أخبار الجزائر ليوم الإثنين 05 ديسمبر 2022

انتحار أم لأربعة أطفال، العثور على جثة

العثور على جثة قرب السكة الحديدية بالشلف

م قورين

عثر الاثنين، على جثة شخص يبلغ من العمر 43 سنة، ينحدر من قرية القطايبية بأولاد فارس، بالقرب من السكة الحديدية بمدخل المنطقة الصناعية بواد سلي.

الضحية حسب مصادر “الشروق”، يعمل بإحدى مؤسسات المنطقة الصناعية، واختفى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام، قبل أن يعثر على جثته وعليها آثار جروح بمختلف أنحاء الجسم، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بتحويل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي لمعرفة أسباب وظروف وفاته.

…

انتحار أم لأربعة أطفال بخنشلة

طارق.م

باشرت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ششار في ولاية خنشلة، الاثنين، تحقيقا معمقا بخصوص حادثة انتحار أرملة تبلغ من العمر 55 سنة، وهي أم لأربعة أطفال، شنقا داخل منزلها العائلي، بوسط مدينة ششار.

حيث ذكرت مصادرنا بأن الضحية قد تم العثور عليها جثّة هامدة، من طرف ابنتها، ورقبتها ملفوفة بحبل، وذلك داخل إحدى غرف المنزل، ما تسبب في إصابتها حسب جيران العائلة بحالة صدمة شديدة أدت إلى إغمائها، قبل تدخل باقي أفراد العائلة الذين سارعوا لإخطار مصالح الحماية المدنية، التي تدخل عناصرها مرفوقين بعناصر الشرطة، الذين قاموا بالمعاينات اللازمة قبل تحويل جثة المرأة المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشاذلي بن جديد، بغرض عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة. فيما تم إسعاف ابنتها المصدومة من هول الفاجعة التي ألمت بها.

…

أبلغ عن السرقة لتضليل المحققين وإبعاد الشبهة عنه

شاب يخطط مع شركائه لسرقة نصف مليار من صديقه بقسنطينة

ع. بن منية

توصلت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة، إلى حلّ لغز جريمة السرقة التي استهدفت مبلغا ماليا يقارب نصف المليار سنتيم، تم السطو عليه من طرف عصابة إجرامية تتكون من خمسة أشخاص تراوح أعمارهم بين 23 و46 سنة، من بينهم ضحية مزعوم قام بالتبليغ عن جريمة السرقة لإبعاد الشبهة عنه. أفراد هذه العصابة الذين ينحدرون من بعض الولايات الشرقية، تمت الإطاحة بهم على إثر التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين اعبيد بعد تلقيهم لبلاغ من أحد الأشخاص، مفاده تعرض شخصين للسرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، من طرف خمسة أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن سيارة سياحية من نوع رونو لاقونا تحمل ترقيم إحدى الولايات الشرقية، وذلك على مستوى المدخل الشرقي لمدينة عين اعبيد باتجاه ولاية قالمة، أين تمكن اللصوص من سرقة حقيبتين بهما مبالغ مالية معتبرة من داخل شاحنة قدرت بأكثر من 450 مليون سنتيم.

وفور ذلك تنقل عناصر الشرطة إلى عين المكان لإجراء المعينات اللازمة وتفعيل عنصري الاستعلام والتحري، ما مكّن من تحديد هويات أفراد العصابة، والذين تمت الإطاحة بهم تباعا وفي أماكن متفرقة، بعد استصدار إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، بتمديد دائرة الاختصاص إلى إحدى الولايات المجاورة، وتفتيش مساكن الموقوفين، أين تم استرجاع مبالغ مالية من منزلي مشتبه فيهما ينحدران من ولاية مجاورة. التحقيق المعمّق في القضية كشف بأن الشخص الذي قام بالتبليغ عن الجريمة متورط في عملية سرقة المبلغ المالي بعد التخطيط المسبق مع شركائه. المشتبه فيهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، السرقة بالعنف في مكان عمومي المقترنة بظرفي الليل والتعدد باستحضار مركبة تحت طائلة باستعمال أسلحة بيضاء، متبوع بالخيانة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أحالهم على قاضي التحقيق.

…

منذ سنة 2013 إلى غاية الآن

القاتل الصامت يحصد أرواح 20 شخصا بتيزي وزو

فروجة. م

أحصت مصالح الحماية المدنية بتيزي وزو، وفاة 20 شخصا بسبب الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون أو كما يسمى القاتل الصامت، منذ سنة 2013 وإلى غاية الآن، أين سجلت ذات المصالح تسعة تدخلات في سنة 2022 أنقذت خلالها 18 شخصا من الموت المحقق، في حين فارق ثلاثة أشخاص حياتهم بسبب الغاز.

مخاطر القاتل الصامت الذي يحصد سنويا حياة العديد من الأشخاص، أصبح هاجس يؤرق المواطنين وحتى المسؤولين الذين دقوا ناقوس الخطر، ودعوا إلى ضرورة التحسيس والتوعية من مخاطره القاتلة، التي تنهي حياة عديد الأفراد من عائلة واحدة وأحيانا كثيرة تبيد عائلة بأكملها تاركة حزنا وأسى في حياة أقاربهم.

سيناريو الحوادث المتكررة جراء الاختناق بالغاز القاتل خاصة في فصل الشتاء أين تزدادا الحاجة لاستعمال الغاز جراء اشتداد البرد والتقلبات الجوية الكبيرة، والمخاطر المصاحبة له كان محل نقاش ودراسة من طرف المختصين، خاصة أعوان الحماية المدنية الذين نظموا عدة حملات تحسيسية حول مخاطر القاتل الصامت وكيفية الوقاية منه، التي انطلقت من مختلف المؤسسات التربوية في تيزي وزو، من أجل تحسيس هذه الفئة من المجتمع التي هي عرضة لمختلف الحوادث المنزلية، ولا ينتبهون لتصرفاتهم أحيانا التي يمكن أن تودي إلى كارثة حقيقة، حيث أشار المسؤول الأول لجهاز الحماية بتيزي وزو، إلى أن اغلب حوادث الاختناق بالغاز تكون من خلال تصرفات بسيطة ولكنها خطيرة، وهي أن يقوم طفل بسحب أنبوب الغاز أثناء اللعب، أو أن تخطئ المرأة في إشعال الموقد، وهذا ما يتسبب في تسرب الغاز، ناهيك عن تركيب بعد الأجهزة في مكان غير ملائم مثل المدفآت، أو مسخن المياه الذي يكون تركيبه عادة في الحمام أو المطبخ وهذا خطأ قاتل يجب تجنبه، كون سخان المياه يكون تركيبه في مكان خارج المنزل، لتفادي الموت أثناء وجود التسربات.

المسؤول الأول بالحماية المندية أكد أن الوقاية من مخاطر الغاز هي قضية الجميع ويجب الانتباه جيدا خاصة في فترة الشتاء، فهو غاز مخادع وسام ولا يمكن الكشف عنه إلا استعمال آلة خاصة لذلك والتي يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح في حالة وجود تسرب، ناهيك عن جودة الأجهزة المنزلية التي يقوم المواطنون باقتنائها التي يجب أن تكون من النوعية الجيدة، كما يجب عرضها على مختصين من اجل المراقبة والتحقق في طريقة تركيبها، وهذا لضمان السلامة، خاصة للعائلات القاطنة في أعالي الجبال التي تشهد قراها برد قارص يحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وبما أن عديد المناطق قد وصلها غاز المدينة الجديد على معظم العائلات التي تعودت في السابق على استعمال قارورات غاز البوتان، فإن من الضروري الآن الانتباه أكثر والتعرف على تقنيات الحماية من أجل الوقاية، وتفادي الاختناق بالغاز.

وللعلم، فقد نظمت الحماية المدينة لولاية تيزي وزو حملة تحسيسية حول مخاطر الغاز وكيفية الوقاية منه، يوم السبت، على مستوى دار الثقافة مولود معمري، أين استهدف أكبر شريحة من المواطنين وهذا لتسليط الضوء على طرق استعمال الغاز وكيفية الوقاية منه لتفادي الاختناقات والموت بسببه، كما كان الحضور على موعد مع استعراض تطبيقي حول طرق الإسعاف “الحماية، التبليغ والإسعافات الأولية، والتي أتيح للزائرين فرصة التعرف عليها وطرح انشغالاتهم على المختصين خاصة وأن الشتاء على الأبواب ومثل هذه التعليمات والمعلومات من شأنها أن تنقذ حياة الكثير.

…

مكالمة مواطن أدت إلى توقيفهم في دقائق

يسرقون 200 مليون سنتيم على المباشر ببريكة في باتنة

طاهر حليسي

أقدم ثلاثة أشخاص على سرقة مبلغ 200 مليون سنتيم، من داخل شاحنة كانت مركونة ببريكة في ولاية باتنة، وتحديدا في المخرج المؤدي لطريق عين التوتة.

وكان مواطن شهد حادثة تجريد المواطن من أمواله، اتصل فور ذلك بمصالح شرطة بريكة التي سارعت لوضع تشكيل أمني محكم أفلح في رصد سيارة مرتكبي العملية، فتم توقيفها والقبض عليهم واسترجاع المبلغ المسروق من مالكه.

وأكدت مصالح الأمن بأن الموقوفين شبان تتراوح أعمارهم بين 33 و41 سنة ومن ذوي السوابق، وأحدهم مبحوث عنه بعدة أحكام قضائية.

…

البروفيسور يوسف كحّال في ذمّة الله

عصام بن منية

في أجواء جنائزية مهيبة، حضرها جمع غفير من المواطنين والأطباء وموظفي قطاع الصحّة، تم ظهر الإثنين، تشييع جثمان البروفيسور يوسف كحّال المختص في طب وجراحة العظام والمفاصل، إلى مأواه الأخير بمقبرة زواغي سليمان بقسنطينة.

وكان المرحوم بحسب بعض جيرانه قد لفظ أنفاسه الأخيرة مساء الأحد، في إحدى العيادات الخاصة والتي يعمل بها منذ سنوات بمدينة قسنطينة، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أودت بحياته عن عمر يناهز 66 سنة.

ويعتبر البروفيسور يوسف كحال أحد الأطباء البارزين الذين تركوا بصمتهم الطيبة لدى المرضى والموظفين طيلة فترة عمله بالمستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، الذي غادره قبل سنوات بخروجه للتقاعد والعمل في إحدى العيادات الخاصة، والتي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة مساء أول أمس. وفور انتشار خبر وفاة البروفيسور توافدت جموع غفيرة على مسكنه بحي بوالصوف لتقديم واجب العزاء والمشاركة في تشييع جثمانه إلى مأواه الأخير.

…

وفاة أربعيني بصعقة كهربائية في تيبازة

ب. بوجمعة

توفي صباح الاثنين رجل، إثر تعرضه لصعقة كهربائية بينما كان يحاول أصلاح كابل كهربائي سقط على الأرض ببلدية سيدي اعمر في ولاية تيبازة.

ووقعت الحادثة، على مستوى محول الطريق السريع سيدي موسى ببلدية سيدي اعمر، ونقلت الحماية المدينة جثة الضحية إلى مستشفى تيبازة.