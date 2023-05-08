أخبار الجزائر ليوم الإثنين 08 ماي 2023

شاب يحاول قتل آخر بالرصاص في باتنة، شاب يحاول سرقة عمود كهربائي

الجاني استخدم مسدسا من صنع تقليدي

شاب يحاول قتل آخر بالرصاص في باتنة

طاهر حليسي

ألقت مصالح الشرطة لأمن دائرة سريانة، 25 كلم شمال ولاية باتنة، القبض على شاب عمره 34 سنة، لمحاولته قتل شاب 21 سنة، بسلاح ناري، مع سبق الإصرار والترصد.

وكان الضحية تعرض، الأحد لطلق ناري، في أحد شوارع البلدية لكنه نجا من الإصابة، فباشرت مصالح الشرطة فتح تحقيق استمعت فيه لأقوال الضحية، قبل أن تلقي القبض على منفذها، وتسترجع منه مسدسا تقليدي الصنع، شبيها بالمسدسات الآلية، كما استرجعت ظرف الخرطوش المستعمل لإجراء التحليل الباليستي، موجهة للمشتبه به جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فيما يجهل سبب النزاع بين الطرفين.

وجاءت محاولة ارتكاب الجريمة، أياما فقط بعدما تمكنت مصالح الفرقة الجنائية لأمن ولاية باتنة، من حل لغز مقتل رجل الأعمال ب.ع، بطلقات نارية أمام بيته، نهاية رمضان الفارط، حيث تم توجيه تهم جنائية لسبعة أشخاص، أوقف منهم خمسة، بينهم رجل أعمال ومقاول عدته مصالح الأمن الفاعل الرئيسي، بمبرر نزاعات قضائية ذات خلفيات مالية تفوق 10 مليار سنتيم، بالإضافة إلى عدد من أقاربه وبينهم امرأة، فيما لايزال البحث جاريا عن متهمين اثنين. كما شهدت الولاية في بواكير شهر نوفمبر جريمة قتل بواسطة سلاح ناري، عندما عثر على جثمان شخص مجهول الهوية مرميا على قارعة الطريق عقب تعرضه لطلق ناري ناحية الرقبة بطريق تازولت شرق المدينة.

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شاب يحاول سرقة عمود كهربائي بقسنطينة

س.ع

حاول الأحد، شاب من قسنطينة، يبلغ من العمر 31 سنة، سرقة أجزاء من عمود كهربائي حامل للأسلاك الكهربائية الخاصة بالتيار الكهربائي عالي التوتر، قبل أن يتم توقيفه من طرف مصالح الأمن.

المشتبه فيه تمت الإطاحة به بعد تلقي مصالح أمن الولاية لبلاغ على الرقم الأخضر مفاده أن شخصا مشبوها يقوم بتخريب العمود الحديدي الحامل للأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي ـ 30 ألف فولط ـ، وذلك بمنطقة فج الريح بقسنطينة، على إثر ذلك سارع عناصر الشرطة بالتنقل إلى عين المكان، أين ضبطوا المشتبه فيه متلبسا بتخريب العمود الكهربائي وبحوزته العتاد والوسائل المستعملة في العملية، وبمجرد مشاهدته لعناصر الشرطة حتى حاول الفرار والاختباء وسط الأحراش، غير أنه تم توقيفه، وتحويله إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الثالث للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة التخريب العمدي لملك الغير، تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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سقوط مميت لمجهول من بناية بتبسة

ب. دريد

لقي، صباح الإثنين، شخص مجهول الهوية مصرعه، إثر سقوطه من سطح بناية متواجد في الطابق السادس لبناية في طور الإنجاز، بوسط مدينة تبسة.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحا، عندما سقط الضحية الذي يبلغ من العمر حوالي 53 سنة، الذي كان متواجدا في سطح البناية التي هي عبارة عن ورشة لبناء فندق في طور الإنجاز وتوقفت بها الأشغال منذ سنوات، ما تسبب في إصابته بجروح في مختلف أنحاء الجسم، تسببت في وفاته في عين المكان، وسط دهشة سكان المنطقة، والذين صدمهم مشهد سقوط الضحية الذي لم يتعرفوا على هويته، وارتطام جسده بالأرض.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية بباب الزيانيين بتبسة، لتحويل الجثّة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بمدينة تبسة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة الأليمة، وكذا بهدف تحديد هوية الضحية.

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العدالة تفتح ملفات الصناعيين المزيفين

استثمارات وهمية تستنزف العقار الصناعي بسطيف

سمير مخربش

تعرف ولاية سطيف عملية استنزاف للعقار الصناعي، الذي أضحى من الملفات الشائكة التي استفحل فيها تلاعب بعض المستثمرين الوهميين بهذا القطاع الحساس بعد سطوهم على أراضي مخصصة للصناعة حولوا وجهتها إلى أداة استغلال غير مشروعة لا تخرج عن دائرة الربح السريع.

الحديث جاري حاليا حول قرابة 100 ملف أحيل أصحابها على العدالة لاستفادتهم من قطع أرضية بالمناطق الصناعية ومناطق النشاطات، دون أن يبادروا بأي خطوة لممارسة نشاطهم الصناعي. وكانت هذه الاستفادات وفق امتيازات منحتها اللجنة الولائية للاستثمار للعديد من الأشخاص بهدف فتح مؤسسات وورشات تصنع منتجات محلية وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتوفر مناصب شغل تساهم في الحد من البطالة، لكن هذا المبتغى حاد عن أصله، وظلت الأراضي الممنوحة خاوية على عروشها رغم مرور عدة سنوات على توزيعها، وهي الحالات التي تم ضبطها بالمناطق الصناعية الكائنة ببلدية سطيف وأولاد صابر والعلمة وعين ولمان وعين أزال وغيرها من المناطق. وأفضت التحريات الأولية إلى إحالة المتقاعسين على العدالة، خاصة أولئك الذين لم يباشروا نشاطهم ولم يتقدموا بأي خطوه في مشاريعهم الاستثمارية، التي بقيت أراضي شاغرة اكتسحتها الأشواك والحشائش والتهمة اليوم موجهه إلى المستفيدين من هذه الأراضي التي تكتسي أهمية كبيرة.

ويأتي هذا القرار بعد تسجيل العديد من المخالفات عبر المناطق الصناعية التي تحولت الأراضي فيها إلى ملكيات خاصة، دون استغلال ومنهم من قام بتأجيرها والاستفادة من دخل سلبي بطريقة غير قانونية. وفيهم من قام بتغيير النشاط دون احترام الدراسة المنجزة مسبقا، وهناك من اكتفوا بفتح مستودعات لتكديس البضائع المستوردة دون أي تصنيع. والأخطر من هذا كله هناك من استولى على العقار الصناعي وقام ببيعه عن طريق شركات وهمية، ويعد ذلك من الجرائم التي ارتكبت في حق العقار الصناعي الذي يسيل الكثير من اللعاب بولاية سطيف، ويثير العديد من التساؤلات حول مشاريع وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

العملية تتزامن مع الشروع في وضع ورقة طريق لإعداد بنك معلومات خاص بقاعدة بيانات دقيقه حول مؤهلات ولاية سطيف في جميع القطاعات، لتمكين الراغبين في الاستثمار من الاستغلال الأمثل لهذه المؤشرات. وقد تم توجيه تعليمات لمحاربه البيروقراطية بكافه أشكالها، والتخلي عن الممارسات السابقة. وهو ما يعني أن الأنظار ستوجه ناحية المستثمرين الوهميين، الذين استفادوا من سنوات الفوضى والجنون.

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20 سنة سجنا لرعية صيني قتل صديقه في جلسة خمر!

مريم. ز

وقعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الإثنين، عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق رعية صيني يدعى “زانغ تانغوان” بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، بعد إقدامه على قتل صديقه طعنا بسكين أثناء شجار نشب بينهما على طاولة خمر.

تفاصيل الملف حسب جلسة محاكمة المتهم، الإثنين، جاءت من بلاغ تلقته مصالح الأمن حول حادثة قتل تعرض لها عامل صيني بورشة بناء بمنطقة براقي، وكشفت المصالح الطبية بمستشفى زميرلي بالحراش، أن الضحية تعرض لعدة طعنات بواسطة سكين كانت سببا لوفاته، لتتوصل التحريات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية وتبين لاحقاً أن الجاني هو صديق الضحية، وأنهما كانا يتواجدان على مستوى ورشة عملهما يتسامران ويحتسيان الخمر رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، وبعد فقدان وعيهما بسبب السكر نشبت بينهما مناوشات كلامية سرعان ما تطوت إلى شجار عنيف بالاسلحة البيضاء، واضطر رفقائهما إلى مغادرة المكان وتركهما يتعاركان، قبل أن يخلف ذلك إصابة أحدهما بطعنات مميتة بواسطة سكين من الحجم الكبير.

المتهم وخلال استجوابه من قبل قاضي محكمة الجنايات، الإثنين، قال إنه لم يكن في كامل وعيه أثناء الشجار ولدى استفاقته من غيبوبة السكر وجد نفسه بالمستشفى لتلقي العلاج بسبب إصابات طفيفة تعرض لها بالراس، مضيفا أنه لا يتذكر شيئا بخصوص الواقعة.

بالمقابل استعرض النائب العام خلال مرافعته تفاصيل جريمة القتل استنادا لمحاضر الشرطة العلمية، وثبوت وقائع القتل ضد المتهم، ليطالب بتوقيع عقوبة الاعدام في حقه، قبل إدانته بالحكم سالف ذكره.

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القضية تخص إبرام صفقة مشبوهة

سنتان حبسا نافذا لرئيس بلدية بالشلف

م. قورين

أيدت، الأحد، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، إدانة رئيس سابق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مران، بسنتين حبسا نافذا، وقلصت عقوبة كاتب عام سابق من سنتين إلى سنة حبسا نافذا، فيما برأت ستة أعضاء من نفس المجلس، من تهمة التورط في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإجراءات الإدارية.

المحاكمة بحسب مصادر “الشروق” تمت إعادتها بعد موافقة المحكمة العليا على الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون، بعد سبع سنوات من إدانتهم بسنتين حبسا نافذا للجميع، رغم عدم حضور بعض المتهمين مداولة لجنة الصفقات لاقتناء جرافة بمبلغ 720 مليون سنتيم، رغم أن خزينة البلدية لم يكن بها سوى 700 مليون سنتيم فقط، وذلك ما دفع بهيئة المحكمة إلى مطالبة المتهمين بتبرير إقدامهم على إبرام الصفقة، بعدما تم فضح أمرهم عبر رسائل مجهولة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف حينها، تحمل جميع المعلومات وشبهات منح أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي وقتها هذه الصفقة لأحد الأشخاص، وبعد عجز رئيس البلدية وكاتبه عن تقديم تبريرات وإثباتات حول إقدامهما على مخالفة التشريع والإجراءات الإدارية في إبرام الصفقات، تم تأييد الحكم السابق القاضي بإدانة رئيس البلدية بعامين حبسا نافذا وتخفيض عقوبة كاتبه العام وتقليصها إلى عام حبسا نافذا مع النطق ببراءة ستة أعضاء متهمين في نفس القضية.