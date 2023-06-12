أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 جوان 2023

مختل عقليا يقتل رجلا، وفاة شاب غرقا في مجمع مائي

باغته بآلة حادة واختفى بين الأحراش

مختل عقليا يقتل رجلا بمعسكر

قادة مزيلة

اهتزت بلدية ماقضة في ولاية معسكر مساء يوم الأحد، على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها السيد “ب بوزيان” البالغ من العمر 63 عاما، الذي يكون قد تلقى ضربات قاتلة بواسطة آلة حادة على يد شخص يبلغ من العمر 41 عاما.

وقد عاشت هذه المنطقة الهادئة نهارا غير عادي اتسم بالحركة وتناقل خبر مقتل رجل على يد شخص قيل إنه مختل عقليا. وحسب روايات متطابقة من المنطقة أكدتها مصادر رسمية، فإن الضحية المدعو “بوزيان” القاطن ببلدية غريس توجه صباحا نحو بلدية ماقضة للاشتغال بقطعة أرض فلاحية يقصدها بشكل يومي، وهي تكاد تكون مصدر رزقه الوحيد الذي يعيل به عائلته الفقيرة، قبل أن يباغته الجاني بضربة قاتلة بواسطة آلة حادة، حيث عثر على جثته ملقاة على الأرض بعدما فارق الحياة بعين المكان متأثرا بقوة الضربة، و نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى غريس، ومنه إلى مستشفى معسكر لإخضاعها للتشريح الطبي.

وتدخلت عناصر فرقة الدرك الوطني لماقضة وفتحت تحقيقا باشرته بعملية البحث عن القاتل بحضور قائد كتيبة غريس وجمع من المواطنين الذين تنقلوا للغابات والأحراش المتاخمة للمنطقة، أين تم توقيف الجاني المفترض في ظرف وجيز مختبئا بين الأدغال والأشجار، ليتم نقله لمقر الفرقة والتحقيق معه، على أن يتم تقديمه نهار اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غريس.

وبخصوص القاتل المفترض، فقد اشارت مصادر موثوقة أنه رجل يبلغ من العمر 41 عاما يقطن بقرية سيدي مبارك التابعة إداريا لبلدية عوف، يعاني من اضطرابات نفسية واختلالات عقلية، حيث سبق أن تم إدخاله المصحات الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية من قبل مصالح الدرك الوطني عدة مرات وفق تسخيرات إدارية، غير أنه كان يغادر مشفاه في كل مرة ويعود للمنطقة مترددا بين سكن عائلته بسيدي مبارك وماقضة التي لا تبعد كثيرا عنها.

وقد لقي خبر مقتل الفقيد “بوزيان” تأثرا بالغا بين أوساط قاطني بلديتي ماقضة وغريس، وهم الذين أثنوا كثيرا على خصاله الحميدة وطيبته وحسن علاقته مع الجميع طيلة حياته، وهو ما بينته مختلف التعليقات التي تلت نشر خبر وفاته عبر العشرات من صفحات التواصل الاجتماعي مرفقة إياه بصورته.

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وفاة شاب غرقا في مجمع مائي بقالمة

نادية طـلـحي

اهتزت قرية حمام أولاد علي ببلدية هيليوبوليس بقالمة الأحد، على وقع خبر وفاة شاب ينحدر من القرية، غرقا في مياه المجمع المائي بوشيحة الكائن بالطريق البلدي الرابط بين بلدية النشماية وقرية حمام أولاد علي. وفور إبلاغهم بغرق الضحية تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية قلعة بوصبع مدعومين بفرقة الغطاسين للوحدة الرئيسية، لانتشال جثّة الضحية، الذي تبين بأنه شاب يبلغ من العمر 35 سنة، ويعاني من اضطرابات عقلية حسب سكان المنطقة ويقيم بقرية حمام أولاد علي، ليتم تحويل جثته الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم عقبي، فيما باشر أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية النشماية تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع حادث الغرق الأليمة.

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تعد مثالا في مجابهة الصعاب

حميدة تتحدي الإعاقة والظروف وتخوض غمار البكالوريا

فروجة. م

بخطى متثاقلة ولكنها ثابتة تملؤها العزيمة والإرادة، تقصد حميدة ستيتي ذات 34 سنة، مركز الامتحان بمتوسطة الشهيد بودلال أعمر ببوخالفة في تيزي وزو، لاجتياز امتحانات البكالوريا للمرة الثانية رغم إعاقتها الحركية التي لم تثنها عن تحقيق حلمها في ولوج عالم الدراسات العليا والتخصص في ميدان الصحة وبالتحديد شبه الطبي.

التقينا حميدة في اليوم الأول من انطلاق امتحانات شهادة البكالوريا في فترة الاستراحة أين جمعنا معها حديث مطول، روت لنا خلاله تحدياتها للوصول إلى هذه المرحلة في الدراسة، حيث واجهت صعوبات كثيرة في مشوارها الدراسي في الطورين الابتدائي والمتوسط، اين وجهت للحياة المهنية بعد ما بلغ سنها 18 سنة، إلا أن حلم استكمال الدراسة والعمل كان دائما يراودها، لتبدأ خطوة جديدة في حياتها، واصلت تعليمها عن طريق المراسلة ودخلت في رحلة البحث عن المراجع والكتب في مختلف المكتبات وحتى على مواقع الانترنيت.

وبالرغم من تلك الصعوبات التي كانت تواجهها في كل مرة، إلا أن حميدة، نجحت في الحصول على شهادة التعليم المتوسط، ليكون حافزا لها في مواصلة المشوار والتقدم خطوة أخرى نحو حلمها في افتكاك شهادة البكالوريا، رغم ان الانتقال من سنة إلى أخرى لم يكن بالأمر الهين ولكنه لم يكن مستحيلا بالنسبة لحميدة التي كلها إرادة في تحقيق حلمها.

اجتازت حميدة امتحان البكالوريا للمرة الأولى سنة 2020 وهي تعيش معاناتها ومعاناة والدتها من المرض، ولكنها لم تستسلم، خاصة وأنها كانت تريد أن تدخل الفرحة على قلب والدتها التي رحلت من دون أن تعيش تلك الفرحة، الأمر الذي بقي غصة في قلب حميدة التي رفعت التحدي مجددا بعد ثلاث سنوات من وفاة والدتها، لخوض التجربة مجددا، ولكن هذه المرة من اجل تحقيق حلمين، الأول حلمها في ان تفرح والدتها في قبرها والتي أرادتها دائما ان تنجح في حياتها، وحلمها في دراسة تخصص شبه الطبي الذي رافقها مند طفولتها.

تركنا حميدة داخل مركز الامتحان من اجل ان تركز على امتحان الفترة المسائية وكلها عزيمة، رغم بعد المخاوف من صعوبة الأسئلة التي جعلتها تذرف الدموع أحيانا من شدة رغبتها في النجاح الذي سيكون انطلاقة جديدة في حياتها ويفتح لها أبواب المستقبل على مصراعيه، ولكن الأكيد أن حميدة مثال يقتدى به في الإرادة والعزيمة وعلمتهم أن المستحيل ليس ضمن قاموس حياتها.

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محاولة انتحار مترشحة للبكالوريا بالشلف

م. قورين

أقدمت، فجر الاثنين، فتاة على رمي نفسها من نافذة مسكن بالطابق الرابع بحي البرادعي بمنطقة الشرفة بالشلف.

وحسب مصادر الشروق، فان الفتاة مترشحة لشهادة البكالوريا لهذه الدورة، وتجهل أسباب انتحارها. وتعرضت الفتاة لإصابات وكسور على مستوى أنحاء جسدها، ولحسن حظها تدخل أعوان الحماية المدنية على جناح السرعة وقاموا بإسعافها وتحويلها إلى غرفة الإنعاش بمستشفى أولاد محمد.

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التماس المؤبد لشقيقين قتلا جارهما لاعتراضه على تلفظهما بكلام بذيء!

مريم.ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، توقيع عقوبة المؤبد في حق ثلاثة أشخاص من بينهم شقيقان، بتهمة القتل العمدي، بعد تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها شاب آخر تلقى طعنات مميتة بواسطة سكين، أثناء شجار عنيف نشب بينهم اعتراضا منه على تلفظهم بكلام بذيء.

مصالح الأمن فتحت تحريات مكثفة بعد تلقي بلاغ من مصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا، بخصوص وفاة شاب عشريني مصاب بطعنات على مستوى القفص الصدري والرأس بآلة حادة.

واستنادا إلى البلاغ تنقلت عناصر الشرطة القضائية إلى مسرح الجريمة بحي الصومام بباب الزوار، وشرعت في استجواب عدد من الشهود ممن حضروا الحادثة لمعرفة ملابسات الجريمة، قبل أن يتم توقيف الجناة ويتعلق الأمر بكل من الشقيقين “س.ل” و”س.س.ع” والمتهم الثالث “ب.و”، وإيداعهم الحبس المؤقت على ذمة التحقيق بتهمة القتل.

وتبين من خلال التحقيق أن الضحية والمتهم “س.س.ع” نشب بينهما شجار عنيف، بعد تلفظ الأخير بعبارات نابية أمام مدخل العمارة التي يقطن بها أين طلب منه مغادرة المكان حالا، واحتجاجا على ذلك قام المتهم بالاتصال هاتفيا بشقيقه وطلب منه المجيء ولدى وصوله رفقة المدعو “ب.و” وهما تحت تأثير الحبوب المهلوسة، اندلعت مناوشات بينهم وتطور الأمر إلى شجار مسلح، أين أخرج المتهم “س.ل” سكينا كان يخفيه داخل ملابسه ثم وجه طعنات قوية للضحية خلفت إصابات غائرة بالقفص الصدري واليد والرأس، ثم تُرك غارقا في بركة دماء إلى أن فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى.

من جهته، أنكر المتهم الرئيسي أثناء استجوابه من قبل المحكمة نيته في القتل، وأكد خلال تصريحاته بالجلسة أنه حاول الدفاع عن شقيقه بعد تعرضه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من الأشخاص كان من بينهم الضحية، وتحجج بخصوص استعماله للسكين بالقول إنه يستخدمه بنشاطه اليومي في بيع الخضر، وأخرجه دفاعا عن نفسه ليصيب الضحية عن طريق الخطأ، قبل أن يوجهه النائب العام بتقرير الطبيب الشرعي الذي يشير إلى تلقيه عدة ضربات مباشرة وقوية، وهو ما يفسر إصرار المتهم على القتل بعد طرح الضحية أرضا وغرس السكين في صدره، وإلى جانب ذلك تمسك باقي المتهمين بإنكارهم لواقعة القتل.

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سرقة صناديق الزكاة من مسجد بالبويرة

أحسن حراش

تعرضت 3 صناديق للزكاة كانت داخل مسجد عمر بن عبد العزيز، بالأخضرية في البويرة ، إلى عملية سطو نفذها مجهولون انتهكوا حرمة أحد بيوت الله وسرقة محتويات تلك الصناديق المخصصة لجمع أموال الزكاة، حيث نفذ هؤلاء جريمتهم ليلا في تصرف لقي استهجان الجميع، خاصة وأنه قد مس أقدس مكان يحرم التعرض له حسب تصريح أحد رواد المسجد الذي طالب بضرورة تسليط أقسى العقوبات ضد منفذيه في حالة القبض عليهم.

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انحسار الغش بوهران

خ. غانو

لم ترد إلى غاية زوال الأحد، أية أنباء عن حالات غش أو اشتباه بالغش أو تأخر في امتحانات الباكاوريا بوهران وفقا لبراضية عبد الناصر، المكلف بالإعلام والاتصال لدى المكتب الولائي لنقابة كنابست لوهران، فيما أكد هذا الأخير رفقة نظيره ممثل خلية المتابعة عن المكتب الولائي لمجلس أساتذة الثانويات الجزائرية.

من جهتها لم تعلن خلايا المتابعة التابعة للتنظيمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية بوهران، والتي تتلقى على مدار الساعة وطيلة فترة سير امتحانات هذه الدورة كل كبيرة وصغيرة عبر ممثليها من مختلف مراكز الإجراء، عن أي اختلالات في التنظيم المتعلق يسير الاختبارات، ولا عن تسجيل أي شكاوى من أي جهة كانت، ما عدا الحديث عن تأخر في مواعيد تقديم وجبات الغداء الموجهة للمؤطرين عبر مختلف مراكز الإجراء، لتصل إلى حدود الواحدة والنصف زوالا مثلما جدا في مركز رفاس مهدي الإثنين.

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حبس فتاة انتحلت هوية شقيقتها لاجتياز البكالوريا بالمدية

فيصل.ن

عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة البرواقية (ولاية المدية)، الأحد، قضية تتعلق بضبط فتاة حاولت أن تحل محل شقيقتها المترشحة لشهادة البكالوريا، حيث أصدرت المحكمة في حقها أمرا بالإيداع، فيما وضعت المتهمة الثانية تحت الرقابة القضائية، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة القضائية.

وجاء في البيان أنه و”عملا بمقتضيات المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي إطار مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، عالجت، نهار اليوم 11 جوان 2023، نيابة الجمهورية لدى محكمة البرواقية قضية تتعلق بضبط المدعوة (ف.م) من قبل أعوان حراسة قاعة الامتحانات بالبرواقية بصدد الحلول محل شقيقتها المترشحة”.

كما أفاد بأنه و”بنفس التاريخ، تمت متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري، حيث قرر قاضي الجنح تأجيل القضية الجلسة 14 جوان 2023 مع إصدار أمر إيداع للمتهمة الأولى ووضع المتهمة الثانية تحت نظام الرقابة القضائية”.

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ضبط تلميذة تغش بواسطة “البلوتوث” في باتنة

ط. ح

أقصيت، الأحد مترشحة من امتحان شهادة البكالوريا بباتنة، عقب تورطها في أول حالة غش على مستوى مراكز الولاية.

وضبط، أعوان الحراسة، مترشحة بجهاز بلوتوث داخل مركز للامتحانات برأس العيون غرب ولاية باتنة، وقد حرر للمتورطة محضر إداري وآخر جزائي طبقا للقوانين سارية المفعول، بعد إخراجها من القسم وسماع إفادتها بخصوص الحالة المضبوطة أمام رئاسة المركز، قبل اخطار الجهات الأمنية والقضائية، لمتابعة الملف.

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نحو ربطه بمطارات فرنسية هذا الصيف

وزارة النقل توافق على فتح رحلات جديدة من مطار الشلف

ب/ يعقوب

تعهد وزير النقل يوسف شرفة، بتعزيز الربط الدولي لمطار أبو بكر بلقايد بولاية الشلف بمطارات أوروبية أخرى، في صيف هذه السنة، تجاوبا مع الطلبات الواسعة للجالية الجزائرية في المهجر، خاصة المنحدرة من الشلف ومختلف مناطق وسط وغرب الوطن، على غرار عين الدفلى، تيسمسيلت، المدية، تيارت وغليزان، كون هذا المطار يعرف كثافة تفوق طاقته الاستيعابية، كل صيف في استقبال المغتربين القادمين من الجنوب الفرنسي تحديداً.

وكشف وزير القطاع خلال جلسة عمل عقدها في اليومين الماضيين مع وفد برلماني عن ولاية الشلف، بمبنى الوزارة الوصية، أنه سيتم تدعيم مطار الشلف الدولي برحلة إضافية تربط مطار الشلف بمطار ليون الفرنسي سانت إكسوبيري، لأجل تمكين المغتربين من العودة إلى ديار الوطن في أريحية تامة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى وضع مخطط استقبال مرن، وتوفير كافة الظروف الملائمة لعودة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج لقضاء إجازة الصيف بين أهاليها.

ونقل الوفد البرلماني المشكل من أربعة نواب، أن من ضمن مخرجات اللقاء، تسجيل موافقة الوزير على مضاعفة نشاط الربط الدولي مع مطارات فرنسية أخرى في أفق سبتمبر 2023 بداية بمدينة ليون وإضافة رحلتين جديدتين من مطار أبو بكر بلقايد إلى باريس، ودراسة تعزيز الرحلات الدولية بخط آخر يربط الشلف بمدينة ليل شمال فرنسا، لكونها ملتقى الطرق الأوروبية الكبرى وقربها من الحدود البلجيكية.

وأعطى الوزير موافقته المبدئية، لتوسيع مطار الشلف، لاحتضان أكبر عدد ممكن من الطائرات خاصة القادمة من فرنسا، لوجود دراسة حديثة تؤكد تمركز 77% من الجالية المنحدرة من حوض الشلف، بمدن فرنسية على غرار مرسيليا، باريس، ليل، ليون، مونبلييه وبوردو.

ووافق الوزير على دراسة تفعيل خطوط رحلات جوية داخلية تربط الشلف بالمدينة البترولية حاسي مسعود وتمنراست وعنابة تحديداً في آفاق 2024/2025.

ونقل أعضاء البرلمان عن وزير النقل، أن هناك دراسات مؤهلة لجعل مطار الشلف، العام القادم، من ضمن المنشآت الجوية الدولية، التي تنطلق منها رحلات ضيوف الرحمان إلى مكة المكرمة، في سياق تجميع حجاج ولايات تيسمسيلت، غليزان وعين الدفلى ونقلهم من مطار الشلف إلى البقاع المقدسة.

على هذا النحو، كشف الوزير أن مطار أبو بكر بلقايد الدولي، من بين المطارات الجزائرية المعنية بمخطط العصرنة والتأهيل لجعله منصة جوية أكثر جاهزية في أفق 2025.

مع العلم أن مطار الشلف الذي دخل حيز الاستغلال في صيف 2006، في عهد الوالي الأسبق الغازي محمد، ظل نشاطه محصورا على رحلتين في الأسبوع من الشلف إلى مرسيليا وباريس مع نهاية كل أسبوع، بينما تم ضرب كل الوعود الوزارية السابقة 2010/2018 بربطه بمطارات جزائرية كبرى، عرض الحائط.

وبحسب ما أفاد به الوفد البرلماني، فإن الوزير شرفة سجل موافقته على تحيين دراسة خط السكة الحديدية تنس-الشلف على مسافة 55 كلم، المتوقف منذ ثلاثة عقود، وذلك وفقا لدراسة تقنو إقتصادية مع مراعاة البعد السياحي ونجاعته في جعل الساحل الشلفي قبلة السواح الأجانب تحديداً، لمسافته التي تزيد عن 129 كلم، إضافة إلى تدارس فرصة إدخال مقاربة ميناء تنس كقاعدة تصدير تجاري نحو أمريكا اللاتينية وليبيا وحتى أوروبا، وعدم حصر نشاطه على موانئ محلية وفرنسية على وجه الخصوص.