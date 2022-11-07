أخبار الجزائر ليوم الإثنين 07 نوفمبر 2022

مقتل طفلة تحت عجلة سيارة، حمّال يسرق مليارا من المواد الغذائية

“فريك” فاسد يغزوه الدود والحشرات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة سيدي عيش ببجاية خلال بداية هذا الأسبوع من حجز كمية معتبرة من القمح الصلب المرحي على شكل “فريك” فاسد وغير صالح للاستهلاك البشري يقدر بـ690 كلغ. تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة العاملة على مستوى مفترق الطرق مقبرة الشهداء بعمليات ومراقبة وتفتيش روتينية لمركبات نقل البضائع، أين تم توقيف مركبة من نوع طويوطا تحمل ترقيم ولاية بسكرة، وعلى متنها شخصين وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها معبأة بكمية معتبرة من المواد الغذائية متمثلة في قمح صلب مرحي على شكل فريك، وبعد مراقبة هذه السلعة تبين أنها متعفنة وفاسدة نتيجة وجود حشرات ودود بداخلها، ليتم مباشرة الاتصال بمصالح التجارة لقمع الغش لسيدي عيش والتي بدورها بعد معاينتها للسلعة أقرت بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وعليه تم حجز هذه السلعة وإتلافها مع إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله للجهات المختصة.

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مقتل طفلة تحت عجلة سيارة بخنشلة

طارق. م

لقيت مساء الأحد، طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعها، بعد ما دهستها سيارة سياحية بوسط مدينة ششار بخنشلة.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الصبية كانت تلعب مع أقرانها أمام بيت عائلتها الكائن بوسط مدينة ششار، قبل أن تدهسها سيارة سياحية لم ينتبه سائقها لوجود الضحية خلفها، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة، تم نقلها إثرها على جناح السرعة، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، الشاذلي بن جديد، أين أكد الطاقم الطبي المناوب وفاتها وسط صدمة كبيرة لعائلتها وجيرانها، في الوقت الذي فتحت مصالح الأمن تحقيقا حول ظروف الحادث الأليم.

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حجز 81 ألف قرص مهلوس بسطيف

س. منصوري

تمكن أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك برج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، الأحد، وعلى إثر عملية نوعية أنجزت بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني لولاية المسيلة من إحباط تهريب كميات جد معتبرة من الأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، حيث أسفرت النشاطات الميدانية عن حجز 81561 قرص مخدر من نوع بريغابالين، تركيز 300 ملغ، تم ضبطها مخبأة بإحكام داخل تجاويف ثلاث مركبات نفعية، كان على متنها 4 أشخاص تم القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية.

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استعان بابن بلدته لنقل المسروقات من مخازن مُستخدِمه

حمّال يسرق مليارا من المواد الغذائية خلال الحجز الصحي بوهران

خيرة. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، المتهمين بسرقة مخزنين مليئين بالمواد الغذائية، تقدر قيمتها بأكثر من مليار سنتيم بـ4 سنوات حبسا نافذا، وهي الجريمة التي ارتكبت تحت جنح الليل مع استحضار مركبة لنقل المسروقات إلى مكان بعيد.

بحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 19-10-2021، وفي ساعة متأخرة من وقت الحجر الصحي الذي كان مفروضا ليلا بسبب جائحة كورونا، تفطن الضحية (إ. خالد)، وهو تاجر جملة، يمتلك مستودعين يستغلان في تخزين المواد الغذائية بمنطقة بوزفيل، لتعرض هذين الأخيرين لعمليات سرقة متوالية، تمت آخرها ليلة الواقعة، وبلغ عنها جاره، الشاهد الرئيسي في قضية الحال، وعند تنقل المعني إلى عين المكان، ضبط المتهم المدعو (ي. سعد) بالموقع وهو في حالة سكر، وباستفساره عن سبب الفوضى التي اشتكى منها الجار، عندما أكد على تردد المعني يوميا بعد المغيب على المخزن المحاذي لمسكنه من أجل شحن ونقل السلع من المستودع، رغم أن مواقيت النشاط في تجارة الجملة تنتهي في حدود الساعة الخامسة من كل مساء، ارتبك المتهم وعزز الشكوك حوله وأقر بجريمته.

المتهم قدم تفاصيل دقيقة عما كان يدور داخل المخزنين سالفي الذكر، ومن ذلك اعترافه بالسرقة رفقة المدعو (ب. نور الدين) ابن ولايته بشار، كما دلّ على شقة مستأجرة كان يستغلها المتهمان في إخفاء السلع المسروقة، وبالفعل عند التوجه إلى عين المكان، عثر الضحية على عينة من المسروقات التي تعود إليه قدر قيمتها بـ30 مليون سنتيم، ليقوم باسترجاعها، فيما أشار من خلال جرده لحجم البضائع المختفية بالتقريب، إلى أن المبلغ المسلوب منه نظير السرقات المتكررة في المخزنين يقدر بأكثر من مليار سنتيم.

كما أوضح الضحية لهيئة المحكمة أن المتهم الأول (ي. س) كان قد تقدم إليه قبل نحو 6 أشهر من تاريخ الواقعة، طالبا تشغيله في حمل وشحن السلع، مشيرا إلى أنه غريب عن وهران، وأنه قدم إليها من ولاية بشار من أجل الاسترزاق، وبسبب التفاني الذي أظهره في العمل في غضون الشهرين الأولين من استلامه الشغل، فإن الشعور بالرضا وأيضا بالثقة من طرف التاجر كان قد بلغ حينذاك أشده في شخصه، ليقرر منحه شقة من نوع ستوديو تقع داخل أحد المخزنين للمبيت فيها، بعدما علم أنه بدون مأوى، لكن الأخير استغل عطف مستخدمه، واتفق مع المتهم الثاني (ب. ن) على إخراج السلع من كلا المخزنين، خاصة بعدما اهتدى لوجود منفذ سهل الولوج ويربط هذين الأخيرين ببعضهما البعض.

من جهتهما، أنكر المتهمان خلال المحاكمة قيامهما بسرقة محتويات المخزنين، مسرح الجريمة، وهو ما تناقض مع اعترافاتهما أمام الضبطية القضائية عندما أشار المتهم الرئيسي إلى تنفيذه 15 عملية سرقة سابقة بنفس الطريقة، فيما كان ينحصر دور شريكه (ب. ن) في نقل المسروقات على متن سيارته من نوع “هيليكس” لبيعها لصالح تجار تجزئة بدون فوترة، حيث بررا تراجعهما عن أقوالهما أثناء التحقيق بأنهما كانا تحت تأثير السكر، لكن ممثل الحق العام لم يقتنع بروايتهما الأخيرة، خاصة أن تصريحات الشاهد الرئيسي جاءت في غير صالحهما، عندما أكد على مشاهدتهما يوميا أمام مخزني مستخدمهما يخرجان كميات معتبرة من المواد الغذائية من مشروبات غازية، صناديق من معلبات التونة، حليب كانديا وغيرها، ثم يقومان بشحنها ونقلها على متن مركبة نفعية في غير الأوقات المعتادة، لتلتمس النيابة العامة معاقبتهما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة سجنا نافذا ومليوني دينار جزائري غرامة مالية نافذة.

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في أغرب حادثة

حبس زوج “يعض” زوجته أثناء السياقة!

رانية. م

قضت محكمة الجنح بذراع الميزان في تيزي وزو، بإدانة شاب بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة مع الأمر بإيداعه خلال الجلسة، عن تهمة الضرب والجرح العمدي إضرارا بزوجته. المتهم صرح انه كان في رحلة استجمام رفقة زوجته إلى مدينة بجاية، بعد ما قضت مدة في العلاج لتعرضها للسحر حسب تصريحاته، حيث قال المدعى عليه ان والده كان يتكفل بعلاجها، وأنها أصيبت بعد ولادة طفلتهما، الا انه تفاجأ بها بعد يوم واحد من وصولهما إلى بجاية تطالبه بالعودة الفورية إلى المنزل، وفي طريق العودة كانت تفتعل مشاكل وخلافات، حيث حاولت تغيير مسار السيارة والتسبب في حادث مرور، ما جعله يعضها من كتفها لتطلق المقود ويتمكن من تفادي الحادث المروري، ما تسبب لها في عجز مدته أسبوعين، كما تسبب لها في حروق بولاعة السجائر، بحجة انه حاول صد يدها حين تهجمت عليه وهو يحاول إشعال السيجارة، حيث صرحت الضحية خلال جلسة المحاكمة، ان زوجها كان يضربها طول الطريق منذ انطلاقهما من بجاية وحتى وصولها إلى منطقة ذراع الميزان وذلك بسبب خلاف مالي، أكدت أنها تحصلت على تعويض عطلة الأمومة وكان يرغب في سلبها أموالها قصد صرفها خلال فترة تواجدهما في بجاية وهو الأمر الذي رفضته ليتم تعنيفها وضربها.

المتهم أنكر ما نسب اليه من تهم، مؤكدا أن زوجته كانت مصابة بالسحر وقد غادرت منزل الزوجية لمدة شهر ونصف وان والده هو من كان يتنقل بها لدى الرقاة وبعد شفائها وعودتها إلى المنزل، طلبت منه قضاء فترة على شاطئ البحر، حيث لبى رغبتها ليتفاجأ بتجدد حالتها المرضية فور وصولهما إلى الوجهة المقصودة. ومن جهته أمر قاضي محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، بتأجيل النظر في القضية لضرورة حضور الضحية وسماعها.