أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

شاب يحاول قتل فتاة بالرصاص، مجهولون ينتهكون مقبرة

شاب يحاول قتل فتاة بالرصاص في باتنة

ط. حليسي

ألقت، الأحد، مصالح الشرطة الجنائية لأمن ولاية باتنة، القبض على شاب يبلغ من العمر 37 سنة، بطريق تازولت شرق مدينة باتنة، بعد إقدامه على تنفيذ محاولة قتل شابة بواسطة سلاح ناري.

واعتقلت مصالح الشرطة المشتبه فيه المسبوق قضائيا، على خلفية محاولة الاعتداء على شابة تبلغ من العمر 29 سنة، تقيم بحي الزمالة، وسط مدينة باتنة، مستعملا سلاحا تقليديا كان بحوزته وهو عبارة عن مسدس قبضي.

وبحسب مصالح الأمن، فإن الموقوف معروف بارتكاب محاولة اعتداءات أخرى ضد عدد من المواطنين بنفس الطريقة والأداة، وقد تم تقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة باتنة، عن تهم تتعلق بمحاولة القتل العمد والإخلال بالنظام العام، والذي أحيل على قاضي التحقيق.

…

ارتفاع حصيلة انفجار مصنع الإسمنت بسكيكدة إلى 5 وفيات

إسلام .ب

ارتفعت حصيلة انفجار مصنع الإسمنت بحجر السود، الواقع ببلدية بكوش لخضر، شرق ولاية سكيكدة، الاثنين، إلى 5 ضحايا، حيث توفي أمس 3 ضحايا بالمستشفى العسكري بقسنطينة وهم، مراقب عام بمصنع الإسمنت الضحية لزهر شوية 45 سنة، وهو أب لثلاثة أطفال، ينحدر من بلدية عين شرشار، شرق ولاية سكيكدة، وعسكري ينحدر من ولاية سيدي بلعباس، ورئيس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعزابة، المنحدر من ولاية الشلف، وهذا بعد مكوثهم بذات المستشفى 7 أيام كاملة، حيث توفي الضحية الأول سليم جوادة 55 سنة، مسؤول الأمن الصناعي المنحدر من بلدية عين شرشار يومين من الحادث، وبعد خمسة أيام لحق به الضحية الثانية بولحية عبد المجيد، ونهار أمس، توفي الضحايا الثلاث بعد مكوثهم 7 أيام بمصلحة الإنعاش بذات المستشفى، ورغم محاولات الفريق الطبي لإخراجهم من مرحلة الخطر، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

للإشارة، فإن جنازة الضحية لزهر شوية شيعت الإثنين، بمقبرة البلدية بعين شرشار بحضور السلطات المحلية وزملائه في العمل وأقاربه في جو مهيب، في حين تم نقل الضحيتين الآخرين جوا نحو عاصمة الغرب الجزائري وهران، ليتم بعدها نقلهما إلى مقر إقامتهما برا إلى بلعباس والشلف، للإشارة، فإن ولاية سكيكدة لبست ثوب الحداد جراء فقدان 5 من ضحايا حادثة مصنع الإسمنت بحجر السود.

…

اختفاء صياد هاو بساحل الشلف

م. قورين

تدخلت نهار الإثنين، فرقة الغطس التابعة لوحدات الحماية للبحث عن جثة رجل يبلغ من العمر 51 سنة، اختفى بشاطئ صخري بمنطقة سيدي مروان بالمخرج الشرقي لمدينة تنس، تاركا وراءه بعض لوازمه الخاصة في مكان جلوسه، الضحية كان يمارس هواية الصيد التقليدية برفقة صديقه.

وحسب مصادر “الشروق”، أن الصياد كان بصدد اختيار مكان بين الصخور لممارسة هوايته المفضلة، قبل أن يختفي بين الصخور وتلاطم الأمواج، وبسبب صعوبة المنطقة، اضطر أعوان مصالح الحماية المدنية للتدخل عبر الزورق للبحث عن الضحية، وأفادت مصادرنا أنه لحد كتابة هذا الخبر لم يتم العثور على الصياد.

…

كانت معروضة للبيع

ضبط 1410 لتر وقود داخل محل لبيع المواد الغذائية بميلة

نسيم. ع

تمكن عناصر الدرك الوطني لولاية ميلة، الأحد، في عمليتين متفرقتين من حجز 1200 لتر من مادة المازوت ببلدية تسالة لمطاعي و210 لتر من مادتي المازوت والبنزين، إضافة إلى 43 قارورة من زيت الفرامل، و55 لتر من سائل التبريد و10 لتر من ماء غير ممعدن بمحل تجاري مخصص لبيع المواد الغذائية ببلدية مينارزارزةب ولاية ميلة، مع توقيف شخصين في العقد الثالث والخامس من العمر في قضايا نقل مواد بترولية بدون رخصة وممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري.

وحسب مصالح الدرك الوطني بميلة، فإن العملية الأولى تمت منتصف ليلة أول أمس، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتسالة لمطاعي بدورية عبر الإقليم، حيث لفت انتباههم توتر سائق شاحنة بعد ملاحظته لتواجد أفراد الدرك الوطني، ليتم توقيفه مباشرة والمراقبة الإدارية للوثائق مع تفتيش الشاحنة، أين تم العثور أثناء تفتيش المركبة على براميل معبأة بمادة المازوت قُدرت بـ1200 لتر، على إثرها تم اقتياد المسمى “ب.ن”والشاحنة إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق حول نقل مواد بترولية بدون رخصة، مع وضع الشاحنة بالمحشر البلدي.

أما العملية الثانية، فجاءت عقب استغلال معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمينار زارزة، مفادها وجود محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالمنطقة يقوم صاحبه ببيع مادتي المازوت والبنزين داخل المحل، على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى المحل التجاري محل المعلومة، بعد المراقبة، عاين أفراد الفرقة وجود مادتي المازوت والبنزين وزيوت أخرى، بالإضافة إلى ماء التبريد، موضوعة على الرفوف الخاصة بالمواد الغذائية، على إثرها تم توقيف المسمى “ب.ع.ح” وحجز 210 لتر من مادتي المازوت والبنزين، 43 قارورة من زيت الفرامل، 55 لترا من سائل التبريد، 10 لتر من ماء غير ممعدن، مع اقتياد المشتبه فيه إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات، ورفع ضده جنحة ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية تم تسليم المحجوزات لمديرية أملاك الدولة، وتقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في قضيتهما.

…

عصابات سرقة المواد المعدنية في قفص الاتهام

مجهولون ينتهكون مقبرة بقسنطينة ويسرقون بابها ومواد بناء

عبد العالي. ل

تعرضت مقبرة البرابشة المتواجدة على الطريق الولائي رقم 79 بمنطقة قطار العيش لعملية سطو وسرقة وانتهاك لحرمتها، في سابقة خطيرة لم تعرفها منطقة قطار العيش ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة، من قبل. وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن مجهولين أقدموا ليلة الأحد إلى الإثنين، على اقتحام المقبرة وسرقة بعض محتوياتها المعدنية خاصة منها باب المدخل الرئيسي للمقبرة وخزّان مائي وكمية معتبرة من حديد البناء، الذي كان مخصصا لبناء جدار المقبرة لحماية القبور من تجول الحيوانات.

ذكر رئيس جمعية حي قطار العيش ـ قيد التجديد ـ السيد حوري الضيف للشروق اليومي، أنه تم اكتشاف عملية السرقة صباح الاثنين، من طرف المواطنين، بعد معاينتهم لسرقة الباب الحديدي بمدخل المقبرة، والذي تم اقتلاعه من طرف اللصوص وسرقته، إضافة إلى سرقة خزان من الحديد “المجلفن” بسعة 2000 لتر، وكذا سرقة 18 قنطارا من الحديد المخصص لبناء جدار المقبرة منها 06 قناطير من أعمدة الحديد بقطر 6 ملم ، و12 قنطارا مختلفة الأقطار، وتخريب سياج حديدي كان محيطا بأحد القبور، بعدما فشل اللصوص في انتزاعه من الكتلة الخرسانية المثبّت بها.

وتأسف السيد حوري الضيف، من هذا العمل الذي وصفه بالخسيس والجبان المنتهك لحرمة المقبرة، التي يعمل سكان الحي وبصفة تطوعية من أجل تشييد جدار لها، مؤكدا أنه توجه سابقا بمطلب إلى مسؤولي بلدية الخروب قصد توفير حارس ليلي خصوصا مع اكتشاف بعض أعمال الشعوذة بها في وقت سابق، وهو الطلب الذي وجد موافقة مبدئية في انتظار تجسيده مستقبلا. من جهته، رئيس بلدية الخروب أمين مهدي دعاس أكد للشروق، أن البلدية تتأسس كطرف مدني متضرر من هذا الحادثة وتم رفع شكوى رسمية إلى المصالح المعنية لإزالة اللثام عن مقترفيها، مبرزا أن البلدية تتعاطى بإيجاب مع مطلب توفير حراسة للمقبرة في القريب العاجل وأن الأمر لا يتعدى أن يكون إجرائيا.

وفي الوقت الذي باشرت فيه مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها في القضية لكشف هوية الفاعلين، فقد أثارت قضية الاعتداء على مقبرة قطار العيش سخط واستياء سكان المنطقة، الذين وجهّوا أصابع الاتهام إلى عصابات سرقة المواد المعدنية بغرض إعادة بيعها لتجار الخردة.

…

أمن الأغواط يسترجع دراجتين وسيارة

الشريف داودي

عالجت مصالح أمن ولاية الأغواط من خلال مصالحها بأمن دائرة آفلو والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، قضية تتعلق بسرقة مركبة مع استرجاعها.

وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها شخص يبلغ من العمر 37 سنة على مستوى الحاجز الأمني الثابت بالمدخل الشمالي لمدينة آفلو ضد شخص مجهول بخصوص تعرضه للسرقة التي استهدفت مركبته من نوع “شفرولي سبارك” خضراء اللون.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي تم مباشرتها في إطار التحقيق المفتوح بخصوص القضية و ي ظرف أقل من نصف ساعة من توقيف، مشتبه فيه يبلغ من العمر 22 سنة، متلبسا بالسرقة محل الجدل مع استرجاع المركبة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية لقضية الحال، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.

وفي سياق ذي صلة، عالج الأمن الحضري الأول بأمن ولاية الأغواط، قضية متعلقة بالسرقة بالتعدد، وهي القضية التي تعود حيثياتها إلى شكوى تقدم بها أحد المواطنين أمام المصلحة مفادها سرقة دراجته النارية التي قام بتوقيفها على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بقطاع الاختصاص، أين مكنت الأبحاث والتحريات التي تم مباشرتها من توقيف شخصين مشتبه فيهما (20 و22 سنة) مع استرجاع الدراجة النارية محل السرقة.

وبعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري ليصدر ضدهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية، في وقت قامت فيه ذات المصلحة بتوقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 21 سنة لتورطه في قضية متعلقة بالسرقة في حالة تلبس، وذلك بعد شكوى من أحد المواطنين مفادها قيام مجهول بسرقة دراجته النارية، لتتمكن عناصر المصلحة من توقيف المشتبه فيه واسترجاع الدراجة النارية محل السرقة، ليتم تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية.