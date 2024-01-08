أخبار الجزائر ليوم الإثنين 08 جانفي 2024

تفكيك ورشة سرية لصناعة "الشمة"، اختناق شابة بغازات المدفأة

تفكيك ورشة سرية لصناعة “الشمة” في سطيف

سمير منصوري

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقصر الأبطال بجنوب ولاية سطيف، الأحد، من تفكيك ورشة سرية لصناعة مادة “الشمة” وحجز 1645 كلغ منها بالإضافة إلى معدات التصنيع، حيث تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 330 مليون سنتيم.

في نفس السياق، تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين ولمان بجنوب ولاية سطيف، من حجز 20 قنطار من مادة الشمة بقيمة مالية إجمالية تقدّر بـ200000 دج، عند تفتيش مركبة نفعية نوع “بيجو” التي كان يقودها المسـمى “س. ف”، البالغ من العمر 48 سنة، حيث وبعد التحقيق مع المعني تبين أنه لا يحوز على أي وثيقة تخول له ممارسة هذا النشاط، الذي صار مهنة من لا مهنة له في ولاية سطيف.

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اختناق شابة بغازات المدفأة في خنشلة

طارق. م

ساهم، ليلة الأحد، أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة، في إنقاذ فتاة متسممة بغاز أول أكسيد الكربون، المنبعث من مدفأة غاز، بدون قناة صرف الغازات المحترقة، على مستوى مسكن فردي يقع ببلدية أنسيغة، بغرب ولاية خنشلة، حيث مكّن التدخل السريع، لعناصر الفرقة، فور تلقيها بلاغ النجدة، من إنقاذ الفتاة البالغة من العمر 19 سنة، بعد أن وجدت فاقدة الوعي، أين تم إسعافها من طرف الأعوان وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى المحلي، في الوقت الذي فتحت مصالح الشرطة، محل الاختصاص تحقيقا في ظروف الحادث.

هذا وقد شهدت مدينة خنشلة، ارتفاعا مذهلا في عدد الاختناقات جراء الغازات السامة، منذ بداية السنة، حيث سجلت الحماية المدنية بالولاية ولوحدها، ستة تدخلات أنقذت من خلالها 12 شخصا، آخرها عائلة من أربعة أشخاص بششار، وقبلها عائلة من ستة أفراد بخنشلة وزوجين ببغاي.

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التماس 7 سنوات حبسا نافذا لمروجي أقراص “بريغابلين” بالعاصمة!

مريم. ز

تابعت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع الفارط، شابين في العقد الثاني من العمر بتهمة ترويج وتخزين الحبوب المهلوسة من نوع “بريغابلين”، بعد ضبطهما على مستوى حي مناخ فرنسا بالعاصمة وبحوزتهما كمية معتبرة من الممنوعات.

التحريات الأمنية في قضية الحال انطلقت من معلومات وردت مصالح الضبطية القضائية شهر سبتمبر الفارط، بخصوص نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص، يقومون ببيع وترويج أقراص “بريغابلين” والمعروفة بحبوب “الصاروخ” على مستوى عدة أحياء شعبية في أعالي العاصمة، وعلى إثر ذلك، تمكّنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس، إذ تبين من خلال التحقيق معهما أنهما مسبوقين في عدة ملفات أمام العدالة، كما تتراوح أعمارهما بين 23 و25 سنة، بالمقابل، أسفرت عملية التفتيش الذي قامت به عن حجز حوالي 60 كبسولة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة 50000 دج ناتج عن ترويجهما للممنوعات.

ووجهت للمتهمين خلال محاكمتهما تهم تتعلق بحيازة ونقل وتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، أين أنكرا ترويجهما للحبوب المهلوسة، حيث صرح أحدهما خلال استجوابه من طرف القاضي أنه يقوم باقتناء تلك الأدوية بغرض استهلاكها فقط كونه يعاني من الإدمان وعلاقة له بالترويج، وحاول إلصاق التهم بصديقه الذي كان رفقته بيوم الوقائع رغم تمسك الاخير بإنكار ما نسب له.

من جهته، طالب النائب العام بعد مناقشة الملف من طرف المحكمة بتشديد العقوبة في حق المتهمين وتوقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لهما، إلى جانب غرامة مالية بـقيمة 50 ألف دج لكل واحد منهما مع مصادرة المحجوزات.

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على خلفية الكثير من الأخطاء المهنية

إنهاء مهام مدير مستشفى القل بسكيكدة

زبيدة بودماغ

تم، نهار الاثنين، تنصيب السيد هشام شاوش مديرا جديدا لمستشفى “عبدالقادر نطور” بالقل بولاية سكيكدة، بعد إنهاء مهام المدير السابق.

وحسب بيان مديرية الصحة، فإن وزارة الصحة وباقتراح من والية الولاية، أجرت حركة واسعة مسّت سبع مؤسسات صحية، وتضمنت تحويلات وتعيينات وإنهاء مهام. بعد أن وقفت الوصاية على التقصير الكبير لبعض مدراء المؤسسات الاستشفائية، ومنها مدير مستشفى “عبد القادر نطور”، إذ من خلال الزيارات الميدانية المتتالية، كشفت الوصاية عن تقصير ونقائص كبيرة منها أعطاب ببعض أجهزة الأشعة وعدم تصليحها، وكذا غلق مصلحة السكانير عند الساعة الثانية زوالا، حيث أمرت القائمين على المستشفى بضرورة فتح المصلحة، طيلة اليوم، وأرسلت تعليمة بهذا الخصوص، أما القطرة التي التي أفاضت الكأس، فهي الإهمال بعد تلف أزيد من 127 كلغ من اللحم وهي ليست المرة الأولى التي يتم رمي كميات كبيرة من اللحوم الحمراء في سنة 2018 أتلفت 3 قناطير و78 كيلوغرام من اللحم، بالإضافة إلى تأخر أشغال ترميم المستشفى القديم، وكذا قضية الطبيبة التي كانت تتسلم مرتبها بانتظام طيلة تسعة أشهر، رغم أنها لم تلتحق بمنصبها.

وما زاد الطين بلة هو اندلاع حريق بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، بالقسم المحاذي لمصلحة الاستعجالات، وتسبّبت النيران في أضرار مادية. وقبل سنوات، إندلع حريق في قسم طب الأطفال وكلها عوامل ساهمت في تغير رأس الهيكل الإداري. تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصيب كل من المديرين الجديدين لمستشفى تمالوس والحروش، من أجل إعطاء دفع جديد لهذا القطاع ولضمان السير الحسن للمؤسسات الصحية والتي يقصدها مئات المرضى يوميا.

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وفاة سيدة في حريق مسكن في بجاية

ع. تڤمونت

تدخل مساء الأحد في حدود الساعة العاشرة والنصف، أعوان الحماية المدنية من أجل إخماد حريق مهول شب بمسكن فردي يتكون من طابقين كائن بمنطقة بني منصور بإقليم بلدية بوجليل بحوض الصومام في بجاية.

وحسب معلومات “الشروق” فإن تسربا للغاز أدى إلى اندلاع حريق بالمسكن المذكور، ما أدى إلى وفاة امرأة “آمال.ب” البالغة من العمر 41 سنة، متأثرة بالحروق البليغة التي تعرضت لها، فيما تم إسعاف شخص آخر، في الثلاثينات من عمره، بعد تعرضه للاختناق.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المنطقة، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا من أجل تحديد حيثيات وأسباب وقوع الحريق الذي تحول لسوء الحظ إلى مأساة.

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توقيف امرأة وشريكيها هددوا بنشر فيديوهات خادشة عبر الفايسبوك ببجاية

توفيق. ب

أوقفت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية، خلال الأسبوع الماضي، امرأة وشريكيها، لتورطهم في قضية الابتزاز والتهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور وفيديوهات مخلة بالحياء والاستدراج لغرض الحصول على مبالغ مالية.

تفاصيل العمليـة جاءت إثر تقرب شيخ يبلغ من العمر 74 سنة إلى فرقة مكافحة الجريمة السيبرانية لغرض تسجيل شكوى ضد مجهول بصفته ضحية التهديد والابتزاز بنشر صوره المخلة بالحياء عبر شبكة التواصل الاجتماعي، فور ذلك باشرت العناصر المختصة التحريات وتوصلت الفرقة المحققة إلى تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاثة، من بينهم امرأة كانت على علاقة مع الضحية والبالغين من العمر 27 و69 سنة، وتوقيفهم وتحويلهم للتحقيق.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية التهديد بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور وفيديوهات مخلة بالحياء والاستدراج لغرض الحصول على مبالغ مالية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضد المشتبه فيهما الرئيسين (رجل وامرأة) أمر إيداع، فيما استفاد المشتبه فيه الثالث من استدعاء مباشر لأجل جنحة المشاركة في التهديد والتشهير.