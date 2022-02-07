أخبار الجزائر ليوم الإثنين 07 فيفري 2022

تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة"، العثور على جثة مختل عقلي

تفكيك شبكة مختصة في تنظيم رحلات “الحرقة”

فروجة.م

تمكنت الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن تيقزيرت من الإطاحة بشبكة اجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية على متن القوارب وعبر البحر مقابل مبالغ مالية وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

العملية التي نفذتها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بتقزيرت تدخل في إطار مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، وهذا حسب ما جاء في بيان خلية الاتصال لذات الهيئة الأمنية التي أكدت على انه تم القاء القبض على أفراد الشبكة الإجرامية التي تتكون من خمسة اشخاص، أعمارهم بين 31 و37 سنة، وهم مختصون في تنظيم رحلات الحرقة والهجرة غير الشرعية، وقد اتخذت في حقهم الإجراءات القانونية.

وقد تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بتاريخ 6 فيفري، حيث أمر بإيداع ثلاثة منهم الحبس المؤقت في حين أصدر أمرا بالرقابة القضائية في حق اثنين بعد ما وجه لهم تهمة تكوين جماعة أشرار من اجل تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية مقابل مبالغ مالية وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

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يسلم نفسه للأمن رغبة منه لدخول السجن

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثامن التابعة لأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة تورط في قضية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة من اجل الاستهلاك الشخصي.

تفاصيل العملية جاءت بعد تقدم المشتبه فيه إلى مقر الشرطة وبحوزته صفيحة من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابلين” تحتوي على 12 قرصا مهلوسا، مبديا رغبته بوضعه في السجن، كونه سئم من مشاكل عائلية، وعليه تم إنجاز ملف جزائي ضده لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لأجل الاستهلاك الشخصي، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدرت في حقه عقوبة شهرين حبسا نافذا و30.000 دج غرامة مالية.

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العثور على جثة مختل عقلي أمام جامعة تيزي وزو

رانية. م

اهتزت مساء الأحد المدينة الجديدة بتيزي وزو على وقع خبر العثور على المدعو “ف.ب” في الثلاثينات من العمر، جثة هامدة بالقرب من القطب الجامعي باسطوس بتيزي وزو، وأشار سكان المدينة الجديدة ان الضحية وشقيقه من ضحايا الإرهاب، أصيب باختلال عقلي من حينها ويعيش من دون مأوى منذ سنوات، حيث يفضل التواجد والتنقل عبر الشوارع، معروف لدى سكان المنطقة وكذا طلبة الجامعة، وأشار المتحدثون ان وضعه الصحي تأزم في الآونة الأخيرة، وقد تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد النذير” الجامعي بتيزي وزو قصد التشريح وتحديد أسباب الوفاة.

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بسبب عدم تلقيهم أجور 9 أشهر

عمال المؤسسة العمومية للمدينة الجديدة لبوعينان في إضراب

أ.ع

دخل عمال المؤسسة العمومية المدينة الجديدة لبوعينان بالبليدة في إضراب عن العمل، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على عدم تلقيهم أجورهم منذ 9 أشهر، وكذا من أجل إسماع صوتهم للوزارة الوصية.

وأشار بيان للفرع النقابي للمؤسسة، وجه إلى وزارة السكن والعمران، تلقت “الشروق” نسخة منه، إلى أن العمال سيدخلون في إضراب مفتوح في حال عدم استجابة السلطات المعنية لمطلبهم والمتمثل في تسديد أجورهم العالقة.

وأضاف البيان أن الإضراب جاء بعد تراجع حال المؤسسة، ما تسبب في تدهور وضعيتها المالية الذي انجر عنه تأخر في صب الأجور، حيث تشهد هذه الوضعية لأزيد من عام ونصف، كما شهدت أيضا تغييرات عدة للمدراء، وعن سبب انتظار تحرك العمال لحل الوضعية، صرح احد العمال انه كانت هناك تطمينات من طرف المسؤولين، في إيجاد حلول لهذه التأخرات.

وحسب البيان ذاته، فإن القطرة التي أفاضت الكأس وتسببت في نفاذ صبر العمال عديد المراسلات التي راسلها الفرع النقابي للمؤسسة إلى الجهات الوصية، على غرار المديرية العامة للمؤسسة والمديرية العامة للمدينة وكذا وزارة السكن، إلا أن كل مراسلاتهم لم تلق إجابة، الأمر الذي أجبرهم على الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، وفي حال لم تستجب الجهات الوصية لمطلبهم الوحيد والمتمثل في ضح أجورهم المتأخرة وفي وقت منتظم، فان الفرع النقابي، حسب ما أشار في بيانه، فان العمال سيدخلون في إضراب مفتوح عن العمل سيتم تحديده في وقت لاحق.

وحسب العمال، فإن ظروفهم الصعبة وغلاء المعيشة، دفعهم في كثير من الأحيان إلى الاستدانة لقضاء حاجياتهم، مضيفين أنهم قضوا مختلف الأعياد والمناسبات، على غرار شهر رمضان، العيدين والدخول الاجتماعي دون رواتب، وحتى إن أغلب من تضرروا من فيروس كورونا لم يجدوا المال لشراء الدواء أو إجراء فحوصات طبية.

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بلدية بن عكنون تحصي أكثر من 900 بطاقة مكدّسة منذ 2016

ولاية الجزائر تدعو “الأميار” للإسراع في تسليم بطاقات التعريف البيومترية لأصحابها

راضية مرباح

أبرقت ولاية الجزائر تعليمة للولاة المنتدبين ورؤساء المجالس البلدية من أجل التحرك الفعّال والإسراع لتسليم بطاقات التعريف البيومترية لأصحابها، نظرا لحالة التكدّس التي تشهدها هذه البطاقات بالمصالح البيومترية والتي يعود تواجدها ببعض البلديات إلى بدايات العمل بهذه التقنية الجديدة التي تعتبر أكثر فعالية من سابقتها، لا سيما وأن إصدار هذه البطاقة يكون آليا لمن يقوم بطلب جواز السفر، وهو ما يجهله أغلب المواطنين المطالبين اليوم بضرورة التقرب من بلدياتهم لاستلام بطاقاتهم، تجنبا لإمكانية إلغائها.

وتأتي هذه التدابير الاستعجالية، تبعا للتعليمة رقم 1104 المؤرخة في 27/01/2022 والصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المتعلقة بالوثائق البيومترية “تحوز “الشروق” على نسخة منها، وذلك على اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها المصالح المعنية والتي وقفت على عدد كبير من بطاقات التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية التي لم يتم سحبها بعد من طرف أصحابها بالرغم من مختلف التدابير الرامية لتحسيس المواطنين بضرورة تسلم وثائقهم.

وتم بالمناسبة حثّ المصالح المعنية بضرورة تسليم تلك الوثيقة عن طريق استعمال منصات التواصل الاجتماعي ومختلف المنابر الإعلامية بما فيها الإذاعات المحلية واستغلال عناوين إقامة المعنيين وأرقام هواتفهم للاتصال بهم ودعوتهم للتقرب من المصالح المعنية للحصول على وثائقهم مع تشكيل أفواج ميدانية تتكون من أعوان مؤهلين بغرض تسليم هذه الوثائق يدويا إلى أصحابها دون تفعيلها إلكترونيا وذلك بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني ولجان الأحياء، حيث يتم تسليم هذه البطاقات بعد إمضاء المعني والبصم في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه كما يقوم رئيس المصلحة البيومترية بإدخال ملاحظة في النظام الآلي للوثائق البيومترية على كل بطاقة مسحوبة تتضمن الإشارة إلى تسليم هذه الوثيقة، وسيتم دعوة المواطنين المعنيين ـ حسب البرقيةـ للتقرب لاحقا من المصلحة البيومترية لتفعيل بطاقاتهم.

وذكرت التعليمة أنه يكلف الأمناء العاميين للبلديات تحت مسؤولياتهم، بإعداد قوائم بأسماء الأشخاص الذين لم يسحبوا وثائقهم البيومترية، وتسليمها إلى مختلف مصالح البلديات الأخرى بغرض دعوة المواطنين التقرب من مصلحة المعنية لسحب تلك الوثائق.

وقد وجّهت بالمناسبة، دعوة للمواطنين الذين يتقربون من المصالح البيومترية لسحب جواز سفرهم أو رخص السياقة البيومترية، طلب سحب أيضا بطاقات التعريف البيومترية التي تصدر آليا دون طلب منهم على أن يتم تنظيم زيارات تفتيشية من طرف مصالح المفتشية العامة والمصالح المختصة، إلى جميع بلديات الولاية للوقوف على مدى تنفيذ التعليمات.

يذكر أن عديد البلديات على مستوى ولاية الجزائر على غرار باقي مناطق الوطن، تعاني مصالحها البيومترية من تكدس في بطاقات التعريف الوطنية التي لم تسحب من طرف أصحابها منذ سنوات، فبلدية بن عكنون على سبيل المثال لا الحصر، تؤكد مصادر من مصالحها أنها تحصي ما يناهز 900 بطاقة بيومترية، بقيت حبيسة الأدراج منذ سنة 2016، حيث يوجّه بشأنها رئيس البلدية كافة المعنيين بضرورة التقرب لاستلامها في أسرع وقت عبر استدعاء خاص قبل اللجوء إلى إلغائها آليا.

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حجز 25 قنطارا من أغذية الأنعام من دون فواتير ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 25 قنطارا من أغذية الأنعام من دون فواتير.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بخدمة خارجية على مستوى الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولايتي بجاية وسطيف، تم توقيف شاحنة من طرف شخص يبلغ من العمر 42 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، وبعد تفتيشها تم العثور بالصندوق الخلفي على 25 قنطارا من أغذية الأنعام بدون فواتير، على إثرها تم توقيف سائقها واقتياده إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق معه في جنحة عدم مطابقة الفاتورة المقدمة من طرفه للسلع.

وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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حجز ثلاثة كلغ من القنب الهندي ببومرداس

ف. ن

حجزت مصالح الشرطة بأمن دائرة بودواو شمال بومرداس مؤخرا ما يزيد عن ثلاثة كلغ من القنب الهندي كانت بصدد الترويج، حسبما علم الاثنين من خلية الإعلام لذات الجهاز.

وأفادت مسؤولة خلية الإعلام الملازم الأول، كرجاني هاجر في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن كمية القنب الهندي حجزت إثر ورود معلومات مفادها قيام شخص مسبوق قضائيا بالترويج له في أوساط الشباب على مستوى بلدية بودواو. على إثر ذلك، قامت مصالح الأمن المختصة إقليميا باتخاذ الإجراءات اللازمة وإلقاء القبض عل المتهم متلبسا وهو بصدد ترويج القنب الهندي. وحجز عناصر الأمن بحوزة الشخص الموقوف أيضا مبلغ 285.000 دج من عائدات التسويق غير القانوني لهذه المادة وسلاحا أبيض. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيه الموقوف، قدم أمام العدالة من أجل محاكمته.

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طلبا العفو في فيديو اعترفا فيه بجرمهما

إيداع “عصابة الكليو” الحبس بالبويرة

أحسن حراش

أمرت محكمة البويرة بإيداع الشابين المشتبه فيهما في الاعتداء على مواطنين بالسلاح الأبيض وباستعمال سيارة كليو، الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما لاحقا، حيث ظهرا في فيديو بثته المصالح الأمنية يقران فيه بجرمهما ويطلبان العفو من الضحايا.

وتعود تفاصيل القضية التي شغلت الرأي العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الأسبوع الفارط، أين نشرت صفحة فيسبوكية مهتمة بأمن الطرقات والحوادث المرورية، فيديو صوره أحد الهواة يبلغ فيه عن عملية سرقة واعتداء تعرض لها أحد الشباب ببلدية بئر مراد رايس بالعاصم، نفذه شابان كان يحمل أحدهما سلاحا أبيض، قاما بسلبه هاتفه النقال باستعمال العنف، مدعيين خلال محاولة بعض الأشخاص معرفة ما يحصل وإنقاذ الضحية، بأن الشاب قام بسرقة هاتف شقيقتهما، وبعد تنفيذهما الخطة وسلب هاتف الضحية هربا بواسطة سيارة من نوع كليو مرقمة بولاية البويرة.

وتم تداول مقطع الفيديو بصورة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التحذير منهما والتبليغ عن هويتهما، ليتم خلال يومين توقيفهما بولاية البويرة من طرف المصالح الأمنية التي دعت الجمهور من الضحايا للتقدم على مستوى مراكزها قصد إيداع شكوى أو الإدلاء بشهادة، قبل أن تبث فيديو للمشتبه بهما أحدهما ينحدر من بلدية عين بسام والأخر قريبه من العاصمة، أين اعترفا باقترافهما لعدة اعتداءات في حق ضحايا أبرياء بواسطة السلاح الأبيض وباستعمال نفس المركبة من نوع كليو قصد اقتناء المهلوسات والسموم من عائدات جرائمهما، ليتم تقديمهما للمثول أمام الجهات القضائية المختصة بالبويرة.

هذه الأخيرة التي أمرت بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار مثولهما للمحاكمة في وقت لاحق.

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سقوط قاتل لعامل من جسر بميلة

نسيم. ع

لقي رب عائلة، يبلغ من العمر 40 سنة، يقطن ببلدية تسدان حدادة أقصى شمال عاصمة الولاية ميلة، ويحمل اسم “ل. السعيد” حتفه، مساء الأحد، إثر سقوطه من أعلى جسر قيد الإنجاز يقع بمشتة أم الربعة التابعة إقليميا لبلدية تسدان حدادة.

وبحسب مصدر لـ”الشروق”، فإن الضحية لفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى العيادة متعددة الخدمات لبلدية تسدان حدادة، نظرا للإصابات البليغة التي تعرض لها على مستوى الرأس والحوض وله نزيف مخرج من الأنف بسبب سقوطه من أعلى الجسر، عندما كان الضحية يعمل في أشغال الإنجاز، حيث تفيد ذات المصادر بأن الضحية أب لطفلين وكان بصدد القيام بعمله على مستوى الجسر وفي غفلة منه سقط من أعلى الجسر ليرتطم بالأرض ما تسببت له في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته رغم نقله على جناح السرعة جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض لها، من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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موزعات معطلة وشكاوى من معاملة الموظفين

أزمة سيولة تضرب مكاتب البريد بورقلة

تعرف، في الآونة الأخيرة، بعض مكاتب البريد بورقلة، تذبذبا في توفير النقود للمواطنين، الذين يصطدمون بانعدام السيولة في شبابيك المؤسسات البريدية، رغم حاجتهم الملحة إليها، وهي الوضعية التي باتت مصدر قلق متكرر لزبائن المؤسسة، رغم تجاوز الأزمة منذ شهور خلت.

تشهد بعض مكاتب البريد في بلدية ورقلة والبلديات المجاورة لها، تذبذبا متكررا في توفير النقود الورقية، لزبائن المؤسسة العمومية، إذ يصطدم المواطنون بانعدام توفر النقود، في عديد المرات أثناء افتتاح بعض المكاتب صباحا، كما يحصل في مكتب بريد حي بوعامر، فيما يقف المواطنون مذهولين أمام انتهاء السيولة النقدية التي تستقبلها مكاتب أخرى، كحال مكتب بريد حي سيدي عمران.

ويلاقي المواطنون صعوبات في سحب نقودهم، حيث تتكرر مشاهد انتهاء النقود في بعض الشبابيك في كل مرة، ليقف زبائن المؤسسة عاجزين عن الاستفادة من أموالهم المحتجزة في الحسابات البريدية، التي باتت عقيمة عن خدمة أصحابها، في مقابل بقاء الأموال راكدة داخلها أمام أنظار الزبائن، الذين ضاقوا ذرعا بتردي الخدمات في عديد مكاتب البريد، فضلا عن المعاملة غير الجيدة في الشبابيك، وخصوصا في القباضة الرئيسة للبريد، التي تشهد تدهورا كبيرا في الخدمات.

وتعرف الموزعات الآلية للنقود تعطلات بالجملة في جميع مكاتب بريد الولاية، إذ يصطدم الزبائن بتعطلها عن العمل في جميع أوقات اليوم والأسبوع، في مشهد مأساوي أصاب زبائن المؤسسة بالغضب من التردي الكبير في خدمات المؤسسة، وخصوصا من الزبائن العاملين في الإدارات والتعليم، الذين يعتمدون في سحب أموالهم على هذه الموزعات خارج أوقات الدوام، وخصوصا في أوقات الصباح الباكر والليل المتأخر، فضلا عن أوقات العطل الأسبوعية والوطنية.

وتعاني موزعات مكاتب بريد أحياء باحميد وغربوز، وكذا سعيد عتبة والشط وبني ثور، وحتى موزع القباضة الرئيسة، من التعطل المتكرر بشكل يومي، فيما تظل كثير منها خارج مجال الخدمة معظم أيام الأسبوع، وتذبذب توفر النقود في الموزعات التي يتم تشغيلها، مما نتج عنه ضغط كبير على موزع مكتب بريد غربوز، الذي يعتبر الموزع الوحيد الذي يشتغل بصفة حسنة نوعا ما، ليتحول إلى وجهة محبذة لدى آلاف الزبائن، الذين يقصدونه من أحياء وحتى بلديات بعيدة، فيما يتحجج مسؤولو الوحدة الولائية للبريد، بعدم وجود مصلحة تقنية في الولاية، تقوم بإصلاح الموزعات فور عطبها، حيث يضطرون إلى انتظار تقنيي المصلحة الجهوية في ولاية غرداية، للقدوم من أجل إصلاح أعطاب موزعات مكاتب بريد الولاية، بعد أشهر من طلب خدمتهم.

من جهتها، فقد اتصلت “الشروق” عدة مرات بمدير الوحدة الولائية للبريد، لأخذ رد حول الموضوع، إلا أن هاتفه ظل مغلقا، فيما يعطل المكلف بأمانة المديرية دخولنا إلى المدير في كل مرة، بداعي وجود يوم وحيد في الأسبوع فقط، لاستقبال المواطنين والصحفيين على حد سواء.

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إحباط تسويق 128 قنطار من الدجاج الفاسد بخنشلة

طـارق. م

حجز عناصر من مديرية التجارة بخنشلة، ورجال الدرك الوطني، بالفرقة الإقليمية بالحامة، غرب الولاية خنشلة، صباح الإثنين، ما يزيد عن 128 قنطار من الدجاج الفاسد، كان أصحابها بصدد ترويجه للمستهلك، بالعديد من بلديات الولاية، على غرار خنشلة، والحامة، وقايس وطامزة، وقد مكنت العملية من اكتشاف مذبح غير شرعي، واسترجاع العتاد، إلى جانب حجز 128 قنطار من الدجاج الفاسد، خلال مداهمة شنتها الفرقتان، بعد استغلال سريع للمعلومات، وقد تم معاينة المحجوزات، من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد بدوره فساد المادة، ليتم إتلافها على مستوى المركز التقني، وفتح رجال الدرك تحقيقا في القضية على أن يتم تقديم الملف، أمام القضاء.

وأشارت مديرية التجارة بخنشلة، أمس الاثنين، بأن وحداتها قد شنت مداهمة محكمة، برفقة رجال الدرك الوطني بالحامة، مع وضع كمين بالحاجز الثابت على الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين خنشلة وباتنة، بناء على معلومات وصلتها بخصوص نشاط مشبوه لتجار يمتهنون ذبح الدجاج وترويجه خارج القانون، حيث مكنت العملية، من حجز 1280 كلغ من الدجاج الفاسد وفقا لمحضر معاينة، معد من طبيب بيطري، وعتاد مستعمل، مع اكتشاف مذبحة غير شرعية، ليتم تحرير محاضر جزائية للمعنيين، الذين كانوا بصدد ترويج الدجاج، وسط المستهلكين ببلديات خنشلة، في الوقت الذي تم إتلاف الدجاج المحجوز، في انتظار إحالة الملف على القضاء.

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الخبازون يستأنفون نشاطهم غدا الثلاثاء

إضراب خبازي تيزي وزو ينتهي برفع جزئي للأسعار

فروجة معاكني

قرر خبازو ولاية تيزي وزو، استئناف نشاطهم نهار يوم غد الثلاثاء، وتعليق الإضراب الذي دخلوا فيه منذ 15 يوما، وهذا بعد الاجتماع المنعقد بينهم مساء أول أمس، لدراسة الوضع الذي أدخل تيزي وزو في أزمة خبز، والمعاناة اليومية للمواطن الذي يتكبد العناء لاقتناء الخبز ولو من ولايات أخرى.

وقوبل الإضراب لمدة 15 بصمت السلطات لتتأزم الوضعية، وقام الخبازون بعقد اجتماع طارئ لإيجاد الحلول ووضع حد نهائي لإضرابهم الذي لم يخدم أي طرف خاصة المواطن البسيط، بالعكس أدى إلى ظهور فئة جديدة من المستثمرين في المعاناة حيث أغرقت السوق بمختلف أنواع الخبز التقليدي، الذي شهد هو الآخر ارتفاعا فاحشا في الآسعار، حيث استغل الكثيرون هذه الأزمة لفرض منطقه وتحقيق الأرباح.

الخبازون اتخذوا قرار رفع تسعيرة الخبز المحسن إلى 15 دج بدل 10 دج، في حين أبقوا على تسعيرة الخبز العادي 10 دج، مع الإعلان عن بعض الإجراءات المتمثلة أساسا في إجبار التجار على إعلام الزبون بنوعية الخبز قبل اقتنائه وتخييره في نوع الخبز الذي يريد اقتنائه حسب السعر الجديد، على أن يقوم التاجر بالتنقل إلى المخبزة لاقتناء الخبز في حالة شرائه للخبز العادي، في حين يتكفل صاحب المخبزة بإيصال الخبز إلى المحل في حالة اقتنائه الخبز المحسن. وهذا ما أكده سمير جبار، المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حيث سيستأنفون نشاطهم بداية من نهار غد الثلاثاء.

ورفض عديد المحلات في تيزي وزو رفضت اقتناء الخبز من المخابز بالتسعيرة الجديدة، حيث صرح عدد من أصحاب المحلات الذين استجوبتهم “الشروق”، بأن هذه التسعيرة الجديدة مخالفة للقوانين ولن يعرضوا محلاتهم لخطر الغلق من طرف المراقبين، لهذا رفضوا اقتناء الخبز بتسعيرة 13 دج وبيعه بـ 15 دج كما اقترح عليهم أصحاب المخابز.

تاجر آخر صرح انه لم يفهم طريقة زيادة التسعيرة، ولم يع معنى الاختلاف بين الخبز العادي أو المحسن، مشيرا إلى أنهم كانوا يتعرضون للتضليل سابقا من طرف الخبازين، حيث تعودوا على بيع الخبز ب 10 دج دون أي اعتبار لنوع الخبز، مضيفا انه سينقص كمية الخبز التي كان يشتريها سابقا لمعرفة ما إذا يتمكن من بيعه أو يعزف المواطنون عن شرائه، تفاديا للخسارة.

من جهتهم، دعا سكان عدة مناطق بولاية تيزي وزو دعوا إلى ضرورة مقاطعة شراء الخبز بالتسعيرة الجديدة، معبرين بذلك عن استيائهم الشديد من تصرف خبازي الولاية الذي لم يأخذوا بعين الاعتبار معاناة المواطن البسيط بحثا عن الخبز لعدة أيام، مضيفين أنهم فكروا فقط في مصلحتهم الشخصية دون مراعاة لمصلحة المواطنين.

مديرية التجارة وفي وقت سابق أكدت على أن زيادة تسعيرة الخبز مخالف للقوانين، ولا يمكن رفعها دون قرار حكومي، كما ستقوم أجهزة المراقبة بعملها الميداني لتسجيل هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين.