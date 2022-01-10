أخبار الجزائر ليوم الإثنين 10 جانفي 2022

حجز 30 قنطار "شمّة" مقلّدة، الخبز بـ10 دج والأكياس بـ5 دج

حجز 30 قنطار “شمّة” مقلّدة بسطيف

سمير مخربش

نجحت مصالح أمن ولاية سطيف، الإثنين، في إحباط محاولة ترويج الشمّة المقلدة، وحجز كمية هامة منها قدرت بحوالي 30 قنطارا، مع توقيف 3 أشخاص تورطوا في هذا النوع من الغش الذي استفحل بجنوب ولاية سطيف.

العملية نفذها أفراد فرقة الأمن لدائرة صالح باي، الذين قاموا بدوريات أمنية لتفقد المركبات، تمكّنوا على إثرها من توقيف مركبتين نفعيتين محملتين بكمية هامة من التبغ المقلد، والتي قدر وزنها الإجمالي بحوالي 30 قنطارا كانت موجهة للتسويق داخل الولاية وخارجها.

وفور اكتشاف البضاعة، تم حجزها من طرف عناصر الأمن، وتحويلها إلى مقر الفرقة، مع فتح تحقيق مع الأشخاص الثلاثة الذين تم توقيفهم وخضعوا للإجراءات القانونية، وأحيلوا على الجهات القضائية بتهمة حيازة ونقل مادة التبغ المقلد، ليتم بذلك التصدي لعملية ترويج كمية من هذه السموم التي تسوق بكميات هائلة عبر مختلف الولايات.

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العثور على طفل مفقود مصاب بالتوحّد في سعيدة

ابن حمزة

عثر، ليلة الأحد في حدود منتصف الليل، على الطفل المفقود المصاب بالتوحد من قرية الخريشفة ببلدية أولاد إبراهيم “بالول سابقا” الذي يبلغ من العمر 11 سنة، الذي اختفى عن أنظار عائلته، حيث انطلقت عملية بحث واسعة، بعد الإعلان عن فقدانه من طرف عائلته مساء الأحد، واستغرقت العملية ليلة كاملة وسط تضاريس وعرة، وشارك أفراد الدرك الوطني والحماية المدنية وشباب الخريشفة وشباب قدموا من مدينة سعيدة بقوة للبحث عن الطفل المفقود، ليتم العثور عليه في صحة جيدة بإحدى مزارع أولاد علي التابعة لدائرة أولاد إبراهيم القريبة من حدود بلدية تاخمارت بولاية تيارت، وسط فرحة عارمة لعائلة الطفل المصاب بالتوحد والمشاركين في البحث عنه من مختلف شرائح المجتمع.

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ناشطون اعتبروها فرصة للقضاء على الأكياس

الخبز بـ10 دج والأكياس بـ5 دج في مخابز سيدي بلعباس

م. مراد

صنع الكثير من أصحاب المخابز الحدث مؤخرا، بولاية سيدي بلعباس، بفرضهم على المستهلك دفع مبلغ 5 دج مقابل الكيس البلاستيكي الذي يحمل فيه الخبز، جاء ذلك بعد أن منعوا من رفع سعر الخبز إلى 15 دج، الأمر الذي أثار استياء المواطنين، بينما وجدت منظمة حماية المستهلك في ذلك، فرصة للقضاء على هذا النوع من الأكياس.

لجأ العديد من أصحاب المخابز إلى فرض مستحقات الكيس كطريقة بديلة انتهجوها لجني أرباح إضافية تعوض هامش الربح الذي تقلص عند بيع الخبز بسعره المقنن 10 دج، بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفي هذا الصدد، كشف صاحب مخبزة أن سعر الأكياس عرف ارتفاعا هو الآخر، ما قد يكلفهم نفقات أخرى تزيد من تقليص هامش الربح، موضحا أن سعر الكيس الواحد ارتفع بنسبة 50 بالمائة، ما أصبح يفرض عليهم طلب مستحقاته، بعدما كان يمنح بالمجان للزبون، مؤكدا أنه لا توجد قوانين تمنع المطالبة بسعر الكيس، بالمقابل، تكون مديرية التجارة قد رفعت تقاريرها للوزارة الوصية، بعدما عرف ذلك توسعا ليشمل جميع المخابز عبر كامل تراب الولاية، قبل اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تضبط الأمور.

منظمة حماية المستهلك وعلى لسان رئيس مكتبها الولائي بسيدي بلعباس، السيد مختار بلحاج، وجد أن فرض دفع مستحقات الأكياس البلاستيكية يعد فرصة كبيرة للقضاء على هذا النوع من الأكياس، بحكم أن ذلك سيدفع الكثير من المستهلكين إلى تفادي دفع مستحقاته والاعتماد على القفة أو الأكياس الصحية، مضيفا أن الكثير من الدول استغنت عن استعمال الأكياس البلاستيكية لحمل الخبز، لما فيها من أضرار على صحة المستهلك، وكانت المنظمة قد طالبت بذلك في الكثير من المناسبات، إلا أنها لم تجد تفاعلا من التجار والمستهلكين، يقول المتحدث، الذي عاد ليطالب باستعمال أكياس صحية من ورق أو أخرى مصنوعة من المنسوجات.

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توقيف شخصين مشتبه فيهما خلال العملية

إحباط محاولة لتسويق 17 كلغ من الكيف بعنابة

نادية طلحي

تمكن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات لناحية الشرق، الكائن مقرها بمدينة الحجار في ولاية عنابة، من إحباط محاولة ترويج كمية معتبرة من المخدرات، تتمثل في 17 كلغ من القنب الهندي، في شكل صفائح معدّة للترويج، وتوقيف شخصين مع حجز هواتف نقالة وسيارة سياحية.

العملية تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى المصلحة بشأن إقدام أفراد شبكة مختصّة في نقل وترويج المخدرات، بمحاولة عقد صفقة لبيع كمية معتبرة من القنب الهندي، وبعد مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية تم تحديد هوية المشتبه فيهما، ورصد تحركاتهما واتصالاتهما، قبل الإطاحة بها وبحوزتهما كمية المخدرات المحجوزة، بالإضافة إلى حجز خمسة أجهزة هواتف نقالة، كانت تستعمل في الاتصال في ما بين أفراد الشبكة، وكذا سيارة سياحية يستعملها المشتبه فيهما في تحركاتهما ونقل المخدرات.

وكانت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات للشرق، قد تمكنت من خلال عمليات أمنية نفذتها خلال شهر ديسمبر من السنة الماضية، من الإطاحة بأفراد العديد من الشبكات الإجرامية المختصّة في ترويج مختلف أصناف المخدرات من قنب هندي ومؤثرات عقلية، التي كانت تنشط عبر العديد من ولايات الجهة الشرقية للوطن، أسفرت في مجملها عن حجز كميات معتبرة من الكيف المعالج والأقراص المهلوسّة.

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توقيف مشتبه فيهم في قضية الاعتداء على المعاق بباتنة

طاهر حليسي

أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مروانة ولاية باتنة، ثلاثة شبان، في العشرينيات من العمر، من بينهم قاصر، يشتبه في تورطهم في حادث الاعتداء المستنكر الذي تعرض له شاب معاق ذهنيا، قبل عدة أيام بالقرب من المحطة القديمة للنقل بمروانة، فيما وردت أنباء عن احتمال تورط شاب رابع، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الأولية والنهائية.

وكان الشاب بلعيد بيطام، تعرض لاعتداء وحشي من قبل مجهولين، ضربا على الرأس ثم أفرغوا عليه الغراء قبل أن تنقله مصالح الإسعاف إلى المستشفى، وقد خلف الحادث موجة استنكار كبيرة لدى سكان مروانة المعروفين بطيبتهم وسماحتهم، مطالبين بمعاقبة الفعلة الذين تهوروا أمام شخص فاقد للقدرة على الدفاع على نفسه.

يذكر أن الضحية معروف لدى كافة سكان بلدية تاكسلانت خصوصا ومنطقة مروانة عموما، وهو يتيم الأبوين، وكان أصيب بمرض عصبي في سنوات التسعينيات، وهو شخص مسالم يكتفي بالمشي لعشرات الكيلومترات يوميا قبل أن يأوي لأي مكان للاحتماء به.

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تحتضنه دار الثقافة بتيزي وزو على مدار أسبوع

سوق يناير للنساء… فرصة لعرض المنتجات التقليدية

رانية. م

تضمن البرنامج الثري الذي سطّر لإحياء مناسبة يناير بولاية تيزي وزو، سوقا للنساء في دار الثقافة “مولود معمري” يتضمن في مجمله منتجات تقليدية وحرف يدوية، تفننت أنامل المشاركات في صنعها، حيث شهد السوق إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه بداية الأسبوع الجاري.

المشاركات اللواتي قدمن من مختلف مناطق الولاية، حرصن على تقديم أجمل وأبدع أعمالهن التي تحاكي كل واحدة ضمنها نمطا معيشيا خاصا للعائلة القبائلية، من خلال التصاميم والمنتجات التقليدية في حلتها القديمة، تماشيا ومناسبة يناير التي تخلد ذكرى رأس السنة الأمازيغية وانطلاق الموسم الزراعي حسب التقويم الأمازيغي.

ومن بين السلع والمنتجات المعروضة في السوق الذي أطلقت عليه تسمية “سوق يناير النسوي” لاقتصاره على تواجد العنصر النسوي في المعرض، نجد الألبسة التقليدية وفي مقدمتها الجبة القبائلية والبرنوس الأصلي الذي أصبح وجوده مهددا بالزوال خصوصا لتراجع عدد المقبلات على تعلم الطريقة التقليدية في حياكته، وتوفره في السوق المحلية نادر، حيث تحاول العارضات جلب اهتمام الزوار والتعريف بالمكانة الخاصة التي كان يحظى بها البرنوس في المجتمع القبائلي، إلى جانب الحلي والمجوهرات الفضية، السلال والقفف المصنوعة يدويا والتي بدأت في العودة للواجهة في السنوات الأخيرة بعد ما اختفت هي الأخرى من يوميات العائلة الجزائرية، حيث تفننت الحرفية في إعطائها أشكالا وألوانا زاهية احتفظت من خلالها على الشكل التقليدي المعصرن بالألوان، إلى جانب بعض المنتجات الطبيعية والمصنوعة هي الأخرى يدويا على غرار الصابون الطبيعي، مختلف أنواع الخبز والحلويات التقليدية التي تعتبر من أهم المنتجات التي تدخل في احتفالات رأس السنة الأمازيغية.

إلى جانب المعرض المذكور، سطرت مديرية الثقافة بولاية تيزي وزو، برنامجا ثريا تحتضن كل مرافق القطاع عبر مختلف مناطق الولاية، جانبا من جوانبه، تضمن الاحتفاء بكبار الفن الرابع على غرار “موحيا” وكذا تكريما خاصا بعميدة الأغنية القبائلية “نوارة” وكذا العرض الأولي لفيلم “الأفيون والعصا” المترجم للأمازيغية من طرف السيد “سمير نايت بلقاسم”، وأعطيت التظاهرة هذه السنة طابعا وطنيا، بحضور عارضين ومشاركين من عدة ولايات من الوطن اغلبها من الجنوب الكبير الذي حضرت منه الخيمة والشاي الصحراوي الذي استهوى سكان المنطقة إلى جانب الحلي الفضية الصحراوية التي لقيت هي الأخرى اهتمام المرأة القبائلية.

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الإطاحة بعصابة استولت على سيارة في بوسعادة بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة من توقيف شبكة إجرامية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة، لتورطهم في سرقة مركبة سياحية، وفق ما أورده بيان صادر عن خلية الاتصال.

وبالعودة إلى وقائع القضية، فإنها تأتي على إثر شكوى تقدم بها الضحية، إلى ذات الفرقة تفيد تعرض مركبته السياحية من نوع “هيونداي أكسنت”، لفعل السرقة من قبل جهات مجهولة الهوية والعدد، ليتم تكثيف التحريات الميدانية، واستغلال المعلومات الأولية المتوفرة، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة في فعل السرقة وتوقيفهم في ظرف وجيز مع استرجاع المركبة محل السرقة، كما أفضت التحقيقات في القضية إلى تورط أفراد الشبكة في قضية سابقة تخص سرقة شاحنة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم بخصوص تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية، جناية سرقة مركبة بتوفر ظرفي التعدد واستعمال مفاتيح مصطنعة مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة، مع تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، أين أمر بإيداع 3 منهم بمؤسسة إعادة التربية ببوسعادة، فيما وضع الرابع تحت إجراءات الرقابة القضائية.

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سكان بلدية القصبة يطالبون بترميم المساجد العتيقة

نسرين برغل

يطالب سكان حي القصبة بالعاصمة، مصالح ولاية الجزائر وعلى رأسها الوالي احمد معبد، بإدراج مشروع ترميم المساجد ضمن مخططات الولاية، مؤكدين أن أغلبيتها يعاني من تدهور، خاصة على مستوى الجدران والأسقف، وذلك بسبب قدمها، حيث يعود تاريخ بناءها إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية، علما أن هذه الأخيرة لم تشهد أي عملية ترميم ما عدا مسجد كتشاوة الذي عرف عملية ترميم في سنة 2014 من طرف الشركات التركية.

وتساءل السكان في تصريحات للشروق، عن سبب تماطل السلطات المحلية في التكفل بأشغال ترميم وإعادة تهيئة المساجد القديمة المنتشرة ببلدية القصبة، والتي أضحت مهدّدة بالسقوط في أي لحظة، ما دفع بالمواطنين إلى تأدية الصلوات في منازلهم خوفا من انهيارها على رؤوسهم، خصوصا خلال التقلبات الجوية، حيث تزداد مخاوفهم، جراء التشققات والتصدعات التي تشهدها جدران وأسقف المساجد.

وأضاف السكان أن ترميم المساجد كان ولا يزال من أهم مطالبهم، لاسيما وأنها تمثل جزءا من تاريخ الجزائر، كما أن بلدية القصبة تتميز بطابعها السياحي وبتاريخها العريق، والتي تستقطب يوميا آلاف السياح.

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البحر يلفظ نصف قنطار من المخدرات بجيجل

ع. بوفافة

استرجع أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعوانة بجيجل، نهاية الأسبوع الماضي، قرابة نصف قنطار من المخدرات لفظتها أمواج البحر.

وحسب بيان خلية الإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالولاية فإن هذا جاء على إثر معلومات وردت لفرقتها بالعوانة حول وجود كمية كبيرة من المخدرات على مستوى شاطئ أفتيس بالعوانة. تدخلت على إثرها فورا مستعينة بكلاب مدربة، أين تم تطويق المكان ومراقبة كل التحركات، وتمشيط الموقع حيث عُثر على 5 رزم تضم 12 صفيحة بمجموع 6.5 كلغ كيف معالج وطرد كبير به ثلاث أكياس تضم 30 رزمة وبها 44 صفيحة بوزن إجمالي 40 كلغ كيف معالج.

مصالح الدرك وبعد حجز الكمية المذكورة قامت بإبلاغ الجهات القضائية حيث تم فتح تحقيق في هذه القضية.

وفي بيان منفصل وفي إطار نشاطاتها تمكنت سرية أمن الطرقات من حجز 90 هاتفا نقالا ذكيا أجنبي الصنع غير مفوترة.

الكمية المحجوزة تتمثل في 30 هاتف رادمي من ثلاث فئات و60 هاتفا نقالا، كانت على متن حافلة متوجهة من الجزائر العاصمة نحو جيجل وبعد التحقق من هوية صاحبها تبين أنه لا يملك سجل تجاري ولا فواتير البضاعة، التي تم حجزها وتسليمها للجمارك الجزائرية وإعلام الجهات القضائية أين تم فتح تحقيق في القضية.

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الحكم على رئيس دائرة و”مير” في منحة التمدرس بالشلف

م. قورين

أيدت غرفة الاستئناف لدى مجلس قضاء الشلف، الأحد، حكم سنة حبسا نافذا وغرامة مالية في حق رئيس دائرة أولاد بن عبد القادر سابقا، ونطقت بنفس الحكم على رئيس نفس البلدية السابق، وستة أشهر نافذة لنائبيه ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، وبرأت ذمة عضوة بالمجلس، على خلفية تورطهم في قضية فساد وتبديد المال العام في العهدة السابقة.

حيثيات القضية تعود أطوارها إلى سنة 2018 حين تم منح 13 متقاعدا منحة التمدرس، وهو الأمر الذي دفع بأفراد من المجتمع المدني عقب سلسلة الحركات الاحتجاجية، إلى تقديم شكوى ضدهم إلى رئيس الدائرة، مفادها حصول مجموعة من المتقاعدين على منحة التمدرس في القائمة الإضافية، وإقصاء أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء والمعوزين، فقام رئيس الدائرة بدوره بإشعار مصالح الأمن بوجود متقاعدين ضمن قائمة المستفيدين من منحة التمدرس المقدرة بثلاثة آلاف دينار جزائري، فتم فتح تحقيق معمق أفضى إلى كشف ما جرى في كواليس لجنة الشؤون الاجتماعية، وإثبات حصول 13 متقاعدا على منحة التمدرس، والذين تم استدعاؤهم كشهود.

وخلال أطوار المحاكمة حاول رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي إبعاد الشبة عنهما، وتحميلها لأعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية، وإثبات عدم درايتهما بملف المستفيدين، وأن رئيس الدائرة هو من قام بتقييد الشكوى ضدهم، إلا أن المحكمة واجهتهما بحجة دامغة تعلقت برفض ملفات طلباتهم للسكن باعتبارهم متقاعدين، مع تجاهل ذلك في منحة التمدرس، فتمت إدانة رئيس الدائرة بعام حبس نافذة بصفته رئيس اللجنة ونفس الحكم لرئيس البلدية بصفته الآمر بالصرف عن تهمة تبديد أموال عمومية وستة أشهر لنائبي المير ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية.

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سلبوا أحد الضحايا 570 مليون بوهران

محتالون يسوقون دواء وهميا للسرطان عبر الإنترنت

ق. ج

تمكنت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران مؤخرا، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة أفرادها يحترفون النصب عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، ببيع بذور على أساس استعمالها في مواد صيدلانية لعلاج مرض السرطان، أين تم توقيف 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و38 سنة، من بينهم امرأتان و03 أشخاص من جنسية أجنبية.

هذه العملية جاءت بعد الشكوى التي أودعها أحد مسيري شركة خاصة لدى الجهات القضائية، والتي مفادها تعرضه إلى النصب عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وسلبه مبلغا ماليا قدره 570 مليون سنتيم، لقاء بيعه كمية من البذور قدرت بـ 4100 حبة، بعد إيهامه أنها تستعمل في مواد صيدلانية لعلاج مرض السرطان، لتباشر عناصر الفرقة سالفة الذكر تحرياتها العملية والتقنية، التي أفضت إلى تحديد هوية المتورطين، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم وضع خطة محكمة التنفيذ أسفرت عن توقيف المشتبه فيها الأولى وبحوزتها صنف من البذور ومبلغ مالي من عائدات النصب، ليتم تحويلها إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية .

التحريات الأولية مكنت من تحديد هوية باقي أفراد الشبكة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص، تمكن عناصر الفصيلة من توقيفهم الواحد تلو الآخر، وحجز ما يفوق عن 1400 حبة من البذور من نفس العينة، ومبلغ مالي يفوق 72 مليونا من عائدات النصب، إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدره 200 أورو مزور، و06 قصاصات مهيأة للتزوير، 10 هواتف نقالة. ليتم تحرير إجراء قضائي ضد أفراد الشبكة سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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اتهم أطرافا باستغلال سجله التجاري

تاجر يتورط في تهرب ضريبي بقيمة 19 مليارا في وهران

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، بإدانة تاجر متورط في تهرب ضريبي تجاوزت قيمته 19 مليارا و640 مليون سنتيم بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة هي الأخرى، قدرها 5 ملايين دينار جزائري.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن قضية الحال تعود إلى سنة 2000 بوهران، عندما شرع المتهم المدعو (ب. ي)، وهو في بداية عقده الثالث من العمر، في مزاولة تجارته في بيع الفرينة بموجب سجل تجاري يحدد طبيعة نشاطه المعتمد، لكنه في مقابل ذلك ظل يتخلف عن تسديد مستحقات الجباية المترتبة عن تجارته طيلة أعوام إلى أن تضاعف حجم التهرب الضريبي إلى أكثر من 19 مليار سنتيم، لتتخذ المصالح المختصة إجراءاتها في مقاضاة المعني بعدما صرح بعجزه عن الدفع، لتتم إدانته آنذاك بحكم قضائي قضى بحبسه لمدة سنتين لنفس السبب، واستنفد على أساسه تلك العقوبة.

وعند مثوله هذه المرة أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية، اعتبر المتهم (ب. ي) نفسه ضحية أطراف يجهلها، قال إنها حاولت استغلال ظروفه الخاصة والوضعية الإدارية والقانونية لملفه في تجارة الفرينة، حيث اعترف بأنه بالفعل قيد نشاطه سالف الذكر باسمه في السجل التجاري في سنة 2000، لكنه توقف عن ممارسة عمله في مجال بيع الفرينة منذ سنة 2009، وهو التبرير الذي لم يستند لأجله بأي إثباتات رسمية على الورق، كما فشل في إقناع المحكمة بسبب عدم شطبه السجل التجاري المذكور فور توقفه المزعوم عن النشاط، حيث ظل متمسكا بوجود أشخاص قاموا باستغلال تلك الثغرة، التي مكنتهم من النشاط وتحقيق مداخيل مالية معتبرة باسمه، في حين حملوه لوحده أعباء الجباية وغيرها من إجراءات الردع والمتابعات القضائية، لتلتمس النيابة العامة في حقه توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا قبل النطق بالحكم المذكور.