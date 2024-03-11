أخبار الجزائر ليوم الإثنين 11 مارس 2024

أدين بـ20 سنة سجنا

شاب عشريني يقتل شيخا تسعينيا بوهران

خ. غ

وقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بوهران، مؤخرا، عقوبة عشرين سنة سجنا في حق قاتل شيخ تسعيني بعدة طعنات عمدا مع سبق الإصرار، وأيضا سرقة أكثر من 100 مليون سنتيم من داخل مسكنه، إلى جانب تعاطي المخدرات.

اكتشاف هذه الجريمة المروعة التي راح ضحيتها شيخ بعمر الـ91 سنة، تم بتاريخ 2 ماي 2022 في بطيوة بولاية وهران، عندما توجه صهره إلى مسكنه لتفقد أحواله كالعادة، فإذا به يفاجأ بالمجني عليه غارقا في بركة من الدماء، وعليه آثار طعن في أنحاء متفرقة منه، لينقلب في لحظات مسرح الجريمة والحي برمته رأسا على عقب من وقع الصدمة وهول المشهد، ثم تباشر مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادثة، ويؤكد تقرير الطب الشرعي بخصوص نتيجة تشريح جثة الضحية على تعرض هذا الأخير لعنف شديد قبل إزهاق روحه طعنا بأداة حادة وقاطعة، لتحوم الشبهة من خلال التحريات الأولية للمحققين واستغلال أقوال عدد من الأشخاص، منهم أقارب المجني عليه، حول المتهم في قضية الحال المدعو (ل. س)، والذي قال عنه أحد الشهود أنه تصادف معه بتاريخ الواقعة على الطريق وقريبا جدا من منزل الضحية، أين بدا له مضطربا وغير سوي، ذلك أنه عرّض مركبته للانحراف والسقوط في حفرة دونما سبب واضح، ليقوم من جانبه بمساعدته على تصحيح مسارها ووضع عجلاتها على خط التماس مع الأرض، ثم انطلق بها بسرعة جنونية.

بعد توقيفه في حالة غير طبيعية تحت تأثير المؤثرات العقلية واستجوابه في الموضوع، اعترف المتهم على الفور بقتله الضحية الطاعن في السن، وسرقة ما يزيد عن 100 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات من داخل مسكنه، مبررا فعلته بمحاولة استرداد حقه من أحد أقارب المجني عليه، لكن هذا الأخير تصدى له بالضرب دفاعا عن قريبه، ليجد نفسه بدون قصد ولا تفكير، نتيجة تعاطيه المهلوسات ساعتها، متورطا في جريمة قتل مجانية لشخص قال إنه لا يعنيه، وليس له به أي علاقة أو مصلحة.

أمام هيئة المحكمة، لم يغير المدعو (ل. س) أقواله المدونة على محاضر السماع، حيث أوضح أن الشخص الذي كان مستهدفا من قبله بالسرقة وليس بالقتل هو ابن شقيق الضحية، موضحا أن هذا الأخير كانت قد جمعته به معاملة تجارية، وعندما أتت أكلها، أخذ يماطل في منحه نصيبه من عائدات تلك الصفقة، ليقرر سرقته، لكن وفق روايته أنه حين تسلل إلى المنزل العائلي لشريكه في التجارة، تفاجأ بالرجل العجوز القاطن في نفس المقر السكني يضبطه على تلك الحال، ثم قام بضربه بعصاه، مشيرا إلى أنه حينها لم يفكر مطلقا، وراح تحت تأثير آلام الضرب ومفعول المهلوسات يهم بإخراج السكين التي كانت بحوزته، ويطعن بها الضحية فقط لأجل الفكاك منه والخلاص من عصاه وليس بقصد قتله، غير أن رئيس الجلسة واجهه بتقرير الطبيب الشرعي الذي جاء فيه تعرض الشيخ التسعيني لعدة طعنات وليست طعنة واحدة فقط، ما اعتبره مؤشر واضح عن نيته في إزهاق روح الضحية في جريمة خطيرة انتهت بأخرى استهدفت سرقة أموال ومجوهرات، وكانت هي الغاية من كل ما حدث في مكان وزمان وقائع قضية الحال.

من جهتها، ركزت النيابة العامة أثناء المرافعة على خطورة ما ارتكبه المتهم من أفعال استهدف بها الضحية رغم ضعفه وشيبته، لتلتمس النطق في حقه بتسليط عقوبة الإعدام، قبل النطق بالقرار المذكور الذي جاء مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر ضده من قبل.

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تفكيك شبكة دولية مختصة في التهريب بالمسيلة

أحمد. ق

فكك عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية مختصة في التهريب الدولي للمركبات وحيازة أسلحة نارية حسب ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش رئيس خلية الإعلام.

وحسب ذات المتحدث فقد أسفرت العملية على توقيف المشتبه فيه الرئيسي وحجز 5 مركبات مهربة، شاحنتين و3 سيارات، وسلاحين ناريين من الصنف الأول والخامس بدون رخصة وهي القضية التي عالجها عناصر فصيلة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بناء على معلومات مؤكدة حول نشاط الشبكة وبعد استكمال التحقيقات وجّهت ضد الموقوف، جنحة تهريب المركبات من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر باستعمال وسيلة نقل وجنحة حيازة أسلحة نارية من الصنف الأول وذخيرته والخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا وجنحة البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي بدون القيام مسبقا بالإجراءات القانونية، وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مقرة الذي أحال ملف القضية علي قاضي التحقيق، هذا الأخير أمر بإيداع الموقوف الحبس المؤقت.

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حجز 20 كلغ من الكيف وسيارات مزورة الوثائق بالجلفة

نورين. ع

أفادت مصادر “الشروق” أن فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، تمكنت من الإطاحة بشبكة مختصة في بيع وترويج المخدرات.

وأشارت ذات المصادر أن حيثيات القضية، تعود إلى استغلال معلومات حول نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم ببيع وتخزين المخدرات على مستوى إقليم الولاية، وبعد عمليات تتبع مستمرة مع وضع خطة أمنية، تمكن عناصر الفرقة من توقيف 11 شخصا مشتبها فيه، مع ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ19 كلغ و706 غرام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية من عائدات المتاجرة بالممنوعات، هويات مزورة يستعملها أفراد الشبكة لتضليل مصالح الأمن، أجهزة إعلام آلي وهواتف نقالة. في ذات السياق، تم حجز 10 مركبات كان يستغلها أفراد الشبكة لترويج نشاطهم الإجرامي، حيث تبين بعد التحقيق أن الملفات القاعدية لهذه المركبات مزورة.

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أحدهما دكتور في علم الحديث والثاني فائز بجائزة دولية للقرآن

قريشي وبن شادي يؤمان التراويح في المسجد القطب بباتنة

طاهر حليسي

تهفو قلوب كثير من المصلين المتهيئين لأداء صلاة التراويح بولاية باتنة، للمسجد القطب “أول نوفمبر”، لتقاليده الكبيرة في تقديم قراء من الطراز الرفيع، على مدار سنوات طويلة، أي منذ الافتتاح الرسمي للمسجد عام 2004، والذي لعب العقيد الحاج لخضر دورا هاما في إنجازه من حر ماله وعبر تبرعات المواطنين، على مدار عقود طويلة، مفضلا إقامته في نفس مكان المطار الذي كانت تنطلق منه الطائرات الفرنسية لقصف الثوار. وشهد المسجد الذي يتسع لأكثر من 20.000 مصل، تواتر عدة أصوات مرموقة في مجال قراءة القرآن وترتيله بدءا بالشيخ عامر عرابي والشيخ مقاتلي ثم الشيخ الأستاذ شكيب سعيدي الذي ملك شعبية كبيرة في باتنة نظرا لحسن ترتيله وتأثيره بصوت عذب في المستمعين حد البكاء، فلقب بكروان القرآن، وأهله ذلك للإمامة في مسجد باريس وأداء التراويح به، جامعا في ليلة واحدة أكثر من 4000 مصل تقاطروا للصلاة خلفه من مختلف الجاليات المسلمة بفرنسا.

وبنفس الطريقة، كرر القارئ الأربعيني والقدير توفيق بن شادي السير على هذا المنوال بأداء صلاة التراويح بمسجد “أول نوفمبر”، خلال السنوات الفارطة بصوته العذب والمتمكن، حائزا على أعجاب وتقدير الناس، الذين يستحسنون طريقة ترتيله، مستفيدا من تعلمه أحكام الترتيل والتجويد الأكاديميين على يد ثلة من الدكاترة المختصين، على غرار الشيخين عامر عرابي ومحمد مقاتلي وعبد الكريم مقيدش، بعد تجربة ثرية بمسجد حمزة بحي الشهداء دامت سنوات طويلة، جمع فيها بين الممارسة والدراسة حيث سجل قبل عدة سنوات الدكتوراه بجامعة “الأمير عبد القادر”، ليتم اختياره مجددا لأداء التراويح خلال هذا الشهر بمسجد “أول نوفمبر”، برفقة مفاجأة العام القارئ المتميز حذيفة قريشي طالب المحروقات الذي برز في السنوات الأخيرة من خلال حصد عدة جوائز دولية آخرها المرتبة الثالثة لجائزة إيران الدولية قبل عدة أسابيع، مشرّفا البلاد الجزائرية في واحدة من كبريات جوائز تلاوة القرآن في العالم والتي تجرى عبر مراحل وبعدة دول، ما جلب له تكريم الوزارة المعنية، واحتفاء جماهيريا به، فأهدته السلطات الولائية عمرة مجانية، ليبقى التكريم الأكبر هو منحه شرف أداء صلاة التراويح في المسجد القطب “أول نوفمبر” بباتنة، ليتعاون مع أخيه توفيق بن شادي في الرحيل بالمصلين إلى العوالم الروحية العذبة طيلة ليالي الشهر الفضيل.

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ضبط امرأتين بحوزتهما “كوكايين” ومهلوسات ببسكرة

م. ع

تمكنت مصالح أمن ولاية ببسكرة، في عمليتين منفصلتين، من الإطاحة بامرأتين تقومان بترويج المخدرات الصلبة من نوع كوكايين ومختلف المؤثرات العقلية. المشتبه فيهما واللتان تم إلقاء القبض عليهما ضبط بحوزتهما كمية من الكوكايين بالإضافة لكمية من المهلوسات والمؤثرات العقلية ومبالغ مالية من عائدات تجارة المخدرات.

وحسب ما ذكرت مصالح أمن الولاية، فإن المشتبه فيها الأولى تم توقيفها من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بسكرة، بعد استغلالهم للمعلومات التي وردت إليهم بخصوص وجود امرأة على متن مركبة رفقة شخص آخر وبحوزتها كمية من المخدرات، ليتم على إثر ذلك مباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية التي مكّنت من رصد تحرك السيارة المشبوهة، ليتم توقيفها بوسط مدينة بسكرة، وإخضاع راكبيها لعملية التلمس الجسدي أين عثر بحوزة المرأة على كمية من المخدرات الصلبة من نوع (كوكايين) بوزن 05 غرام، و07 كبسولات من المؤثرات العقلية ومبلـغ مالي يفوق 15 مليون سنتيم، يرجّح بأنه من عائدات ترويج المخدرات، ليتم على إثر ذلك تحويل المشتبه فيها ومرافقها إلى مقر الأمن للتحقيق معهما وإنجاز ملف قضائي ضدهما، تم بموجبه تقديمهما امام العدالة.

وفي العملية الثانيـة تم الاشتباه من طرف عناصر الشرطة القضائية بامرأة تقوم بترويج وبيع المخدرات، وبعد تحديد هويتها ومكان تنقلها تم توقيفها بأحد أحياء مدينة بسكرة، أين تم ضبطها متلبسة بحيازة كمية من المخدراتت الصلبة تقدر بـ4.10 غرام من مسحوق الكوكايين، ليتم على إثر ذلك تحويلها إلى مقر الأمن للتحقيق معها وإنجاز ملف قضائي ضدها تم بموجبه تقديمها أمام العدالة التي أمرت بحبسها.

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ضبطتها فرق الرقابة خلال معاينتها للأنشطة التجارية عشية رمضان

مواد غذائية فاسدة وأجبانا متعفنة معروضة بمحلات سوق أهراس

نادية طلحي

كشفت الخرجات الميدانية التي قامت بها فرق الرقابة وحماية المستهلك لمفتشيات مديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية سوق أهراس، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومختلف الهيئات المعنية، عشية حلول الشهر الفضيل، من وجود العديد من التجاوزات الخطيرة من بعض التجار، والتي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المستهلك، من خلال عرضهم لمواد استهلاكية فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية.

وتمكن أعوان قمع الغش بمفتشية التجارة وترقية الصادرات بدائرة مداوروش، وخلال مهمة رقابية رفقة مكتب حفظ الصحة وأفراد فرقة الدرك الوطني بوادي الكبريت، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز 197 كلغ من مختلف أنواع الجبن الفاسدة، والتي تعرضت للتلف بسبب عدم احترام شروط حفظها، من طرف صاحبها الذي تم تحرير محضر ضده بغرض إحالته على الجهات القضائية، تزامنا مع حجز تلك الكمية المعتبرة وإتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصّة.

كما تمكّنت خرجة ميدانية أخرى لمراقبة مدى مطابقة السلع المعروضة للبيع للمواصفات والشروط القانونية ومدى صلاحيتها، بالمحلات التجارية، من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، من بينها حلويات ومشروبات غازية وعصائر وغيرها من المواد الاستهلاكية الأخرى التي قُدر وزنها الإجمالي بـ 65 كلغ، تم ضبطها داخل محل للتغذية العامة بالتجزئة بمدينة مداوروش.

وفي ذات السياق وفي عملية منفصلة تمكن أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة خلال مهمة رقابية لمختلف الأنشطة التجارية على مستوى بلدية المشروحة، عشية حلول شهر رمضان المعظّم، من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية منتهية الصلاحية، تتمثل في مختلف أنواع الأجبان والمشروبات الغازية، والبسكويت كانت معروضة للبيع بمحل للتغذية العامة بالمشروحة، ليتم على الفور حجزها وإتلافها بالتنسيق مع المصالح المعنية مع تحرير محضر ضد صاحب المحل وإحالته على العدالة.

وفي نفس اليوم تمكنت نفس الفرقة الرقابية خلال معاينتها لنوعية السلع والبضائع المعروضة للبيع بأحد محلات تجارة الخردوات والعقاقير ببلدية المشروحة، من حجز كمية من مختلف المواد منتهية الصلاحية تتمثل في مواد تنظيف ودهن وسائل إزالة الدهن ومنظف زجاج بالإضافة إلى أحد أنواع مبيد الحشرات، والتي تم حجزها وإتلافها مع تحرير محضر ضد صاحبها.