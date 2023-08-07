أخبار الجزائر ليوم الإثنين 07 أوت 2023

انتشال جثة شابة من أسفل جسر بقسنطينة، الإطاحة بشبكة للاتجار بالسلاح الناري

تتكون من أربعة أفراد

الإطاحة بشبكة للاتجار بالسلاح الناري في بجاية

فيصل. ب

تمكن، مؤخرا، فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من الإطاحة بجماعة أشرار، تتكون من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 33 و49 سنة، تحترف المتاجرة بالأسلحة النارية.

العملية، جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة، مفادها نشاط شبكة إجرامية تتاجر في الأسلحة النارية، على مستوى إقليم ولاية بجاية، يترأسها مشتبه فيه، وهي بصدد إبرام صفقة بيع أسلحة نارية، فور ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي كللت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي ومكان إبرام الصفقة. وبعد ترصد تحركات المشتبه فيه وعلى مستوى مفترق الطرق مخرج مدينة أميزور، تم توقيف شاحنة من نوع دالتا وعلى متنها شخصين، وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق تم العثور خلف المقاعد على بندقية مضخية، بعدها بمدة قصيرة تم توقيف مركبة أخرى قادمة للمكان من نوع فورد وعلى متنها شخص، بعد إخضاعها للتفتيش تم العثور بداخلها على بندقية مضخية كانت مخبأة بإحكام في أطراف الصندوق الخلفي للمركبة، في إطار التحقيق وتحت إشراف السلطات القضائية المختصة، تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم وكذا المستودع الذي يستغله، أين تم ضبط وحجز منظارين يركبان فوق البندقية، وكذا معدات وأدوات خاصة بالأسلحة النارية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 292000 دج يعد من عائدات المتاجرة بالأسلحة النارية، كما مكن التحقيق من تحديد هوية شخص رابع متورط في القضية متواجد في حالة فرار.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية المتاجرة بالأسلحة، حيازة أجهزة حساسة دون رخصة من السلطات الإدارية المؤهلة قانونا، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد مشتبه فيهما أمر إيداع، وآخر وضع تحت نظام الرقابة القضائية، بينما المشتبه فيه الرابع في حالة فرار محل بحث.

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انتشال جثة شابة من أسفل جسر بقسنطينة

ف. ن

انتشلت فرقة الغطاسين مدعومة بفرقة التسلق في الأماكن الوعرة للحماية المدنية بقسنطينة، في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح الإثنين، جثّة شابة مجهولة الهوية في العشرينيات من عمرها، من مجرى وادي الرمال وتحويلها إلى مصلجة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن باديس، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لتحديد هوية الفتاة وظروف حادثة سقوطها المفاجئ من جسر سيدي مسيد. فيما لم تستبعد بعض المصادر أن تكون الشابة المتوفية قد أقدمت على الانتحار ووضعت حدا لحياتها بالقفز من الجسر في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية بعد التعرف على هويتها وتحديد ظروف وملابسات سقوطها.

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“سلفي” يقتل عشرينيا في ساحل سكيكدة

عصام بن منية

واصلت، نهار ، الإثنين ولليوم الثالث على التوالي، فرق الغطس للحماية المدنية وحرس السواحل بولاية سكيكدة، عملية البحث في مياه البحر عن شاب عشريني، سقط نهار السبت الماضي، من على صخرة على شاطئ الجردة بمدينة القل، لتتقاذفه أمواج البحر الهائج يومها وتجذبه التيارات البحرية القوية، ليختفي عن الأنظار من يومها، دون أن يجد له غطاسو الحماية المدنية أثرا في مياه الشاطئ.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب محمد بن سمينة البالغ من العمر 24 سنة، والذي ينحدر من ولاية بسكرة، كان في رحلة استجمام بالشاطئ بمدينة القل، وتزامن ذلك مع الاضطراب الجوي الذي شهدته المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، أين ارتفعت أمواج البحر، واستحالت السباحة نهائيا على المصطافين، ففضل التقاط صورة سيلفي تظهر تواجده بالبحر، حيث صعد إحدى الصخور بشاطئ المنار المعروف محليا باسم “الجردة” قبل أن تنزلق قدماه ويسقط وسط المياه لتتقاذفه أمواج البحر وتبتعد به عن الشاطئ، الصخري وغير المحروس.

وباشر إثر ذلك غطاسو الحماية المدنية عملية بحث عنه، حيث لازالت عملية البحث متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر. وفي مشهد يدمي القلوب يجلس والد الشاب محمد وباقي أفراد عائلته مع فجر كل يوم جديد على الشاطئ ينتظرون بفارغ الصبر العثور على جثة الابن الغريق وسط تضامن كبير من طرف أهالي وسكان مدينة القل الذين هزّهم منظر أفراد العائلة المفجوعة في ابنها وهي تجلس على الشاطئ، وقد عطلت الظروف المناخية التي شهدتها مدينة القل في الأيام الأخيرة وارتفاع أمواج البحر، عملية البحث، فيما لم تتردد فرق حرس السواحل استعمال الزوارق البحرية ليلا بحسب بعض سكان المنطقة في البحث عن الشاب المفقود في عرض البحر.

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قتل أما لخمسة أطفال ونفذ اعتداءات بالمتفجرات

إحالة عنصر من كتيبة “الأنصار” الإرهابية على جنايات بومرداس

سعيدة. م

أحالت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء بومرداس ملف الإرهابي المكنى بـ”أبي اسحاق”، الناشط ضمن كتيبة “الأنصار” بشرق ولاية بومرداس، للفصل فيه خلال دورة جنائية قادمة، ذلك عن مجموعة تهم تعلقت بالإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة والعمل على تجنيد أشخاص لصالح الكتيبة، إلى جانب سلب مواطنين أبرياء لأموالهم عن طريق التهديد بواسطة سلاح ناري، إلى جانب القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد باستعمال سلاح ناري ووضع متفجرات في الطريق العام.

خلفيات القضية تعود إلى سنة 2005 تاريخ التحاق متهم الحال بالجماعات الإرهابية المسلحة بتدبير من ابن قريته بمنطقة بغلية حيث كان، في بداية الأمر، يعمل على تزويدهم بالمؤونة وتأمين تحركاتهم، وبعد فترة، انتقل للعمل المسلّح بمنطقة سيدي علي بوناب وبغلية وسيدي داود بشرق ولاية بومرداس، حيث شارك في عدة عمليات نفذّت على مستوى منطقة دلس وسيدي داود استهدفت، في أغلب الأحيان، عناصر الأمن والجيش، حيث كان من بين العناصر التي وضعت قنابل لاستهداف مواكب الجيش والدرك، في عمليات متفرقة ما أسفر عن قتل 9 عناصر.

كما اعترف المتهم، أثناء التحقيق، أنه من نفذ عملية قتل عاملة نظافة وهي أم لـ5 أطفال تعمل في مقر الدرك الوطني بمنطقة بغلية كما ساهم في عمليات ابتزاز وتهديد مواطنين أبرياء من أجل سلب أموالهم بحجة دفع فدية لصالح الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، وهذا ما أكده ضحيتان أثناء سماعهما حيث تمكّنا من التعرف على متهم الحال كونه من أبناء القرية. بحيث قام المتهم بسلبهما مبالغ مالية عن طريق التهديد بواسطة السلاح الناري. كما تبين، من خلال التحريات ومن خلال استجواب متورطين آخرين، أن المتهم شارك في العديد من الأعمال الإرهابية الخطيرة خاصة منها التفجيرات التي استهدفت دوريات لمصالح الأمن والجيش، ومن ذلك تفجير سد أمني بالمدخل الغربي لمدينة دلس وآخر بوسط المدينة.

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انتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ “مريغة” في جيجل

ع. بن منية

تمكّن، في حدود الساعة الثانية من زوال ، الاثنين، غطاسو الحماية المدنية بجيجل، من العثور على جثة شاب مفقود في مياه البحر منذ نهار الأحد، الذي كانت فيه الراية حمراء والسباحة ممنوعة بسبب ارتفاع أمواج البحر.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الضحية يبلغ من العمر 27 سنة، وينحدر من ولاية الجلفة، كان في رحلة سياحية إلى البحر بولاية جيجل، أين دخل صباح الأحد إلى مياه شاطئ “مريغة”، قبل أن تجرفه التيارات البحرية القوية ليختفي عن الأنظار وسط الأمواج المرتفعة، رغم تدخل فرقة من الحماية المدنية في محاولة للعثور عليه، ليتم إطلاق عملية بحث استمرت على مدار عدّة ساعات رغم الظروف المناخية الصعبة وارتفاع أمواج البحر، لكن دون ان يجدوا له أثرا، قبل أن يعثروا على جثته زوال أمس، على بُعد نحو مئتي متر عن شاطئ العوانة.

وقد تم تحويل جثة الضحية إلى المركز الصحي بالعوانة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقلها إلى ولاية الجلفة وإتمام إجراءات الدفن.

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استولوا على 50 مترا من النحاس

سنتان حبسا لسارقي أنابيب الغاز والماء من العمارات ببومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنح لدى محكمة بومرداس، الاثنين، حكما يدين 3 شباب في عقدهم الثاني، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة، عن تهم تكوين جماعة أشرار تنشط في مجال السرقة بظروف الليل والتسلق حيث كانوا يستهدفون أنابيب الغاز والماء من داخل العمارات بالأحياء السكنية، في أوقات متأخرة من الليل.

العملية جاءت في إطار التصدي لمختلف الجرائم خاصة منها السرقات التي تطال المواطنين في ممتلكاتهم، حيث تمكنت مصالح الشرطــــة بالأمــن الحضري لتيجلابين خلال إحدى جولاتها الروتينية على مستوى الأحياء السكنية من توقيف شخصين في حالة تلبس بجرم سرقة أنابيب الغاز والماء من داخل إحدى العمارات في حين ملف المتهم بالحراسة ونقل شريكيه والمسروقات على متن سيارته.

وقد جاءت هذه العملية بعد عمليتي سرقة تعرض لها مواطنين من ذات الحي السكني على فترات، وقد كان الضحايا قد تقدموا بشكوى لدى ذات المصالح لتباشر فرقة الشرطة القضائية تحرياتها المعمقة في القضية، التي أفضت إلى توقيف الفاعلين، مع استرجاع كميات كبيرة من النحاس. ومن جهتهم، حاول المتهمون خلال مثولهم للمحاكمة حاولوا التملص من التهم المنسوبة إليهم والتحجج بغيابهم على المكان بتاريخ الوقائع، هذه الحجج لم تقنع ممثل الحق العام الذي اعتبر الوقائع خطيرة جدا وطالب بتسليط أقسى عقوبة ضدهم.

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غرق طفل في حوض للسقي الفلاحي بعين الدفلى

م. المهداوي

لقي طفل حتفه بعدما غرق في مياه حوض مائي مخصص للسقي الفلاحي بدوار حوش القايد ببقعة عتبة ببلدية العطاف غرب ولاية عين الدفلى.

وبحسب الحماية المدنية، فقد وقع الحادث مساء الأحد، عندما دخل الطفل البالغ من العمر13 سنة تلك المياه بالحوض الذي يبلغ طوله 30م وعرضه 6 أمتار بعمق بلغ 1.5م بغرض الاستجمام.

وتدخل أعوان الحماية المدنية لانتشال الضحية وإجراء عملية الإنعاش القلبي الرئوي غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل تحويل جثته إلى مستشفى سيدي بوعبيدة ليصبح الضحية الخامسة غرقا في مياه المسطحات المائية بولاية عين الدفلى خلال الصائفة الجارية. بينما فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.

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العثور على جثة شخص من دون مأوى وانتشال غريق بتيبازة

ب. بوجمعة

عثر مواطنون بوسط مدينة بورقيقة في تيبازة الأحد، على شخص بدون مأوى جثة هامدة بوسط المدينة، وتدخلت مصالح الشرطة بحضور وكيل الجمهورية لمعاينة الجثة وفتح تحقيق في ظروف الوفاة الغامضة للمدعو عبد القادر، المنحدر من ولاية الشلف، واعتاد المبيت في شوارع المدينة منذ سنوات، وتم نقل جثته إلى مستشفى الناظور لعرضها على الطبيب الشرعي.

كما انتشلت الحماية المدنية غريقا متوفى بالمنطقة الصخرية الممنوعة للسباحة سيدي بلهدي بالقرب من المركب السياحي متاريس ببلدية تيبازة، الضحية شاب يبلغ من العمر 19 سنة وينحدر من ولاية عين الدفلى.

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توقيف شاب “مفقود” تسلل إلى المطار من أجل الاختباء

مريم.ز

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الاثنين، توقيع عقوبة 15 شهرا حبسا نافذا في حق شاب يبلغ من العمر 18 سنة، عقب ضبطه داخل المحيط الأمني لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، حيث تسلل خلسة للاختباء بعد فراره من منزل عائلته.

المتهم تم توقيفه من قبل شرطة المطار وتحرير محضر ضبط وإيقاف قبل إحالته للمحاكمة، ليتبين أثناء سماع تصريحاته بالجلسة العلنية أنه محل بحث ومفقود منذ أيام بعد نشر عائلته إعلانا بالجرائد للبحث عنه.

وكشف المتهم الذي بدا في حالة خوف شديد، أنه تنقل مشيا على الأقدام من منزله بالحراش نحو الدار البيضاء، ولم يعلم أنه قد دخل محيط المطار بعد مساعدته من طرف شخص لا يعرفه، وردا على أسئِلة المحكمة، صرح المتهم أن ظروفه الاجتماعية وخلافه مع والديه دفعه للهرب من المنزل والمبيت بالشارع منذ فترة، قبل أن يقاطعه القاضي مستفسرا عن سبب تواجده داخل المطار وطريقة دخوله واختراق المحيط الأمني.

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العثور على جثة رجل متعفنة بشقته ببشار

ن. مازري

كشفت مصادر بالحماية المدنية ببشار، أن مصالحها تنقلت، مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء و38 دقيقة، وذلك على إثر نداء من أجل نقل جثة رجل بحي 250 مسكن، ببلدية بشار.

وأفادت ذات المصادر المذكورة، أن عناصر الحماية المدنية، وبعد تنقلهم إلى عين المكان، وجدوا رجلا متوفيا داخل شقة بالطابق الثالث، وفي حالة متقدمة من التعفن، يبلغ من العمر 69 سنة، حيث تم إجلاؤه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى من طرف مصالحها، بعدما جرى العمل بين مختلف المصالح المتدخلة، وإتمامها الإجراءات القانونية المعمول بها.