ك)، الذي حاول استعطاف أعضاء التشكيلة بندمه على ما اقترفه في قضية الحال من أفعال، مستجديا تمكينه من أقصى ظروف التخفيف.

أما ممثل الحق العام، فقد ركز في مرافعته على خطورة الواقعة التي أضرت بالملك العام من طرف أشخاص همهم الوحيد جمع المال السريع والكسب غير المشروع غير آبهين بما يترتب عن أفعالهم من خسائر مهلكة في حق ضحاياهم، ليلتمس معاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

…

توقيف طالب فندقة استورد أجهزة “جيروفار” بدون إذن من السلطات

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، طالبا متربصا بالفندقة بتهمة استيراد أجهزة حساسة بدون رخصة من السلطات، بعد ضبطه متلبسا بحيازة عددا من أجهزة “جيروفار” داخل سيارته على مستوى قصر المعارض، وحجز مبلغ مالي من عائدات البيع.

المتهم مثل، الإثنين، أمام قاضي الجنح بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر، بعد توقيفه من قبل مصالح الأمن خلال دورية تفتيش روتينية أين عثر بحوزته على مجموعة من أجهزة “جيروفار” الخاصة بالأمن، والتي لا تستعمل إلا بترخيص من وزارة الداخلية إلى جانب مبلغ مالي قيمته 22 ألف دج، وتبين خلال التحقيق مع المتهم أنه قام باستيرادها من دولة الصين، بعد مشاهدته لإعلان بموقع للبيع عبر الإنترنت وكان يتسلم الشحنة بعد وصولها إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، واستكمال الإجراءات الخاصة بالجمركة، من أجل إعادة بيعها لاحقاً على الصفحات التجارية بالفايسبوك.

من جهته، صرح المتهم المدعو “ت.نزيم” أنه لم يكن يعلم أن عملية بيع تلك الأجهزة واستيرادها قد تجره إلى العدالة، مضيفا أنه قام بتحرير طلبية اقتناء الأجهزة من الصين عبر الإنترنت ثم تسلم البضاعة بعد 6 أشهر من ذلك أجل كسب بعض المال لمساعدة عائلته، التي تعيش ظروفا صعبة وعجزه عن إيجاد منصب عمل دائم،على حد قوله.

وأشار المتهم إلى جهله بالإجراءات الخاصة والقانونية التي تصاحب عملية استيراد تلك الأجهزة، مطالبا إفادته بظروف التخفيف أثناء النطق بالحكم، قبل أن يلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حقه.

…

وفاة أستاذ داخل قاعة امتحان “البيام” في سطيف

س. منصوري

توفي الاثنين، الأستاذ قلالتة تهامي، متأثرا بسكتة قلبية مفاجئة، تعرض لها داخل مركز امتحان شهادة التعليم المتوسط بمتوسطة خرايبي محمد ببلدية عين عباسة شمال ولاية سطيف.

وحسب ما ذكرته مصادر “الشروق”، فإن الأستاذ قلالتة الذي يشتغل منصب أستاذ التعليم المتوسط لمادة العلوم الطبيعية بمتوسطة يخلف بلقاسم بعين الروى، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركز الامتحان.

ونقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف.

…

غرق طفل في حوض مائي وإنقاذ آخر بالمدية

ف. ن

انتشل غواصو الحماية المدنية الأحد، جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة من داخل مسطح مائي بالمنطقة الغابية لبلدية الحوضين، شمال شرق المدية، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر أن الضحية توفي غرقا في حوض مائي يقع بالمكان المسمى “أولاد رباح” ببلدية الحوضين، دون تحديد ظروف هذه الحادثة.

كما أشار المصدر إلى إنقاذ طفل آخر (8 سنوات) من الموت غرقا بنفس الموقع، كان مع الضحية وقت وقوع الحادث.

ونجح مسعفو الحماية المدنية في إنعاش الطفل الذي كان يعاني من صعوبات في التنفس، بعين المكان، قبل نقله على جناح السرعة إلى العيادة المتعددة الخدمات لنفس البلدية لتلقي العلاج الضروري، وفقا لذات المصدر.

…

المديرية فتحت له مركزا خاصا

تلميذ يجتاز “البيام” على سرير المستشفى بسطيف

سمير مخربش

يجتاز تلميذ بسطيف امتحانات شهادة التعليم المتوسط في غرفة داخل المستشفى، أين يخضع للعلاج بعد إصابته بجروح في حادث مرور خطير.

التلميذ وائل كان منذ أيام يجول بدراجة هوائية بسطيف، فصدمته سيارة سياحية وأصيب بجروح على مستوى الرأس والرِجل.

وبعد تحويله الى مستشفى الأم والطفل بحي الباز بسطيف، أكد الطاقم الطبي عدم قدرته على مغادرة المستشفى، لأن إصابته تتطلب عناية طبية لعدة أيام.

وبما أن وائل معني بامتحانات شهادة التعليم المتوسط فقد تدخلت مديرية التربية لولاية سطيف ودرست ملف المعني بعناية، كما تنقل مدير التربية عشية الامتحانات إلى المستشفى وأشرف على فتح مركز امتحان داخل المستشفى، وتم تعيين رئيسة للمركز وأساتذة يشرفون على حراسة هذا التلميذ طيلة فترة الامتحانات.

وضبطت المديرية كل الإجراءات بالتنسيق مع الطاقم الطبي والإداري لمستشفى الأم والطفولة، حيث تلقى التلميذ أسئلة الامتحانات وشرع في الإجابة عليها وهو متكئ على سريره في غرفة المستشفى.

وجرت العملية في ظروف عادية تحت أنظار الطاقم الطبي والأساتذة. وحسب الطبيب المتابع لهذا المريض فإن التلميذ سيجري كافة الامتحانات داخل المستشفى ولن يعود إلى المنزل إلا بعد حوالي أسبوع.

وقد لاقت العملية استحسانا كبيرا وسط عائلة التلميذ، الذي تمكن من المشاركة في الامتحانات عكس ما حدث مع تلميذة العام الماضي، التي أصيبت بمرض اضطرت على إثره الدخول إلى المستشفى في فترة امتحانات شهادة التعليم المتوسط، فحُرمت من المشاركة وتحصلت على علامة صفر ولم تتمكن من النجاح، واضطرت إلى إعادة السنة هذا الموسم. ليكون بذلك وائل أوفر حظ منها، حيث فُتح له مركز داخل المستشفى، وكانت مشاركته في الامتحانات متميزة للغاية. وهي المرة الأولى التي يتم فيها فتح مركز داخل مستشفى من أجل تلميذ واحد أجاب على الأسئلة من فوق السرير.