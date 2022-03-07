أخبار الجزائر ليوم الإثنين 07 مارس 2022

حجز 7 قناطير من اللحوم الفاسدة، مواقع النقوش الحجرية في طريق الزوال

حجز 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بخنشلة

طارق. م

تمكن أعوان الرقابة وقمع الغشّ لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة مؤخرا، خلال خرجتهم الميدانية بالتنسيق مع مصالح البيطرة ورجال الأمن والدرك الوطني، لمراقبة الحركة التجارية ومدى مطابقة السلع والبضائع المعروضة للبيع على مستوى المحلات التجارية بمدينة خنشلة، من حجز 702 كلغ من اللحوم الحمراء، التي أكدت معاينة الطبيب البيطري بأنها فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم على الفور إتمام إجراءات حجزها، فيما تم تحرير محاضر متابعة قضائية ضد أصحاب محلات القصابة الذين كانوا يعرضون تلك الكمية من اللحوم الفاسدة والموجهّة للتسويق. الكمية المحجوزة من اللحوم الفاسدة وبعد التنسيق مع الجهات القضائية تم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني للنفايات ببغاي.

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تؤجّر بسعر رمزي وتوفّر مداخيل إضافية

سكنات “بلدية” للكراء على أنقاض الحي القصديري “كوكا” بالرويبة

راضية مرباح

تحضر بلدية الرويبة شرق العاصمة، لإنجاز مشروع سكني بلدي قائم بذاته، كاستثمار بعيد عن الجباية التقليدية من شأنه إضفاء مداخيل لبلدية تعتبر من الأغنى على مستوى العاصمة، حيث ينتظر أن يكون كأول انطلاقة للشروع في كراء سكنات المشروع الذي يضم 48 مسكنا على أن تحدد القيمة بسعر رمزي مدروس قبل أن يحوّل المسكن إلى ملكية لصاحبه بعد انقضاء مدة 25 سنة من الاستغلال.

بلدية الرويبة التي تعد نموذجية في هذا المسعى والسباقة في التفكير لخلق استثمارات خارج الجباية التقليدية، تقيدا بالتعليمات التي كانت قد أصرت عليها وزارة الداخلية لتحريك دواليب التنمية البلديات، يؤكد بشأن المشروع النائب ببلدية الرويبة المكلف بالنظافة والصحة والبيئة، لكروز وحمد، في تصريح لـ”الشروق”، أن الأمور تسير بشكل جيد لإنجاز 48 مسكنا بلديا والذي تم التفكير في إنجازه خلال العهدة السابقة حيث تم عقد اجتماع مؤخرا بخصوصه رفقة كل المصالح المعنية، واختير موقع الحي الفوضوي السابق المعروف بـ”كوكا” المتواجد وراء مصنع مشروبات “كوكا كولا” لبناء المشروع السكني الذي سيوجه للكراء وسيحدد المبلغ الذي قدم للدراسة بسعر رمزي في المتناول، مضيفا أن مراحل الكراء الشهرية ستمنح للكاري ملكية خاصة للسكن بعد استغلاله لفترة 25 سنة، حيث تحتسب حقوق الاستغلال كشراء.

فبلدية الرويبة التي تتطلع لتجسيد المشروع التابع لها مائة من المائة من حيث التكفل المادي، لاسيما في متابعة الأشغال، الأرضية، التسيير، التوزيع، عائدات الكراء وكل ما له علاقة بالمشروع، وذكرت مصادر أخرى، أن الانجاز الذي يدخل في إطار تثمين الاستثمار، يهدف بدرجة أكبر إلى إضافة المداخيل للبلدية، خاصة وأن الرويبة التي تصنف من ضمن قائمة البلديات الغنية على مستوى العاصمة، لا تتوفر إلا على المنطقة الصناعية كمورد اقتصادي لمداخليها، في حين أشار المصدر، أن المشروع النموذجي والنوعي هذا، جاء بعد مشاورات لجنة بلدية مكلفة بالمشروع كان يطمح لإنجاز أكبر عدد من السكنات غير أن المساحات الشاغرة حاليا تعيق ذلك بسبب شح العقار، أما في حالة نجاح المشروع النموذجي هذا ستعقد اتفاقيات مع بلديات أخرى تملك العقار الشاغر وتعاني الفقر، حيث ترتكز الاتفاقية على كيفية اقتسام مداخيل الكراء أو نحوها.

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رياح عاتية تهب على المنطقة

أكوام الرمال تعزل تيميمون.. وعائلات عالقة على الطريق

فيصل. ن

تسبب التقلبات الجوية التي تشهدها تيميمون في الفترة الأخيرة، في غلق الطريق الوطني رقم 118، بعد تكدس أكوام الرمال وسط الطريق، ما أدى إلى شل حركة النقل عبر المنفذ الشمالي وعزل الولاية تيميمون عن العالم الخارجي، كما استلزم الوضع تأجيل رحلات جوية عدة، بسبب الاضطرابات الجوية.

وسجلت حالات لمسافرين عالقين، ضمنهم عائلات، اضطروا إلى توقيف مركباتهم في انتظار النجدة والمساعدة أو اللجوء إلى الحفر اليدوي لإخراج العجلات العالقة، في ذات الوقت سارعت الجهات للمعنية إلى الاتصال بالمحسنين وأصحاب المقاولات، لفتح الطريق وتخليص العالقين.

وبالرغم من إمكاناتها البسيطة، فإن مصالح بلديتي تينركوك وقصر قدور، كانت حاضرة في جهود إزالة الرمال، ومع ذلك لم تتمكن من مواجهة الوضع لوحدها، ما استدعى بالشركات العاملة عبر صحراء تينركوك لدعمها بالآليات لكسح الرمال.

ودشن الطريق المذكور قبل نحو 10 سنوات، ويمتد على طول 300 كلم، وتعهدت الجهات المعنية يومها، بإقامة دور للصيانة ومحطات خدمات على امتداده، الأمر الذي لم يتحقق، وباتت المعاناة تتكرر عند هبوب الرياح، ولا تتم مواجهتها إلا بسدود من جريد النخيل، لا تصمد طويلا.

ويطالب سكان الولاية، ومستخدمو الطريق المذكور السلطات الولائية والمركزية، بإقامة دور صيانة، وتزوديها بآليات كاسحة للرمال، وكذا مركز للحماية المدنية، بغرض التعامل السريع مع حوادث السير. ويبقى على السائقين توخي الحيطة والحذر عبر هذا الطريق، وخلال هذا الفصل الذي يعرف تقلبات جوية وهبوب رياح قوية تحجب الرؤية وتغلق الطريق.

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استرجاع مركبة وحجز 500 غ من المخدرات بالعفرون

حسناء. ب

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون غرب البليدة، الإثنين، أربعة أشخاص رهن الحبس عن تهم تكوين شبكة وطنية بغرض المتاجرة وترويج المخدرات.

المتورطون تم توقيفهم بإحدى نقاط التفتيش، أين لفت انتباه عناصر الدرك سيارة سياحية كان على متنها أربعة أشخاص، حيث تم توقيفها لإخضاعها للتفتيش، غير أن السائق لم يمتثل وحاول الفرار، ليتم مطاردته من قبل عناصر الدرك الذين حاصروا المنطقة وسدوا المنافذ وتم توقيف المركبة وإلقاء القبض علي المشتبه فيهم وأسفرت عملية تفتيشها عن حجز ما يزيد عن 500 غ من المخدرات.

التحقيقات الأمنية كشفت أن المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 سنة مسبوقين قضائيا، وينحدرون من حي بني مويمن، وتبين أن كمية المخدرات تم جلبها من ولاية مجاورة ونقلها بغرض توزيعها بمدينه العفرون وضواحيها.

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في غياب التصنيف ومتحف بالولاية

مواقع النقوش الحجرية في طريق الزوال بالبيض

محمد الأمين

أكد عدد من أساتذة الآثار والجيولوجيا ممن قاموا بزيارات استكشاف لأكثر من 14 موقعا أثريا بولاية البيض نهاية الأسبوع، على أهمية تصنيف التراث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية وإعطائه الصفة القانونية، ومن ثمة تحويل الآثار إلى المتاحف الجزائرية كآلية لتثمين التراث الثقافي، كون عددا كبيرا من المواقع الأثرية غير مصنفة، نظرا لعدم وجود معلومات كافية حول هذه المعالم، على اعتبار أن التصنيف هو طريقة أولية للحفاظ على الموروث الثقافي وإعطاء الصفة القانونية لهذه المواقع.

وأبرز الدكتور “ش. معمري” للشروق اليومي، بأن المتاحف تساهم بشكل كبير في الحفاظ على الهوية الثقافية للمجتمع، معتبرا أن للمتحف دورا “هاما” في التوعية والتعليم والتثقيف، من خلال غرس ثقافة زيارة المتاحف لدى المواطنين، وجعلها وسيلة ترويج وتوعية ثقافية، كون أنه يعتبر في الوقت الحالي كقطب هام في الترويج الثقافي والسياحي والتعريف به خاصة التراث الثقافي المنقول منه. أما في الجانب الاقتصادي فإن المتاحف تساهم في تحصيل مداخيل من خلال الزيارات التي يقوم بها الزوار للمتاحف، من جهته أكد الناشط الجمعوي “خ. لعرج” أن المشرع الجزائري سعى إلى حماية التراث من خلال جملة من الآليات، على غرار التصنيف الذي يمكن من حماية المواقع المصنفة، واستفادتها من مختلف مشاريع الترميم وغيرها.

وكمثال على ذلك فإنه يوجد بولاية البيض معالم اثرية مهمة جدا، على غرار “القصور” بحظيرة الأطلس الصحراوي، حيث تعمل مصالح مديرية الثقافة حاليا على جردها والبالغ عددها 9 قصور من أجل تصنيفها وضمها للتراث الثقافي للولاية، حتى يتم تسطير برامج من أجل تهيئتها وترميها. كما تحوز الولاية على نقوش حجرية تعود لفترة ما قبل التاريخ، والتي قدر عددها بـ14 موقعا جيولوجيا مهدّدة بالضياع، وبعيدة عن الترويج السياحي.

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الإطاحة بعصابة أحياء افتعلت حرب شوارع بقسنطينة

ع. بن منية

وضع، مؤخرا عناصر مصلحة الأمن الحضري الثاني بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، حدا لنشاط عصابة أحياء تتكون من خمسة أشخاص، ظلّوا يزرعون الرعب والهلع باعتداءاتهم وسط المواطنين من سكان المدينة الجديدة علي منجلي.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و30 سنة، تمت الإطاحة بهم إثر تلقي مصالح الأمن لبلاغ على الرقم الهاتفي الأخضر، من طرف أحد المواطنين، مفاده نشوب شجار عنيف على مستوى الوحدة الجوارية التاسعة بالمدينة الجديدة علي منجلي، بين مجموعة من الأشخاص، يستعملون مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من سلاسل حديدية وسيوف وخناجر، فيما يشبه حرب شوارع، ما أثار حالة من الفزع والهلع في أوساط سكان الوحدة الجوارية التاسعة، على إثر ذلك تنقل عناصر الشرطة إلى مكان نشوب المعركة الدامية أين باشر عناصر الضبطية القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكنتهم من تحديد مكان تواجد المشتبه فيهم الذين تم توقيفهم وحجز أسلحة بيضاء متمثلة في سيف كبير الحجم، وسلاسل حديدية وعصي وكذا قاطع ورق، تم استعمالها في المعركة الدامية.

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كانا محل قرار رئاسي بإنهاء المهام

تأجيل محاكمة رئيسي دائرة وبلدية أولاد بن عبد القادر بالشلف

م. قورين

أجلت، مساء الأحد، محكمة الجنح بمجلس قضاء الشلف النظر في قضية رئيسي بلدية ودائرة أولاد بن عبد القادر السابقين اللذين أوقفهما الرئيس عبد المجيد تبون عن مهامهما في صيف 2020، بالإضافة إلى الممثل الفرعي للأشغال العمومية والري، وموظفين بالبلدية، إلى 11 افريل القادم.

متابعة هؤلاء تمت على خلفية تهم خيانة الأمانة والتلاعب بالمال العام الموجه لتنمية مناطق الظل ببلدية أولاد بن عبد القادر، وإبرام صفقات مشبوهة ومخالفة لقانون الصفقات، على نحو يخرق القوانين والأنظمة، من خلال عدم احترام بنود العقد، وجنح استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام، واستغلال النفوذ، والتأثير على الأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية.

القضية تحركت حسب مصادر موثوقة للشروق، عقب نزول لجنة تحقيق أوفدتها وزارة الداخلية لمعاينة مشاريع مناطق الظل، أين وقفت على جملة من التجاوزات في تجسيد مشاريع شق الطرقات، وبناء بعض الجسور، ومشاريع الري، وعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها في دفتر الشروط بالنسبة لإنجاز مسالك وجسور خاصة بفك العزلة، وكذا التهيئة الحضرية في إحدى المناطق النائية.

للإشارة أدانت مؤخرا، محكمة الاستئناف رئيسي بلدية ودائرة أولاد بن عبد القادر بسنة حبسا نافذا لكل منهما، وستة أشهر نافذة لمنتخبين ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وبرأت عضوا بالبلدية، في قضية فساد وتبديد للمال العام، وقعت أطوارها في سنة 2018 حين تم منح 13 متقاعدا منحة التمدرس، على حساب إقصاء أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمعوزين، وذلك رغم محاولة المتهمين إنكار درايتهم بملفاتهم، وادعى رئيس الدائرة أنه هو من قام بتقييد شكوى ضدهم، إلا أن المحكمة واجهتهم بوثائق رفض ملفات طلباتهم للسكن باعتبارهم متقاعدين، فتم إدانة رئيس الدائرة بسنة حبسا نافذا بصفته رئيس اللجنة، وأصدرت الحكم ذاته في حق رئيس البلدية بصفته الآمر بالصرف عن تهمة تبديد أموال عمومية، وستة أشهر حبسا لمنتخبين ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية أولاد بن عبد القادر.