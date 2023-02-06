أخبار الجزائر ليوم الإثنين 06 فيفري 2023

البطاطا المقلية تقتل امرأة، اكتشاف عطور مخزنة في ظروف غير آمنة

حادثة انفجار عين ولمان كادت تتكرر

اكتشاف عطور مخزنة في ظروف غير آمنة بسطيف

سمير مخربش

قامت مصالح أمن ولاية سطيف، الإثنين، بحجز كمية هامة من العطور ومواد التجميل، التي كانت مخزنة من دون تصريح وبدون اتخاذ التدابير الوقائية التي تحول دون وقوع حرائق وانفجارات.

العملية نفذت من طرف عناصر الأمن الحضري الثامن بسطيف، التي استغلت معلومات حول تخزين كمية هامة من العطور ومواد التجميل ومستحضرات قابلة للاشتعال، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والحصول على تسخيرة صادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف. وعثرت الفرقة المختصة عند مداهمتها للمستودع على كمية هامة من هذه المواد، والتي فاقت 96 ألف وحدة أغلبيتها تحوي مواد قابلة للاشتعال. وقد تم تحرير ملف جزائي ضد صاحب البضاعة الذي أحيل على الجهات القضائية.

يذكر أن تخزين العطور ومواد التجميل بهذه الطريقة سبق له أن تسبب السنة الماضية في كارثة حقيقية ببلدية عين ولمان جنوب سطيف، حيث شهد المستودع الذي كانت به هذه المواد انفجارا كبيرا خلف 8 قتلى من عائلة واحدة، وكان ذلك وسط حي سكني امتدت فيه ألسنة النيران الى الجيران. ومن يومها حرصت المصالح الأمنية رفقة مصالح التجارة على تطبيق رقابة صارمة على هذا النوع من المستودعات المصنفة كمخازن خطيرة قابلة للانفجار في أي لحظة.

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البطاطا المقلية تقتل امرأة بسطيف

لقيت امرأة من بلدية موكلان بولاية سطيف، حتفها عندما كانت تقوم بقلي البطاطا داخل المطبخ، أين فارقت الحياة اختناقا بغازات القلي.الضحية تبلغ من العمر 47 سنة، تقطن بشقة تقع بحي 30 مسكن ببلدية موكلان بشمال ولاية سطيف، كانت منهمكة بتحضير وجبة العشاء لأفراد عائلتها، الذين اكتشفوها متأخرين ملقاة على الأرض ودخان القلي يملأ المكان.

وفور الاستنجاد برجال الحماية المدنية، تدخلت الفرقة التابعة لوحدة بوقاعة، التي وجدت الضحية جثة هامدة تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقاعة.

وحسب التحريات الأولية، فإن الضحية توفيت اختناقا بالغازات والأبخرة المنبعثة من الزيت المحروق الذي استعمل في قلي البطاطا، حيث كانت الضحية تحضر هذه الوجبة في مطبخ ضيق ومغلق، تنعدم فيه التهوية. وقد خلف الحادث حيرة كبيرة وسط أفراد العائلة، الذين صُدموا لوفاة الضحية بهذه الطريقة غير المتوقعة.

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إعادة بعث السد الأخضر بالمدية

انطلقت أشغال إعادة تهيئة الجزء الخاص بالسد الأخضر الواقع في ولاية المدية مطلع شهر فيفري الجاري، حسبما علم لدى محافظة الغابات المحلية الاثنين.

وأكد رئيس مصلحة البرمجة على مستوى محافظة الغابات فوزي مختيش أن عدة عمليات تمت مباشرتها في إطار المرحلة الأولى من مشروع إعادة تهيئة وتوسيع أجزاء من السد الأخضر الواقعة في تسع بلديات بولاية المدية.

وتمتد مساحة الأجزاء المعنية بمشروع إعادة تهيئة ما يقارب 85 ألف هكتار موزعة عبر بلديات عين بوسيف وسيدي دامد والكاف الأخضر وشلالة العذاورة وتافراوت وشنيقل وعين القصير وسيدي زيان وربيعة.

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الإدارة تتوعد المشاركين في الشجار بعقوبات قاسية

جرحى في مواجهات بين مجموعتين من الطلبة بجامعة خنشلة

مامن. ط

تدخلت، عصر الأحد، وحدات الدرك الوطني بخنشلة، لتطويق جامعة الشهيد عباس لغرور بخنشلة، التي شهدت نشوب مواجهات دامية بين مجموعتين من الطلبة، ما خلّف إصابة ما لا يقل عن 10 طلبة، تم نقل ثلاثة منهم من طرف عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بالحامة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى خنشلة الذي أعلن هو الآخر حالة طوارئ وسط مصالحه وطاقمه المناوب، قصد التكفل بالمصابين الذين وصفت حالاتهم بالخطيرة، في حين سارع عقلاء بلديات الولاية، والسلطات المحلية والمنتخبة، إلى عقد اجتماع تنسيقي، بحثا عن حل لإعادة الهدوء إلى وسط الحرم الجامعي، بعد تفاقم الوضع وأحداث العنف.

وكانت المواجهات العنيفة، قد اندلعت أمسية الخميس الماضي، بين مجموعتين من الطلبة، في الساحة الرئيسية للجامعة، أين تدخل أعوان الأمن الداخلي للجامعة وتمكنوا من السيطرة على الوضع وتفرقة المتشاجرين، مع تسجيل إصابات خفيفة، وتابع أعوان الأمن الداخلي بالإقامات الجامعية، طيلة نهاية الأسبوع، الوضع داخل الأجنحة، خوفا من استغلال المتشاجرين للوضع، غير أن المواجهات، تجددت أمسية الأحد، قبل نهاية الدوام بلحظات فقط، أين استعمل الطلبة، أسلحة بيضاء وقارورات الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في سقوط جرحى، وحالة من الخوف والارتباك في أوساط الطلبة والطالبات، ليتم الاستنجاد بوحدات الدرك الوطني، التي تدخل أفرادها لفض المعركة الدامية والسيطرة على الوضع.

وقد توعدت إدارة الجامعة بتسليط أقصى العقوبات على كل من يثبت تورطه في افتعال هذا الشجار والمشاركة فيه، وفي الوقت الذي تضاربت فيه المعلومات بشأن الأسباب التي أدت إلى حالة الاحتقان التي تطورت إلى معركة ومواجهات دامية بين الطلبة داخل الحرم الجامعي، تواصل مصالح الدرك الوطني ومصلحة الأمن الداخلي للجامعة تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب اندلاع هذا العراك العنيف، وكشف هوية المتسببين والمشاركين فيهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وقد خلّفت أحداث العنف التي أضحت تشهدها جامعة عباس الغرور حالة من الاستياء والاستنكار وسط الشارع المحلي الذي ناشد الجهات الوصية للتدخل وبكل صرامة لردع كل من تخول له نفسه محاولة المساس باستقرار الجامعة وضرب استقرارها.

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الجاني أدين بسبع سنوات سجنا

جريمة قتل في أم البواقي بسبب خلاف مروري

ج. ل

قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي، بإدانة المتهم “ج،أ” بارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والحكم عليه بسبع سنوات سجنا، وذلك بعد تورطه في قتل الشاب “ب،ت” طعنا بالسكين بعد شجار بينهما. وتعود وقائع هذه القضية التي اهتزت على وقعها بلدية بريش حسب مجريات جلسة المحاكمة التي وقف فيها المتهم وعلامات الندم بادية على محياه، إلى تاريخ 28 أوت من سنة 2020، وفي حدود الساعة السابعة والنصف مساء، عندما قام المتهم الذي كان يعمل شرطيا في إحدى الولايات المجاورة، وخلال عطلته بمقر إقامته ببلدية بريش، باحتساء كمية من المشروبات الكحولية، قبل توجهه على متن سيارته برفقة بعض أصدقائه إلى حفل زفاف صديقهم.

وفي الطريق صادفتهم سيارة كان على متنها أربعة أشخاص ومن بينهم الضحية، “ب،ن” المدعو “فوفو”، وبعد اختلافهم حول أولوية المرور، نزل أحدهم وبدأ بالتلفظ بالكلام الفاحش وضرب واقي سيارة المتهم بقوة، ما أثار غضب هذا الأخير، وتطور ذلك الخلاف إلى شجار، قام خلاله المتهم الذي كان في حالة سكر بالتوجه إلى سيارته وحمل خنجرا وراح يلوّح به ليصيب الضحية على مستوى الصدر، ما أدى إلى سقوطه أرضا وهو ينزف دما، قبل أن يستفيق المتهم على صيحات الحاضرين وهم يرددون لقد طعنه، لقد قتله. وفور إخطارهم بالحادثة، تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني ببريش إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وتم العثور على أداة الجريمة المتمثلة في خنجر، وباشرت تحقيقا في القضية، والذي كشف بأن المتورط في قتل الضحية هو شرطي يعمل بإحدى الولايات المجاورة، ليتم إخطار مصالح أمن الولاية بالقضية.

المتهم قام في اليوم الموالي من ارتكابه للجريمة بتسليم نفسه إلى مصالح أمن دائرة عين البيضاء، معترفا بتسببه في قتل الضحية. خلال جلسة المحاكمة ظهر المتهم منهارا وعلامات الندم بادية على وجهه، معترفا بأنه تسبب في قتل الضحية، وأضاف بأنه لم يكن يقصد قتله، خاصة وأنه كان يعرف الضحية ويكّن له كل التقدير والاحترام، وصرّح أنه ولحظة الوقائع كان تحت تأثير الخمر ولم يكن يدري ما يفعل، وأعاد سرد الوقائع كما وردت في قرار الإحالة، ليختتم بطلب العفو والسماح من أهل الضحية.

من جهته دفاع الضحية وفي مرافعته اعتمد على قرينة السكين الذي تناوله المتهم وقال أنه كان بإمكانه ان لا يستعمله، لكن نية الانتقام دفعته إلى ارتكاب الجريمة ولا مجال للتحجج بأنه لم يكن في وعيه.

ممثل الحق العام حلل وقائع الجريمة، متسائلا كيف لشرطي الذي كان من المفروض ان يحمي المواطنين ويكون قدوة لهم، يلجأ لارتكاب هذه الجريمة في حق أحد اصدقائه وأن الاعتراف سيد الأدلة، بعد ما اعترف بأنه كان لا يعي ما يفعل، رغم انه كان يعي حين ذهب إلى سيارته وأحضر السكين واعتدى به على الضحية، والتمس معاقبته بالسجن المؤبد. دفاع المتهم ركز على ما يتصف به موكله المتهم في القضية من أخلاق حميدة في حيه وفي عمله حسب البحث الاجتماعي، مؤكدا بأنه لم يكن فعلا في وعيه ولم يعلم على الاطلاق انه طعن الضحية ولم يصر اطلاقا على قتله، والتمس تمكينه من إجراءات التخفيف. هيأة المحكمة بعد المداولة القانونية نطقت بإدانة المتهم (ج،ا) بسبع سنوات سجنا نافذا.

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مقتل شخص بالرصاص داخل مزرعته بأم البواقي

بلقاسم. د

اهتز سكان بلدية بحير الشرقي الهادئة بدائرة مسكيانة في ولاية أم البواقي مساء الأحد، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها رجل في الأربعينيات من العمر ويتعلق الأمر بالضحية “ج ، خ، ع” البالغ من العمر 41 سنة متزوج ورب أسرة، بعدما عثر عليه مقتولا، وغارقا وسط بركة من دمائه، داخل مزرعته الواقعة بمنطقة ريفية بضواحي بلدية بحير الشرقي، وذلك بعد تعرضه بحسب مصادرنا، لتصفية جسدية من طرف مجهولين قاموا باقتحام المزرعة وتوجيه طلقة نارية صدرت من بندقية صيد مباشرة صوب جسم الضحية، فأردته قتيلا بعين المكان.

وقد تم إخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقل أفرادها إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وباشروا تحرياتهم لتحديد ظروف وملابسات وقوع الجريمة النكراء.

وقد تم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية بمسكيانة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوحفص بمسكيانة، لعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. فيما تواصل مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا، بالتنسيق مع مصالح الدرك بمسكيانة تحرياتها وتحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الجريمة.

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العثور على جثة شاب مختف داخل سيارته

بلقاسم. د

باشر، الأحد، عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الوطني بأولاد حملة في ولاية أم البواقي، تحقيقا معمقا، حول ظروف وملابسات وفاة الشاب “ب ، لؤي” والبالغ من العمر 21 سنة، والذي عثر عليه متوفى داخل سيارة عائلته من نوع بيجو 206، وهي مركونة داخل مرآب مسكن عائلته، المتواجد بوسط بلدية أولاد حملة. وحسب مصادر الشروق اليوم، فإن الشاب الضحية كان قد اختفى عن أنظار عائلته لمدة يومين كاملين، قبل أن يعثر عليه والده، مساء الأحد، جثة هامدة داخل السيارة بمرآب مسكن العائلة، ليقوم على إثرها، بإبلاغ أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بأولاد حملة، التي قامت بنقل جثة الشاب إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سليمان عميرات بعين امليلة، وعرضها على مصلحة الطب الشرعي بذات المستشفى لتحديد الأسباب الحقيقية المفضية إلى وفاة الضحية.

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يستدرجون الضحايا عبر “فايسبوك” للاعتداء عليهم

محتالون بمستغانم يستهدفون طالبي الهجرة السرية

فيصل. ن

تمكنت فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف شخصين، حسب ما استفيد الاثنين من هذا السلك الأمني. وأوضح بيان لخلية الاتصال والإعلام أن “العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف شخصين تعرف عليهما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأوهماه بتنظيم رحلة غير شرعية إلى الضفة الأخرى مقابل 400 ألف دج”.

وتفاجأ الضحية عند التقائه بالمشتبه فيهما بولاية وهران بنقله على متن سيارة وسلبه مبلغا ماليا يقدر بـ330 ألف دج وهاتفه الذكي وإخراجه من المركبة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، يضيف المصدر.

ومكنت التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية من استدراج المشتبه فيهما إلى المحطة البرية لنقل المسافرين بولاية مستغانم وتوقيفهما وحجز سيارة سياحية كانت تستعمل في العمليات الإجرامية لهذه الشبكة.

وبتهمة التدبير والتنظيم للخروج غير المشروع من التراب الوطني عبر منفذ غير حدودي مع النصب، أنجزت مصالح الشرطة ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين (33 و41 سنة) قدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، مثل ما أشير إليه.

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الإطاحة بشبكة مختصة في صناعة مخدر “التشوشنة” بالعاصمة

وأج

تمكنت مصالح فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية بالأبيار بأمن ولاية الجزائر، من تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع “التشوشنة”، حسب ما أفاد به، الاثنين، بيان لمصالح أمن الولاية.

وأوضح البيان أن فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار بأمن ولاية الجزائر، تمكنت من تفكيك شبكة إجرامية أجنبية مختصة في إنشاء مخبر لصناعة المخدرات الصلبة من نوع “التشوشنة” وحيازة ووضع للبيع والحصول وشراء قصد البيع ونقل مواد مخدرة ومواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.

وأفضت قضية الحال، حسب نفس المصدر، إلى توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة مع ضبط وحجز 50 غراما من المخدرات الصلبة “التشوشنة”‘ و4 غرام ماريخوانا اضافة إلى 14600 قرص من دواء “Paralgan” يستعمل في تحضير مادة “التشوشنة”، ناهيك عن مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق الـ 151 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بـ1120 أورو و5 هواتف نقالة وأدوات ومواد تستعمل في تحضير مادة “التشوشنة”.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، وفق البيان.