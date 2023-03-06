أخبار الجزائر ليوم الإثنين 06 مارس 2023

إدانة ثلاثة اشقاء قتلوا جارهم، لصوص يحرقون منزلا

المتهمون منعوا إسعاف الضحية ووالدهم بارك الجريمة

إدانة ثلاثة اشقاء قتلوا جارهم بسكيكدة

كانت علاقة شيخ وأبنائه الثلاثة، اعمارهم تتراوح ما بين 34 و71 سنة، ينحدرون من قرية علي الشارف، ببلدية بني زيد، غرب ولاية سكيكدة جد حسنة مع جارهم الضحية في قضية الحال ب.ح 47 سنة، وهو رب أسرة، ولكن وقبل عيد الأضحى المبارك للسنة الماضية 2022 بثلاثة أيام ضبط رفقة شقيقتهم داخل منزلهم العائلي بالقرية المذكورة، وبعد مشاهدته لهم لاذ بالفرار، حيث لحق به أحدهم ليتعرف عليه، ليدفعه الضحية والهروب إلى وجهة مجهولة، وهناك بدأت المناوشات بينهم، اين تدخل مجموعة من عقلاء القرية بغرض الصلح بينهم، غير أنه وقبل أسبوع من الوقائع زادت حدة تحرشات المتهمين في قضية الحال بشقيقة الضحية وعائلته ووصل الأمر بهم للتهجم عليه في منزله بواسطة السلاح الأبيض، مهددينه بتصفية الحسابات معه.

وبعد تكرار الاعتداءات عليهم، أودعت والدة الضحية وزوجته شكوى لدى مصالح الدرك الوطني لبلدية بني زيد بخصوص قضية اقتحام منزل، وبتاريخ الحادثة المصادف للثاني عشر من شهر جويلية لسنة 2022 وفي حدود الساعة التاسعة قدم الضحية إلى منزله، وهناك اعترض سبيله المتهمون وطلبوا منه توضيح موقفه من الواقعة التي حدثت مع شقيقتهم وذلك بالزواج بها، غير أنه رفض ذلك، وكردة فعل منهم قاموا رفقة والدهم بالتهجم على الضحية في منزله، وتوسلت إليهم زوجته وطلبت من والدهم ص.ح 71 سنة بالتدخل لمنع أولاده الثلاثة بالابتعاد عن زوجها، إلا أن هذا الأخير وقف في صف أبنائه.

وبعد قدوم الضحية جرى وراءه الأشقاء الثلاثة، ثم طعنه المتهم الرئيسي “ص.ز” 37 سنة في انحاء متفرقة من جسمه، لتعاود زوجته مناشدة والدهم بضرورة التدخل، ليسقط الضحية مغشيا على الأرض، أين نقله شقيقه على متن شاحنة إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، وفي طريقه لفظ أنفاسه الأخيرة، علما وأثناء ذهابهما إلى المستشفى وجدا امامهما المتهم الرئيسي “ص.ز” 37 سنة وشخص آخر معه/ محاولين عرقلة سيرهما اين تجاوزوهما بصعوبة عبر الطريق الوطني رقم 85 الرابط بين مدينة القل وولاية قسنطينة مرورا عبر اقليم بلدية كركرة.

وخلال جلسة المحاكمة بمحكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة التي جرت اطوارها أمس الأول واستمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل، حاول جميع المتهمين التملص من الجرم المتابعين به، غير ان النيابة العامة أكدت وجود قرائن كافية وأعباء قوية ومتماسكة خاصة ضد المتهم الرئيسي ص.ز 37 سنة، من شأنها إثبات التهمة ضده وعزمه إزهاق روح الضحية “ب.ح” ووجه له طعنات كانت السبب في وفاته، إضافة إلى اعتراف المتهم الرئيسي عبر جميع مراحل التحقيق، واعباء قوية ايضا ضد المتهمين الآخرين، حيث أنهم قدموا إلى بيت الضحية وهم يحملون اسلحة بيضاء ودخولهم في مناوشات مع الضحية قبل الاعتداء عليه وكانوا مصرين على ازهاق روحه ويتجلى ذلك في اجتماعهم وتوجههم إلى بيت الضحية عدة مرات ودخولهم في مناوشات معه فور قدومه إلى منزله، والتمست حكم الإعدام للمتهمين الأربعة.

من جهته دفاع المتهمين التمس في طلباته انتفاء وجه الدعوى بالنسبة للمتهمين “ص.ح” و”ص.ت” و”ص.س” ومتابعة المتهم الرئيسي “ص.ز” بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة بدون قصد إحداثها وإعادة تكييف الوقائع، وبعد فترة المداولة أصدر قاضي محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة حكما يقضي بإدانة المتهم الرئيسي “ص. ز” 37 سنة بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، على خلفية متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار وإدانة شقيقيه “ص.س” و”ص.ت” 38 و 34 سنة بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار، فيما برأت ساحة المحكمة والدهم ص.ح 71 سنة من نفس التهمة.

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جنايات بجاية أدانتهم بالسجن ما بين 12 إلى 15 سنة

لصوص يحرقون منزلا بعد السطو على محتوياته

ن. أوهاب

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية مساء الأحد بـ12 سنة سجنا في حق 3 متهمين متابعين بجنايتي تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة، فيما نطقت في ذات الجلسة بالحكم 15 سنة سجنا نافذ في حق متهم رابع، توبعوا بجنايات تكوين جماعة اشرار، السرقة الموصوفة وكذا الحرق العمدي لملك الغير، في حين برأت ساحة ثلاثة متهمين آخرين متابعين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

وقائع القضية حسب ما جرى خلال جلسة المحاكمة، تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2021 أين اقدم المتهمون الأربعة المحكوم عليهم، رفقة متهم خامس يتواجد في حالة فرار باقتحام منزل واقع بالجهة الساحلية الغربية لبجاية، خال من السكان، هذا الأخير الذي تعود ملكيته لطبيب تمت سرقة العديد من محتوياته من أجهزة إلكترونية وقارورات الغاز، ناهيك عن تخريب وتكسير بعض كاميرات المراقبة، قبل أن يتم إضرام النار بالطابقين الأرضي والأول في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، الأمر الذي حز كثيرا في نفسية الضحية، الذي قال أن عملية السرقة يمكن تفهمها، أما حرق المنزل فأمر صعب تقبله وتحمله. هذا في الوقت الذي أكد فيه دفاع المتهمين الـ3 المتابعين بجنحة اخفاء أشياء مسروقة، أن موكليهم لم يكونوا على علم بكون المقتنيات التي اشتروها – حسبهم – بالأسعار المتداولة في السوق والخاصة بالأجهزة المستعملة، بكونها مسروقة، خاصة أنهم يعرفون البائع بكونه شخصا معروفا وعاملا.

النيابة من جهتها التمست تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهمين الـ4 المتابعين بجنايات تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة وكذا الحرق العمدي لملك الغير، و18 شهر سجنا نافذا في حق المتابعين بجنحة إخفاء أشياء مسروقة.

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توقيف رعية إفريقي تروّج المخدرات بوهران

ف. ن

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري السادس بأمن ولاية وهران مؤخرا، من الإيقاع بمروج مخدرات، حجزت بحوزته كمية منها تقدر بـ270 غرام من الكيف المعالج، وجدت على شكل حبة مخروطية الشكل، كانت مهيأ ة للترويج.

وحسب خلية الاتصال لدى مديرية الأمن الولائي، فإن الموقوف يبلغ من العمر 28 سنة، وهو رعية إفريقي، وجاءت هذه العملية إثر معلومات تم الحصول عليها ميدانيا من قبل عناصر المصلحة، مفادها قيام أحد الأشخاص من الرعايا الأفارقة، بترويج هذه السموم وسط فئة الشباب، ليتم بعد الترصد ومراقبة نشاطه الإجرامي، وضع خطة محكمة، أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات على شكل 76 وحدة مخروطية الشكل، يقدر وزنها بـ270 غرام من الكيف المعالج، ليتم تحرير إجراء قضائي ضده، وسيحال بموجبه أمام العدالة.

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تشهد توافدا كبيرا للسياح من إسبانيا وإيطاليا وأمريكا

البدء في استعمال تطبيق رقمي لزيارة تيمقاد الأثرية بباتنة

طاهر حليسي

يبدأ، الأسبوع المقبل، تفعيل التطبيق الرقمي “أطلس ڤو”، الذي يمكن استعماله من قبل زوار مدينة تيمقاد الأثرية للتعرف على المعالم والتاريخ المتعلق بالموقع الروماني، بواسطة ثلاث لغات، هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

وكان التطبيق أنشئ من طرف شاب من مدينة تيمقاد المنتمية لولاية باتنة، يسمى فاروق بن زينة، وهو مهندس معماري مهتم بالتطبيقات الرقمية، منذ عدة سنوات، بغرض توفير معلومات تفسيرية عن مختلف مرافق المدينة الأثرية تماما مثل المرشدين السياحيين، وقد جاء لتوفير هذه الخدمة للزوار الذين يقصدون المكان دون الخروج بمعلومات مفيدة تاريخية وعمرانية وثقافية تجعل السياحة ذات متعة وفائدة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ”الشروق اليومي”، على أن السائح خاصة الأجنبي، صار أمامه خياران هما اقتناء تذكرة دخول مقابل 130 دينار جزائري للقيام بجولة إرشادية مع أدلاء الموقع، أو دفع مبلغ 300 دج جزائري لاقتناء تذكرة لاستغلال التطبيق مباشرة من الرمز الاستجابة السريعة “كيو آر” ما يسمح بتحميل التطبيق والشروع في استعماله لفترة تدوم 24 ساعة كاملة، تقدم له كافة المعلومات عندما يتقدم من الأمكنة المعنية بالشروح مثل الفوروم والحمامات وسوق سرتيوس والمعابد والمكتبة وغيرها من المرافق الرائعة والتاريخية، التي تزخر بها أكبر مدينة أثرية قائمة بالجزائر وهي أيضا واحدة من أكبر المدن الأثرية عل سطح الكرة الأرضية.

وتشهد المدينة الرومانية تيمقاد انتعاشا سياحيا في الفترة الأخيرة، لم يسبق له مثيل، ليس فقط بين السياح الجزائريين، بل عند السباح الأجانب، تجلى في عدد من الروبورتاجات لجرائد ومواقع وشبكات تلفزيونية عالمية، زارت المنطقة وقدمت تحقيقات مصورة عنها، مثل واشنطن بوست الأمريكية، وأورو نيوز، حيث بات الموقع مقصدا لجنسيات أوروبية وأمريكية عدة خلال الأشهر الماضية، حيث أضحت وكالات السياحة تستقبل وفودا أجنبية من فرنسا وإيطاليا وروسيا وبولندا وخاصة أمريكا، بفضل الترويج لها عبر صفحات الفيسبوك من قبل الأفراد الجزائريين أو من طرف المؤثرين العالميين، الذين زاروا المنطقة مثل بان نيكو والمؤثرتان الأستراليتان “فيري هنغري ونوماد” اللتان توجتا بجائزة دولية وفضلتا الإعلان عن الخبر باستعمال صورة لهما قرب قوس تاراجان بتيمقاد، في أهم ترويج وإشهار لواحدة من أجمل المدن الأثرية في لعالم.

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حجز 4 كلغ من المخدرات و377 مليون

الإطاحة بعصابة دولية للاتجار بالمخدرات بتيبازة

فيصل. ن

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة في ولاية تيبازة من وضع حد لنشاط لشبكة إجرامية دولية تمتهن الإتجار الدولي للمخدرات انطلاقا من المغرب، وضبطت بحوزتها 4 كلغ من القنب الهندي ومبلغ مالي معتبر من عائدات الاتجار .

وجاءت عملية الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية، إثر ورود معلومات مؤكدة إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مفادها قيام أحد الأشخاص ببيع ونقل المخدرات باستعمال دراجة نارية وبعد تنشيط عنصري الاستعلام والتحري وتسطير خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد هوية الشخص البالغ من العمر 26 سنة وإيقافه في حالة تلبس بحوزته كمية من المخدرات، استمرارا للتحقيق وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا تم توقيف العنصر الثاني من العصابة البالغ من العمر 33 سنة، وبعد استصدار إذن من النيابة بتفتيش منزل المشتبه به تم ضبط وحجز 38 صفيحة من المخدرات (قنب هندي) يقدر وزنها الإجمالي بـ 4 كلغ، داخل خزانة فولاذية تحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 377 مليون سنتيم من عائدات الاتجار مركبة نفعية ودراجة نارية تستعملان في نقل وترويج المخدرات وهواتف نقالة.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية جناية حيازة، نقل وتخزين، السمسرة واستيراد المخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة منظمة عابرة للحدود مع تبييض الأموال.

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حجز 1440 كيس من الحليب ببجاية

ت. ع

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لتوجة في بجاية، من حجز 1440 كيس حليب مع توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة. هذا الأخير الذي يقوم ببيع أكياس الحليب المدعم لأصحاب المحلات بسعر 24.5 دينار بدل 23 دينارا كما حدده التنظيم المعمول به.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات لدى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، مفادها وجود شخص يقوم بتوزيع أكياس الحليب المبستر بالمحلات التجارية ببلدية توجة بغير السعر المحدد قانونا، على إثر ذلك تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة، سمحت بتوقيف شاحنة نوع “هيونداي” مبردة، مقتادة من طرف شخص يبلغ من العمر 29 سنة ينحدر من ولاية بجاية، أين تم حجز 90 صندوقا بلاستيكيا، تحتوي على 1440 كيس من مادة الحليب المبستر وعند الاستفسار لدى تجار المنطقة أكدوا أن الموزع يقوم بتوزيع الحليب بسعر 24.5 دينار للكيس الواحد علما أن سعر الكيس الواحد الموجه للبيع بالمحلات التجارية محدد بـ23 دينارا، ليتم اقتياد السائق والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، قبل أن يتم انجاز ملف في القضية مع تقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة مع تسليم البضاعة المحجوزة لمديرية التجارة للولاية.