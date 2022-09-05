أخبار الجزائر ليوم الإثنين 05 سبتمبر 2022

وفاة طفل غرقا ببركة مائية، إتلاف 65 كلغ من السمك الفاسد

وفاة طفل غرقا ببركة مائية بالكويف في تبسة

ب. دريد

اهتزت، نهار الإثنين، مدينة الكويف، بولاية تبسة على حادثة وفاة شاب في مقتبل العمر غرقا ببركة مائية بمنطقة غيلان، وحسب شهود عيان بالمنطقة فان الضحية، مومن يعقوب، والبالغ من العمر 18 سنة والمتمدرس بالسنة الثانية ثانوي، توجه رفقة مجموعة من أصدقائه إلى المنطقة المعروفة بتجمع مياه الأمطار بها، حيث دخلوا البركة العميقة وبعد دقائق حاول الأطفال الخروج، منها، أين تمكنوا من الخروج بصعوبة كبيرة عدا الضحية الذي عجز عن العودة إلى اليابسة، ليتم الاتصال بعناصر الحماية المدنية التي سخرت غطاسين من مدينة تبسة والذين وصلوا بعد حوالي 45 دقيقة من حادثة الغرق، أين تمكنوا من انتشال الجثة وتحويلها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث تزامنا مع فتح تحقيق في الحادث الأليم.

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حجز وإتلاف 65 كلغ من السمك الفاسد في سكيكدة

إسلام. ب

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثالث، بأمن ولاية سكيكدة، الاثنين، وبالتنسيق مع أعوان قمع الغش التابعين لمصالح التجارة والمصالح البيطرية، وعلى إثر تفقد محلين تجاريين على مستوى شارع قدور بليزيدية بوسط المدينة، أختص نشاطهما في تجارة البيع بالتجزئة للسمك والقشريات، من حجز 65 كلغ من الأسماك والجمبري الغير صالحة للاستهلاك البشري، مع رفع مخالفات والمتعلقة أساسا بعدم احترام الشروط الصحية المتعلقة بالحفظ للمواد الغذائية وسلامتها والعرض قصد البيع لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، وبذلك نجحت ذات الفرقة في تجنب وقوع كارثة من التسممات الغذائية في أوساط المستهلكين، كما تم تحرير محضر لصاحبي المحلين، للمتابعة القضائية وإتلاف الكمية المذكورة، هذا وتدخل عملية المراقبة التي تقوم بها مصالح أمن ولاية سكيكدة على كافة الأنشطة التجارية بإقليم اختصاصها خاصة فيما يتعلق بمراقبة المواد الواسعة الاستهلاك وهذا سعيا منها للحفاظ على الصحة العامة وحماية المستهلك.

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بريطاني يشهر إسلامه بتلمسان

شهد مسجد أبي عبد الله الشريف التلمساني بحي الكرز، وسط مدينة تلمسان، أمس الأول عقب صلاة العصر حدثا جللا، فبعد أداء صلاة العصر ناشد إمام المسجد الشيخ إبراهيم محمد جنان المصلين بالبقاء في أماكنهم من أجل مفاجأة سارة، ليقدم لهم شابا أوروبيا من أصل بولوني ولد ببريطانيا.

هذا الأخير ردّد الشهادتين خلف إمام المسجد معلنا دخوله الإسلام الذي تعرف عليه من خلال مصاهرته لعائلة جزائرية تلمسانية، وكان الشاب قد أنهى كافة الإجراءات الإدارية على مستوى مديرية الشؤون الدينية بتلمسان، ليكون مسك الختام على مستوى مسجد حي الكرز من خلال إشهار إسلامه وسط تكبيرات وتهليلات المصلين، وهنّأ إمام مسجد أبي عبد الله الشريف التلمساني الشاب داعيا له المولى أن يثبته، مهديا إياه مصحفا مترجما بمعاني اللغة الإنجليزية ليعينه في فهم وإدراك الإسلام، واختار الشاب الإنجليزي اسم علي ليبدأ حياة جديدة بعد ما وجد راحته النفسية في الدين الجديد الذي اختاره عن قناعة واقتناع بأنه دين الحق.

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مساعدات التركية لضحايا الحرائق في الجزائر

ق. و

وجّه الهلال الأحمر التركي شحنة من المساعدات الإنسانية، لفائدة ضحايا حرائق الغابات في الجزائر. ووصلت شحنة المساعدات التركية، وهي تتمثل في 14 طنا من الخيم والبطانيات، إلى مطار الجزائر يوم الإثنين.

وأشرف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي على استلام المساعدات، بحضور سفيرة تركيا لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكتاش.

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تمالوس بسكيكدة تشيّع البروفيسور “يوسف عتيق”

الموت يغيّب واحدا من كبار علماء الرياضيّات في الجزائر

أحمد زقاري

غيّب الموت، ليلة الأحد، الباحث والأستاذ والبروفيسور، “يوسف عتيق”، عن عمر يناهز 75 عاما، وذلك بعد سنوات من العطاء والجدّ والاجتهاد، قضّاها الرّاحل ينهل من العلم، وفي أقسام وكليّات ومعاهد الرّياضيّات، التّي تطرّز فيها كتاباته ومؤلفاته العشرين مختلف المكتبات الجامعيّة والمدرسيّة.

ويعتبر البروفيسور وعالم الرياضيّات يوسف عتيق، من أوائل من تحصّل على الدكتوراه في الرياضيات وشهادة الدكتوراه أصلا في الجزائر، تحت إشراف باعث الرياضيّات في الجزائر، العالم مارتن زرنير، وذلك عام 1978.

ولد الباحث والعالم والبروفيسور، يوسف عتيق، بتاريخ 24 من شهر من عام 1947 بتمالوس في سكيكدة، تعلّق بالرياضيّات واجتهد فيها، وكتب فيها الكثير، كما كانت له عدّة محطّات علميّة ودراسية وتعليميّة أيضا، عبر مختلف المؤسسّات التعليميّة، والجامعات الوطنية والأجنبيّة، حيث اشتغل أستاذا بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبّة في العاصمة الجزائر، وأستاذا بجامعة قسنطينة، وعدد من الجامعات الأجنبيّة الأوروبيّة، وكذا بجامعة الرّياض في السعودية، وخلال هذا المسار الحافل، كتب الرّاحل يوسف عتيق، مؤلفات وبحوث وكتابات في هذا التخصّص الدقيق باللّغات الثلاث “العربية والفرنسيّة والإنجليزية”، وأشرف على عدد كبير من أطروحات الدكتوراه في المجال داخل وخارج الوطن، وترجمت مؤلفاته لعدد من اللّغات أيضا، إذ يعتبر مرجعا من المراجع المعروفة في المجال. وقد شيّعت مدينة تمالوس، بسكيكدة، ظهر نهار الاثنين، جنازة الرّاحل، وسط أجواء مهيبة، بمقبرة مول الكدية، وسط حضور كبير لسكان المنطقة، وأهل العلم، وتلامذة المرحوم وعدد من السلطات، بينما ستبقى انجازات الراحل وبحوثه وكتاباته ومؤلفاته في الرياضيات، تسجّل اسمه بأحرف من ذهب على صفحات الكتب والجرائد والمجلاّت، وفي رفوف المكتبات الوطنية والأجنبية.

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بلدية المنيعة تتكفل بتوفير الأدوات المدرسية

أقدمت مصالح بلدية المنيعة على التكفل بتوفير الأدوات المدرسية والمحافظ لكل تلاميذ الطور الإبتدائي لأزيد من 7356 تلميذ موزعة على 21 ابتدائية بإقليم بلدية المنيعة وهذا في خطوة من المجلس البلدي لتخفيف الضغط على أولياء أمور تلاميذ الابتدائية، في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار الأدوات التى تجاوزت 100 من المائة، وهو ما أصبح المواطن يعاني منه، حيث عجز الأولياء عن توفيرها لأبنائهم، وأوضحت مصالح البلدية في بيان لها أن كل أدوات الدخول المدرسي للطور الابتدائي إلى جانب المحافظ ستكون على عاتق المجلس الشعبي البلدي وهذا بسبب شكاوى العديد من أولياء الأمور من غلاء أسعار الأدوات المدرسية للموسم الجاري، مؤكدين أنها عرفت ارتفاعا كبيرا بشكل أثقل كواهلهم وهي زيادات غير مبررة.

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النطق بالأحكام سيكون يوم 12 سبتمبر الجاري

التماس 6 سنوات نافذة للمعتدين على الصيادين بميناء قوراية في تيبازة

ب. بوجمعة

التمست نيابة الجمهورية بمحكمة شرشال في ولاية تيبازة، الإثنين، عقوبة السجن 6 سنوات نافذة للمتهمين في قضية الاعتداء على الصيادين نهاية الأسبوع الماضي، بميناء ڤوراية بعد خضوعهم لإجراءات المثول الفوري، فيما أعلن قاضي الحكم عن النطق بالحكم يوم 12 سبتمبر الجاري .

وكانت مصالح أمن دائرة قوراية في ولاية تيبازة، قد أوقفت نهاية الأسبوع الماضي، الشبكة الإجرامية المتكونة من تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة، اثر إقدامها على تنفيذ اعتداءات على الصيادين بالميناء، وبعد تلقي مصالح الشرطة نداء استغاثة عبر الرقم الأخضر حول تعرض طاقم سفينة صيد بميناء قوراية لاعتداء من طرف أفراد العصابة المدججين بالأسلحة البيضاء، وعلى اثر المداهمة التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن الدائرة تم توقيف 09 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وبعد اقتياد العصابة الإجرامية إلى مقر أمن الدائرة وإنجاز ملف قضائي ضد أفرادها عن قضية قيادة وإنشاء عصابة أحياء تثير الهلع على مستوى الميناء باستعمال أسلحة ظاهرة، السرقة تحت طائلة التهديد، الضرب والجرح العمدي متبوع بالتخريب العمدي لملك الغير، تم تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال، أين خضعوا لإجراءات المثول الفوري ليلتمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبة السجن 6 سنوات نافذة في انتظار إعلان النطق بالحكم الأسبوع المقبل .

وكانت حادثة الاعتداء التي تعرض لها الصيادون قد أثارت حالة من الرعب بميناء الصيد ودفعت بوزير القطاع هشام سفيان صلواتشي إلى القيام بزيارة ليلية رفقة والي الولاية إلى الميناء أين اطلع على ظروف عمل الصيادين واستمع لانشغالاتهم صبت أساسا حول توفير الحماية وتحسين ظروفهم المهنية .

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حجز كمية من الكوكايين وتوقيف شخص بتلمسان

س. ع

تمكن عناصر أمن دائرة مغنية في ولاية تلمسان، من حجز 8 غرام من الكوكايين وتوقيف شخص، حسب ما أفاد به الاثنين بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وجاءت العملية إثر معلومات وردت إلى فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة مغنية مفادها تعرض مواطن للسرقة من طرف شخص مبحوث عنه من طرف العدالة عن خمسة أوامر قضائية تتعلق بالضرب والجرح العمدي والسرقة، وفق نفس المصدر.

وسمحت عملية الترصد للشخص المشتبه فيه بتوقيفه وحجز بحوزته الكمية المذكورة من مادة الكوكايين و9 أقراص مهلوسة وسلاح أبيض، استنادا لذات البيان.

وقد تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة، كما أشير إليه.

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إصابة 3 أشخاص بحروق في انفجار قارورة غاز بعمارة في تيبازة

ب. بوجمعة

أصيب ثلاثة أشخاص بحروق من الدرجة الأولى، الإثنين، اثر انفجار قارورة غاز البوتان بشقة في عمارة بحي 900 مسكن ببلدية بورقيقة في ولاية تيبازة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأحمر العين، زوال الإثنين، اثر وقوع انفجار غاز متراكم منبعث من قارورة غاز البوتان على مستوى مطبخ بشقة في الطابق الرابع بعمارة في حي 900 مسكن ببلدية بورقيقة وخلف الحادث 3 ضحايا أصيبوا بحروق من الدرجة الأولى تم نقلهم إلى مستشفى حجوط، ولحسن الحظ كان تدخل مصالح الحماية المدنية فوريا لإجلاء المصابين وتأمين الشقة من حريق كاد يسبب كارثة بالعمارة.