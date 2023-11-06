أخبار الجزائر ليوم الإثنين 06 نوفمبر 2023

"جنايات وهران" تؤجل قضية 10 كيلوغرام من الكوكايين، حجز كميات من الزئبق

بسبب غياب عدد من المتهمين

“جنايات وهران” تؤجل قضية 10 كيلوغرام من الكوكايين

خ. غ

أرجأت الاثنين، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران النظر في قضية 10 كيلوغرامات من الكوكايين، التي تم ضبطها أثناء مرحلة التسليم والاستلام بمدينة وهران، وذلك بسبب غياب دفاع سبعة من المتهمين المتابعين حاليا على أساسها من مجموع 18 شخصا، نصفهم لا يزالون في حالة فرار، حيث تقرر إعادة برمجتها إلى آخر الدورة الجنائية الجارية، في انتظار ضبط تاريخ محدد للمحاكمة لاحقا.

وبحسب ما جاء في ملف القضية، فإن تفكيك هذه الشبكة التي اشتبه في البداية في تورط 24 شخصا في النشاط لصالحها، تم بناء على معلومات كانت قد وردت إلى مصالح أمن ولاية وهران، مفادها قيام شخص من ولاية المسيلة، بنقل شحنة من المخدرات على متن سيارة من نوع رونو 19 في اتجاه مدينة وهران، ليتم بعد الترصد لتحركاته توقيفه بالقرب من إقامة حسناوي، أين مكن تفتيش سيارته من العثور على ما وزنه 10 كيلوغرامات من الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام داخل خزان الوقود، مثلما تمت في ذات العملية الإطاحة بالطرف الذي كان من المفترض أن يستلم البضاعة من ناقلها، ويتعلق الأمر بشخصين آخرين كانا في انتظاره على متن مركبة من نوع رونو كليو 03، مثلما مكن التحقيق مع أحدهما من ضبط كمية أخرى من المخدرات، تتمثل في صفائح من الكيف المعالج يتجاوز وزنها 70 كيلوغراما، وأيضا 60 غراما أخرى من الكوكايين، وجدت جميعها مخزنة في منزل عنصر رابع كان على علاقة به.

كما استفيد من التحقيقات المعمقة بشأن الواقعة مع العناصر الموقوفة، أن شحنة المخدرات الصلبة تعود للمتهم (ب. س)، وقد تم نقلها على مراحل من طرف أكثر من شخص، حيث تم جلبها في البداية من ولاية تمنراست، أين تم تسليمها من قبل رعية إفريقية إلى ناقل، تمكن من إيصالها على متن شاحنة إلى ولاية باتنة، ومنها تنقل بها المتهم الرئيسي الذي ضبط متلبسا بحيازتها إلى مدينة وهران، وهذا في آخر حلقة ومحطة لها ضمن المسار الذي سلكته وفق برنامج وتخطيط زعيم الشبكة، بالإضافة إلى تدخل عناصر أخرى كان لكل منها دوره المحدد في تأمين طريق البضاعة، والتنسيق بين مختلف الأطراف إلى غير ذلك من المهام، التي مكن الكشف عنها من إسقاط رؤوس وأذرع الشبكة تباعا في شراك مصالح الأمن.

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حجز كميات من الزئبق بحوزة شاب في آريس بباتنة

ط. ح

أوقف عناصر أمن دائرة آريس بولاية باتنة، شابا يبلغ من العمر 37 سنة، بينما كان يقود مركبته السياحية، لحيازته أغراضا ممنوعة.

وأسفرت عملية البحث والتفتيش على حجز كمية من مادة الزئبق الفضي بوزن 13 غرام و25 قرصا من المؤثرات العقلية نوع “بريغابلين 300 ملغ” والمعروف في أوساط تجار ومستهلكي المخدرات بتسمية “الصاروخ”.

وباشرت مصالح الشرطة الإجراءات القانونية، قبل تقديم المشتبه به أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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مقتل شاب تحت عجلات حافلة بسطيف

سمير مخربش

لقي، الإثنين، شاب حتفه في حادث مرور مروع وقع ببلدية العلمة ولاية سطيف، أين لفظ أنفاسه الأخيرة على قارعة الطريق.

الضحية يبلغ من العمر 25 سنة، كان ينوي قطع الطريق بمنطقة السمارة لتفاجئه حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة إلى مدينة العلمة.

وفي مشهد مفزع سقط الشاب أرضا بعد إصابته بجروح على مستوى الرأس، ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث.

وقد تنقلت فرقة الحماية المدنية لبلدية العلمة لنقل جثة الضحية إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة. كما تدخلت فرقة الدرك الوطني لفتح تحقيق في ملابسات الحادث. وقد اضطر سائق الحافلة إلى ركن المركبة وإنزال الركاب، والخضوع للإجراءات القانونية.

وتسبب الحادث في توقف حركة المرور، وسط ذهول كبير للمارة وسكان المنطقة. يذكر أن حوادث المرور سجلت حضورها بقوة في الأيام الأخيرة بولاية سطيف، وقد خلفت في أقل من شهر 11 قتيلا، منهم عائلة بكاملها أبيدت بعد وفاة السائق وزوجته وابنه، والذين فارقوا الحياة في نفس المنطقة التي توفي فيها هذا الشاب، لتبقى منطقة السمارة الرابطة بين العلمة وسطيف معبرا خطيرا تعددت به المآسي.

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تزايد قضايا تجارة المخدرات الصلبة والكوكايين بعنابة

نادية طـلحي

تزايد عدد القضايا المسجلة في مجال حيازة المخدرات الصلبة بولاية عنابة بشكل مقلق، بعد أن سجلت مصالح أمن الولاية قضيتين في أقل أسبوع واحد تتعلقان بتحضير وتجارة الكاوكايين، إحداهما تمت معالجتها من طرف فرقة الشرطة القضائية بمصلحة الأمن الحضري الرابع عشر، والأخرى عالجتها فرقة البحث والتدخل وتمكنت خلالها من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و34 سنة، بعد عملية البحث والتحري في المعلومات التي وصلت إليهم، بشأن النشاط المشبوه لبعض الأشخاص، ما مكّن المحققين من رصد تحركات المشتبه فيهم الذين تمت الإطاحة بهم تباعا مع حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة من نوع “إكستازي” يقدر وزنها بـ550 غرام وكمية أخرى من مسحوق الكوكايين يقدر وزنها بـ84.33 غراما، بالإضافة إلى مجموعة من العقاقير والأدوية التي تستخدم في تحضير المخدرات الصلبة، مع حجز ثلاثة أجهزة من الموازين الإلكترونية الدقيقة والتي تستخدم في كيل ووزن جرعات المخدرات، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة، بالإضافة إلى سيارة سياحية كان يستخدمها أفراد الشبكة في التنقل ونقل المخدرات، وكذا مبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة والدينار الجزائري من عائدات ترويج المخدرات.

أفراد الشبكة تم إنجاز ملف جزائي ضدهم عن تهمة حيازة وتخزين وعرض ووضع مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة، وممارسة مهنة من مهن الصحة بحيازة أدوية صيدلانية ذات خصائص مؤثرة عقليا، والتحريض على ارتكاب جريمة المخدرات بأي وسيلة كانت، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أهم القضايا التي عالجتها مصالح أمن الولاية في إطار حربها المعلنة لدحر جرائم تجارة المخدرات.

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تفكيك شبكات لتنظيم “الحرقة” بوهران ومستغانم

مروان. س

قامت مصالح الشرطة بوهران بتفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية، وتوقيف 32 شخصا في عمليتين متفرقتين، حيث أوقفت مصالح الأمن الحضري لعين البيضاء ببلدية السانيا 28 شخصا مرشّحا للهجرة السرية بعد تحديد مكان تواجدهم وإيوائهم عن طريق تأجير عدة مساكن بقطاع الاختصاص.

ومن جهتها، تمكّنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببطيوة من تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة” متكونة من أربعة أشخاص وحجز قاربين وأربعة محركات وخمسة دلاء بنزين.

وفي مستغانم، قامت مصالح الشرطة بالإطاحة بشبكة وطنية متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بناء على شكوى تقدّم بها أحد الضحايا مفادها أنه تعرض لسلب مبلغ مالي قدره 200 ألف دج من طرف شخص اتفق معه على ترشيح 20 شخصا آخر من جنسيات مختلفة مقابل 120 مليون سنتيم للشخص الواحد.

وأفضت التحريات، التي قامت بها الفرقة، إلى توقيف المدبر الرئيسي للعملية وستة آخرين من شركائه فيما لا تزال الأبحاث مستمرة عن خمسة مشتبه فيهم آخرين ينحدرون من عدة ولايات.

وحجزت ذات الفرقة ما قيمته 245 مليون سنتيم تم سلبها من المرشّحين للهجرة السرية، بالموازاة مع استرجاع مصالح الدرك الوطني بمستغانم للقارب المطاطي المستعمل في عملية الإبحار السرية.