أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 أكتوبر 2023

إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية، اكتشاف ورشة سرية لصناعة التبغ

إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية بمستغانم

ف. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بمستغانم مؤخرا من إحباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية عبر البحر وتوقيف 19 شخصا من بينهم 12 مدبرا، حسب ما أفاد به الاثنين بيان هذه المصالح.

وأوضح ذات المصدر أن العملية التي قامت بها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعشعاشة سمحت بحجز قاربين مطاطيين ومحركين وست صفائح من البنزين و11 سترة نجاة.

وحجزت ذات المصالح مبلغا ماليا بالعملة الوطنية يقدر بـ21.600 دج وآخر

بالعملة الأجنبية يقدر بـ700 أورو كانت بحوزة الموقوفين و12 هاتفا نقالا تستخدم في عمليات التواصل فيما بينهم وبين المترشحين للهجرة غير الشرعية، وفق ذات البيان.

وسوف يتم تقديم الموقوفين الـ19 أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيقات، كما أشير إليه.

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ضبط 300 ألف كيس من الشمة المخلوطة بالجير

اكتشاف ورشة سرية لصناعة التبغ بالمسيلة

الطيب بوداود

داهمت مصالح الشرطة بدائرة عين الحجل في المسيلة، ورشة سرية لصناعة وإنتاج مادة التبغ (الشمة)، 303000 كيس، مع توقيف شخصين. وقائع القضية مرتبطة حسب المصدر بتحريات ومعلومات تفيد بقيام شخصين بنقل كمية معتبرة من مادة التبغ على متن شاحنة، حيث تم توقيف الشاحنة التي كانت معبأة بكمية قدرت بـ105.000 كيس.

وفي سياق متابعة التحريات تبين ان هناك ورشة سرية بإحدى البلديات المجاورة تعمل على تصنيع هذه المادة، فجرت مداهمتها من قبل المصالح المعنية، أين ضبط بداخلها 198.000 كيس شمة معبأة وعليها علامة تجارية وهمية، فضلا عن آلات تستعمل في عملية إنتاج مادة الشمة وتعبئتها. إضافة إلى كميات من الأكياس الفارغة والأغلفة البلاستيكية والكارتونية، وكذلك 20 كيسا من الحجم الكبير من مادة الجير وشاحنة أخرى كانت تتأهب هي الأخرى لشحن كمية أخرى.

وفور الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة، تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة عن تهمة جناية حيازة بضاعة عن طريق التهريب على درجة من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية، وجنحة حيازة أجهزة مخالفة للقانون مخصصة لصنع أوراق التبغ وجنحة التهرب الضريبي، وجنحة استعمال طوابع مزورة وبيع التبغ وعليها تلك الطوابع إضافة إلى جنحة مخادعة المستهلك في نوع ومصدر السلع بواسطة بيانات كاذبة ترمي إلى الاعتقاد بوجود مراقبة رسمية، وجنحة ممارسة نشاط تجاري قار من دون القيد في السجل التجاري، وجنحة عدم الفوترة، ليتم ايداع المتهمين بمؤسسة الوقاية في سيدي عيسى.

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قضية استهداف حاجز أمني أمام مجلس قضاء بومرداس

سعيدة. م

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس خلال دورتها الجنائية المزمع افتتاحها الأسبوع المقبل في قضية المتهم “ر.ر” إرهابي سابق، المتورط في مجموعة قضايا تعلقت بالانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع أعمال القتل ومحاولة القتل العمدي عن طريق وضع متفجرات على الطريق العام، هذا في ظل سرية الغرباء ببغلية، التابعة لكتيبة الأنصار المنضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بقيادة الملقب بـ”الفرماش”.

المتهم في قضية الحال كان قد مثل أمام المحكمة، في عدة قضايا سابقة اعترف خلالها بانخراطه ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة منذ سنة 2000، بعد تعرضه للضغط من طرف الإرهابيين، على حد قوله، وذكر أنه كان مكلفا بمهمة التمريض، ثم مكلفا بالإعلام ونسخ المناشير الخاصة بالسرية التابع لها، لكنه أصر على إنكار باقي الأفعال التي نسبت إليه، خاصة فيما يتعلق بمجموعة من الأعمال الإرهابية الخطيرة، التي شهدتها منطقة بغلية وضواحيها وعلى رأسها عملية تفجير حاجز أمني ما أسفر عن قتل شرطي وإصابة 5 آخرين، إلى جانب عملية اغتيال عنصر رميا بالرصاص، ومحاولة قتل آخرين مع تهديد مواطنين أبرياء من أجل سلبهم أموالهم.

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استيراد شحنة لمواد غذائية مغشوشة تجر تاجر جملة إلى العدالة

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الإثنين، تاجر جملة للمواد الغذائية بتهمة تداول سلع مغشوشة والقيام بممارسة تدليسية تجارية، عقب ضبط كمية من المواد الغذائية مغشوشة عبارة عن مأكولات مصبرة وهو بصدد نقلها إلى داخل محله من أجل عرضها للبيع عن طريق الجملة. كما اسفرت العملية عن حجز نحو 200 صندوق يحتوي على ما يقارب 9 آلاف علبة موجهة للاستهلاك، وعلى أساس التقرير المنجز تمت إحالة المتهم للمحاكمة أمام الجهات القضائية بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر.

بالمقابل، نفى المتهم خلال مثوله للمحاكمة أمس، التهم الموجهة له قائلا أنه لم يقم بتداول السلع وعرضها للبيع، كما أنه قام باقتناء البضائع من مستورد ينحدر من ولاية سطيف وتم نقلها عبر شاحنة إلى العاصمة ليتفاجأ بتوقيفه من قبل المصالح الأمنية وهو بصدد إفراغ الشحنة وإدخالها إلى المحل، نافيا على لسان محاميه علمه بمصدر السلع وطريقة استيرادها، مضيفا أنه قام بإعادة السلع إلى الممون بعد دفع قيمتها وجلب مواد أخرى بنفس القيمة المالية، بعد تسليم أعوان الرقابة جميع الوثائق الخاصة بالصفقة.

من جهته، طالب وكيل الجمهورية بعد سماع أقوال المتهم وتصريحاته بالجلسة، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية في حقه، مع إرجاء الفصل في الملف لتاريخ لاحق.

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خمس سنوات سجنا لشريكي المتهم الرئيسي

المؤبد لقاتل شاب طعنا بالسكين في البويرة

أيوب. ص

أدانت محكمة الجنايات لمجلس قضاء البويرة، الاثنين، شابا بعقوبة السجن المؤبد عن تهمة القتل العمدي، وهي الجريمة التي نفذّها بواسطة سكين من الحجم الكبير في حق شاب آخر على إثر خلافات سابقة ومتكررة، حسب ما ورد خلال جلسة المحاكمة.

تفاصيل القضية التي عالجتها محكمة الجنايات في دورتها الحالية، تعود إلى شهر ماي الفارط، أين اهتزت مدينة عين العلوي على وقع جريمة راح ضحيتها شاب ثلاثيني على يد شاب آخر بواسطة سكين، ليتم توقيف الجاني وفتح تحقيق حول الحادثة، كشف عن دخول الطرفين في خلاف بينهما تطور إلى ارتكاب جريمة شنعاء.

المتهم، وخلال مثوله أمام المحكمة رفقة شريكين آخرين في التهمة، حاول تبرير فعلته على أنها دفاع عن النفس، وذلك باعتبار أنه كان يتعرض للاعتداء من طرف الضحية باستمرار ويسلب منه الأموال، قبل أن يقرر وضع حد لهذا التصرف، حيث وجّه له عدة طعنات بواسطة السكين الذي حاول إنكار ملكيته له، غير أنه وقع رفقة شريكيه في تناقض مع تصريحاتهم الأولى محاولين الإتيان بروايات جديدة، وهو ما أثار استغراب ممثل النيابة الذي واجههم بتصريحاتهم الأولى أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، ليلتمس في حق المتهم الرئيسي عقوبة السجن المؤبد مع 20 سنة سجنا لشريكيه، قبل أن تنطق هيئة المحكمة، بعد المداولة في القضية، بتسليط نفس العقوبة بالنسبة للمتهم الرئيسي و5 سنوات سجنا نافذا بالنسبة لشريكيه.

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احتالت على 50 مكتتبا

تأجيل الفصل في قضية الشركة العقارية الوهمية بوهران

ب. يعقوب

قررت، الأحد، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، للمرة الثانية، تأخير الفصل في قضية الاحتيال العقاري، إلى غاية يوم 23 أكتوبر الجاري، كموعد أخير للبت في القضية، التي راح ضحيتها 50 مكتتبا في الحي المسمى “سيتي بيتي” أو ما يعرف بحي البدر الشعبي في عاصمة الغرب الجزائري. وجاء تأجيل النظر في أطوار الملف، بأمر من رئيس محكمة الاستئناف، لأجل حضور المتهمين الثلاثة غير الموقوفين أو اللجوء إلى استعمال القانون لإجبارهم على حضور الجلسة الجديدة، من أجل الفصل النهائي في الملف، فيما حضر الموقوفون الثلاثة، جلسة المحاكمة المؤجلة إلى الموعد المحدد أعلاه.

وشهدت قاعة المحكمة، توافدا لافتا لضحايا الشركة الترقوية، الذين قدموا من خمس ولايات بغرب الوطن، لأجل مواجهة المتهمين بجرم النصب العقاري والمطالبة بتعويض مادي ومعنوي نتيجة الضرر الكبير الذي لحق بهم منذ دخولهم أروقة المحاكم لاستعادة أموالهم المسلوبة منهم. وكانت محكمة فلاوسن، أصدرت في أواخر جوان الفائت، عقوبات تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا وفرض غرامات بـ1 مليون دينار جزائري بحق كامل المتهمين الستة.

وتعود أطوار القضية، إلى شهر جانفي الفائت، في أعقاب تقاطر شكاوى مكتتبين تم تسجيلهم في مشروع سكني ترقوي جديد في وهران، ولجوء غالبية المسجلين إلى تسديد تسبيقات أولية بـ500 ألف دينار جزائري في حساب صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة والكائن بالشارع المسمى “شكيب أرسلان” في مدينة وهران، وهو المدعو “ف ه” في العقد الخامس من العمر، حيث انساق الضحايا وراء عروض إنجاز سكنات فاخرة بتصاميم معدة سلفا، لتسهيل الإيقاع بمزيد من الأشخاص، بعدما أظهر الموقوف أن سكناته ستقام على قطعتين أرضيتين في ذات الحي مرفقة بمرافق حيوية، على غرار مساحات خضراء ومرآب سيارات وروضة أطفال.

الضحايا تفطنوا لهذه الخدعة بعد مرور أكثر من 90 يوما، بعدما قام بغلق مكتبه وأرقامه الهاتفية، والتواري عن أنظار المكتتبين، لتتوارد شكاوى زبائنه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة ” فلاوسن”، التي فتحت تحقيقا قضائيا في القضية، قادته الشرطة القضائية، التي استمعت إلى أقوال الضحايا بموجب إذن قضائي، كما أوقفت ثلاثة أشخاص ضمنهم مقربون من عائلة المتهم الرئيس، عهدت إليهم سابقا مسؤوليات جمع الملفات وإعداد التصاميم والتكليف بأمانة الشركة، لكنهم أنكروا أمام الضبطية القضائية، درايتهم بهذا المخطط الاحتيالي ونفوا كافة التهم المنسوبة إليهم. المتهم تم إيقافه ليلا بموجب إجراء قضائي بداخل مركبة مؤجرة في حي سيدي البشير وذلك بعد رفضه عقب تفجر الملف، تسليم نفسه ومواجهة المنسوب إليه.

هذا الملف المؤجل، من المتوقع أن يكشف عن تفاصيل جديدة عن جرائم الاحتيال العقاري في وهران تحديدا، التي تسببت في “قبر” رغبات مواطنين في الحصول على سكنات لائقة، من خلال فقدان أموالهم في مشاريع سكنية “صورية”، بسبب ولوج رجال المال هذا النشاط دون سند قانوني، وساعدت الملفات الكثيرة المطروحة أمام القضاء في تكوين نظرة متكاملة حول جرائم النصب على الراغبين في الحصول على مساكن لائقة في الحواضر الكبرى لوهران أو في مدن جزائرية أخرى، تسجل محاكمها باستمرار، عشرات قضايا النصب، التي برع في ارتكابها ملاك شركات وهمية باسم “الترقية العقارية”، التي حولت أحلام جزائريين إلى كوابيس مزعجة، بسبب تبخر آمالهم في الحصول على السكن واسترجاع أموالهم.