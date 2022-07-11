أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 جويلية 2022

خبازون يدخلون في إضراب، وفاة متطوع خلال إخماد حريق غابي

الحبس لمروجي الأقراص المهلوسة بمسعد في الجلفة

أحمد. خ

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد بولاية الجلفة بإيداع ثلاثة أشخاص تورطوا في حيازة كمية من المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء ودراجة نارية محل سرقة رهن الحبس المؤقت.

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، أين تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة مسعد من توقيف أربعة مشتبه فيهم لتورطهم في حيازة كمية من المؤثرات العقلية والأسلحة البيضاء ودراجة نارية محل سرقة، العملية جاءت إثر قيام مصالح الأمن بمداهمات تم على إثرها توقيف أربعة مشتبه فيهم، وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدرها 422 قرص مهلوس، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس، واسترجاع دراجة نارية محل سرقة وجدت بحوزة أحد الموقوفين، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، إيداع ثلاثة أشخاص رهن الحبس المؤقت والحكم على الرابع بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها عشرة آلاف 10000 دج.

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خبازون بالبويرة يدخلون في إضراب مفاجئ عن العمل

أحسن حراش

دخل نهار الإثنين عدد من الخبازين عبر ولاية البويرة لاسيما بمدينة الأخضرية في إضراب عن العمل وتوقيف للنشاط بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق يحدد الأسباب الحقيقية للخطوة مثل ما يفرضه القانون، مما أدخل المستهلك في رحلة بحث عن رغيف الخبز وسط سخط عارم بين المواطنين الذي استنكروا زيادة أسعار الخبز الأخيرة.

واستيقظ المواطنون صباحا على إقدام معظم الخبازين بالأخضرية على غلق محلاتهم والدخول في إضراب عن النشاط بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق، ليجدوا أنفسهم مضطرين لرحلة البحث عن رغيف الخبز، حيث تأتي خطوة هؤلاء الخبازين في ثالث يوم عيد دون أن يكون تحديد لأسبابها من طرفهم، فيما كشف البعض منهم بأن الإضراب كان على خلفية المحاضر التي حررتها مصالح التجارة في حق البعض منهم بعد الزيادات التي رفعوا بها سعر الخبز إلى 15 دج دون وجه قانوني حسب مصالح التجارة.

وعبر المواطنون عن سخطهم من خطوة الخبازين التي عمقت معاناتهم اليومية بعد رفع أسعار الخبز ثم الدخول في إضراب، متسائلين عن فائدة ذلك ودور الجهات المختصة المطالبة – حسبهم – بتدخل عاجل وبشكل حازم لوقف الظاهرة التي استمرت لأكثر من أسبوعين.

وعلمنا من مصادر بمديرية التجارة بالبويرة عن قيام مصالحها بمعاينة الإضراب المنظم من طرف الخبازين، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، فيما استنكر مكتب منظمة حماية المستهلك بالبويرة خطوة الخبازين، معتبرا إياها غير قانونية وماسة بمصالح المستهلك، مطالبا في ذات الوقت بتدخل حازم من طرف الجهات الرقابية المختصة من أجل فرض القانون وحماية مصلحة المستهلك في ذات الوقت.

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وفاة متطوع خلال إخماد حريق غابي بمستغانم

ق. م

توفي شخص اختناقا بالدخان في حريق بغابة الشقة ببلدية عين النويصي (غرب مستغانم)، حسب ما نقلت الاثنين وكالة الأنباء الجزائرية، عن المديرية الولائية للحماية المدنية. وأوضح المصدر أن المتوفى وهو متطوع يبلغ من العمر 40 سنة، نقل على جناح السرعة وهو فاقد للوعي إلى الوحدة الصحية لبلدية عين النويصي قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمركز الاستشفائي الجامعي بومدين بن سماعين بمستغانم.

وصرح الطبيب المناوب بذات المصلحة بوفاة الضحية الذي شارك متطوعا رفقة مواطنين آخرين في عملية إخماد الحريق الذي شب السبت الماضي. وأتلف هكتارين اثنين من المساحة الغابية يضيف ذات المصدر.

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الضحية احتفل بخطوبته قبل أسبوع

خلاف حول نافذة ينتهي بجريمة قتل في البليدة

حسناء. ب

اهتزت قرية أهل الواد الاشتراكية ببلدية الشفة إلى الغرب من ولاية البليدة على وقع جريمة قتل مروعة عشية عيد الأضحي، راح ضحيتها شاب يبلغ 26 سنة لفظ أنفاسه متأثرا بطعنة على مستوى القلب بسبب خلاف حول نافذة مع جيرانه.

الحادثة سجلت في حوالي الساعة العاشرة ليلا، أين وقعت ملاسنات بمقهى الحي بين الضحية وخال الجاني المفترض، وحسب مصادر محلية فإن نافذة بيت الخال تطل على منزل الضحية، وكان يشكو دخول الغبار عبر النافذة، جراء مرور الضحية بسيارته. كما سبق ووقعت شجارات عديدة بين الطرفين لذات السبب، ويوم الواقعة تجدد الخلاف، وحاول الضحية أن يبرر لجاره أنه لا يتعمد إثارة الغبار، وتطور الخلاف بينهما، ولما علم الجاني المفترض ـ 19 سنة ـ بالشجار الذي وقع بين خاله والشاب نعيم، توجه إلى المقهى وأشهر خنجرا غرزه مباشرة في صدر الضحية على مستوى القلب فسقط أرضا، وسارع الحاضرون ممن شهدوا الجريمة لإسعافه ونقله نحو المستشفى، إلا أن خطورة الإصابة عجلت بوفاته، فيما لاذ الجاني بالفرار.

وعلى الفور سارع عناصر فرقة الدرك الوطني للشفة وتم غلق كل مداخل ومنافذ القرية لمنع الجاني من الفرار وباشروا عملية تمشيط مكثفة وفي ظرف أقل من ساعة تم توقيف المشتبه فيه على مستوى أحراش وادي الشفة واقتياده إلى مقر الفرقة للتحقيق، وهناك اعترف المتهم باقترافه الجريمة المروعة في حق جاره.

وعاشت قرية أهل الواد أجواء عيد حزينة أثر مقتل الشاب نعيم، لاسيما وأن أبناء حيه سبق وشاركوه قبل أسبوع فقط فرحته بمراسيم خطوبته، ووري الثرى بمقبرة سيدي عيسى، أما الجاني المفترض وخاله فأودعا أمس رهن الحبس بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة العفرون عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة.

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الفاجعة أحيت مطلب ازدواجية الطريق 26

مقتل زوجين وإصابة أطفالهما في حادث سير ببجاية

ع. تڤمونت

تسبب حادث سير مأساوي، وقع مساء ثاني أيام العيد، على الطريق الوطني رقم 26، غير المزدوج، الذي يربط بجاية بولاية البويرة، بمنطقة “أبادو” التابعة لبلدية فناية بحوض الصومام في بجاية، اثر اصطدام بين ثلاث سيارات سياحية من نوع “شيفرولي” و”ڤولف” و”هيونداي”، في مقتل رجل وزوجته، في الأربعينات من عمرهما، فيما أصيب أبناؤهما الثلاثة الصغار بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى سيدي عيش لتلقي الإسعافات اللازمة. وقد نزل الخبر كالصاعقة على سكان منطقة أوزلاڤن بحوض الصومام، التي توشحت السواد اثر هذا الحادث الأليم الذي أودى بحياة سمير معموري وزوجته، في حين فتحت عناصر الدرك تحقيقا في الحادث.

وبالنظر إلى التنامي الخطير لحوادث السير المميتة على طرقات بجاية، وبالأخص على الطريق الوطني رقم 26، الذي لا يزال للأسف غير مزدوج، فقد أضحى من الضروري أخذ الحيطة والحذر من قبل السائقين، تفاديا لتكرار مثل هذه الفاجعة، وذلك بتخفيض السرعة، كما يستدعي الوضع من جهة أخرى، تدخل السلطات من أجل تسريع وتيرة أشغال انجاز الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب، هذا الأخير الذي تحول إلى لغز حقيقي جراء التأخر الفظيع الذي عرفته أشغال الإنجاز، إذ كان من المقرر، على الورق، استلام كامل المشروع بعد 36 شهرا من انطلاق الأشغال به شهر أفريل من سنة 2013، لكنه عمر إلى يومنا هذا، والأكثر غرابة أن السلطات لم تتمكن إلى حد الساعة من تحديد تاريخ انتهاء الأشغال واستلام المشروع، وهي المفارقة التي أثارت الاستغراب والاستياء في آن واحد، علما أن المشروع عرف تعاقب خمسة ولاة على رأس الولاية من دون استلامه بالكامل.

كما أضحى من الضروري من جهة أخرى التفكير في إطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 26 في شطره الرابط بين القصر وصولا إلى بلدية تازمالت ولم لا إلى غاية حدود ولاية البويرة بالنظر إلى أهمية المحور المذكور، وهو ما قد يساهم في كبح هذه الحوادث التي أودت بالعديد من الأبرياء.

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نقلت نحو 15 ألف “هيدورة” إلى مؤسسات تحويل الجلود

مؤسسة نات كوم ترفع 6 آلاف طن من مخلفات الأضاحي خلال العيد

منير ركاب

جنّدت مؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية لولاية الجزائر “نات كوم”، خلال يومي عيد الأضحى المبارك على مستوى 26 بلدية تابعة لـ6 دوائر إدارية بالجزائر العاصمة، نحو 4500 عون نظافة و350 شاحنة مجهزة، كما تم تكثيف عدد الدوريات للشاحنة الواحدة بـ4 دوريات خلال ذات الفترة مقارنة بالأيام العادية، حيث تقوم الشاحنة الواحدة بدورية واحدة فقط في المجمعات السكنية والأحياء، كما تم رفع أزيد من 6000 طن من مخلفات الأضاحي، مع تخصيص 30 شاحنة و50 عون نظافة لنقل أزيد من 15 ألف “هيدورة” نحو مؤسسة “جيتكس” لتحويل الجلود المتمركزة في 4 نقاط موجودة بباب الزوار والرويبة ونقطتين ببلدية الشراقة.

وصنفت رئيسة قسم الإعلام والتنمية بمؤسسة “نات كوم”، نسيمة يعقوبي، لـ”الشروق” مخلفات الأضاحي ضمن النفايات العضوية، ما صعب من عمل أعوان النظافة في الفترة ذاتها، مؤكدة أن العملية متواصلة لغاية نهاية الأسبوع الجاري، وأوضحت في ذات السياق، أنه لإنجاح العملية قام مسؤولو المؤسسة بتجميد العطل وأيام الراحة خلال الفترة الممتدة ما بين اليوم الأول لعيد الأضحى إلى غاية الخميس المقبل، بسبب الكم الهائل من النفايات العضوية للأضاحي، حيث سجلت المؤسسة عديد النقاط السوداء تتقدمها بلدية عين النعجة ثم بوزريعة والحراش، حيث شهدت عملية رفع مخلفات الأضاحي في النقاط السوداء المذكورة نحو 30 طنا، باستعمال الشاحنات المجهزة متبوعة بالرافعات الصغيرة لتسهيل عملية حمل ونقل النفايات.

وأضافت المسؤولة ذاتها، أن مؤسستها سطرت برنامجا بمرحلتين أولها تقني والثاني تحسيسي عبر 10 جولات تحسيسية قام بها قسم التطوير والاتصال التابع لمؤسسة النظافة ورفع النفايات المنزلية، بكل من حي كوبيماد الواقع ببلدية القبة، وبلديات المدنية وبوزريعة وكذا حي كوسيدار ببلدية رايس حميدو، وشارع أرستوت وحي خزاز علي الواقعين ببلدية بلوزداد، إذ تم – حسب المسؤولة ذاتها عمليات تحسيس المواطنين والتنبيه إلى ضرورة احترام أوقات إخراج النفايات المنزلية يومي العيد مع التنويه بالالتزام بالسلوك الحضاري للوصول إلى بيئة سليمة تبعها توزيع الأكياس على المواطنين وتوزيع مطويات على قاطني أحياء العاصمة التابعة لمؤسسة نات كوم.

وكشفت يعقوبي عن عدم تسجيل أي حادث مهني لأعوان النظافة خلال مداومة يومي عيد الأضحى الماضي، معرجة في الوقت نفسه على تغيير سلوكات بعض المواطنين، مما صعب من مهام أعوان مؤسسة نات كوم، مؤكدة أن عملية تسيير النفايات هو عمل مشترك بين المؤسسة والبلديات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، ما يفرض على الجميع بذل جهود إضافية والتنازل عن بعض المكاسب لحماية البيئة من الأوساخ والأمراض،، حيث تم منح أرقام للتواصل بين مؤسسة نات كوم والمواطنين للتبليغ أو الاستفسار مع تخصيص صفحة بموقع التواصل الاجتماعي من أجل التفاعل مع المواطنين ومختلف الجمعيات والهيئات، ما يستدعي من المؤسسة التعامل بنجاعة في تنظيف المحيط بصورة مكثفة، قصد توفير محيط نظيف وصحي للمواطنين.

ولإنجاح عملية جمع النفايات، خلال الأسبوع الجاري، دعت المسؤولة ذاتها المواطنين إلى احترام مواعيد وضع النفايات وتجمعيها في الأماكن المخصصة لذلك عبر نقاط معينة في مداخل ومخارج الأحياء.

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الإطاحة بعصابة لتزوير النقود ببوسماعيل

ب. بوجمعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة، من الاطاحة بشبكة إجرامية منظمة تنشط بعدة ولايات عبر الوطن، تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و40 سنة، تحترف تزوير الأوراق النقدية وحجزت مبلغا ماليا معتبرا بحوزتها.

عملية تفكيك العصابة جاءت على اثر معلومات مؤكدة حصلت عليها مصالح الأمن، مفادها قيام شخص بطرح أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج للتداول ببلدية بواسماعيل، وبناء على الاستغلال الجيد للمعلومة تم وضع خطة ميدانية محكمة، مكنت من توقيف المشتبه فيه وبحوزته مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية المزورة، وبعد إصدار إذن من قبل السيد وكيل الجمهورية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه وشركائه، أين أسفرت العملية على حجز مبلغ مالي من الأوراق النقدية المزورة يقدر بمائتين وثمانية وثلاثين ألفاً 238000 دج ودراجة نارية تستعمل في عمليات ترويج الأوراق النقدية المزورة وهاتفين 02 نقالين.

وبعد اتمام عمليات التحقيق، تم إجراء ملف قضائي وتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن جناية تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور، عرض وترويج أوراق نقدية مزورة من العملة الوطنية.