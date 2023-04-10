أخبار الجزائر ليوم الإثنين 10 أفريل 2023

حجز قرابة 56 ألف قرص مهلوّس، دراجة نارية تقتل شابا

حجز قرابة 56 ألف قرص مهلوّس بالمسيلة

س. منصوري

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، والواقعة ضمن الاختصاص الإقليمي للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من إحباط عملية تهريب 56229 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 33 ملغ، تم اكتشافها على إثر عملية تفتيش دقيق، مخبأة بإحكام في تجاويف وأجزاء مركبة سياحية. حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

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دراجة نارية تقتل شابا ببجاية

تقمونت. ع

توفي، مساء الأحد، شاب يبلغ من العمر 26 سنة، متأثرا بالجروح البليغة التي تعرض لها، إثر حادث سير تعرض له حينما كان على متن دراجته النارية، دقائق قليلة بعد صلاة التراويح، حيث تعرض الضحية لحادث مميت وسط مدينة القصر، وهو الخبر الذي نزل على عائلته ومعارفه كالصاعقة، مع الإشارة إلى عودة حوادث الدراجات النارية مؤخرا، إلى الواجهة بشكل ملفت للانتباه الأمر الذي يستدعي التحلي بمزيد من الحيطة والحذر لتفادي مثل هذه المآتم.

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وضع حد لنشاط مذبح سري بوهران

فيصل. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني من وضع حد لنشاط مذبح سري للحوم الحمراء والبيضاء بقديل (وهران) وحجز 19 طنا من اللحوم، حسبما استفيد الاثنين من ذات السلك الأمني. وجاءت هذه العملية استغلالا لمعلومات وردت لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران مفادها وجود مزرعة ببلدية قديل يقوم صاحبها بذبح اللحوم الحمراء والبيضاء بطريقة غير قانونية.

وبعد مباشرة التحريات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تم مداهمة المزرعة من قبل ذات المصالح بالتنسيق مع أعوان التجارة ومصالح البيطرة وحجز 16 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم مفرومة مجمدة ورأسين بقر كانت موجهة للتسويق ومعدات خاصة بالقصابة، كما أشير إليه. وبعد المعاينة البيطرية تبين بأن هذه المحجوزات غير صالحة للاستهلاك البشري. وقد رفعت ضد أصحاب هذه المزرعة الأربع جملة من المخالفات تتعلق بممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري ووضع للبيع منتوج يعلم بأنه فاسد والغش في بيع السلع والتدليس في المواد الغذائية ومخالفة إلزامية النظافة، وفق ذات المصدر الذي أشار إلى أنه سيتم تقديم المتورطين أمام العدالة.

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المؤبد للمتهم الرئيسي الفار

شرطي متسرب يوقع بعصابة لتزوير العملة بأم البواقي

ج. ل

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء أم البواقي، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بإدانة شابين يبلغان من العمر 26 و27 سنة، ينشطان في عصابة لتزوير العملة، جرت الإطاحة بها، بفضل شرطي متسرب تمكن من اختراق الشبكة، وأدين المتهمان بارتكاب جنايتي تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني تزيد قيمتها عن 500 ألف دج والإسهام عن قصد في توزيعها في الإقليم الوطني، والحكم على كل واحد منهما بخمس سنوات سجن وغرامة مالية، كما تم إدانة متهم آخر لازال في حالة فرار بنفس التهمة والحكم عليه بالسجن المؤبد.

وحسب مجريات جلسة المحاكمة فإن المتهمين تم توقيفهما منتصف شهر ديسمبر من سنة 2021، بعد أن تحصلت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية أم البواقي، على معلومات مؤكدة مفادها أن شخصين متوجهين نحو مدينة أم البواقي، وبحوزتهما مبلغ معتبر من الأوراق النقدية المزورّة يقدر بـ 54 مليون سنتيم وهما بصدد تسليمه لشخص آخر الذي هو شرطي متسرب ضمن عصابة ترويج الأوراق النقدية. على إثر ذلك تم توقيفهما وضبط بحوزتهما مجموعة من الأوراق النقدية المزورّة من فئة 2000 دج، بقيمة تفوق الـ 54 مليون سنتيم. خلال جلسة المحاكمة صرح المتهمان أن الأوراق النقدية المزورّة تحصلا عليها من عند المسمى “ب،ر” الذي هو في حالة فرار، وأنهما كانا بصدد تسليمها لشخص آخر.

ممثل النيابة العامة في مرافعته ذكر بأن كل أركان الجريمة قائمة في حق المتهمين الثلاثة بما فيهم المتهم الفار، وأن ما قاموا به جريمة شنعاء في حق الاقتصاد الوطني، والمساس بقيمة العملة الوطنية، وتساهم في التضخم المالي، معتبرا أن هذه الظاهرة استفحلت إلى حد كبير، وعليه وجب التصدي لها بكل حزم ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم بأقصى عقوبة ملتمسا معاقبتهم جميعا بالسجن المؤبد. وبعد المداولة القانونية نطق رئيس الجلسة بإدانة المتهمين الحاضرين بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات مع الحكم غيابيا على المتهم الذي لازال في حالة فرار بالسجن المؤبد.