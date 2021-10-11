أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021

ممنوع إخراج أو إدخال 5 آلاف يورو، وفاة شاب أحرق جسده

ممنوع إخراج أو إدخال 5 آلاف يورو!

اشتكى مواطنون يعبرون الحدود جويّا هذه الأيام من منع الأعوان لهم في المطارات الدولية من حمل العملة الصعبة دون مبررات قانونية، بحسب روايتهم.

وذكر شهود من المسافرين، في اتصال مع “الشروق”، أنّه خلافا لما يسمح به القانون الجزائري، حيث يجيز إخراج أو إدخال خمسة آلاف يورو دون تصريح، فإن أعوان الرقابة بالمطارات يمنعون المواطنين مؤخرا من إخراج هذا المبلغ المرخص به.

وكشف هؤلاء أن المسموح به حاليا هو فقط ألف يورو، وهو ما اضطرهم إلى توزيع مبالغهم على مسافرين آخرين، مع ما يشكله ذلك من مخاطر على أموالهم، كما دفع بالبعض منهم إلى تأجيل سفرياتهم، بسبب عدم تمكنهم من حمل مبالغ تؤمّن لهم متطلبات الرحلة.

لذلك، يناشد المعنيون السلطات المعنية من جمارك وجهاز شرطة التدخل العاجل لتطبيق القانون وإنهاء معاناتهم مع الرقابة خارج التشريع الجزائري.

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رابح درياسة في بغداد

قال عثمان سعدي إنه لما كان سفيرا للجزائر في العراق سنة 1971، أقيم بالعراق الأسبوع الثقافي الجزائري والذي نجح نجاحا باهرا، حيث أقيمت فيه عدة فعاليات موسيقية ومحاضرات، قدم الأسبوع عروضا هائلة في المدن الثلاث الكبرى بغداد، الموصل والبصرة، وحصل على حفاوة بالغة.

وكان نجم الأسبوع الفنان المغني رابح درياسة، الذي اشتهرت أغنيته (نجمة قطبية) والتي تعلق بها رئيس الجمهورية العراقي أحمد حسن البكر فأمر أن تبث في الإذاعة العراقية كل مساء على الساعة السابعة. وغنى درياسة نجمه قطبية بحضور بنتين من بنات الرئيس. غناها في المدن العراقية الثلاث.

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ربع سكان ولاية خنشلة تلقوا اللقاح

أكد لزهر مرجان مدير الصحة والسكان لولاية خنشلة، نهاية الأسبوع الماضي، بأن مصالحه أحصت ما يفوق عن 53 ألف مواطن من ولاية خنشلة قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورنا كوفيد 19 المستجد، بمختلف أنواعه التي تم جلبها من الوزارة الوصية، بنسبة مئوية قدرها 27 بالمائة وهو ما يعني بأن أزيد من ربع سكان ولاية خنشلة المستهدفين لتلقي اللقاح والذين يتجاوز عددهم عتبة 210 ألف مواطن قد تلقوا هذا اللقاح بجرعتيه الأولى والثانية. وتم هذا خلال كل الفترة السابقة التي خصصت لتلقي اللقاح على طول السنة على مستوى عدة نقاط خصصت لذات الغرض، وكذا خلال الحملات الدعائية المتعددة لاسيما حملة بيغداي التي دامت لأسبوعين ولاقت صدى واسعا للإقبال على التلقيح حيث تجاوز فيها عدد الملقحين عتبة 7000 مواطن ملقح. وتبقى النسبة مع ذلك غير كافية.

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وفاة شاب أحرق جسده بتيارت

ل. محمد أمين

توفي، الإثنين، الشاب الذي أقدم على حرق جسده بمدينة السوقر في تيارت، علما أن الضحية البالغ من العمر 39 سنة، مكث بمستشفى قرميط الناصر بمدينة السوقر، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة، عقب سكبه البنزين على جسده وإضرام النار به أول أمس الأحد. وتبقى أسباب الحادثة مجهولة.

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شبكات منظمة تعرض أكواخا بـ80 مليونا

إشاعات تنعش سوق السكنات القصديرية بوهران

خيرة غانو

عاد سماسرة سكنات “السوسيال” مرة أخرى لنسخ طبعة جديدة من بنايات الصفيح على أعتاب أحياء فوضوية قديمة بضواحي وهران، وهذا بعد مرور نحو شهر فقط على انطلاق برنامج الترحيل الأخير، وتداول أخبار عن استئناف التسجيلات الخاصة بالاستفادة من السكن الاجتماعي بعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها الشهر المقبل.

وبحسب مواطنين من منطقة عين البيضاء التابعة لدائرة السانيا، والتي تشهد هي الأخرى اعتداءات صارخة على العقار العمومي، فإن أسعار البنايات الفوضوية أضحت مؤخرا تناطح السحاب، بزعم من محركي سوق الصفيح على أن الأولوية في اعتلاء قوائم الاستفادة من السكنات الاجتماعية ستمنح في المرة اللاحقة إلى قاطني الأحياء غير الشرعية، ما دفع بالطفيليين والدخلاء، إلى جانب من يعانون حديثا من أزمة السكن إلى الإقبال على عقد صفقات من هذا القبيل مع جماعات معروفة في أوساط قاطني العشوائيات بالبزنسة سرا وعلنا في سكنات الطوب والقصدير، وبأسعار لا تقل عن 80 بمليونا بالنسبة لمسكن مكون من غرفتين.

كما يسجل وبحدة على مستوى كل من حي الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف، دوار سيدي البشير التابع إداريا لبلدية بئر الجير، وأيضا في عين الترك وبمناطق التوسعات العمرانية في بلقايد، وادي تليلات ومسرغين، زحف ملفت للنظر للبنايات الفوضوية، جلها أخذ يزاحم سكنات قديمة من نفس الطابع، فيما تعمل أخرى على محاصرة ورشات بناء خاصة بمشاريع السكن الإيجاري العمومي، ومنها ما يؤكد بشأنها مشتكون على اختراقها محيطات فلاحية وغابية، والأدهى من ذلك أن المستثمرين في هذا المجال يعلمون بكل أريحية في مستنكرين في المقابل الصمت المطبق للسلطات المحلية حيال اتساع رقع هذه العشوائيات، والانشغال أكثر حاليا بالتحضير للاستحقاقات القادمة.

وفي نفس السياق، كشف محدثونا أن المنتفعين من أزمة السكن وسماسرة السوسيال والبنايات الفوضوية أضحوا يديرون ما يشبه شركات افتراضية تسير شؤونها وصفقاتها على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، رغم علمهم بأن هذه الأخيرة تخضع للرقابة وتحت نظر المصالح الأمنية، التي كثيرا ما تمكنت بفضل استغلالها لتكنولوجيات الاتصال من تفكيك عصابات من هذا النوع، مما يعني – حسبهم – أن هؤلاء المتلاعبين بالعقار العمومي والمتاجرين به لا يكترثون مطلقا بالتحقيقات التي تشمل المواقع الالكترونية بقدر ما يستهويهم ما وراء الصيد من خلف شاشات هواتفهم الجوالة، لاسيما أن العائد في بعض الصفقات قد يصل إلى 180 مليون سنتيم في مقابل مسكن فوضوي قد يجلب لمشتريه مسكنا لائقا في ظرف لا يقل عن سنة واحدة – حسبما يروج له السماسرة على صفحاتهم الفايسبوكية وبشكل علني لعامة الجمهور.

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الموقوف معروف بتردده على المساجد بتبسة

حبس شاب يدير صفحة مسيئة إلى الدين الإسلامي

ب. دريد

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر بجنوب ولاية تبسة، الأحد، شابا يبلغ من العمر 25 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا. حيث يشتبه فيه في إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، الفايس بوك، كان يشكك من خلال ما ينشره بها في الدين الإسلامي، وفي الأديان عموما، ويسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنعوت غير مقبولة، ويشتم الصحابة جميعا وأمهات المؤمنين، ضمن صفحة تعتبر الدين “سبب تخلف الأمم في كل العالم” على حد زعم مديرها. وجاءت العملية الأمنية، بعد تتبع على مدار عدة أسابيع لمحتوى الصفحة، ليتم توقيف أحد الشباب من طرف عناصر الأمن، ومن ثمة إحالته أمام وكيل الجمهورية الذي حوّل ملفه إلى قاضي التحقيق لدى محكمة بئر العاتر، أين تم إيداعه الأحد رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، في انتظار تتمة التحقيق خاصة أن الكثير من معارف المشتبه فيه ببئر العاتر يؤكدون بأن المتهم من المحافظين على صلواته، ولا يغيب أبدا عن المساجد، وهو ما أدهشهم وجعل قضيته على كل لسان.

بينما قال آخرون من المنطقة بأن الشاب ليس له مستوى تعليمي حيث انسحب من المدرسة في سن مبكرة قبل دخول المتوسطة، وعانى من شبه ازدواجية في الشخصية، حيث يبدو أحيانا متعصبا للدين ومدافعا عن سنة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، وأخرى منكرا وجود الخالق وغير معترف بالرسالة المحمدية، وفي كل الأحوال لا يغيب أبدا عن كل صلاة الجماعة، كما أنه ينتمي لعائلة فقيرة وغير متزوج ومن دون عمل، ويعيش مع والديه في وضعية اجتماعية قريبة من البؤس.

مصالح الأمن مازالت تحقق في القضية من أجل كشف أشخاص آخرين محتمل مشاركتهم أو حتى تأسيسهم لهذه الصفحة الإلحادية، التي أخذت أبعادا ضد مقومات الأمة الجزائرية وعقيدتها، وتحاول أن توحي بأن متابعيها كثيرون من الذين تركوا دينهم وانضموا إلى المخلوقات التي لا تعترف بالخالق.

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حجز 9 كلغ من المخدرات وسلاح ناري بباتنة

ط. ح

حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة كمية مخدرات تقارب 9 كلغ، في عملية نوعية. من جهتهم تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية عين التوتة من توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 سنة مسبوقين قضائيا بمدينة عين التوتة على خلفية حيازتهما لكمية من الأقراص المهلوسة عبارة عن مخدرات صلبة بغرض ترويجها أين تم حجز 160 قرص اكتنازي بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ63000 دج يعتبر من عائدات الترويج، وأوقفت الفرقة الجنائية شخصا يبلغ من العمر 27 سنة بحي لمباركية بباتنة بسبب شبهة ارتكاب سرقة، وبعد استصدار إذن بتفتيش مسكنه العائلي تم حجز سلاح ناري تقليدي الصنع. أوقفت مصالح الشرطة لأمن دائرة مروانة شابا قام بارتكاب سرقة رفقة شريكه استهدفت سيارة مؤجرة.

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محكمة الجنايات أدانته بـ20 سنة حبسا

شاب يقتل صديقه وسط السوق بسكيكدة

إسلام.ب

قضت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سكيكدة، الأحد، بإدانة المتهم ك.أ، بالسجن النافذ لمدة 20 سنة، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، إضرارا بصديقه الضحية ع.ن البالغ من العمر 33 سنة.

ويتلخص ملف القضية التي هزت سكان بلدية صالح بوالشعور بولاية سكيكدة، كونه بتاريخ 12 أفريل 2021 عزم المتهم على قتل الضحية، وهذا بسبب المضايقات التي أصبح يتلقاها من طرفه، ومطالبته إياه بالمخدرات والضغط عليه لأجل ممارسة أفعال لم يرتضيها، حسب ما جاء في تصريحاته خلال جلسة المحاكمة، أين عزم المتهم على التخلص منه نهائيا، ليحمل صبيحة الحادثة سكينا، ويتوجه مباشرة إلى السوق الأسبوعي للخضر والفواكه، ولحظة وصوله وقعت ملاسنات بينه وبين الضحية، ليوجه على إثرها المتهم طعنات له على مستوى الرقبة والبطن والصدر، ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة، أين خضع لعملية جراحية مستعجلة، إلا أنه فارق الحياة.

وخلال جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالجرم المنسوب إليه، مضيفا بأنه لم يكن ينوي إزهاق روحه بل همه الوحيد تخويفه ليس إلا، مرجعا سبب الحادثة إلى المضايقات والسب والابتزاز التي أصبح يتلقاها من طرفه، حسب زعمه، ومطالبته إياه بالمخدرات وأمور أخرى. من جهتهم، أفاد الشهود أنهم شاهدوا المتهم وهو يطعن الضحية، غير أنهم لم يكونوا يعلمون سبب الاعتداء.

من جهتها، شددت النيابة، على وجود قرائن تثبت ارتكاب المتهم الجرم المنسوب إليه والتمست عقوبة الإعدام في حقه، عكس دفاع المتهم الذي نفى خلال مراحل تدخله إصرار موكله على قتل الضحية مرجعا سبب الاعتداء إلى المضايقات التي أصبح يتلقاها من طرفه، كما التمس من هيئة المحكمة إعادة تكييف الوقائع من جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار إلى جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وبعد فترة المداولة أصدر الحكم المذكور أعلاه.

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إصابة 10 أشخاص في شجار جماعي في تبسة

ب.دريد

أوقف عناصر الأمن الحضري السادس بتبسة، الأحد، 7 أشخاص ولا يزال البحث متواصلا عن أفراد آخرين شاركوا في الشجار الجماعي، الذي وقع قرب المنطقة الصناعية على مستوى حي العرامي، وقد تم إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بإصابات مختلفة، نقل البعض منهم إلى المستشفى الاستعجالي بمدينة تبسة.

حيث أكدت مصادر أمنية للشروق، بأن حالة البعض منهم جد خطيرة، دفعت بالأطباء إلى تحويل احدهم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية، تم توقيف 7 ممن شاركوا في الشجار، والذين تم وضعهم في التوقيف النظري، ومواصلة التحقيق للوصول إلى معرفة الأسباب الحقيقية للشجار، والعناصر المشاركة فيه، وهو الشجار الذي اندلع في وسط المدينة بين كر وفر والذي استنفر عناصر الشرطة، خاصة أن المتشاجرين كُثر واستعملوا أسلحة بيضاء من سيوف وسواطير وسلاسل حديدية وحتى الكلاب، إلا أن مصالح الأمن قامت بتطويق المكان من عدة جهات والقيام بعمليات تفتيش واسعة لتوقيف المشتبه فيهم وحجز مختلف الأسلحة البيضاء المستعملة في الشجار.

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مديرية التوزيع بالحراش تنظم أسبوعا للتبرع بالدم

سونلغاز تربط 62 بئرا ارتوازية بالكهرباء بالتنسيق مع المصالح العمومية

منير ركاب

عمدت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ممثلة في ناحية التوزيع الجزائر ومديرية التوزيع الحراش، على غرار جل نواحي ومديريات التوزيع، إلى منح كافة التسهيلات الإدارية والتقنية، والعمل بالتنسيق مع المصالح العمومية لتلبية جميع طلبات ربط آبار المياه بالطاقة الكهربائية.

وأكد مدير التوزيع الحراش، عبد الحميد صاكة، في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أن المديرية قامت بتجسيد عدة برامج تندرج تحت سياق هذه الخدمة، إذ قامت بربط وجعل حيز الخدمة 62 بئرا ارتوازية بالكهرباء موزعة على عدد من البلديات التابعة إقليميا لها، على غرار بلديات الحراش، باب الزوار، الكاليتوس والرويبة، وكذا الدار البيضاء، على أن يتم تزويد باقي الآبار خلال الأيام المقبلة، وأضاف المدير، أن مصالحه وفي إطار الدفع بعجلة التنمية، منحت كافة التسهيلات الإدارية والتقنية لإتمام هذه المشاريع، التي تعتبر أولوية توليها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء.

وكانت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، من خلال مديرياتها بالعاصمة، قامت مؤخرا بتزويد عديد الآبار الجديدة للمياه بالطاقة الكهربائية، حيث تندرج العملية ضمن المخطط الاستعجالي الرامي إلى المساهمة في التخفيف من مشكل تناقص موارد المياه عن طريق ربط آبار المياه بالشبكة الكهربائية أو إعادة تأهيل الشبكة الموجودة من أجل مردودية أكبر، التي أكدت أنها “تمنح الأولوية” لمثل هذه المنشآت الحيوية من خلال توفير جميع التسهيلات ورفع العقبات، بالتعاون مع السلطات العمومية.

بالموازاة، نظمت الشركة من خلال فرعها بالحراش، أسبوعا للتبرع بالدم، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم، بمقر مديرية التوزيع الحراش، بحضور أعوان التدخل، والتقنيين، وإطارات الشركة، حيث تأتي هذه المبادرة- حسب المسؤول الأول بالمديرية، تجسيدا لروح التضامن والأخوة والهبة التضامنية لمساعدة الغير، إذ تحولت- حسبه- إلى تقليد بغرض ترسيخ ثقافة التبرع بالدم، وزرع السلوك الحضاري والإنساني لدى الجميع خاصة في أوساط العمال وأن مؤسسة سونلغاز قدمت كل التسهيلات لإنجاح العملية داعيا المؤسسات الأخرى إلى تنظيم مثل هذه المبادرات.

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حجز 7 بنادق صيد و410 خرطوشة في المسيلة

أحمد. ق

فكك أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، شبكتين مختصتين في المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، أوقف على إثرها 4 أشخاص، بحسب ما علمته “الشروق” من مصدر أمني.

وهما القضيتان اللتان عالجتهما أفراد فصيلة الأبحاث وكتيبة الدرك في مقرة، على خلفية تلقي معلومات مؤكدة عن نشاط عصابة مختصة في عملية المتاجرة بالأسلحة والذخيرة، ليتم وضع خطة عمل محكمة واستغلال المعلومات المتحصل عليها.

مما مكن من الإطاحة بأربعة أشخاص وحجز 7 بنادق صيد إضافة إلى 410 خرطوشة من عيار 16 ملم، سيتم إحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الانتهاء من التحقيقات.

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الظاهرة تسببت في عرقلة حركة المرور

طوابير اقتناء أكياس الحليب المدعّم تعود إلى الواجهة بباب الوادي

حورية. ب

تشهد مادة حليب الأكياس المدعّم ندرة حادة، هذه الأيام، ببلدية باب الوادي، الأمر الذي جعل الطوابير تعود إلى الواجهة أمام محال بيع هذه المادة الأساسية، حيث تسببت الظاهرة في عرقلة حركة المرور بسبب ركن السيارات لاقتناء الحليب، وينتظر سكان باب الوادي التفاتة المسؤولين إلى المعاناة التي يعيشونها يوميا.

عبر سكان مختلف أحياء بلدية باب الوادي عن استيائهم من أزمة الحليب التي ما زالت مستمرة وأثرت على نفسيتهم لكون طوابير السيارات والمواطنين المتواجدة أمام محلات بيع أكياس الحليب المدعم، عرقلت حركة المرور ما جعل العمال يقضون ما يفوق ساعتين داخل حافلات النقل الحضري أو مركباتهم للوصول إلى وجهتهم.

وفي نفس الموضوع، أوضحت مواطنة مقيمة بشارع العقيد لطفي أن الحصول على كيس حليب أضحى هاجسا يؤرق يوميات سكان باب الوادي، منذ شهر رمضان المنصرم، خاصة عندما يأتيهم خبر بيع الحليب بمحلين الأول بشارع “كارنو” والآخر بتريولي، ويشتري الزبائن من 4 أكياس إلى 20 كيسا، ويصل الأمر إلى شراء صناديق، ما يجعل المواطنين المتأخرين لا يجدون كيسا واحدا للبيع.

وبهذا الخصوص، يلاحظ مواطنون أن بعض أصحاب المحلات يمارسون المحسوبية، حيث يفضلون زبائن متعودين على اقتناء الحاجيات من محلاتهم. الأمر الذي جعل المحتجين يشاهدون بأعينهم الحليب، فيما يخبرهم البائع بنفاده لتندلع الملاسنات التي تتطور إلى شجارات بين الزبائن وصاحب المحل.

وعلى هذا الأساس، تذمر سكان باب الوادي من هذه التصرفات ومن الحالة التي آلت إليها يومياتهم، فبالإضافة إلى أزمة مياه الشرب وغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الخضر والفواكه وحتى البقوليات، أصبحوا يتهافتون للظفر بكيس أو كيسين من الحليب المدعم لكون غبرة الحليب أضحت تكاليفها تثقل كاهلهم، خاصة بالنسبة إلى أرباب الأسر الكبيرة من ذوي الدخل الضعيف.

وينتظر المحتجون من أزمة الحليب تحرك الجهات المعنية بما فيها مديرية التجارة لولاية الجزائر والنظر في انشغالهم في أقرب الآجال، مقترحين إلزام محلات أخرى على ضرورة بيع الحليب للحد من الأزمة التي تفاقمت وتسببت في مشكل آخر يتعلق بعرقلة حركة المرور.

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حجز أربعة آلاف “صاروخ” بالجلفة

نورين. ع

تمكنت مصالح الدرك الوطني بفرقة سد الرحال جنوب ولاية الجلفة، من حجز أكثر من أربعة آلاف قرص مهلوس من نوع بريقابالين المعروف بـ “الصاروخ”.

وأشارت مصادر “الشروق” إلى أن العملية جاءت في حاجز أمني ثابت، أين قام رجال الدرك الوطني بتفتيش سيارة أجرة كانت متجه إلى الجنوب الجزائري، ليتم اكتشاف كميات الحبوب المهلوسة مخبأة بإحكام داخل حقيبة يد لصاحبها أحد الركاب، وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة، وقامت مصالح الدرك بإنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه وتم إيداعه الحبس المؤقت إلى غاية المحاكمة.

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تصنيف “تايمز 2022”

ثلاث جامعات جزائرية ضمن أفضل الجامعات عالميا

م.ب

حلت ثلاث جامعات جزائرية ضمن تصنيف مجلة تايمز البريطانية للتعليم العالي لسنة 2022 الذي يعتمد على 5 مؤشرات و13 سمة تمنح على أساسها مكانة في القائمة للجامعات.

وجاءت جامعة فرحات عباس سطيف في المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة501 وتلتها جامعة وهران 601 في المرتبة ثم جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان في المرتبة 1201.

وجاءت في المراكز العشر الأولى الجامعات الأكثر شهرة في العالم، واحتلت المرتبة الأولى جامعة أوكسفورد، تلتها جامعات كاليفورنيا، هافارد، ستانفورد وكامبريدج. كما سيطرت الجامعات الأمريكية على أفضل 10 جامعات، منها ثماني جامعات أعضاء في رابطة أيفي ليج، وكما هي النتيجة في عام 2021 شهد التصنيف هذا العام وجود جامعتين بريطانيتين ضمن أفضل 10 جامعات كلاهما أعضاء في مجموعة راسل. جدير بالذكر أن التصنيف هذا العام لم يتضمن أي منافسين جدد في أول 10 مراكز فهي نفس جامعات عام 2021.