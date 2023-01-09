أخبار الجزائر ليوم الإثنين 09 جانفي 2023

قطار يقتل شابا ببومرداس، أم عازبة تحاول قتل مولودها

قطار يقتل شابا ببومرداس

أيوب . ص

لقي الاثنين شاب في مقتبل العمر مصرعه إثر تعرضه لحادث دهس قطار لنقل المسافرين ببلدية الثنية جنوب بومرداس، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن عناصر وحدة الثنية تدخلوا صباحا من أجل حادث دهس قطار لشاب يدعى “ح. د” صاحب 35 سنة بالمنطقة المسماة أولاد صالح التابعة لبلدية الثنية، اين توفي الضحية بعين المكان، حيث تم تحويل جثته إلى مستشفى الثنية مع فتح تحقيق في الحادث.

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أم عازبة تحاول قتل مولودها ببجاية

توفيق بن يحيى

أوقفت فرقة حماية الأشخاص الهشة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية مؤخرا، فتاة عزباء تبلغ من العمر 21 سنة حاولت عمدا قتل رضيعة مضى على ولادتها يومان.

وكان مواطن اتصل على الرقم الأخضر، مبلغا عن وجود الرضيعة، داخل حاوية قمامة بالقرب من إقامة جامعية، حيث اكتشف وجودها، بعد سماعه بكائها، وكانت ملفوفة بقطعة قماش، وموضوعة داخل حقيبة ظهر.

وعلى الفور تنقلت مصالح الشرطة على وجه السرعة إلى عين المكان أين تم إجراء المعاينات اللازمة، وبرفقة مصالح الحماية المدنية تم تحويل الرضيعة إلى العيادة الطبية لتارقة أوزمور بمدينة بجاية وإبقائها تحت الرعاية الطبية، بعد التحقيق المعمق وتكثيف الأبحاث تم تحديد هوية الفاعلة المقيمة بدائرة إغيل علي وتوقيفها، وقد بين التحقيق بأن المتهمة قد وضعت مولودها غير الشرعي بغرفة داخل إحدى الإقامات الجامعية بمدينة بجاية على الرغم من أنها ليست طالبة جامعية، حيث استضافتها إحدى صديقاتها بغرفتها. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيها لأجل قضية جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار، وتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر ضدها أمر إيداع.

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“عبث مراهقين” ينتهي بمأساة مرورية في سطيف

س. مخربش

انتهت، ليلة الأحد، مغامرة ثلاثة مراهقين بسيارة في ولاية سطيف بمأساة حقيقية، توفي فيها اثنان منهما تحت هيكل المركبة التي تحولت إلى حطام.

الحادث وقع إثر انقلاب سيارة من نوع رونو كومبيس بالطريق البلدي رقم 581 الرابط بين عين آرنات وقرية تيملوك غرب ولاية سطيف، وتسبب في وفاة مراهقين اثنين يبلغان من العمر 15 و17 سنة، في حين أصيب سائق السيارة البالغ من العمر 16 سنة فقط بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج دون أن يعلم بأن صديقيه قد فارقا الحياة.

وقد تابع شهود عيان المشهد المثير للسيارة وهي تنقلب عدة مرات لتستقر فوق أجساد المراهقين قبل أن تتحول إلى كتلة حديدية.

وحسب الشهود، فإن السيارة كانت تسير بسرعة جنونية وفجأة انحرفت عن مسارها وانقلبت عدة مرات، ليخلف الحادث المثير حيرة كبيرة وسط مستعملي الطريق البلدي، كما خلف أيضا تساؤلات حول مغامرة هؤلاء المراهقين، وخاصة السائق الذي يبلغ من العمر 16 سنة.

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توقيف شخصين أحدهما من النيجر

حجز 12 قنطارا من اللّحوم البيضاء بمذبح مشبوه ببجاية

فيصل. ج

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، حجز كمية من اللّحوم البيضاء (دجاج غير مذبوح)، بمذبح غير شرعي ببلدية بوخليفة.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات وردت إلى أفراد فرقة الأمن والتحري بأوقاس، مفادها وجود مذبح غير شرعي للدواجن متواجد بقرية التجمع السكاني رقم 10 بلدية بوخليفة، على اثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم معاينة وجود مذبح غير شرعي للدواجن، وتواجد شخصين تتراوح أعمارهما مابين 24 سنة، 31 سنة، الأول ينحدر من النيجر والثاني من ولاية بجاية هو مالك المذبح، وبعد الاستفسار معه عن الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط أكد انه لا يحوز على أية رخصة، كما تم العثور على كمية معتبرة من الدجاج غير المذبوح والمقدرة بأزيد من 12 قنطارا موضوعة داخل صناديق، وأدوات ومعدات تستعمل في عملية الذبح، وبالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية بجاية والطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة لولاية بجاية، تم ذبح الدجاج السالف الذكر بمذبح شرعي وتسليمه للمؤسسة الاستشفائية بأوقاس، ليتم توقيف صاحب المذبح رفقة الشخص الأخر واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وسيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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وفاة شخص اختناقا بالغاز وإنقاذ تسعة بتلمسان

ع. أسامة

توفي شخص يبلغ من العمر 36 سنة، ليلة الأحد إلى الاثنين، بولاية تلمسان، إثر تعرضه للاختناق جراء استنشاقه غاز أحادي الكاربون المنبعث من موقد للطهي كان يستعمله للتدفئة، وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان، فقد تدخلت مصالحها على مستوى المكان المسمى سيدي شاكر بتلمسان من أجل تحويل الضحية المتوفى إلى المستشفى الجامعي بتلمسان.

وقد أنقذت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة، أسرتين متكونتين من 9 أفراد، منها أسرة متكونة من 4 أفراد على مستوى حي 800 مسكن ببوهناق، إثر استنشاقهم لغاز أحادي الكاربون الذي سبب لهم ضيقا في التنفس أسعفوا على إثره، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي بتلمسان، وعائلة أخرى متكونة من 5 أفراد 3 من جنس إناث تتراوح أعمارهن بين 28 و60 سنة، وطفلان تتراوح أعمارهما بين 04 و14 سنة على التوالي، بمنطقة البراق ببلدية السواحلية التابعة لدائرة الغزوات، جراء استنشاقهم غاز أحادي الكاربون المنبعث من المدفأة، أين قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان وحولوا من إلى مستشفى الغـزوات.

من جهتها، أوصت مصالح مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان المواطنين بضرورة توفير التهوية الدائمة بالمنازل وفي أماكن استعمال سخانات الماء والحمام، وكذا أجهزة التدفئة، بالإضافة إلى تزويدها بأنابيب تصريف الغازات المحترقة وعدم سد فتحات التهوية.

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خلف سقوط جرحى وتم إثره توقيف 6 أشخاص

شجار جماعي بالأسلحة البيضاء يرعب المواطنين بقسنطينة

ع. بن منية

أثار شجار عنيف وقع منتصف الليل، بين مجموعة من الأشخاص، على مستوى عمارات حي بوذراع صالح بمدينة قسنطينة، حالة ذعر وهلع في أوساط السكان، الذين قام أحدهم بالاستنجاد بمصالح الشرطة، التي تدخل عناصرها لفضّ الشجار وتوقيف 6 أشخاص ضالعين في هذه المعركة الدامية التي استعملت فيها مختلف الأسلحة البيضاء، وخلفّت سقوط جرحى.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و34 سنة، تم توقيفهم بعد تلقي مصلحة المناوبة المركزية بأمن ولاية قسنطينة، في حدود الساعة منتصف الليل، مكالمة هاتفية من أحد المواطنين، مفادها وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الأشخاص مدججين بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، ليتم على إثر ذلك توجيه الفرق العملياتية للشرطة القضائية المناوبة في تلك الليلة، إلى حي بوذراع صالح، أين تم توقيف شخصين وتحويلهما إلى مقر مصلحة الأمن الحضري التاسع بحي بوذراع صالح المعروف محليا باسم “لاسيتي”.

وبالتزامن مع ذلك تلقت المصلحة شكوى من شخصين تعرضا للاعتداء بالأسلحة البيضاء، ما تسبب في إصابتهما بجروح وإصابات مختلفة، وبالتحقيق معهما تبين أن أحد المصابين كان من بين المشاركين في الشجار العنيف الذي شهدته عمارات حي بوذراع صالح، كما أسفرت التحقيقات مع الموقوفين، عن تحديد هوية ثلاثة آخرين من شركائهم في المعركة الدامية، والذين تم توقيفهم تباعا وفي أماكن وأوقات مختلفة، وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري التاسع، لاستكمال التحقيق، والذي أفضى إلى تكوين

ملف قضائي ضدهم جميعا، عن تهمة المشاجرة في الطريق العام باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.