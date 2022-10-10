أخبار الجزائر ليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022

حجز 172 قنطار من السميد الموجه للمضاربة ببجاية، أحكام بين 3 و5 سنوات لتجار بتهمة المضاربة غير المشروعة بالبويرة

أستاذ ثانوي بوادي أرهيو يتحول إلى متسوّل ومتشرد

ناصر بلقاسم

تشاء الأقدار أن يتحول يانوري محمد من أستاذ للغة الإنجليزية بثانوية عبد الحميد قباطي بوادي رهيو في ولاية غليزان، إلى متشرد ومتسول في الشوارع، شاحب الوجه وهو يرتدي ملابس رثّة، بعدما كان أستاذا محترما، من زملائه الأساتذة والتلاميذ، الذين تفاجؤوا بهذا التحول المفاجئ الذي طرأ على حياة الأستاذ محمد، الرجل المتواضع الذي أفنى شبابه في خدمة العلم وتربية الأجيال.

عديد التساؤلات يطرحها زملاء هذا الرجل، حول من يتحمل مسؤولية طرده من العمل، بعدما أحيل على المجلس التأديبي وهو مريض بسبب الاضطرابات النفسية، ثم أين كانت اللجنة متساوية الأعضاء حين تم طرده من عمله وأين كانت إدارة ثانوية عبد الحميد قباطي التي لم تضمن له عمله وصحته وسلامته، وأين هم زملاؤه الذين كانوا يشتغلون معه، مع العلم أنه درس بهذه الثانوية من سنة 1982 إلى سنة 1992، ليتردد بعد ذلك على مديرية التربية العديد من المرات، أين وعده أحد إطاراتها آنذاك بمنحه منصبا مكيفا، وتمضي الشهور والأعوام لكن لم يف هذا الإطار بوعده وأحيل على التقاعد بعدما اشتغل بالولاية.

وقال أحد زملاء هذا الأستاذ المتشرد، إنه عندما تقترب منه وتتحدث معه مطولا ”تشعر بأنه ظلم بطريقة غير إنسانية بسبب صدق حديثه”، مضيفا أنه اليوم يجلس وحيدا أمام مركز البريد يطلب من الآخرين مساعدته وحين يجمع 100 دينار لا يضيف عليها دينارا واحدا، يبحث عن قوت يومه بعزة وكرامة، كما يتخذ إحدى الجرائد الصادرة باللغة الفرنسية صديقته الوفية، وحين تميل الشمس إلى الغروب يتجه إلى إحدى غرف تغيير ملابس الحكام بملعب مكي فغول، ليأوي إليها ليلا، وبعدما منحته البلدية كما قال منحة 3000 دج رفض أخذها، وأصر على أن له الحق في معاش العجز بنسبة 80 بالمائة، وهذا بسبب المرض وبلوغه سن 63 سنة، وعشر سنوات كخدمة في الوظيف العمومي، كما أدى واجب الخدمة الوطنية في بشار من 1979 إلى سنة 1981.

الأستاذ السابق “يانوري” وفي حديثه لـ”الشروق”، عبر عن عميق أسفه وأساه على الظروف القاسية التي أجبرته على التشرد، وازدادت حسرته بمناسبة “يوم المعلم”، قائلا: “أنقذوني وأعيدوا لي كرامتي وعزتي التي سلبت مني”، وأضاف: ”كنت أستاذا ودرس على يدي من هم اليوم أطباء ومهندسون، وضباط وأساتذة ومفتشون..”

وناشد “بن علي حمدان” كاتب قصة هذا الأستاذ الذي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، كل من باستطاعته التوسط له لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للتكفل بملفه، ومساعدته لاستعادة كرامته كأستاذ ثانوي سابق، وخص بالذكر مصالح مديرية التربية لولاية غليزان باعتباره من أبناء القطاع التربوي.

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الإطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب ببجاية

ن. أوهاب

تمكنت عناصر الشرطة لأمن دائرة القصر التابعة لأمن ولاية بجاية، نهاية الأسبوع، من توقيف خمسة أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و27 سنة، لتورطهم في قضية تكوين عصابة الأحياء، بهدف اقتراف أفعال إجرامية.

العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عددا من الشكاوى وطلبات تدخل من مواطنين، خاصة في أوقات متأخرة من الليل تعرضوا للاعتداءات بواسطة أسلحة بيضاء وانتهاك حرمات منازلهم. وفور ذلك، باشرت مصالح الشرطة عمليات بحث وتحر واسعة، كللت بتحديد هوية هذه الجماعة وتوقيفهم. وقد ضبطت بحوزتهم كمية من القنب الهندي تقدر بـ 183 غرام، كمية من المهلوسات، مبلغ مالي قدره 65500 دج من عائدات ترويج المخدرات، كمية من الأقراص المهلوسة من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى حجز عدد معتبر من الأسلحة البيضاء.

وبعد نهاية التحقيق، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سير بتيبازة

ب. بوجمعة

لقي شاب حتفه وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث سير، وقع ليلة أول أمس، بالطريق الوطني 42 الرابطة بين بلديتي الناظور وحجوط. وتدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية شنوة، مدعمة بالوحدة الثانوية حجوط في حوالي الثامنة ليلا من أجل حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الوطني رقم 42 الرابط بين بلديتي الناظور وحجوط أمام محطة المياه بلدية الناظور، مخلفا وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة، فيما أصيب مرافقاه البالغان من العمر 17 و16 بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى مستشفى حجوط.

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اكتشاف ورشة سرية لصناعة الحلويات ببجاية

ت. بن يحيى

اكتشفت وحدات الدرك الوطني الأحد ببجاية، ورشة سرية لصنع الحلويات تقليدية الصنع داخل مسكن في عاصمة الولاية؛ يعمل بها عدد من السيدات، وهذا وفقا لما جاء في بيان للهيئة النظامية المذكورة. وتبين أن صاحب الورشة، يحوز سجلا تجاريا لصناعة الحلويات في عنوان آخر، غير عنوان مسكنه العائلي، وعاين الدركيون بالورشة، حسب المصدر ذاته، عدم احترام شروط النظافة والصحة وشروط التخزين وعدم التصريح بالمستخدمين لدى مصالح الضمان الإجتماعي، فضلا عن عدم وسم المنتوج. وجرى حجز الحلويات والمواد الأولية وإتلافها على مستوى المفرغة العمومية لبلدية بجاية.

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مصنعان ينتجان عطورا وكريمات سامة بوهران

سيد احمد فلاحي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من وضع يدها على أخطر مصنع يموّن الأسواق بمواد حساسة، وفي نفس الوقت غير صالحة، بل تعتبر خطرا على الصحة العمومية، ويتعلق الأمر بورشات إنتاج المواد المنظفة، والعطور والمراهم ومزيلات الروائح وغيرها، والطامة الكبرى أنها تصنع بمواد كيماوية منتهية الصلاحية منذ سنة 2019.

القضية فجرها مكتب حماية المستهلك بوهران، بعد ورود معلومات مؤكدة عن وجود مصنعين الأول يختص في المراهم وشامبوهات الأطفال، بينما الثاني يصنع مواد تجميل ومواد تنظيف، في حين أن العامل المشترك بينهما هو عدم صلاحية المواد الأولية التي تصنع بها تلك المواد التي توضع في أماكن حساسة على الجسد، مثل الوجه الإبطين، وهي نفسها الأسباب الجوهرية التي أدت إلى تفشي أمراض جلدية، سواء عند الأطفال أو النساء، كونهم يستعملون بكثرة تلك المواد مقارنة بالرجال، وقد أفاد في هذا الصدد ممثل عن مكتب منظمة حماية المستهلك وهو السيد “حاج علي”، أنه تم حجز في العملية أكثر من 350 برميل كانت مليئة بمواد أولية منتهية الصلاحية في فيفري 2019، بينما تم مسح تاريخ الانتهاء في براميل أخرى، في محاولة لتغليط المحققين، وهو بدوره مخالفة يعاقب عليها القانون، والأغرب من ذلك أن المنتجات التي كان المصنع يوزعها بالأسواق، تحمل إشارة أن المنتوج صالح لغاية 2025 بمعنى أن الكارثة أكبر، إذا ما حسبنا مدة انتهاء الصلاحية في سنة 2019، وقد تم على الفور إخطار مصالح الدرك الوطني التي تنقلت من أجل توفير الغطاء الأمني وتسهيل مهمة المحققين، وقد تم فتح محضر قضائي من أجل متابعة صاحبي المصنعين المتواجدين في حي ميلينيوم، واللذين كانا يضخان بالأسواق مواد تمثل قنابل صحية غير مبالين بما قد ينجر عن هذا التصرف من مخاطر صحية.

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رفض الإفراج عن محبوسي قضية صفقات النظافة بوهران

ب. يعقوب

قضت، مساء الأحد، غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، بتأييد كافة الأوامر الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة العثمانية في وهران، بحبس مدير سابق لقسم النظافة والتطهير ببلدية عاصمة ذات الولاية ورئيس المخزن، كما تم تأييد تدبير الرقابة القضائية في حق أشخاص بينهم منتخبون وموظفون وعمال، وستة ملاك شركات خاصة كانوا مكلفين بجمع وتطهير النفايات المنزلية في سنوات 2019/2020/2021 .

وجاءت قرارات غرفة الاتهام سريعة، وذلك بعد أقل من عشرين يوما عن فصل قاضي تحقيق الغرفة الثانية في ملف الضبطية القضائية المنجز من قبل فرقة الأبحاث للمجموعة الإقليمية لدرك وهران، بخصوص ملف النظافة الذي تفجر في مستهل شهر جوان الماضي في أعقاب لجوء والي وهران سعيد سعيود إلى القضاء في أربع دعاوى قضائية ضد مسؤولين سابقين ومنتخبين عن العهدة الانتخابية السابقة 2017/2021، متهما إياهم بالتقصير في جمع أكوام النفايات المنزلية والتشويش وإحداث البلبلة للحيلولة دون نجاح التظاهرة المتوسطية الأخيرة التي احتضنتها وهران في الفترة الممتدة بين 25 جوان إلى 6 جويلية، مع إعلانه عن رفع شكاوى ضد منتخبين سابقين تحديدا لوقوفهم خلف العراقيل التي يواجهها الرئيس الحالي لبلدية وهران، خاصة في تطهير شوارع وحارات وهران من “الزبالة”، إضافة إلى حديثه عن فضائح بالجملة ورثها المجلس البلدي الحالي، منها صفقات مخالفة لأصول التشريع في اقتناء مشتريات تخص حاويات قمامة، قطع غيار ومواد تعقيم واكتشاف فواتير خيالية تخص “جلسات شاي وقهوة”.

وبحسب ما أفاد به المصدر لـ “الشروق”، فإن هيئات دفاع الموقوفين في ملف النظافة بوهران، كانت رفعت ملتمسات بالإفراج المؤقت عن الموقوفين اللذين أودعا الحبس المؤقت في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الفائت، استكمالا لتحقيقات مسهبة في قضايا فساد كان حركها الوالي الحالي، لكن غرفة الاتهام رأت أن خطورة الوقائع الجزائية التي يتابع فيها بعض المتهمين في حال إيقاف بجنحة تضخيم فواتير لغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، تستدعي تمديد فترة حبسهم كضرورة أملتها مصلحة التحقيق المستمر.

على هذا النحو، تقرر توسيع البحث القضائي في قضية الحال بإعادة الملف إلى فصيلة الأبحاث لسماع أشخاص جدد قد يفوق عددهم 35 شخصا من أرباب شركات خاصة وموظفين في مصالح بلدية وهران، وأعوان وإطارات في قسم النظافة، في تحقيق موسع يضاف إلى الأشخاص 21، الذين خضعوا إلى التحقيق الأولي وتم إيداع شخصين الحبس المؤقت ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية .

ويهم التحقيق الموسع بحسب ما أشار إليه المصدر بعينه، شبهات تلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بملف النظافة، تضخيم فواتير عمليات رفع النفايات المنزلية بخلاف الحجم الحقيقي الذي جمعته شركات جمع وتطهير القمامة في وهران .

ثغرة مالية بـ 18 مليارا

وكانت الأبحاث الأولية التي قامت بها المفتشية العامة للولاية بالتنسيق مع الجهات الأمنية في وهران، اعتمادا على خبرة مالية في الموضوع بعينه، أفضت بوجود ثغرة مالية قاربت 18 مليار سنتيم، بحيث يشتبه في تورط مسؤولين مع رؤساء شركات خاصة كانوا مكلفين بجمع النفايات في أحياء وهران، بتضخيم فواتير تتراوح ما بين 800 ألف دينار جزائري و1,5 مليون دينار دوريا، لا تتطابق مع الكميات الحقيقية لرفع حمولات القمامة، إذ تم إعداد خبرة في هذا الشأن، توصلت بمعلومات تفيد أن ما تلقاه هؤلاء الأرباب، يخالف تماماً معايير الصفقات العمومية وذلك بتواطؤ مسؤولين سابقين قاموا بتسهيل عمليات التخليص .

مع العلم، أن غرفة الاتهام كانت فصلت في طلبات أخرى في شهر أوت الماضي بعدم الإفراج عن أربعة أشخاص آخرين كانوا محل متابعة في بداية التحقيق في ملف الحال، من بينهم مدير النظافة وأحد نوابه ومتعاملان آخران، في سياق جهود السلطات العمومية في مكافحة ملفات فساد عرفتها وهران في وقت سابق، في انتظار تقديم منتخبين آخرين إلى العدالة يشتبه في قيامهم بصفقات مخالفة للقانون، تنفيذا لدعاوى قضائية كان حركها الوالي وأعلن عنها في اجتماع رسمي بمقر المجلس الشعبي الولائي.

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استئناف أشغال إنجاز أول وحدة لسحق الحبوب الزيتية بالجزائر

ع. تڤمونت

قام، الأحد، والي بجاية، الذي كان مرفقا بأعضاء خلية الإصغاء ومرافقة المستثمرين، بزيارة تفقدية لمعاينة مشروع إنجاز وحدة سحق الحبوب الزيتية الخاصة بمؤسسة “سيفيتال” الواقعة بالقرب من ميناء بجاية، وحسب المعطيات، فإن نسبة تقدم أشغال هذا المشروع الهام والواعد قد بلغت 80 بالمائة، ومن المنتظر أن تساهم وحدة سحق الحبوب الزيتية، الأولى من نوعها بالجزائر، في تحقيق الأمن الغذائي من حيث مادة زيت المائدة، حيث ستتمكن مؤسسة سيفيتال، من إنتاج مادتها الأولية محليا وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة الكثير، كما من المنتظر أن يوفر المشروع المذكور نحو 250 منصب عمل مباشر فضلا عن الآلاف من المناصب غير المباشرة التي سيتم خلقها في المجال الفلاحي وبالخصوص في مجال توفير الحبوب التي ستكون بمثابة المادة الأولية لإنتاج مادة الزيت.

وبخصوص مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص الكائن بين بلديتي أميزور وتالة حمزة ببجاية ترأس والي بجاية اجتماعا تنسيقا بحضور المدرين التنفيذيين المعنيين بهذا المشروع، أين أكد مدير البيئة بالولاية أنه قد تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم.

كما استقبل الوالي أحد المستثمرين في مجال تحويل الخضر والفواكه وذلك في إطار مرافقة المستثمرين وتسهيل الإجراءات، حيث أصغى الوالي بإسهاب لانشغالات ومشاكل المستثمر مؤكدا بأن السلطات العمومية سترافق كافة المستثمرين الحقيقيين وستعمل على تذليل كل الصعوبات لتمكينهم من الرفع من وتيرة الإنتاج وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة المسطرة من طرف السلطات العليا للبلاد.

وقام الوالي بزيارة تفقدية قصد معاينة مدى تقدم أشغال إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر الكائنة بمنطقة “تيغرمت” غرب عاصمة الولاية، ذات طاقة استيعاب قدرها 300 ألف متر مكعب من الماء في اليوم وهو المشروع الذي سيوفر600 منصب شغل لفائدة شباب المنطقة، كما يسمح المشروع برفع قدرات الولاية الإنتاجية وبالتالي تغطية احتياجات الولاية من الماء، كما زار الوالي ميناء الصيد بتالة إيلاف غرب مدينة بجاية، أين تم إمضاء اتفاقية حق الامتياز لصالح الشركة الوطنية لتصليح البواخر “إريناف” ما يسمح للمؤسسة بإنشاء وحدة لتصليح البواخر على مستوى الميناء المذكور.

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حجز 172 قنطار من السميد الموجه للمضاربة ببجاية

ت. ع

تمكن الدرك الوطني لبجاية من توقيف شخص يمتهن المضاربة غير مشروعة بمادة السميد على مستوى بلدية برباشة في بجاية مع حجز 172 قنطار من هذه المادة. إذ في إطار الوقاية والحضور الردعي في الميدان ضد كل أشكال الجريمة ومحاربة ظاهرة المضاربة واحتكار المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات، تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية، من توقيف شخص من أجل المضاربة غير المشروعة بمادة السميد ببلدية برباشة في بجاية.

حيثيات القضية تعود- حسب بيان قيادة الدرك- إلى قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبرباشة، بدورية عبر الإقليم بالضبط على مستوى قرية أڤمون بذات البلدية، أين لفت انتباههم وجود ورشة سرية، ملك لشخص يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من ولاية بجاية، يقوم بممارسات تدليسية من أجل المضاربة بالمواد الأساسية على غرار مادة السميد.

وأسفرت العملية عن حجز 172 قنطار من مادة السميد، بالإضافة إلى حجز 1750 كلغ من مادة سميد الذرى و4716 كلغ من مادة الشعير و1500 كلغ من مادة طحين الشعير، وكذا حجز آلتين للطحن وآلتي خياطة للأكياس وواحدة للتصفية.

وتم إنجاز ملف قضائي وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تقديم المعني فور الانتهاء من التحقيق وتسليم السلع إلى مديرية التجارة لولاية بجاية.

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متابعة تاجر متنقل بتهمة المضاربة في السلع في بومرداس

أيوب. ص

تمكنت عناصر الضبطية القضائية التابعة لأمن دائرة برج منايل غرب بومرداس من ضبط كميات هامة من السلع والمواد الغذائية متمثلة في السكر وزيت المائدة كانت مخبأة داخل مستودع تابع لتاجر متنقل منها ما يفتقد للفوترة، حيث تمت متابعته بتهمة المضاربة في السلع الأساسية.

العملية كشفت عنها مصالح نيابة محكمة برج منايل في بيان لها، حيث أكدت أنه بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الشرطة القضائية لبرج منايل مفادها امتلاك المدعو “ت. م” لمستودع يخزن فيه كمية من مادة الزيت الموجهة للمضاربة، ليتم منح إذن بتفتيش الأخير، أين تم في داخله ضبط كمية 21 قنطارا من مادة السكر المبلور و100 قارورة زيت المائدة سعة 5 لتر و210 قارورة سعة 2 لتر، وبعد التحري في القضية حسب بيان مصالح النيابة تبين أن المشتبه به يحوز سجلا تجاريا لنشاط تاجر متنقل في المواد الغذائية على مستوى أسواق البلديات وغيرها، وهو نشاط لا يسمح له بتخزين السلع المضبوطة والذي يدخل ضمن النشاط القار، كما تبين بأن من بين السلع المضبوطة توجد كمية 9 قناطير سكر بدون فواتير أما باقي السلع فهي محل فاتورة شراء تحمل عنوانا غير ذلك الذي ضبطت فيه، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جنحة المضاربة غير المشروعة في مادتي الزيت والسكر وجنحة ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.

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وفاة عريف في الحماية المدنية أثناء أدائه واجبه بالذرعان في الطارف

عصام بـن منية

عاشت مدينة الذرعان بولاية الطارف، ظهر أمس، أجواء جنائزية مهيبة، عند تشييع جنازة عون الحماية المدنية المتوفى ربح الله عبد الرحمان، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة، إثر حادث مرور تعرض له رفقة زملائه، ليلة أول أمس، عندما كانوا في مهمة عمل للتدخل بشأن حادث مرور.

عون الحماية المدنية المتوفى البالغ من العمر 35 سنة، التحق بصفوف الحماية المدنية دفعة 2010-2011، وهو برتبة عريف، كان يعمل في الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الذرعان في ولاية الطارف، ومشهودا له بحسن السيرة والسلوك، قبل أن يتعرض ليلة أول أمس، رفقة ثلاثة من زملائه في السلك، لحادث مرور مميت، عندما خرجوا في مهمة عمل بعد تلقيهم نداء بالتدخل بشأن وقوع حادث مرور خطير، وفي طريقهم انحرفت بهم شاحنة التدخل التابعة للوحدة الثانوية بالذرعان، لتنقلب على حافة الطريق، بمخرج مدينة الذرعان وتحديدا على محور الدوران برج نام. وقد تم نقل المصابين الأربعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمدينة الذرعان، أين لفظ الضحية ربح الله عبد الرحمان أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، فيما تم إخضاع زملائه للعلاج اللازم.

وقد نزل خبر وفاة العريف ربح الله عبد الرحمان، كالصاعقة على أسرة جهاز الحماية المدنية بولاية الطارف، وامتد صداه إلى كل ضباط وأعوان الحماية المدنية عبر التراب الوطني، والذين نشروا على صفحاتهم على الفايس بوك صورة المرحوم مرفوقة بتعازيهم الخالصة وتضامنهم مع أسرته. وقد توقف منذ الساعات الأولى من صباح أمس، كل شيء بمدينة الذرعان، ولم تسمع سوى صافرات سيارات الإسعاف المتبوعة بمئات أعوان الحماية المدنية بالزي الرسمي من مختلف الرتب وجموع المواطنين، الذين كانوا قد ألقوا النظرة الأخيرة على الضحية في مقر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالذرعان قبل التوجه صوب المقبرة لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط أجواء من الحزن والتأثر للحادث الأليم والذي ذهب ضحيته العريف ربح الله عبد الرحمان أثناء أدائه لواجبه الذي أقسم من أجله.

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مقتل شخص وإصابة تسعة في حادث مرور بالجلفة

ق. م

لقي شخص حتفه، فيما أصيب تسعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرورو وقع مساء أمس الأحد، ببلدية الإدريسية (100 كيلومتر غرب الجلفة)، حسبما علم الاثنين من مصالح الحماية المدنية. وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم عبد الرحمان خاضر، لوأج، أن إسعافات الوحدة الثانوية بالإدريسية تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين سياحيتين على محور الطريق البلدي 11 الرابط بين بلدية بن يعقوب ومنطقة “كاف الباز”.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحية يبلغ من العمر 27 سنة، وإصابة تسعة (9) آخرين بجروح تتراوح أعمارهم مابين سنة واحدة و66 سنة، و قد قدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة بمكان الحادث وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى مدينة الإدريسية. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث المميت.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا بالشلف

م. قورين

تمكن نهار الإثنين، عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف من إحباط محاولة هجرة غير شرعية وتوقيف 13 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة بينهم ثلاثة مدبرين، كانوا بصدد التحضير والتدبير للهجرة غير الشرعية عبر البحر، بالإضافة إلى حجز قارب مطاطي وسترات نجاة ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

وقال النقيب حجامي فاتح قائد فصيلة الاستعلامات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني للشروق، إن العملية تمت على إثر ورود معلومات حول تجمع مجموعة من الشباب بمنطقة تاميست الغابية، لأجل ركوب قوارب الموت باتجاه إسبانيا، فتم نصب كمين محكم لهم مكن من تطويق عشرة أشخاص متلبسين بصدد امتطاء القارب، ينحدرون من ولاية الشلف والبليدة وتيزي وزو، وبعد إخضاعهم للتحقيق تم الكشف عن هوية ثلاثة أشخاص من مدبري الرحلة، ليتم توقيفهم وتحويلهم على العدالة.

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نصّاب ينشر صور طفل مريض عبر الفايسبوك للحصول على التبرعات بقسنطينة

عصام بن منية

استغل شاب مقيم بمدينة قسنطينة، حالة طفل صغير، كانت عائلته قد نشرت في وقت سابق على صفحات الفايس بوك، نداء لمساعدتها على جمع مبلغ مالي لفائدة ابنها المريض، الذي كان في حاجة ماسة إلى إجراء عملية جراحية، حيث قام هذا الشاب بتحميل صورة الطفل المريض وإعادة نشرها على صفحته وإرفاقها بحسابه البريدي الشخصي، ما مكنه من جمع مبالغ مالية من تبرعات أهل البر والإحسان، دون تسليم تلك المبالغ لعائلة الطفل المريض، الذي كان قد خضع للعملية الجراحية، دون علم النصّاب الذي استمر في استغلال صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفور أن اكتشف والد الطفل تداول صورة ابنه التي قام بنشرها في وقت على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بالحساب الشخصي للشاب النصّاب، حتى سارع إلى تقديم شكوى أمام مصالح أمن ولاية قسنطينة، أكد فيها، أن أحد الأشخاص يقوم باستغلال صور ابنه المريض التي تم نشرها في وقت سابق على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل جمع تبرعات لإجراء عملية جراحية لابنه، الذي أجريت العملية ولم يعد بحاجة للتبرعات، إلا أنه فوجئ بقيام شخص لا يعرفه بمعاودة نشرها ووضع رقم حساب لا يخصه، من أجل النصب على الجمهور لجمع الأموال بعد استعطافهم.

على إثر تلك الشكوى، باشرت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، تحرياتها وتحقيقاتها، بالترصد الإلكتروني لحساب المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة، الذي تم تحديد مكان تواجده، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة النصب على الجمهور باستعمال وسيلة إلكترونية، جمع أموال تبرعات دون رخصة، استعمال صور الغير دون رضا صاحبها، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

وأخذت قضايا النصب والاحتيال باستغلال صور المرضى والمعاقين على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع التبرعات منحى تصاعديا في الفترة الأخيرة، بولاية قسنطينة وحتى ببعض الولايات الأخرى، حيث يستغل أصحاب بعض الصفحات الفايسبوكية من النصابين تلك الصور لجمع مبالغ مالية معتبرة من عند المحسنين لحسابهم الخاص، دون تسليمها إلى أصحابها من المرضى والمحتاجين إليها.

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مقتل تلميذ تحت عجلات سيارة أمام مدرسة بمعسكر

ق. مزيلة

اهتزت قرية سيدي سالم ببلدية سيدي قادة في ولاية معسكر، مؤخرا، على وقع حادثة وفاة التلميذ “دحام ابراهيم” دهسا بسيارة على حافة الطريق الوطني رقم 14 الذي يقطع القرية إلى شقين. التلميذ الذي يزاول دراسته في متوسطة سيدي قادة كان ضحية مركبة مجنونة دهسته بينما كان عائدا من دراسته نحو المسكن العائلي بسيدي سالم، لينضم إلى قافلة ضحايا هذا الطريق الذي توفي عبره العشرات في السنوات الأخيرة خاصة من فئة التلاميذ. وقال والد الضحية في هذا الحادث، إن ابنه كان آخر المتوفين في مسلسل مأساوي، حيث سبقه العشرات من الأطفال والتلاميذ الذين قضوا أمام باب المدرسة الوحيدة بالقرية، بينما كانوا يهمون بقطع الطريق من الجهة التي يقطنونها نحو الجهة التي تقع فيها المدرسة.

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أحكام بين 3 و5 سنوات لتجار بتهمة المضاربة غير المشروعة بالبويرة

فاطمة عكوش

في إطار التصدي ومكافحة عمليات المضاربة التي يقوم بها بعض التجار، وبعد التحريات التي قامت بها مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية البويرة بالتنسيق مع الشركاء المهنيين، على غرار الدرك الوطني، الأمن الوطني، تم ضبط متعاملين اقتصاديين يقومون بالمضاربة بالمواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع، حيث تمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين حررت ضدهم أحكام تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية مقدرة من 200 مليون سنتيم إلى 500 مليون سنتيم، وشطب السجل التجاري ومنع صاحب السجل التجاري من ممارسة نشاط تجارة، كما ينشر منطوق الحكم في نشرة الإشهارات القانونية، بالإضافة إلى مصادرة الأشياء المحجوزة.

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استرجاع 130 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل بالأغواط

ق. م

استرجعت مساحة تفوق 130 هكتار من العقار الصناعي غير المستغل خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بولاية الأغواط، والتي كانت قد منحت لفائدة مستثمرين، حسبما استفيد من مسؤولي الولاية.

كما تم إلغاء 80 مشروعا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بولاية الأغواط، وذلك ضمن عمل اللجنة الولائية للمشاريع، والتي قامت بزيارات ميدانية تقييمية لكل مشاريع الاستثمار المسجلة لدى مديرية الصناعة، مثلما أوضح رئيس ديوان الولاية سيد علي مراد.

وتصبح المساحة الإجمالية المسترجعة من العقار الصناعي غير المستغل منذ 2015 بالولاية 185 هكتار، مع إلغاء أزيد من 200 مشروع استثماري لم يتم تجسيده على أرض الواقع.

وعلى صعيد آخر، فقد كانت مديرية الصناعة قد دعت المؤسسات الوطنية الخاصة والجمعيات المهنية الناشطة في شعبتي النسيج والجلود بالولاية للمشاركة في اللجنة الوطنية الإستراتيجية الخاصة بهاتين الشعبتين والتي تندرج في إطار إعادة بعث وتنظيم الشعب الصناعية في البلاد، حسبما أشير إليه.

وتهدف هذه اللجنة إلى دراسة وضعية صناعات النسيج والجلود وتشخيصها مع اقتراح الحلول الحقيقية والعملياتية لمختلف المشاكل المعترضة.

وتضم اللجنة جميع الأطراف الفاعلة المعنية من القطاعين العمومي والخاص، بالإضافة إلى هيئات رسمية ومنظمات ومخابر البحث ومراكز التكوين المتخصصة في هذا المجال، حسب السيد مراد.

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المهرجان الثقافي للموسيقي والأغنية لوادي ميزاب ديسمبر القادم

سينظم المهرجان الثقافي المحلي للموسيقي والأغنية لوادي ميزاب خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 28 ديسمبر القادم بغرداية، حسبما استفيد اليوم الاثنين لدى مسؤولي مديرية الثقافة والفنون بالولاية.

وأوضح مدير القطاع، عبد الجبار بلحسن، في هذا الصدد “أن هذه الطبعة الجديدة التي ستجمع كوكبة من الفرق الموسيقية والمجموعات الصوتية والطاقات الغنائية الشابة من شتى مناطق الولاية، ستكون فرصة لتعريف الجمهور بأسرار الموسيقى والأغنية الساحرة التي تشتهر بها منطقة ميزاب”.

وأضاف السيد بلحسن وهو أيضا محافظ المهرجان “أن هذا الحدث الفني يتوخى إعادة بعث التراث اللامادي لمنطقة ميزاب ومنحه المكانة التي يستحقها وتثمين مكاسب الطبعات السابقة بما يساهم في إبراز الطاقات الشابة والفنانين الشباب بهذه المنطقة”.

ويرتقب أن يتضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية والفنية باقة من الأنشطة الثقافية والندوات المستديرة حول الأغنية الميزابية، وسهرات فنية وشعرية لفائدة عشاق هذا الطبع الغنائي المحلي وغيرهم من المولعين بالموسيقى وأغاني منطقة وادي ميزاب.

ويهدف هذا الموعد الموسيقي الذي يصادف الحركية السياحية لنهاية السنة إلى أن يكون مناسبة لإحياء الهوية الثقافية المحلية، كما سيتميز أيضا بتنظيم حفلات عرفان وتقدير للأسماء اللامعة في سماء هذا الفن الغنائي لوادي ميزاب.

وكانت الطبعة الأولى من المهرجان قد نظمت في مايو 2009، بمشاركة أكثر من عشرين فرقة موسيقية وفنانين وطاقات فنية شبانية صاعدة من ولاية غرداية.

ويعد المهرجان الثقافي المحلي للموسيقى والأغنية لوادي ميزاب واحدا من المواعيد الفنية الكبيرة التي تنظم بولاية غرداية بهدف ترقية واستدامة التراث اللامادي المحلي والوطني أيضا، وهو يشكل كذلك مناسبة لتثمين التراث المادي المصنف عالميا، وكذلك القدرات السياحية للمنطقة.

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مديرية الثقافة بالشلف تدعو الفنانين للإثراء

إ.جزار

دعت مديرية الثقافة والفنون لولاية الشلف منتسبي الأسرة الثقافية والفنية لمزيد من المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم، في إطار عملية إعداد وصياغة قانون الفنان من خلال ملأ الاستمارة في الاستبيان.

وأشارت المديرية أن طريقة الحصول على الإستمارة إما تحميلها أو طبعها من الرابط المخصص وإرسالها عبر البريد الالكتروني للمديرية أو بالتقرب من مقرها (التسليم يكون من طرف الادارة والإيداع ايضا بها).

وكانت الأسرة الفنية لولايتي الشلف وعين الدفلى قد إستعرضت مؤخرا أرائها في إطار إعداد وصياغة قانون الفنّان، على مستوى دار الثقافة لولاية الشلف بحضور اللّجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع القانون المكونة من ممثل عن وزارة الثقافة والفنون وممثل عن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وممثل عن المجلس الوطني للآداب والفنون بالإضافة إلى ممثل عن مديرية التشغيل لولاية الشلف، وبإشراف من مدير الثقافة والفنون لولاية الشلف حسناوي محمود.

وتحمل الاستمارة المتوافرة عبر الموقع معلومات عامة عن حالة الفنان المدنية والشخصية والمهنية، بالإضافة إلى الضمان الاجتماعي والائتمان والانتماء الجمعوي، ناهيك عن مدى الوعي بأهمية بطاقة الفنان والحيازة وأشكال عقود العمل الفني ومحتواها، وتُشكل الاستمارة بحسب متابعبن للشأن الثقافي والفني بنك معلومات ومؤشرا للتوجه العام نحو المطالب المهنية للفنانين والمُثقفين بعيدا عن المُزايدات والاتجار بوضعية الفنان التي يُنتظر ويُأمل في أن تراجع جذريا.

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جلطي للشروق: المسرح يحيي “عازب حي المرجان” ويقرب بين جمهور الركح والكتاب

محمود بن شعبان

حدّد المسرح الجهوي عبد القادر علولة لوهران تاريخ 13 أكتوبر الجاري كموعد لتقديم العرض الشرفي لآخر إنتاجاته المسرحية بعنوان “العازب” التي تم اقتباسها عن رواية “عازب حي المرجان” للشاعرة والروائية ربيعة جلطي، وإخراج مولاي ملياني محمد مراد .

عبرت الروائية ربيعة جلطي في اتصالها بالشروق، عن مدى قناعتها بعلاقة المسرح مع السرد الروائي الذي تعتبره علاقة وثيقة، ومتواطئ مع الرواية أكثر من تواطئه مع الشعر، وأضافت ربيعة جلطي في اتصالها قائلة: “عندما كلمني المخرج المسرحي مراد ملياني منذ ثلاث سنوات بعد قراءته روايتي “عازب حي المرجان” عن رغبته لنقلها إلى الخشبة، وجدتْ فكرتُه صدى طيبا في نفسي، وقلت لا بد أنه سيكون عملا متميزا، فالرواية منسوجة بأسلوب “المَشهد” المسرحي و”اللقطة” في السينما، والشخصيات مكتوبة بطريقة “داخلية” و”خارجية” بتواز وتكامل، تحمل ظلالها وفلسفتها في “برانية” لغوية وفيزيقية، وسردية حكائية وسخرية سوداء لاذعة، وهي محملة بذاكرة المدينة وشوارعها وخصوصياتها الحميمة، فإن اقتباس الرواية يمنحها حياة جديدة، ثم إنها عملية هامة في التقريب ما بين جمهور الركح وجمهور الكتاب، وما يسعدني كروائية مؤلفة “عازب حي المرجان” هو أن تنجح مسرحية “العازب” نجاحا كبيرا”، مشيرة إلى أنها تابعت بعض التدريبات ومتأكدة بأن مسرحية “العازب” ستكون دهشة حقيقية في تاريخ المسرح الجزائري الجديد”، كما هنأت بالمناسبة المخرج مراد ملياني على هذه المغامرة الجمالية، ولكل فريق العمل من ممثلين وتقنيين وإداريين.

للإشارة، يجمع العمل المسرحي “العازب” بين مختلف فنون الأداء كالغناء، المسرح، الرقص والموسيقى لتقديم لوحات فنية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي لولاية وهران بالإضافة إلى تكريم أسماء جزائرية خالدة على غرار الراحلين سيراط بومدين ومحمد بوضياف، وتتناول رواية “عازب حي المرجان” التي اقتبس منها العمل قصة شخص متيم بصديق له لتدور الأحداث في فلكه منذ البداية، حيث يعيش بطل الرواية “الزوبير كروفييت” علاقة حب مع امرة تدعى “الروخة” ولكنها تتخلى عنه من دون سبب لتذرف الدموع على موته في الأخير بعد أن خلف ابنا شديد الشبه به، حيث كشف المخرج مراد ملياني للشروق أنه سيقدم من خلال العمل نظرة إخراجية جديدة موضحا أن “العازب” لا يرتبط بالضرورة بالزواج وإنما في الاديولوجيات أيضا، فيما يشارك في آداء شخصيات العمل عدة ممثلين على غرار أمينة بلحوسين، مصطفى ميراتية، حورية زاوش، امين رارا، يوسف قواسمي وعاهد سفيان، فيما سيقدم العمل بعض الشخصيات التي سيكتشفها الجمهور على غرار الانسان الثوري “عباس شيغيفارا” و”مارلين مونرو”، ضمن فضاء سينوغرافي من تصميم خريج المدرسة العليا للفنون الجميلة ياسين سعيد وكوريغرافيا عيسى شواط على انغام موسيقى العمل التي صممها محمد زامي.

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المهرجان الوطني للمونولوج والفنون المسرحية من 13 إلى 17 نوفمبر بتندوف

محمود بن شعبان

تحتضن ولاية تندوف خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل فعاليات المهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية بمشاركة 15 عرضًا متنافسا من مختلف ولايات الوطن.

ويأتي تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية حسب القائمين عليه، ليشكّل محطة هامة تعنى بتكثيف الاشتغال على منظومة المونولوغ والفنون المسرحية بالجزائر، وتعميق ممارسة مسرحية الممثل الواحد، من حيث الانفتاح على بناء الممثل والشخصية، لا الصوت والقناع، والسعي لاستحضار قيمة الممثل الإنسان في العروض على نحو تقدمي طلائعي يرتقي بالنسق العام على أهبة القادم.

كما تهتمّ الدورة الأولى للتظاهرة التي ستحتضن فعالياتها دار الثقافة والفنون عبد الحميد مهري بتندوف، بتفعيل جهود المشاركين، وتثمين المميّز من الأعمال، مع التطلع لتلمّس مستويات استثمار الخطاب في منظومة المونولوغ والفنون المسرحية، واستخدام الممثل في الفضاء الخالي، فضلاً عن جماليات بناء الشخصيات، كما اشترطت محافظة المهرجان على الفرق المترشحة الالتزام بتقديم أعمال مبتكرة تلتزم بماهية المهرجان القائم على المونولوج، مع إمكانية فسح المجال لممارسي المونودراما وغيرها من الفنون المسرحية على أن تتولى لجنة تحكيم متخصّصة الإشراف على المسابقة الرسمية، وتقييم الأعمال المتنافسة.

وكشفت محافظة المهرجان في بيان لها عن سعيها لضبط كافة آليات وحيثيات التظاهرة وضمان حُسن سيرورتها، وذلك بهدف إدخال الممارسة المونولوجية إلى المختبر، والسعي لفهم نسق التمثيل المونولوجي وما يتصل به من فنون مسرحية من منظور القيم، والبحث عن صيغة لبلورة الأداء التمثيلي في الجزائر، ونقله من الشفوي إلى المدوّن، حيث سيتم التعامل مع العروض خلال المهرجان كأيقونات تفاعلية تكرّس المتعة والمعرفة في قالب واحد يحفّز على التفكير الناقد واستثارة المشاهدين للخروج بأكبر كمّ من الأسئلة التي تدفع إلى تطوير الأداء وفرادة البحث.

كما كشف القائمون على التظاهرة عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية تشمل فنون التمثيل والكتابة الدرامية والإخراج والسينوغرافيا، إضافة إلى ملتقى فكري حول مسرحية الممثل الواحد، بمشاركة كوكبة من المتخصّصين، حول عدة محاور أبرزها “مسارات التلقي والإبداع والجماليات في ممارسة المونولوج والفنون المسرحية”، بالإضافة إلى “أبعاد وتطوّر تجارب المونولوج في دعم الخطاب الإبداعي والتسويق الثقافي” و”الاتصال الثقافي والمفهوم العملي للإعلام وكيفيات التعامل مع المونولوج” وكذا “واقع البحث العلمي في تحديد مصطلحات ومفاهيم ممارسة الفنون المسرحية”.