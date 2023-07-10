أخبار الجزائر ليوم الإثنين 10 جويلية 2023

شاب يقتل آخر بآلة حادة، الإطاحة بعصابة لسرقة المنازل بينهم قاصر

شاب يقتل آخر بآلة حادة في ميلة

نسيم.ع

اهتز سكان بلدية وادي العثمانية، 15 كلم جنوب عاصمة الولاية ميلة، مساء الاثنين حدود الساعة الخامسة و36 دقيقة، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يدعى “ب. س” يبلغ من العمر 22 سنة، تعرض لطعنات بواسطة آلة حادة على مستوى الرقبة والصدر، من طرف شاب آخر لاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة عقب تنفيذ جريمته.

غير أن مصالح الأمن الوطني تمكنت من إلقاء القبض عليه، فيما تبقى أسباب إقدام الجاني على قتل الضحية مجهولة، في انتظار ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات الأمنية بشأن حيثيات وتفاصيل هذه القضية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن خلافا حادا، تجهل أسبابه إلى حد الساعة، نشب بين الشابين، ليقوم المشتبه فيه وهو في العقد الثاني من العمر بطعن الضحية على مستوى الرقبة والصدر، أثناء الشجار، ليفر بعدها إلى وجهة مجهولة، تاركا الشاب الضحية غارقا وسط بركة من دمائه.

وتم على جناح السرعة نقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الإخوة بوخشم ببلدية وادي العثمانية، غير أنه فارق الحياة عند وصوله إلى المصالح الطبية حسب تقرير الطبيب المعاين، أمام صدمة أهله وأصدقائه في الحي، وقد تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي.

…

استولوا على مجوهرات فاقت قيمتها 140 مليون

الإطاحة بعصابة لسرقة المنازل بينهم قاصر بالعاصمة

نوارة باشوش

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الرويبة، 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و37 سنة، عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بالتعدد، الكسر، التسلق، إخفاء أشياء مسروقة، وعدم التبليغ عن جناية السرقة، مخالفة التنظيمات المتعلقة بقانون الصرف، طرح عملة صعبة للتداول.

قضية الحال التي كانت تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة، جاءت بعد تقييد شكوى من طرف سيدة بخصوص تعرض مسكنها العائلي للسرقة بالكسر، أين استولى الفاعلون على مجوهرات من المعدن الأصفر فاقت قيمتها الـ140 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملتين الوطنية والصعبة “الأورو”.

وبعد مباشرة المصلحة تحرياتها، تم تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم في ظرف وجيز، وبعد مواجهتهم بما نسب إليهم من أفعال، أفصح هؤلاء عن هوية شركائهم الذين تمّ توقيفهم تِبعا لذلك، كما أن السرقة تمت خلال عمليتين منفصلتين، نظرا لكون أصحاب المسكن متواجدين خارج الوطن قام المشتبه فيهم باقتحام المسكن مرتين على التوالي وفي كل مرة يستولون على مجوهرات ومبالغ مالية متواجدة على مستوى عدة غرف من نفس المسكن.

واستمرارا للبحث والتحري في القضية، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم تبعا لأذونات بالتفتيش الصادرة عن النيابة المختصة إقليميا، أين أسفرت العملية على ضبط وحجز: مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 720500 دج، مبلغ مالي يقدر بـ17750 أورو، دراجتين ناريتين وملابس رياضية من عائدات السرقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملفي إجراءات جزائية منفصلين.

…

انتشال جثة غريق بساحل سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، في حدود الساعة العاشرة من صباح ، الإثنين، غطاسو الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، جثة غريق، يبلغ من العمر 18 سنة، ينحدر من ولاية سطيف، وذلك بالشاطئ الصخري لبرارك، الواقع عند مدخل مدينة القل، بولاية سكيكدة، وهو شاطئ ممنوع للسباحة وغير محروس بقرار ولائي، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة الرابعة من نوعها بعد الأولى لشاب ينحدر من بلدية عين ازال، بولاية سطيف، يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك بشاطئ واد القط، التابع لبلدية فلفلة، وهو شاطئ مسموح للسباحة ومحروس بقرار ولائي، للعلم أن سبب الوفاة تعود إلى تعرض الغريق إلى سكتة قلبية مفاجئة كانت سببا في وفاته، والثانية لشاب ينحدر من ولاية قالمة، يبلغ من العمر 19 سنة، والذي غرق بشاطئ قيق، مركز رقم 4 منطقة العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة، والثالثة لطبيب بمستشفى بني مسوس بالعاصمة يبلغ من العمر 46 سنة، ينحدر من بلدية تمالوس، غرق بشاطئ واد بيبي، بذات البلدية.

…

منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أطاح بالمتهمين

تشديد العقوبة على نشطاء ومتعاطفين مع حركة “رشاد”

خ. غ

نطقت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، بتشديد العقوبات في حق عناصر من حركة رشاد، منها إطارات، تمت إدانتهم بسنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا، منهم أشخاص كانوا قد استفادوا من البراءة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية، وآخرون أدينوا، خلال المحاكمة التي جرت الخميس، بعقوبات ما بين 6 أشهر وسنتين حبسا نافذا، وذلك عن تورطهم في جناية الانخراط في تنظيم “رشاد” الإرهابي، الهادف إلى زعزعة استقرار البلاد ومؤسساته، وكذا الإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية التي تسعى بكل الوسائل للانقلاب على نظام الحكم، فيما استفاد متهم وحيد من البراءة.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 04-09-2021 بوهران، وذلك على إثر تحقيق لفرقة البحث للدرك الوطني بخصوص منشور، أعاد فيه المدعو (ح. ب) تدوين كتابات أحد الأعضاء المؤسسين لحركة رشاد يدعى (د. م)، ثم قام بتداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم على ذلك الأساس توقيف المعني بحي النجمة ـ شطيبو سابقا ـ، حيث اعترف هذا الأخير بانضمامه إلى صفوف هذه الحركة المحظورة في عام 2016، مثلما مكن التحقيق معه من القبض على عدة أشخاص آخرين، وجدت أسماؤهم على هاتفه الخلوي، منهم إطارات، أحدهم رعية مغربية برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي، إلى جانب أساتذة، من ضمنهم امرأة، ووصل بذلك عدد المتهمين الذين أحيلوا على المتابعة القضائية في ملف الحال إلى 16 شخصا، جلهم شباب.

كما جاء في الملف أن بعض المتهمين كانوا قد اعترفوا أمام الضبطية القضائية بانتمائهم لحركة رشاد، المصنفة على أنها تنظيم إرهابي، قبل أن يتراجعوا عن تصريحاتهم تلك خلال التحقيق القضائي، نافين وجود أي صلة تربطهم بها أو بأي من مناضليها والمحسوبين عليها، باستثناء المتهم الرئيسي (ح. ب)، الذي أقر نسبيا بالتهم المنسوبة إليه بخصوص تلك العلاقة، التي كانت سببا في الإطاحة به.

في المقابل، ركزت النيابة العامة في مرافعتها على الوقائع الخطيرة لهذه القضية، بالقول إنها استهدفت استقرار البلاد، مشيرة إلى وجود أدلة دامغة تثبت علاقة المتهم الرئيسي بباقي الأطراف محل المتابعة، لتلتمس إدانة المتهمين الحاضرين بالسجن النافذ من 5 إلى 10 سنوات، وهذا حسب درجة خطورة الجرم المرتكب من طرف كل واحد من المدانين.

…

انتشال جثة شاب بشاطئ الحمدانية بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بوادي البلاع في ولاية تيبازة، الإثنين، جثة غريق متوفى في البحر، بشاطئ الحمدانية 1 ببلدية شرشال.

الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 23 سنة، وينحدر من ولاية البليدة، عثر على جثته تطفو في البحر، في حدود الساعة السادسة صباحا، حيث تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المهام.

…

المواطنون مطالبون بترشيد استهلاك الكهرباء

الشلف تشتعل ..الحرارة و”الشهيلي” يفرضان حظر التجوّل

ب. يعقوب

فرضت موجة الحر الخانقة منذ أكثر من 72 ساعة، والتي تجاوزت عتبة 50 درجة تحت أشعة الشمس في ولاية الشلف تحديداً، ما يشبه حظراً اضطراريا للتجوال في الشوارع وأحياء المدن، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها من منتصف النهار إلى غاية الفترة المسائية وما بعد المغرب، خاصة لباعة المرطبات، كما حذرت مصالح الطب الوقائي السكان عبر نداءات بثتها أمواج الإذاعة المحلية، من خطورة التعرض لأشعة الشمس لأكثر من 5 دقائق، وطالبتهم بمراقبة الأطفال الرضع، وشرب كميات كافية من المياه.

ويعيش ساكنة الشلف، جحيماً حقيقياً، إن جاز التعبير، بسبب الارتفاع القياسي لدرجة الحرارة المرفوقة برياح ساخنة أو ما يعرف بـ “الشهيلي”، ما يدفع السكان لخوض فترة نشاط صباحي قصيرة تمتد حتى حدود الساعة 11 في غالب الأوقات، قبل أن تشهد شوارع المدينة، حالة سكون تام إلى غاية فترة المغرب، حيث تفتح المقاهي والمحال التجارية أبوابها مجدداً.

ويسارع سكان مدينة الشلف، إلى قضاء حاجياتهم ومتابعة أعمالهم في الصباح الباكر، وذلك قبل حلول منتصف النهار، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية ببلوغها 50 تحت الظل بحسب ما أظهره، الإثنين، جهاز قياس درجة الحرارة، قبل أن تعود الحركة إلى شوارع المدينة، إلى غاية وقت متأخر من الليل.

وأفاد مواطنون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بأن درجات الحرارة وصلت إلى 49 و50 درجة في بعض مناطق الولاية “الشلف مركز، بوقادير، الشطية، واد الفضة، الكريمية”، وفقاً لدرجات القياس في السيارات وغيرها، علاوة على ارتفاع موجة الحر في تنس الساحلية بأكثر من 40 درجة مرفوقة برطوبة خانقة.

وعادلت الشلف، ظهيرة الإثنين، الرقم القياسي للولاية المسجل مرتين بتاريخ 29/07/2015 و 11/08/2021، حيث بلغت درجة الحرارة 48 ⁰ تحت الظل، بينما يتوقع أن تسجل الشلف، رقما قياسيا جديدا خلال الساعات القادمة.

ودعت السلطات العمومية، سكان الولاية، إلى توخي الحذر من موجة الحر المستمرة، واتخذت في أغلب مستشفيات الولاية، إجراءات استعجالية تخص تحسيس وتوعية السكان عامة خاصة حول أخطار التعرض لأشعة الشمس، وحثهم على عدم الخروج في ساعات الظهيرة والإكثار من شرب الماء لاسيما بالنسبة للأطفال والرضع وكبار السن.

كما أطلقت شركة سونلغاز، نداءات عبر الإذاعة المحلية، إلى ضبط المكيفات الهوائية على 24 درجة، لتجنب زيادة الضغط على شبكة الكهرباء وضمان عدم انقطاعها في أيام الحر هذه، مع دعوات إلى إطفاء الأجهزة الكهربائية التي لا تحتاجها العائلات المحلية وتشغيل مكيف هواء واحد، لاسيما خلال الفترة الممتدة بين الواحدة زوالا والرابعة مساء وما بين الساعة الثامنة مساء والحادية عشر مساء.

على هذا النحو، أطلق عبد المالك بلحاج المختص في الطب الوقائي بمستشفى الشلف – مركز، توصيات على قدر عال من الأهمية، لتفادي مخاطر ارتفاع الحرارة، محذرا في حديث لـ الشروق، بعض الفئات العمرية من التعرض لضربات الشمس الحارقة خاصة المسنين والأطفال، لأنهم أكثر الفئات تأثراً بهذه الموجة الساخنة، كما أن جهاز المناعة لدى المسنين يكون ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، وهو ما يجعل الحرارة تؤثر في هؤلاء أكثر من غيرهم، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

وخلص الدكتور بلحاج إلى التأكيد، بأن التعرض لضربة شمس قوية، يمكن أن تعرض الدماغ للتلف، وربما تؤدي إلى الوفاة، فضلاً عن خطورة الإصابة بداء التهاب السحايا بسبب تكرار التعرض لضربات الشمس”، مشدداً على ضرورة التقيد بوسائل الوقاية مثل وضع القبعات و إرتداء ملابس خفيفة، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب الحركة تحت أشعة الشمس المباشرة.

…

نشوب حريق غابي ببومرداس

سعيدة.م

تسببت الحرائق التي شبت، مساء الأحد، بمنطقة تيمزريت، شرق بومرداس، في التهام حوالي هكتارين من النسيج الغابي. وكادت ألسنة النيران أن تصل إلى المساكن المجاورة لولا تدخل مصالح الحماية المدنية في الوقت المناسب.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يسر ببومرداس صباح أمس الإثنين، في حدود الساعة 04:00 لأجل إخماد حريق على مستوى قرية تاعوينت بلدية تيمزريت دائرة يسر، تسبب في احتراق نحو هكتارين من النسيج الغابي، عبارة عن أدغال وأحراش.

وتم السيطرة على الحريق، حسب بيان صادر الاثنين عن الحماية المدنية لبومرداس، حيث جرى إخماده ومنعه من الانتشار إلى البيوت البلاستيكية والمساكن المجاورة.

وتنصح مصالح الحماية المدنية، وتزامننا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، بالرفع من درجة الحيطة والحذر بالنسبة للمواطنين والفلاحين لتفادي مثل هذه الحرائق والحفاظ على الثروة النباتية.