أخبار الجزائر ليوم الإثنين 06 ديسمبر 2021

شيخ يقتل طفلا بضربة عصا، وفاة الشاب أنس عيسو

المتهم سبق له الاعتداء على صبيان الحي

شيخ يقتل طفلا بضربة عصا في الشلف

م. قورين

لقي الطفل “ب. انس” البالغ من العمر سبع سنوات مصرعه، الإثنين، إثر تلقيه ضربة عصا وجهها له شيخ على مستوى مؤخرة الرأس بحي البدر وسط مدينة الشلف، الطفل الضحية بحسب مصادر الشروق، ينحدر من بلدية بوقادير، ونزل ضيفا عند أقاربه بحي الشرفة، وخرج يلعب مع أطفال الحي بالشارع المقابل لبيت أقاربه، لكن الشيخ الذي ناهز عمره 70 سنة لم يتحمل الضجيج، وطارد الصبية ففر أطفال الحي الذين اعتادوا على تصرفاته، لكن الطفل لزم مكانه لعدم معرفته بسلوك الشيخ، الذي دنا منه ووجه له ضربة في مؤخرة الرأس تسببت له في جروح عميقة ونزيف حاد، ورغم تدخل الجيران ونقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشرفة إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته الخطيرة.

وفور تدخل مصالح الأمن قامت بتوقيف الشيخ وتحويله إلى محكمة الشلف، التي أمرت بإيداعه رهن الحبس بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. للإشارة، فإن هذه الجريمة تعد الثانية من نوعها خلال أسبوع فقط، وذلك بعد تعرض تلميذ في السنة الثانية متوسط بمتوسطة سيدي عكاشة إلى طعنة خنجر من قبل زميل له بالمؤسسة، بسبب شجار وقع بينهما بمحطة نقل المسافرين أمام المتوسطة بوسط مركز البلدية عقب أوقات الدوام، ورغم تدخل الجهات الوصية والمحسنين لنقله على جناح السرعة للعيادة المتعددة الخدمات ثم مستشفى زيغوت يوسف، إلا أنه فارق الحياة بسبب النزيف الحاد وفقدانه لكمية كبيرة من الدم، وتعرض الأحشاء الداخلية للتمزيق، وفتحت بعدها مصالح الأمن تحقيقا معمقا حول الأسباب الحقيقة للحادثة.

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مأساته ولدت موجة تضامن واسعة

وفاة الشاب أنس عيسو بفرنسا

ن.أوهاب

لفظ، مساء الأحد الشاب أنس عيسو البالغ من العمر 24 سنة، أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات بفرنسا، التي كان يعالج بها، جراء إصابته بأحد أندر أنواع السرطانات التي تصيب الجلد، ومكنته الهبة التضامنية الواسعة، من توفير ثمن العلاج المقدر بنحو 2 مليار سنيتم.

خبر رحيل الشاب “أنس عيسو” القاطن بحي “صغير” بوسط مدينة بجاية، نزل كالصاعقة على السكان الذين تفاعلوا بشكل كبير مع حالته، التي ظهرت للعلن خلال بداية السنة، وقدموا له الدعم المادي والمعنوي الكبير، من خلال حملات التضامن الواسعة التي نظمت لأجله، من أجل تمكينه من فاتورة العلاج، المقدرة بـ2 مليار سنتيم، حيث نجح الشباب من خلال جل الحملات التطوعية المنجزة من توفير غلاف مالي يتجاوز 3 ملايير سنتيم، في ظرف قياسي وجيز قدر بأسبوع واحد، حيث تنقل خلال شهر فبراير المنصرم إلى فرنسا، من أجل مباشرة رحلة العلاج التي امتدت 10 أشهر، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة مساء أول أمس بها.

جدير بالذكر، أن الطالب الجامعي الشاب “أنس عيسو” كان قد أصيب بواحد من أندر سرطانات الجلد، على مستوى الرقبة منذ أزيد من 3 سنوات، باشر خلالها العديد من الرحلات العلاجية، التي لم تأت ثمارها، قبل أن تقدم عائلته نداءات استغاثة، من أجل مساعدته للعلاج بالخارج.

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أولياء تلاميذ مدرسة “سعدو علي” بأزفون يحتجون

رانية. م

يطالب أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية “سعدو علي” بأزفون شمال ولاية تيزي وزو، بتدخل السلطات المعنية قصد تهيئة وإصلاح أسقف المؤسسة، التي أصبحت تلفظ المياه المتجمعة فوقها، إلى داخل الأقسام، ما جعل الأولياء يغلقون ثلاث حجرات ويفتحون أقسام السنوات الأولى للسنة الرابعة والخامسة قصد إجراء امتحاناتهم.

وأعرب أولياء تلاميذ ابتدائية “سعدو علي” بأزفون، عن استيائهم الشديد حيال التجاهل الذي تمارسه السلطات المحلية وكذا مديرية التربية، تجاه المشاكل التي تتخبط فيها المدرسة المعنية منذ سنوات، وطفا المشكل للسطح خلال موسم الإمطار الجاري، حيث تتجمع مياه الأمطار فوق سقف الحجرات الفوقية ما جعل المياه تتسرب إلى الداخل وتتقاطر على رؤوس التلاميذ، ولإجراء الامتحانات الفصلية، أقدم الأولياء على استغلال أقسام السنوات الأولى وتحويل تلاميذ سنوات الرابعة والخامسة لتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم في ظروف مواتية، وهو الأمر الذي أثار الاستياء. وأشار الأولياء إلى استعدادهم لمد يد العون للجهات المعنية لترميم السقف وتغيير القرميد سواء بسواعدهم أو اشتراكات مادية، قصد توفير أدنى الظروف لضمان تمدرس حسن لأطفالهم.

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حجز 1000 قرص مهلوس بالعاصمة

س. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للمقرية (حسين داي) من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مع حجز 1005 قرص مؤثر عقلي وأربعة هواتف نقالة، حسبما أفاد به الاثنين، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أن العملية التي تمت تحت الإشراف المستمر للنيابة المختصة إقليميا، مكنت ذات الفرقة من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة. كما أسفرت العملية عن حجز أيضا أربع قارورات محلول بهم سائل مؤثر عقلي ومبلغ مالي يقدر بـ20000 دج من عائدات المتاجرة ومركبتين تستعملان لغرض النقل والمتاجرة.

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شكوى من الضحايا كشفت نشاطها

توقيف شبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر بالبليدة

سفيان. ع

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العفرون غرب البليدة شبكة من أربعة عناصر تنشط في تهريب المهاجرين عبر الحدود البحرية، حسبما علم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة للأمن الولائي. وتعود وقائع القضية، استنادا لذات المصدر، إلى تقدم ثلاثة أشخاص بشكوى لدى فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة العفرون مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال وسلب أموالهم من قبل شخصين.

وأضاف المصدر أنه على إثر ذلك قامت ذات المصلحة بفتح تحقيق بين أن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية منظمة تقوم بالإعداد والشروع في تهريب المهاجرين إلى خارج التراب الوطني عبر الحدود البحرية، مقابل الحصول على منفعة مالية مع النصب والاحتيال والمشاركة.

واستمرارا للتحقيق، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية تم استصدار عدة أذونات بالتفتيش (التفتيش وتمديد الاختصاص)، التفتيش الإلكتروني تم من خلالها تعميق البحث في القضية أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي يقود مجموعة تستدرج الأشخاص لتهريبهم بطريقة غير شرعية عبر الحدود البحرية مقابل مبالغ مالية.

واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها، قامت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة العفرون بإعداد خطة ميدانية محكمة بالتنقل إلى إحدى الولايات المجاورة، ارتكزت على الترصد لتحركات المشتبه فيه الرئيسي حيث مكنت في الأخير من توقيفه رفقة شريكه على متن سيارة سياحية خاصة.

كما تمكنت ذات الفرقة من توقيف شخصين آخرين مشتبه فيهما يعملان كوسطاء بين المجموعة الإجرامية والضحايا حسب ما بينته نتائج التحقيق الذي من خلاله تم ضبط الهواتف النقالة المستعملة في التواصل، حسبما أثبته التفتيش الإلكتروني لها. وأسفرت العملية في مجملها عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وحجز سيارة سياحية إلى جانب ضبط وحجز ستة هواتف نقالة.

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مواطنون من دون ماء منذ 20 يوما ببجاية

ت.ع

اشتكى سكان بلدية واد غير بولاية بجاية، من الجفاف الذي لازم حنفياتهم منذ 20 يوما حتى في عز الشتاء، إذ ورغم الأمطار والثلوج التي تهاطلت بالولاية، إلا أن سكان بلدية واد غير ظلوا يعانون جراء جفاف حنفياتهم، والسبب يعود حسب معلومات “الشروق” إلى تضرر القناة الممولة لبلدية واد غير بما في ذلك القطب الحضري الجديد، بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد تيشي حاف، على مسافة 30 مترا، وقد أثرت التقلبات الأخيرة على السير الحسن لأشغال الصيانة، فيما لم يتضح إلى حد الساعة موعد عودة المياه الصالحة للشرب إلى حنفيات المواطنين على مستوى البلدية المذكورة.

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انتشال شاب من بئر بالبليدة

س. ع

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية البليدة، يوم الأحد، من أجل إنقاذ شاب سقط في بئر بعمق حوالي 35 مترا، حسبما أفادت به خلية الإعلام والاتصال على مستوى هذا الجهاز.

وأوضح ذات المصدر أن وحدة الحماية المدنية ببوقرة (شرق) وبتدعيم من فرقة الإنقاذ في الأماكن الوعرة تدخلت في حدود الساعة الواحدة و47 دقيقة من صباح الأحد من أجل إنقاذ شاب سقط في بئر جاف بعمق نحو 35 مترا.

وأضاف المصدر أنه تم إسعاف الشاب البالغ من العمر 17 سنة الذي تعرض لإصابات متعددة وإجلائه للقطاع الصحي لبوقرة.

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سيارة تقتل تلميذة في التحضيري ببجاية

ت. ع

اهتزت الأحد، منطقة “تلاثة” التابعة لبلدية بني معوش بولاية بجاية، على وقع خبر مقتل تلميذة في القسم التحضيري، تحت عجلات سيارة وهي في طريقها إلى المدرسة، ويتعلق الأمر بالتلميذة “رشا.م” التي تزاول دراستها بمدرسة الشهيد “حموما حمودة” ببني معوش، حيث توفيت الضحية البريئة بعين المكان قبل نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فتحت عناصر الأمن تحقيقا في هذا الحادث المأساوي.

ويطالب سكان المنطقة بوضع ممهلات بالمكان جراء إفراط بعض السائقين في السرعة، كما أضحى من واجب الأولياء اصطحاب أبنائهم إلى غاية باب مدرستهم والعكس، وذلك في ظل الأخطار التي تترصد حياتهم جراء لامبالاة بعض السائقين، أضيف إلى ذلك تقاعس المسؤولين في أداء واجبهم، إذ وحتى الإشارات الأفقية وممرات الراجلين لم يتم إعادة طلائها في العديد من بلديات الولاية منذ سنوات ما يعكس مدى حجم اللامبالاة التي تسكن هؤلاء.. فما ذنب الطفل البريء الذي أراد قطع الطريق ولم يجد ممرا لذلك كما تعلمه في المدرسة؟

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انسداد متواصل والوصاية مطالبة بالتحرك

احتجاج الطلبة والأساتذة يشل جامعة أدرار

سفيان. ع

أقدم طلبة جامعة أدرار صباح أمس على غلق أبواب الجامعة وتنظيم احتجاجات أمام مدخلها، على خلفية ما وصفوه بالأوضاع والصراعات الداخلية التي تعيشها الجامعة منذ 15 يوما من تنصيب المدير الجديد. وعبر ممثلون عن الطلبة للشروق، عن استيائهم من إقدام إدارة الجامعة على إنهاء مهام رؤساء الأقسام ونواب المدير الذين عينهم المدير السابق، واعتبار وضعهم غير قانوني، وإعادة من قدموا استقالتهم لما يزيد عن سبعة أشهر “معطلين مصالح الطلبة ومعرقلين سير المرافق البيداغوجية” على حد تعبيرهم.

وقال محدثونا إن عميد الكلية أقدم على إقالة رئيس قسم البيولوجيا الأستاذ ابختي عبد القادر الذي لم يمض على تعيينه شهر بسبب اعتباره محسوبا على المدير السابق، حيث أكد الطلبة أن القسم كان يعيش مشاكل عدة ومنذ تنصيبه قام بإنجاز المداولات وحل مشكلة الماستر فضلا عن عقد اتفاقية مع جامعة بشار لفتح قسم لتدريس تخصص البيولوجيا في الماستر على مستوى الجامعة لتقريب المسافة وانهاء معاناة التنقل إلى جامعات أخرى أبعد.

من جهته، أكد البروفيسور عزوق الخير، مساندة وقفة الطلبة، وضرورة احترام قرار تعيين المدير “الشرعي” للجامعة شهر ماي الفارط، وتفهم رفضهم عودة المستقلين من العمداء ونواب المدير، لأن عودتهم حسبه هي: “خرق بين للمادة 220 من الأمر 06\03 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية، التي ينص فيها المشرع الجزائري بمدة شهرين للإدارة قصد الرد على الاستقالة وأربعة أشهر مراعاة للصالح العام وبمرور الأجلين تقبل استقالتهم تلقائيا”، مضيفا

أن “إصرار” الإدارة على عودتهم “سيدخل الجامعة في صراعات داخلية ويدفع مستقبلها نحو المجهول بعد إقدامهم على معاقبة وإنهاء مهام من تحملوا المسؤولية أثناء استقالتهم في حين كان من المفترض أن يتم تكريمهم على مجهودهم المبذول لحفظ استقرار مؤسسات الدولة وضمان استمراريتها”.

وأكدت بعض التنظيمات الطلابية أنه قبل الاحتجاج سبقتها لقاءات ودية مع المدير الجامعة وتم تبليغه رفضها القاطع لعودة المستقيلين والإبقاء على الطاقم الذي سير الجامعة سابقا إلا أن المدير أوضح بأن الابقاءَ على المستقيلين جاء بأمر من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت لجنة تفتيش قد حلت قبل أيام، بجامعة أدرار للنظر في وضعية الانسداد، ولكنها اصطدمت بغليان وسط الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة، حيث اقتحم الطلبة اجتماع اللجنة، وبلغوها جملة من الانشغالات والمطالب، مؤكدين أن سبب الانسداد الواقع هو عودة المستقيلين، كما يؤاخذ على اللجنة، حسب المحتجين، عدم اجتماعها بالأساتذة. من جهتها حاولت “الشروق”، التقرب من إدارة الجامعة لاستقاء موقفها مما يحدث، إلا أن ذلك تعذر علينا بسبب غلق الأبواب.

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وفاة سيدة ساعات بعد وفاة ابنها بكورونا في بجاية

ت. ع

بدأت الوضعية الوبائية تثير القلق بولاية بجاية، بسبب التراخي والإقبال المحتشم على التلقيح، حيث بدأت إعلانات الوفاة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلمت “الشروق” في هذا الصدد عن وفاة عجوز تبلغ من العمر 72 سنة، الاثنين، بعد ساعات قليلة من وفاة ابنها البالغ من العمر 47 سنة بعد إصابتهما بكورونا، وهو الخبر الذي ألم بسكان قرية “إغيل نتالة” ببلدية تيفرة، وأضحى على المواطنين أخذ الحيطة من خلال الالتزام بالبرتوكول الصحي مع ضرورة التقرب لدى أقرب نقطة لتلقي التلقيح الذي يبقى السبيل الوحيد لكبح انتشار الوباء والحد من أخطاره.

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أحكام بين الحبس والمؤبد في حق المتهمين

نظرة عارضة تشعل حرب شوارع بوهران

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، المتهم بجناية ضرب وجرح شقيقي صديقه عمدا بسنتين ونصف حبسا نافذا، فيما حكمت غيابيا بالسجن المؤبد في حق متهمين آخرين لا يزالان في حالة فرار.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 21-05-2021 بعين الترك في ولاية وهران، أين نشب عقب إفطار رمضان شجار حاد بين المتهمين الثلاثة والضحايا، البالغ عددهم حسب قرار الإحالة اثنان، والذي انتهى بتسجيل إصابات، وصفت بالبليغة بالنسبة لأحدهما، على إثر تعرضه لطعنة من طرف متهم لا يزال في حالة فرار، والتي كاد يفقد بسببها حياته، لتوجه له رفقة متهم آخر صادر في حقه هو كذلك أمر بالقبض تهمة محاولة القتل، في حين تمت، أمس، متابعة المتهم الوحيد الموقوف في ذات القضية، ويتعلق الأمر بالمدعو (ص. ر)، بجنحتي الضرب والجرح العمديين في حق شقيقي صاحبه وحمله سلاحا أبيض.

أثناء المحاكمة، أنكر المدعو (ص. ر) قيامه بالفعل المنسوب إليه، مصرحا بأنه هو من تعرض للضرب والاستفزاز من قبل الأطراف التي قال إنها هي من افتعلت الشجار لمجرد تأويل نظرة وجهها أحد المتهمين لواحد من تلك المجموعة، قبل أن تجتهد في إذكاء نار الفتنة التي اشتعلت بين أبناء الحي ليلة الواقعة، وتقوم برفض كل محاولاته للتهدئة وفك الاشتباكات التي وقعت بين قريبيه والضحايا، مشيرا إلى أن هؤلاء هم من كانوا يقذفونه وباقي المتهمين بالحجارة من مكان عال، الأمر الذي أجج الوضع أكثر وأثار فوضى كبيرة اختلط فيها الحابل بالنابل.

من جهتهما، اعتبر الضحيتان (ص. ج) و(ص. و) رواية المتهم معاكسة للحقيقة، حيث تمسكا بتوجيه تهمة الضرب والجرح العمدي بسكين استهدف يد أحدهما وتسبب له في عجز مؤقت مدته 18 يوما، فيما كان الاعتداء أقسى بالنسبة لشقيقه (ص. ج)، نتيجة تلقيه ضربة على مستوى الرأس والصدر، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 4 سنوات في حق المتهم الموقوف، والسجن المؤبد لقريبيه الفارين.