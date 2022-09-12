أخبار الجزائر ليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022

الإطاحة بشبكة لتزوير العملة، العثور على تسعيني مخنوقا

حجز مسدس آلي خلال العملية

أمن بجاية يطيح بشبكة لتزوير العملة

ت. ع

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع فرقة قمع ومكافحة الإجرام التابعتين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال، نهاية الأسبوع المنقضي، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و31 سنة مختصة في تزوير الأوراق النقدية من العملة الوطنية فئة 2000 دينار أين تم حجز مبلغ مالي مزور قدره 114000 دينار، بالإضافة إلى مسدس ناري وسيف من الحجم الكبير.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة التابعة لفرقة قمع ومكافحة الإجرام بدوريات ليلية بقطاع الاختصاص، أين لفت انتباههم شخصين مشبوهين على مستوى المحطة البرية القديمة لمدينة بجاية، وبعد مراقبتهما تم العثور بحوزتهما على مبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج مشكوك في صحته مشكل من 24 ورقة نقدية من فئة 2000 دج الجديدة، ليتم تحويل المشتبه فيهما إلى مركز الشرطة ومباشرة التحقيق معهما أين تبين بأن تلك الأوراق النقدية كلها مزورة. التحقيق أفضى إلى تحديد هوية ممولهم الرئيسي المقيم بولاية سطيف، وبعد تمديد الاختصاص إلى مقر إقامة المشتبه فيه تم توقيفه وتفتيش مسكنه العائلي والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أين تم حجز 33 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج بمجموع قدره 66000 دج، بالإضافة إلى حجز واسترجاع سلاح ناري “مسدس” وسيف كبير الحجم.

وبعد نهاية التحقيق، أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لارتكاب جناية تزوير الأوراق النقدية ذات سعر قانوني بالإقليم الوطني، وجناية المساهمة عن قصد في توزيع وبيع الأوراق النقدية المزورة، حيازة سلاح ناري “مسدس آلي” دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا مع حيازة سلاح أبيض محظور من الصنف السادس، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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العثور على تسعيني مخنوقا يتلمسان

ع. بوشريف

استيقظت بلدية الفحول التابعة إداريا لدئرة الرمشي بتلمسان، الأحد، على خبر وفاة أحد أكبر حفظة القرآن الكريم في ظروف تبقى غامضة، وهي الظروف التي فتحت بشانها مصالح الدرك الوطني تحقيقات، بعدما عثر على الضحية مخنوقا بشال الذي يضعه على رأسه. وبحسب المعلومات التي استقيناها، فإن الضحية البالغ من العمر 94 سنة، عثر عليه جثة هامدة مع وجود آثر دم، إذ تبقى كل الاحتمالات قائمة. وتسعى مصالح الدرك الوطني من خلال تحرياتها إلى فك لغز هذه الجريمة النكراء الذي ذهب ضحيتها هذا الشخص الطاعن في السن، الذي يعد، بحسب ما هو متداول أوساط سكان الفحول، أحد أعمدة حفظة كتاب الله، ويحظى بشعبية واسعة في أوساط الناس، وقد أثار خبر وفاته حالة من الحزن لدى كل من يعرف الضحية، وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، تبقى النهاية المأساوية لهذا الشيخ ترمي بظلالها وتطرح العديد من الأسئلة على ملابسات هذه الحادثة الغامضة.

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توقيف رئيس دائرة مزيف بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط محتال انتحل صفة رئيس دائرة للنصب على ضحاياه من خلال إيهامهم بمساعدتهم في الحصول على سكنات اجتماعية في مختلف بلديات الوطن نظرا لعلاقاته القوية والمتشعبة.

عملية توقيف المشتبه البالغ من العمر 38 سنة، جاءت إثر حصول مصالح أمن ولاية تيبازة على معلومات حول نشاط هذا المحتال، حيث كثفت عنصر البحث والتحري الميداني الذي مكن من تحديد هوية المشتبه به الذي احترف النصب على الجمهور بانتحال صفة رئيس دائرة، وإيهام ضحاياه بحصولهم على امتيازات تخص استفادتهم من السكنات الاجتماعية على المستوى الوطني، مقابل ضخ مبالغ مالية في الحساب البريدي لشريكه في عمليات النصب، وسمحت التحريات بحجز هاتفين نقالين يستعملان من طرف المشتبه فيه في عملية النصب والاحتيال وبعد استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية النصب على الجمهور، وانتحال صفة.

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لص يسطو على منزل باستعمال مفاتيح مصطنعة في المسيلة

أحمد. ق

أطاح، عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري التاسع بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الثامن، بشخص تورط بالسرقة من داخل منزل، باستعمال مفاتيح مقلدة مع استرجاع كل المسروقات والتي تمثلت في أثاث وأجهزة كهرومنزلية متنوعة.

وبالعودة إلى وقائع القضية حسب ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة، فإنها بدأت على إثر شكوى تقدم بها الضحية إلى المصلحة المذكورة أعلاه، مفادها تعرض مسكنه للسرقة الفعل الذي طال الأغراض المذكورة سالفا، ليتم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت فريق التحقيق من التوصل إلى المشتبه فيه والإطاحة به، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها مع تفعيل عنصر الاستعلام والتحري.

ليتم بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة من أجل تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة.

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“سيال” تشرع في نشر تحاليل المياه عبر منصات التواصل الاجتماعي

ق. م

شرعت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” ابتداء من يوم الأحد، في نشر نتائج التحاليل حول جودة المياه المنتجة والموزعة على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة “بصفة دورية”، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأكد البيان أنه “في إطار استراتيجية الاتصال الجواري الشفاف التي تنتهجها” سيال” مع زبائنها، فإنها ستعمل على نشر نتائج التحاليل المياه الشروب بصفة دورية بهدف طمأنة المستهلك بخصوص نوعية مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية للتوزيع”.

وأكدت “سيال” أن مياه الشرب “تخضع لتحاليل يومية فيزيوكيميائية وبكتريولوجية جد صارمة”، مضيفة أيضا أنه “يتم القيام بتحاليل أخرى لمراقبة الذوق والرائحة واللون”.

وأكدت المؤسسة أن هذه العمليات “تتم انطلاقا من محطات الإنتاج مرورا بالخزانات إلى غاية عداد الزبون وفقا للوائح الجزائرية لصلاحية المياه الشروب التي تستند لتوصيات منظمة الصحة العالمية”.

وأبرزت أن “هذه المراقبة اليومية تتم من طرف المخبر المركزي لسيال المعتمد بشهادة ISO 17025 نسخة 2017 من قبل هيئة الاعتماد الجزائرية (ALGERAC)”.

“إلى جانب هذا، تمتلك سيال في كل محطة معالجة مياه الشرب، مخبر عملياتي مهمته ضمان جودة المياه المنتجة”, يضيف نفس البيان.

وأبرز ذات المصدر أن “سيال تجري حوالي 144.000 تحليل فيزيو-كيميائي و26.000 تحليل بكتيريولوجي و12.000 عينة تحليلية كل سنة. كما تبذل جهودا جبارة، إلى جانب السلطات لتحسين جودة الخدمات العمومية للمياه والتطهير وضمان الأمن الصحي للمياه”.

وفي الأخير، لفتت “سيال” انتباه المؤسسات والهيئات العقارية والمستهلكين الذين يملكون منشآت أو وسائل للتخزين كالصهاريج وخزانات المياه إلى “ضرورة تنظيفها وتطهيرها المستمر من أجل تجنب أي خطر لتلوثها”.

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ضبط كميات من الزيت والفرينة الموجهة للمضاربة بسطيف

سمير مخربش

تمكنت،عناصر المجموعة الأقليمية للدرك الوطني بسطيف، الأحد، من حجز 20 ألف قارورة من مادة زيت المائدة الموجهة للمضاربة غير المشروعة. العملية نفذت بعد عمل ميداني، قامت به عناصر الدرك على ببلدية صالح باي جنوب ولاية سطيف، أين تمكنت من ترصد شاحنة من نوع سوناكوم يقودها المدعو (م ي) البالغ من العمر 43 سنة، وعند توقيفها وإخضاعها للتفتيش تم العثور على 20 ألف قارورة من زيت المائدة من سعة 1 لتر والتي تقدر قيمتها المالية بـ 620 مليون سنتيم. واتضح أن صاحب البضاعة يحوز على فواتير غير مطابقة لنوعية البضاعة. وقد تم فتح تحقيق في القضية، مع إحالة المعني على النيابة المختصة إقليميا.

وفي عملية مماثلة، تمكنت عناصر الدرك بسطيف في نفس اليوم من حجز كمية معتبرة من مادة الفرينة، بعد استغلال معلومات حول تحرك مشبوه لشاحنة من نوع صوناكوم، والتي أُخضعت للتفتيش لتعثر عناصر الفرقة على ما يقارب 5 قناطير من مادة الفرينة، والتي تفوق قيمتها المالية 14 مليون سنتيم. وتبين من خلال التحريات أن صاحب البضاعة المدعو (م.ل) والبالغ من العمر 41 سنة لا يملك سجل تجاري ولا فاتورة تبين مصدر هذه البضاعة، ولذلك تم إعداد ملف جزائي ضد المعني، وإحالته على الجهات القضائية.

لتكون بذلك عناصر الدرك الوطني بسطيف قد أنفذت عمليتين نوعيتين تتعلقان بالمضاربة والتسويق غير الشرعي للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.

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محتالان يبيعان منتجات وهمية عبر الأنترنت بالشلف

م. قورين

تمكن أفراد الأمن الحضري الثاني لواد سلي بالشلف، الأحد، من توقيف شابين يبلغان من العمر 20 و21 سنة، يستغلان الفضاء الأزرق للنصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق عروض وهمية لمختلف التجهيزات الكهرو منزلية والألبسة وبأسعار مغرية وتنافسية شريطة تسديد مستحقاتها قبل إرسالها للضحايا عبر مركبات خاصة إلى مقر إقامتهم.

عملية التوقيف، بحسب تصريح الشريف عنقود رئيس خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الشلف لـ”الشروق”، تمت على إثر تقديم بعض الضحايا شكاوى إلى مصالح الأمن مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف بائع وهمي لبعض الأجهزة المنزلية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد قيامهم بتسديد مبالغ مالية لاقتنائها، حيث اختفى صاحبها ولم يعد يجبهم على هاتفه، كما كان المتهم يستغل حسابات تمويهية لتقديم تعليقات الشكر والعرفان بأسفل عروضه لكسب ثقة المتبعين والدفع بضحاياه لتقديم طلبات اقتناء لوازم ومكيفات جديدة ومستعملة بأسعار معقولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،تزامنا مع موسم الحرارة، وبعد فتح تحقيق وتكثيف التحريات تمكنت فرقة محاربة الجريمة الالكترونية من تحديد هوية الرأس المدبر وشريكه والإيقاع بهما متلبسين بعملية النصب والاحتيال على المواطنين، فتم تحويلهما على أروقة محكمة بوقادير عن قضية النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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حجز 32400 وحدة من المفرقعات بسطيف

سمير مخربش

قامت عناصر الدرك الوطني بسطيف، الأحد، بحجز كمية هامة من المفرقعات بلغت 32400 وحدة كانت موجهة للتسويق بالمنطقة.

العملية نفذتها الفرقة المختصة ببلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف، أين كانت تقوم بمراقبة حركة المرور، وعند تفتيش سيارة محل شبهة يقودها المدعو (ف.ي) البالغ من العمر 30 سنة، عثرت عناصر الدرك على كمية هامة من المفرقعات والتي بلغت 23400 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، والتي يجري تسويقها في الأعراس ومختلف المناسبات الدينية.

وقد تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر فرقة الدرك وفتح ملف جزائي ضده قبل إحالته على الجهات القضائية.

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مسافر يحاول تهريب 17 ألف دينار تونسي بالطارف

ق. م / واج

تمكنت مصالح الجمارك بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف من حجز 6.832 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية وكذا مبلغ مالي قدر بـ17.000 دينار تونسي، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان “في سياق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، تمكن أعوان كل من المفتشيتين الرئيسيتين لفحص المسافرين بالمركزين الحدوديين البريين بالعيون وأم الطبول، والفرقة المتنقلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالطارف، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين من حجز 17.000 دينار تونسي كانت مخبأة بين أمتعة أحد المسافرين و6832 قرص مهلوس من نوع “Prégabaline ADONTAG” 150 ملغ تم ضبطها بعد عملية فحص دقيق مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية”.

وأكدت مصالح الجمارك أن العمليتين تكرسان “يقظة وصرامة أعوان الجمارك الجزائرية المجندين ليلا ونهارا في سبيل أداء واجبهم المهني، لاسيما في إطار قمع المخالفات المرتكبة خرقا للتشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حماية الاقتصاد الوطني والمساهمة في مكافحة تهريب وتجارة المخدرات والمؤثرات العقلية وكل ما يهدد صحة وسلامة المواطن”.